Buenismo Bien / Ciencia

Voz 0578 00:52 me tendrás que llamar lagunas no

Voz 1378 00:54 el caso es que a los bebés no les sienta mal el la lactosa sea la la la proceso dicen a una una amiga de hecho al mío si les sienta fatal pero en general la procesan y luego ya no os imagináis qué pasaría si no procesadas hemos cosas que a los que a los bebés les sientan bien o sea que no sentarse mal todo lo que a los bebés les sientan bien como este por ejemplo que te pones por ejemplo eh dime una serie de niños

Voz 0578 01:21 a Pepa Peaks P papi y te pones Pepa

Voz 1378 01:24 Apis infarto porque te sienta mal P de repente te tomas un Potito alergia en todo el cuerpo porque te sienta como la leche va podríamos poner ponme el vídeo por favor por este señor en ese mundo ideal no estaría bebiendo veneno no eso no sería venenos sería leche materna muerto lo llevaron al hospital porque claro le sienta mal todo lo que les sienta bien a los bebés

Voz 0578 01:51 correcto tienes algún malísimo tú sí que hay un fallo en la creación superó gordo ahora que tenemos queridos aquí que es lo que los adultos nos quedábamos rojos

Voz 2 02:01 los niños no que a mí me explique Aliens

Voz 0578 02:06 cogió puede estar un niño llorando Tuenti

Voz 2 02:09 no le Pete la voz

Voz 0578 02:12 igual que era inventado eso

Voz 1378 02:14 ha inventado eso es decir vale hace

Voz 0578 02:17 millones de siglos en un sitio en el que no era la Europa blanca en los niños y se quedaban Rocco si dejaban de llorar los comió León hemos evolucionado lo suficiente como para que los niños se puedan ir quedando ronca no sé si eso sí sí sí sí yo te digo lo de siempre

Voz 1378 02:30 de no haberlos tenido no haberlo específica

Voz 0578 03:38 con tener buenas intenciones hacer las cosas de corazón

ayer sin por ello no saber que el mundo es una mierda según Iñigo Sáenz de Ugarte ojo lo contrario buenismo es hijo y todo esto viene con el caso de los refugiados correcto que la gente que criticaba que los acogiese hemos aquí eran unos buenistas como insulto pero no todo los en el en el mundo son más listas como los que acabamos de escuchar no hay buenistas también tenemos aquí a una persona a nuestro lado que se llama Marcos ahora explicamos Marqués Marco si marco pero está claro que yo te voy a llamar Marcos que sea la última vez que te has Marcos vale

Voz 0080 04:19 no llevo toda mi vida llamándome Marcos porque la gente lo dice malos ya que yo no tengo ningún problema

Voz 1378 04:24 para Marcos tú para nosotros seres como la representación en redes del buenismo más puro mira que es difícil es es muy difícil no sé si conoce y su historia el escribió un un hilo en Twitter publicando bromas que hacía con su madre mientras ella tenía cáncer mientras estaba enferma no sé si estaba ya en una fase

Voz 0080 04:47 sí sí ya sabíamos todos que que estaba cerca el final Si fue lo que conté el hilo pues fue más amena los últimos meses

Voz 1378 04:55 ya entonces para nosotros este es un claro ejemplo de de buenismo de buenismo bien podemos leer alguno de los tuit

Voz 0080 05:01 en este decía hoy hace una semana que se murió mi madre murió de cáncer y sabiendo con bastante precisión cuando iba a morir durante estos días durísimos hemos dicho muchas tonterías llevan algunas de ellas

Voz 1378 05:11 vamos a ver otro turismo esto esto esto luego lo publicamos y sacamos

Voz 0080 05:15 el dinero lo sea bueno esto la verdad es que me da un poco de vergüenza porque este hilo yo lo escribí para mí seguidores y tal y aquí hay una una cagada bastante gordo pero es que luego me lo echaron mucha gente en cada encuentro y lo hizo el bueno pues mi primo vino a visitarle dice el chiste de pedirle a alguien que cerrada la puerta diciendo cierra cierra que se va al cáncer

Voz 1378 05:38 de hecho ésta era la única razón por la que te queríamos que es corregir eso sí

Voz 1 05:41 bueno ya te sea la última vez

Voz 1378 05:43 o más más más tuit porque estoy donde tengo que decir una cosa que yo me leí el el hilo se lo bandera Mis amigas y a todo el mundo les dije he terminado riendo con lágrimas en los ojos

Voz 0080 05:56 esto es un me cuesta mucho entenderlo porque yo cuando lo escribí en mi última intención era que fuera emotivo algo era simplemente hacerlo a una cosa muy aséptica también como muy no sé se era pues eso para la gente que me decía a mí en Twitter nunca me espere que llegue ahora

Voz 2 06:11 a ver contigo

Voz 0080 06:14 este dije el primer día que vinieron a casa los de cuidados paliativos empezamos a llamarlos los de apelativos imaginábamos que iba en casa por casa llamando los enfermos

Voz 1 06:24 ponían apelativos buenísimo otro otro vamos a escuchar algo

Voz 0080 06:29 ah bueno este estén mejor contarlo estábamos nos perdemos una

Voz 1 06:32 sí cuando Ari simplemente nos mandaran Un vídeo

Voz 0080 06:35 cumpleaños que era nosotros estábamos en en urgencias eh en un box de estos fríos aburridos blancos sin nada grabamos un vídeo igual que el que habían grabado ellos quedaron planeó de toda la habitación pero nosotros de toda la habitación completamente vacía aquí y al final mi madre pues haciéndose las

Voz 1 06:56 con la que fuera como estamos ahí subasta duro no

Voz 0080 06:59 vamos un poco duro sin que tal cómo reaccionó la gente

Voz 1 07:02 eh les hizo gracia si nadie se quedó como bueno

Voz 1378 07:05 en puntos suspensivos no

Voz 0080 07:07 bueno todo esto en yo y mi madre y mi familia lo hemos podido hacer porque en mi familia la gente es así de hecho yo no no conozco otra manera de enfrentar esta situación que no sea ésta que que que se describen el hilo

hace poco a mí para que veas un poco cómo cómo tenemos que vivir el día a día a gente como Quique como yo que supuestamente somos cómicos o en eso nos nos meten es un tuit podemos ver el tuit de Xavi Life es un interés yo le mando un abrazo de entrada no me quiero meter con el pero quiero que lo puedes leer Quique como si fuese sabe pero hablan plan acabo de escuchar un monólogo en el que dice es que si el perro Kagan la calle se le da una bofetada literalmente y lo justifica con que ha de colaborar con el humano eso es intentar hacer humor sobre el maltrato animal lo que faltaba ya ya ya de final ya a estas alturas que como él deja como si estuviésemos en el año dos mil ciento veinticinco y ya estuviese todo superado pero os voy a poner ahora en contexto yo en en un concepto que tengo en el modo en el monólogo en el que yo digo que para criticar la falta de civismo que hay por la calle me encantaría que crease en un cuerpo de la Policía que fuese dando bofetadas a la gente que es poco cívica y entonces le pegó bofetada pues imagínate alguien va en el metro abre la puerta se queda quieto no dejando pasará nadie Yves la policía las comentadas y le pega una bofetada ese ese concepto imagino que vosotros no creéis que yo quiero que haya ese cuerpo y que exista ese cuerpo porque sería un psicópata pero explica muy bien o de Ciudadanos a lo mejor sí un sueño de Girauta

Voz 4 08:46 Jorge pero sí

Voz 1378 08:49 sesenta muy bien mi enfado al ver que la gente no tiene respeto por el civismo eso es lo que quiero contar entonces vamos a ver esta parte del mundo

Voz 0578 08:58 al poder

Voz 7 08:59 con ponerla a la vez que hay saque al perro el perro cagué no recoja la mierda bofetada

Voz 8 09:06 ya al perro bofetada

Voz 7 09:11 no eres tan listo pues recoge tu mierda

Voz 1378 09:14 ah ya sabéis que es súper inocente pues la sensibilidad ha llegado hasta un punto que este este chico no sé porqué yo quiero hablar con él piensa que yo voy diciendo por ahí no no a los perros hay que darles Quincy cagas les pegas más fuerte es la única manera que si tienes una vara darles fuerte en el lomo por qué crees que pasa estoy en vía esta hipersensibilidad hacia el humor

Voz 0080 09:35 bueno yo creo que por una parte es verdad que tenemos más sensibilidad hacia muchos temas que que que venían haciendo mucha falta que no es sensibilizar a no sé se ha extendido a otros campos en los que a lo mejor no hace falta pecar de exceso de sensibilidad

Voz 0578 09:51 eh tú crees que tu y lo y lo sabes por las interacciones que recibe consolaba a gente buena ayuda a una situación difícil ese hilo

Voz 0080 10:00 sí la verdad es que muchísima gente me ha escrito diciéndome que que que estaban en situaciones similares incluso los propios enfermos que inició bueno

Voz 9 10:09 muchos me han dicho que les encanta el hilo que les gustaría poder hacer eso con su familia pero que no pueden porque en su familia el ambiente es distinto o qué es esa relación estuvo entre por ejemplo

Voz 1 10:21 madre y una hija pero entre ellos

Voz 0080 10:23 no salió de allí mucha gente no no lo hace público ni bueno ni siquiera en Twitter claro pero que tampoco lo lo enseña las personas cercanas esa esa manera de de de llevarla la muerte la enfermedad

Voz 0578 10:36 me parece lo máximo que se puede hacer en la comedia lo máximo lo que has hecho tú

Voz 0080 10:40 también mucha gente me ha dicho me ha contado las bromas que se han hecho en sus casas su situaciones y tal y bueno pues incluso se ha llegado a bromea

Voz 1 10:49 a ver cuando se muere alguien cercano Travel para poder seguir para montar aquí Bronchales hay gente incluso buscando familiares para que queremos gracias segunda Kabila vamos para allá

Voz 1378 11:01 o darles cosas en la bebida emplazó ahora sí ahora tendremos al mejor no vamos a introducir a otra persona nuestro debate sabemos que bueno tocar temas que duelen es básico en el humor porque libera está con nosotros Elsa Ruiz es una cómica transexual vamos a escucharla en uno de sus monólogos

Voz 1 11:25 el otro día pasar delante de un ahora uno de los obreros me dice guapa

Voz 1578 11:29 cito pierna derecha fuera un viernes y tu pierna izquierda Domingo que gusto pasar el fin de contigo

Voz 1378 11:35 yo me giré y le dije Menem cuidado que cuente vale

Voz 1 11:37 bueno muy mucho cuidado porque es un puente que se te hace un poquito largo porque es el puente del Pilar vale pero ya hemos en las cosas por su nombre vale yo soy una chica Trans vale

Voz 4 11:48 es importante chica Trans mitra velo ni travesti ni transformer vale

Voz 1378 11:57 Elsa estás por ahí están Barcelona Elsa si estoy aquí en Barcelona cómo estás pues aquí fresquita aquí bien avanzada Augusto tan puesto el aire acondicionado a tope no sí sí pero no muy fuerte para darme bueno por menos lata si hay que decir que tenemos en la pantalla de los televisores que hay aquí en el estudio uno y parece que está secuestrada

Voz 1 12:20 sí

Voz 1378 12:22 mira tengo un periódico aquí para que usted

Voz 1 12:24 esto que ves que es del día de hoy porque claro si me dan una oreja cortaron una oreja las gafas que me quedarían así sería un secuestro muda ridículo vendía nata que la Cadena Ser señala el diario El Mundo el Grupo Prisa se desintegra aquí los da igual todo es el periódico que había quién en la que sepas que a raíz de esto va a despedir al tres por tu culpa ha perdido trabajo una persona pero

Voz 1578 12:54 me puede encontrar a mí las gallinas que entran por las que está

Voz 1 12:57 creo que hacen falta gente en Radio Barcelona reírte te ayuda a superar para

Voz 1378 13:01 lemas

Voz 10 13:02 desde luego desde luego por supuesto osea

Voz 1578 13:07 yo opino que las risas el lubricante de la vida porque sino muchas veces este va a ser muy duro y a veces raspa

Voz 4 13:14 ya hay digamos sin

Voz 1378 13:17 no una chica tras trans como como explica en el vídeo ha recibido hostias de otras personas comentarios hirientes

Voz 1578 13:27 si tú los has devuelto con comedia eso te ha pasado si eso no ha pasado experiencias reales dio por yendo por la Caio o entrando en algún comercio o haciendo lo que sea cazado mil adictas pero en plan no sea como como un conejo cuando las las largas que se te quedan mirando como así sea de una manera muy sutil que yo que yo pienso que hay gente que piensa que las que las personas trans somos como los tiranosaurio es que si te quedas quieto nuestra visión es movimiento

Voz 1 13:54 es ahí donde se ha metido a madre mía que tenemos los brazos cortos también algo así no sé se excedió los sería una versión interesante

Voz 1578 14:04 con en verde dinosaurios mira esto está lleno de personas trans

Voz 1 14:08 las podéis echar de comer caricias que vencería Trans claro por qué porque un mosquito otra se quedó claro está claro que es un mosquito que picó a la veneno ámbar entonces las hemos clonado hoy tenemos mira me mira aún un un Carmen de Mairena Rex

Voz 1578 14:35 a nivel cotidiana yo soy entre mis mis contactos y además siempre soy la primera gamberra bastante juegos de palabras y además pero porque yo también lo facilita un poco hay en trabajos me ha pasado no hace algunos años trabajaban una revista masculina yo me encargaba de recibir materiales de pues yo que sé productos de belleza además de para chicos y de repente me llegó un paquete muy grande y era de una marca de productos para hombre de After seis tal entonces cuando médica que me lo dieron las chicas de recepción me voy corriendo a mis compañeros de la redacción piezas saca el after si digo no pasa esto fatal

Voz 1 15:10 ahora no ahora me lo tienen que mandar no mandarlo años

Voz 1578 15:13 sí la verdad es que la gente se reía bastante o por ejemplo una vez en una comida de Navidad con mi familia un primo de mi padre estaba hablando que antiguamente se decía que las mujeres que tenía la regla no pueden entrar las bodegas porque el vino se picaba y conversaciones de dije vamos a ver entonces es la única mujer de esta mesa que podría entrar en esa voz

Voz 1 15:31 sí

Voz 1578 15:32 oye tú tío como reacción esto es muy importante se partió de risa vale vale o sea yo yo abogo mucho por por hacerlo cercano porque hay mucha gente que bueno es que hay gente que incluso correcto incluso que no no tengo los huesos es de cristal no hace falta que pongas a colchas tus palabras a me gusta mucho por ejemplo cuando alguien que me conoce me conocía de antes de mi transición o incluso después de transición que me trata en no me tratan masculino pero a lo mejor me dice tío pero como coletilla

Voz 1378 16:02 sí

Voz 1578 16:03 me gusta mucho el tema de es que él Satty hoy el perdona es que te digo tío

Voz 1 16:07 todo el mundo yo pongo gestor neutro como

Voz 1578 16:10 diciendo a ver cómo reacciones súper divertidos como yo que no te ofrendas tal Le entonces les cojo de las manitas les digo vamos a hacer una cosa cada vez que por descuido tal yo no me pero cada vez que hay una referencia a mí en masculino por lo que sea coges este bote ya hechas son euro está en la historia como Elsa se compró el poni

Voz 10 16:30 si alguna persona trans si ha ofendido contiguo sí

Voz 1578 16:34 me ha ocurrido recientemente en un monólogo una chica trans que vino de unos amigos y yo hago mucho alarde de que tengo penden mi texto pero es una a mi experiencia personal ya que hay tantos hombres en monólogos hablando es suspende pues yo también tengo uno oído hablar de él creo que también su historia y merece ser contada bueno pues no me lo dijo mi directamente pero le parecía un poco mal que yo si tanto de mi pene cuando allá pues ella quería hacerse la vagina

Voz 1378 16:57 las demás le parecía un poco ofensivo al plan de no en

Voz 1578 16:59 no debería hacerlo sino de que hay otras realidades de personas trans pero yo abogo desde mi experiencia en Youtube en alguno de los vídeos incluso gente dicho pues yo explico en en Emmys vídeos en mis textos como monologuista que yo no siento rechazo por mi pene osea de tengo bastante cariño sea

Voz 1 17:15 no no quiero que le pase nada

Voz 1578 17:19 o treinta XXXI años con la relación más larga que tenía mi vida

Voz 1 17:24 yo quería hacer una pregunta más

Voz 1378 17:26 tú te imaginas hacer ya un combo definitivo de humor entre una chica atrás que tiene cáncer se podría llegar a eso

Voz 0080 17:37 eso lo tiene que hacer la persona o las personas cercanas desde luego cada uno vive la experiencia como como Dios le da entender el qué

Voz 1378 17:46 no quiero que te pase nada en la vida pero

Voz 1 17:49 si algún día tienes cáncer ya pelucas muy bonitas

Voz 1378 17:54 co ir hacéis algo

Voz 1 17:56 Soria a mi a mi me encantaría eh pero una gira muy corta pues a lo mejor nos compramos un bono metro ya vamos

Voz 1378 18:07 a terminar a leer el último tweet de tu hilo que yo creo que es bastante emotivo podemos tirar el último tweet Jarkko

Voz 0080 18:17 bueno esto pone por cierto que mi padre también tuvo cáncer dijo Nos dio permiso para uno hacer chistes sobre su cáncer de ir para ofender no si alguien hacía chistes sobre cáncer diciendo eh nuevas chiste sobre el cáncer que mi padre murió riéndose de uno

Voz 0578 18:32 que es muy emocionante más Chapo que que elimina sí porque yo he tenido muchas muchos familiares con una vez escribe una columna en la que decía que éramos los Kennedy del cáncer osea no estaba tocando todo a a nuestra familia en el fondo tienen una envidia súper grande ver que lo habéis sido capaz de llevarlas y sobre todo que ha sido capaz de de eso matizando de esa manera que has encontrado el entorno adecuado el humor necesita de alguien que lo emita de Vic que comparta o código y que lo que lo entienda yo creo que tu caso y ha sido tienes el público perfecto ya has hecho Uruguay parece la más alta comedia que he visto

Voz 0080 19:03 he tenido mucha suerte con eso sí yo creo que sí

Voz 1378 19:50 hablar de otra tragedia qué es la ciencia en España habéis que este es un programa temático en cada uno en cada capítulo elegimos un área en la que buscamos las perfección de fuera de internacional y la intentamos meter en nuestro país

Voz 0578 20:05 pero hemos hecho ya cuatro programas educación sanidad cultura democracia trajimos a los países en los que mejor lo hacía con lo cual ya hemos hecho que España sea el país perfecto ahora mismo somos Suecia con la única diferencia de que al ser verano hay más suecos en España que en Suecia

Voz 1378 20:20 para el programa de hoy hemos traido a a un idealista

Voz 10 20:25 un genio

Voz 1378 20:27 de podríamos decir que es el profesor les llaman así en España te llama el profesor

Voz 10 20:32 bueno algunos alumnos si algunos algunos te llaman el profesor eso algunos investigadores si el profesor

Voz 1378 21:27 lo que Antonio tú eres director del Centro de Biotecnología y Genómica de plantas de la Universidad Politécnica de Madrid corre la gente cuando lo dice muere

Voz 1 21:36 pues sí efectivamente es tarjeta de

Voz 13 21:39 es lo que pone todo eso sí pero las letras muy pequeñito

Voz 1 21:42 está claro que es ir a cuatro ahí

Voz 1378 21:44 en que esto es como el primo rural

Voz 14 21:47 sí claro

Voz 15 21:48 bueno nosotros somos un centro de investigación de la Universidad que trabajamos

Voz 1 21:54 estoy en haría de plantas y agricultura

Voz 16 21:57 no

Voz 11 21:59 lo haría

Voz 1 22:02 como dice la canción que lo primero este programa es la comedia luego ya claro claro para otro chiste claro pero pero

Voz 13 22:10 importante y es importante la minería porque día sí sí porque de la minería Xetra se extraen fertilizantes para poder dar de alimento la planta porque mucho de los nutrientes de la plantas de minas lo habíamos por eso lo sé que ahí está mi mi relación con el tema de la minería dando trabajo

Voz 15 22:26 los de fertilización para fertilizarla pues hace falta fosfatos

Voz 0578 22:29 claro alfalfa etc entonces

Voz 15 22:32 de minas

Voz 1378 22:33 tú eres porque dicen que eres un idealista lo dice todo el mundo

Voz 15 22:36 pues yo lo que creo es que soy un afortunado seven afortunado porque trabajo con lo que me gusta en una actividad creativa como la vuestra siempre pienso que las cosas pueden mejorar y entonces cada vez que hay un reto pues ese reto me emociona

Voz 1378 22:55 eh Osán tengo aquí lleváis un proyecto en el que se ha interesado por el que se ha interesado Bill Gates yo os ha dado hay de la nada ocho millones

Voz 15 23:04 pero una calderilla para él pero si estamos muy felices de esto esto es un proyecto de nuevo idealista se sí ocho millones

Voz 1378 23:13 yo tengo yo lo primero que pensé al leerlo es si cuando se hizo el ingreso Si cuando ya lo tenía hizo en el banco sonó a esto

Voz 13 23:23 se colgó la transparencia a lo que la gente desconoce es que una de las grandes

Voz 15 23:30 diferencias entre el sistema americano por ejemplo y el europeo es que hay tres instituciones en Estados Unidos por ejemplo la Fundación Bill y Melinda Gates que solamente esa fundación invierte miles de millones de dólares al año en proyectos con responsabilidad social en nuestro caso el proyecto es esta de mejorar las capacidades de la planta para captar el nitrógeno ese proceso lo que quiere el grupo de Luis Rubio que es investigadora nuestro centro y una persona muy brillante ese sí que puede ser el Obama blanco es pues transferir toda la maquinaria de fijación de nitrógeno de de una bacterias a una planta para crecer que las todas las plantas sean autónomas con qué objetivo este proyecto tiene el objetivo de que en África se le puede dar a los agricultores plantas que sean capaces fijan y por lo tanto no sea necesario utilizar fertilizantes como te puedes imaginar los fertilizantes son muy caros volviendo a lo de la mina que ves que sigue relación

Voz 1 24:22 sí total porque vamos

Voz 15 24:25 y entonces pues que no tengan que utilizar fertilizantes que eso incrementa su el coste de producción Ike pues que también reduzca vamos el utilización de fertilizantes porque también en otro de las cosas que es exclusivamente de los fertilizantes para producir el nitrato que se utiliza como fertilizante consumimos cerca del ocho por ciento la energía mundo

Voz 0578 24:44 es decir que estaba muy preocupado por los coches

Voz 15 24:46 pero producir nitrato para fertilizante consume una cantidad energía brutal

Voz 0578 24:49 que si lo tuyo funciona el el el mundo sufre un retroceso importante

Voz 15 24:55 pues lo que nosotros creemos es que se pueda hacer una agricultura más sostenible y menos contaminante es decir que yeso es el gran reto que tiene la sociedad ahora hay muchos retos pero el principal reto es ese porque tenemos que alimentar al nueve mil millones de personas dentro de unos años

Voz 0578 25:09 a los ocho millones de pavos para esto lo necesitaba el gol

Voz 15 25:12 podemos rubio si fuistes al Ministerio al ministerio para que te hagas una idea eso es el este año justo acaba de salir la semana pasada en la resolución de el dinero que invierte el Ministerio ahora de ciencia que por cierto el nuevo ministro desde de mi universidad Pedro Duque a ver si eso nos afecta en algo

Voz 13 25:31 le puede saber tu colega astronauta

Voz 15 25:35 ese esos ocho millones para que te hagas una idea en el en el área de Agricultura del programa de Agricultura de todo el programa nacional igual este año son catorce quince millones

Voz 1378 28:01 pues no toques no me gusta la música no porque porque vamos a hablar de vamos a conectar con científicos científicas en este caso porque son todas mujeres que están exiliada y que trabajan en otros países no se dedican a la ciencia insta a músicos como que no lo tenga más no una de superhéroes lo sí sí vale pues podemos poner una de súper héroe de súper heroínas es de los de Los Vengadores no vale de las vengadores venga vamos a conectar con esta primera parada del minuto y resultado de hoy podemos decirle hola y responderá a alguien al azar jugabas venga

Voz 20 28:40 qué tal pero dile hola hola hola hola qué tal

Voz 21 28:43 estoy aquí otra vez pudiera dar tus datos

Voz 1 28:45 no es que los tengo aquí Vanessa Viana tienes treinta y un años está aquí en Estados Unidos

Voz 21 28:51 no estoy en Charlottesville en Virginia Thomas

Voz 5 28:55 en toda la ciudad buena te ha sido un mercado grande e amiga acogida y lo has dicho Nueva York Los Ángeles y luego ya Chandhok después e la tercera más bien

Voz 1378 29:05 hay que dar un dato Vanessa tienen muchísima prisa porque resulta que después de la entrevista si tiene una operación tiene que hacer un trasplante de médula a un ratón si no está bien del ratón esperando en la sala de espera sí sí sí sí va a venir como médico que es un ratoncito con bata a decir la familia todavía no sabemos nada y la Familia pero podrá seguir recogiendo dientes no lo sabemos no lo sabemos primero se tiene que recuperar

Voz 1 29:34 a la lactosa que comía mucho que su claro de hecho el médico que seguramente en algún momento dirás

Voz 4 29:41 hay que hacer una transfusión de que eso

Voz 1378 29:44 no me imagino que es un ratón de laboratorio que no tiene familia ni amigos no

Voz 21 29:49 bueno tiene sus hermanos yo están preocupados

Voz 5 29:52 por notas por la posibilidad

Voz 21 29:54 mí porque lo hemos

Voz 5 29:57 cuenta con lo que ha que estás

Voz 21 29:59 pues saber nosotros estamos trabajando en intentar muchos pacientes que tienen cáncer a la larga después de los tratamientos de quimioterapia desarrolla una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares entonces lo que queremos hacer con el trasplante dime habla pues básicamente nosotros le quitamos la médula lo razones la que tiene inyectamos células madre que tiene mutaciones que son parecidas a las que tienen algunos pacientes de ETA

Voz 22 30:29 eh

Voz 21 30:30 lo que queremos estudiar es como esas mutaciones te asocian con una mayor predisposición a tener enfermedad cardiovascular no

Voz 1378 30:38 era una persona bastante importante entonces bueno hombre más importante que Quique que yo ya te digo yo quiero decir cosas y claro ir por qué no estás en España

Voz 21 30:50 pues en España estoy porque sinceramente acabé la tesis en junio del año pasado bueno posiblemente buscar trabajo pero la verdad que no encontré nada ya pues estaba sin paro estimada Hay pues tuvo que ampliar Mi zona de búsqueda

Voz 5 31:06 hola soy yo quiero acabar con el cáncer señora de trabajo en otro sitio eso te pasó en España

Voz 23 31:12 que que te no pero no no no

Voz 21 31:17 encontramos encontrado sano de lo que yo quería en investigación pues era bastante complicado hizo alguna entrevista y tal pero al final no salió así que nada me surgió esta oportunidad

Voz 5 31:26 en el mejor de los casos en España a que hubieras podido optar

Voz 21 31:31 en el mejor de los casos hombre posiciones de yo mismo estoy de investigadora postdoctoral aquí en España también lo hay lo que pasa que bueno pues las condiciones en cuanto a infraestructuras el dinero de los proyectos y luego ya también Talal vital no tiene no es nada comparable con lo que tienes aquí eso no

Voz 5 31:49 así hablar primero del dinero que bueno para investigar y luego ya de lo del salario a aquel salario podías optar aquí que era lo que te quería preguntar a amiga

Voz 21 31:58 aquí en esta buenos en España esto yo creo que es básico que no tenga mucha experiencia cuando yo no tengo ni un año todavía de experiencia pues dos pues no sé si son mil quinientos euros

Voz 5 32:10 van por el por el tema de acabar con el cáncer y allí creo que estaría ganando sino si aquí no aquí

Voz 21 32:17 yo estoy cobrando cuatro mil dólares al mes brutos que limpios cuando ya que ha transitado impuestos y si son dos mil ocho

Voz 1378 32:26 entonces así un poquitín más no un poquito sí un poquito y que si las trabas si te quieres volver a España te modo haría si aquí de repente alguien Senna ajena empieza a decir voy a invertir en ciencia

Voz 21 32:39 y en el Congreso pero me me voy a voy a idear estará aquí es temporal yo me voy a volver en noviembre porque yo vine aquí a trabajar con el investigador español y ha conseguido tener financiación para volverse a España hay montara su laboratorio en el Centro de Investigación Cardiovascular que está en Madrid por lo hizo bueno pues me dijo de venirme aquí aprender cosas y tal coger experiencia y luego volverme con el a Madrid así que no

Voz 1378 33:06 el hombre volver tienen enhorabuena nosotros te te damos la bienvenida a España otra vez con esta canción que ya te despedimos vale muchas tiene esto va a ti

Voz 1 33:46 sé vamos con la ronda de Científica fuera de España vamos a otro planeta ahí creo que está al otro lado del teléfono

Voz 23 33:53 bueno me encanta al otro lado del teléfono como si hubiera dos lados eso Nuria Nuria Roldán hola hola huye bien

Voz 1 34:00 le un poco de música de vengadores para que sesión de ahí gran vamos Nuria a España otros por su pero sí está tocado capitán a España

Voz 1378 34:12 sabes quién es fan de la capital en España así de primeras ya Rivera Albert Rivera qué tal Lula tiene veintinueve años no eres de Córdoba sí

Voz 5 34:23 y ahora estás en Suiza la Córdoba de Europa Suiza si tu cruz totalmente a políticos del PP todo el rato

Voz 22 34:34 sí sí yo me acerco al banco a ver si se les escapa algo

Voz 1 34:37 verdad

Voz 1378 34:39 y qué tal por allí que que está investigando cuéntanos

Voz 22 34:42 pues yo estoy trabajando ahora en un centro que se dedica a bien sinergia

Voz 21 34:47 el tema que estamos desarrollando nosotros es un modelo de los de pulmón para poder investigar lo que pues todo tipo de enfermedades como

Voz 22 34:55 Aznar no lo que tenemos es lo que se llaman órganos un chip o órgano en un chip que un chip de plástico que simulan pues parte de las condiciones dinámicas del pulmón y trabajamos con células humanas para para crear pues esa barrera epitelios el y bueno luego haremos modelos de enfermedades sobre eso intentamos curarlo

Voz 1378 35:16 ahí estamos algo también bastante importante no no es que no hay que no es Caixa cáncer

Voz 22 35:30 también se podría utilizar para un para un modelo de tumores usted lo bueno que tiene este sistema que pueden pueden estudiar todo lo que tiene que ver con con pulmón

Voz 5 35:38 oye que te has Pizarro rave que pudiera estar en tu casa verdad

Voz 22 35:47 a ver hay Suiza no lo voy a negar pero

Voz 0578 35:51 pero está mejor porque fue la decisión de Beit que paré

Voz 22 35:56 pues de primeras miden se había algo pues un poco como Vanessa no a ver si había algo en en España la posibilidad la posibilidad de no eran muchas y luego también me apetecía aprobar un poco ciencia lo que fuera de fuera de España porque es algo que si no hace justo después de la tesis después empieza con con otro tipo de responsabilidades sí

Voz 5 36:18 días volverte entonces

Voz 22 36:21 no no sé que a mi idea en principio era verme pero depende depende de las condiciones en las que pudiera volver claro

Voz 5 36:30 y qué pasa que no prevé es que sea muy buenas condiciones en las que puede volver

Voz 22 36:34 tal y como están las cosas ahora mismo no lo creo

Voz 26 36:38 qué desesperanzado

Voz 1378 36:40 no muy pobres Dios te estás un día arriba arriba arriba tú piensa que es la única científica española del mundo que tiene una cuenta en Suiza

Voz 22 36:48 y que no quiere hay hay muchos españoles aquí eh

Voz 1378 36:53 sí sí pero digo científico no político vale claro

Voz 5 36:59 pero tú dices yo es que ganan poco dinero nadie te dice haber estudiado claro no eso no te lo no se te puede decir tú sí estudias te pero tampoco no

Voz 22 37:07 el problema es que es una carrera muy larga y al final lo que te invite a ver a mi me gusta mucho la ciencia pero tampoco quiero que me tenga que dar dinero a mis padres para vivir de las cien porque al final no viven

Voz 1 37:19 bueno lo dejamos Suiza con Nuria Roldán un aplauso para Nuria

Voz 11 37:23 Nuria investigando pulmones volverme resumen

Voz 1 37:39 antípodas vamos a las antípodas con tipo no sabemos si está boca arriba boca abajo vea garcilla hola hola qué tal cómo estás es verdad literalmente estas allá abajo era estar boca abajo haremos acaba aquí estamos bien

Voz 1378 37:54 no todo

Voz 27 37:56 de allí Laura Ortega en pijama que ahora es allí pues las dos y media de la madrugada

Voz 1378 38:05 ha quedado despierta por nosotros no claro

Voz 27 38:07 aquí esperando mucho más escuchan Lardero

Voz 0578 38:10 sí y luego ya te has quedado poco mal

Voz 1378 38:13 si había algún sitio más lejos para irse a hacer ciencia

Voz 27 38:18 eso es pregúntame madre todos los días que siendo encontraba algún más lejos pues si hubiera seguir me a que me vine no te puedes escoger un bla bla cara ya

Voz 5 38:29 una fue la oferta mejor la que más lejos porque quería subir del país porque había emotivo crimen por qué te fuiste

Voz 22 38:38 pues la verdad es que no nos gusta en España después de la tesis que sabía que me quería ir ir pues quería un país donde hablar en inglés y me llamó la atención Australia la verdad entonces eso pues nada ya que nos vamos ya llevo aquí cuatro años

Voz 5 38:52 cuatro años ya que investigará

Voz 22 38:56 pues yo estoy investigando leucemia linfática crónica que es un tipo de cáncer de la sangre que afecta generalmente a gente mayor nuestro proyecto se centra en intentar reprogramar el sistema inmunológico pueda que mate a las células cancerosas

Voz 5 39:12 no es que me siento muy pequeño cada vez que decís sea que os dedica sí la verdad es que si realmente vengadores oye te preguntar cuánto

Voz 22 39:21 no te aquí limpio al mes es ganamos unos cinco mil dólares australianos cambios menos es son como tres mil doscientos

Voz 5 39:34 en España ha sido una persona de tu valía y experiencia hay dedicarte a esto o algo parecido cuánto podría ganar el mejor de los casos

Voz 22 39:44 yo creo que la mitad menos palmito el mejor de los casos igual dos mil

Voz 1378 39:50 a la pregunta más complicada de todas la pregunta si a hacer hacerlo tienes un canguro

Voz 27 39:59 no no me gustaría verla no te gusta ir de encuentro servía

Voz 0578 40:04 de gorras en casa de esas cosas que pasan en Australia

Voz 27 40:07 que va que va solo arañas no sólo la araña de El Puig muy bien aquí

Voz 1 40:14 pero contactamos dijimos a

Voz 5 40:17 que al ser allí las dos y media de la mañana pedíamos permiso para estar borracha estás borracha o o no

Voz 27 40:24 pues me vive una cerveza pero ya nada más

Voz 1 40:28 el responsable ponía la verás allí con el cáncer ayer ya ahora borracha allí hablando la radio española por favor madre me oye vamos a subir la música le vamos a dar una un aplauso muy grande a Bea

Voz 20 43:19 bueno hoy os he traído un juego

Voz 4 43:22 los alternancia no juego de ciencia claro el otro día estuvimos viendo mujeres que se dedicase vean dedicado a la cultura a lo largo de la historia íbamos a ver mujeres científicas para ello Pablo por fax ponme la tabla periódica de los elementos vale vale me espera espera esto y ahora necesito un momento monetarias y todos con las una el micro y otra Kike que me hagas de azafatas Val

Voz 1 43:47 nosotros que me lleva

Voz 4 43:49 un elemento una pregunta sobre una mujer que tenga que ver con eso vale como por ejemplo tú que me ha gustado tu Tupelo dime un elemento no has dicho no vale el hidrógeno perfecto el hidrógeno que es la persona no vale oro mía yo no tengo tiempo ya pero yo no tengo tiempo para buscar Etienne típicas una para cada elemento

Voz 0578 44:20 puede ser que haya muchísimos más elemento que cuando yo estudié esto sea puede ser que se ha duplicado por doscientos cincuenta puede ser pues esta esta

Voz 1509 44:27 bien he a costa de aquí estos son todos los que hay Antonio nos dice que sí que son todos los que hay para mí los elementos son los de la cabecera del de nada eso son los que hay vamos con la pregunta

Voz 1378 44:41 hemos dicho el hidrógeno

Voz 4 44:42 por la que matemática jugamos todo se no lo he dicho aquí jugamos todos porque como sé que esto es un poco difícil pues lo sacamos entre todos que matemática astrónoma filósofa fue brutalmente asesinada en Alejandría en el año cuatrocientos quince era te espero que en la tabla

Voz 25 45:01 pues porque estamos viendo que nunca bonito porque el para curarse con H

Voz 4 45:07 empieza con hache pero ahora para aislar a vale pero a mí lo que empiezan antes estoy haciendo más planearme algo sí la verdad es que sí cállate venga antes de que nos conteste la persona que que que saber el resultado ponnos una pista para los oyentes Carlos

Voz 29 45:24 cuántos niños sean tres

Voz 10 45:26 a quién

Voz 1578 45:30 pero los Beatles que conocéis lo que dijeron adiós vamos a resolver

Voz 1509 45:35 quién era era española no por lo que ver una peli española que hicieron que habla habla español

Voz 1378 45:41 la científica

Voz 4 45:42 te acerco el micro quiénes la matemática que fue asesinada en el año cuatrocientos quince Hipatia de Alejandría un aplauso por favor

Voz 11 45:51 sí

Voz 4 45:53 Nos pues contaba algo más sobre Hipatia Dylan felling fatal

Voz 0578 45:59 es así de fácil no pero pero es una bonita demostración de que cuando la cultura popular se preocupa por contar historias de mujeres a lo largo de la historia resulta que es que la gente las conoce todo está Aguayo un pequeño apunte vale hacer una conocidísima profesora quedaba

Voz 1378 46:13 lecciones públicas sobre así a hoteles

Voz 4 46:16 por qué atraía la atención de los alumnos llegó a un grado de cultura que superó a todos los filósofos coetáneos su asesinato fue instigado por el obispo Cirilo que no soporta ni su fama ni su paganismo ni el amor que sentía por ella a sus discos

Voz 1378 46:29 todos los que estáis escuchando al programa que sepáis que lo ha dicho

Voz 4 46:32 de memoria no ha estado vamos con el siguiente elemento pues por ejemplo has mirado para abajo así que ya te toca dime un elemento de la tabla nitrógeno

Voz 1 46:44 prueba de plata

Voz 30 46:47 la Junta lantano

Voz 1509 46:50 el elemento que Nadia han salido del nunca en la vida el lantano que parece un ciclista italiano

Voz 4 47:00 la mano que te va a quedar la gente en verano ahí a Nador del tiro de Italia dos mil cinco el apellido de científica de la que vamos a hablar ahora empieza por la que es el símbolo de lantano

Voz 31 47:13 sobre las nueve abordaremos más tarde el crédito Fritz ahora estoy realmente interesado en conocer más sobre su mujer Vejer way defiendo mucho si lo pregunto la edad en chanclas dieciocho tiene usted estudios China ya es todo

Voz 32 47:29 esposa estudiaba ingeniería en la Universidad pero tuvo que dejarla Al-Kassar nos una carrera demasiado complicadas y se compagina con el matrimonio

Voz 1 47:36 bueno pues nada vamos

Voz 4 47:39 vamos a seguir era conocida como la mujer más bella de la historia del cine pero su mayor aportación a o a la humanidad puede inventar el wifi

Voz 1378 47:49 sí

Voz 4 47:49 de quién hablamos lo sabéis alguien lo sabe lo sabe no os va

Voz 25 47:54 me lo cual nos Naima

Voz 4 47:58 allí allí y ella lo sabe

Voz 1378 48:01 a ver que que ahora mismo está tapando un monitor en el que se ve una foto de la Científica de la que estamos hablando pero como el diseñador puso el nombre pues lo hizo bien es lo que le pedimos de la científica Quique lo está tapando con su manita para eso es a zapato venga

Voz 4 48:18 estos ayuda no sea si veis a Einstein decía Einstein quién es esta contesta a la pregunta heavy Lama Heidi la mar muy bien un aplauso un aplausos la última venga venga una más ahora por estaban cada mira pues te ha tocado Hey me dice es un elemento de la tabla

Voz 10 48:40 cuál te viene bien el aluminio

Voz 4 48:45 eso sí que sabemos todos jugando se entiende la gente joven muy bien el aluminio así que la mujer de la que vamos a hablar ahora su nombre empieza por A hizo apellido por la pregunta es cómo se llama la primera programadores de computadoras de la historia una talentos y Simao matemática e hija de lord Byron a ver alguien lo sabe alguien lo sabe tenemos la pista te siendo patrón

Voz 33 49:14 les álgebra exactamente como el telar de la naturaleza T

Voz 4 49:17 lores y hoja

Voz 33 49:19 no tiene pretensión alguna de originar nada

Voz 4 49:21 alguien lo sabe vamos a poner la imagen cubrió al mirador de venía bien el aluminio ha mirado el móvil Damià el móvil no lo tiene debajo de la falda lo he visto lo otra vez a dar dobles una muñeca de Marie Curie a y la vida dentro de la pecera ver

Voz 1 49:50 como no tengo pues venga

Voz 4 49:52 trae la que hemos mientras Kike Babas

Voz 1378 49:55 Carla que hemos aprendido y Nani

Voz 34 49:57 pues hemos aprendido que necesitamos en las escuelas que nos enseñen a más a más científicas Easy y además escritoras ya haya más mujeres que hacen cosas porque las hay mira como moral

Voz 1378 50:08 tenemos una a Marie Curie que es la única ganadora de dos noveles en dos categorías distintas entre hombres y mujeres se esta es la mejor científica de la historia podemos ponerle Los Vengadores a Marie Curie

