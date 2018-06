Los incidentes que han sufrido los periodistas que cubren a la selección argentina en Rusia

Voz 1716

00:21

lo dices por los periodistas que había sí bueno yo creo que realmente lo que ha sucedido es una falta de respeto por parte de la Federación argentina de fútbol gravísima anualmente Ander porque han primero que ayer por la noche la comunicación oficial que había era que había entrenamiento a las once de la mañana una entrenamiento con quince minutos finales abiertos a la prensa y luego atención a la prensa de dos futbolistas de mercado hoy de Pavón sin embargo esta mañana un montón de periodistas se presentaron no presentamos allí habían cambiado a las seis de la tarde el entrenamiento y los último quince minutos abiertos aproximadamente cien periodistas que podría haber entre prensa radio televisión cámaras etc Manu han estado hemos estado soportando estoicamente más de una hora y media larga de cola con un control de seguridad con solamente un un policía ruso a vamos materialmente era como un corralito todo lleno de periodistas sin poder acceder al entrenamiento que han llegado tarde además no han podido mucho compañero coger las imágenes yo te tengo que decir mano que conocía esta tarde periodistas freelance argentinos que trabaja con una enorme pasión que han puesto algunos de ellos periodistas que me han contado ellos en persona freelance que han venido a la selección argentina por interés informativo y pasión que han puesto a la venta su vehículo para poder pagárselo gato de estar aquí y luego no es admisible como les trata la Federación argentina de fútbol teóricamente debían de darle una atención normal correcta y hoy yo me he visto dentro de un corralito pero así tal cual con cien periodista hemos subido a nuestro redes sociales lo lo que ha sucedido porque verdaderamente haya sido vergonzoso