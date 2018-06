La historia de Antonio Aragoneses, el aficionado más ejemplar del Valladolid

Voz 1991 00:00 Raúl Ruiz qué tal muy buenas muy buenas noches deseábamos estás de enhorabuena en Valladolid en Pucela acaban de celebrar practicamente el ascenso a Primera División el serio de hoy tiene que ver con eso

Voz 1 00:10 sí ha ascendido el Real Valladolid

Voz 1991 00:14 damos segundo que vamos con el protagonista de la historia que es una pasada la unido

Voz 1991 00:54 Raúl preséntanos al invitado de esta noche sobre todo cuéntanos un poco su su historia porque no tiene desperdicio

Voz 1806 01:01 no desde luego que no había o mira y esto es un

Voz 1 01:05 lado al Real Valladolid hablabas del Real Valladolid que ha conseguido el ascenso era mes

Voz 1806 01:10 nadie se lo esperaba brillante por cierto este chico ni sus padres son de Valladolid ni él ha nacido en Valladolid ni tiene familia en Valladolid nada por el estilo

Voz 4 01:20 no tienen ningún tipo de Valladolid nada

Voz 1806 01:23 él es cacereño vive en Cáceres pero desde niño le gustaba el Real Valladolid porque estaba Victory César que eran extremeño

Voz 1991 01:30 lo entiendo perfectamente lo digo porque yo soy madrileño

Voz 4 01:32 en no tengo nada que ver yo soy del Athletic Bilbao no tengo nada

Voz 1806 01:35 sí es cierto pero es verdad que de equipo grande Se puede se va pues es más fácil no pero bueno este este chico Antonio a Aragoneses se hizo del Real Valladolid tanto es así que cuando le llegó la edad de hacer de carrera y estudiar Telecomunicación Se fue la Universidad de Valladolid que bueno para estar cerca de su equipo

Voz 1991 01:54 qué grande todo esto fenomenal Leiva Fenosa

Voz 1806 01:57 no porque él estaba estudiando la carrera y además con la pasión de su equipo podía ir a verle cerca no está bien y encima pilla una temporada donde el Real Valladolid se sale que es la época de Mendilíbar que en abril ya habían ascendido que batieron récord no vivió ese ascenso en el año dos mil siete habían ganado cero dos en Tenerife aquí lo celebran en la plaza de Zorrilla allí en la Fuente con tan mala suerte que el agua hasta la rodilla eh se que hay para atrás en el cuello con uno de los tubos que saca el agua presión que no se veía y al caer pues Se rompe dos dos ver tres vertebras Iker ansia de rueda se queda parapléjico estas la historia de Antonio aragoneses que no por eso ha perdido

Voz 1991 02:49 la pasión por vivir la pasión por el Real Valladolid hola Antonio qué tal estás buenas noches

Voz 5 02:54 hola buenas noches pues muy bien muy contento después del ascenso del sábado

Voz 1991 02:58 decir ha tenido que disfrutar no estas últimas semanas con mucha tensión mucha emoción pero al final un disfrute total no

Voz 5 03:05 sí mucho tensión sobre todo lo que él decía Raúl esta mañana que cuando hace dos mese cogió exigiera equipo yo no me esperaba que fuera también pero de repente el equipo empezó a ganar empezó a subir bueno luego lo leyó no ha ido bien ganando al Sporting con eso del siete ocho minutos que corrí ya luego alteró tres en Soria de bueno el otro día el sábado el uno uno más yo no me van a hacer otra pero bueno eh

Voz 6 03:32 te fiabas oye de dónde viene tu amor al Valladolid

Voz 5 03:35 el hecho de de Víctor en aquella época por Extremadura casi no tenía un representante

Voz 6 03:44 en primer hay bueno siempre te pisa

Voz 5 03:46 la gente que tiene que tiene hacer uno como chico de Coria el otro trabajo fue te interesan a esa gente pero que vamos que no tenían

Voz 6 03:54 ningún tipo de influencia de nadie en la familia de Valladolid ni nada de nada sino que te dio curar viendo fútbol

Voz 5 03:59 no no de hecho de hecho que él me hizo muy futbolero que yo soy un poco mermaron

Voz 6 04:05 ajá mira nadie debutó fútbol

Voz 1991 04:07 tuviste claro que al empezar la carrera si podías te iba para Valladolid

Voz 5 04:12 sí me fui me he llevado bien el dos mil cinco ir allí estuve haciendo telecomunicaciones

Voz 1806 04:19 llega el fatídico día que fue un veintidós de abril e donde te vas ese golpe que por cierto además casi no sólo por la veda es casi se ahoga porque en plena celebración

Voz 1991 04:29 no no se podría movernos ya no podíamos la

Voz 1806 04:32 este claro estás ahí hasta que se dio cuenta que les sacó pero cómo ha transcurrido todo todo este tiempo porque después tú has seguido yendo desde Cáceres cuando has podido ha seguido yendo a ver a al Real Valladolid desde Cáceres claro ya dependiendo de otras personas no

Voz 5 04:51 sí sí que ha ido pues a bastantes la verdad que son teorías del viaje y teoría de la revuelta allí es bastante bastante farragoso para para mí porque tiene que cambiar la rutina salir salir de casa pero bueno que luego lado totalmente en el Bernabéu he estado en el Villamarín en el Pizjuán Nóvaya odiosa que hay que me he movido bastante con con la de equipo y siempre que puedo intento y ya está esta temporada por desgracia no podía en ningún partido pero bueno no te probablemente entablemos y alguno

Voz 1991 05:25 hoy además en primera más motivado no para ir a los partidos a los campos

Voz 5 05:30 claro claro claro de de supuestamente mejore aunque sufrió más claro porque ahora hay que acabar eso punto cuarenta y dos punto cuarenta diván para la salvación sacado cuanto antes mejor

Voz 6 05:43 bueno está años toma barato e si este hombre hay que sufrir

Voz 1806 05:47 Antonio es que eh claro llega a todo este proceso en el que acaba en silla de ruedas todo es verdad que el Real Valladolid se vuelca los jugadores van a verle al hospital etcétera pero viene un proceso en el que se tiene que que readaptar a a la nueva vida no ir al es muy inquieto entonces vio en Internet a una chica yo creo ese mil mil Ica o como se llame por si no queda Serbia no si irle viste que sufría la misma la misma lesión que tú pero que estaba saliendo recuperando movilidad con un proceso en una en un hospital de Orlando no

Voz 5 06:28 si esa Todolí por internet a esta chica que estaba siguiendo una un tipo de de terapia de la vino a cincuenta va en Orlando inició una campaña para para acabar fondo luego tuve la suerte de que una médico de aquí de Galicia no recuerdo ahora exactamente el nombre me indicó que ese mismo método lo lo hacían en una clínica bueno en una clínica en un gimnasio digamos la habitación de Barcelona estuvo allí se me hace dos mil quince y bueno me fue bastante habían porque lo que yo buscaba algo más de independencia porque el accidente me afectó también a los brazos no se quitó necesitaba bastante ayuda para para hacer cosas de la vida diaria irá hacia la rehabilitación que en este centro consigo a pasarme de la Cámara silla yo sólo la ciudad acaba lo que me independencia para salir de Casio depender de nadie

Voz 1991 07:24 hombre pues eso es un avance gigantesco para la situación en la que estás te dan más margen de mejora quiero decir el tratamiento va a seguir no claro no vas a parar ahora

Voz 5 07:33 sí yo sigo haciendo rehabilitación en casa con mi juicio Felipe que llevo con él desde que no pasó de accidentes desde que vine acaba en el dos mil ocho y sigo haciendo rehabilitación todo la verdad que no tiene digamos solución una hacer me da o un accidente como quiera llamarlo que cuando te pasa te quedar estancados pueden mejorar un poco cobrará más fuerza pero yo siempre hago la habitación con mira a que en el futuro pueda salir algo o algún estudio al algo que que pueda conseguir que mejore tal preparados físicamente para las estudios por lo tanto yo hago lo habitación intento mejorar cada día un poquito más

Voz 1806 08:16 lo que que en esta campaña que se llama ayúdame andar participaban muchos futbolistas dándose un cartel que ponía ayuda manda incluso Guardiola muchos jugadores de Valladolid Getafe etcétera y consiguió pues unos fondos para poder hacer esta rehabilitación no pero él es un amante del fútbol y además es especial eso porque le gusta mucho hablar de la en el fútbol fútbol austriaco que dices eso Antonio

Voz 5 08:43 poder pasa ya por lo menos se te año Un día navegando por Internet esto que curiosear ahora resultado y eso voy a dar con con una página al empecé a curiosear lo complican esa página ya propias aumento modelo cinco partidos de la Liga todos los fines de semana bueno esta hora este año han cambiado el formato han han subió ya lleva doce del día osea compartió más que me que me ves

Voz 6 09:12 otro partido saque podemos decir que eres experto en fútbol austriaco

Voz 5 09:16 nombre siempre habrá gente que que

Voz 6 09:19 te digo yo que se prevé es todos los partidos en es el que más saber de pueblo austríaco de largo seguro

Voz 5 09:25 bueno yo siempre es gente que que hay que saber más pero bueno sí sí me considero que que hace bastante porque como como te digo me llama mucho la atención

Voz 1806 09:33 por cierto hay un austríaco en el Real Valladolid que no hay nada pero ha llegado hoy está ahí que tiene los pelos que parece Jonan

Voz 5 09:42 sí lo Carlos bueno yo le consigue considerado un buen centraba la sorprendió cuando renovó el año pasado y cuando fichó por el Valladolid por la verdad que me alegré muchísimo porque de homenaje

Voz 6 09:57 si tiene futuro

Voz 5 09:59 joven yo le digo que no sé si habrá por el por el club pero bueno yo no sé si también cómo llegó nivel porque estaba sin equipo se inversión entrenar imaginó que eso le pasó factura pero igual yo hacer pretemporada con un equipo Bolaño año tiene tiene nivel para jugar en Primera División

Voz 1991 10:15 te de una cosa le debería proponer al Valladolid hacerle de ojeador del fútbol austríaco

Voz 5 10:20 bueno mira esto ahora ahora mismo he estado este este temporada trabajando con un equipo aquí de Extremadura en el Trujillo de a escote ir bueno oral equipo tuvimos la suerte que bajó a de la serie me quedaba sin trabajo así que tiene a la esperada oferta de cualquier club es que vais al Real vaya

Voz 1991 10:41 dado el hombre el Valladolid lo tiene claro tiene un ojeador de fútbol austriaco que desde luego en España no encontrar a nadie que sepa más de del fútbol austriaco así que oye a Antonio Moreno no tenemos que conseguiré

Voz 6 10:53 bueno bueno ojalá ojalá que campo te apetece visitar más de primera el año que viene pues al margen de Zorrilla que ellas es al que más te gusta de todos

Voz 5 11:02 pues sí sí pudiera visitar el escaño alguno en metropolitanos porque bueno la de no lo conozco todavía ahí sí que me gustaría haberlo

Voz 1991 11:10 San Mamés lo conoces

Voz 5 11:12 nos a Mamen no pero pilla demasiado lejos de casa

Voz 1806 11:15 sí bueno es un paso porque cuando él viaja Le te lleva a sus padres au su hermano no ya para adaptarla a a meter la silla montar en el coche y el y el camino duro para estar todo el rato sentado ahí en el coche

Voz 1991 11:30 Antonio me imagino que uno de lo más positivo que saca de todo esto es del apoyo que recibiste no después de lo mal que lo has pasado de sufrimiento ver además que el propio Valladolid con los jugadores estaban todos contigo pues uno de alguna manera se ven más arropado en una situación tan difícil

Voz 5 11:47 sí sí la verdad es que tanto el club como la ciudad se portó muy bien conmigo el club como institución los jugadores y a nivel personal la la directiva todos los aficionado por suerte también desde el primer momento me apoyaron ha hecho muy buenos amigo grafía eh yo oí siempre estaré agradecido

Voz 6 12:06 como digo tanto el club como la como a la afición y a pesar de esas de Catherine fíjate que sólo queda de aquel ascenso que

Voz 1806 12:14 vivió la desgracia Antonio queda a Borja sea de que también ascendido año este año también

Voz 1991 12:22 sí Antonio aragoneses que no pierdas nunca esta pasión por por el fútbol en concreto por el Valladolid disfrútalo sobre todo que te vaya fenomenal en todo lo que hagas vale

Voz 6 12:33 vale muchas gracias eh alguna austriaco para el Numancia dímelo eh

Voz 5 12:37 se va a alguno tranquilo