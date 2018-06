José Luis Zoreda: "Hay que abordar el crecimiento descontrolado de pisos turísticos a nivel español y en Bruselas"

Voz 1985

00:27

en primer lugar esto o lo que afecta es a la convivencia ciudadana es decir creo que la introducción que han hecho sus compañeros en el programa ponen de manifiesto la creciente rechazo social que está generando ya por extensión unas actividades asociadas a turísticas en definitiva una cierta turismo fobia por lo tanto la primer análisis para tomar medidas es no podemos seguir creciendo o cambiando o alterando el modelo turístico español el lugares de éxito con planteamientos como los que ofrecen este tipo de viviendas turísticas sin ningún tipo de regulación la externalización de los problemas e incremento de alquileres banalización de los barrios su prisión de las tiendas de conveniencia souvenir define diva están desvirtuando todo lo que era el atractivo turístico a la parque rechazando por parte de los vecinos las bondades de turismo esto nos preocupa extraordinariamente porque a veces se quiere simplificar con que esto es de alguna manera cuatro arrebatos de hoteleros que no quieren competencia desleal o de alguna manera no se pretende o no se busca extender los beneficios del turismo al resto de la sociedad oiga el problema no está aquí en esto el problema está en que en los últimos apenas siete años la planta de los alojamientos reglados en toda España desde la más modesta de las pensiones al hotel de siete estrellas no ha crecido prácticamente en estos siete años en las veintidós principales ciudades españolas de cero estamos en cuatrocientas setenta y cinco mil plazas de viviendas turísticas la mayoría legales esto es lo que tenemos que poner coto y ha habido una falta de valentía política a nivel I del Gobierno central después de los gobiernos autonómicos y al final quién ha tenido que reaccionar tarde y en algunos momentos drásticamente los ayuntamientos que son los que sufren en primera persona ese problema