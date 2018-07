Las noches de Ortega (21/07/2018)

Voz 1 00:00 de Yoma en de buen sino en mí la se

Voz 1174 00:20 queridos amigos de la Cadena Ser muy buenas noches el programa de hoy no será un programa como Juanjo el que estáis acostumbrados a escuchar en el sentido de que es un programa nuevo con historia de nuevas hacemos aquí en la radio cuando llega estas épocas de vacaciones lo que definimos como recopilación de los mejores momentos muy bien es una forma un poco torticera de decir que vamos a volver a emitir cosas que ya escucha estéis en esta ocasión el programa que yo he elegido para no para recuperar es creo que no hice yo casualmente no hice yo lo hizo Marco Antonio Aguirre lo presentó y lo dirigió él es un perdona fascinante que ha causado perplejidad en todo aquel que lo ha escuchado al principio parecía que era un programa sobre el arte con una entrevista muy seria y concienzuda a un artista pero en el campo de muy poquito todo se convirtió en algo rotundamente absurdo surrealista y casi me atrevería decir que de mal gusto escuchemos ese programa de Las Noches de Ortega que presentó Marco Antonio Aguirre

Voz 2 01:43 hola

Voz 5 01:58 acabamos de escuchar en el primer movimiento del trío para violín tuba y piano el incierto Lago del retorno opus ciento cuarenta y ocho Double

Voz 6 02:14 no

Voz 5 02:15 con esta composición damos la bienvenida a otra la nueva edición de la Noche de Ortega que hoy por indisposición del presentador dirigirá presenta de yo mismo estéticos habla Marco Antonio mando un saludo a todos los oyentes y les prometo una noche de toda dio entretenía en la que conversaremos con el autor de la música que acabamos de escuchar en este caso el segundo movimiento del incierto Lago del retorno

Voz 7 02:51 no

Voz 6 03:17 Abelardo Cano buenas noches y buena noche Marco Antonio el mundo interior como bueno tener tu para para extraer es tan nota de esta belleza hijo mío

Voz 11 03:29 pues yo te lo agradezco muchísimo Marco Antonio E lo cierto es que esas notas estaban ahí estaban ya en en algún lugar no sólo he tenido que encontramos pero que

Voz 6 03:44 traerla no

Voz 11 03:46 yo no soy el creador de estas notas en el fondo siempre han estado de desde el inicio de los tiempos han estado ahí desde cuando te dedicas a compost

Voz 6 03:55 desde Mis cuatro años

Voz 11 03:57 primero fue un niño prodigio entonces no bueno yo siempre intento escapar de esas definiciones de niño prodigio yo simplemente me quiero definir como o una persona que siempre ha estado enamorada de sonido enamorada de la música enamorada de él de ese secreto no que que la música nos ofrece

Voz 12 04:21 tras escuchar las composiciones la Bernardo Cano les sumerge a uno

Voz 6 04:29 es un ambiente de verdad ahí está la verdad en esta en ese esa es dardos una pregunta muy compleja yo creo que

Voz 11 04:43 es la artista alcanza la verdad sin proponérselo

Voz 13 04:46 exactamente no es una búsqueda es es un encuentro Eulen casi buscan

Voz 11 04:51 la verdad es Thaçi alejan luego si he hallado algo verdadero en mi obra fue quiero creer que es porque porque me ha sido regalaban esa verdad regalado por quién

Voz 6 05:03 a una pregunta que siempre me ha hecho más que inasible pero de verdad que inasible que es el arte efectivamente una cosa a la que no pues agarrados que no está ahí pasa que difícil es otra palo en la y muy difícil el arte siempre siempre se aleja cuando uno se lo bocas como la verdad en qué Clube la música antigua inspira Juan me maestros Cancio Johann Sebastian Bach lució Chamber pero sobre todo todos

Voz 10 05:48 eh

Voz 6 05:50 ahí estaba ahí esta vez en otro que hay que echarle de comer aparte de ser una mala maravilla esté también inasible y está música tú la oye dice maravilla

Voz 12 06:03 me cago en todo ello

Voz 15 06:05 es como puede haber tanta belleza eso como como eso como tú te lo explicas

Voz 6 06:10 o eso es una cosa de todo siempre me he preguntado no pero no tengo respuesta

Voz 15 06:16 eh tú lo que yo vengo tú no tiene respuesta casi nada hijo puto todas las pregunta que yo te voy haciendo cosas que siempre te pregunto

Voz 6 06:25 no pero aquí no veo yo bueno

Voz 16 06:27 que es que que haya ninguna respuesta iba a ser español eres tú con que a ser personas Toyo yo hablando bueno a veces

Voz 6 06:37 qué pasa que no es fruto del relativismo estético en lo que pasa es que el que también eres partidario del relativismo Moroz vamos a ver qué pasa que que ser Soir también que es qué está pasando aquí qué está pasando aquí Paco Antonio yo la verdad pero a lo mejor no lo empleo Puerto lo más adecuado Oprah es que así no se avanza si yo te preguntas si se intenta que no es pues tan impliquen un misterio porque entendió antes a me me me parece bien soy partidario y lo defiendo que el arte es algo inasible muy bien pero es Claudio dijo en pleno no funciona aquí hay que concretizado no lo está sino el oyente cambiar emisora oí tienen a las radios una Serpa eh actuado yo sin sino sino yo te pido poder amor de Dios tenor un poquito vale de cajones y les echáis pues tal vez en cuanto que no sea todo tan nebuloso vale vale no no perdona Marco Antonio perdóname bueno vamos a escuchar al tercer movimiento de está tu obra de incierto Lago del retorno a tu lado

Voz 3 07:54 eh

Voz 17 07:59 mi

Voz 6 08:05 Madre de Dios cuánta belleza muchas gracias no hay ahí escondía te lo agradezco de verdad Papa volver a creer en el ser humano no pagó gobernar creer en las cosas que podemos hacer seguros cenar a la vez con muchísimo porque además este tercer movimiento me costó muchísimo que costó

Voz 11 08:26 estaba yo en una etapa muy muy oscura

Voz 6 08:30 hombre que que es lo que bueno

Voz 18 08:33 pues cuéntanos aquí a a la lumbre Earle la buena todavía cuentan

Voz 11 08:37 por una una una depresión muy fuerte fuerte una depresión de yo intenté exorcizar mediante hoy antes la música que es la música

Voz 19 08:49 bueno en mi caso no Ayuda en Acción Mi

Voz 11 08:53 mi único asidero no lo único importante suponía que me ha hecho salir p'alante y entonces compuse el último movimiento de de la obra del incierto

Voz 6 09:03 a lo largo del retorno exactamente ha ido todo

Voz 19 09:06 de yo ya hay manifestaba mi depresión y ahí pues

Voz 13 09:10 empecé a curarme IT exorcizar vamos a escuchar el sur tuvo movimiento

Voz 11 09:19 si te has visto Marco Antonio S bajó continuo que estamos escuchando eso simboliza los golpes de el infortunio en mi en mi espíritu no

Voz 6 09:30 eso eso me hace pensar alquilarlo de nuevo Carter inasible del arte exactamente para mí dos cosas inasible en este mundo el arte España España como el arte es incómodos y simple e incógnitas frío de tan grande y hermosa que España me faltan las palabras para definirla ya algo me pasa también con con la belleza y con tu música Abelardo tú fíjate tú muchas gracias que llevo toda la vida intentando responder me una pero qué pregunta más cuánto pues una pregunta que no es otra que la siguiente qué es la belleza crío Abelardo que gracias Atwood ha encontrado la respuesta la belleza es esto gracias a esto que estamos escuchando muchas gracias pero dígame tú sabes tú sabes lo que es la ironía claro por supuesto tú te crees que todo esto que que te estoy diciendo eh el de verdad tú te crees que está basura de música que hace me me parece bella quién me has tomado Marco Antonio a algo o es esto arte bueno a mí tú dices que te que te gustaba escuchaba esto es arte dos lectores Artero occidente arte de verdad arte puro arte que hace subir si fuese una cátedra va hacia arriba de espíritu hago pero pero eso

Voz 21 11:00 esto esto es basura Abelardo Take pitado aquí espabiló fuerte las cosas yo me pierdo yo me sabe sabe lo que estás ahí

Voz 6 11:12 siendo conectar te tuyo conceptuar o como diablos se llaman sabe lo que estás haciendo un vamos lo está destrozando España la España de Manuel de Falla las paños de Granada o la España ha estado destrozando no sólo España he estado dócilmente de verdad que esto es mi madre de todo esto mi madre avergonzar a tu madre porque tu música Concerto Art la está matando disgustó Visitación madre de Abelardo buenas noches para preguntas claras y asco

Voz 22 11:45 siente por su hijo

Voz 23 11:48 Coín mira mi hijo me quitó mi curso Música me da me da náuseas aquel los que mandan aquí mi mi mi hijo en tanto que que que personas

Voz 22 12:00 bueno vamos a ver yo quisiera siempre ella

Voz 6 12:06 se sabe muy bien con tu música basura Juana un poco de qué estoy hablando

Voz 22 12:12 le con la mujer que que tiene la Aleix gracias daba más que a perro perros no rompe rompe patrias el Pussy te monta la música

Voz 23 12:31 de la música es el arte de los informes

Voz 6 12:34 ha dejado experto el yo solamente lo que te calles estado hola hola no no no no es la música tu forma de expresión pues expresa te sólo en los musical

Voz 23 12:47 si la música es tu modo viven que se también tumor explicando maldito mal nacido

Voz 6 12:53 pero madre no tanto que lo único que has

Voz 24 12:56 es destrozar la tradición artísticas los hoteles con tu música aleatoria

Voz 6 13:02 no de verdad señora eh

Voz 22 13:05 cómo era su hijo pequeño cuento igual

Voz 23 13:07 igual de cerdo que ahora pero pero de menor tamaño

Voz 6 13:11 está ahí está ahí está usted muy muy muy divertida muy simpática el el

Voz 22 13:18 el humor es español eso eso te muestras en Hola a pesar de ser una mujer como cada año ante las inclemencias y ante los malos tragos que da vida como tener un hijo como este padre puede tener sentido humor ser hombre no no no no ha dicho la señora que era igual algo que velo de menor tamaño eso eso eso entronca con la mejor tradición del humor español Jardiel Poncela Mihura es UTE una maravillosa

Voz 23 13:51 muchas gracias Carlos Caballer acerca de lo que se pueden algo ante al que era tragedia de tener un hijo que está destrozando a la tradición artística de de de todo pero no esta vez destrozando la que esperar un pueblo un municipio no todo un accidente o crear un ámbito cultural hijo de puta madre cambiando con él

Voz 6 14:17 no que que que no dijo cuando oye expresarse en estos términos tan desgarro

Voz 11 14:24 ahora la verdad es que dejar pelados malo porque yo pues lo único que pretendo hacer con mi música es expresarme no en encontrar esas notas musicales

Voz 6 14:33 claro que yo he considerado siempre que estaban en alguna

Voz 11 14:35 Marte no solamente la ser rescatado y la vi o no a mí eso me

Voz 23 14:41 teme de Zarra madres con con como como ya viaja a modo de agarrado fíjate tú tienes empate técnico no es como si hija aleatoria ahí Fear ASEM hacen faltado deja Raos uno de Darra os lo sabe quién deje de generar dar a dos

Voz 22 15:09 esto que una maravilla es usted uno maravilla difícil resulta creer que una hembra T nació un un espécimen como como es obvio les agradecemos mucho que usted siga siendo como es agradecemos que digo en este programa siga escuchando porque vamos a seguir riendo no de su hijo de su de su arte

Voz 23 15:38 buenas noches muchísimo

Voz 22 15:44 por supuesto salud saluda

Voz 6 15:49 pues ahí queda ese saludo a los Sex Pistols

Voz 22 15:51 a bandas de punk rock formada en dos mil novecientos considerada la responsable iniciado el movimiento punk en el Reino Unido un abrazo adiós madre

Voz 6 16:02 cerdo

Voz 10 16:06 estamos escuchando ahora

Voz 25 16:07 no es esta es mi sonata para piano número cinco lleva el el el segundo movimiento dices sprays mil su misión acaba venden mil mil implica orgullo cómo puede alguien lo pregunto desde la concordia desperdigado cómo puede alguien sentir orgullo de esta mierda insisto que te pregunto desde el diálogo la concordia intentando buscar territorios comunes y tendiendo la mano como dicen los melenudos de Podemos como siento orgullo de estrés promotor cuando yo e intentado por todos los medios pues casi intenta aportar no yo creo que a la artista trae al mundo pues su inclusión hoy su adhesión

Voz 11 16:55 una parte de la belleza la belleza yo lo imagino como algo universal no como algo que está en el en el mundo platónico de las ideas no ahí está la belleza no es cada artista extrae de de de esa belleza ideal una parte no puede esa es la parte que yo he traído no la parte mía

Voz 6 17:10 yo sólo rociado va para entendernos tute imagina

Voz 15 17:14 cuando tú estás en gaélico tus cosas

Voz 6 17:17 no te imaginas la belleza ahí en en el mundo platónico de las ideas ahí voy a voy acoge una parte exactamente podía haber cogido otra dijo porque la parte de la belleza platónica la parte que acogió a parte médico porque yo España Charo aparte la belleza platónica que tú coges digo mira yo he empezado siendo muy duro contigo en un tono que el digo yo creo que todas las personas se han de sean como sean un buen plato respeto tuvo voy a intentar hablar hablarte ahora ya digo desde la proximidad a lo mejor no pensado dijo Miu dedicar Teo otros menesteres persigue lo que me llena algo que te llena todo lo que Mellet cómo estás paño como esta no mezclar año de verlo no extraña que lo que los accionistas quedan hiciera aquí hasta entiendo algo si sesión y yo tampoco quiero estar está España ande ande campan a sus artistas

Voz 27 18:32 eh

Voz 6 18:35 esto que estamos escuchando esta cantata de precios Abelardo sí pero sí pero no sí sí pues este tipo de belleza es la casta extraer de la belleza platónica esa que tú tenemos al teléfono al tu padre Gerardo buenas noches

Voz 22 18:58 padre hemos hablado hace un momento

Voz 6 19:00 no con con su santa esposa y quiero felicitarle por tener Junta a usted

Voz 22 19:05 maña hembra Gerardo que fallo en la educación de todo lo habrán pasado bien asunto ha cuando llegó la adolescencia desde el chaval lugar comprime claro Kepa que pasó en en qué falla ustedes porque la culpa ha de ser compartida e ya que que es lo que más conclusiones escaparate incluso

Voz 28 19:32 ahora nos juntamos en la cocina no abrazamos llorando de vimos que hicimos mal sí pero no en que pues ayer

Voz 6 19:42 pero cuáles son las conclusiones porque yo llorar abrazados en la cocina diciendo que hicimos mal que es eso lo podemos hacer pero llegar a conclusiones para intentar luego solventar el asunto para que no vuelva a repetirse con con otra familia española cuáles son las conclusiones lector estoy preguntando puedo decir una cosa tú te callas tú te callas ahora que estamos tu paz leyó intentando averiguar qué falló Introducción a que echara por la borda una vida más dedicadas a la destrucción de este templo que es Occidente ni siquiera expresarte agarra tuvo digo tupé algo lo que está te lo que te la gala pero ahora estamos hablando a personas no nos habla menos Gerardo quiere una respuesta que falló en la educación de sus chiquillo

Voz 22 20:25 que no lo sé si este mujeres durante muchísimo tiempo que hicimos mal pero antes no lo era será

Voz 6 20:35 no será os pregunto que su hijo es un mal nacido porque usted también lo es hombre no no no será que el espíritu porcino de su hijo así o el helado de usted no será que de cerdo pacto nace su hijo no será es la explicación porque a lo mejor estamos aquí aventurado otro tipo explicación tenemos la aplicación a ante nuestras narices a lo mejor es que es usted un por eso

Voz 24 21:00 la otra es dos escaños estamos dándole vueltas a la II tenemos James pues está delante

Voz 29 21:07 sí se puede o no es no es

Voz 22 21:13 no es descartable esto no es algo que debamos rechazaran imponibles posibles posibles

Voz 18 21:22 tenemos una duda muy grande muy grande muy grande muy grande el estamos dando moverte lo más que podemos tenerla explica

Voz 22 21:27 a en la cara de la congelado gracias a ustedes saludar muy adelante salude saludo a todos los pasajeros de la nave Enterprise eso es fisio eso es ficción no hay no existe

Voz 6 21:47 te algo real tal que podamos pasajero ahí es cuando alguien saluda es porque espera que el receptor del saludo lo escuche pero no existe nadie ficción

Voz 30 22:03 ya

Voz 6 22:05 de pato dijo

Voz 30 22:08 el padre

Voz 32 22:13 eh

Voz 10 22:15 no estamos escuchando ahora hijo coexiste

Voz 6 22:18 en mi obra titulada deconstrucción Gregoriana mi oponente cuatro de construcción gregoriano

Voz 27 22:27 Gascó

Voz 6 22:32 soy Marco Antonio el salvador de la cultura en la que pueda apoyarse Europa cuando ésta del relativismo soy Marco Antonio el hombre que vela por la tradición de nuestra España Marco Antonio pero tú

Voz 33 22:59 llamar Marco ante Palop para para para domar quién soy yo para ir apellido

Voz 3 23:22 ah

Voz 6 23:28 estamos escuchando la obra de nuestro invitado a Abelardo Cano opus ciento ochenta y cuatro titulada España España efectivamente Antonio España Abelardo

Voz 3 23:42 bueno que esa mezcla no nude

Voz 11 23:46 de qué definidos no echa a aliado que representa está España que es una nación de naciones están Viver

Voz 6 23:53 es como si hablamos y bueno la música térmico y que me que me has dicho de la España que no sé si te oigo bien que has dicho cuánto puede ser que te haya oyó rebatir dificil nación de naciones lo he sueño sino no nación de nación

Voz 11 24:17 en el no hace tanto lingüística como cultural de nuestra España no España es un país que cerdo

Voz 34 24:25 cerco pero vigílate es poco

Voz 6 24:29 a saber

Voz 35 24:31 bueno pues tampoco me mire así por favor no me mire Joaquín pero no yo no creo que sea para oponerse

Voz 6 24:41 acerca la cara que acerca va cada vez que bajar acerca la cara acerca la cara aquí acerca de la acercando ya está que el Prime Day embebidas que abofeteó un impago

Voz 22 24:56 yo espero que sí

Voz 33 24:57 continuamos con valores eso es lo que yo represento en lo que representa mal mal mal mal mal

Voz 6 25:24 el balón

Voz 33 25:26 para los que quieren romper por sirviente por contra los que quieren acabar con el gigantesco te clásico Real como nuestro invitado contra el buenismo Horner pensamientos lapso correr contra el caos

Voz 36 25:48 Macua palco Alcoa palco actual

Voz 33 25:52 Macua

Voz 13 25:57 Abelardo aquí te encuentras bien de te sientes abierto con este programa que tenemos muchísimas gracias a escuchar otra composición tuya en este caso creo que se lo ha dedicado

Voz 11 26:09 sí a Beethoven mono en concretamente pues a a al a ese último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven noise se hacer una aún una deconstrucción

Voz 6 26:19 pero uno de constructiva piano a piano

Voz 38 26:31 sí

Voz 6 26:32 ya ya

Voz 25 26:34 Samos retomó el temo que yo retomo ser tema

Voz 21 26:39 eh

Voz 6 26:43 mierda que

Voz 39 26:47 no no no no no no crees que no no no lo hizo bien en todo aquello en lo añadí la cosa no de construirlo tú crees que vetó bueno sí lo hizo bien pero yo lo lo amoral a los tiempos nuevos de ahora bloqueo que tiempo nuevos nichos

Voz 3 27:04 por favor

Voz 6 27:08 lo que una pesadilla tu música una pesadilla es elevar a nivel real te lo que Scout dejándola loca es una pesadilla en mirar tu cara y sentir lástima porque aunque yo no lo quiero tú eres español lo que es una lastima es compartir contigo abandona al estudio o te suelta otro guantazo pero

Voz 32 27:31 pero lo rompe

Voz 6 27:32 es no podéis estar tranquilos en estos momentos está abandonando el estudio el cerro continuamos en divertido

Voz 40 27:45 haga la Diego Aller la música sempiterna de verdad me mira de dato el y dos amigos así un privilegio estar antes que micrófono

Voz 34 28:07 defendiendo como uno

Voz 6 28:09 le común español

Voz 40 28:12 la opción que Paz dota a cien podré contarle que me despido de todos nosotros deseando que paséis una bonitas hermana no hagáis cosas malas procurar hacer el bien a los demás

Voz 6 28:36 si tenéis vocación artística beber de la fuente de la tradición

Voz 40 28:41 todo yo andando el tiempo va deprisa

Voz 33 28:52 tradicional