La Lengua Moderna 2x05 | Sin rima, por favor

Voz 0759 00:00 damas y caballeros este es el quinto programa de la Lengua moderna de la segunda temporada estival de la Lengua moderna en fin hay que decirlo hay que asumirlo es es así la vida tiene estos golpes hoy es el último programa de ésta

Voz 1 00:14 anda de la Lengua moderna

Voz 0759 00:30 es probablemente la ovación más sincera que he escuchado en dieciséis años de carrera cabrones pero muchas gracias de verdad a todas las gentes que han venido a vernos estos cinco programas de verdad que estamos muy emocionado ya somos con los programas de verdad con público y todo y en especial de verdad a toda esa gente que no ha sido poca que vino pensando que esto era

Voz 1 00:51 la vida moderna y que luego Dijon pues él no está mal nuestro

Voz 0759 00:54 dos más sí pero estás en Twitter le rápido las cosas ha abierto el plazo para venir y tules mal

Voz 4 01:01 eh qué le vamos a hacer eh

Voz 0759 01:04 acordarme en este momento triste también bueno triste para vosotros cabrones ya veo que quiero acordarme de la RAE por supuesto la radio es que esta temporada estamos enfadados con la RAE la RAE no me jodas es que es que la RAE acepta para que lo flipa la raya acepta la palabra amigo vio amigo

Voz 5 01:24 hoy amigo que exacto es fuego amigo pero

Voz 0759 01:27 poco más leve que se dice en Argentina en buen amigo obvio medias aceptar amigo obvio CD ROM CD ROM pero escrita si CD ROM con dos con la tilde en la ópera cuando aceptas eso ya se quedó antiguo van como a otro paso quiero dedicar sólo a mucha gente porque han sido cinco días muy emocionantes y por supuesto quiero dedicárselo al gasolineros que el otro día me puso gasolina en una que esto ya es emocionante que venga que salga hoy te ponga la gasolina ya te emociona porque ahora lo tienes que hacer tú con el riesgo de prenderle fuego a todo es igual y entonces salió gasolinera me me estaba poniendo gasolina al hombre y el tú me miraban como en plan no sé qué pero no me decía nada ya voy a dentro voy a pagarle interno me decían

Voz 1 02:12 pero ya cuando me estaba yendo estabas ahí ICD que ha tenido tiempo el cabrón

Voz 0759 02:21 que me río mucho con lo que haces y luego me dijo una frase más inquietante es que me han dicho en la vida pero desde el corazón de buen fondo ojalá que lo que haces te dé para vivir el Tesoro decía el Corazón de perro flauta claro creo caso también a Mario que es el encargado de la cafetería de la Ser que nos

Voz 5 02:47 soñaba que por favor tenemos que hacer el programa

Voz 0759 02:50 los ponen los cafés estupendo sic y que nada más que me entrené pone una concreta Nicolas Nicolas Nicolas es un niño que habría habernos y que dicho concreta ya ha dicho Nicolás se puede decir concreta no sabe si será juega vamos a ver la gente se puede decir está acepta por la RAI concreta

Voz 1 03:11 no es que no hemos aprendido nada de verdad que que no ha servido para esto

Voz 1370 03:17 en fin diga también de hablamos de eso vamos a ver

Voz 0759 03:22 quiero ir solo a toda esa gente por supuesto quiero dedicárselo a la persona que ha estado conmigo estos cinco días con la que me une una relación de frialdad absoluta

Voz 1 03:30 pero que al final se ha ido como Sami que frialdad que no sabía verdad pues bastó Valeria Ro público que más bello y si el último día

Voz 0759 03:48 te has fijado si cuánta belleza junta

Voz 6 03:50 eh chicos impresionante

Voz 1 03:55 uno por uno igual no pero el conjunto es verdad que es muy caro

Voz 0759 03:59 el nunca sabes quién puede haber entre nosotros entre nosotros puede haber gente de saque da rabia esa gente por ejemplo que te está contando cosas y cada frase te dice al final dice me entiendes lo que te quiero decir digamos fue en principio sí tengo dicho hola buenos días me entiendes lo que te quiero decir hasta ahí yo creo que si esa gente fuera

Voz 6 04:19 por esa esa gente que que te cuenta algo de su propio chiste

Voz 5 04:23 a nadie se ha reído yo era de la risa

Voz 0759 04:26 uf ya sólo les tengo pues hay muchos cómicos que han basado su carrera

Voz 7 04:29 se habla de ti

Voz 0759 04:33 me río se o esta gente y la gente esa que viaja mal a la gente que que está como loca por viajar y tal y a lo mejor es de de Burgos con todo respeto para Burgos o de Segovia iba a Florencia está Oviedo la catedral de frente de Puebla de Burgos qué bordos coña vasco es muy vasco sí o esa gente ya

Voz 6 04:54 arriba esa gente que cuando estás en un aeropuerto no y aterriza el avión sigue aterriza dice no hemos llegado veinte minutos adelantados

Voz 5 05:04 que Ryanair una campana si no

Voz 6 05:07 emociona y luego estás esos veinte minutos no cuarenta minutos hasta que llegas que para el avión no saque es lo mismo que rabia de gente

Voz 5 05:14 es verdad que estos no viajáis no

Voz 0759 05:17 viajar mal probablemente haya gente de esa entre nosotros pero hoy nos da igual porque esto es el conjunto esto es la masa esto es la grey y todos los que estamos aquí cuando nos juntamos sabemos que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 1 05:33 gracias empieza el último aprobado Virginia Maestro

Voz 8 05:45 eres

Voz 9 05:46 tan tan antigua como fax el texto tú ahora

Voz 10 05:53 tienes tienes

Voz 9 05:56 es un encanto de persona está bien restantes forma

Voz 11 06:16 eh

Voz 9 06:19 quién

Voz 3 06:37 hoy en la lengua moderna la renombrada cumple

Voz 12 06:40 los hay cantante de música melódica Virginia Maestro como me gusta la

Voz 5 06:45 entonces el viejo unas suena que no saben

Voz 0759 06:48 Julio gracias a Julio también que ha estado con nosotros estos cinco programas esto es la lengua moderna llega el momento que todos estabais esperando llega

Voz 1 06:56 el concurso

Voz 4 07:00 es un momento me he traído el ukelele

Voz 0759 07:08 se porque voy a cantar la sintonía el concurso hoy con lo que le lo hicimos en el programa con le luego sino que lea Capella que queda todavía mucho peor

Voz 1 07:15 luego vendes pulseras y luego dura pulseras qué hago yo creo sandalias bien vamos allá un poquito de una u es que te ponen esté Revilla te dan ganas de decir cosas de cura

Voz 7 07:32 a los homosexuales

Voz 0759 07:38 cómo te ríes vamos allá colas sintonía del concurso de la Lengua moderna

Voz 1 07:43 y ahora viene el concurso al muy importante que no lo he dicho perdón

Voz 0759 07:47 hay un momento que yo hago mi chiste rancio de siempre no en la sintonía de un chiste que Valeria o Diane puedo soportar que es el de La ruleta de la suerte sabes en el momento que yo diga esto no es la ruleta todos tenéis que decir

Voz 1 07:59 comodín comodín ya no lo aguantó

Voz 0759 08:03 que te lo meto también lo común

Voz 1 08:06 de allá

Voz 13 08:07 son dos ahora bien el concurso de la Lengua moderna dos personas se enfrentan y a ver quién es más leer da por supuesto no hay premios no no no no esto no es

Voz 7 08:26 la ruleta

Voz 13 08:28 es el concursó cutre de la Lengua moderna que dejan eso pierdas si al final tu mierda

Voz 3 08:44 incluso ponerle

Voz 0759 08:49 tenemos la sintonía tenemos la azafata esa figura patriarcal asqueroso de los concursos la azafata que ha sido ya vamos a de Fatah punki azafata coach azafata mil le dice viene muy bien muy bien iba a Fatah podíamos era azafata Curra

Voz 6 09:09 pues ser yo misma Valerio vale

Voz 0759 09:11 hoy sé tu misma toma el el inalámbrico tenemos concurso tenemos azafata los faltan dos concursantes venga dos voluntario tenemos ahí un voluntario otro otro otro

Voz 6 09:20 ha sido

Voz 1 09:23 las espadas melón mal rollo que casi nos cuenta un fuerte aplauso

Voz 3 09:29 para

Voz 1 09:36 Valeria por favor ejerce su función me llama

Voz 7 09:39 David Lavín Cristiano a Cristo

Voz 5 09:47 Cristo Christian que lo lo mismo que venderían canta

Voz 6 09:51 canta la coleta Cristian David

Voz 5 09:53 el primer sitio donde teoría exacto tópico dice que se habla el mejor español de castellano se tú

Voz 0759 10:05 E Cristians de Teruel verdad nace en Perú donde vives

Voz 6 10:12 acerca tal Micra aunque éste es un señor

Voz 0759 10:14 es muy inquietante porque ha venido con dos espadas gigante de de plástico nos ha explicado que es que es un deporte que no sé si practicamos deporte que sea más of Combat es muy divertido vamos con los parques corriendo con espada tienes treinta coma treinta segundos en la Cadena SER la emisora más escuchada de España para explicar esa puta africana

Voz 14 10:34 hablar bueno quién ha de niño no ha cogido un palo un cartón Isa pegado

Voz 6 10:40 en ello de mayores queremos seguir siendo niño vamos todo lo que podemos eso sí con mucha seguridad

Voz 0759 10:47 eso es saber si queréis seguir siendo niños pues podéis quedar con Christer para pegarse los parqués o José llevando el nombre coma de arena dio estamos en la lengua moderna vaya Promoció que nosotros bien pues vamos ya con el concurso que empieza por supuesto es un tema gana no tiene mayor historia mira si empatados al final empatamos con una pelea de espadas de Macao empezamos con la primera pregunta que viene con ayuda musical

Voz 7 11:30 vete vete

Voz 0759 11:33 cuando ocurra eh de canción pelín tu renueva a quién le importa miserias personales bien el caso es que dice es probable que lo merezco pero no lo quiero David desde Valladolid es probable que lo merezco pero no lo quiero que problema y ahí David del merezco me suena raro

Voz 7 11:50 que por favor

Voz 0759 11:53 es que bajo la espada

Voz 7 11:55 David tiene tatuada

Voz 6 11:58 es que le he visto un tatuaje aquí del mando de Nintendo abrió un poni está fatal

Voz 7 12:03 el fuerte aplauso para David

Voz 3 12:06 porque efectivamente

Voz 0759 12:10 muy bien entramos mira vamos a hacer una especie de de especial de rótulos de de televisión porque sabes que todos los programas siempre hay faldones con rótulos sobre todos los programas en directo esos rótulos hay que escribirlos en el acto en el instante y la gente flipa tampoco a veces vamos a sacarlo a la rapidez de momento vamos a ver este vídeo por favor

Voz 15 12:30 antes el que estés señores humor civil hay enviándole festeros y de la investigación para determinar si era está en funciones en esos momentos estaba vale

Voz 0759 12:41 Pablo encuestar a dejar hay perfecto vemos unas imágenes de el maravilloso programa Espejo Público uno de mis favoritos sin duda uno de mis referentes informativos si lo dice Espejo público es que es verdad querido Christian que ves en ese rótulo que te llamen la atención

Voz 14 12:58 pues un magnífico rótulo eh en portugués de focos de fuego eso au

Voz 0759 13:05 xenófobos mal escrito xenófobos escrito efectivamente xenófobos ahí con gen fuerte aplauso

Voz 3 13:10 ya que empatan el concurso

Voz 5 13:15 xenófobos xenófobos y entonces sí claro ya salido sarcófago otra vueltita de Bien Querida Zambrotta calidad

Voz 0759 13:22 como los estás viendo hasta este momento Christian de Rato

Voz 5 13:24 espalda ya muy complicado tengo el micrófono

Voz 6 13:30 bueno y tú eres de Valladolid es mucho más atento

Voz 5 13:34 ya está bien sea más bien más caliente y atento

Voz 6 13:40 no no te preocupes era una broma Cristiano es una cara bonita es Superman

Voz 0759 13:45 vamos con el otro rótulo que nos ha llamado la atención de otro programa creo que es la sexta noche adelante y ahí lo vemos Pedro Sánchez presidente Éste es bastante reciente vemos unas declaraciones del ínclito Paco Maruenda otro de los periodistas que referentes al que dedicamos mucho mucho cariño los sobre todo los comentarios de Youtube de la vieja de tan bien Marhuenda no hay una mayoría para gobernar solo ha habido una mayoría para derribar a Rajoy además se repite dos veces no te quedas tú que adelante David creo creo dos cosas raras la primera obviamente mayoría mayoría escrito con dos

Voz 16 14:25 hay Canorea tendría que Sergi el sólo nuestro

Voz 12 14:27 la tele porque ni siquiera hay problema para

Voz 16 14:30 sí bueno pero bueno

Voz 1 14:32 el aplauso Farabi estábamos buscando realmente sólo lo de mayoría pero ya encima

Voz 0759 14:43 ha aportado que sólo hay efectivamente no tiene porque llevar tilde lo único

Voz 7 14:48 yo yo

Voz 0759 14:52 me preocupa por nombre no has estado bien ahí

Voz 5 14:54 por favor por favor al micro micro política función decirte que voy

Voz 0759 15:01 ya que te has puesto que estaba muy bien explicado has dicho ll ya no se dice ella ya se como se dice ahora doble

Voz 5 15:08 no no no perdón la alegría a

Voz 0759 15:13 claro como se dice la idea la ahí queda así latina valoraba mucho la creatividad que llegue ahora creo que sí creo que sí habría que confirmar este punto pero creo que se dice bueno en cualquier caso dos puntos para Haití uno para Cristia más perdiendo esto

Voz 5 15:30 no sé no me enfado contigo

Voz 6 15:32 nada eh Cristian también de tatuaje han intentado hacer lo mejor para que me enfado conmigo no Cristian mil una eres mi sol pero qué bonito

Voz 0759 15:41 es bonito el resto el poema lo tiene mi novia en la espalda

Voz 6 15:44 quería pero yo creo que la coma aquí está mal la coma

Voz 1 15:52 vamos a ver en otro rótulo de esto de

Voz 0759 15:55 de España directo fíjate de España directo es un programa que no sé si ni siquiera existe todavía

Voz 1 16:00 dice ponemos el trigo en una olla con agua estupefacción ahora mismo entre el público que ha caído como una bomba este rótulo pues no es el trigo en una olla con agua y dos cucharadas de sal

Voz 0759 16:13 Cristian que ves hay que te que te que te explota

Voz 5 16:16 es algo que rima con bueno oye me parece que es ahí

Voz 0759 16:22 lo has explicárselo a nuestros oyentes de radio que no están viendo como está escrito ya esté H o a casi en lo estallan los filosofías te lloran los ojos no de repente te sangran incluso

Voz 6 16:33 bueno y luego poner el trigo en una olla ya es raro no

Voz 0759 16:37 hasta luego había que ver la receta no percibirá en este momento estáis nosotros porque efectivamente acertó un aplauso para Cristian pero porque la pregunta viene con vueltita irse a ciertas Ésta es un punto más cristiana

Voz 1 16:52 a qué ha pasado

Voz 7 16:55 sube energía

Voz 0759 16:56 vale oiga ahí está mal escrito porque se refiere a pero hoy ya tal y como está escrito es decir con hache y con jet vamos a decirlo así está aceptado en el diccionario con otro con otro significado pues me quieres sonar

Voz 5 17:10 sonar

Voz 0759 17:12 hasta preguntándose por qué sabría decirnos qué significa hoy pues me parece que esa

Voz 17 17:20 todo un relato

Voz 1 17:23 que nadie lo geografía

Voz 0759 17:25 pues mira no va desencaminado exactamente con la geografía pero bueno tiene varias acepciones pero ya puede ser un hoyo en plan especial para enterrar muertos de verdad así que venga otro punto para crecer se pone por delante en el marcador más a ver otro rótulo esto está igualadísimo eh bien este es de La Sexta Noche entrevista a Pedro Sánchez ahí abajo pone a partir de mayo va a haber un giro a la izquierda en los ayuntamientos más allá de que a partir de mayo no hubo ningún gira sí o sí que hubo fue poco giro David por favor que que ves extraño en esa frase explicárselo a nuestra gente de radio

Voz 7 18:08 mucho además eh

Voz 1 18:10 si no ves nada raro pierdes automáticamente pierde automáticamente yo creo que no pronto Christian pregunto qué sino al rebote

Voz 18 18:19 a mí

Voz 0759 18:22 vale vale adelante y bueno no tiene por qué estar mal porque el que lo va a ver es Pedro que podemos Siles si si lo tratamos digamos con dulzura claro porque comprensión Amigos de la radio claro te da un giro ahí queda separado

Voz 12 18:41 los V pero en principio sí

Voz 0759 18:43 desde el verbo haber junto con hache muy bien un fuerte aplauso

Voz 4 18:53 oye pues es que va tres tres

Voz 0759 18:56 mira vamos a hacer una cosa me queda un rótulo entonces lo vamos a poner eh es un poco complicado porque además no es el rótulo principal si no hay que fijarse un poco el que primero de los dos sepa tal que diga yo ese gana venga adelante con el rótulo por favor que es de el veinticuatro horas de Radio Televisión Española vemos a Pedro Sánchez en un mitin a su lado pone somos la izquierda debajo pone Pedro Sánchez propone vale

Voz 5 19:20 ya he dicho yo

Voz 0759 19:22 hasta tres aunque la Kristian si sea usted vamos a ver si no pues venga adelante David que has visto hay raro que pone que somos

Voz 5 19:31 no

Voz 3 19:40 global las

Voz 0759 19:43 las urnas efectivamente pone Santamaría garantiza que se impedirá que haya urnas IS buenas con leerlo

Voz 1 19:54 OO pues tenemos son ganador un fuerte aplauso para Chris y ahora por favor querida azafata Valeria voy a pasar el móvil porque este año los premios que te hemos decidido que que bueno que que tenemos una cuenta de Instagram que hay que llenar de alguna manera entonces al perdedor que ha sido tu Kristian te vamos a hacer una foto mal pero muy mal si puede ser un poco movida sabes pon cara mala cara espera

Voz 7 20:23 empresa

Voz 5 20:26 el de las espadas que la gente diga pobre Cristian

Voz 0759 20:30 eh

Voz 7 20:31 muy mal muy mal

Voz 1 20:35 y ahora por favor todo lo contrario con David le vamos a hacer una foto de Flaquer una

Voz 3 20:39 sí sí sí ponte guapa restar a ver el muchísimas gracias hasta aquí el concurso

Voz 19 20:59 la lengua moderna con de la importancia de la familia

Voz 1 21:29 la lengua moderna esto es la mítica sección ya de Valeria Ros que hoy ha elegido una canción de la banda sonora de Trainspotting muy bien y podría arriesgar es decir que nos vas a hablar de drogas

Voz 6 21:42 de igual nunca nunca no no no de drogas no voy a hacer una sección súper personal porque la última entrega de repente súper Serbia nombre es verdad me gustaría que escuchará tú ya sabes sector que yo bueno mi padre mi abandono horrible

Voz 12 22:01 de ahí Ayala siendo bueno

Voz 6 22:03 cuando era pequeña me decía nada tu padre que ese fue tabaco súper cruel no era bullying yo me reía Neue ya no no es que no sofocar tabaco vino a casa cogió el pasaporte cogió el dinero así Weigle dije Papa te dejas el tabaco y me dejó Patti no y así empecé a fumar como con doce o trece años vale quedaros con esto

Voz 5 22:22 bueno voy a hacer como Sarah Silverman que dice

Voz 6 22:24 algo a otro lado valen buscáis con esto aparte tengo treinta y un años vale estoy rodeada de bodas de amigos que son padres que no puedo irme de vacaciones porque tengo bodas

Voz 5 22:38 salir te lo juro no ya Tailandia por ejemplo claro

Voz 6 22:40 ha sido todo el mundo de Tailandia no vería Tailandia es como no no no haber visto Juego de Tronos pero la excusa

Voz 0759 22:46 pero la empresa no iba a Tailandia porque tenía una boda en Santander

Voz 6 22:49 es un poco es que no es una boda son quinientas bodas cuando voy a una huelga que se han sido infieles les pago menos se perfectamente que no pueden decir nada que me encanta el secreto sería de después me igual que está en Al Naimi les llaman Plan haber discutido dicen que si devolverá el dinero que horror y luego ya al tema de los padres no soportó os Oporto

Voz 0759 23:11 tiene un poquito de Trauma a lo mejor no

Voz 6 23:14 pues no sé aparte el drama es que son colegas pero ya son padres Shia no vamos a ningún lado vamos sola parques es como que lo dirigen los niños eran niños

Voz 1 23:23 es que justo tienes un niño de tu página

Voz 6 23:25 verde a los niños destruirse luego eh hablo no no no no que no me digan nada que vengo inervada digo a tengo mogollón de grupos de whatsapp y es horrible porque hay uno que ya no son fotos de bebés son fotos de ecografías lo digo en serio el otro día oscuro para hacer la gracia mandé una foto de la radiografía de mi de mi fémur me dijeron que va a ser muy alto es un horror yo tenía otro grupo que se llama cañas y cotilleo que luego me metió en al final porque me ponían verde a mí claramente me causó la

Voz 1 23:56 la mal una cañita

Voz 6 23:58 de verdad es horrible aparte de todo esto de ver fotos de niños que parecen paquetes de Amazon aparte de todo esto lo estoy pasando mal por esto porque al final yo estoy súper súper súper fuera de mis amigos que no esté buscando un padre para mis hijos es la buscando un padre para mí todavía claro mi reloj biológico es eso

Voz 0759 24:20 tú buscas como el doble padre Un padre con el que procrear si a la vez que que digamos esa figura que te ha faltado

Voz 5 24:27 no no haber no es que me voy a un padre es simplemente como que

Voz 6 24:32 busco primera a mi padre como que mi niña interior ese exterior por eso dice estacas gilipollas no simplemente estoy jugando se entiende porque vosotros tenéis familias estructuradas que da igual todo vale a lo que voy es esto que hay un complejo que se llama el complejo de Electra que es como el complejo feminista de Freud vale es que simplemente cuando tu padre te abandonado buscas a hombres que te abandonen no Dios jura que esto va en serio que pienso mogollón en Rajoy

Voz 7 25:02 parece una cosa no la he visto venir

Voz 6 25:06 os lo serio es es una parece una tontería pero yo creo que Rajoy como que le he visto tanto y tiene cara de padre que es un tío que pienso mucho antes mi abuela antes de dormir me dice pues tu piensan cosas bonitas no porque me cuesta mucho dormir ella piensa Miki que nuestro perro y leve en el parque y tal yo os juro que llegó a pensar en estar en la cama y que Rajoy me cante Susan y tan plano su son ITA que me ría

Voz 0759 25:27 a papá súper loco es muy inquietante también su verlo imaginar que esta Rajoy a tu lado susurrando te sus

Voz 5 25:37 no pero no un plan mal en plan plan bien implantado

Voz 6 25:40 sí el plan padre que lleva a tus hijos a Pesca

Voz 5 25:42 ya no que sin gusta entonces simplemente quería para que os hagáis una idea

Voz 6 25:46 lo que me está pasando cuando veo en Google por ejemplo fotos de Rajoy pues le veo como un padre os os voy a hacer un ejemplo vale en plan cuando llego a las cuatro la mañana borracha casa vamos a verla

Voz 0759 25:57 vemos una foto

Voz 1 26:00 la la mítica foto Rajoy diciendo

Voz 6 26:04 esperando luego por ejemplo cuando cuando

Voz 1 26:07 al Dragon Khan mi padre

Voz 7 26:09 claro

Voz 5 26:12 es una foto de Rajoy así apoya Dico y como un pajarillo nunca hable de tensión izquierda estoy yo pero no pero no

Voz 0759 26:19 que Bages del Dragon Khan mis Amparanoia

Voz 5 26:22 la cuando fumo hierba mi habitación

Voz 7 26:27 sí sí sí sí

Voz 6 26:29 ella la última cuando el chico que me gusta me acompaña hasta el portal

Voz 0759 26:36 sí sí hombre como padre da muy bien viene

Voz 6 26:39 el físico todo el clásico

Voz 5 26:42 Adriano es el clásico padre y luego un tío súper

Voz 6 26:44 familiar no estoy hablando de política no esta esta facha no no va por ahí los tiros de hecho no tengo unidad de política yo me dio por estereotipos como si fuese un árbol genético una genealógico no plan como sí sí pienso en Pablo Iglesias pienso que no se le compró el periódico por la mañana porque les veo en plan

Voz 5 27:02 la han Stephen Hopkins

Voz 6 27:04 es un tubo para ser Stephen Hopkins vale entonces eh no no no va por ahí los tiros dos simplemente quiero deciros porque le veo tan padre vale es hundió súper familiar Rajoy llevó a su padre a la Moncloa a vivir con ello tú sabías

Voz 0759 27:18 sí sí porque estaban también el hombre mayor ya que cuidar

Voz 6 27:20 pero eso su no este no irá a la residencia no es súper bonito también que en La Moncloa habría sitio podría

Voz 5 27:26 ciencia dentro de hombre pueden haber quedado a tu padre

Voz 0759 27:29 cinco a dos escoltas en blanco

Voz 6 27:31 bueno chicos va cambia el trabajo Anna Boix a cuidar a mi padre no entonces es súper familiar luego el tema este que que sabrá mucho de del Prestige te acuerdas que dijo todo este rollo de los ilícitos

Voz 12 27:42 yo estoy plastilina vamos a escucharlo

Voz 20 27:44 me encuentro proa de los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada que hay planchas dobladas al cien litro se piensa que el fuego está aún enfriando se salen unos pequeños y litos eh hay cuatro en concreto los que sean visto cuatro regueros me dicen regueros solidifica

Voz 7 28:08 dos lingüística y todo el mundo

Voz 6 28:13 dos Se puso super luego con él no os dais cuenta que nos quería proteger como como el padre de la vida es bella el el el el petróleo son los nazis no lo veis vosotros solo veo yo gracias gracias es lo más luego por ejemplo el tío tiene movían de límites educación cuando le pegó una colleja a su hijo habláis vamos a vamos a verlo

Voz 1 28:36 con los ojos del FIFA otra radica comentarios de atracción elijo

Voz 7 28:43 me parecen bastante más que la de padre

Voz 5 28:54 es una colleja de mira si me hubiesen dado a mí una una colleja nos visita cuando tantas píldoras del día después también te lo digo es verdad es una necesaria sería te lo digo después de todo eso

Voz 6 29:08 esto ya parten en unos abandonado el padre

Voz 5 29:11 pero ahora Pedro Sánchez de cómo el novio de tu madre no sé si que se enreda con ella delante de mis buena

Voz 6 29:18 he estado pensando y hago muchas cosas como tengo muchas muchos traumas hago cosas creativas para ponerme bien no el año pasado un juego para ser hija única para jugar vio sola porque caprichos los hijos únicos no caprichosos tú piensas eso no es un tractor a mí nunca me han comprado actor porque somos dos nuevas pesaba eso alguna vez no vale no es verdad y piensan que somos cabe ir tú dices Odio a mi hermano nosotros no sabíamos

Voz 12 29:47 es verdad que no ver más claro es un error

Voz 0759 29:51 contigo misma sí claro

Voz 12 29:53 bueno da igual no iba a entrar en eso

Voz 6 29:56 creado una plataforma que os parece que se llama adopta un padre

Voz 0759 29:59 adopta un padre muy bien hay que

Voz 6 30:02 llegar por Tinder portal pero luego son reacciones tóxicas todo va mal el fondo tienes que estar tus sano tienes que estar bien con familia estructurada para luego triunfa en el amor entonces es mucho mejor adoptar una abuela optar por lo que te falte lo que te trauma dice para luego que triunfe el amor entre mira que que yo contigo sinceramente no tengo no conozco a muchos hombres contigo tengo mucho mucho contacto no frío horrible

Voz 5 30:27 el frío pero creo que

Voz 6 30:30 tú serías un buen tutor legal para mí

Voz 5 30:33 no no te rías de verdad te lo digo vamos a ver

Voz 0759 30:36 tengo una gata hay una perra ya han salido mal las dos

Voz 6 30:39 bueno no me importa son animales usa ellos So You want esos horrible amo a los animales pero es verdad para por ejemplo si me voy a casar que no creo pero que me lleve al altar daría ser tú bueno luego tú a quién basar toda la herencia podría ser

Voz 5 30:57 una vueltita y una vez ni me dijiste que mi madre tenía una voltereta tampoco aguanta estudio entonces he crear

Voz 7 31:05 un formulario pero he creado

Voz 6 31:08 formulario que sería adopta un padre para rellenar por favor dos jurados podéis venir para poder firmarlo chicos aquí Clemente para las al Álvaro

Voz 0759 31:17 es probable que son los veteranos

Voz 6 31:20 quería que esto comporta

Voz 5 31:22 para un padre simplemente rellenar

Voz 0759 31:28 este cuestionario se encontraba para papa nombre del individuo elegido yo también

Voz 5 31:33 ah pues los cuál es tu

Voz 6 31:37 puede ser mi tío siquiera es una un momento funciones

Voz 5 31:40 testigos no son testigos expresado leyéndola de tampoco le has todo pero eso sí

Voz 0759 31:46 a su nombre del individuo elegido Valeria bueno aquí fecha datos personales nombre apellidos Héctor de Miguel

Voz 6 31:52 sí he puesto todo parte domicilio La Ser

Voz 0759 31:57 si el entre semana y luego el fin de semana en Moby está vale vale año de nacimiento mil novecientos cinco

Voz 5 32:07 citas setenta y siete pero bueno

Voz 0759 32:10 treinta y siete estado civil soltero profesión estudios X de

Voz 7 32:15 día

Voz 0759 32:18 vivienda tipo de vivienda piso casa lo corrigen como mansión mansión que huele a trufa cuántos metros tienen su vivienda cinco mil cinco mil se mantenía la vivienda Manuel Pardiñas tiene algún vecino que está especialmente en contra que habite Valeria las viviendas cercanas Ellos con cinco mil metros de tierra no ocupaciones tiempo libre trabaja actualmente habrá que no vengo aquí para trabajar trabajar tampoco perpetúa momento que pasa a la página

Voz 5 33:01 final los definía al no

Voz 0759 33:02 ya pero cuántos años cree que puede vivir Valeria muchos pero aunque llevas una Navidad un poco de nada es verdad disoluta incluso qué gastos cree que conlleva tener a Valeria cuánto viene siendo mil pagos Almería que era Jude sobre la adopción dormirá Valeria dónde dormir Cabalería en su camita en el interior en la cama de Lamo pero esto es de una protectora de animales

Voz 5 33:30 el cuestionario que había encontrado

Voz 0759 33:33 es que la última ya de cara a usted si Valeria Se suben el So far

Voz 7 33:40 firma eh

Voz 0759 33:42 pero ese del que te he hecho serio por favor firmó sí

Voz 5 33:53 ahora podemos hacer vídeos virales tú cantando con que le leyó cantando también sabes nos de un padre tío bueno canta I no si ya no haremos ganaremos estoy yo cantando María haciendo como hasta aquí las acciones y hasta aquí las

Voz 3 34:09 en la última gracias Álvaro firmado

Voz 5 34:24 bien porque es lo que nos diferencia

Voz 21 34:25 sí de los mejillas que hacen refranes sin gracia

Voz 0759 34:29 eso lo dicho por mi damas y caballeros es un honor y un placer recibir en la ley

Voz 1 34:34 la moderna a Virginia Maestro

Voz 22 34:42 es un un un

Voz 23 34:51 o por qué de eres mi vida

Voz 24 35:06 me

Voz 22 35:20 huy huy

Voz 23 35:27 yo ya

Voz 1490 35:33 la ya

Voz 24 35:37 no sí no

Voz 23 36:06 fue pura mi ver da

Voz 24 36:12 eh

Voz 1490 36:18 mías

Voz 25 36:24 no es nada

Voz 23 36:33 una tú

Voz 1490 36:45 tras sí K mina mis manos

Voz 23 37:11 o mal mi corazón

Voz 24 37:20 ya

Voz 5 37:28 eh

Voz 22 37:31 ajá

Voz 27 37:33 no

Voz 28 37:41 sí

Voz 23 37:50 eh eh

Voz 30 37:52 eh

Voz 17 37:55 no

Voz 0759 38:08 Virginia Maestro qué maravilla qué donde tú quieras Virginia que que que un hito no porque cantas tan bonito tan tampoco poco más feo

Voz 7 38:19 gracias

Voz 0759 38:22 cantar muy bien me gusta mucho lo que hace es Virginia Maestro algunos la conoceréis au sonará de Operación Triunfo dos mil ocho luego llevas una carrera que se salía bastante de lo que tenemos en la cabeza por Operación Triunfo pero hablemos de lo importante Virginia tupé

Voz 5 38:37 eso sí de mi pelo porque hace dos años nada del tema claro

Voz 0759 38:44 hace poco en Twitter enfadado con razón no porque de repente sale un artículo absurdo en plan la ganadora de OT sea cambia el color de pelo

Voz 1370 38:51 yo podría no enfadarle y estaría bien podría enfadar me dentro y fuera o sea para las redes sociales y todo estaría bien no pero yo creo que está bien pero si es como pues está bien que hable de mi aspecto si tú quieres pero en realidad no porque porque hago canciones y acabo de publicar un EP y estás hablando de un cambio de look letal dando un carácter a tu artículo ya ya el titular que no me respeta en absoluto el trabajo que yo estoy haciendo acabo de curarme un EP y lo acabo de publicar Molar ya que al menos estuviera en el titular pues

Voz 5 39:28 hay opiniones contraria de esto en Twitter ya que bueno yo paso del tema

Voz 6 39:32 también te digo que estas monísimo

Voz 5 39:35 bueno se mira estaba pensando mañana ya la peluquería porque tengo el pelo un poco podemos habla de es una pena que se llama Russ que es una

Voz 0759 39:43 delicia EP todavía se sigue utilizando en esta

Voz 5 39:46 la era digital de extender Play que solo

Voz 0759 39:49 cuando los vinilos la verdad que

Voz 1370 39:51 si me hubiera gustado hacerlo en físico pero como soy independiente

Voz 5 39:55 claro pues lo lo dedica eres realmente

Voz 1370 39:58 sin hasta hoy en día hasta la médula la verdad Devine niños ahora hemos si me pasaba un extremo a otro

Voz 0759 40:06 ahí es muy ni llevas bastantes años de carrera de hecho tuyo Nos conocimos en otro programa de otra emisora es decir lo que son amigos y claro

Voz 1370 40:14 ese hombre son buena gente además gente

Voz 0759 40:17 programa era abierto hasta las dos brava que todavía existe en Radio Nacional y que está muy guay ahí estábamos en esa época cuando estaba Rovira ya estaba mal

Voz 1370 40:24 sí es raro ver a través de la vida

Voz 0759 40:27 el tonto yo canté que sabes que es una cosa que me gusta muchísimo le propuse a Virginia oye te apetecería cantar conmigo una canción ojo del Dúo Dinámico de dónde te acuerdas

Voz 1370 40:41 no se levanta

Voz 0759 40:44 ahora hay que cantamos quisiera ser Iván de la cantamos cantábamos quisieras eh

Voz 23 40:50 él le todo de cada eh ah

Voz 1 41:15 vaya por cada Nos confundimos

Voz 5 41:19 va eh

Voz 0759 41:21 tenemos aquí una caja que es la caja de las preguntas a los músicos

Voz 1 41:26 pero a mí no me empieza a preguntar literatura historia yo me no no es broma

Voz 0759 41:32 no te preocupes que aquí hay quiso estudiar son preguntas de estas que os hacen todo el rato a los músicos que ya dar un poquito de rabia también porque siempre son las mismas entonces cuando nos quedamos sin ideas que es continuamente en este programa sacamos de aquí una pregunta Rando es de estas preguntas que eso que ya te habrán hecho ochenta y tres mil veces

Voz 5 41:51 sólo total mucha pereza

Voz 0759 41:53 plan mira ésta por ejemplo

Voz 5 41:57 a ver cuál

Voz 0759 41:58 es tu meta en el mundo de la música clásica

Voz 5 42:01 te perdón

Voz 1370 42:05 eh cuál es mi meta en el mundo de la música nada menos

Voz 0545 42:08 mi meta no es en el mundo de la música y meten la vida

Voz 6 42:11 es ser feliz mulo la contestación es peor

Voz 5 42:14 es una pregunta casi todo

Voz 1 42:16 es verdad a pregunta tópica no pero

Voz 1370 42:20 al final es verdad yo lo que quería era dedicarme a la música llegar a fin de mes dedicándome a la música es algo que bueno afortunadamente llevo haciendo diez años pero que se extiendan en tiempo y al final ahora en este momento mi proyecto siguiente es hacer el siguiente disco que rutas se conozca Hay no se venir aquí a La Ser a pasarlo bien con gente fea

Voz 5 42:47 que no es nada graciosa además además maravilloso e saca tuvo otra le ha salido muy bien Ruth que será de raíz es verdad de tu raíz que me voy a lo que es lo que importa es así

Voz 12 43:06 hora de componer en que te inspira más madre mía que me queme si es que además

Voz 0759 43:14 cuando pregunta perdón a los cómicos cuando empiezas a escribir un monólogo

Voz 1370 43:18 bueno pues ni idea se da idea pues es que cada vez tiene una forma diferente a veces me viene porque me tomado dos copas de bien

Voz 5 43:26 no cuando lo hago nada dejar aquí la bastante a los cómicos no

Voz 1370 43:28 aquí y otras veces porque tenía una pelea otra vez porque estoy triste otra veces porque porque no lo sé pero tengo algo hay que me rabieta lo saco y otras veces no hay ningún motivo simplemente me apetece escribir y escribo

Voz 7 43:42 pues escriba para gana

Voz 0759 43:46 la perfecto vamos hacemos una más

Voz 5 43:49 sí lo estaba

Voz 0759 43:51 que sale

Voz 5 43:53 también tiene algo

Voz 0759 43:55 el ritual antes de salir a los conciertos

Voz 5 43:58 sí pero no se puede contar da mala suerte

Voz 1370 44:02 alza no

Voz 5 44:03 es que no lo puedo contar aquí ahora ve complicado que puede hacer nada

Voz 0759 44:07 no es esto no lo escucha nadie

Voz 5 44:09 a poner en guardia de esperemos

Voz 1 44:13 no te voy a dar un titular de los que a ellos les gusta es que ya antes tira cantar me hago Caca es tan raro no pero como titulares cantábrico

Voz 5 44:26 es que me pongo muy nerviosa claro te lo juro pierdo dos kilos gen bien

Voz 6 44:33 de aquí pues Ezker

Voz 0545 44:35 pues mira ya tanto preguntar al final tengo que decirlo porque no voy a decir me fumo un cigarro pues es mejor hacer caca que es natural habitual ritmo que yo no tengo por qué coño tengo que tener un ritual porque lo haga Madonna

Voz 7 44:47 Japón no sabe muy bien perdona me gusta mucho Angry Virginia eh

Voz 0545 44:54 hasta que me dejen en paz y me gusta estar sola no tengo ningún ritual y me gusta hacer casi tengo ganas de hacer caca como si me quiere fumaban cigarro o echa a todo el mundo al camerino no sé lo que me apetece ya está usted

Voz 0759 45:05 no

Voz 1 45:10 pues el cigarro depende de la obra

Voz 0759 45:13 tal pues ayuda a todo esto

Voz 5 45:17 Virginia tú estás bien no preguntan Pla perdón perdón de la cabeza dice Virginia lo mismo te digo no estaba claro

Voz 7 45:29 traer aquí un contrato

Voz 5 45:35 Virginia la última pregunta tú tú eres de Jaén y te suena Broncano de cara por las calles de ahí nació lo que pasa

Voz 1370 45:43 conseguí año no cuenta mucho

Voz 5 45:45 no me acuerdo del paseo

Voz 0759 45:48 Broncano son mentirosos y Broncano nació en Galicia

Voz 5 45:51 es que eso fue muy bueno pues no haber escrito

Voz 6 45:53 la pregunta eh

Voz 5 45:55 es un tal escrito tú esto solo acaba bien

Voz 0759 45:58 de esta novena escrita aquí si la que escrito ya perdían todos donde está de bajón ver por ejemplo fíjate que componen antes la letra a la música que bajón absoluto

Voz 0545 46:11 en en mi caso en verdad lo que hago es coger la guitarra ahí tiró p'alante con una melé

Voz 1370 46:17 de que improviso

Voz 0545 46:19 en un inglés hace esas Guasch Ci haber

Voz 1370 46:27 lo voy encantado si lo digo ha pues que voy a hacer una letra o a veces mientras estén

Voz 5 46:34 baño hay una canción que compuse que se llama que haciendo pipí yo creo que hay Mis pero montó oye pues impactantes declaraciones totalmente mira entrevistado sinceras muy sinceras

Voz 0759 46:50 vamos con el titular antes de los conciertos

Voz 5 46:52 me gusta hacer Kaká

Voz 3 46:58 vale para el hombre señoras y señores

Voz 7 47:18 sí claro la gente vaya abrazos a vuestro como si nos hubiéramos visto antes es que no quiero corriendo a Virginia qué tal encantado escucharte

Voz 5 47:34 me he dicho ha preguntado octavos por aquí está desayunando como me gusta en el bar de abajo es que me gustó mucho y uno de señoras y café con leche en vaso una Madalena que me han dado porque no había nada más Gavà era era espantosa apuntó de atragantar mi de hecho

Voz 12 47:51 no venir

Voz 5 47:52 el café y Madalena según

Voz 0759 47:55 café y según quemada le vale pues ya que no

Voz 7 47:57 esta falta somos tan escatológico ya te diría yo creo que hemos temido ya lo nuestro

Voz 0759 48:05 de hecho miraba aprovechando que estás tú sube poquito al nivel del programa porque está quedando efectivamente muy escatológico

Voz 12 48:11 esto esto no hubiera del programa

Voz 0759 48:13 cajas perfectamente que me gusta mucho en cajas

Voz 5 48:16 pues no sé que ello

Voz 12 48:24 otro camiseta es verdad

Voz 0759 48:26 agua de Super Mario Mola un poco muy bien

Voz 12 48:28 verdad porvenir mi faceta de DVD te multi touch que yo también soy profesor de Literatura creativa verdad no me digas que ya están los cursos cursos un taller que se llama escribir a tu favor a muy bien hija de la gran puta vez pero ayer pensaba yo voy a contar los esto es verdad a tu favor yo dije que seguro que funciona y luego pensar es machista esto de hija de puta

Voz 5 48:56 si nos ponemos así la gran puta

Voz 12 48:59 lo que es como un agente no sabes no es que la gran puta no especie da mucha risa pero yo dándole vueltas de Osetia es que es hacer el mismo antes también lo estoy de Mariquita dramón mucho hasta que deja de hacerlos lo dije la gran puta sigue funcionando muy bien como nada

Voz 6 49:14 la Reina claro pero a lo mejor no pusiera y pensé usted

Voz 12 49:16 en Méjico la expresión es hijo de Achim nada que pensé bueno a China no están machista entonces yo que tengo recursos levanté un mensaje a un amigo mío es un escritor mexicano Juan Pablo Villalobos Premio Anagrama novela como eh osea hasta cuando llega verídico me documento y le dije claro imagínate lo pero cuando llegó poco mayúsculas hijo de la Chingate ensayaba perdóname que te hecho duda Chingate es el participio del acto de Cingular claro o de una mujer Chingate ah claro sabes porque yo quería saber porque si es de un acto de dar no es machista hijo de un coito

Voz 0759 49:51 de un coito además grandes claro de Teherán

Voz 12 49:54 el coito y entonces ya me responde Juan Pablo Villalobos gracias desde que Juan Pablo Villalobos me dice es una mujer Chingate pero también la dada su lugar es complicado y me termina diciendo el muy cabrón Octavio Paz en El laberinto de la soledad tiene un capítulo explicando lo como tú comprenderás no me voy a leer

Voz 7 50:12 la no hará nada se sabe super documentada sí a lo que iba que yo doy un taller de escritura escribir a tu favor entonces yo

Voz 12 50:23 tengo junto con la directora de la Escuela de ataja con Gloria Fernández hacemos listas de cosas que no pueden escribir los alumnos ni las alumnas bajo riesgo de muerte Val censura censura brutal

Voz 0759 50:37 pero cosas en plan tópicas digamos por ejemplo

Voz 12 50:39 cosas como pensó para asimismo pongo no escriban nunca pensó a ver para quién vas a pensar a GAL para Unión Fenosa

Voz 7 50:48 pues claro que pesa

Voz 12 50:48 este para Guillermo se dijo a sí mismo pues claro claro pero

Voz 6 50:53 es cinematográfico si se pone en curso

Voz 12 50:56 sí bueno para hacerlo porque como hidratos

Voz 7 50:59 la extrema izquierda yo quiero que me quieres destrozar la inquina que

Voz 5 51:05 es verdad estábamos hablando de lugares

Voz 7 51:07 como dice lugares comunes espantos

Voz 12 51:10 que si un libro no sólo a mis alumnos a mis alumnos y un libro en la primera vez que lea esa presión un libro

Voz 0759 51:15 lo cierro sea además es que hay que esforzarse

Voz 12 51:18 vivir de de claro la zona de confort ya que te pones a escribir escribe de una forma que sea tuya claro nuestra gente por sus rodaban lágrimas por sus mejillas vamos a ver has visto alguna vez alguien llorar

Voz 5 51:30 las lágrimas ruedan no se deslizan

Voz 12 51:34 se precipitan incluso pero no ruedan dan la gran redada maricón Sagarra van cayendo hasta pero no ruegan cuando dicen cosas como le rompió el corazón mira yo cien algún libro alguien hace una mención al corazón si no es una novela sur un cardiólogo súper famosos millonario está censuraba completamente como que el corazón el pasará a los entiendo no pasa nada el corazón de sus una porquería que son vetadas pero gracias por ahí te encanta que le pasen cosas el corazón no pero como que palpita KO porque estás viva y así buena palpita más

Voz 6 52:05 la pido o cuando me enamoró no vale pero

Voz 12 52:07 te rompen el corazón nombre han hecho bastantes veces pero no te ha roto otras cosas

Voz 7 52:11 si no es literal no es literal reconduzca yo veía subir Valeria verdad yo así no puedo contenerme

Voz 12 52:26 ejemplos más le asalta una duda es verdad

Voz 0759 52:29 siempre te asaltan las dudas vamos a ver qué tal

Voz 12 52:32 falte un habano kosovar pero no una duda esto de ver lo que pasa Altuna dudo claro se produjo un fuerte huracán a ver su no era cansino por definición es fuerte claro claro yo no he visto huracanes así pichichi esto no esto no existe urgente sí es verdad es que

Voz 0759 52:53 efectivos que sólo se aplican ácidos gente los pechos partido

Voz 12 52:57 la sequía examen tú es como si esta gente que dice nunca lo podrá olvidar no lo sabes perdonaron a lo mejor algún eso lo olvidas porque la cabeza lo que sea

Voz 5 53:07 sí sí iluminó el rostro

Voz 12 53:09 horrible lo recuerdo fluyen no uno fluyan fluye el agua en el retrete parece haberlo saber el recuerdo

Voz 0759 53:16 pero están destrozando toda la literatura romántica

Voz 12 53:18 a la gente frío como una tumba vamos a ver puede pero extra tumba

Voz 7 53:24 en Marbella

Voz 12 53:25 ella claro si está Marbella o en Ojén pues a lo mejor la toma no es muy fría micro clima claro entonces tras esas cosas hay que evitarlas compañeros por eso yo creo que es muy importante porque sino a que matar

Voz 0759 53:38 alternativas al alumno les dices

Voz 12 53:40 sí es escribir yo les echo de clase ya cuando hacen Mecano no lo soporta sabes esto hacer Mecano

Voz 5 53:46 acá no sabemos es cuando hacen esta ritmo rimas símbolo

Voz 12 53:48 juntarlas sin sabes que que es una cacofonía pero yo no se dan cuenta entre de repente es como rimas jamón de York con Nueva York o Hawai con Bombay van recibiendo pues así parece como que indica pero me sonaba bien no te sonaba como que va entrenar Torroja sabes qué es lo que hay que evitar siempre que sea difícil como profesor yo si te digo aprovechó pero mis alumnas que es la mayoría son mujeres que es muy interesante ya

Voz 0759 54:12 en quizá el las que leen

Voz 12 54:15 las que Marlene sin duda el libro estadísticamente yo creo que las mujeres son las que sostienen la industria editorial y en la industria cultural a las que le las que van al teatro las que van a ir no sólo son las que las creen también son las que están dispuestas a que creen que pueden aprender algo claro tan León tío vaya un sitio dispuesto a aprender algo es mucho más difícil que una mujer diga bueno mira aquí unas horas a la semana aprender de mí que tú imagínate también yo lo haría eh que vida tienes de tener de vacía va ir de los viernes por la tarde a que yo te dé clase de escritura creativa a favor de todo ello tengo así esta lista que además se se va incrementando entonces ya pues ponemos multa pues paga la merienda hubo de esto yo me hago sobresueldos solamente con lo que es la censura

Voz 6 54:55 sí una cosa es dímelo estoy leyendo Frankenstein de Mary Shelley muy bien estoy alucinada porque yo pensaba que el monstruo de Frankenstein era malo

Voz 5 55:05 como un pringao no claro

Voz 12 55:08 es que de hecho el verano promete era una metáfora exacto de de de este hombre que es una víctima de una sociedad absolutamente

Voz 6 55:15 es impresionante lo Elías maravilloso o Marsella

Voz 12 55:17 te recomiendo mucho muy fuerte una novela que se llama el verano que nunca El año del verano que nunca existió de Willian Ospina que te cuenta cómo surge esa novela Una noche en Ginebra y Lagos no estaban Shelly que estaba Lord Byron que estaban ahí surge tanto tranquilas

Voz 0759 55:33 era malo y se tendrán que quedar en casa

Voz 12 55:36 pero en este juego y estaba al mayordomo de Lord Byron que hay fue cuando se inventa también la figura de Drácula guau Polidori que era un personaje maravilloso

Voz 6 55:44 locamente Lete y qué nivel tenemos en la lengua moderna

Voz 7 55:48 este hemos pasado de me hago Kaká antes de tocar a hablar el nada ya lo digo aceptas

Voz 0759 55:57 gracias a la Maddalena creado por maltratar a otros abrochar a tu sección Castán maravillosa como siempre con sabes el el comienzo ese mítico el peor comienzo de novela de la historia no que a mí una vez me lo un profesor en Book creo que mi hijo

Voz 5 56:12 era de noche y sin embargo llovía me gusta mucho eso es tan malo que te te tienes que buscar en Google pero si la autora la autora sigue vivo en un local

Voz 3 56:27 muchísimas gracias todo

Voz 1 56:39 bajará pero no me la quita es porque me gusta mucho al Maliki que nos ha traído Bob Pop para para alegrarnos estas tardes de verano tengo que acabar el programa ya para siempre que Mena no no no no no y aparte este a ovación sincera

Voz 0759 57:01 quiero dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible a Borja González Apolo a Pablo Palacios Alex Pincho Álvaro Calzado por supuesto a Valeria Ros a Bob Pop ya todos vosotros el público más bello de España gracias por Rainer

Voz 3 57:14 despedimos el programa con el lujo de Virginia Maestro

Voz 23 57:26 mi gira que eres nada que tú

Voz 1490 57:52 con miras

Voz 23 58:01 eres

Voz 1490 58:13 lo más

Voz 23 58:19 venga

Voz 24 58:30 eh

Voz 1490 58:40 y sí

Voz 8 58:46 eh eh

Voz 23 59:23 por qué

Voz 1490 59:29 Brett

Voz 24 59:39 eh

Voz 1490 59:41 no sí

Voz 31 59:53 eh

Voz 32 1:00:04 como humano