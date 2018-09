Las Noches de Ortega (01/09/2018)

Voz 1174 00:00 muy buenas noches oyentes de la Cadena SER hoy en esta noche de verano vamos a recordar algo

Voz 1 00:13 muy bestia muy muy muy bestia

Voz 1174 00:16 pero también muy esperanzador esperanzador porque tiene que ver con el arte con esa capacidad que tienen algunas personas de transmitir sentimientos pero también aterrador porque lo que en ese programa se dijo da miedo miedo por suerte las cosas acabaron más o menos bien todo llegó a un cauce bueno bonito y las cosas de verdad no llegaron a ser trágicas es un programa que vosotros habéis pedido muchísimo y no sé qué es un programa que encierra mucha violencia también mucha ternura que tiene que ver con la música que tiene que ver con Chicago con la dirección de orquestas que tiene que ver con muchas cosas y sobre todo con una invitada que yo personalmente no voy a poder olvidar

Voz 1 01:01 jamás yo he visto tanta a Jordi Hurtado a punto de perder la vida yo he visto tantísima veces a Jordi Hurtado con un charco sangre de las hostias que yo que el que yo le daba con la mano abierta lo que yo les llegado apelar a Jordi turca

Voz 2 01:29 veinte

Voz 1 01:29 estos antes

Voz 3 01:37 muy bien

Voz 1 01:48 en la caminos

Voz 1174 02:03 buenas noches qué pequeño se siente uno Si se compara con personas a las que admirado durante muchísimo tiempo que pequeñito que minúsculo Se ve uno a sí mismo si se compara con alguien que por ejemplo ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Chicago durante diez años o la Sinfónica de Boston o la Filarmónica de Berlín durante cinco años Que pequeño y que insignificante se ve un asimismo cuando bueno dice Agustín programa de radio pero tras es que ha habido gente que ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Londres durante siete años con alguien que ha hecho todo eso vamos a conversar esta noche María Isabel Guzmán buenas noches buenas noches gracias por haber aceptado la invitación de la Cadena SER es un placer por pensar equivocadamente que este programa de radio está a la altura para escuchar sus experiencias sus confesiones y todo lo que tiene que ver con su magnífica trayectoria profesional es un placer cuando deseó usted estará al frente de una orquesta por primera vez

Voz 1 03:27 la primera vez que yo pienso en estar al frente de una orquesta la primera vez que siento la necesidad de transmitir mediante una batuta la la grandeza de la música fue siendo una niña a mi padre Abelardo Guzmán fue director de la pequeña orquesta de Ciudad Real aquí en casa siempre hubo un ambiente musical siempre siempre lo recuerdo cuando mi padre llegaba a casa después de haber dirigido a esos músico maravillosos pues no recuerdo una mirada que ha estado impregnada de música yo descubrí entonces que que el mundo se podía ver a través de los ojos de la música y que la música no era sólo sonido sino también contemplación también imagen eso me lo de me lo dio a los ojos de mi padre que da tendría usted más o menos cinco seis años aproximadamente era cuando mi padre estaba al frente de la pequeña orquesta de Ciudad Real

Voz 1174 04:47 toda una vida dedicada a la música a dirigir con sus manos el ritmo de la belleza más absoluta toda una carrera profesional a la que hace tan sólo tres meses decidió usted ponerle un punto y final una coda porque Se retira

Voz 1 05:04 María Isabel Guzmán que me retiro me retiro porque después de muchos años al frente de las principales orquestas del mundo de ETA nombrado era la de Boston a la de Londres Chicago Berlín Chicago estaba dirigiendo la orquesta de Radio Televisión Española aunque solamente fueron unos meses en fin después de todo eso es pues de haber tocado con mis manos esa imagen que yo le decía antes no esa imagen que también es la música no sólo sonido después de tantos años una empieza

Voz 4 05:51 anotar que ser hincha un poco el coño y están está un poco hasta el coño de todo

Voz 1 05:56 porque porque tiene esa sensación es difícil expresarlo con palabras y Abc ni siquiera soy capaz de de explicármelo a mí misma yo yo he sido muy feliz ciertamente dirigiendo a lo mejor el músico todo el mundo mentiría hay miseria injusta si ha sido negar a yo he pasado los mejores sano de mi vida pegada a una una batuta gracias a a una batuta uno la batuta no sólo ha dirigido orquestas también la lucido mi propia vida pero cuando una lleva como yo pues cincuenta y ocho años dirigiendo orquestas pues resulta inevitable despertarse un día hay decirse como yo me dije a mí misma María Isabel qué te pasa son cincuenta y ocho años ya María Isabel frente de las principales orquestas sinfónicas y Filarmónica no no estará hasta el coño de todo esto entonces una ha de ser sincera hay que reconocerlo como yo lo reconoce

Voz 5 07:08 sí

Voz 1174 07:13 el motivo por el que esta sinfonía con cierta ante que Geli trescientos sesenta y cuatro de Mozart suene como lo hacen si es nuestra invitada ella con sus manos haciendo dibujos en el aire se dirigía a los maestros de la Orquesta Sinfónica de Boston en mil novecientos setenta y seis se cómo era

Voz 1 07:35 María Isabel Guzmán el trato con los músicos el Tato con los músicos yo yo yo he dado muchas hostias Lao muchas hostias en Boston cuando yo dirigía la Sinfónica no estaba atravesando precisamente un buen momento vivirán y me arrepiento mucho ahora pero yo no se comportó me desahogada con ellos

Voz 1174 08:06 y lo pagaron cómo eran esas esas hostias que metafóricamente usted Nos con no no no no no no era no era metafóricamente

Voz 1 08:15 buenas hostias que yo les daba a los músicos de la Sinfónica de Boston que quiere decir que era guardas eso es algo que que no está en los escritos hostias con la mano abierta cuando alguien de la sección de cuerdas no llevaba el ritmo yo he infringido mucho mucho dolor les parte Ava la cara ustedes no lo digo con orgullo pero ya digo fue una época muy mal pero se arrepiente profundamente fundamente yo yo he visto a a primeros violines desangrarse por una hostia mía no no es agradable pero yo yo tenía una responsabilidad yo buscaba la excelencia en la perfección en aquella época pensaba que esa perfección sólo se conseguía en envases el miedo en en base a a hostigar a a los maestros

Voz 1174 09:13 no reaccionaba

Voz 1 09:14 pues reaccionaban cómo cómo reacciona un ánimo un animalito ante el miedo yo yo he visto a a cuarenta y tres violinistas adultos hombres y mujeres adultas

Voz 1174 09:29 literalmente Kagawa

Voz 1 09:32 de mayo mientras yo dirigía iré nuevo no hablo metafóricamente yo he visto

Voz 1174 09:38 el carro a toda la sección de cuerdas mientras dirigía en Boston la la primera de Beethoven si pudiera María Isabel retroceder en el tiempo imagino que actuaría de otra manera

Voz 1 09:56 claro que el daño que yo les y cesó a esos por músicos no está en los escritos yo recuerdo que cuando empezaron a algunas denuncias de alguno de los hijos de uno de los más mayores de concretamente de un violonchelista o un señor de setenta y cuatro años que casi mato madre cuando empezaron las denuncias por yo lo que lo que hacía era pegarles con con toallas con Xavi ponía un yerros dentro

Voz 1174 10:32 envuelto en una toalla para dejar marca dirigió usted esta Misa en si menor de Johann Sebastian Bach

Voz 4 10:44 en Chicago la Sinfónica Killing y ocurrió

Voz 1 10:49 lo peor si ocurrió lo peor que le descerrajó un tiro a la a la soprano porque lo hizo por qué un sostenido me me él me lo hizo fan natural eso encogía esta es la grabación de de lo que ocurrió exactamente en el enero Orchestra Hall ahí de exactamente podemos escuchar creo que es justo ese temor les dije me pega dos tiros en las piernas ir ahí es cuando ya empezaron los problemas fuertes con con la justicia estuvo usted en prisión tres años tres años en la prisión federal de la prisión federal de Chicago eso no se lo adhesión a la condena era de siete años pero salí a los tres por buena conducta por suerte en la Sinfónica de Chicago pudo verlo otra oportunidad no continúe cambió mucho con con los músicos su comportamiento sí sí sí la violencia extrema dejé de llevarme ya la pistola a los conciertos

Voz 4 12:17 me juré a mí misma me juré no volver a parar pero continuaron las hostias coma lo abierta continuaron

Voz 1 12:29 las patadas en fin fue duro imagino no poder Le fue complicado dejarlo bajarlo toda suerte en esa época de mi vida apareció una persona que me ayudó muchísimo a una persona que llegó como llegan las personas que te ayuda no como como un ángel

Voz 8 12:49 me hizo ver que

Voz 1 12:52 que la violencia no era el camino quién fue esa persona Jordi Hurtado yo yo Jordi Hurtado el sentados de de la clave y ganas de saber lo lo lo conoció en Chicago hayan en Chicago él él fue a ver el el Concierto para piano número dos de la marinos al acabar pues quiso saludar vino al camerino y me dijo María Isabel soy yo es Hurtado y toca tengo que hablar contigo creo que creo que pueda ayudarme me dijo yo educa cómo reaccionó usted en primera reacción fue de que el qué me estás contando claro no fue mi primera nació en qué me vas a ayudar pero no fue un café empezó hablarme de la bondad de la belleza de la verdad fin de el esa triada de conceptos por los que va de la pena vivir me dijo que que la violencia no lleva a parte alguna me dijo mirándome a los ojos María Isabel tú puedes cambiar yo te voy a ayudar a cambiar qué bonito yo le dije que a mí me era muy difícil que yo me había acostumbrado a las hostias con los músicos y para mí dejar de obtenerlos

Voz 4 14:14 es un cambio que que no me lo podía ha pedido que le iba a costar habría podido

Voz 1 14:19 el me dijo que si no me daba pena

Voz 9 14:22 los músicos en Miami pega ningún hecho no me da pena ninguna me puse a llorar Jordi Hurtado como un crío me dijo me ofrezco para que me pegué examina en vez de los músicos yo no entendía lo que me

Voz 1 14:37 me consta que se ofrecía él para no lo que él quiso decir es que cuando yo me enfada con los músico durante un ensayo o una representación que no lo esté gracias a ellos sí que él me esperaría en el camerino aquello de Pegaso oscile desahogarse pegarle a él en vez de al mus desahogarse con Jordi Hurtado en vez de Satán

Voz 1174 15:01 qué le dijo usted que es una locura no

Voz 1 15:05 dijo que si me mes estaba ofreciendo una una salia me está ofreciendo una salida al a mi problema me agarré a esa salida como clavo ardiendo doce Smith durante dos años Jordi Hurtado allí en en el en el camerino del esperando madre lo que yo llegué a Jordi Hurtado las hostias creado yo me acuerdo que estábamos ensayando una vez que era Concierto para clarinete de Mozart que el clarinetista en fin no tenía el día cada fallo que tenía carnet camerino y cada día se ven canales pero de las aguantaba como un hombre Jordi yo yo Avispa Jordi apunto de la vida en el suelo pero por favor sangrando lo sabeos del ahí

Voz 4 16:08 incólume incólume sin echar una lágrima en no se sentía usted mal cuando lo veía cómo cómo no iba a sentirme más me sentía forzosamente

Voz 1 16:18 pero portero él me decía que que que lo hacía con pero claro cuando uno pero yo he visto tantas veces han estado a punto de perder lo visto canta a veces con un tal cosa de las ocho que yo leyera dar más y yo decía no vas a poder volver a España ha presentado Chábeli banal porque es que se te nota la Marc Jordi siete nota no te preocupes que yo me maquilló bien mi no sino tal vez yo a veces he visto grabaciones de Saber y ganar donde yo he reconocido en el rostro de Jordi muchas de las hostias que yo le daba en el ochenta traslade

Voz 1174 17:13 cuánto duró esa relación en la que utilizaba a Jordi Hurtado para ejercer los de una manera vicario de la violencia todavía no ha acabado

Voz 1 17:24 de sugiere sigue todavía sí sí sí sí pero pero ya he dejado o la dirección de orquesta claro así que a nivel personal cuando ellos algo pues yo voy allí a a Televisión Española a San Cugat donde se graba a saber gana

Voz 10 17:44 yo estoy ahí

Voz 1 17:46 el camerino esperándole y cuando yo el dotado termina de grababa una parte por lo que sea apoyo a y León La o Le hostio pero vamos a María Isabel esto es demencial no sé que no es una persona mejor que hace no es la solución los hombres que empero las

Voz 4 18:04 el avión que me ofreció este chico y yo de momento no tengo otra de momento no tengo otro

Voz 1 18:09 María Isabel conocemos muy poco de su vida personal sí hemos hablado de su trayectoria profesional de su carácter pero está usted casada no tiene hijos nunca nunca querido decirnos nada al respecto yo soy lesbiana yo sin muy bien no

Voz 8 18:32 me dice lesbiana en prisión

Voz 1 18:35 aquí y allí conocía a Melani con la que bueno todavía estoy Melanie era un un algunas no una presa era haría una presidiarios y estaba ella en prisión por por tráfico de armas salió un año antes que yo y me me espero espero y ahora ella está aquí en España viviendo conmigo se ha hecho íntima de Hurtado tú los ves y te verdad se llevan de mil amores Mélanie me ayuda mucho también en en en en cuando tengo que desahogarme con Jordi pues Melanie a veces me ayuda viene al camerino y entre las dos lo agarramos ella suele sujetarlo recoge los brazos hacia atrás me lo agarra bien agarrado cuando yo le meto puñetazo sólo que sea pues Vermaelen Melanie está haciendo una gran ayuda para mí una gran ayuda de verdad porque yo antes hostia a a Jordi Hurtado yo sola a veces era difícil que Georgia es pequeño pero cuántas veces se siente acorralado pos revuelve Se acabó ya Lescaut normas se Check que él acepta las sortijas de buen grado pero a veces sale la parte animal de de sentirse acorralada hoy quiere escapar quiere escapar claro en ese sentido Mélanie me ayuda mucho a a sujetar a al presentador de Saber y ganar la verdad que en esto es he tenido mucha suerte con Bellamy mucha mucha suerte porque me lo sabe agarrar muy bien

Voz 1174 20:19 se plantea volver a a la dirección de lo que esto no no no no eso ya no no pienso eso es una etapa

Voz 1 20:25 que que ya es cerrado yo he triunfó

Voz 4 20:29 en el mundo la batuta me lo ha dado todo yo he saboreado el éxito es en tío la belleza como muy poca gente puede decir que la sentido yo me he sentido profundamente vi

Voz 1 20:45 en el escenario hay ahora toca toca descansar ahora quiero una vida tranquila Melanie y yo tenemos un huerto urbano plantamos nuestros propios tomates y lo que quiero es es para tranquilidad paz la música siempre va a estar presente pero ahora como espectadora Mi vida ahora es eso pues despertarme con Mélanie ir a San Cugat ahí a Televisión Española ha o tiara Jordi Hurtado si tengo un mal día Hay vivir vivir tranquila los año muchos su poco que me que como es Mélanie y Melanie es es todo para mí Mélanie es una mujer que fin que tomó en su día una mala decisión se dedicó al tráfico de armas pero si miras en su interior es una flor una flor delicada se integrado bien en España sí sí sí sí se ha integrado muy bien en qué bien ha hecho a Mestalla como digo con Jordi Hurtado pero también con Eduard Punset compulsivo consigo de Edward pues el el que otrora presenta Barreda

Voz 1174 21:57 ha presentado de Fedex son muy amigos muy bien sale nada

Voz 1 22:00 a tomar café y pastas que bien extraña a veces ven Eduard Punset también a darle palizas a a Jordi Hurtado ha porque dice que bueno también se aburre ahora que no es de redes si le gusta a él le gusta pegar a Jordi saqué Eduard Punset que tan también le pega Jordi Hurtado Eduard Punset Eduard Punset es el que más y mejor a Jordi Hurtado con ganas con gana cuando Le Pera hasta le cae por la comisura de los labios a Eduard Punset en babas de rabia de ver como puñetazos de patea fíjese cómo cómo pega Eduard Punset a Jordi Hurtado que incluso yo con lo que me gusta a mí la violencia física a usted que incluso yo he tenido que decir Edward y deja a Jordi dejará que nos vamos a quedar sin saber ganar como si lo es así en una semana

Voz 1174 23:02 cree usted María Isabel que algún día dejará de emplear

Voz 1 23:06 la violencia que podría tener una vida normal como lo va a ser difícil va a ser difícil porque cuando una flirtea o como yo con la violencia que han sido muchos años dejarlo va a ser difícil yo llevo toda la vida flirteando con la violencia me he vivido toda mi vida entre la batuta y la patada en la boca cada Mi vida ha sido eso esa dirección de orquesta charco sangre charcos sangre de vencieron todo lo que está claro eso a mi edad que tengo ya todas las manías y las costumbres modo instaladas pues yo creo que es complicado prácticamente imposible hombre podía ir frenando poco a poco pero claro también piense que era Circus sustancian tampoco me ayudan porque claro el estar ahora acerca de Eduard Punset con lo que les gusta Punset pegar pues es un no no no me ayuda no reanuda porque a lo pone muy difícil Edward porque a Punset Le gusta operar les gusta pedal me lo dices no me lo cuencas a Punset le gusta más una hostia que a un tonto un lápiz

Voz 1174 24:17 María Isabel Guzmán prestigiosa directora de orquesta que deja su exitosa carrera para dedicarse a cuidar su huerto vivir con Mélanie su pareja María Isabel si tuviera usted que que quedarse con una imagen de toda su vida sólo una si ese momento que porfió emoción les resulta especialmente querido cuál elegiría

Voz 1 24:39 cuál elegir buena pregunta buena pregunta que me hace bucear

Voz 4 24:45 en mi propia alma yo creo que el momento más emotivo de mi vida fue cuando a la pianista Maria João

Voz 1 24:54 Pires si Le repartir las gafas de una hostia bien dada mientras tocaba el concierto el veintiuno de Mozart una hostia agredió a Maria Joao Pires la gafas tú has encontrado Nono pues ella tampoco y otro recuerdo bonito de Mi vida es cuando cuando le retorció el brazo a a Permach el violinista pero todos no sólo para el placer de retorcerse al porque el cabrón y ya no se equivoca nunca todos miro de la rabia que tenía yo acumuladas de otros errores otros músicos recuerdo que le retorció el brazo a Perlman gritó Isabel les habían lágrimas de los ojos qué es para usted el arte María Isabel que es para mí el arte que es para mí pues un solaz suelo un con su un campo de trigo después de una vida entre montañas de nieve yo creo que la vida es muy dura es como una montaña nevada con aludes con muchos aludes

Voz 11 26:08 el arte es

Voz 1 26:10 ese remanso campo verde de trigo

Voz 11 26:14 que que no regalan

Voz 1 26:17 los

Voz 9 26:18 está de verdad yo a los a los artistas la respeto muchísimo a los intérpretes cuando se equivocan en absoluto

Voz 12 26:29 María Isabel Guzmán toda una vida dedicada al arte dedicada a ese campo de trigo en medio de una montaña nevada

Voz 9 26:43 a ver si con el tiempo consigue usted poco a poco ir limando

Voz 1 26:47 esa parte oscura esa violencia no va a ser difícil que disfrutar de Navidad tranquilamente con Mélanie va a ser difícil porque ahora precisamente cuando estaba viviendo en el taxi me estaba diciendo Mégane y que quiere volver al tema del tráfico dar más pero dígale que que va va a ser difícil porque cara a las dos nos tira sumó dos cabras que tirar al mismo monte Mélanie yo somos dos putas cabras que tiran al mismo monte claro claro el monte muy seductor en Monte de museo doctor

Voz 13 27:26 eh yo me barrunta que dentro de nada la Mélenchon va a volver a las andadas con las armas que si las compro lo que sí las vendo que se negaron a beneficio un porcentaje yo estaré rodeada de arma si a mí me pone suelo

Voz 1 27:38 adelante hay pierde la cabeza

Voz 10 27:41 pues yo en fin yo no yo no digo

Voz 1 27:45 que que sea imposible que el que deje esto mío pero fácil no va a ser

Voz 3 27:53 no

Voz 1174 28:01 María Isabel Guzmán muchas gracias por habernos concedido esta entrevista

Voz 1 28:07 este ha sido un placer

Voz 1174 28:10 sólo le pido que cambie

Voz 1 28:12 bueno se va a intentar pero no prometo nada

Voz 1174 28:15 gracias a usted y a vosotros queridos amigos es deciros que volveremos el viernes que viene

Voz 9 28:21 aquí a la Cadena Ser con otra aventura un beso enorme

Voz 14 28:27 tapados insectos

Voz 1 28:33 es carding