Las Noches de Ortega (28/07/2018)

Voz 3 00:22 eh qué miedo da esta música Marco Antonio en cierto música de un poquillo miedo porque la música de la película

Voz 1174 00:31 o la de las semillas diablo exacto la música de La semilla del diablo el programa que vamos a recordar esta noche no tienen nada que ver con el miedo

Voz 4 00:40 no no no es un programa de miedo es un programa que pone los pelos de punta

Voz 1174 00:47 eso sí poner la piel de gallina porque se dan a conocer claves muy importantes acerca de una persona muy famosa experto no

Voz 4 00:56 de un de un creador de un cantante de un hombre

Voz 1174 01:01 qué ha sido lo sigue siendo en el panorama musical exactamente un programa que dedicamos a a Mick Jagger Mick Jagger y su relación con una o una persona española efectivamente en estas noches de los viernes de verano

Voz 4 01:18 estamos recordando los programas que vosotros sabéis

Voz 1174 01:21 en todo como los mejores

Voz 4 01:23 bueno ellos han votado lo que han votado

Voz 1174 01:25 han decidido si también es cierto que yo he decidido pero éste sí que coincide con los programas que que más han gustado vamos a escucharlo encajamos mucho

Voz 5 01:41 y

Voz 1174 01:43 el Schettino

Voz 6 01:49 Diez buenas noches queridos amigos aquí estoy

Voz 9 02:12 dispuesto a ayudarnos

Voz 10 02:15 leídos

Voz 7 02:19 en la SER escuche esta canción con mucha atención

Voz 1174 02:37 los dice esta canción de los Rolling cuanto seguirán todas esas noches a donde vamos desde aquí sin amor en el alma ni dinero en el bolsillo no se puede decir que estemos contentos pero aquí no se puede decir que no lo intentásemos aquí eres hermosa pero no es eso tristeza en tus ojos Angie aún te quiero nena acuérdate de todas aquellas noches que lloramos todos los sueños que abrazamos con fuerza parecen haberse esfumado déjame susurrar te a lo vivido en Girona Inti adónde vamos esta noche en directo en el programa

Voz 11 03:30 con las

Voz 3 03:33 que ser entrevistará esta noche por primera vez en la historia en sí

Voz 1174 03:44 la historia oficial cuenta que

Voz 3 03:46 Mick Jagger compuso esta canción para Angela Amy que por entonces era la esposa de David

Voz 12 03:54 bueno huy pero no es así

Voz 3 03:58 en lleno fue la esposa de Bowie hombre Ángeles Muñoz buenas noches buenas noches ustedes Angel donde conoció a Mick Jagger en Getafe en mil novecientos setenta esta noche conoceremos su historia

Voz 13 04:20 no se han hecho miles de versiones ese eh y todas hacían referencia a usted

Voz 3 04:30 exacto que siente al escucharla de jarro de Garro al recordar a una época que por desgracia ya ya no va a volver como fue ese primer encuentro cómicas o fue en una carnicería estaba yo comprando mortadela pagan a preparar bocadillos Palocci que ellos se acercó un señor me preguntó quién era la última Le dije que yo era Mick Jagger y me Miyagi sí lo reconoció usted no no no lo reconocí me lo hizo saber la carnicera me dijo Tú no sabes con quién acabas de hablar en mi llave

Voz 7 05:21 a veces la vida puede cambiar por un encuentro casual

Voz 1174 05:25 sí todo parece transcurrir como siempre hasta que de repente todo da una vuelta y eso es lo que le ocurrió en esa carnicería de Getafe a María Ángeles Muñoz exacto cuéntenos María Ángeles que hacía Jagger en Getafe

Voz 3 05:42 en esa época Mick Jagger iba mucho a la carnicería de la Luisa le gustaba el embutido de allí él venían en su avión privado a a comprar pues un par de veces por semana pues caña de lomo mortadela compraba allí y a veces se volvía al mismo día o se quedaba hasta el día siguiente depende de si era época de conciertos o no

Voz 1174 06:06 Josep compra la mortadela para sus bocadillos de de esa sale de la carnicería y Mick Jagger sale con usted sin sin compra es

Voz 3 06:14 Mato aborda en medio de la calle me aborda y me dice que tengo unos ojos muy bonitos en que yo me lo dicen español en español yo le digo que gracias pero que que sin fin que soy una mujer casada me dice que eso a él le da igual porque él es un Rolling Stones a él un matrimonio no le frena

Voz 1174 06:33 a Iquique que hizo usted entonces pues Kyle

Voz 3 06:36 cayó caí caí caí

Voz 1174 06:38 no

Voz 3 06:44 si donde fueron polígono industrial me llevó de la mano Mick Jagger hasta un polígono él iba buscando que conoce el a las afueras de Getafe para que no les dieran fuimos a a para un polígono industrial

Voz 1174 07:00 caso

Voz 3 07:01 pues allí me hizo suya varias veces yo yo de verdad yo no sabía que eso no al terminar no nos volvimos andando hasta el centro él me acompañó hasta la puerta de casa cuando yo subí a casa ahí empezó el calvario porque a mi marido al Rafael yo lo supe que ya que ella no podía vivir con él cuánto tiempo duró su relación con Mick Jagger cuatro años cuatro al cuatro años él no veíamos cada vez que venía a comprar mortadela a la carnicería la Lluïsa ABC yo creo que venía por mí

Voz 1174 07:43 venía sólo para verlas sin AVE

Voz 3 07:45 pero Mick Jagger siempre muy orgulloso y me decía que venía a comprar embutidos a Getafe de paso a verme pero yo sé que a veces es al revés que a veces venía a verme y de paso se acercaba a la a la carnicería la Luisa pero

Voz 14 08:00 el orgullo uno se lo decía por orgullo o por el sismo por el hechizo

Voz 7 08:07 y su marido

Voz 3 08:11 mi marido era el que peor lo pasó

Voz 8 08:16 en aquella época

Voz 3 08:18 aún no se había jubilado era taxista Lee fue fue la fue la risa de verdad la risa de de todos sus compañeros de Rafael esposo de María Ángeles buenas noches

Voz 15 08:31 la noche buenas noches cariño siguen juntos ustedes si es crisis

Voz 3 08:36 no no no no separó el Rolling Rafael como recuerda esos esos cuatro años

Voz 16 08:43 el poder sino como el Getafe época gente encantada fue lo conocíamos tiró de mi señora Paco Mir ya era público y notorio

Voz 1174 09:01 se burlaban de de usted los compañeros me parece

Voz 16 09:05 lo más mis compañeros en el caso si tenían en el que se puesto a todo volumen canción de los Rolling hacerme daño y yo tuve que coger la baja por depresión así viví unos años muy oscuro muy oscuro

Voz 1174 09:26 durante esos cuatro años estuvieron separados usted

Voz 3 09:28 sí sí sí no separemos el ex Rafael se fue a vivir a a casa de su hermana y yo me quedé en casa con los chiquillos pero al final los chiquillos se ha fueron también con Rafael su hermana porque es que yo estaba tan metía atando en el asunto de Mick Jagger Kenny los atendían y nada los chiquillos y cuñada con buen criterio ahora lo veo esto decidió llevárselos a ese casa cuidar

Voz 16 09:56 en aquella época mi mujer no predicaba con la cabeza mi mujer pensaba con la burbuja

Voz 17 10:07 año

Voz 7 10:13 mucho sufrimiento en esos años

Voz 1174 10:19 pero al final hicieron las paces y ser reconciliar cómo fue esa reconciliación

Voz 3 10:27 fue cuando yo dejé a Mick Jagger yo hubo un momento en el que yo yo supe que tenía que elegir entre la la fogosidad y la paz del matrimonio aquello no se podía mantener contó el dolor de mi corazón porque me costó mucho Rafael tú lo sabes lo que me Cocteau costó muchísimo tuve que dejar al al Rolling Stone y ahora estamos bien

Voz 15 10:58 no se olvida lo que ha pasado nunca nunca su vida lo que pasó nunca sonar darlo pero bueno intentamos hacer una vida sencilla una vida normal

Voz 3 11:12 aunque aunque ese episodio yo sé que no siempre va a estar ahí ya veces enfadamos a la mínima salta el tema inevitable

Voz 16 11:25 Jagger

Voz 3 11:26 tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso Rafael María Angeles esposo de Angie

Voz 1174 11:33 muchas gracias por por habernos atendido por su sinceridad y un abrazo enorme de parte de todos los oyentes de la cadena

Voz 15 11:40 es un beso beso Rafael caro

Voz 6 11:50 eh

Voz 1174 11:58 María Ángeles sigue teniendo contacto con Mick Jagger

Voz 3 12:01 sí sí sí e inevitable inevitable yo lo veo cuando cuando va a comprar a la a la carnicería da Luisa porque él sí

Voz 1174 12:10 leyendo en la carnicería de sigue yendo

Voz 3 12:13 en un par de veces por semana airbag allí compras un mortadela su caña de lomo saludamos Mick Jagger finge normalidades yo también pero intenso hay tensión porque claro que que has que no fueron unos años muy intensos muchas escapadas SAR polígono industrial Kenia vida Air León ruido yo en muchas cosas feas que queme hizo también no se comportó bien a veces no es momento de de juzgar ya ya pero Miyagi me hizo cosa que no estuvieron bien cosas que que no estuvieron bien que acuerdo yo una vez que llevábamos un año eh que se presentó en la carnicería aldea esa con Keith Richards el componen el otro componente de los Rolling de tocar la guitarra que se parece a sí que se parece a millares de ese parece bastante

Voz 18 13:19 a salir de la carnicería me dice mira he venido con Heidi

Voz 3 13:23 para que no vayamos los tres Polígono que dice

Voz 14 13:29 yo

Voz 3 13:30 yo voy ahí con él claro me dice mira si nos parecemos mucho sí si sí te gustó yo también te tiene que aguantar madre yo le dije que no evidentemente

Voz 7 13:42 pero ya empezó a ir a seis

Voz 1174 13:49 en la canción les dice todos los sueños que abrazamos con fuerza parecen haberse esfumado no es eso tristeza en tus ojos pero aún te quiero nena allí donde mire

Voz 3 14:02 tus ojos sin ninguna mujer puede compararse a venga nena se Cate tus ojos que pasó paso que que que hubo sufrimiento claro mira a mi a mi dejarlo no no me fue fácil yo yo le quería pero entre lo de Keith Richards y otra cosa que fue Gordon pues tuve que plantar BI decirle mira May Jagger partimos que que otra cosa pasó que lo gordo gordo lo gordo fue que me cuesta decirlo pero que que que intentó matar a mi Rafael perdón que entonces con matar a su marido intentó matar le rompió los frenos del taxi por la noche ese matar pero que me está diciendo como lo oye es que respecto a las maldades de Mick Jagger en todavía no se ha escrito el capítulo de veintiún por suerte mi Rafael está asista con pericia con mucha pericia al volante sólo pudo ir frenando el coche rozando lo contra las paredes en una cuenta pero sí muy Rafael no fuera socio un conductor experimentado ahora yo fuera la viuda pero cómo supo

Voz 1174 15:15 que fue el que hizo lo confesó él se lo dijo él mismo que él mismo me confesó

Voz 3 15:20 llorando en medio de de la carnicería de la Luisa melódicos Luisa buenas noches hola Luisa

Voz 19 15:28 como Mariah que es raro me hace que por la radio acostumbrada a tener te frente al mostrador

Voz 1174 15:36 ella es extraña la sensación si Luisa como recuerda aquel día en el que Mick Jagger confesó que había roto los frenos del del taxi de de Rafael

Voz 19 15:43 pues lo lo recuerdo muy vivamente con mucha viveza yo yo de verdad no sabía dónde mirar Mick Jagger llegó a la carnicería aquel día borracho muy borracho y le dijo

Voz 20 15:57 que que había roto los frenos de del taxi de Rafael

Voz 15 16:01 fue horroroso a Mick Jagger no escogiendo bien viendo porque

Voz 19 16:06 en mi carnicería no se niega la entrada a nadie pero lo lo recibo con mucho pesado al Robin

Voz 1174 16:13 durante esos cuatro años que duró el romance entre María Ángeles sí Mick Jagger USTEC Luisa tengo entendido fue una especie de confesor a desde ella no sí sí sí

Voz 19 16:24 María Ángeles me lo me lo contaba todo se ponía Ángeles Don Juan cuantas lágrimas habremos altísimas la habremos te Korda Madre de que aquello no iba a ningún sitio se lo decía Josep María Ángeles porque lo veía clarísimo no no llevaba Puerta alguno pero ella estaba tan ciega por la pasión

Voz 3 16:48 por qué no

Voz 19 16:51 sólo pensaba en el placer que les generaba ir al polígono bonita polígono sí

Voz 15 16:59 en la misma carnicería en la que anoche decirlo en la misma carnicerías también se propiciada

Voz 18 17:04 a veces no

Voz 3 17:08 otro buen encuentro carne

Voz 18 17:10 Allen en el abismo la carnicería

Voz 19 17:13 aquel Getafe se ha hecho popular la la gira mortadela hablases mortalidad Cáceres presión conocida conocida

Voz 3 17:26 hola gente que va a la cabeza o las performances

Voz 19 17:28 me cuentan una carnicería mortal en la blazer y cosa

Voz 17 17:35 os voy a la canción

Voz 3 17:44 cuando compuso esta canción en la carnicería la compuso compuso en la misma sí sí sí sí

Voz 19 17:51 a la carnicería ir a daba gloria verlo alberga acá con su guitarra juntando emotivo Jacob para crear

Voz 20 18:01 que está ahí entendí el enganche que Mariano

Voz 19 18:04 les pudiera tener por porque estamos hablando de un Jagger joven te ha gustado Vera es el líder de la música en mi carne sería sentada en el suelo con su guitarra empezó a alguien

Voz 3 18:18 te viste Iker mujer

Voz 19 18:20 no ampara a mí nunca se me olvidará cuando cuando tuvo hecha la melodía

Voz 15 18:27 Kissinger

Voz 19 18:28 minó la melodía guitarras cuando dijo por primera vez eso de ahí

Voz 7 18:34 escuché

Voz 9 18:38 María Ángeles y Luisa bueno sí ha

Voz 7 18:45 cantando juntos esa canción compuesta en la camiseta

Voz 9 18:51 a a recortando una época muy dura que aquí

Voz 7 19:00 transmite la sean Luisa muchísimas gracias por por su llamada fuerte abrazo hasta luego

Voz 1174 19:16 sí dígame cómo fue

Voz 3 19:18 la reconciliación con su esposo no fue fácil no fue fácil Rafael estaba dolido le dolían mucho esos cuatro años de infidelidad normal le dolió mucho el episodio de la rotura los frenos del taxi pero luego yo un buen día de valor fui a ver

Voz 18 19:39 Leigh Le dije Rafael ya tenemos

Voz 3 19:43 ha terminado todo es dijo que no las tenía todas consigo ya que donde hubo fuego siempre quedan los rescoldos pero yo le aseguré que no que que ya no sentía yo nada por Jagger

Voz 1174 19:56 la verdad no sentía nada de nada hombre algo siempre queda

Voz 3 20:01 algo siempre aunque solamente sea el el recuerdo de algunos bueno momento vivido pues algo queda porque hubo un momento un momento no no hablo sólo de de la sexualidad hablo también de de ilusión me acuerdo de pasear con Mick Jagger por Getafe y hasta Getafe y me parecía hermoso de repente Getafe dejaba de ser una ciudad dormitorio pasaba a ser el el París de España claro me acuerdo que yo veía los polígonos industriales de Getafe y me pareció en los Campos Elíseos el amor

Voz 7 20:41 tiene muchas cosas ahora que todo el mundo cree que

Voz 1174 20:52 Angie es la la que entonces era esposa de David Bowie le da rabia no no no no no especialmente de hecho

Voz 3 21:02 incluso me su me parece bien porque son no me pone tanto en el en el foco de atención ayuda de alguna manera a olvidar no yo yo esto deseo es algo de verdad de lo que yo no hago gala yo no presumo de ello y alguien cree ser Angie o no no tengo ningún problema sobre todo porque fíjese usted yo íntimamente yo ya no soy ancha yo soy Marianne Jaled yo soy la en Jerez que fue el siempre la esposa de de Rafael esa quiero ser yo ahora es usted historia del rock soy tan sólo una mujer su tan sólo una mujer que disfrutó de cuerpo de un Rolling nada más ni siquiera soy esa Angie que que Mick Jagger imaginaba él era era ella le hizo claro yo era sigo siendo pues una una sencilla mujer que él

Voz 1174 21:58 pues por producto del amor

Voz 3 22:01 bueno que legó a la a la cumbre de pero del amor pero soy soy está que ves Ortega soy tan sólo esta que está bien pero es usted hermosa también entiendo eh

Voz 7 22:16 es verdad

Voz 21 22:21 yo entiendo

Voz 1174 22:24 perfectamente a Mick Jagger entiendo todo lo que ocurrió en esa época pero también entiendo que usted quisiera volver con Rafael si aquello no tenía salía llegaron a vivir juntos au au siempre se veían en esos viajes

Voz 3 22:42 yo no viví viví junto no porque el a lo sumo estaba dos días pero cuando venía sea descontando el tiempo que estábamos tener polígono industrial Musel restó del dialogo lo pasábamos en la casa veces fíjese usted quién sabe si si estamos hablando pero estoy limpiando en el pasillo y cierro los ojos parece como que la casa en todavía huela ya

Voz 8 23:17 sigue enamorada

Voz 12 23:26 posiblemente es

Voz 11 23:32 sí

Voz 21 23:32 sí lamento

Voz 1174 23:35 lo ha incomodado tal vez no debería haberle fórmulas de esa pregunta

Voz 3 23:42 no se ha hecho bien momento ya de dejar de engañar me tan dañada mucho bueno yo

Voz 22 23:58 yo siempre sabio que que seguía enamorada de Perú me da tanta pena es Rafael me daba pena recibos vino a tanta consulta si hay que lo tuvo que raya hable o cuando bajaba por la cuesta sin freno

Voz 1174 24:16 bueno María ha argumentado María Ángeles venga

Voz 7 24:21 cuando estoy la feria cantando

Voz 9 24:39 en directo que están llamando a Rafael

Voz 1174 24:54 María Angeles está llamando su esposo está llamando

Voz 7 25:00 no María Ángeles María Angeles por favor escuchen un momentito por favor

Voz 1174 25:15 compañeros quitad la música quita es la música

Voz 3 25:19 Ángeles que está llamando a su marido Rafael te llamando Rafael Rafael buenas noches

Voz 15 25:25 buenas noches cariño lo siento Rafael lo llevamos me siento en el alma la faena

Voz 16 25:36 yo ya no voy a levantar cabeza manera lo diga eso yo ya sabía que quedaban record pero no imaginaba que lo que quedaba

Voz 23 25:46 bueno pero lo siento en el alma de Rajoy no no no no no me llama zorra Rafael tal sólo soy una mujer enamorada no me califique como zorra exacto tanto sólo soy una Manilow Rafael Florido

Voz 15 26:05 Rafael lo sentimos muchísimo teme no

Voz 3 26:18 une voy ahí a la carnicería la Luisa luego hablaré con Mike Lee pediré que me lleve

Voz 7 26:34 eh

Voz 16 26:35 sí que que una canción calcó el volumen el matrimonio

Voz 6 26:45 no

Voz 16 26:47 el Papa no se difícil con acordes musicales también que te quiero pero soy capaz tanto pero no me a María Ángeles Battier fuegos decía Morte ha calentado que ha calentado el fuego decía por Perú a mí ese fuego

Voz 7 27:26 María Ángeles María Ángeles

Voz 1174 27:32 María Ángeles déjame haga lo que le deseo suerte en la vida

Voz 3 27:37 la gracia de verdad lo agradezco muchísimo

Voz 1174 27:39 que haya querido contar su historia aquí en los micrófonos de la SER no podía con tal no

Voz 3 27:47 otro sitio porque si algo pasa está en la sí sí si algo si pasa algo en sí algo pasa si está en la SER pasa no sé si algo pasa si algo pasa está enlazado si es que pasa algo no sé cómo es él

Voz 7 28:05 María Ángeles gran

Voz 1174 28:08 pero insisto por haber estado con nosotros cumpla todos los oyentes de este programa que sepan que el viernes que viene volveremos a estar aquí con otras aventura