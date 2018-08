SER Historia: Especial Historia de la Música (18/08/2018)

Voz 0772 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 2 00:09 bienvenidos a Ser

Voz 0772 00:09 Historia hoy comenzamos el programa quinientos uno ya hemos cruzado ese límite lo hemos hecho mil veces es arbitrario no pero desde el punto de vista emocional el ser humano se enmarca límites objetivos a partir de en este caso nuestro sistema decimal y nosotros lo hemos hecho y lo hemos conseguido la semana pasada celebrábamos quinientos programas de Ser Historia aquí llegando casi al final de la novena temporada en la Cadena Ser y en esta ocasión el programa quinientos uno O lo vamos a dedicar ahora que estamos en verano a la música tranquilos no corrijáis nos vamos a aburrir ni con música es de un tipo con músicas de otro sino que vamos a hablar de la historia de la música de cómo influido este arte en las sociedades contemporáneas de diferentes momentos de la de la Historia y sobre todo la vida era de algunos artistas vamos a hablar de de opera vamos a hablar de Zarzuela vamos a hablar de música electrónica vamos a hablar de música primitiva recuperaremos la maravillosa coronó ficción que hizo nuestra compañera Mona León de la vida de de Haendel mil cosas más no es lo podéis perder como siempre soy Nacho Ares y os doy les dio de nuevo la bienvenida a Ser Historia empezamos

Voz 5 01:34 si a ser Historia y las redes sociales el Twitter arropa a SER Historia en Facebook SER Historia en youtube Segi Historia

Voz 6 01:56 no no

Voz 7 02:03 ya un hombre con la música

Voz 0772 02:05 es tan antigua quizá como el propio origen de los tiempos quizás tenemos que retrotraernos al al comienzo de esos primeros homínidos y cómo podrían entender ellos los sonidos de la naturaleza el sonido del agua de la lluvia de el movimiento de objetos de ramas de piedras quizás todos esos sonidos aparentemente ahora pues se muy burdos muy rudos más de uno más de uno quizás que no es pequeña alma humana que empezaba a desarrollarse en estos primeros homínidos lo interpretó como como música no sabemos incluso fueron capaces de poder interpretar o repetir esos sonidos con el eco de las cavernas el ambiente natural en el que se movían pues el realizando esos primeros sones esos primeros sonidos hablar de música en este programa en muchas ocasiones pues conlleva a hablar con con nuestro invitado Ramón Andrés que es musicólogo y que acaba de publicar un diccionario fantástico publicado por El Acantilado llamado diccionario de música mitología magia y religión Ramón Andrés bienvenido a Ser Historia de nuevo

Voz 8 03:08 sí más gracias

Voz 0772 03:10 nuestros oyentes lo recordarán de hace un par de de temporada las y hablando de una de las figuras que más le apasiona Johann Sebastian Bach kimono Pamela las músicas que vamos a utilizar en en esta entrevista con él hacen también un poquito de de homenaje Ramón cuando sonó la primera canción

Voz 8 03:29 bueno sería difícil decir es

Voz 0772 03:32 exactamente esto no porque una canción requiere

Voz 8 03:34 eh un sentido de de la melodía aunque bueno sabemos que hace cuarenta mil años ya había flautas con varios agujeros tal como se ha encontrado en unas excavaciones recientes en Alemania en su Babia no y claro la capacidad de de de ordenar un sonido sonidos de distintas alturas bueno pues hemos confirmado que lo tenían al menos hace cuarenta mil años un la verdad es que la música lo que llamamos música es es tenía era un concepto bien distinto pero sí que que se daba como imitación de de los sonidos el pulso el ritmo no los instrumentos de percusión las piedras lo rascado Bores eso sabemos que hace al menos doscientos mil años que que existían no

Voz 0772 04:27 parece que parece que fue ayer no cuando empezamos hace música lógicamente hoy es muy difícil intentar recrear cómo sonaba aquello luego dentro de unos minutos vamos a escuchar un pequeño reportaje en donde nos intentaremos hace cercar a cómo eran esas primeras melodía días esas primeras música son por lo menos esos primeros sonidos no escuchaba el el hombre Ramón en el el título de tu diccionario y bueno pues alberga abraza mejor dicho varios términos que en muchas ocasiones en la antigüedad en la más remota antigüedad lo hemos comentado en en ocasiones aquí en Ser Historia caminaban por la misma línea no la mitología la magia la religión cuanto de de de mitología magia y religión podemos encontrar en la música

Voz 8 05:12 pues muchísimo porque la música esta muy muy ligada a los primeros rituales a a la pregunta no de de lo desconocido de ese de ese mundo que que se intuye que ya intuían nuestros lejanísimo sus antepasados por supuesto que que bueno que están a un a un mismo a un mismo nivel no la mitología la magia posteriormente la religión pero todo esto está vinculado eso a la a la primera pregunta a la necesidad de protección como especie a esa necesidad también de entablar un diálogo con con los dioses que primero fue lo desconocido no con el trueno Conan con eso retumba bosque que trata ese trataban de imitar en en las cuevas y que era una manera de acercar el cielo a la tierra no de de de apropiarse de él

Voz 0772 06:10 la música siempre ha utilizado como telón de fondo me atrevería a decir no para ensalzar en momentos importantes en la en la vida de del hombre los cantos precisamente los cantos más antiguos acaba de avanzar un poquito siempre han estado relacionados con con con lo religioso los instrumentos también un poco encaminados a ensalzar esa y bueno esa omnipresencia de de las divinidades en en la Tierra la la música tiene mucho de religión

Voz 8 06:39 sí en este sentido sí porque es un lenguaje trascendente no lo entendían así porque el término de trascendencia es es moderno en comparación con lo que con los tiempos y los años que no remontamos ahora no pero pero efectivamente es es un lenguaje metafísico de trascendente porque trata de de del acercamiento o no a a un mundo oscuro y desconocido

Voz 0772 07:10 hoy quizás es muy difícil ahondar en estos orígenes tan tan nebulosas como decía la introducción en la noche de los tiempos somos o o como políticos hombre urbanitas también en el sentido de que estamos totalmente desligado es de de la madre de la madre naturaleza de ese entorno que tanto que tanta presencia no tuvo en el en el ser humano en en los orígenes imagino que para vosotros los musicólogos desde el punto de vista de la recreación de los de los sonidos es muy difícil no intenta dar a alargar el brazo para intentar conocer cómo sonaban aquellos aquellas melodías aquellos instrumentos hace miles de años

Voz 8 07:55 es complejo porque en cierto modo es adentrarse en la tiniebla no pero pero sí sabemos muchas cosas sabemos la frecuencia y frecuencia de vibraciones de de algunos instrumentos estas flautas que a las que nos hemos referido ahora un encontradas en unos yacimientos en su Abia en Alemania sorprendentemente guardan una una afinación y una proporción entre orificio y orificio que que que es asombroso luego sabemos ya las frecuencias de un instrumento que utiliza daban que era un rombo Se llama rom que así en Grecia en la antigua Grecia se le llamó rombo por su forma rombo ideal pero que hace veinticinco mil años bueno era una pieza Rompoi da el como una punta de lanza con con una cuerda Illa hacían la golpeaban no por encima de quién la acción Ava y creaba un zumbido en el aire eso lo lo lo hacían también a sonar en el interior de las cuevas irse se conseguía un zumbido bueno pues estas pruebas se han hecho modernamente Isabel es el tipo de de vibración como sonaba ellos trataban de imitar con con con ese sonido pues el el mujer ido de de los animales especialmente del bisonte no era una forma de apropiarse de la anima al de de de reducirlo de cazarlo no aunque fuera en la en la ficción pero era una manera de conjurar su peligro y también de hacerse con con con su carne

Voz 0772 09:36 la música tiene mucho de religioso pero también mucho de ciencia en el sentido más académico porque de alguna forma So la la música en realidades matemática pura

Voz 8 09:47 sí son vibraciones vibraciones es un material sonoro y eso lo intuyeron muy bien aunque hoy nos pueda aparecer pues bueno una idea un poco ingenua no pero

Voz 0772 10:00 por ejemplo Pitágoras es lo que te iba a comentar no Pitágoras es quizás el el padre de la de la musicología moderna como podríamos definir lo así el fue el encargado de hacer el el pentagrama tele como lo entendemos hoy buenos días

Voz 8 10:14 se quiere explicar sí bueno podría decirse no lo que hizo el PP el pentagrama es es o la idea de una escritura con con unas ha con unas alturas marcadas es muy posterior pero lo importante de Pitágoras es que bueno sabemos que era un matemático insigne hiel fue aprender de los maestros caldeados y cuando volvió a Grecia Samos reviso todo lo que había aprendido oí bueno conjetura no lo que llamamos hoy armonía de las esferas no porque pensaban que el Universo estaba sustentado por por unas proporciones casi mágicas no matemáticas exactas y que de un planeta a otro había un intervalo musical bueno así toda la cadena de planetas lo cual constituía una una melodía universal que expresa una idea de de concordia no de de de de armonía común que también se trasladaba a los hombres bueno imaginemos el papel de la música no como un gran acorde cósmico que que lo sustenta todo no

Voz 0772 11:26 te luego que ahondar un poquito en nada que escarba es la superficie del del origen de la música algo muy cotidiano para nosotros una música totalmente profana que ha roto ese cordón umbilical que le unía a lo a lo sagrado a lo mágico tal y como utilizaban nuestros antepasados es es apasionante e intentar reconstruir como decía antes el cómo sonaban esos primeros sonidos esas primeras melodías y el significado que tenían también es apasionante desde el punto de vista eh no solamente para el musicólogo sino también para el historiador para el arqueólogo es decir te parece Ramón Andrés vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre precisamente eso como unas investigaciones recientes de cómo podían sonar esos primeros sones valga la redundancia e interpretados por desde el Near dental vamos a escuchar

Voz 9 12:21 Podemos

Voz 1280 12:21 en reconstruir cómo era el aspecto de los hombres de la prehistoria cómo vivían qué comían o incluso recrear su forma de vestir sin embargo resulta casi imposible intentar acercarse a saber cómo sonaban sus palabras o incluso saber si tenían música esto ha sido el tema del trabajo del doctor Stephen miden basándose en la anatomía de los restos en dos mil nueve presentó por primera vez a la comunidad internacional como podría sonar la voz de un nombre Near dental

Voz 10 12:58 menisco estuvo ahí tres hasta ahora cuál te roba

Voz 1280 13:17 yendo aún más lejos el doctor mitin de la University of Reading en el Reino Unido señaló que los Near dentales que vivieron hace unos treinta mil años podrían haber hecho música

Voz 0772 13:30 él estudia de Anatomía así si temas

Voz 1280 13:33 pero pudiéndose hoy reconstruir cómo son harían las melodías más simples

Voz 11 13:46 eh

Voz 12 13:49 todo el mundo de la música o de los sonidos en las

Voz 1280 13:52 prehistoria es todavía un campo por explorar en el que muy pocos se han atrevido a entrar

Voz 13 13:58 yo a sus recreaciones al final no son más que eso recreaciones que pocas veces tienen una base real con la que poder compararse

Voz 5 14:08 a cambio

Voz 7 14:10 yo no

Voz 5 14:12 eh

Voz 0772 14:20 es apasionante intentar acercarse no sabemos la la red dirá no la verosimilitud que tienen este tipo de investigaciones porque es completamente imposible es saber a ciencia cierta cómo cómo sonaba realmente no que es lo que pasaba por la cabeza de esos hombres hace decenas de miles de años Ramón antes se hablabas de el de la escritura de de la de la música cuando se empieza a poner sobre un pergamino un papiro un papel la música

Voz 8 14:50 sabemos que que en Grecia que cuando ya existía una una anotación y ya sabemos que lo grababan incluso en las piedras como como se ha encontrado en algún templo son los poquísimos ejemplos de de música escrita de de la antigüedad pero sin duda tenían unos sino sobre todo para para recordar no una una melodía Si hoy contáramos todo lo que nos queda de músicas y lo grabamos en la antigua Grecia con ardiendo bueno una aproximación de toda la antigüedad tendríamos apenas diez minutos de música no los intentos de de serios digamos más más sistemáticos de de ese paso al al pergamino no al al papel datan de de la Edad Media y el siglo octavo noveno y cuido da derecho ya se acercó a lo que sería un pentagrama aunque era detrás

Voz 0772 15:52 drama cuatro líneas para

Voz 8 15:54 de las las distintas alturas y para ayudar a los cantores de de los monasterios eso a cantar a afinar entenderlos los intervalos y bueno a partir de ahí ya soluciona hasta hasta la escritura que está muy consolidada ya en el siglo finales del siglo XV no con con una gran precisión

Voz 0772 16:18 hasta qué punto la música por ese halo de sacralidad de los que hemos estado hablando en la primera parte de la entrevista podemos entenderla como como algo iniciático pero eso que te voy a comentar no es un es un lenguaje una forma de expresión todos hemos leerla en el sentido de que todos podemos percibir sentir algo a la hora de escuchar una melodía pero muy pocos saben escribirla ponerla en venta rama para luego poder reproducir la hasta la hasta la hasta el infinito no

Voz 8 16:48 bueno la música son en el fondo son siempre y en la antigüedad no fue patrimonio de de de los sacerdotes de cierta clase social de los filósofos y los poetas no había una separación como como en el mundo moderno entre música y poesía Ping d'Aro tocaba la lira Hay cómo sabían tocar música Platón y hay Aristóteles porque no sé disociar del pensamiento discursivo no además de recordar pues que la música tiene tiene algo que es importante no que ayuda la memorización de textos bueno los los rapsoda más antiguos que que recitaban alterna aumente no de manera alterna vez estos rapsoda grandes episodios de la Ilíada de la Odisea pues en ellos se acompañaban con con música pero que era una melodía repetitiva no bueno después de la música en la Edad Media pues sobre todo aparte de círculos y corteses o cortesanos en bueno Se Se cultivaba sobre todo en los monasterios no de hecho la iglesia fue la gran la gran digamos conservadora de la antigua tradición oí la qué eh qué cultivo sobre todo la música más avanzada

Voz 0772 18:23 es curioso cómo esa esa sacralidad de alguna forma se ha perdido no se sigue haciendo música religiosa pero me atrevería a decir que que ese punto trascendental de alguna forma sí se ha perdido no

Voz 8 18:38 se ha perdido por un bueno en cierto modo se está recuperando en si vemos la música sacra contemporáneas está contento no y recuperando un un primer carácter digamos menos religioso y en cambio más trascendente algo no no litúrgico no eclesiástico no si vemos en en las composiciones sacras que que por ejemplo de oso cae agua que es un compositor

Voz 0772 19:06 lo contemporáneo nacido el año cincuenta

Voz 8 19:08 cinco mil ochocientos cincuenta y cinco o en el Réquiem de de Ligeti vemos que ahí hay una una una recuperación de de lo sagrado y que cantan una una dimensión del hombre anterior diga vamos a su juego a ese gol tan trabado o no a partir de del humanismo no en el siglo XVI un sea dejado atrás esa idea romántica del yo hice vuelven a recuperar habló en música no de de de de unos espacios que el ser humano había había perdido no

Voz 0772 19:50 y cuando aparece la la música popular la música profana podríamos definirla así desvinculada de lo divino

Voz 8 19:56 bueno siempre ha existido y es importante recordar que con el nacimiento de la agricultura nacen también no esas canciones de cosecha de siembra de de trabajo de de recolección Éstos se cantaba en los campos tenemos testimonio de esto en el en el la epopeya de Hill Games por ejemplo también en poesías de del Antiguo Egipto así que fueron los campos en los que propiciaron el nacimiento de lo que hoy llamamos música popular como vemos milenaria

Voz 0772 20:35 de alguna forma uno de los comentarios que han realizado ahora en el sentido de que la la poesía era ayudada a ser recordada por medio de la música me ha me hace recordar un detalle también que hemos comentado en muchas ocasiones aquí en Ser Historia y es que el el arte el arte material tal y como lo vemos en la actualidad las fachadas de edificios las esculturas los relieves que nos vienen del Antiguo Egipto de Grecia de Roma de de Mesopotamia estaban totalmente pintados policromado y los vemos desnudos no tenemos una idea muy fría de lo que realmente era ese arte un arte bellísimo que con los colores con esos vivos colores pues la portaban unos matices que que hoy quizás no no no llegamos a comprender algo parecido sucedía un poco con con esos textos sagrados esa poesía que iba acompañada de música no hoy leemos textos antiguos Nos pueden parecer más o menos hermosos pero hemos perdido a la música que en ocasiones los acompañaba no

Voz 8 21:32 sin duda es así muchos factores no intervienen en en que tengamos ahora este este concepto pensamos el pasado cuando hemos los edificios cuando imaginamos sus gentes como algo estático pero no era así efectivamente estaba lleno de color y la música era muy viva muy rítmica eran habituales los saltimbanquis de los equilibrista las que que que hacían espectáculos una música muy muy importante muy muy viva y por supuesto y pensamos hoy en una en una antigüedad rígida que yo creo que nos viene mucho de la historiografía alemana no del XIX que sea pintado se ha descrito una Grecia estática in bueno no es así

Voz 0772 22:28 desde luego que no y lo podemos comprobar un poco en con las con los textos que acompañan en tu diccionario de música en mitología magia y religión que nos puede resultar un poco el titulo aparentemente árido en el sentido de bueno pues no es un libro al uso que tengas que leer desde la primera letra la primera entrada hasta el final no pero ese aprende tantísimo leyendo de las de los comentarios de las anotaciones de las de las entradas en definitiva que aportas en tu en tu diccionario Ramón que que lo recomendamos muy vivamente desde aquí Ramona admire pues muchísimas gracias musicólogo poeta esta escritor amigo de este programa tiene una página web también muy interesante Ramón Andrés punto es en donde vamos a encontrar la referencia de todas sus obras y los trabajos artículos etcétera Ramón insisto muchísimas gracias por habernos abierto esta Ventana musical tan particular a la historia de del sonido de la música desde la antigüedad hasta ahora muchísimas gracias a vosotros un abrazo muy fuerte un abrazo

Voz 14 23:32 señora Margaret Thatcher le llama Mataharis o además de libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 12 23:43 SER Historia

Voz 15 23:45 con Nacho Ares todo lo que quiso saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 16 23:58 tú

Voz 7 24:02 eh

Voz 17 24:05 no

Voz 0772 24:13 el sonido que escuchamos de fondo acompañando un piano ese sonido tan lacónico casi caricaturesco es uno de los primeros instrumentos electrónicos de la ISAF Oria Se trata de el temen un invento de un músico ruso del año mil novecientos diecinueve es considerado como el el pionero de una nueva técnica de crear música a partir también de nuevos elementos con los que contaba al ser humano en este caso la electricidad para hablar de la historia de la música electrónica contamos con Miguel Lázaro que es ingeniero de tele de telecomunicaciones ingeniero de sonido Miguel bienvenido a Ser Historia usar azar Nacho y seguramente que dé nombre a lo mejor no les suena muchos pero él es uno de los componentes del grupo de la Up in los que me han seguido el Milenio tres durante muchos años esa música de noise en utilizaba en algunas secciones es obra de de nuestro invitado Miguel el Tere Ming fue el el primero

Voz 19 25:08 pero no el único de estos instrumentos electrónicos si el él termine fue una de las primeras sintetizadores de la historia de hecho es un instrumento bastante peculiar porque es el único instrumento musical que se toca sin tocarlo es un instrumento que está formado por una especie como de caja de de madera donde Estrela parte electrónica y luego tiene dos dos antenas una de forma vertical y otra de forma horizontal donde se coloca las manos es según la cercanía que tú tienes a las antenas varias el tono en la antena vertical o la amplitud de la Honda en la antena horizontal entonces es un instrumento extremadamente complicado de tocar y lo que estamos escuchando es una interpretación declara rock humor que para mí es la mejor intérprete yo creo del pasado y el futuro no creo que nadie llegue a un nivel de percepción como ella

Voz 0772 25:55 además es un instrumento que se sigue utilizando en la actualidad es muy espectacular desde el punto de vista de la de la ejecución en el músico moviendo ambas manos alrededor como si estuviera haciendo el evitar las notas musicales un poco entre sí entre sus manos es quizás el el pionero pero quizás el siguiente paso que se pudo haber dado en este sentido es cómo va a crear de manera electrónica voces humanas

Voz 19 26:20 si el en aquel momento el digamos que la tecnología se centraba mucho en la parte de las telecomunicaciones entonces y no se pensaba tanto en la utilidad de este tipo de instrumentos desde un punto de vista musical hizo en el año treinta y nueve minutos XXXIX inventa un sistema de sincronización vocal en el cual el lo que se produce es una especie de voz humana a través de un instrumento electrónico no es voz humana directamente es un operador que maneja una serie de botones IU mediante esos meterse sistema genera fonemas que de forma continuada de una forma muy complicada aparece un sonido que se asemeja al de la voz humana

Voz 0772 27:00 hoy día lo podemos hacer con cualquier no hablamos de ordenador con un teléfono móvil hay aplicaciones gratuitas para poder hacer este tipo de de de gracias de de bromas me atrevería decir sin embargo hace casi un siglo ese primer sintetizador que recreaba la voz humana sonaba así

Voz 20 27:17 pues da por esa he si a mí no me cuadra a CD uso con un pub de Chipre vale te Tello oir

Voz 0772 27:43 la gente que escuchaba este tipo de de de conciertos podríamos definirlo así estas representaciones estas Performance con bolas como se sentía porque comprados a los instrumentos clásicos de cámara de orquesta de hecho no sé si es

Voz 19 27:57 pues viendo en el fondo se está escuchando al poder

Voz 0772 28:00 cantar cuando termina se oye la gente que está bueno

Voz 19 28:02 esto es una entrevista en una en una rabioso oye que la gente se parte de risa porque claro es la primera vez en su vida que escuchan una máquina que está generando voz humana y que además canta salga en aquel momento generaba una sensación cómica porque no entendían exactamente qué es lo que está sucediendo claro

Voz 0772 28:19 poco a poco la la tecnología la ingeniería fue avanzando si se crearon los primeros ordenadores pronto hubo algún músico que dijo esto lo puede utilizar para hacer música en qué año estamos sobrados

Voz 19 28:33 bueno más o menos estaríamos en los años cincuenta la él se supone que el primero ordenador que generó música fue el Cuno que en su en su desarrollo participó Alan Turing que es uno de los pioneros de la informática el Cuno lo que generaba eran tonos muy sencillos de Honda cuadrada poco similares a lo que nosotros escuchábamos en nuestros en nuestros nuestros primeros PCs de los años ochenta y bueno como como vais a escuchar es un sonido bastante rústico pero claro aquí ya no es uno operador humano que genera ese sonido es un ordenador que lo está generando es es el toque diferente

Voz 0772 29:13 ahora algo mucho más robótico ciborg

Voz 19 29:36 a ver hay muchas cosas no pero yo he traído alguna cosa o poco simpática hay bastante peculiar en relación a un tipo que se llamaba Raymond Scott es realmente un pionero de la música electrónica muy poco conocido no solamente del mundo vista musical sino técnico a un ingeniero que desarrolló instrumentos electrónicos que se adelantaron casi cuarenta o cincuenta años a lo que tenemos ahora no genera una serie de instrumentos centros que estaba el Xavi Vox que era ya un primer sintetizador con capacidades bastante modernas entonces lo que vamos a ir ahora es la utilización de este tipo de instrumentos electrónicos en publicidad que fue una cosa que se puso de moda mucho en los años cincuenta y es un tema que está compuesto parones café lo buenos que no tiene la voz por encima sólo vamos a ir la parte musical pero fijaos que tiene ya un componente de

Voz 0772 30:21 moderno ya música tecno incluso

Voz 19 30:24 un patrón que se repite un ritmo por debajo estamos en los años cincuenta vamos a escuchar

Voz 23 30:36 poco a poco a poco

Voz 0772 30:45 Nos queda sorprendido no es menos fanático de este tipo de música yo desconocía muchas de estas de estos sonidos tú nos has acercado Miguel A estamos en la en la prehistoria de lo que bueno hoy denominamos bueno no tanto prehistoria ya podemos hablar incluso de historia un poco más avanzado lo de la música electrónica y ya tenemos el primer sintetizador tenemos los primeros músicos que crean música con con esos aparatos y luego hay otra serie de de artistas que la encaminen hacia un grupo concreto de la población los niños porque parece todo como muy infantil do muy naíf

Voz 19 31:23 es que en este momento el el la utilidad de este tipo de instrumentos electrónicos no estaba clara entonces yo creo que

Voz 0772 31:29 Ellos básicamente se dedicaban a experimentar osea

Voz 19 31:32 tiraban por un lado porque es lo que pasaba tiraban por el otro aquí por ejemplo que hemos escuchado es un tema de Pulido

Voz 0772 31:36 ya no este mismo Raymond Scott solo

Voz 19 31:38 corre la genial idea de hacer una serie de discos de música para niños entonces colabora con una serie de psicólogos que le orientan sobre en la parte técnica desde el punto de vista psicológica de lo que el niño necesita para estimular Se con Sony

Voz 16 31:53 nos crea tres Penedès que están divididos

Voz 19 31:56 es de uno a seis meses de seis a doce de doce a dieciocho en el que él con sus instrumentos crear una serie de músicas que son increíbles que se supone que estimulaban a los niños es como a lo que se ha hecho con cosas así no este tipo de historias no

Voz 0772 32:13 soy por era el a la mujer embarazada cuando está en gestación a Mo Farah Jan misa ya verdad estás le setenta años nos volvemos a encontrar con los proto músico electrónicos que ya avanzaban cosas que décadas después todavía seguimos utilizando vamos a no

Voz 24 32:38 mí

Voz 14 32:41 en

Voz 25 32:49 sí

Voz 14 32:58 las grandes cadenas de televisión

Voz 0772 33:01 el cine empieza a hacer acopio de estos artistas para para generar bandas sonoras

Voz 19 33:06 claro es has es cuando empiezan a a ver el potencial que tiene este tipo de de música y desde dos puntos de vista no es algo completamente nuevo con unas realidades que nos habían escuchado antes con lo cual en el que hay que lo escucha les atrae mucho y por el otro lado es mucho más bueno no no no es más fácil peor requiere mucha menos gente para ser producida no es decir la música orquestal necesita una orquesta completa la música electrónica necesita una o dos personas que trabajen mucho sobre todo en esta época de la que estamos hablando claro que son pioneros en su entonces el desde mi punto de vista hay un punto clave en la historia que es la banda sonora de dos por que es una serie épica en la que se introduce a las masas el sonido electrónico en la televisión no esto es una obra que está compuesta por Ron Geithner está producida por una mujer que es Delia derbis Sáder

Voz 16 34:02 qué es realmente una pionera brutal

Voz 1594 34:05 vamos a escuchar

Voz 6 34:09 es

Voz 7 34:16 no

Voz 27 34:26 eh

Voz 28 34:31 eh eh

Voz 7 34:33 todo

Voz 29 34:37 no no

Voz 0772 34:58 estamos en pleno apogeo de la década de los sesenta una de las épocas doradas de de la música electrónica cuanto todo lo que ello supuso de originalidad de creatividad artística que no solamente encender un botón mejor dicho enchufar el aparato primero y luego encender el el botón sino que tiene muchas cosas

Voz 19 35:16 no hay hecho de una persona aquí es que el no no podemos extendernos no pero en explicar cómo se hizo este tema de Doctor Who necesitaríamos semanas aquí hay una técnica increíble por detrás de recortes de cintas de pequeños efectos introducidos de forma artesanales

Voz 0772 35:33 esto es es una cosa épica épica como podría ser también considerada el el siguiente paso yo creo que el el el paso final definitivo cuando estamos hablando de un tipo de música que es crear una composición de gran formato podríamos decir decirlo así no intentar buscar para los entre la música electrónica la música clásica es decir hacer música clásica piezas de música clásica con música electrónica o crear nuevas partituras no sinfonías

Voz 19 36:02 eso eso ahora nos resulta resulta hasta cotidiano no

Voz 0772 36:05 normal pero realmente esto que la inmensa

Voz 19 36:08 por decirlo así es Wendy Carlos que al principio era Walter Carlos en el año sesenta y ocho y saca un disco que se llamó su Chon Buck enchufado a Bach que fue la primera vez que se generaba música clásica a través de un sintetizador Si sí Swinton Bach en su momento tuviéramos que compararlo con algo actual estamos hablando de un superventas es el disco de música clásica más vendido de la historia es decir es un disco hecho con sintetizadores que se convirtió en el número uno en la música clásica

Voz 29 36:41 que estuviese vamos a escuchar

Voz 7 37:01 esto

Voz 31 37:09 Vigalondo

Voz 7 37:10 sí

Voz 31 37:20 el herido

Voz 29 37:27 no sé lo que diría

Voz 0772 37:28 Juan Sebastian Bach y escuchar a esa música mira te alucina Ia te convencida Nacho que

Voz 19 37:33 en este caso Bach

Voz 0772 37:36 hubiera todo creativo innovador de muchas cosas

Voz 19 37:39 no se sabe que Bach puso mucho esfuerzo y mucho dinero en que los lo los nutrirse de la época que eran instrumentos

Voz 0772 37:45 nuevos con lo cual para ver el sintetizador sería un sueño sueño absoluto para muy bien Miguel Lázaro ingeniero de telecomunicaciones y sonido componente del grupo de la App hay una página web que se llama de Labs a un punto com donde pueden encontrar todas las referencias de de nuestro invitado y como colofón que mejor que lo último lo último lo último que se ha hecho en en música electrónica el último tema de el grupo de LAB el disco se llama análisis parálisis estamos escuchando lo que es un homenaje a un colega nuestro Jean Michel ya poquito lleguen Lázaro muchísimas gracias muchas gracias a ti Nacho encantado conmigo

Voz 33 38:37 cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en Cadena Ser punto com sino sigues en la aplicación de la SER estar hasta el día de novedades y publicaciones SER Historia con Nacho Ares

Voz 0772 39:00 continuamos en Ser Historia y lo hacemos dejando de lado el origen de la música como hemos escuchado en el primer bloque la música electrónica como acabamos de hacer junto con Miguel Lázaro los próximos minutos los vamos a dedicar a lo que es propiamente la música clásica y uno de sus grandes protagonistas George Friedrich Händel este músico inglés realmente nacido en Alemania pero que a lo largo de toda su vida estuvo trabajando en en Inglaterra que nació en el año mil seiscientos ochenta y cinco y falleció en mil setecientos cincuenta y nueve uno de los pioneros y de los grandes próceres de la música barroca a él dedicamos en esta novena temporada uno de nuestras coronó ficciones esas dramatización es que Mona León Siminiani Carmen Socías nuestra hayan semanas semana en donde se recreaba uno de los momentos vitales más importantes de un protagonista o un acontecimiento histórico en este caso la firma de la la figura de Haendel sus últimos días y sobre todo todo aquello que rodea a ese maravilloso mesías qué ha pasado qué le ha hecho pasar mejor dicho con letras de oro a la historia de la música vamos a escucharlo

Voz 34 40:13 las crono ficciones

Voz 12 40:14 de Ser Historia

Voz 1594 40:49 detrás de todo gran genio suele haber un gran rebelde Georg Friedrich Händel músico y compositor alemán nacionalizado inglés figura cumbre del barroco fue una de esas figuras Kenny en vida ni en posteridad dejó a nadie indiferente hombre malhumorado enérgico detalla enorme y pasiones intensas abrió el abanico de la música más allá de los salones de la nobleza y puso música a las inquietudes de generaciones de corazones humanos nunca sabremos si lo que un genio escucha y transcribe a la partitura nace de su cabeza Ozzy su labor es la de captar Un son que siempre estuvo ahí pero que nadie antes había escuchado con oído humano este es otro de los grandes misterios de la arte la historia y el ser humano en general

Voz 36 41:37 Haendel y el Mesías

Voz 37 41:42 no señorita se adelanta que no se lo cuenta

Voz 16 41:46 comienza estamos de buen humor

Voz 38 41:53 no

Voz 37 41:59 difíciles que siga al tiempo que le cosa ta ta ta esta noche cantante la Larreina así sabes pilló obra

Voz 12 42:10 no son realmente pobre mujer

Voz 1594 42:13 bueno pues lo que el maestro llama el precio de la excelencia

Voz 38 42:21 una plaga aquí tiene el fan del maestro gente que muchas cosas

Voz 7 42:25 bien bien

Voz 39 42:29 el hombre su descanso y reflexiones ha cantado estaría mejor vendiendo joven con lo que escucho señor lo está de muy buen humor esta mañana es el ensayo para el concierto de esta noche está algún cantante siga vivo esta noche alguna vez se calmará esté supongo que el mal genio viene con el talento entonces Dios me libre de tener talento para la música yo a mis padres no les gritó como él grita a sus cantantes o a usted eso es Cristiano sus Tenet permite decirlo no se preocupe pues mes Señora Smith hace mucho muchos la que sirve al maestro ya estoy acostumbrado eso esté un santo ha reflexionado ya seguro de que algún razona el cantante que se la guardó hacemos

Voz 38 43:11 preside su maestro

Voz 12 43:20 maestro imposibilitó el hombre su gigante rápido

Voz 41 43:38 pues parece que va a salir de ésta la sangría le ayudará en las próximas horas pero en adelante debe cuidarse nada de emociones fuertes ataques

Voz 12 43:48 antes de irme me gustaría darle doctor acompañan a la calle con su permiso dígame es grave apoplejía la parte derecha está paralizado se recuperará los dudo quedará paralítico con total seguridad sino se produce un milagro pero podría volver a tocaría componer eso nos hemos salvado al nombre pero el músico es irrecuperables tías mío si este hombre no toca será como si estuviéramos harto pues me temo que tendrá que acostumbrarse a vivir como un muerto la culpa es de los muchos disgustos este año ha escrito cuatro o no vale ahora la moda son los castrati italianos tienen que ser Castrati esos pobres niños mutilados sólo para que gente sin gusto pueda disfrutar es una reprenda estupidez a mi me gustan los Castro disculpe no quería decirte cuántos años tiene el maestro cincuenta y dos aunque con la constitución de un toro tendrán que convencerle de que descanse ya compuesto muchas obras magníficas tal vez ha llegado el momento de

Voz 2 44:47 pues eso es imposible doctor si ese hombre no compone Le digo que morirá

Voz 12 44:52 por lo menos que tome las aguas en el balneario de aquí se que de que allí mejor si doctor pero no se hagan ilusiones nunca volverá acompañó mucho llegará a caminar sin Soyuz jaleada no obstante aguanta ustedes sumó el humor como para llevarle a rastras por Londres el resto de su vida Aquisgrán de aquí

Voz 1594 45:12 a ver cómo le dices esto ahora por los gritos de Aquisgrán

Voz 2 45:22 sin embargo Mi reticencias eran infundadas el maestro aceptó de buen grado iraquí Fran creo que vio en ello su única posibilidad de la temor realmente en serio lleva cuatro horas en trasladar al Rubio

Voz 42 45:34 el maestro y mal

Voz 12 45:37 pero quietos no deseo molestar lo que ha pasado el tiempo el médico insistió en que no debe superar nunca las tres horas al día podría provocar un infarto siempre dedico puede caminar sin heridas de su criado sí pero de veras Pimec

Voz 36 46:03 este balneario obra milagros pues vamos a ver si es verdad que Dios habitan estas aguas

Voz 1594 46:08 esto va a ser imposible médico a la sustancia Londres como virus apoyándome en las esquinas para culminar los doctores sangrado colocado ventosas estos solucionarlos

Voz 12 46:21 nada claro pero a veces lo que cura también mata un poco de adormidera el dolor una gran dosis letal haremos algo por mí junto a la piscina si soy capaz de tocarlo sin tocar ni una sola vez entonces saldremos

Voz 1594 46:38 va a salir Anand está iré a buscarle

Voz 12 46:41 el amor no seas tan dramático ven acerca me la toalla y salgo le agradezco que haya capacitado aquí tiene la toalla cerca Temara su hombre no pero recuperando la fuerza tenido gracias señor vamos a gran relájate que ahora qué pasa aquí me siento mejor no sé si son estas aguas Mike se niega a rendirse tunos en Huelva creo que voy a volver al hombre es totalmente recuperado jugó totalmente muerto lo celebro culpa voy a poner las normas y una vez más maestro tenía razón contra todo pronóstico y recomendación las fuerza de mi señor volvieron vaya así volvieron los médico dijeron que nunca habían visto una recuperación como aquella verdaderamente milagro en al menos lo parecía en pocas semanas estábamos de vuelta en Londres tengo que reconocer que estoy sin palabras la miro su determinación agradezca lea su fuerza de voluntad que vuelva a tocar a la doctor usted de los hombres de ciencia siempre este milagro no es obra de mi fuerza de voluntad sino de una fuerza divina vivimos en plena Ilustración me dirá que aún cree en esas cosas a esa fuerza interior que le ayudó a recuperarse parecía seguir llenándose de energía enseguida volvió a sus composiciones ya la música llegaron algunos éxitos como Saúl o la Allegro con la música claro volvió el genio

Voz 7 48:23 eh

Voz 36 48:28 Sergi Loretta

Voz 43 48:30 de él

Voz 36 48:35 es que no saben leer una partitura

Voz 41 48:42 ha quiero al milagro no le acompañó la suerte fallecido la reina Dios la tengan su gloria el país estuvo de luto largos meses

Voz 0772 48:49 para cuando se reabrieron los teatros

Voz 41 48:52 con España y el terrible invierno hicieron que todo el mundo se quedará en casa sin muchas ganas de espectáculos el resultado fue que a pesar de el ímpetu de mi Señor en lugar de los éxitos lo que se acumularon fueron las deudas

Voz 2 49:03 maestro le aseguro que esta situación es sumamente desagradable para mí sabe que soy un ferviente admirador de su arte y por eso le he dado trato de favor hasta ahora pero me breve una obligación de reclamarle de nuevo la suma que no

Voz 12 49:14 deuda pierde su tiempo no tiene otros negocios que atender ya sabe que el maestro por favor no me obliga a regresar con los agentes de la justicia

Voz 41 49:21 os ruego Icon las deudas llegó algo nuevo no era mal genio era otra cosa arresto me curas tenga para tirarme y luego por el barro miran bien es esto lo que tienes destino para mí

Voz 36 49:39 tocando a beneficio de comerciantes prefiero que me en algún de un coro de mejorada Icon la desesperación otra novedad estoy hablando

Voz 12 50:08 así que un día sí y otro también me tocaba ayudarle a meterse en la cama a curarle las heridas borracho Gourcuff maestro por favor permítame quitarle los zapatos el uno de frontera maestro tiene sangre no puede irse a dormir así posible ganglios War dos ese líquido rojo tiende que es otra cosa la fiesta quieto limpio la herida en un segundo maestro pues puede aquí antes de que la empresa continuada está bien la paga antes

Voz 41 50:53 salir no es el candil señor es la luz del sol que entra por la ventana hoy ha llegado usted especialmente tarde

Voz 12 51:00 está bien

Voz 1594 51:02 hasta cuándo durará esto la carta a dame eso a lo mejor les sacan su está

Voz 41 51:07 maestro si me permite sólo una cosa más esta mañana vino Llanes preguntar

Voz 12 51:12 lo que no puedo no le debe usted entrenó llena

Voz 41 51:17 el maestro el poeta que escribió el texto de Saúl usted le puso música atraído

Voz 12 51:22 porque son unas cortinas que cubran ese maldito sólo me interesa largo Alan su permiso

Voz 1594 51:28 no te preocupes con lo que le has dicho no podrá dormir

Voz 44 51:34 encargarán maldita el mal Candel uno de los tres me va a dejar dormir hoy sea un poeta de tres pesos lo que supo su a quemar soso tanto a dar de y la vas

Voz 12 51:55 su empeño en no dejarme dormir

Voz 45 51:58 hay

Voz 12 51:59 ahí me ha llamado tome Soto de sus imam Podemos quiere que le pongan música también es escritor Xavier es el de música a sus poemas no vale un penique como se titula

Voz 39 52:22 nada más y nada menos Estella es cada vez más presuntuoso no lo va a leer

Voz 1594 52:32 como uno mira es superior a sus fuerzas no puede resistirse a la música maestro solo

Voz 46 52:49 resumimos buscada como una orden

Voz 12 52:53 Nos es eso lo que necesito solar oscuro y cara

Voz 44 53:04 dos simboliza no es

Voz 12 53:09 escucha esto era

Voz 47 53:14 era poner suelos

Voz 12 53:16 sufría junto a Dios quiere poner

Voz 48 53:22 el

Voz 12 53:23 no les gusta si me gustaron estos un mensaje que envía a través de Llanes yo estos versos están escritos para amiga Adam con yo en Dios dice

Voz 39 53:36 levantar la cabeza le van a la cabeza es tres mi destino para esto me devolvió el señor la vida Max gran puedes escuchar el órgano los toros plan para mil mañana mismo llama nacidos luego luego

Voz 12 53:54 te trae de papel tinta y empezar organismos con el desayuno vamos

Voz 36 54:00 pido determine no quiero que nadie mito

Voz 1594 54:04 al genio no esté está tocado por los dioses no doctor un gracioso

Voz 41 54:23 por qué me mandó llamar a es más doctor alguno está bien detenido trata que no estoy seguro por lo que se comenta sobre sus recientes excesos no me extrañaría no no no no en absoluto desde hace tres semanas no salido de casa lo celebro en realidad doctor no ha salido en absoluto de su habitación comenzó a escribir una nueva obra hace tres semanas no ha salido de su estudio ni una sola vez muchos días Le dejo la comida en la puerta y cuando subo a recogerla ha tocado el plato este hombre es incorregible le escuchado tocar día noche esta mañana subió a recoger el desayuno la puerta estaba entonada aproveche para mirar y tirado en la cama al principio sentí alivio porque pese que estaría durmiendo pero lleva sin levantase diecisiete horas cuantas diecisiete y no está dormido y ha sufrido un ataque de nuevo tranquilo tengo conociendo no hace ruido sólo este dormimos Si es así le aseguró que no podrá despertar descuidar

Voz 12 55:19 es que hay pasear

Voz 39 55:21 hombre no se quede en la puerta ocho permisos adelante por favor maestro parece encontrase bien mejor que bien hacía años que no me sentía mejor tiene buen aspecto lo que decimos su nombre de oso pedías que apenas como seguro que vigente ha mandado a buscar por eso

Voz 12 55:39 bueno en realidad no te preocupes Sadam si no te importa me gustaría comer algo datos Jenkins coma conmigo no no no quiero ser una molestia en absoluto sólo llegó hoy es un día feliz comer sólo Mi Familia en espera lo lamento lastimada

Voz 39 55:54 mira a ver si queda algo de plata que podamos empeñar y cómprame toda la comida que puedas encontrar tendría que debemos tan bueno

Voz 12 56:00 por doctor he terminado mi obra cumbre el Mesías tres semanas me es muy poco tiempo si yo tampoco lo entiendo por momentos sentía que no eres tú el que escribí así fue un tribunal si me permite si permiten total la voluntad divina otra vez conexas maestra

Voz 1594 56:20 ya sé que ustedes se creen por encima de estas cosas pero créame esta obra la escrito hay directo al dictado de su talento

Voz 36 56:31 no quiero discutir

Voz 12 56:32 cuándo podremos disfrutar de esa nueva maravilla

Voz 1594 56:34 cuanto antes pero no hay perdón he decidido que estrenará mesías en Dublín esa ciudad siempre me ha tratado mejor que hasta intentaré ir a verlo tiene tiempo no creo que pueda estrenarla antes de la próxima vasco es una fecha perfecta para estrenar el Mesías no les parece que los unía guantes

Voz 12 57:02 el maestro ahora no vamos a empezar siento molestarle pero un caballero quiere hablarle me ha asegurado que será sólo un instante no es posible que vengan al cobrarle una de las tres años no es un acreedor señala es el director de una institución benéfica entonces no no sería correcto desprecia alguien así en Viernes Santo de acuerdo maestro con su permiso acerques mi nombre es sideral Fruit Chan para ser mito como puedo ayudarle no quiero molestar un día tan importante todo Dublín hasta aquí se ha fijado las mujeres lo han traído miriñaques y los caballeros espalda para que quepa más que no es un acto de generosidad los que escucharon el ensayo hace seis días quedaron conmocionados en tu lindo se habla de otra cosa a Dublín que ciudad tan amable para nosotros ha sido un honor que haya elegido esta ciudad antes que disparando extremo Londres tendrá el suyo la próxima Pascual no quiero que ingleses e irlandeses vayan a discutir pero esto no quiero Romagnoli

Voz 0772 58:04 siento verá represento a una institución benéfica que asiste a los presos de varias cárceles

Voz 44 58:09 el hospital Murcia una labor encomiable

Voz 2 58:12 imagino que bautizó donará el dinero del estreno como sea

Voz 44 58:14 en estos casos por supuesto

Voz 12 58:17 ha decidido ya a qué institución benéfica no he tenido tiempo la verdad el Mesías me ha tenido absorbido pero ya que ha tenido ustedes

Voz 50 58:25 la habilidad de venir a saludarme

Voz 12 58:27 con mucho gusto cederle la caja institución gracias nuestro muchas gracias mire señor Chanel Nyon nunca cobren penique del Mesías estoy en deuda con el Estado yo estaba enfermo ya llame San estaba preso Ibero todo lo que me reporte lo donaría expreso su hospital es algo que le honra es lo mínimo que y ahora sin querer ser descortés meter nunca concierto disculpe claro será un éxito seguro muchas nazis de nuevo

Voz 7 59:03 hola

Voz 12 59:09 podía tener muchos defectos pero era un hombre de palabra ni una sola vez cobra por el Mesías el público de Londres se rindió su obra la Pascua siguiente después el resto de Europa

Voz 1594 59:18 hasta algún ilustrador francés fue visto con lágrimas en los ojos los años siguientes

Voz 41 59:22 tuvo de todo algunos buenos y otros malos las deudas iban y venían

Voz 0831 59:26 pero ni siquiera cuando los acreedores tocaban a la puerta el maestro aceptó cobrar por el Mesías y así pasaron los años pero aún hoy ciego y anciano con setenta y cuatro años el maestro sigue dirigiendo su mesías cada Viernes Santo

Voz 1594 59:41 seguir haciéndolo mientras le quede un aliento de vida no lo dudes Aran