El Larguero (1ª parte / 18/06/2018): Entrevista con Isco, la última hora de España y el caos de Argentina

Voz 1 00:00 el Larguero mundial dos mil dieciocho

Voz 1375 00:19 hola qué tal saludos y muy buenas noches desde Rusia aquí estamos en Krasnodar con ese hormigueo en el estómago de las noches que sabes que te vas al avión mañana para para preparar el siguiente partido ya el segundo de la selección española en este caso el que nos va a enfrentar a Irán país mañana mañana rumbo para esa ciudad para Kazán que está al noreste donde nos encontramos ahora mismo en Krasnodar y donde vamos a hacer esta noche este Larguero con uno de los jugadores de la selección española con Isco Alarcón uno de los cracks de este equipo y al que seguro que no le ha venido mal lo de que Julen Lopetegui aun dentro de la conmoción que han vivido todos en estos días sea su futuro entrenador también el Real Madrid porque si hay alguien que ha confiado en él ha sido eh Julen Lopetegui en esos dos años de seleccionador enseguida estamos con Isco Alarcón en un día en el que además ha habido otros tres partidos del Mundial Suecia le ha ganado uno cero a Corea del Sur ha marcado gran Cruise el el en de penalti en una jugada en la que el bar fue decisiva absolutamente uno cero para Suecia que se pone líder de ese grupo con México mientras y Corea el Sur Alemanía están con cero puntos y luego el resto de la jornada la ha completado el Bélgica tres Panamá cero goles de Martens dos de Lukaku goleada de esta Bélgica de Roberto Martínez y acaba de terminar hace un ratito él Túnez uno Inglaterra dos marcaba Kane para los ingleses luego feria han Isasi empataba para el equipo africano en el descuento Caine Le ha dado los tres puntos también a la selección inglés esa el portero Ben Mustafá ha jugado por cierto como curiosidad con spin Illera del Real Madrid bueno lo ampliarán Bruno Pedro Morata y todo el equipo de la en la Ser en el IPC recordamos que ahora mismo Suecia y México lideran ese grupo F Ike en el grupo

Voz 1716 01:54 G Bélgica e Inglaterra

Voz 1375 01:57 están ahora mismo con tres puntos mientras que Túnez y Panamá están con cero mañana se cierra la primera jornada Colombia Japón a las dos Polonia Senegal a las cinco Easy abre la segunda jornada con el Rusia Egipto a las ocho mañana el viaje como decimos y además de toda la última hora de la Selección Española ya de ama y además de hablar con Isco Alarcón enseguida os contamos lo que está pasando en la concentración de la selección argentina máxima tensión si aquí decimos que tenemos debate con el nueve o que tenemos debates con el portero preparados cuando contemos lo que está pasando en la concentración de la selección argentina previa al partido del jueves contra Croacia partido vital para los argentinos después de haber empatado después de que Croacia haya ganado el primer partido el seleccionador croata es Leach ha confirmado que ha enviado para casa a cal y Nick por según palabras textuales doler la espalda en los dos últimos partidos dice que necesita jugadores sanos listos para jugar cómo estamos aquí todos ya es oficial además Antoine Griezmann ha firmado la renovación con el Atlético de Madrid hasta dos mil veintitrés Se ha venido hasta Rusia Gil Marín se ha hecho una foto con él con Lucas Hernández ya ha anunciado la renovación la mejora trató de Griezmann la renovación de Lucas Hernández hasta dos mil veinticuatro ya confirmado también el fichaje de Le mar los tres de una tacada sea remangados Gil Marín no será escaparon y uno además lo ha contado más de Torrejón el Madrid adelantaría la operación Courtois para este verano si la Roma no baja el precio por el portero brasileño Alison el Barça presenta mañana a Eric Abidal como nuevo el secretario técnico del club el Real Madrid puede ser mañana campeón de la Liga ACB sigan en el cuarto partido se juega en la cancha Baskonia a las nueve de la noche todo esto en la portada de Larguero don Antonio Romero muy buenas muy buenas qué tal mano muy buenas a todos la maleta hecha para irnos mañana ya para para Kazán no la Madrid ofrecerá maleta de dos días y bueno corramos maletita mostrados en forma no hay ningún problema llevamos una maleta para los cuatro sólo cuatro-cinco alguna duda alguna muda hay que me

Voz 1114 03:58 sí sí asumible más meter varias

Voz 1375 04:04 Javi Herráez hola muy buenas hola qué tal Joe me falta alguna cosilla pero casi casi en cuanto terminó en el larguero se hace Antón Meana qué tal Carreño buenas noches y está la que también también Adriá Albets sería muy buena la mano qué tal muy bueno enseguida nos cuenta David Marcos López y Edu Polo cómo ha ido la charla con Julen Lopetegui

Voz 1114 04:18 pero lo primero que hacemos es o bien yerros

Voz 1375 04:22 el Hierro Julen Lopetegui Julen Lopetegui hablarán los del Madrid a partir de mañana enseguida les encuentro que ha tenido con la prensa escrita Fernando Hierro nuevo seleccionador pero lo primero que hacemos digo es empezar con Isco Alarcón que ya está aquí con nosotros sí que tenemos que preguntarle un montón de cosas pausa y uno de los cracks de la selección española aquí en el Larguero vamos con Isco

Voz 1910 04:41 cariñoso piden deseo un Golf blanco húngaro blanca es broma vivir contigo y conmigo casarnos tener un hijo seis años y aún no sabe es que el golf me gusta tan negra que tiene pantalla táctil sensor de luces paguen golf sin entrada sin gastos de mantenimiento con seguro a todo riesgo por diez euros al día hay disponible ya renting consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 2 05:24 estas hombre muy bien con ganas de que llegue el partido no el segundo ya con muchas ganas

Voz 0704 05:32 a diferencia entre partidos que partía con ganas de empezar ya

Voz 1375 05:38 oye viendo lo que llevamos de mundial casi todos los favoritos fallando y todo el mundo a pesar del empate a tres contra Portugal no sé si vosotros tenéis la misma sensación de que el mejor rato de fútbol que se ha visto casi lo ha hecho a la selección española

Voz 0704 05:50 bueno al final en la Copa del Mundo y hay mucha competitividad y los partío no te lo regala nadie gobernamos nosotros tenemos que ser fiel a nuestro estilo a lo que hemos venido haciendo hasta ahora que que tanto el sitio no ha dado oí la verdad que que fue una pena es desempate justo antes del final porque estábamos haciendo las cosas muy bien

Voz 1375 06:14 empate de Brasil ayer empate de Argentina derrota de Alemania sólo ha ganado Francia de los favoritos a priori sólo hagan a Francia y de aquella manera con apuros también

Voz 0704 06:24 sí por eso te digo que esto es como Mundial nadie te va a regalar nada de muy complicado tienes que trabajar cada partío al doscientos por ciento muy lejos no nota asegura poder ganar los equipo está muy motivado hay seleccione muy fuerte y la verdad que que es muy difícil

Voz 1375 06:42 hoy hemos visto y lo que estamos viendo estos días es que el equipo está muy bien y lo que nos cuentan Herráez y Adrian están en los entrenos si Mean hay Romero estáis tan bien como se ve desde fuera habéis conseguido superar también lo que ha pasado que no es fácil de superar que a dos días de empezar el Mundial se carguen al seleccionador y pongan a uno nuevo

Voz 0704 06:59 pues la verdad que que hemos vivió una situación complicada pero pero bueno la ilusión que tiene el grupo la ilusión que tiene el equipo estaba por encima de de cualquier cosa yo creo que que hemos ha sido muy maduros para para afrontar la situación para para darnos cuenta que lo importante es que estamos aquí que que tenemos un reto muy bonito por delante y si tenemos que que darlo todo e intentar dejar un poquito el pasado atraque que no nos ayuda nadie y tirar para para delante siempre como como hicimos en el partido contra Portugal

Voz 1375 07:32 cuál fue su primera reacción cuando te enteras dices bueno lo que pasa en ese momento en la cabeza de disco

Voz 0704 07:38 al final no se lo esperaba nadie tuvo dos años con nosotros luchando para para estar aquí pero pero bueno son cosas de del fútbol como como ya te digo este tema cuanto antes lo dejemos en mejore no no sirve de nada está lamentando no de de lo que nos ha pasado tenemos que concentrarnos en nuestro fútbol en el entrenamiento en el trabajo en los partidos que que al final lo lo deportivo en lo más importante

Voz 1375 08:03 yo es buena noticia que se vaya al Real Madrid no porque si hay alguien que ha defendido a Isco en estos dos años cuando jugaba más cuando ha jugado menos y a veces incluso has dicho no tengo la misma confianza en el Madrid en la selección ahí estaba Lopetegui que ahora va a ser tu entrenador en el Madrid

Voz 0704 08:14 sí sí contentó poco por él se lo merece es un grandísimo entrenador de verdad que que momento donde quizá no tenía el protagonismo que quería pues me ayudó mucho pero pero bueno al final contento porel y es un grandísimo entrenador y estoy seguro de que en el Madrid lo va a hacer muy bien también

Voz 1375 08:33 oye De Gea como está como está al portero le afecta o algo lo del partido le habéis dado cariño todos la ropa o todos luego ha superado bien cómo ves tú al portero

Voz 0704 08:41 si al final deje portero con con mucha experiencia es uno de los mejores del mundo y está cosa pasa misma a una los Porteiro porque si falla un delantero no pasa nada pero es verdad que si lo son porteros ha quedado un poco más en la retina y lo conozco de muchos año está muy contento muy enchufado muy animado oí la verdad que tiene el apoyo y el cariño de todo el equipo

Voz 1375 09:05 a Cristiano lo has dicho algo después del hat trick o no has dicho te vale a

Voz 3 09:09 bueno mi palabra en el Mundial eso nada

Voz 1375 09:13 que se lo merece después de que tío también toca tres balones si uno de penalti el otro el fallo de De Gea la otra la falta que tampoco es que tenga un porcentaje muy alto de faltas no pero como la tira el otro día

Voz 0704 09:25 si no lo tiene muy alta pero bueno cuando cuando todo tiene el día los otros dos goles le dio confianza Hay

Voz 4 09:32 Lancho Romero Herráez mea

Voz 1375 09:35 la Adrià estar aquí también con alguna pregunta que querían hacerte a a Isco Romero yo quiero preguntar por el capitán y una futbolera

Voz 1104 09:42 todavía hay gente en este país que critica a Sergio Ramos porque dice que es un tío que tiene mucha personalidad que que que

Voz 0239 09:49 demandar demasiado que tiene mucha ascendencia en grupos a todo lo que nosotros podemos ver desde fuera como algo positivo la gente con mucha personalidad pues no no tiene término medio olé olé quiere no le odian que que que os ha dado Sergio Ramos después de este lío en esta concentración como capitán que ha aportado al grupo Sergio Ramos

Voz 0704 10:06 bueno al final siempre siempre el que el que está un poco en medio de los jugadores la Federación el entrenador alguien que que en estos día lo ha pasado mal igual que el resto de la estado de mucha más reuniones que nosotros o sea de vivió puedo por el equipo sólo fuera sino en el campo ya ya lo vemos cada día es un ejemplo para para cualquier Hay bueno ya sabemos cómo cómo es España la más mínima se critica bueno en este caso a Sergio y no sé porqué jugador que que lo ha ganado todo que es un tío comprometido que sigue teniendo una ambición inmensa hay iban a eso contagia al resto del equipo también

Voz 0239 10:51 y luego una futbolera todos Flynn vamos con los jugadores que tenemos en el centro del campo

Voz 5 10:54 si uno de ellos es Isco m

Voz 0239 10:57 qué jugador del Mundial que no juegue en España ni sean tus compañeros no me vale Modric que jugador diríais con coño este quiero yo conmigo

Voz 2 11:04 qué buena pregunta yo estoy muy contento

Voz 3 11:13 no te viene bien la verdad es que este tema lo lleva Julen no

Voz 0704 11:20 los más compañeros los que tiene

Voz 1375 11:23 esta andaba oye lo de la crítica que decías de que es un poco exagerado quite te da la sensación de que aquí somos especialmente exagerados con respecto a otros países la crítica en España por lo que te cuentan otros compañeros en la Premier en Italia en la Bundesliga crees que las críticas en España somos demasiado toca pelotas menos Argentina e eso ya ha pasado aún lo en Argentina

Voz 1104 11:43 el concurso

Voz 0704 11:45 buena sólo hablamos nosotros entre nosotros también es verdad que con los jugadores de la Premier pues en ese aspecto parece que estamos en un poco más tranquilo aquí se busca siempre un poco la polémica y más allá de de lo que nos interesa a todo que la selección que hacerlo lo bien bueno yo creo que

Voz 1375 12:08 deberíamos mejora un poco el tirón de orejas que nos da así de claro sí sí sí deberíamos no dinos deberíais mejorar en este aspecto

Voz 0704 12:15 bueno en general la prensa no sólo ustedes hay hay cosas que obviamente a los jugadores no nos gusta cómo muchos casos que no quiero entra a debatir en este momento porque nos quedaríamos sin sin tiempo que poco queda pendiente

Voz 1104 12:32 yo era pendiente pedimos más tiempo la Cadena SER prohibió la pendiente de un pos Larguero con Isco para reparar

Voz 1375 12:37 estoy ponernos en nuestro sitio a todos nosotros

Voz 1104 12:40 a este disco en muchas ocasiones

Voz 5 12:42 aparte de ser muy futbolero el le gusta saber qué pasa en el mundo osea que Isco no va sale al campo hace ahí magia corre más que nadie la gente critica que corra yo no entiendo eso tiene calidad y encima corre fue pues en perfecto pero que está en el mundo saque sabe lo que ocurre lo que pasa lo que dicen de él me parece perfecto admite

Voz 1375 12:59 mosquea por ejemplo

Voz 5 13:01 esas el mejor share es uno de los mejores y que no te ponga por ejemplo Zidane que para mí es un gran técnico pero llega el día del Barça por ejemplo no te pone ya ha sido el mejor de Madrid en la primera parte de la temporada porque que corren mucho tú te encierra sentí mismo o dices tengo que seguir peleando que perfil es el tuyo

Voz 0704 13:19 bueno yo creo que que demostraba que que se lo de lo de pelear llevo cinco años en Madrid con con muchos altibajos que que al final siempre consiguió salir adelante como ya te digo esto fútbol el Madrid si la con la plantilla es muy competitiva complicado es verdad eso que dice que que bueno el clásico poco a todo el mundo no nos gusta jugar después de venir haciéndolo durante toda la temporada que que te deje fuera pues no es plato de buen gusto pero pero bueno tampoco soy nadie para cuestionar la la decisión de decir que ha ganamos tres Champions en cuatro años así que también se me alegro por él pero que que le vaya muy bien que que ha hecho mucho para nosotros y uno del Mundial

Voz 5 14:04 puede ser el mejor del Mundial

Voz 2 14:08 lo veo muy lejos no

Voz 0704 14:10 no me lo tomo como como un objetivo es lo principal equipo estoy seguro de que que si el equipo lo hace bien y llegamos muy lejos fue más fácil que que este tipo de premios individuales pues pues no llegue a mí a a otro de de mi compañero oí al final lo cuando colectivamente va bien individualmente los jugadores pues

Voz 1375 14:31 salen si queréis que hacen falta muchos cambios en la plantilla del Madrid para el año que viene

Voz 0704 14:40 no seas en no soy el director deportivo obviamente hemos ganado mucho con los jugadores que que tenemos ahora tenemos un entrenador nuevo yo creo que que el va a saber gestionar muy bien lo que necesita el equipo para para como él quiera jugar oí dejémoslo en su mano

Voz 1375 14:58 con el nuevo seleccionador te sientes igual de indiscutible que te sentías con Julen

Voz 0704 15:03 me siento importante yo creo que en un Mundial todo tenemos que serlo porque es una competición muy pequeña en lo que los pequeños detalles te puede mandar a casa tenemos que que estar hoy enchufado y puedo jugar titular y luego sale otro y me enteré el gol de la victoria al final tenemos que ser un equipo pensar en lo colectivo y dejar un poco las individualidades al margen

Voz 6 15:28 ayer Isco a animar la hicieron diez faltas en el partido frente a Suiza creo que se quedó a una del récord en un Mundial es un jugador de un estilo parecido muy técnico te gusta tener el balón te gusta hacer cosas tú crees que hay que proteger más a este tipo de jugadores

Voz 1375 15:43 es como un Haimar cómo es tu caso también

Voz 2 15:49 bueno al final

Voz 0704 15:51 esto fútbol Si quieres hacer un regate del defensa te te lo quitas y no te la quita te hace falta deja así hay que tener cuidado con con las entradas porque porque pueden hacer mucho mucho daño pero bueno ahí está el árbitro para para saber lo que tiene que hacer para medir un poco la fuerza de de la entrada Hay yo creo que que estamos protegidos igual

Voz 1375 16:12 el año que viene puedes hacer presión los dos juntos y compartir vestuario no se te gustaría

Voz 0704 16:19 de paga tanto dinero por él pero pero bueno que en el Madrid a lo mejor el era uno de los mejores si hice segregar a la bienvenida

Voz 1375 16:30 cambiarlo el peinado te hace cambiar lo adaptaba con Neymar me gusta ir pongan cuesta no te cuesta eso oye lo del Barça ayuda o no

Voz 0704 16:40 sí es un avance muy bueno sobre todo para para esta competición porque está claro que quedaría mucho coraje que no eliminase no mandaron para casa con un penalti que no era por un gol en fuera de juego así que en ese aspecto estamos

Voz 1375 16:56 qué pasa que el otro voy a voy a Costa que marca es siempre la duda de lo celebro no lo celebro esa incertidumbre de qué hacemos

Voz 1104 17:03 la curiosidad es cosa pegado carrera cuando le pega al larguero Ivo vota en la sensación de y luego no entra te vas al árbitro lo dice pero mira no en la tele es no te hacen ni puñetero caso no lo tiene claro

Voz 0704 17:18 es un poquito de presión

Voz 1104 17:21 pero lo de Cos también hace gracia no está está como que un poco como diciendo lo celebro del todo no lo celebró eso segundos

Voz 1375 17:26 lo tienen que hacer eternos no

Voz 0704 17:28 si al final hay XXXV cámara me parece de elevar hay muchas árbitro mirando la jugada de normalmente deciden rápido pero de verdad que el momento incertidumbres en siempre

Voz 1375 17:42 oye tú si tuvieras que tomar una decisión ahora de tu futuro lo anunciará un documental

Voz 2 17:48 bueno bien las hacen muchas han ganado dinero puedo imagínate

Voz 0704 17:55 y lo que gana en la pata y yo creo que que ya tenía la decisión tomada hace mucho tiempo la quería daba un poquito de de bomb oí

Voz 1375 18:07 yo por ejemplo piquete ha venido dado una tarjeta te ha dicho mira yo me dedico a esto también es Si quieres algo documental tú dices me quedo me voy bueno ya estado bromeando no lo encargaría no te imagino a día anunciando tu futuro de un documental nada cara a cara oye prefería es que si fuera el Barça que se quedarán en el Atlético o te da igual como jugador del Madrid

Voz 0704 18:29 me da igual al final el si se quedan en el Atleti hace al Atleti mejor y si se va al Barça hacia el Barça mejor al fin dejó un jugador muy bueno que que marca la diferencia Hay

Voz 1375 18:41 ya está claro me estaba levantando para no la quería que Isco Si no te importa no sólo lo de esto escribe aquí cuál va a ser la final del Mundial y cómo va a quedar guardamos vamos a mirar no no nos miremos no miremos nos iremos simplemente colas todo el micro y cómo va a quedar final pronóstico del disco aquí si podemos ver que no va a volver así así lo de Sortu sólo nosotros te prometo que no lo vemos yo digo yo os digo supone pone España Manu No mires atrás más una cosa final y como queda final resumió estamos viendo ahora está pensándolo no lo guardamos ojalá se cumpla aunque no lo estoy viendo eh pues ojalá se cumpla ponga también máximo goleador ya no lo vamos se ha portado bien con nosotros tampoco vamos

Voz 5 19:22 las sí resultado oí final

Voz 1375 19:26 uno mira es que no no estoy mirando te queda claro vamos a guardarlo mira mira me excepto a los ojitos yo lo guardo disco después de que en el micro abrimos no sé lo que has puesto pero ojalá se cumpla eh eh seis partidos para ser campeones del mundo tampoco es tanto

Voz 0704 19:45 no tanto pero es complicado aunque bueno si miramos atrás llevamos yo no sé cuantos partidos sin perder prácticamente dos ya tenemos queda ese pasito adelante para para hacer historia tenemos muy buen equipo yo somos una familia estamos muy unidos sí ahora sólo toca hablar en el campo a hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora Hay

Voz 1104 20:10 y tener esa pizca de suerte que se necesita

Voz 1375 20:12 pues te deseamos toda la suerte del mundo y aquí estamos con vosotros aunque hagamos el debate de la portería el debate del nueve el debate de si juegas y corren no corre al final estamos con vosotros porque vuestra suerte es también nuestra nuestra suerte y la de todos los que escuchan sobre todo no los aficionados de la selección española Nos queda pendiente Isco cuando tú quieras un debate en el larguero para hablar de la prensa que yo creo que sería muy interesante escucharos Isabel también lo qué pensáis además del partido te lo digo totalmente en serio porque a veces al final siempre es vas a jugar como va irá como es a Portugal sería muy interesante escucharle también lo qué pensáis de las críticas no porque afecte no nos afecten más o menos sino porque muchas veces no no nos preguntamos nunca por eso también tenéis voz y voto como todo el que nos oye y como todo lo que nosotros nosotros tenemos un micrófono a diario vosotros no lote seis pero aquí tienes este micrófono amarillo para que el día que quieras yo creo que sería un debate interesante para el fútbol que hablar también de ese tema podría ser ya

Voz 0704 21:00 ya lo pensaremos al final está claro que que que nosotros jugamos en el campo pero usted de tenis que intenta ayudar también no desestabilizar no no crear polémica porque nosotros leemos nosotros sentimos cualquier tipo de de Duda que se crea hacia nosotros hacia cualquier compañero oí obviamente nosotros tenemos que que estar unidos entre nosotros y si algún día pues tenemos que que deciros algo pues también igual que animal que ustedes cuando nosotros jugamos mal no criticada cuando nosotros opinamos en cierto tipo de comportamiento que no nos gusta pues con lo diremos también ojalá que lo hagas un mito

Voz 1375 21:37 el fondo de la SER aquí lo tienen más que nos pongas en nuestro sitio gracias disco mucha suerte gracias por estar en El Larguero Isco Alarcón pausa ahí seguimos

Voz 7 21:44 el último minuto de partido no es fácil remontar allí este Ramos que se la pasa Iniesta que se la lleva sigue sigue va solo

Voz 8 21:51 el partido pero espera Aurelio oportunas

Voz 9 21:53 todos después del minuto noventa durante este mes tienes ofertas exclusivas en toda la gama Seat Seat socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol vivamos algo grande

Voz 0771 22:05 el cine es a las doce no dispara una serie con un coche deportivo negro que conduce sólo puede hablar qué te parece fantástico la estrella toros siempre ha ayudado a los humanos a tomar las mejores decisiones por eso rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consiga un precio fantástico rastreador punto com El mejor comparador de la historia

Voz 1375 22:25 este año quieres oir el Mundial

Voz 10 22:30 quien

Voz 1375 22:30 es disfrutarlo

Voz 11 22:32 un paseo con expertos madre mía madre mía cómo está el ambiente

Voz 12 22:38 pues la verdad es que sí con amor

Voz 13 22:40 este Mundial no te limites a vivir vertiente con nosotros y para una experiencia total lo te pierdas nada en cadenaser punto com y en nuestra aplicación móvil no van

Voz 14 22:51 a a contar del Mundial como esta que bueno para Rodrigo Sara Gómez

Voz 1104 22:55 vamos a disfrutarlo juntas

Voz 13 22:59 con el patrocinio de carburantes BP Ultimate con tecnología Active el carburante que te lleva más lejos hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 11 23:08 vamos a por la segunda estrella Nasser

Voz 13 23:21 adiós Madrid ochocientos diez de onda media ciento cinco punto cuatro F D

Voz 15 23:28 apenas eh

Voz 16 23:33 atención si eres una efectuado por el Banco Popular lo han perdido todo menos tu derecho a reclamar la investigación judicial está en marcha no te quedes fuera y únete a los afectados defendidos por bufetes Rosales sin cuota de entrada ni provisión de fondos lucha por lo que es tuyo bufete Rosales punto es o nueve uno cinco cincuenta quince quince

Voz 12 23:53 la agencia negociadora del alquiler

Voz 17 23:56 ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquilo del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 1910 24:27 sabes que tienes hasta cinco mil euros de ahorro en un Opel GLP Repsol te regala cuatrocientos euros entre el suelo togas en que en Repsol no togas el carburante alternativo para la gama Opel con tecnología GLP más gasolina está genial

Voz 0771 24:38 hasta un cuarenta por ciento en carburante y empieza a conducir sin restricciones de tráfico moverte con Repsol Auto Gas ya Opel reto Tale de la Comunidad de Madrid

Voz 18 24:47 con la vecina venía te te gusta es mi nuevo parque me encanta pero como fácil visiten la tienda de tarimas del mundo elegí la que me gustaba iguala ya está instalada él pero no será muy caros y más del mundo son líderes en parquet y tarimas de exterior tienen de todo

Voz 0771 25:03 tarimas del mundo las mejores tarimas del mundo cinco tiendas en Madrid tarimas del mundo punto com

Voz 19 25:09 eh tú sabes que si bien ese ahora la red Renault puedes llevarte un Clio de la nueva gama límite desde diez mil cien euros con más equipamiento de serie en serio

Voz 20 25:18 en serio de serie

Voz 19 25:20 sea así de serio vencería

Voz 20 25:23 más de serie

Voz 19 25:25 oferta rece iban válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 21 25:29 ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid comunicó de la casa auténtico de hierbas auténtico de sin etiqueta y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón si fuera auténticamente auténtico

Voz 22 25:43 daría correctamente envasado y etiquetado en bares y restaurantes los licores siempre en su botella original es un mensaje de la Federación Española de bebidas espirituosas y el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

Voz 23 25:55 la Confer terapia Citroën es como cuando te despiertas

Voz 1910 25:57 pensando que tienes que ir a trabajar y te das cuenta que esa

Voz 23 26:00 sí

Voz 24 26:01 igual que el dos por uno en neumáticos del servicio posventa Citroën y además desde el veintidós de junio ofertas especiales en pastillas y discos de freno el confort sobre ruedas

Voz 25 26:12 condiciones y puntos adheridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 26 26:21 eh

Voz 1910 26:25 Carlos metemos el césped en la lavadora hay cortamos las

Voz 24 26:28 no necesitas ya la quincena confort terapia Citroën y sólo hasta el veintitrés de junio tu Citroën desde ocho mil novecientos cincuenta euros de regalo hasta tres mil seiscientos en equipamiento primer mantenimiento y hasta mil euros en vehículos en stock

Voz 25 26:42 están financiando con poesía Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 1 26:47 escucha toda la información del Mundial con El Corte Inglés

Voz 1104 27:02 casi las doce de la noche hora menos en Canarias una hora más aquí en Rusia qué os ha parecido lo de disco

Voz 27 27:09 especialmente sensible con el tema de la prensa no con el tema de las críticas hemos emplazado al jugador para para una futura ocasión pero como he visto a a Isco en esta semana

Voz 1375 27:19 en este momento que está viviendo indiscutible en la selección española y con Julen Lopetegui ahora como entrenador del Real Madrid

Voz 1114 27:25 bueno me parece que tiene toda la razón del mundo en pensar que que ABC podemos tener la piel un poquito fina que tenemos

Voz 0239 27:33 ser consecuentes con que si nosotros criticamos nos pueden criticar lo que pasa es que a mí me gusta que disco lo diga cómo lo ha dicho hoy cara a cara sin intermediarios sin que el en no ha sido tan natural y aseo una un discurrir de la conversación

Voz 1114 27:47 con tanta naturalidad que no creo que nadie que lo haya

Voz 0239 27:49 he escuchos se pueda sentirse ofendido ni sorprendido es que es una cosa tan sencilla como los periodistas estamos para criticar para para alabar cuando hay que alabar creo que ellos tienen toda la razón del mundo para utilizar las mismas técnicas a veces nos podemos equivocar en las palabras ellos también se pueden equivocar en las formas pero yo creo que es doble dirección y me parece que cuando no lo dice con tanta educación como lo ha dicho Isco no creo que nadie pueda estar en desacuerdo bueno que

Voz 12 28:13 ha dicho además que puede pensar mucha gente que ellos viven aislados de del mundo

Voz 1104 28:19 bueno sabemos a que no ha dicho nosotros leemos nosotros nosotros sentimos

Voz 12 28:22 efectivamente que es que son personas que son personas y que cuando alguien les critica pues como a todos nos duele él es sensible a a esas críticas Si bueno pues le gusta decir lo que piensa y lo que bueno no en lo que nos equivocamos no bueno es así Isco siempre ha sido así no ha cambiado en nada su primer Mundial ha estado cerca venir a Eurocopas a copar del mundo en su primer Mundial pero eso lo lleva grabado a fuego si yo

Voz 1375 28:48 para ver pues perdona que presiente nominada Marcos López quiere por aquí hola Marcos muy buenas una noche más

Voz 12 28:53 qué tal buenas noches a todos los compañeros deportivo

Voz 1375 28:55 qué tal Edú enseguida nos cuenta Fernando Hierro un encuentro con la prensa escrita ahí también sobre lo de Isco pero Antón como visto al jugador del Madrid yo he visto a Isco real

Voz 0231 29:03 veinte sincero creo que ha sido un Isco desconocido para el aficionado porque no

Voz 12 29:08 me gusta mucho dar estas entrevistas

Voz 0231 29:11 cuando ha dicho la palabra desestabilizar creo que a veces se malinterpreta no que un periodista de una información no es para desestabilizar por ejemplo en el caso de discos cero podemos decir el día que nos de esta entrevista a hablar de las

Voz 1375 29:23 en relación con la prensa pero cuando hemos contado que Isco

Voz 0231 29:25 no se quería marchar del Madrid posiblemente no era

Voz 1375 29:28 en el tiempo mejor para Isco pero era un momento para contarlo porque y en ese momento puntual por ejemplo

Voz 0231 29:34 se quería marchar el Madrid otro jugador pero sí creo que que es interesante la opinión del del periodista la opinión del futbolista

Voz 28 29:42 creo que esa relación jugador

Voz 0231 29:44 el entrenador jugador periodista

Voz 1114 29:47 se tiene que conocer un poquito más en la prensa y en los medios yo creo que

Voz 0017 29:54 hay un mensaje que utilizan muchos jugadores de la de la selección que es que los periodistas tenemos que apoyarles que tenemos que estar con ellos que que no tenemos que desestabilizar a mí me Peret me parece que es un mensaje erróneo porque los periodistas lo que tenemos que hacer es informar de una situación Podemos hacer debates sobre sobre alguna situación de la de la selección pero al final lo que estamos explicando una una realidad debatiendo sobre este tema no tenemos que apoyar a nadie Ny estar unidos ni hacer piña con la con la selección por eso a mí no me chirría un poco este mensaje que veo que va calando en el vestuario de la selección española como si los periodistas ten tendríamos que apoyar a los jugadores

Voz 1375 30:39 luego me parece muy interesante lo que dice

Voz 0017 30:41 ellos también reciben la información de lo que decimos los periodistas y hay cosas que no les gustan pues evidentemente tienen los micrófonos sobretodo de la Cadena SER abiertos para decir lo que piensen me parece muy interesante escuchar a los futbolistas también decir lo que piensan en este caso de los de los periodistas

Voz 1104 31:00 creo que a veces el mensaje se pierde en el camino

Voz 0239 31:03 cuando hay tanto intermediario de los futbolistas tienen tanta gente alrededor a los que les cuesta decir la verdad que son aduladores más

Voz 1114 31:09 de gente que que les hace tener los pies en la tierra que cuando tú

Voz 0239 31:15 puedes mirar a la cara de esta te puede mirar la gratis como ha sido en esta entrevista delicioso ahora lo vamos a escuchar el claro hemos de tener con Isco pues se acaban los problemas es que yo creo que es todo mucho más sencillo eh

Voz 1375 31:26 es verdad que nosotros estamos para informar pero también es verdad

Voz 0239 31:29 que a todos nos viene bien a la selección española una fase final del campeonato del mundo no vaya con perdón de puta madre si ganamos el Mundial mucho mejor que si caemos en octavos de final yo creo que ese mensaje también se lo deberían trasladar toda la gente repito que adulta

Voz 1114 31:43 y que rodea y que a veces pelotero

Voz 0239 31:45 demasiado los futbolistas Le tiene también que hacer llegar un mensaje claro que cuando nosotros estamos aquí un montón de enviados especiales de diferentes medios de comunicación y estamos en un torneo como el campeonato del mundo lo mejor para todos

Voz 1114 31:57 pero es que a España le vaya muy bien ahora eso no puede estar eh

Voz 0239 32:01 no no puede no puede ocultar que en la labor del periodista es dar noticias presión por ejemplo podemos dar la información en el entrenamiento a puerta cerrada Fernando Hierro la tenemos que dar porque es nuestra obligación pero el mensaje no

Voz 0231 32:12 bien pero hoy Romero hemos visto un Isco como tú dices sin intermediario hizo lo mejor cara a cara minado todos los ojos esto me interesa esto no punto Isco es Javi de los que menos entorno tiene a su alrededor no tiene un jefe de prensa que te llame a todas horas ni que te viene aquí no quedaron la contigo Isco mira Javier reza la carita ya que quiere bien a larguero lo cierra él no lo hace él

Voz 12 32:34 a mí me gusta más yo si fuera futbolista tendrá una persona que me llevara las cosas seguro pero esos escudos y los escudos son complicados por eso escudos

Voz 0239 32:42 por muy por mucho que te conozca

Voz 12 32:45 mucho que sepa de ti a final no piensa todo como tú las cosas yo sí me lleva Marcos le puedo decir a Marco yo quiero hacer esto con esta radio esta Telde con este con esta idea no pero la mejor Marcos de otra forma mejor me convence a lo mejor me convence a finales a escudos buenos o malos limitan mucho la idea del futbolista que al final todo es más simple es decir el el el mensaje directo lo que decía Antonio cuando hay el cara a cara ha sido así en los últimos sesenta años en los últimos setenta años desde que el fútbol es fútbol que ocurre ahora que los futbolistas una industrias son marcas aparte

Voz 1104 33:18 te pasas claro es expresa se generan unos canales

Voz 12 33:22 los intermediarios que en vez de favorecer el mensaje lo que acaban perjudicando y alterando el mensaje y al final cuando discos se sienta con vosotros en esta entrevista que acabamos de escuchar pues se exponen su opina

Voz 1375 33:32 con vosotros expone isla vuestra

Voz 12 33:34 todo el que sale beneficiado es el oyente de la Cadena Ser que escucha a un futbolista del Madrid española sentir lo que lo que está viviendo en lo bueno y en lo

Voz 1375 33:44 malo es decir lo que le afecta lo que no le

Voz 12 33:46 es lo que lo que no le deja de afecta y es evidente que cuando están aquí encerrados en Krasnodar que llevan doce días prácticamente

Voz 1375 33:53 pues bien hasta bien porque hemos prometido con Isco y a ver si la acabamos manteniendo ha sido uno de los protagonistas del día aquí la entrevista en El Larguero otro de ellos así sido Diego Costa que este mediodía ha hablado en Deportes Cuatro hablaba con nosotros en Mediaset y que decía algunas cosas por ejemplo sobre la decisión de Griezmann de continuar en el Atlético o sobre el bar au sobre algunas cuestiones que le hemos preguntado el que merece la pena escuchar otro de los protagonistas Antón Meana esta mañana

Voz 0231 34:19 no ha sido Costa otro de los que también va de cara con pocos intermediarios que cuando quiere hablar manda mensajes contundentes Diego Costa hablando de Griezmann es algo que interesa mucho los atléticos y más después de haber conocido hoy la renovación hasta el año dos mil veintitrés la mejora de contrato del delantero francés esto es Diego Costa hoy en Mediaset

Voz 0494 34:39 bueno no dudó un poco antes no se esfumó hace bueno envió un mensaje para nosotros que que no esa familia aquí tenemos que nosotros de detalle bonito no

Voz 29 34:50 ahora ahora se llevó toda pasta no

Voz 1375 34:54 el de hoy Athletic de imaginas tomando una decisión por ejemplo la que tuviste que tomar Brasil o España en un documental hecho por Piqué

Voz 0494 35:02 ahí no haga esas cosas yo no soy de no me gusta esta en este plan de hacer no

Voz 1375 35:10 no lo ves claro comunicarlo de esa forma no nada de lo Jaap de todo

Voz 0231 35:16 las palabras de Costa hablando de Griezmann es evidente que había que preguntarle por su compañero del Atlético de Madrid pero también por el debate del nueve después de los dos goles titular el miércoles en Kazán lo ha confirmado casi en petit comité Fernando Hierro

Voz 1375 35:29 escuchamos a costa

Voz 0231 35:31 en Mediaset sobre el debate del nueve

Voz 0494 35:34 ojalá que pueda seguir porque ahí entonces delantero buenísimo que has pijos Drew que está ahí tienen la confianza del míster si se iba a ser las excusa ve pues tiene más posibilidades de estaba Jodar no

Voz 1375 35:46 llevas cuatro años has dicho con la selección española alguna vez tuviste alguna duda de que pues que igual no te veían cómo lo ve de la selección española se ha quitado eso ya te sientes el nueve de La Roja no no

Voz 0494 35:56 no me creo que llevo cuatro años el debate siempre tenía la duda esta porque bueno no es culpa de la gente es culpa de las cosas que no me salía tan bien es que no no más cava entonces tampoco puedo puedo decir

Voz 1375 36:12 por lo que haya echa la culpa a los demás

Voz 0494 36:14 tras creo que las cosas no me salía pero también es creo Lucía desde que yo doy mi vida para para que las cosas salga bien

Voz 0231 36:23 Diego Costa que tiene una cara diferente los dos goles le han puesto bastante bien ya no es el Costa que tenía dudas en los dos si estos os contra Túnez

Voz 1375 36:33 la subida celebra más tranquilos y más seguros sobre todo y con la sensación de que de que los goles le han dado esa confianza que parece que a veces le saca un pero ha falta siempre totalmente total no pero bueno

Voz 30 36:43 eh qué tal hasta Fernando Hierro como hemos visto Marcos López y al seleccionador que esto yo no he visto tranquilo relajado humilde

Voz 12 36:51 antes antes lo comentaba con Antonio que no es habitual que ha a cuarenta y ocho horas de un partido el ex seleccionador se siente con nosotros con los en este caso con los periodistas de la prensa escrita esté en teoría era para doce trece catorce minutos practican prácticamente hemos estado treinta y cinco minutos yo lo he visto muy tranquilo muy relajado y creo que su única obsesión su única verdadera obsesión es conectar con con el jugador seducir al jugador genera un impacto positivo en el jugador consciente de que no tiene tiempo para intervenir prácticamente lo táctico y que Ike sino

Voz 1375 37:24 no influye anímicamente sino conquista

Voz 12 37:26 ante del juego español lo va a tener realmente difícil

Voz 31 37:29 la verdad es que no ha convencido yo conozco poco Errol un poquito de su paso por el Oviedo pero tenían poco trato con él en el esta media hora para como estaba la verdad es que ha estado convincente muy seguro

Voz 12 37:39 asimismo con las ideas muy claras muy recto

Voz 31 37:42 tuvo su el trabajo Lopetegui nada más empezar ha dicho que esta selección tiene derecho de autor y qué es eso de derecho de autor son de Julen Lopetegui que va a respetar y mantener el trabajo de año y medio que la estrategia la mantiene con Celades con los técnicos de que están con Lopetegui y a partir de ahí el va a hacer casi casi de líder de motivador de este grupo va un torneo de seis siete

Voz 1375 38:00 partidos el trabajo táctico y técnico

Voz 31 38:02 yo la ahora posiblemente llevarlo a cabo motivarles para estos seis florales que da da buenas sensaciones

Voz 1375 38:08 buenas sensaciones transmite Fernando Hierro y así lo han recogió tanto Marcos López como como Edu Polo e mañana viaje cazado mañana salimos prontito Jadria Javi como decíamos al principio de Larguero con la maleta preparada mañana rumbo al segundo destino en este en este Mundial de Rusia con algo más de frío y además lluvia creo quedan para el día al partido

Voz 0017 38:24 podría si se dan lluvia para el día del partido frente a Irán en Kazán la expedición sale mañana a las diez de la mañana hora rusa a las nueve hora española el viaje ya a Kazán para jugar este segundo partido frente a Irán entrenamiento por la tarde en el escenario del partido en la previa de este enfrentamiento frente a Irán hablarán Fernando Hierro también Andrés Iniesta por lo tanto será interesante escuchar mañana por la tarde al seleccionador a Fernando Hierro ya Andrés

Voz 12 38:55 Kenia está vamos a escuchar Mojave iba a FT que vamos a ver qué hace el final Fernando Hierro Carvajal quiere jugar Carvajal está para jugar y se ha entrenado hoy a puerta cerrada con el resto de compañeros y acabado con muy buenas sensaciones ese entrenamiento esta mañana hacia para los compañeros de ese fútbol ha hecho un vídeo de lo que ha sido su recuperación ya plenamente recuperado para poder jugar el partido frente a Irán después de ese entrenamiento a puerta cerrada el está pletórico con ganas bueno son veintiséis días es a XXVI Día desde la final de Champions hasta ese día frente a a Irán y veremos si yerra lo pone dirigió la segunda parte y repite el mismo once porque Hierro salió encantado del once

Voz 1375 39:32 no me suena ante Portugal Ignacio hizo una buena labor

Voz 12 39:35 bueno lo de penalti es que son gajes del oficio con Cristiano y luego marcó un golazo así que podría ocurrir que se repitiera once y luego dar paso en la segunda parte a hombres como Dani Carvajal y Tiago

Voz 0231 39:45 yo tengo ganas de ver mañana el entrenamiento en Kazán escuchar a Hierro Iber que ocurre en los próximos días con Thiago Alcántara insisto mucho en nombre de Tiago que el otro día a él con Lopetegui Sevilla titular por lo que me cuentan hasta Lopetegui la había dicho a Thiago que iba a jugar el partido el cambio de entrenador le mandó al banquillo y Tiago que no está en su mejor momento que no está cómodo en el Bayern que suena para el Barça y que tiene un rol en su cabeza de jugador importante que le gusta asumir

Voz 28 40:13 no no termina de ver

Voz 0231 40:15 cómo va a casa no lo claro en el estilo de hierro

Voz 1375 40:18 te digo una cosa es varios jugadores que probablemente se vayan del Mundial de vacío sin minutos pero no así en más de uno coma empieza el Mundial no va a poder andar haciendo partidos experimentos y probaturas y dar minutos a los suplentes va a tener que ir con todo en el partido Irán y en el de Marruecos también probablemente veremos a ver Tiago veremos el alguno de los delanteros con Marruecos Manuel Asensio con Marruecos mano puede

Voz 12 40:38 era un poquito de rotación pero hay futbolistas que sí que tenían o poder entrenamientos como Rodrigo que le gustaba mucho a Lopetegui irme lo que no les gusta Fernando Hierro de Augusta pero esos esos pequeños retoques pueden perjudicar algunos beneficiar a otros no pero el caso por ejemplo de Lucas y de Asensio que era el plan B que le gustaba mucho a Lopetegui que lo utilizaba ciudad en Madrid veremos Hierro le aplica ese plan B o no

Voz 1114 40:59 cosas detalles buenos chavales mañana a los para Kazán pero antes de de

Voz 1375 41:06 pasar a otros temas del sanedrín de los lunes como siempre con Kiko con Cañizares con Gustavo López y con Álvaro Benito tenemos en contaros el lío que se ha montado en la federación argentina en la selección argentina lo de esta tarde en la concentración lo que ha pasado esta tarde es bueno lo esto es una broma lo de los debates y lo que han dicho que bueno estoy me parece una cosa de niños enseguida os contamos cómo está

Voz 30 41:25 el ambiente en la concentración de Argentina

Voz 1375 41:28 a tres días del partido que puede dejarles fuera del Mundial sigue un empate están como están ojo lo que se van a jugar contra Croacia el jueves pausa y seguimos

Voz 1910 41:38 has comprado un Opel Combo no es de renting no veas que viene con mantenimiento integral e insegura todo riesgo vehículo de sustitución in adiós

Voz 0771 41:46 en los vehículos comerciales de Opel todo cabe perdón todo cabe aprovecha esta oferta llevas detuvo Opel Combo sin entrada por doscientos treinta euros al mes oferta válida hasta el treinta de junio consulta condiciones en tu concesionario el punto es

Voz 32 41:59 ahí va chispa alto pasa ya milita vaya a mitad corre por la cortina

Voz 1375 42:05 coja velocidad bajo que entran Zaragoza no entró

Voz 33 42:10 cuando tienes un buen seguro de hogar los problemas no lleguen a ser problemas con este mes con hasta un veinticinco por ciento de descuento el Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 7 42:20 último minuto de partido no es fácil remontar allí Ramos que se la pasa Iniesta que se la lleva sigue sigue

Voz 8 42:25 sólo del partido pero espera aún hay oportunidades

Voz 9 42:29 desde el minuto noventa durante este mes tienes ofertas exclusivas en toda la gama Seat sea socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol vivamos algo grande

Voz 0771 42:40 y no importa que lo vacas por los XXXV mil euros importa que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de la ONCE que a ti qué te importa

Voz 1910 43:03 sabías que este julio puedes comprarte un crossover Nissan con hasta seis mil euros de ahorro y no poder

Voz 0771 43:08 esto y al día siguiente al otro otro otro

Voz 13 43:12 dicha la cross over manía solo en junio consigue una de las unidades limitadas crossover con descuentos de hasta seis mil euros financiando con ERC e Iván no lo paguen hasta octubre otro Nissan

Voz 1910 43:22 Innovation de Adigsa Larguero Desde Rusia con Manu Carreño

Voz 14 43:32 las hola muy buenas mano yo sigo contando y sigo llenando neveras bueno yo no el Hipercor y El Corte Inglés sigue llenando neveras y la gente me pregunta oye pero que hay que hacer para que lleven en Meyer en la nevera pues muy fácil lo único que tienes que hacer es comprar un frigorífico o un congelador luego ellos te regalan hasta ciento ochenta euros para canjear en alimentación en cualquiera de sus centros te llevas un frigorífico de las mejores marcas que además lo puedes pagar hasta en doce meses financiación hasta en doce meses índice es que hago con un aparato viejo puesto lo retiran ellos se lo llevan gratis garantía de satisfacción esto es vivir el Mundial como nadie porque Hipercor y El Corte Inglés lo dan todo por la Roja recuerda compras un frigorífico congelador te regalan hasta ciento ochenta euros para canjear en alimentación sólo en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1375 44:24 va por ahí nuestro compañero Pedro Fullana hayas contábamos en la portada de El Larguero que Miguel Ángel Gil Marín se ha venido a Rusia sea remangados y de una tacada ha salido en la foto diciendo aquí está Griezmann renovar dos mil veintitrés Lucas Hernández renovado dos mil veinticuatro le mar fichado

Voz 2 44:41 Pedro Fullana tres de golpe