Gloria:"La vejez es una consecuencia de la vida que hemos llevado"

Voz 1 00:00 hola Gloria buenas noches hola buenas noches Macarena bueno lo primero de todo daros las gracias por acompañarnos todas las noches a usted

Voz 2 00:10 sí también mandato toda mi admiración y cariño a Joaquín Sabina en cuanto al tema de esta noche yo os voy a hablar de mi experiencia personal porque yo pienso que sean DGS según se vive creo que a veces es una consecuencia de la vida que hemos llevado y que no supone una ruptura sino una continuidad no es mi caso pues es envejecido sin darme cuenta acabo de cumplir setenta y dos años no me estaba dando cuenta sinceramente hasta que un día pues me me miro al espejo y vi a mi madre y es que además le dije o la dicen Tita padre se llamaba entonces no estoy de acuerdo con buen es una canción de Sabina que dice que envejece de sonar mierda yo pienso que que es un privilegio que muchas personas no no pueden llegar a cumplir los setenta y dos años por ejemplo mi marido que falleció hace ocho años ya es cierto que hay un deterioro donó físico que tenemos que ir al médico vas a menudo ha pasado hay

Voz 1 01:33 V y bueno

Voz 2 01:35 pues hay que cuidar su poquito pues que si la tensión y tal pero es verdad que en esta edad podemos hacer cosas que no hemos hecho antes yo no he podido estudiar y ahora estoy estudiando en la universidad además pedí una beca como soy pensionista pues el curso pasado una de que me la concedieron ahora en octubre pues empiezas el segundo a segundo curso

Voz 3 02:06 que bueno

Voz 2 02:08 y eso pues no lo podía hacer ante sí me considero una privilegiada de poder tener unos años de regalo para poder hacer esas cosas que no pudiera Serantes pues por circunstancias de la vida que bueno pues no me lo permitieron soy bastante optimista antes tenían miedo a la muerte cuando era joven quería miedo a la muerte y ahora que estoy ahí un pasito pues no le tengo miedo las acepto como algo natural que ha de venir cuanto más tarde mejor yo digo viva la villa por supuesto voy a procurado cuidarme todo lo que pueda disfrutar de este tiempo regalado que yo considero que en el que ella bueno pues no teníamos esas responsabilidades no que tenía que para hipoteca de tener que dedicar algunos hijos de con un trabajo considero que es un de ganado y que debemos aprovechar disfrutar todo lo que podamos cada uno a medida de sus posibilidades y eso era lo que quería contaros esta noche

Voz 3 03:24 nada más y nada menos Gloria muchísimas gracias gracias por compartir su sabiduría y su experiencia

Voz 2 03:31 oye estimo poesías que yo adquiere muy bonita que va un poquito vamos a ver va un poquito con el tema de la noche y también con vosotros es un poema libre entramos ella o eh mira se llama al sentí mía no importa el tiempo detenido si una vez fuiste música ella piedra si la embriaguez de tu delirio te olvidas de la luz que germina la materia el Centinela atento para agua alguien tu noche ese inquilino permanente llama a las cosas por su nombre no tiene la virtud y el equilibrio no hubieras reconoce que en su presencia ante un hueco en la cueva darle cobijo saluda ir déjalo pasar

Voz 3 04:29 pues tiene mucho que ver de alguna manera gloria muchísimas gracias