Chinchetas Tour: Murcia (2/9/18)

Voz 1 00:00 último programa de A Vivir en verano y última es

Voz 1312 00:26 cala del Chinchetas Tour que nos ha organizado Carlos Cano o la Carlos hola Lourdes qué tal mira por un lado me da pena que esto se acabe la verdad pero por otro lado mira por fin voy a poder irme a disfrutar de los planes que me has estado recomendando todo el verano porque me queda poco tiempo para irme de vacaciones con lo cual tengo un montón de cosas apuntadas pendientes para Fry

Voz 0335 00:46 bueno me alegro por pero espero que te hayas dejado algún hueco en la agenda porque eh hoy vamos a acabar a lo grande nuestro particular fin de fiesta

Voz 2 00:54 lo vamos a celebrar en Murcia

Voz 0335 01:17 lo que suena se llama El espejo y es una canción de murciano total uno de esos grupos uno de esos muchos grupos que desde Murcia llevan años alborotado la escena indie española pero bueno sabes que siempre ponemos

Voz 3 01:28 sin tetas alrededor de un festival de música en está seco

Voz 0335 01:31 tenemos marcado en el calendario la fecha del festival que se celebra en Molina de Segura muy en Molina de Segura muy cerca de Murcia el próximo sábado ocho de septiembre

Voz 2 01:40 hay hay alguna banda en cartel que de esas que me suena que me gustan

Voz 0335 01:44 me parece muy parece que si a ver si te suena esto

Voz 4 02:05 esos le entregó para que pregunto siempre tiene que sonar le León Benavente

Voz 2 02:10 como siempre casi siempre es verdad

Voz 0335 02:13 pero también tocan Ángeles Tanic o nuestros queridos Felaco vamos a publicar un capítulo más el último de su diario de de la gira de verano bueno una banda que también toca en el Design y que siempre duro como se pronuncia Rufus Fire Fly esta canción se llama hoy empieza todo en realidad es el fruto de un affaire podríamos decir hacer creativo y solidario que unió a los murcianos Viva Suecia con estos madrileños de los que te hablaba Rush Play

Voz 2 02:56 soy pues muy bien sí creo que sí espero que

Voz 0335 02:59 sí bueno les he preguntado a los debido a Suecia quién tiene la custodia de este tema que que es de los dos esta su respuesta

Voz 1655 03:05 estuvimos una semana en estudios manga Zahi iguala con pusimos junto las grabamos juntos decimos con muchísimo cariño y es algo muy especial pero realmente no nos hemos repartido creo que sin haberlo hablado sin haber haberlo tratado de ninguna manera lo hemos dejado para los momentos mágicos con los que compartimos ambas bandas escenario en algún festival en algún concierto y ahí sí que la tocamos juntos

Voz 0335 03:31 pero creo que ninguna de la banda lanza moto

Voz 1655 03:33 cuando por separado no habría ningún problema en hacerlo evidentemente la música es es algo universal y más en caso menores

Voz 0335 03:42 bueno no sé si esta canción va a sonar en el festival pero sí que se que Mazo hilos a Suecia tocaron allí hace un par de años justo después de sacar su primer disco y me contaban que ese concierto en concreto fue precioso porque les tocó o tocar al anochecer empezaran de día ya acabaron de noche bueno de alguna manera empezaron a notar ese éxito que lo han confirmado en otros festivales murcianos como en otros festivales de toda España oye

Voz 2 04:06 ella además el y tú les presentase seis a al embajador de Suecia

Voz 0335 04:10 sí es presentamos al embajador de Suecia a los de a Suecia porque les llevamos una entrevista en la embajada de repente se presentó ayer embajador igual hicieron intercambio de reembolso tanto

Voz 2 04:20 sí que echen volviendo a Luis el festival

Voz 0335 04:22 nuestro invitado de hoy dice que nunca se pierde este festival nos está escuchando ya desde Radio Murcia y se llama Miguel Ángel Hernández es uno de los escritores europeos más destacados de su generación eso es lo que dicte al menos Enrique Vila Matas bueno tiene otras novelas con intento de escapada la primera ya generó muchas alabanzas muchos comentarios positivos con la segunda el instante de peligro fue finalista del Premio Herralde de Novela y ahora acaba de publicar la tercera el dolor de los demás que bueno yo creo que es un libro ideal para unas vacaciones en Murcia porque mezcla un poquito de novela negra con un análisis bastante profundo de la sociedad murciana de León

Voz 2 05:00 hola Miguel Ángel qué tal bienvenido a casa buenos días muy buenas te digo bienvenido a casa porque ya te vamos a poner un sitio eh

Voz 3 05:08 Laser limita quita Okubo ocupó poco espacio y aportar mucho y bueno es que eso es lo que tiene su nexo y metro

Voz 1312 05:16 hoy viste a a los Elvis a hecho ese concierto que que nos contaba ahora Carlos pues en ese concierto precisó

Voz 3 05:25 mente me lo me los perdí pero sí que los he visto muchas veces y soy

Voz 5 05:29 Jan fan fan de los grandes

Voz 3 05:31 destino ha hecho un grupo lazo

Voz 1312 05:34 oye cuéntanos ya sé que has varias veces de tu libro yo lo tengo pendiente para para estas vacaciones y cuenta cuéntanos un poquito de qué va el dolor de los demás

Voz 3 05:45 bueno pues es un es un libro extraño porque no pertenece como ningún género reconocible del todo es una especie de seudo novela negra pseudo autobiografía seudo crónica pero bueno es un la novela que cuenta algo que que sucedió algo triste que sucedió en mi en mi adolescencia y es que una Nochebuena hace veintitrés años ahora en mil novecientos noventa y cinco pues mi mejor amigo sin ninguna razón aparente mató a su hermana y después se suicidó hoy veinte años después yo comienzo a a escribir sobre ese acto que me bueno para mí fue como la quiebra de de mi adolescencia hay un acto traumático que yo la había estado posponiendo hasta hasta esos veinte años en los que comienza a escribir sobre sobre esto IU me doy cuenta de que en el fondo de lo que quiero escribir no sólo es sobre esa sensación extraña que uno tiene cuando alguien quiere alguien que quiere ha hecho algo tremendo sino también sobretodo el pasado toda la huerta todo mi mi adolescencia ya que el mundo del que yo habían querido escapar y que ahora me encuentro que tengo que volver una especie pues eso de regreso a los

Voz 1312 06:59 sí que además mezcla ficción autobiografía documental algo que vemos ahora por ejemplo en muchas series de las plataformas estás hay muchas series va con estos con estos elementos te has servido un poco de de catarsis lo de terapia no no sé si esto sirve más a los autores para sacarlo todo también acaba gustando mucho al público

Voz 3 07:20 pues sí me ha servido bastante de catarsis mientras lo escribía no tanto como después cuando le publicado mientras lo escribía fue una pesadilla de hecho está lleno de de pesadillas y cuando lo acabe me di cuenta de que en el fondo no no había movido nada todos estaban en el mismo sitio pero ahora tiempo después de la de la publicación con los comentarios las conversaciones de los pues las entrevistas en las conversaciones con los lectores sí que parece que que me ha servido el la verlo escrito pero no sólo por haberlo escrito sino por contarlo no Hypo recibe la la la lectura de de la gente no al final ha iniciado una conversación y es ahí donde está la catarsis y no tanto en en la escritura

Voz 2 08:17 bueno no lo hemos dicho pero el dolor de los demás está editado por la editorial Anagrama que siempre es garantía de de calidad y bueno estamos escuchando a otra banda murciana imprescindible que de hecho también tocó el año pasado en Ali Syed es Newman su líder Paco Román lleva un tiempo instalado en Granada pero su música está muy muy vinculada a Murcia

Voz 6 08:35 las fija debería admitir lo fuese convencieron grabaron todo en la huerta murciana es decir bueno pues entonces sí que tengo un gran recuerdo muy bonito no es el inicio de una casa en la huerta en el salón de una casa en la huerta cerca y hasta tres coma diez kilómetros aproximadamente no de de Murcia del centro Newman creo que nunca fue profeta en su tierra es algo que que esa deja secuelas repetir con nosotros pero es cierto que cuando empezamos a tener bastantes reconocimiento fuera de emoción pues entonces la la gente mucho eco interés concreto de Luisa es un concepto de recuerdo con un lleno absoluto eh eh a cola de gente me dijeron bueno cuando mi hija Ingrid puede venir a la a ver en algún concierto con su padre no daño los oídos pues en ese caso el concierto y nosotros sino que además pues puedo estar conmigo en el camerino todo el rato

Voz 2 09:42 Román hablaba con mucha ilusión de la huerta Miguel Ángel dirías que está idealizado un inciso la casa donde se Grau está cerquita cerquita de la hora de de donde está en la novela donde ocurre la nota total hemos cerrado interesantes

Voz 3 10:01 pues sí yo creo que está idealizada como como está idealizado el campo como Estelle idealizado el pueblo como usted idealizado todo eso que uno cree que tiene una relación con lo auténtico con lo verdadero no con lo original sí sí que es un paraíso pero como todos los sitios al final todos los lugares en los que habita la gente pueden llegar a ser paraísos sólo infiernos para mí en la en la adolescencia pues yo la huerta que todo el mundo cree que es un mito pues era un sitio donde no llegaba el vídeo comunitario ni Internet entonces era un infierno pero ahora me he dado cuenta de que no de que no es tanto no pero desde luego no es un paraíso como en ningún sitio lo es

Voz 2 10:42 Miguel Ángel ya hay una pregunta que llevo mucho tiempo haciéndome y que además me encanta podrá verse la un escritor de éxito murciano como como eres tú por qué tantos prejuicios con Murcia porque ahora siempre nos reímos de de los murcianos digo reímos un plural esto es bueno pero a ver sabéis lo sabéis que hay muchos chistes que sí que es con los murcianos no sé muy bien de dónde ha salido

Voz 3 11:04 pues no lo sé es un misterio y habría que hacer una genealogía

Voz 2 11:07 la de esta especie de nuevo Lepe

Voz 3 11:10 de dos punto cero verdad que somos los murciano yo creo que tiene que ver con que bueno pues los andaluces se han cansado ya toca luego le ha tocado a otros podían haber sido los extremeños pero nos ha tocado a los murcianos

Voz 2 11:26 poco a poco yo creo que que se agotará

Voz 3 11:28 los chistes de murcianos y empezará a ver chistes de pues no sé

Voz 2 11:32 pues eso de extremeño y también el humor manchego de Muchachada Nui han han popularizado también ese humor manchego no

Voz 3 11:42 Ellos han repartido para Albacete y para Murcia y de hecho tiene tienen algo de culpa de esa especie de de importancia de de Murcia para para

Voz 7 11:52 pero es chistes para el humor

Voz 2 12:07 no no

Voz 8 12:09 tú

Voz 9 12:11 Miguel Ángel está

Voz 2 12:13 esta esta canción y esta artista te suena no por supuesto por muchas con muchas cosas pero bueno Alonso le tengo un cariño cariño especial porque fue alumna de Bellas Artes donde

Voz 3 12:27 donde yo yo doy clase y bueno yo somos muy muy cercanos y aparte me parece una una artistaza haitiano una voz increíble

Voz 2 12:36 además es una bellísima persona en Hora Veinticinco Nos encantaba pondrá in para aniversario de del terremoto Lorca fuimos a ver qué tal estaban solucionando las cosas y se lo propusimos vino inmediatamente la furgoneta de bolo con el equipo de Hora Veinticinco y con una más encantadora a Londres un ejemplo de un contraste que me también me llama la atención es que bueno

Voz 3 13:01 os decíamos que los murcianos protagonizan muchos chistes pero al mismo tiempo hay toda una explosión culto

Voz 2 13:05 en en Murcia la música es un ejemplo quizá el más llamativo pero no el único no once

Voz 3 13:12 bueno la música yo creo que que capilla capitaneado de alguna manera esa esa especie de auge de la cultura pero también el arte y la literatura sobre todo en los últimos años en la cantidad de de escritores de editoriales de librerías ahora de iniciativas creo que como bien decías frente a esa visión de Murcia Lepe pues ahí un una Murcia que que también se envidia desde fuera a mucha gente pregunta pero que pasen Murcia no que parece no Madrid ni Barcelona pero sí una ciudad con una actividad cultural bastante importante para el tamaño que tiene

Voz 0335 13:53 pues mira esta Murcia que es envidia un poco desde fuera también me parece que está bien ilustrada con la canción que está sonando que es un grupo que sea perro que son murcianos en el estribillo aseguran que que su abuela la reina de Inglaterra

Voz 1312 14:21 también Miguel Ángel hablabais de la música pero hay muy buenos escritores en Murcia y como ahora una hornada

Voz 3 14:27 sí sí sí mejorando lo presente empeorando hay escritores buenísimos nosotros tenemos como la broma de frente a la generación Nocilla que capitaneó hace un poco la literatura en España nosotros hablamos de la generación morcilla porque también soy más de morcilla que bueno no falta hacer como el grupo Cupe gano pero bueno tenemos cabida para para todos no y es interesante porque se ha juntado un grupo de escritores que coincidimos en presentaciones en Cáceres noches largas pero también a escritores que están fuera de Murcia como Javier Moreno que realmente sí que hace pensar en que bueno hay algo que no se sabe muy bien muchas veces por qué suceden estas cosas si es por inercia si es por contar

Voz 10 15:22 yo eh

Voz 3 15:24 pero pasa igual que ha pasado en la música está pasando en la en la literatura y la verdad es que es un privilegio estar en este momento en Murcia como para un escritor no yo yo me lo paso muy bien con con los amigo

Voz 0335 15:35 os escritores Miguel Ángel y siempre en en esta sección en el Chinchetas preguntamos por lugares en los que leer e si tenemos que coger un libro de la generación morcilla oportuno dices dónde dónde recomendar que uno no le hemos

Voz 3 15:48 pues en en Murcia había cómodo sitios clásicos para la lectura yo soy más de leer en casa también lo digo pero había dos sitios clásicos que es era el Zalacaín que ahora extinto convertido en Circus pero también todavía sigue siendo un sitio literario y el famoso Ítaca donde hay recita desde poesía pero hay dos bares nuevos y muy interesantes que uno de ellos por ejemplo tiene un club de lectura feminista el gallinero y otro bar videoclub en lugar de actividades culturales que se llama Castells ficciones que también es un sitio yo ideal para para leer y para

Voz 11 16:27 estar tranquilo

Voz 0335 16:46 bueno trabajar imprescindible para conocer la escena inning murciana es los últimos bañistas en este caso un grupo de Cartagena y allí Nos vamos que os quiero recomendar un restaurante podríamos decir moderniza pero que está muy bien aquí y allí cocina la chef María Gómez

Voz 12 17:01 no sólo tuvo aspectos que hemos elaborado Emma Gogol es una raya que es uno de los pecados y muy típico de aquí de Cartagena que hacemos a la brasa con su torrezno Il acompañamos con unos Kyle de bacalao visados

Voz 0335 17:14 bueno a todo aquel al que la intereses y seis a una bien si es justa la cocina creativa en Murcia yo creo que hay dos paradas obligatorias unos sistema Ghoga de Cartagena el otro es la cabaña Buena Vista del chef Pablo González que tiene dos estrellas Michelin y que es uno de los pocos restaurantes de este nivel que abre de lunes a viernes es una cosa bastante rara reabre mañana por cierto después de las vacaciones así que si queréis ir ya lo sabéis pero yo creo que para entender este tipo de cocina no que hacen en Málaga o en la cabaña antes hay que conocer la cocina tradicional y por eso además de recomendaron que provee pasteles de carne o los paparazzi Potes o de tapas por el centro de Murcia le he pedido estos dos cocineros que no recomienda el sitio

Voz 12 17:52 mire esta gente dice este del Campo de Cartagena recomendaría no como lo que esto no al Cáceres que seríamos los Ramones que hace muy bien

Voz 1312 18:00 los pescados ahorros

Voz 12 18:02 es sobre todo el caladero de aquí de mal menor y luego aquí en Cartagena recomendaría muy Silva arriesgando que que trabaja muy bien los pecados de aquí a uno y los elaborar de forma tradicional a mí el restaurante que más me gusta de la reacción final

Voz 0513 18:16 duda es el el sordo o no en el restaurante el sueldo que está Enrico T creo que la familia Ortega hace un trabajo espectacular con con productos de aquí no sólo de aquí de su huerta también era entonces el especial cariño que yo les tengo esa familia de por lo que me hacen disfrutar cada vez que voy debe ser un referente de nuestra gastronomía

Voz 2 18:47 no sé si conocían alguno de esos restaurantes no no no no no no pues mira ya apuntado novedades a las ahora estamos escuchando a quizá la banda con la que empezó todo este rollo de la música de Murcia a la banda

Voz 13 19:03 ahora carezco de pero que ello grandes eh sí

Voz 0335 19:21 bueno no lo sé puesto porque si los he puesto porque con ellos ha hablado Elisa Muñoz es que no podía faltar como en todos los programas una recomendación sacada de la guía bares el descenso

Voz 14 19:31 el rincón más exquisito de Second en Murcia esta concretamente en Cabo de Palos dice Sean Frutos el cantante que en el restaurante Katy siempre que puede se toma un caldero una paella de marisco porque es un sitio con mucho encanto que está en primera línea de playa que estas ahí con tupé allí te está dando la brisa del mar y sobre todo lo que tiene ese punto todavía de de pescador de zona de pescadores de Cabo de Palos en el mejor marinera de Murcia dícese con que está en el café Varga mía que dicen que tanto la anchoa como la ensaladilla rosas

Voz 2 20:03 sobre si estáis fuera yo también os recomiendo pasar por Cieza localidad famosa por la oliva mollar esa cuyo hueso convirtió al secretario general del PP en campeón del mundo de lanzamiento de hueso que habéis oído esta estoy si se os recomiendo también hacer Enoturismo en Jumilla animales de Jumilla suelo se están poniendo de moda además eh esto es visto Enrique y luego los que hayáis leído el dolor de los demás sino os lo digo yo que tampoco se estrecha fondo nada muy importante sabréis que se habla de un bar que se llama el Yeguas de Miguel Ángel por allí se come bien se come muy bien el bar merendero

Voz 3 20:41 Yeguas en la hay Seaman merendero le encanta merendero no da como alegría sino que se llama merenderos si se come se come muy bien bueno delicatessen no es la cabaña buena la finca Buenavista pero se pasa sepa

Voz 2 20:57 es un trato muy agradable ni tienen la la foto de Miguel Ángel Hernández en la pared si tiene una

Voz 3 21:03 ahora lo que pasa que se está llenando de modernos van a tener que sustituir basado pues la aquí no pero salvo eso está muy aquí

Voz 2 21:26 bueno ya que estamos repasando un poco la música en mi murciana no podía faltar la preferida que exclaman Kinski una banda que que ya no existe lamentablemente pero que nos ha dejado un montón de canciones súper chulas como esta que se llama el Cristo del Perdón y que me ha hecho pensar en el hermano de Miguel Ángel que es escultor y se dedica a la imaginería religiosa sí sí la

Voz 3 21:47 herencia de Salzillo indispensable

Voz 2 21:49 bien en la región de todas maneras tu Miguel Ángel eres más de arte contemporáneo no si de galerías sobre todo

Voz 3 21:56 sí bueno yo entré a la carrera estudiar Historia del Arte para estudiarlos Cristo de mi hermano y acabé estudiando Performance urinario vueltos del revés si soy soy más de arte contemporáneo aunque se todavía apreciar algo de del arte el pasado en Murcia hay un creo que un gran movimiento también en en torno al arte hay unas cuantas galerías interesante sobre todo dos mil nueve y veinte que que yo recomiendo a quien visite Murcia también pasarse porque siempre hay exposiciones muy interesantes bueno yo

Voz 2 22:29 creo que a estas alturas de de programa ha quedado claro que Murcia tiene muchos encantos bueno da mucho de sí no es aquella de Murcia eres sino Murcia qué interesante y qué es nuestra mejor mucho mejor si bueno pues nada que hemos hemos comentado muchas cosas chulas de de Murcia pero sabéis que hemos

Voz 3 22:45 la ciudad pues también valoramos mucho la la autocrítica

Voz 2 22:56 esta sonando otra canción de Clos y otra canción el primer disco que es que se llama tu hoguera está ardiendo es un título que parece hecho a la mar

Voz 0335 23:03 para para el final de nuestra sección porque van

Voz 2 23:06 los a escuchar a unos cuantos murcianos proponiendo quemar cosas que no les gustan todo en sentido figurado por supuesto

Voz 16 23:12 a las rotondas de Murcia osea porque son tan por qué por qué hay tantas supongo que tan caras en mi vida he visto una ciudad con tanta rotonda in town

Voz 2 23:21 bueno yo de María de Murcia a Calatrava

Voz 17 23:24 sobre la pasarela para cruzar el río Segura pero a la carrera lo materiales adicto que sobre el balón huevo pero Calatrava aun figura

Voz 2 23:32 la somos de la edición murciana de dirán

Voz 18 23:35 cohetes a todas horas en todos los momentos

Voz 19 23:38 quemaría es es sólo un esquema nosotros ese calor Zico de verano que no te deja salir de casa hasta las nueve de la noche y que te deshace sólo pisa el asfalto María

Voz 2 23:50 ah porque dejan mucha de la acera de Murcia hechas una verdadera guarra dada la falta de de querer no más en cuestiones que realmente son

Voz 1312 24:01 María a la gente que conduce en las carriles Hato cuando el carril derecho está vacío pues nos despedimos por todo lo alto con Murcia una tierra muy querida medio tierra Mia también ha sido como siempre Carlos los Khan un placer compartir el verano contigo recuerdos a Eli vale ya su VB os deseo mucho fuego mucha Chinchetas que es lo que os va vale Miguel Ángel así un placer una vez más escucharte y espero ya te digo que me lo voy a leer en vacaciones pero que leerte también bien pues el placer absoluto Nos vemos en el visado por supuesto haciendo cola yo venga Un besito gracias a otro