Las Noches de Ortega (25/08/2018)

muy buenas noches oyentes de la Cadena Ser de la Sociedad Española de Radiodifusión es curioso cómo algunos programas se convierten en los favoritos en saber por qué yo echo como sabéis los que escucha esto es todos los viernes muchos programas ya en todos estos años no a veces uno sin saber porque es el preferido no se sabe por qué cuál es la razón yo al menos no ahora se la desconozco sobre todo porque el programa que vosotros habéis elegido como el mejor no es especialmente humorístico no es especialmente gracioso no es especialmente nada es desde mi punto de vista o al menos así me lo parecía mi Un programa casi triste y claro en estas noches en las que en teoría lo que se pretende deshacer humor me pareció muy raro que más triste fuera el favorito hoy en este repaso que estamos haciendo a los momentos más destacados de de la temporada me gustaría que volviéramos a a escuchar