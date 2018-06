¿Qué ha sido lo mejor y peor hasta el momento del Mundial?

Voz 1887 00:00 Larguero Desde Rusia con Manu Carreño bueno pues Ecuador del Larguero están por aquí ya Kiko Narváez Kiko muy buenas noches carrera como estamos pues muy bien mejor que tú fíjate si bien no regular hombre no te creas tras las ostra hay que dejarla seca conversa otra cosa hombre eso excluye a Dallas está por ahí Gustavo López hola muy buenas muy buena Carreño está también Álvaro Benito la Álvaro qué tal hola Manu buenas noches está Cañete hola Santi Cañizares qué tal buenas noches está también ahí Mario Torrejón antes empezar en el Sanedrín rápidamente para resumir es lo que ha contado ya en Carrusel deportivo sobre el interés del Madrid en un portero que viene sonando ya tiempo hola Mario muy buenas

Voz 1501 00:57 hola mano buenas noches y rápidamente contábamos el sábado pasado en Carrusel que el Real Madrid había iniciado tenían clara una hoja de ruta respeto a la portería en esa hoja de ruta estaba señalado el nombre de Allison el portero brasileño como portero contrastado el joven que iba a hacer el papel que hubiera venido hacer que en invierno pero las negociaciones con la Roma no están en un buen punto bueno de hecho la Roma pide cerca de ochenta millones de euros capitaneados por Monchi y el Real Madrid ni de broma va a llegar a eso querría llegar a la mitad seguramente en el término medio estaría la virtud para luego incorporar incorporar ahora Alice son este verano para competir con Keylor Navas y después el año que viene a coste cero traerá Thibaut Courtois que es el gran objetivo de la directiva del Real Madrid si la dirección deportiva están convencidos que es el portero adecuado es el que van a traer pero digo que ha pegado un pequeño cambio en las últimas horas y cada hora prácticamente que pasa el lo veo más cercano y es que como la Roma no se baje de ese burro que parece que no se va a bajar de Allison el Real Madrid no está dispuesto a desembolsar ochenta millones de euros como digo por él ni nada parecido tampoco setenta así que la idea del Real Madrid es acelerar la operación Courtois ya saben son conscientes tienen esa información de que el Chelsea quiere venderle porque no va a renovar su contrato recordemos que acaba contrato la próxima temporada el próximo verano que como digo vendría gratis que podía negociar a partir de enero como son conscientes de quiere venderlo y que la cifra rondaría los cuarenta cincuenta millones de euros el acuerdo con Courtois es absoluto y total no habría ningún tipo de problema digo que quieren acelerar esa operación y que Courtois venga ya este verano esa es la idea que tiene el Real Madrid es una operación que será bastante rápido aunque eso sí como te venido contando los últimos días en el Real Madrid en ningún caso van a hacer ninguna operación oficial

Voz 1887 02:31 el Mundial porque esperan a ver qué ocurre que qué

Voz 1501 02:35 en este Mundial sale alguna oportunidad pero como digo como la Roma no y que tiene pinta que no sabe bajar Alison no vendría del Real Madrid y la operación Courtois lugares para el año que viene sería ya

Voz 1 02:45 Ebro un alemán hola qué tal hola a mano buenas noches qué tal

Voz 1887 02:49 hoy es tan buenos este Alison que le hemos visto buenos partidos con la Roma contra el Barça hay algún partido más en Europa pero tan bueno es Allison

Voz 0301 02:56 es un muy buen portero que ha experimentado sobre todo un año de crecimiento en la Roma este tiempo estos últimos doce meses brutal pero también es cierto que en no sé si es uno de los mejores porteros de Europa como para que el Madrid se vuelva loco seguramente por eso lo que decía de Torrejón

Voz 1887 03:14 a eso me refiero a apuntar a ver

Voz 0301 03:17 el Manchester City pagó si no me equivoco cincuenta y siete millones por ver son el portero que estaba en el Benfica ahí es suplente de podríamos discutir si es mejor Emerson o Alice pero son para mí porteros de un mismo nivel que están pues eso en una progresión de igual si van bien

Voz 1 03:34 sus carreras y demás acabar siendo de los

Voz 0301 03:37 cinco mejores porteros del mundo pero que seguramente ahora no

Voz 1887 03:41 Cañete el Madrid sería mejor que Keylor crees que sería claramente titular y los está portada

Voz 1535 03:46 no no no no ni mucho menos ni mucho menos ahora mismo creo que venga salvo que sea entre los cinco mejores porteros de Europa a lo mejor pues es que ya todos conocemos yo no creo que sea mejor que que Keylor traer un portero como quiere el Madrid según lo que dice Mario en cuarenta millones de euros para pelear con Keylor y el año que viene traerá Courtois Iker da obviamente es mejor que Alison y que Courtois al portero titular me parece una atrocidad pagar cuarenta millones por un portero que no es un número uno contrastado ahora mismo en el panorama internacional es un portero con una buena progresión como ha Contador Bruno es un portero que puede llegar lejos ya veremos a ver pero también perfectamente puede ser un portero que se quede donde está el nivel donde está que a lo mejor ese es tu esa su cima que para mí es insuficiente a lo que necesita el Real Madrid

Voz 1887 04:33 pues veremos a ver qué pasa con con la portería este este verano bueno podrían tener a Kepa pero dijo que no aunque luego ciudad se marchó pero sí a decir que si ahora mismo Kepa ya en el en el Real Madrid Bruno me voy con el sanedrín con los cuatro lo que más te ha gustado hasta ahora qué te ha parecido sobre todo Bélgica hoy

Voz 0301 04:53 bueno ha estado muy bien sobre todo en el segundo tiempo comandada por De Bruyne Hassan es verdad que he estado seguramente un puntito por debajo de lo que él puede dar ha dado una muy buena asistencia al al contragolpe a Lukaku Lukaku han definido vienen las dos que ha tenido la primera su gol de cabeza es muy de Lukaku en el segundo gol sigue creo que tiene mérito porque ha definido muy bien pero bueno para más si no es la peor selección cuando el respeto para los panameños que nos esté escuchando la peor selección de del Mundial por nivel y demás pues se se acerca así

Voz 1887 05:23 el uno Arabia Saudí para más sí

Voz 0301 05:25 sí sí por falta de competitividad de experiencia incluso te te diría sí que igual que decíamos el primer día que ese cinco cero de la selección de de Rusia por lo tenemos que poner un poco en barbecho seguramente tenemos que hacer lo mismo el de vejiga hoy a pesar de que me ha gustado ahí creo que tiene visos sobre todo por el grupo que tiene Bélgica de sino acabarse siendo primera de grupo si clasificarse seguro para la para la siguiente fase lo que más me ha gustado por momentos el juego de la selección española evidentemente Cristiano Ronaldo y la primera parte de México contra Alemania que que para mí

Voz 0749 05:57 es un espectáculo

Voz 1887 05:59 mañana el menú es recordamos los tres partidos si tenemos a las dos

Voz 0301 06:03 es un Colombia Japón pendientes todo el mundo de de James Rodríguez que tiene problemas en un gemelo ha dicho Pekerman que mañana le van a hacer una prueba de última hora para ver si si juega y bueno no se fía de la selección de Japón lo vamos a escuchar rápidamente dice que ya pido suficientes sorpresas en el Mundial como para que ahora Colombia haga de menos a la selección japonesa

Voz 2 06:24 tienen potencial para tener cuidado sin duda el Mundial lo está demostrando que no hay equipo de primera o de segunda de tercera los que están en el Mundial son capaces de hacer un gran partido mostrar mostrar que pueden hacer daño a cualquier equipo

Voz 0301 06:43 a las cinco de la tarde tenemos un Polonia Senegal en ese mismo grupo jugar al Lewandowski también estadio Mané y a las ocho de la tarde se vuelve a jugar en este caso es el primer segundo partido de la segunda jornada se juega el Egipto Rusia veremos si con Mohamed Salah o no ha hablado hoy Héctor Cúper el servidor de de Egipto que ha vuelto a dejar en duda la la presencia de sal la dice que le ve bien pero igual que le veía bien de cara a la primera jornada

Voz 3 07:09 claro está en buenas condiciones así como también creíamos en el partido anterior frente a Uruguay sin embargo último momento bueno sería siempre siempre hay una prueba final y hoy tenemos una prueba para el importante deseo míos que esté para jugar no tengo ninguna duda que pueda jugar yo creo que es muy importante para nosotros

Voz 0301 07:26 el partido es a las ocho en San Petersburgo buena noticia será para el fútbol para el mundial en general que jueguen James Rodríguez y sala en el día de mañana a ver si se recuperan y tenemos espectáculo

Voz 4 07:37 esta mañana Bruno un abrazo un abrazo hasta luego pues con Kiko gustaba hasta luego marido también estaba por el Mario un abrazo Torrejón un abrazo hasta mañana chao con Kiko Gustavo con Cañete y con Álvaro Benito no sé que se ha visto a alguien

Voz 1887 07:52 mejor que España en cuanto a fútbol en cuanto a sensaciones y os prendido el inicio de tantos favoritos pinchando que estamos a punto de cumplir la primera jornada mañana cierra la primera jornada de Kiko Cañete Álvaro Gus ahora te pregunto por Argentina Gustavo pero si yo tenía ganas de escuchar a Gustavito estoy ansioso a Gustavo López a ver a ver

Voz 0749 08:12 es tanto tiempo no haber hecho de pequeño habría hecho prendió México por el rival de entidad que tenía como una campeona del mundo el actual campeón del mundo como como es Alemania tácticamente me sorprendió muchísimo me parece un planteamiento súper inteligente Osorio y aparte venía de una semana muy convulsa con toda esa problemas que tuvo con la plantilla puede ser una fiesta de cumpleaños y la verdad que la me gustó muchísimo me gustó mucho Perú dos fuego Allen no le fue una mano osea tienen que hacer una toalla no es me gustó pero muy indecente jugar repasamos ahora o por eso el entrenador yo pongo una semana una física desastre y en España paga me gustó Perú independientemente de que haya perdido me gustó la idea el me gustó la alegría con la que juega lo valiente que es el equipo también me gustó me gustó Bélgica en el día de hoy me gustó el primer tiempo de Inglaterra no el segundo tiempo pero sí el primer tiempo de de Inglaterra independientemente de esto creo que Espanya de lejos es la que mejor juega al fútbol

Voz 1535 09:15 yo creo que hay muchísima igualdad Alberto pero creo también que en las mejores selecciones sabrán hacer valer creo que lo de Portugal es el perdón lo de Brasil es un accidente que lo normal es que hubiera ganado ganará más adelante seguro creo que es la recuperación de Alemania creo que evidentemente España disipó todas las dudas que tenía antes con toda la polémica y lo normal es que se imponga Irán aunque es un partido muy peligroso donde no vale el empate porque esto nos deja en una situación de inferioridad teniendo en cuenta que pues ganó el primer partido y demás es decir es una obligación ganar es como una eliminatoria el partido ya demasiado pronto no para jugar partidos ya a cara de perro pero es la realidad el rival nos tienen que asustar ni muchísimo menos Iker la recuperación de todos los equipos grandes que no han ganado sea Si bien es verdad que Argentina no ganó fue mejor que Islandia jugando mal Si bien es verdad que Alemania no gano pues mereció como mínimo el empate sobre todo por la segunda parte es decir yo lo de México pues lo aplaudo por supuesto lo celebro porque son hermanos mexicanos pero

Voz 1501 10:18 la realidad

Voz 1535 10:18 vez que en la segunda parte Alemania mereció empatar con alguna de las ocasiones que tuvo es decir que es verdad que no han mostrado la superioridad que se esperaba pero es verdad que ninguno está muerto todo lo contrario me siguen pareciendo las mejores selecciones del campeonato las que hemos las que hemos las que hemos citado incluyendo las dos que han jugado hoy ante Inglaterra como Bélgica que de otra manera sí que han podido sacar sus partidos adelante

Voz 1887 10:40 a ver si pasa todos los favoritos Álvaro eh eh por cierto que Alemania serían nuestro rival en semis y Argentina nuestro rival en cuartos vamos a ver si nos encontramos con los dos en caso de que España fuera primera del grupo que también está por ver Álvaro

Voz 0916 10:51 sí a ver si llegamos no yo yo lo que estoy viendo es una persona tenga

Voz 5 10:56 vencía a al fútbol

Voz 0916 10:59 contrarrestar no al fútbol de conservar hay muy pocas selecciones que hayan que hayan propuesto un fútbol de ataque a mí yo estoy de acuerdo creo que ha sido Gustavo me encantó Perú a Perú tuvo el partido para ganarlo tres a cero tranquilamente fue un partido que se le fue de una manera muy injusta pero un equipo que juega con mucha velocidad que propone que intenta vivir en campo contrario que que intenta jugar rápido intenta jugar al ataque luego claro ya sabemos que en en el fútbol es mucho más fácil contrarrestar que proponer que para proponer normalmente con éxito tienes que tener jugadores como los que tiene España porque ni siquiera Alemania yo creo que está a ese nivel de detener el balón que tiene España mi lo que me preocupo que España haciendo un gran partido con el balón sometiendo durante muchos momentos a a Portugal con nada te hacen tres goles tres tres errores infantiles de jugadores que no que que tienen un nivelón no que que Nacho una falta de concentración en un penalti por estar perfilado por ahora entrar a destiempo leer el error de De Gea ahí la falta innecesaria de Piqué Portugal con nada te hizo tres goles esa haciendo un partido gris con pocas jugadas de ataque te hace tres goles y entonces meter meter tres o cuatro goles para empatar o ganar un partido es complicado de México me gustó su manera encontrar atacar creo que le tele que lo tenían perfectamente a preparar el partido no encontraron los agujeros de Alemania hay Isère complicó mucho el partido luego me ha gustado mucho Serbia ni creo que va a ser un equipo feo para jugar contra ellos no concedieron prácticamente ni una ocasión contra Costa Rica en en todo el partido por ahí me gusto Croacia también creo que va a ser un equipo que puede llegar lejos Bélgica es cierto que no le podemos medir pero pero igual me gustó muchísimo su propuesta no con con de Bring de mediocentro no fíjate que la cantidad de gente por delante de la pelota de calidad que acumula al final ha querido meter a todos sus buenos jugadores juntos por delante y el resto muy muy rácano todo restó la gente a conservar a ver si se encuentra se encuentra con un gol y el contrario note lo hace poco más destacable no yo creo que estoy con Antic que al final los los favoritos yo creo que irán pasando porque al final todos los mundiales empezamos más o menos igual y en cuartos están los mismos así que vamos a ver

Voz 1887 13:08 falta que vayan soltando todos Kiko no parece que han salido todos con una marchita menos con el freno de mano y sobre todos los favoritos no de todas maneras que mundial

Voz 1266 13:16 todo el mundo está pendiente de dar y quitar la Copa eh en un día no las conclusiones son demasiada exagerada la hora de haberse jugado un solo partido ya la gente comentando diciendo que este equipo viene bien mal que no era lo que todos preveíamos no es demasiado prematuro en normalmente se va de menos a más en los equipo fuerte potente cuando tenga que jugar algo seguramente veamos a relucir a a Brasilia Alemania no tengo ninguna duda quién si me la tiene que disipar es Argentina que ya lo comentamos lo explicar ahora mucho mejor porque la la lleva la conoce pero es sí quiere ser toro o torero yo creo que lo dijo en su día Menotti es una selección que ve a biblia IVE a Mascherano de repente está lo Celso Banegas que pueden jugar a la hora de generar fútbol y darle la pelota a Messi a Meza o a Pavón que como el otro día un rato en el sitio de de Di María es la única duda hayan sido sobretodo ver ese partido como es Croacia Argentina que me parece un auténtico partidazo yo para sacar conclusiones voy a esperar al segundo y en algunos casos al tercero porque alguno van a ir despertando sobretodo pero por el bien de Brasil Manuel el tema de mimar que pudimos comprobar que un equipo muy bien trabajado como es Suiza sí pero no hay unos cuarenta cincuenta por ciento pero con el balón en la cara de aparecía como que no se que no estaba era la sensación

Voz 1887 14:35 te pregunto por España lógicamente pero se puede explicar decía yo antes esa facilidad para la autodestrucción casi en Argentina de la prensa ha sido un empate empate que es verdad que ha sido contra Islandia hay que se podía haber yo hay que exigirle más y tal pero es que la culpa no es sólo de Messi no la culpas de muchas cosas no el ambiente en el que llegan envueltos si el problema no se puede explicar en lo que está metido ahora mismo la gente

Voz 0749 15:01 la mira el problema no es el resultado que ya de por sí es un problema no pero hemos ha alabado a Perú que terminó perdiendo en Dinamarca pero vimos que hay una idea de juego hemos visto que España terminó empatando con Portugal pero hemos visto una gran selección que pasa que viene de años trabajando de la misma forma con el mismo entrenador de una misma manera algún mismo estilo de una misma idea las indio dualidad de suelen potenciar a los equipos no es el caso de Argentina a cada uno hace la guerra por su cuenta a cada uno quiere salvar al equipo Argentina no tiene un plan de juego lo vimos el otro día frente Islandia sabías que ibas a tener un equipo una selección como la irlandesa que se iba a replicar mucho atrás que iba a meter muchos jugadores atrás no supo en ningún momento como abrir ese es rojo en la selección argentina en jugando con dos medios centro defensivo quiso meter a Salvio por banda derecha para ese profundo en ningún momento lo fue quiso poner sociedades con Messi hizo solamente mesa era el que secundó un el que trataba de asociarse con con Messi Villa no es un jugador para asociarse con la gente de arriba es un mediocentro defensivo venía rendían de de una lesión que tenía en el Milan y que tampoco pudo entrenar bien y cuando vas a realizar los cambios metes a Banega que hacía dos día que venía entrenando bien no metes a los ahora lo Celso que durante toda la pretemporada que estuvo en Barcelona fue el titular junto con han sin y entonces son un montón de cosas que rodean a la selección que al periodismo y a la gente le extraña Pavón el jugador más desequilibrante para abrir un campo de una defensa cerrada que cuando entró tuvo buenos minutos entró faltando muy poquitos cuidado porque frente grúas yo creo que va a ser una regiones tienes miedo Bush es que no es que tenga miedo qué no se va a encerrar tanto como se encerró Islandia y cuando a la Argentina no suelen encierra tanto puede haber espacio puede ser el problema

Voz 1535 16:46 y entonces me gusta para mí para mí

Voz 1887 16:49 es una problema es que sí pero el problema es que es con Sampaoli con el que estaba antes con Bauza con el que estaba antes con el Tata Martino es quién venga quien venga nadie encuentra un patrón de juego en Argentina de todo el mundo mira a Messi es muy fácil porque sabe que pasa a manos

Voz 0749 17:02 en la Bolsa de entrenadores el presidente las Federación metió la mano en fue sacando pero no fue con una idea no fue a tantear al Cholo faltan ya Sampaoli luego a Bielsa luego al Toto Berizzo se hablaba de Menotti hablaba de Bilardo océanos se

Voz 1266 17:16 fíjate sabía que quería entonces

Voz 0749 17:19 Nico más defensivo ciudad según tengo más ofensivo si queréis una idea de fútbol Argentina no tiene identidad en ningún momento al está faltando esa épica a esa identidad que siempre caracterizó o bien defensiva o bien ofensivamente pero Argentina hoy no lo tiene la crítica decía Santi a Sampaoli a mí personalmente sí porque hemos visto a San Pablo en el Sevilla eh cómo desarmar cualquier equipo para por lo menos contrarrestar lo que está haciendo la selección contrario el equipo contrario en este caso no es lo mismo ahora aparece bajo una línea de tres con Otamendi con mercado contabiliza Fico quiere meter ahí en el medio quiere meter a Salvio quiere meter alcurnia tiene meterá Enzo Pérez ya Mascherano y quiere dejar después tres de arriba con Agüero Messi Giuly pavo sea de una línea de cuatro pasas una línea de tres do pívot de vuelta hay tanta incertidumbre en torno a la selección argentina que yo creo que ni Sampaoli o el rendimiento hoy dotar de las Sarmiento hoy Sampaoli fue entrenar y los jugadores habían cambió el entrenamiento llegó más temprano Sampaoli que los jugadores

Voz 1535 18:19 muchas cosas que rodean a ella la selección ta formas un Mundial un partido supone a dos meses de campeonato en una Liga por ejemplo no es decir por un partido como dice Kiko medieval toda la tendencia ahora llega Argentina y resulta que resuelve su partido frente a Croacia hace un buen partido ilegal es como que se acabó toda esa crisis acabó toda esas dudas vuelve de alguna forma pues aflorar la flor de Argentina que se viene para arriba España viene de jugar un buen partido etcétera etcétera yo estoy diciendo que el partido contra Irán es un partido clave es un partido como una eliminatoria de cuartos de o de octavos de final no lo puedes empatar tenemos que ganar no lo puedes empatar repito porque por ahí ya empezaríamos a a dudar de que de de bueno pues el posible acuerdo que podían llegar a Portugal en la última jornada etcétera etcétera Se nos puede complicar mucho no se nos puede complicar entonces venimos de forma positiva porque les hemos visto competir a España y España hace un partido serio le gana Irán le gana con autoridad al gana con fútbol y entonces aquí somos campeones todos son dos meses de campeonato cada partido sala la crítica la ilusión la vida todo es como dos meses sin perder te da un partido un partido ganados como un equipo que viene de dos meses sin perder en una liga por ejemplo

Voz 1 19:36 esto nos ayuda a

Voz 1887 19:38 supongo que a relativizar nuestros debates no lo decía antes lo Porter la portería tal España no hay no hay debates el nueve ha marcado dos goles y lo único es lo que el otro día decía Cañete aquí no hay debate en la portería lo tiene claro el seleccionador yo al portero Le veo bien ha habido una imagen que veíamos en en Mediaset cuatro que después de la falta Jordi Alba hacía así un gesto como no a que parece que ha dejado mucho hueco y tal yo creo que también aunque luego le han arropado todos pero a lo mejor ese fallo que tuvo en el partido más el fallo que tuvo en Vila real Cañete pues hace que algún jugador pueden tener alguna duda a él si existe debate

Voz 1535 20:09 ese es evidente si tú no te puedes imaginar cuando te pones en la portería tienes un fallo la mitad de tus compañeros

Voz 0749 20:15 amigos tuyos y aunque crean que es un gran

Voz 1266 20:19 la cosa Cañete pero hay una cosa y al revés diferente a lo que es el centrocampista porque por ejemplo el jugador de campo y el centrocampista falta de confianza oye podría aprobar la primera a no arriesgar efectiva voy a decidir no arriesgar efectivamente

Voz 6 20:34 no no puede decir me voy a hacer una buena para aquí es que lado las

Voz 1535 20:38 dos primeras a lo mejor con una diferencia de treinta y cinco minutos en el partido osea son dos la que te mal eso no te van a más eso es eso es verdad o sea el mejor portero del mundo tiene un fallo y el careto que se le queda al defensa cuando te mira es de vergüenza osea absoluta Sáez yo pasado mucha vergüenza de fallado y me admira a los defensas convencido vaya vaya en concreto Cañete no hace falta cualquier letra e osea con cualquiera inicial que tiene un nombre sin embargo al revés y eso se hace una parada que sacas una pelota de la escuadra va o para un penalti en ese momento viene a darte un abrazo que pareces vamos pareces un hermano un hijo suyo no eso es normal porque además te lleva la la la citación del partido pues al no poder controlar esos sentimiento es decir la

Voz 1266 21:23 o te quiero mucho eso sí sí sí

Voz 1535 21:25 es habitual osea es no hay que no hay que medirlo así porque son momentos de máximo entusiasmo y de Massimo

Voz 1266 21:32 la emoción no

Voz 1887 21:36 yo creo que va a ser el mismo once Álvaro Carvajal en la en el lateral derecho que tiene pinta de que va a estar en el partido Irán lo demás yo creo que no va a tocar nada Hierro no sé qué te parece

Voz 0916 21:46 yo fíjate que el otro día viendo viendo el partido

Voz 5 21:49 estaba lo lo estaba viendo con con estábamos

Voz 0916 21:52 de de viaje en Hungría no fue terminando la temporada con con el equipo y estaba viendo con con el segundo entrenador y el cuerpo técnico fíjate que no me gusto no gustó que el partido de Koke creo que que puestos a sacar a los jugones yo sacaba a todos porque al final España defendió mal las contra sea que no es un equipo que te sepa sujetar que no por meter a Koke que es un jugador de más contención España se sabe sujetar sabe defender mejor no sé si me estoy explicando bien que España tiene una forma de jugar muy determinada no soy yo me metería al que tiene mejor pie y metería también a Tiago

Voz 1887 22:27 Quijote con el Mundial que el Mundial lo ganamos con con Xabi Alonso y con Busquet

Voz 0916 22:32 si son otro perfil de jugadores con mucho más con mucha más contra

Voz 1535 22:35 el monte quién finaliza una jugada pregunto esa con Thiago Silva Iniesta Isco quien analiza la jugada sale la pregunta pregunta un entrenador con Koke no sé si no la misma que tiene algo más de llegada que Thiago entendemos no que luego en el partido puede pasar cualquier cosa Jokin echó en falta tenemos una creación tremenda no sobra creación nos falto es un segundo punta no claro no alta resistencia Usanos falta resistencia a la hora de replegarse a la hora de encontrar una cuentas uno va a faltar sino falta Konko que no faltará con hago exactamente igual no sobra para mi creación pero no falta finalización sea realizaron en las ocasiones que hemos estado jugando ya pero qué es eso pero quizá no nos faltaría tanto si metemos por ejemplo a Yago a Rodrigo con Diego cuesta puesto que fútbol tenemos lo que hace falta es más hombres capaces de de de de darle crédito esto de darle gol a toda la creación que tenemos porque yo veo que efectivamente tocamos la pelota pim pam pim pánico la izquierda derecha y no la perdemos una canónica de acuerdo pero la la la Si Diego Costa no está acertado si Diego Costa sufre un marcaje mucho más severo por ejemplo en el primer gol que es evitable por parte de la defensa de Portugal tenemos una dificultad enorme porque Diego Costa con un marcaje donde dos centrales están ocupando de él hay una gran dificultad para depende de los goles de Silva de los goles de Iniesta o de los gol de de de Isco que no es su función no

Voz 1887 24:01 para Cañete quitaría un creado campista mediapunta metería un punta más para salvar al contrario a usar calificaría Koke que es un poco más de contención para dar precisamente más potencial a la creación de juego Alba

Voz 0916 24:13 yo pero yo lo que digo es poco viendo el estilo de España no lo que yo haría

Voz 1887 24:18 sí sí siempre está claro que a mí no que a mí me entusiasme yo estoy

Voz 0916 24:21 de acuerdo con Cañete yo creo que hasta hasta en nuestra época dorada cuando ganamos todo Nos faltaba precisamente eso yo creo que a España le faltaba con todo lo que dominaba con todo lo que sometía a los rivales le faltaba realmente un poquito de colmillo no hay es lo que falta al tener tanto mediapunta que que juega muy en segunda línea el otro ya se notaba no que que faltaba llegadas al área pero eso nos va a faltar siempre que te que pongamos que tengamos este estilo y este tipo de jugadores en el campo no luego tenemos la la alternativa en el banquillo que es muy válida para mí Aspas tendría que ser titular yo si fuera sin a pintar algo lo metería porque es un jugador que me encanta creo que que nos aporta ese ese colmillo no te quita creatividad también es un jugador que te asiste que te llega el gol que remata que entra por banda que tiene uno contra uno pero yo decía el otro día puestos viendo el estilo el tipo de partido por el que se apuesta por aquí muy determinado porque va metería a los de pie bien viendo lo que estamos esperando para jugar que al final van a ser los cinco los cinco centrocampistas meteríamos con mejor pie todavía

Voz 1266 25:22 pues es que todo hasta lo lo jugador no jugadores tenemos nuestro equipo hoy nuestro once yo es obvio que es diferente ver a lo mejor un partido no ha pasado en la televisión que verlo en el campo no el trabajo de de Koke a la hora de robar el que más trabaja para echarle a la mano aún Bousquet que lo veo renqueante al igual que Iniesta que el lo veo que le está costando pues mantener esa regularidad porque para mí es imprescindible el Koke que estoy viendo a día de hoy abarcando trabajando echando una mano a para mí aún Busquet que me es imprescindible sin embargo he visto un problema que puede acarrear el próximo partido en los pelotazos no juegan a a la contra la prolongación y a dejarla de cara a que la presión de España en campo contrario va provoca que el portero contrario pegó un pelotazo la guante ahí tanto Sergio Busquets como Piqué deben de ser más contundente lo primeros veinticinco minutos sufrimos mucho en el campo sobre todo por lo pelotazo de Rui Patricio en la jugada así saliendo a la contra cualquier torneo jugada balón parado siempre llegaba ese delantero de eso Cristiano la dejaban de cara y no hicieron superior numérica dos otro BBC tres para dos o cuatro para para te yo creo que eso la contundencia e incidir en el tema de los central busque los pelotazo enmarcar el Corneille jugada a balón parado a ese delantero que va a quedar allí de faro me parece de cara al futuro muy muy importante a la contundencia atrás

Voz 1887 26:41 el ella o ya para contar el resto de noticias de Liga que no son el Mundial pero Kiko te ha gustado la foto eso de Gil Marín con Lucas Hernández Antoine Griezmann además anunciando el fichaje del mar

Voz 1266 26:51 exteriormente el tema de de Jiménez no

Voz 7 26:54 eso es lo que faltaba él

Voz 1266 26:56 bueno te iba a decir faltaba el Cholo no ahí el lateral que estoy esperando el tema lo de Vrsaljko pero faltaba el Cholo no porque el Cholo el primero que estaba presente aunque no lo hemos visto pero estaba allí Cristóbal Miguel Ángel Pérez frente

Voz 1887 27:08 la prestación estaba pero de cara al futuro

Voz 1266 27:11 muy muy importante Griezmann dio Costas aún con que Lucas Jiménez son todo jugadores que han trabajado solo y a la gente que venga

Voz 0749 27:22 qué les echara un cable lo va a enseñar

Voz 1266 27:24 ilustrarlo que es este Atlético Madrid el Cholo Simeone nada

Voz 1887 27:27 no pinta bien eh

Voz 0749 27:29 pinta muy bien pinta muy bien y pinta como quiere el Cholo quedó su máxima figura que se Griezmann le traen un jugador que necesitaba para ahí también con Diego Costa con Koke Saúl una línea de cuatro espectacular coincido con Kiko le falta ese lateral que lo están buscando están viendo qué posibilidades hay en el mercado después con Lucas con Felipe ahí por el lateral izquierdo también la verdad está muy bien muy bien falta la guinda para el lateral pero pueden Cholo yo creo está muy pero muy contento dice que está muy pero muy feliz

Voz 1887 28:00 para estarlo tiene tiene motivos un abrazo como para no estarlo no Cañete

Voz 1535 28:05 la tranquilidad en ancho lo Felipe imagínate a ese muchacho tenerle nervioso

Voz 1887 28:09 no por eso decía él tiene que decirle lo bueno lo cierto es que todavía no lo dice la mujer Ángel

Voz 1535 28:17 Le dice haber dicho gracias cariño pocas iba a pasar un buen no era fácil

Voz 1887 28:22 tenemos pues Romero por seis meses escasos un abrazo Cañete