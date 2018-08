Dame un verso (27/08/2018) Mercedes Ferrer

Voz 1 00:00 en el instante último del olvido se precipitan los regresos huele a mar ciento la ola como una imagen rota inmigrada que me arrastra hacia el abismo hacia la búsqueda de una ausencia perpetua es de noche siempre ocurre

Voz 0073 01:17 la bienvenida a Mercedes Ferrer

Voz 6 01:21 estoy muy contenta de que esté está aquí me ha regalado los primeros versos de quién son porque pues mira son de Lola Velasco pertenecen a su libro

Voz 2 01:32 yo la frente a una mujer oblicua

Voz 0073 01:35 Lola Velasco es una poeta enorme ella expone realidades muy elevadas

Voz 8 01:42 hemos pero desde lo concreto es la metafísica de lo cercano

Voz 1 01:46 sí bueno yo creo que además está es muy coetáneas cuando Alés te vienen reminiscencias de los ochenta la movida solamente leer la última frase de esta poesía recuerdo su cuerpo como una extraña caricia metálica de recuerdo a Radio Futura porque es algo hay mucho simbolismo no

Voz 9 02:05 en los ochenta

Voz 0073 02:39 las mujeres como tú las mujeres con personalidad las rockeras las Damas Blancas de hecho los ochenta también Salies antología una antología de mujeres y con mujeres de poesía reciben de poesía claro luego llegó en los noventa ya tienen la palabra a la antología definitiva para hablar de poetas de todo eso vamos a hablar pero me gustaría volver a Lola Velasco a su reflexión sobre el paso del tiempo Iggy a cosas que ya decía cómo creamos universos con palabras que nunca pronunció vamos

Voz 8 03:13 la cara sucia de las cosas manantial que asola se limpia después de cada muerte que belleza en el en el uso de de las metáforas no a la hora de mirar los días que se nos va no que parte de Mercedes Ferrer ha bebido de ella y de otras mujeres para ponerse a cantar y a contar

Voz 1 03:32 de Lola muchísimo porque además ha sido ha sido una compañera de viaje quiero decir yo me llevaba sus libros estos libros han ido Méjico han ido Nueva York Anido muchos sitios de alguna manera me ha me ha arraigado un poco a mi a mi propia esencia no cuando he tenido alguna duda incluso de existencial sobre mí misma pues he recurrido a leer la ella enseguida me ha recolectado yo creo que la poesía es una herramienta

Voz 2 03:54 la metafísica como bien has dicho no entonces si en algún momento dejas de ser tú porque estas muy lejos hay referencias que te traen de nuevo botín ella para mí es una referencia muy importante en mi vida

Voz 0073 04:23 mi querida poeta Mercedes Ferrer pasajera del tiempo que alguien escribió de ti porque has Bolado y navegado entre dos aguas que a golpe de décadas recolectando tantas caricias como decepciones pero la lluvia amansa la tierra llover es florecer tú lo has hecho siempre adelante con nuevas aventuras aparcando tus ímpetus en la palabra caminando a veces solitaria o entre multitudes desde los años ochenta venimos celebrando estas delicatessen tuyas en forma de canción la literatura se posa siempre en tubos rockera

Voz 0073 05:08 porque tú también estás hecha de exceda Hierro Mercedes me ha parecido oportuno empezar el programa con esta versión maravillosa que tú has hecho no de de Antonio para reivindicar el poder femenino tu poder Antonio fue uno de de los que regaló un monumento melódico o no a nuestra condición de mujeres y no precisamente contemplando nos como sexo débil sino invocando a este poder no de de ser mujer en este programa iban a sonar muchas mujeres pero también van a sonar nombres que han hecho que nos sintamos felices de que nuestra autoestima vaya hacia adelante claro yo no puedo evitar emocionarme

Voz 6 06:11 no puedo evitarlo Antonio es es el loncha en compañía el verano compañero de toda la vida no yo yo

Voz 2 06:27 estaba lejos cuando él falleció estaba viviendo en Méjico y lo y lo más que puede hacer fue fue fue grabar esta canción del que me bueno me parece no sé cómo explicar esta canción Se de hierro no se está algo el Antonio es que Antonio era era es la sencillez y la complejidad al mismo tiempo

Voz 0073 06:56 vamos a empezar muy arriba también porque vamos a continuar

Voz 8 06:59 escuchando a María Zambrano no la mujer que supo trabar a la perfección la filosofía con la poesía vamos a escucharla

Voz 13 07:11 la lápidas consustancial esas sogas que echo de menos sufro aborden la inversión del lenguaje profesional técnico la adelante lado en la hubieran dejado sin interior

Voz 8 07:31 ella rompe una lanza por la palabra con corazón en un momento en el que creo yo que la palabra todavía era importante que diría ahora de este momento en el que aparentemente se lanzan muchos mensajes pero de qué manera no como se ha perdido digamos el respeto entre comillas al hablar bien al escribir con profundidad a la intensidad del vocabulario no

Voz 1 07:55 bueno la utilización digamos de de la sociedad que es competitiva que es descarnada afortunadamente con bien dicen en María Zambrano queda lo que debe quedar te vas de este planeta sin nada pero si deposita salgo si entregas algo que es lo que tú entregas eso es lo que cuenta

Voz 14 08:13 en mayo cuando se rindan

Voz 6 08:23 los kurdos Arida

Voz 14 08:28 salvar a vía

Voz 0073 08:33 tú te acuerdas cómo descubriste a María Zambrano o qué es lo primero que te llegó a ella

Voz 2 08:37 sin me llegó Claros del bosque

Voz 8 08:42 qué pensaste cuando moleste a esta mujer que dices pero

Voz 2 08:45 no fue para mi fue un fue vamos fue una revelación

Voz 15 08:49 ya en su libro de cabecera eh que que estas leyendo releyendo sin fin

Voz 12 08:56 es que María

Voz 0073 09:00 a ir a esta niña que cuando hablaba de su necesidad de buscar de leer decía quiero pensar una niña que dice quiero pensar en esos tiempos en los que

Voz 2 09:10 filósofo la mujer buscaba su camino

Voz 0073 09:12 los mucho la atención la forma que tiene ya de de de contemplarse ABF si definirse como viajera a tiempo completo no hablando de que el el propio viaje es su hogar dicen no sé cuándo con exactitud pero un día de pronto se despertó en mí ese deseo irresistible de dejarme llevar por el viento como este hace con las nubes eso es emplear las palabras con sustancia desde luego no

Voz 5 09:38 luego desde luego

Voz 10 09:43 de

Voz 0073 09:48 de alguna forma tú también a exhibe ha sido una exiliada no por otras causas ONU sentido así

Voz 2 09:54 sí absolutamente digamos que muchos momentos de mi vida de mi carrera ha tenido que hacer las maletas en algunos momentos son muchas lágrimas en los ojos porque aunque es incomparable e vivir una guerra una posguerra vivir

Voz 1 10:11 una etapa como la República española de que hice intelectual escénica

Voz 2 10:14 gestión barco y cruzar un océano o ir a un lugar en el que no te acoge como fue el caso de los exiliados españoles en Francia yo me imagino ese situación real vivida pero sí muchas veces me he visto obligado a hacerlo como bien se dice no es que por bien no venga porque realmente soy una persona cosmopolita gracias a que muchos momentos en España los de mayo caso entonces esa obligación de de irme de buscar fuera lo que no encontraba mi país me ha enriquecido normalmente tocado lugares realmente alucinantes no tocado en Nueva York en uno de los sitios más emblemáticos y más mágicos como Nails delante de Lenny Kravitz he pasado por allí Prince quiero decirles que estoy realmente han sido momentos que yo digo si te lo dicen no te lo creas con lo cual tengo incluso que agradecer que me han dado palos es mi país para el final a la última oportunidad del reencuentro con otras realidades artísticas

Voz 0073 11:55 tuviste que hacer un intermedio como esta canción de ellos ya veneno y esta canción fue número uno en muchos países al otro

Voz 2 12:02 hablado del océano o no vamos a hablar de eso

Voz 0073 12:04 sin duda y de tu relación preciosa con Mexico hoy en Nueva York pero primero quizás fue París entonces era emigrantes pero tú vas a La Sorbona estudiar literatura no oí supongo que se te abren los ojos a un mundo fascinante no como eran esos días en la Sorbona descubriendo autores descubrían experiencias

Voz 1 12:27 mira era vibrante era como una frecuencia la que estaba constantemente en el aire tan iluminado todo tan increíblemente inspirador la cultura estaba en la calle

Voz 16 12:37 sí yo voy a dedo

Voz 2 12:47 era alucinante vivirlos ochenta ver cómo iban los chicos y las chicas vestidos y vestidas el alucinante gris del marrón el azul marino o no

Voz 10 13:01 sí

Voz 16 13:05 por sólo UTE de

Voz 2 13:11 de energía y de color yo no sea para mí fueron años de una intensidad

Voz 0073 13:15 qué hacía nos dice de todo es

Voz 2 13:18 español eh cuida niños mucha cantidad de ellos estuve en una radio libre y me dice Manager a España

Voz 0073 13:26 que leían bueno yo leía poesía francesa

Voz 2 13:29 yo leí mucho la poesía el surrealismo porque me tocó es decir dentro del del de esas modernas había bastantes asignaturas contemporánea Apollinaire y todos los

Voz 1 13:39 surrealistas

Voz 5 13:41 los los llegan era

Voz 0073 14:03 estamos escuchando a John Lennon en este otro y no a la mujer a su mujer a Yoko Ono a la que tú conociste vamos a viajar ya a Nueva York aunque no tengo claro si la conociste a Nueva York en Barcelona como en esta mujer que también se estigmatice

Voz 2 14:19 como la malvada por excelencia la bruja del cuento nada nada malvadas todo lo contrario cómo fue fue un encuentro casual no realmente esto en un homenaje a Lennon que se hizo entonces cuando cuando me tocó a mí salir a cantar que salió muy bien y ella apareció en el escenario orilla pronto digo pero esto que está Yoko Ono si su acabó dijo John Lennon es la eh o algo así su estadio John Lennon y entonces desde backstage me dijo cuando vas a ir a nadie porque me dijo Jordi Llorca y a los dos meses estaba era yo no ellos claro por supuesto cómo iba a faltar a esta cita

Voz 0073 15:09 de qué hablaron dos mujeres de raza como Yoko Ono de Mercedes Ferrer

Voz 2 15:13 bueno pues fue muy interesante porque ella por ejemplo me dijo una cosa que que hacía falta también que el talento latino no fuese solamente este talento que se conoce como latino ese dejó tú que tienes esa doble vertiente no que hace Rok y lo haces en tu idioma frente a Los Angeles entonces mire una dirección el manager de Los Ángeles cura signos que sea fácil pero hazlo fui a Los Angeles y además de una manera excelente con bandas han canciones

Voz 0073 15:43 como esta esta versión impresionante del Este

Voz 17 15:50 ya

Voz 2 15:58 sí pero con lo lo aprendí localmente siento

Voz 0073 16:01 sí me olvido de alguien pero yo he escuchado

Voz 2 16:04 claro porque claro entre las mujeres no claro por ejemplo que que el uso de la voz de Janis es a través de una cosa que se llama ponía es una técnica bastante difícil de hacer porque lo normal es que te quedes afónico y eso lo puse en práctica en ley lo aprendí allí tres

Voz 0073 16:57 y tuvieras que decir en una frase lo que te dejó México

Voz 2 17:01 me es comida me han enseñado sobre él

Voz 1 17:05 apego

Voz 2 17:06 eh y me ha enseñado a desprender Medel

Voz 1 17:10 lo innecesario de todo de todo absolutamente de todo tú te puedes hacer un viaje con un bolso llevaron necesario en ese bolso entonces faltan nada más eso le agradezco mucho al mes

Voz 2 17:43 con lo cual esa experiencia me llevó a construir un disco como travesía en el cual quise quise indagar en la dulzura también esa dulzura y esa parte de ternura que hay en en esos ritmos en el bolero ranchero en las que benditas en el uso de la instrumentación medieval la vihuela el quinto el bajo sexto norteño

Voz 18 18:07 pero

Voz 0073 18:26 la tierra mexicana que también visitó María Zambrano ella hablaba desde ese vitalismo no que define su filosofía frente a otras que se refugiaron en la tristeza la sensación de abandono ella siempre hablaba de lo que le aportaban todas estas ciudades por las que anduvo Castillo abundando con sus gatos no tus palabras me ponen otra vez en en la atención a todas esas mujeres de la República a las llamadas passing sombrero no las mujeres de el veintisiete que fueron apartadas de esa generación en los libros pero que ellas son sustancia is son fuertemente la base no de todo

Voz 2 19:05 no es que además el asesino cruelmente

Voz 19 19:16 sin pueblo

Voz 20 19:19 voy de acá por el siempre que pueda llorando en el aliento del pie

Voz 19 19:42 yo soy con ello

Voz 2 19:51 habría mucho que hablar de por qué las mujeres de la Generación del veintisiete no han pasado a la historia

Voz 0073 19:57 condenadas al olvido no sólo al exilio porque el exilio encumbró a los hombres en algunos casos intelectualmente su aportación a la historia de la literatura pero ellas bueno sepultada

Voz 2 20:07 en fueron fueron además asesinadas en bien que es el franquismo de de invisibilizan sus nombres no han llegado esos números es que no sabemos ni tú ni yo ahí está el problema nos vamos enterando poquito a poco

Voz 0073 20:17 poco por ejemplo la gran pintora Maruja Mallo o no una de las de las ideologías que

Voz 8 20:24 contempló con gran dolor cuando volvió a España cuando decidió volver después de un largo exilio comprendió que nadie la conocía a pesar de sus éxitos en Nueva York en Argentina que NIDA Livni Neruda la nombraban siquiera

Voz 1 20:38 y ahora no existía no existe

Voz 8 20:40 dice que Maruja Mallo está dicen a al nivel incluso de Lorenzo Frida Kahlo no dar por encima dice Leonora

Voz 1 20:49 Clinton en España es una total desconocida

Voz 8 20:51 efectivamente

Voz 21 20:53 sí sí

Voz 0073 21:02 a Josefina de la Torre no esa mujer que luego se tuvo que adaptar a vivir en en la España franquista ya fue la doblador ha por ejemplo de Marlene Dietrich fue poeta ella se aparece la antología de Gerardo Diego que en la primera versión del Año XXXII no hay mujeres en la del XXXIV incorpora Josefina ya a Ernestina de champús CIM bueno cuántas historias hay Ike alucinantes no me viene a la cabeza por ejemplo también la primera arquitecta que logró licenciarse en España como tal Matilde Ucelay ella contaba que cuando llegó a la Escuela de Arquitectura ni siquiera había aseos para mujeres no participó activamente en la intelectualidad de pero cuando llegó el franquismo ella decide quedarse fue inhabilitada durante muchos años insular al final de su vida le llegaron los reconocimientos el Premio Nacional de Arquitectura todas comparten el olvido y los reconocimientos o póstumos o muy tardíos que llegan con la ancianidad no

Voz 2 22:03 es tanto también quiere decir sí claro

Voz 0073 22:05 bueno Rosa Chacel es que son tantas y tantas María Teresa León a la sombra de Alberti siempre no parece

Voz 22 22:17 le Él no

Voz 2 22:21 lo que es importante que toda esa recuperación este

Voz 1 22:24 lo que realmente habrían merecido marcar la historia al igual igual que sus compañeros varones

Voz 0073 22:31 creo que

Voz 1 22:32 que es momento de reivindicarlo es la oportunidad de disfrutar de una cultura abierta y plural real es decir que no solamente se vea por el prisma masculino masculinos solamente

Voz 8 22:45 durante muchos años el piropo hacia la mujer era no parece que lo haya hecho una mujer parece esta mujer es

Voz 1 22:52 un hombre me da pena que los hombres se pierdan esto se pierdan esto de la vida me voy a detener

Voz 8 23:00 poquito en una mujer muy importante Concha Méndez

Voz 23 23:05 mi padre mi un amigo de no haberle entonces Melicia Jarvis hermanos que eran muchísimas o qué quieres hacer de mayor yo me adelanté dije yo añoro preocupaba nada no yo voy a su capital de barcos Charlie Nahla Chunguitos veo un odio el hombre horrible porque que soberanía

Voz 0073 23:37 dice ese día empezó mi mi viaje hacia otro hacia otro lado

Voz 2 23:42 claro lo que estás diciendo Paloma me ha recordado a una psicóloga muy importante a finales del siglo XIX lo Andreas Salomé perteneció a la Escuela Frankfurt a la escuela

Voz 3 23:59 Roy Floyd

Voz 2 24:02 en la parte masculina encomendó a desarrollar su propia teoría que el desarrollo y un a través de la teoría de arquetipos en el caso de lo que ella creo fue la enciclopedia del erotismo de Sexología femenina Llum tuvo la suerte de pasar a la historia de ningún problema de hecho la teoría del marketing actual que conocemos como actual es una teoría la teoría de arquetipos de no no ha variado pero se nos privó de las historias que ya escribió verso nos privó del lado femenino entonces qué pena tan grande cuando cuando llegaron los años veinte el Ondas al mella tuvo que huir en la Primera Guerra Mundial periodo de entreguerras en Estados Unidos apareció primero a feminista fue el de las Boston y ganas eh que fueron las primeras mujeres que pidieron el voto en Estados Unidos como bien es conocido hay un encuentro histórico entre Deloitte las Boston Llanas en el cual por escrito dicen Stonianos nosotros vamos a defender la igualdad pero mujer el derecho al voto Lou Andreas Salomé la responden es dice no hay que luchar por la igualdad porque la mujer ya es superior de alguna manera ella se pone en el disparadero se pone en el disparadero

Voz 0073 25:25 sus escritos son apartados

Voz 2 25:27 lo que ocurrió fue que en su enciclopedia de la Sexología femenina del autismo durante el nazismo fue confiscada por los nazis afortunadamente esta enciclopedia está la Biblioteca Nacional de Suiza es decir no se quemó Peter porque razón de lo que pasa es que está encerrada bajo muchos candados no hay no hay no no no hay manera de acceder a ella

Voz 0073 25:55 caerán los candados me gustaría retomar a las poetas

Voz 8 25:58 veintisiete y entre ellas a Concha Méndez que luchó mucho por la emancipación ella fue en hoy

Voz 0073 26:04 la de Luis Buñuel vivía

Voz 8 26:07 absolutamente integrada pues también por su matrimonio con Manuel Altolaguirre en lo que fue la edición de la revista si todas las publicaciones del XXVII ahí hay una canción muy bonita con una historia detrás que peces y caracolas de Javier Ojeda que está versionando Un poema de Concha Méndez

Voz 26 26:30 porque no a ver si dos eh

Voz 0073 27:12 una preciosa versión que el llevo a a la hija de Concha Méndez a Méjico ir recuerda me recordaba él como su hija Paloma Altolaguirre con lágrimas en los ojos le dio las gracias no emocionada de que un poema de su madre de pues fuese a escucharse aquí en España porque la obra de Concha Méndez ha sido muy ignorada jamás apareció en una antología entonces desde esta casa colonial solariega del D F ella daba las gracias ha trascendido la la mirada el foco que sobre las sensaciones marinas puso Alberti pero fíjate que todo lo que escribió Concha sobre cosas muy parecidas no y esa mirada sobre el azul ella que fue una nadadora impresionante no pues está bien también que la haya recuperado además un hombre no claro

Voz 2 28:10 esos preciosos es muy caballeroso no dice mucho de él

Voz 26 28:14 Javier nos suspendida

Voz 0073 28:25 también la mirada del mar estas muy empresa no en Alfonsina Store ni una mujer a la que también conoció Concha Méndez cuando vivió en Buenos Aires Iggy antes de llegar a a Store ni a Pizarro las poetas suicidas en España hay otra mujer de la que tú hablabas antes así levemente que se llama Marga Gil Robles

Voz 8 28:46 que es una niña prodigio con doce años empezó a ilustrar libros idea que incluso se dice que las ilustraciones de El Principito están inspirados en trabajos suyos fíjate

Voz 1 28:55 a qué poco sabemos de eso también no

Voz 8 28:58 Marga se enamoró perdidamente de del poeta Juan Ramón

Voz 0073 29:01 Jiménez hirviendo

Voz 8 29:03 posibilidad no de que estampas con su más

Voz 0073 29:07 porque adoraba a Zenobia Camprubí la mujer de Juan Ramón Jiménez a la que admiraba también por ser la traductora de Tagore decidió un día o quitarse la vida no de un disparo ella hablaba todo el tiempo del refugio de la imaginación decía tengo bastante miedo tengo que imaginar me moriré de pena

Voz 10 29:26 eh

Voz 12 29:30 por la córnea

Voz 0073 29:51 esta mujer era escultora esculpida en piedra de una manera asombrosa no por la fuerza que imprimía en su obra desde los quince años ya esculpido en piedra cuando decidió que ya no podía continuar pues ya apareció en casa de Juan Ramón Jiménez con una carpeta amarilla y le dijo no lo puedes leer todavía ella ya había decidido quitarse la vida no de un disparo que disparo efectivamente las cien

Voz 8 30:18 pero antes de suicidarse Marga destruyó prácticamente toda su obra fue a la cantera apenas quedó el busto de Zenobia todo lo que queda de lo que ella hizo son

Voz 2 30:30 reproducciones

Voz 5 30:35 no

Voz 12 30:44 mi preocupación

Voz 0073 30:49 Juan Ramón la acompañan al hospital porque no murió inmediatamente

Voz 15 30:53 tienes un horror que vivió

Voz 8 30:57 el para siempre tuvo en su casa un busto que ya le había dedicado a su esposa Zenobia

Voz 12 31:04 puedes

Voz 0073 31:20 la Historia del olvido

Voz 8 31:22 llegó al punto de que durante la guerra civil su lápida en el cementerio de Las Rozas fue la única que quedó destruida por el impacto de un obús de forma que ni siquiera de su tumba queda algo las mujeres somos mucho más intensas a la hora de

Voz 15 31:45 expresar el amor esa represión

Voz 8 31:51 culturalmente Se nos ha llevado también Aino porque al punto de de querer abandonar el mundo por por esa lucha interior entre lo que quería y lo que podía

Voz 1 32:00 entonces porque yo creo que las mujeres están más a flor de piel no sé no sé si es una cuestión hormonal una cuestión como si fuera más fina que decirles como si realmente fuera fuera más fácil Erik Eric T no es es no quiere decir que los hombres no les pasa exactamente lo mismo

Voz 2 32:17 pero por lo por mi experiencia mi experiencia vital no interioriza más tal vez o no lo exterioriza en tanto

Voz 27 32:27 no sé yo

Voz 2 32:44 es verdad que en general las mujeres son más tendentes a dejarse arrastrar por las emociones

Voz 0073 32:49 estamos escuchando a Ornella Banon creo que compartimos pasión por ella he fíjate qué versión magnífica de lo que escribió otro gran nombre para las mujeres que fue Manuel Alejandro no que compuso

Voz 15 33:01 de signo sí sí

Voz 27 33:05 suela Haro

Voz 0073 33:26 es seleccionada aquí un un poema de otra mujer que fue una gran sufridora una mujer marcada por la herida que fue Rosalía de Castro otra rompedora en en en representante del romanticismo sí sí totalmente con una vida triste también marcada por la enfermedad tanta luchas no ella escribió esto casi un siglo antes de de lo que le pasó a Marga Gil pero es como si hubiera vivido la misma historia de alguna manera índice hora tras hora día tras día entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías como torrente que se despeña hasta la vida

Voz 8 34:07 ya

Voz 0073 34:07 Tiempos que fueron llantos y risas negros tormentos dulces mentiras en donde su rastro dejaron en donde Alma mía sede amores tenía vamos a entrar de lleno en en otra de esas mujeres que vivió tan intensamente que decidió abandonar la vida Alfonsina es Torné de la que nuestra ha quedado una canción completamente maravillosa no que está Alfonsina y el mar

Voz 8 34:43 que conoces de Alfonsina Store ni conoce salgo

Voz 1 34:46 un muy muy poquito conozco mucho más a piezas Nick

Voz 28 34:50 no

Voz 29 34:58 pues Alfonsina fue una mujer que burla hablando ahora

Voz 1 35:02 lo que no pudo soportar también

Voz 8 35:05 si las cosas tan intensamente al tiempo

Voz 15 35:08 pues que se ignorara no

Voz 29 35:13 eh

Voz 0073 35:14 venía de una familia humilde

Voz 8 35:16 no entendía sus devaneos artísticos tuvo que ver pasar muchos años hasta que se reconociera parte de su

Voz 30 35:23 labor literaria que tuvo que compaginar con tareas domésticas con un trabajo de profesora

Voz 31 35:35 tiene dolores viejos creo yo

Voz 29 35:39 y además no

Voz 8 35:40 cortar el hecho de haber sido madre soltera en una época en la que es

Voz 32 35:43 no no era nada

Voz 8 35:46 el género no claro porque yo creo que también de algunos

Voz 1 35:49 manera mujeres han tenido que endurecerse es decir han tenido que colocar una coraza para que no se viera quiénes realmente eran para sobrevivir atrás obligado a a cercenar su verdadera esencia que en realidad está conectada con lo natural y está conectada con el ático en la belleza José obviamente es desnaturalizar el ser humano y al final lo estás cometiendo en lo que no es malo

Voz 33 36:15 ha todo

Voz 29 36:17 sí me gustaría

Voz 8 36:21 leer algo que escribió Alfonsina hay que ya lleva impreso el destino que ella eligió que fue adentrarse en el mar desaparecer decía ella quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar será alta soberbia perfecta que si era como una rumana para concordar con las grandes olas las rocas muertas las anchas playas que ciñen el mar con el paso lento y los ojos fríos la boca muda dejarme llevar ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos Hinault parpadear ver que se adelanta la garganta al aire el hombre más bello no desear amar y figura erguida entre el cielo y playa sentirme el olvido perenne del mar

Voz 1 37:19 ese es el canto esos el canto de una sirena real cinco cero

Voz 34 37:25 el modelo

Voz 29 37:29 por caminos

Voz 0073 37:34 pues con este estado Verdemar que nos deja Alfonsina es Torné vamos a pasar a otra de tus elecciones una mujer cada día más

Voz 8 37:43 hay indicada entre las generaciones más jóvenes de la que se está recuperando afortunadamente mucho material pero ella también destruyó buena parte de lo que escribió Alejandra Pizarro N tenía ese rollo auto

Voz 0073 37:59 me voy destructor de sus materiales

Voz 8 38:01 es práctico no si te parece puedes leer este poema maravilloso que has elegido de ella

Voz 1 38:07 pero es un honor para mí se titula hija del viento han venido invaden la sangre huelen a plumas a carencias a llanto pero tú alimentas al miedo a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto han venido a incendiar la edad del sueño una Dios es tu vida pero tú te abraza como la se arrepiente loca de movimiento que sólo se haya sí misma porque no hay nadie tú lloras debajo de llanto tú abres el cofre de tus deseos eres más rica que la noche pero hace tanta soledad que las vale

Voz 2 38:52 ya verás es que suicidan

Voz 3 38:55 muy fácil si uno no le ha yo vete a la fantasía

Voz 8 39:21 es el destino de los que están condenados a no

Voz 0073 39:24 ubicarse en el mundo

Voz 1 39:28 yo no creo en unas con la realidad

Voz 2 39:30 yo creo que ya está demostrado algo llamado híper espacio es decir en que existen muchas realidades de hecho como bien dice este poema habla de la edad del sueño

Voz 3 39:43 sí siempre fue detrás

Voz 2 39:49 ir hecho de lo que habla

Voz 1 39:51 esta canción Fantasía es en los sueños en los sueños la vida siempre fue tan real es decir porque cuando tienes esa vida en el sueño segunda oportunidad de vivir en el sueño en realidad tú no sabes que estás ensueño estas viviendo otra

Voz 14 40:09 tu boca de nieve

Voz 0073 40:24 es impresionante parte de sus diarios Si escucharla casi decir voy a ocultar en el lenguaje

Voz 14 40:30 sí es ha

Voz 3 40:32 eh

Voz 35 40:35 un senador

Voz 8 40:40 escribo para que no suceda lo que temo para que lo que me hiere no sea para alejar al malo escribir un poema es reparar la herida fundamental porque todos estamos heridos el poema Se abre esa es su fuerza

Voz 1 40:54 efectivamente que está dando el poder sanador de de la poesía de la música de del arte es tiene tiene el poder de esa Nardy de curar las heridas y efectivamente todos estamos heridos es decir quién no ha vivido una situación traumática en su vida podemos analizar los podemos encontrar las razones pero la verdadera sensación va a ser cuando lo con prendas profundamente anímicamente comprendes que la vida como el poema Se abre

Voz 8 41:21 la vida se abre sedante que ella claro y como buen argentino además analizó pero uno de sus psicoanalistas León nuestro afirmaban no estoy seguro de haberla analizado se que siempre Alejandra me poetisa Bami claro yo hago el amor con la poesía decía Alejandra es que son tantas las frases

Voz 15 41:40 es muy difícil elegir qué textos

Voz 0073 41:44 la definen mejor hacia dónde va a ella a la gran amiga de Julio Cortázar que además no se sabes que tuvo los manuscritos de Rayuela para digamos pasarlas a limpio y los perdió Cerdanyola pudo no existe porque ella los descontroló en uno de sus los desvaríos y pasó como dos días sin dormir hasta que aparecieron

Voz 14 42:08 hay que romper no mejoró

Voz 10 42:28 ya lo ha avisado

Voz 14 42:32 mucho tiempo de carne y verso

Voz 0073 42:37 en todas estas poetas suicidas te diseñan metódicamente si no hay amanecer como el del último día decía amarga hacia el oeste y Pizarro pidió a un amigo niebla de Unamuno antes de de acabar con su vida

Voz 14 42:59 muy deprisa

Voz 0073 43:02 me gustaría cerrar esta parte que le dedicamos con unas palabras de ella escribía en uno de sus múltiples internamientos no hay decía me separé de todos o me marginal con como se trata de todos no puedo designar culpables no tengo con quién hablar para qué seguir envejeciendo mi casa sin nadie que me interesa viene a verme como soy tan inteligente ya no sirvo para nada como esto soñado tanto

Voz 5 43:34 que ya no soy de este mundo aquí estoy entre las inocentes almas de las da la dieciocho

Voz 12 43:49 no demasiado

Voz 5 44:10 hay voces de mujeres a veces son seda otras barro a veces son viento y vuelan y otras raíz profunda que abre la tierra de todas en borracho porque están medicina veneno todas tengo a todas quiero porque en su pasaporte viaja materno lo que creía perdido pero se enciende en ellas el una inevitable allí

Voz 12 44:34 pero

Voz 0073 44:41 la imposibilidad de ser feliz

Voz 8 44:44 puntos en los que las mujeres no se sientan reconocidos

Voz 0073 44:46 las todo es una lucha pero llega a los ochenta parece que el despertar femenino toma foco no cómo se explica esta vuelta al valor de lo femenino

Voz 2 44:58 yo creo que los ochenta son interesantes porque eran andrógino era era lo lo bonito de los de Danny Webb no es que los chicos y las chicas eran era lo mismo no pues como una unisex que nuevos aproximó a todos mucho luego ya los noventas fue completamente distinto

Voz 9 45:45 qué le falta a este país para reconocer que hubo que hay

Voz 8 45:51 Gêres porque estoy pensando ahora en el centenario de Gloria Fuertes otra gran condenada de la Historia hay que ha tenido que sufrir

Voz 2 46:00 toma pues mira falta que los lobbies de poder

Voz 15 46:03 que pueden es que pueden lo que no quieren pero sus rebeldes

Voz 0073 46:09 no hay díscola no es bohemia cuál es la

Voz 2 46:12 no no no al contrario yo creo que gente más más educada culta e interesante que Carmen París que Aurora Beltrán que Christina Rosenvinge Mercedes Ferrer no hay ninguna a los hubiese poder Nole no les ha interesado apoyaron

Voz 36 46:27 mujer poderosa

Voz 2 46:28 han lo que han estado incentivan de lo que han estado promocionando ha sido una mujer sumisa

Voz 36 46:32 qué estado aplacado por el poder de nombre eso es lo que se ha vendido en España durante durante muchas décadas los ochentas un son un oasis pequeñito en la historia pero enseguida se borró la anterior sino que ha existido se ha cambiado pero otra cosa con lo cual lo que no ha llegado a día de hoy no son mujeres fuertes ni ni mujeres valientes mujeres poderosas bloqueados a mujeres sumisas todas

Voz 8 47:03 da pena ver que aquí en España lo que haber representó

Voz 32 47:06 dado no corresponde a al lugar

Voz 1 47:09 sí es un cabreo que Tena yo ver yo Mercedes Ferrer vídeo que hacen unas chicas catalanas deben de tener veinte años diciendo que dónde estaban sus referentes femeninos en la música música cantada en su idioma en femenino que no tenía referencias que dónde estaba su historia que

Voz 2 47:28 de estaba

Voz 11 47:31 esos que queman vivimos

Voz 0073 47:59 de qué forma crees tú que en Méjico

Voz 8 48:02 los referentes femeninos están mucho más

Voz 2 48:04 próximas marcados que en España sin es verdad eso es una cosa que a mí me sorprendió mucho en México cuando lleguen que que la mujer esta reivindicada como como debe ser es decir como Mujer Guerrera tienen mucho poder la mujer en México es poderosa o no hay ningún tipo de reparo en en reivindicar a la Mujer Guerrera poderosa

Voz 1 48:24 la Bella en ningún momento desde desde la sumisión sino todo lo contrario escuchas la lucha Arilla cantar rancheras y alucina

Voz 9 48:32 están armadas

Voz 37 48:37 todo lo quiso regalar a una mujer

Voz 2 48:42 escucha te también Alejandra Guzmán verás también a través de de ella pues hasta dónde llega el poderío recientemente ya puede ser muchas otras más vertientes en las chicas más jóvenes que han que han bebido de las referencias anteriores sus antecesoras

Voz 6 49:20 ahora tiene un ecosistema femenino en México muy moderno muy saneado ida gusto escuchar a Natalia el azul y Carla Morrison

Voz 2 49:33 da gusto verlas en este maravilloso

Voz 0073 49:36 yo de noni Benegas sobre las mujeres y la escritura que se llama ellas tienen la palabra

Voz 8 49:41 esta reivindicación y de esta realidad y que incluso para certificar lo que ha pasado en el momento en que empieza a ser industria empieza a ser negocio

Voz 0073 49:49 la mujer exige ser sujeto enough

Voz 8 49:52 Nieto de inspiración que es lo que ha sido siempre la musa es donde empiezan los problemas para cerrar esta parte no no más dolorosa reivindicativa llámalo como quieras analítica no de lo que ha pasado valga este texto de un crítico y poeta que te quedas pasmada yo lo voy a leer tal y como la escribió este crítico no dice poetisa mías atiendan vuestras mercedes a sus maridos y a sus hijos mantengan la casa en orden de versos malos

Voz 0073 50:21 pues Chambao rostros que ya hay demasiados poetas que se dedican a ello con terca dedicación sin comentarios no comenzó

Voz 12 50:37 nuestra

Voz 0073 50:43 pues vamos a a tú tercer poema de una mujer muy reivindicativas sobre todo en el terreno animalista no es Ruth Toledano la primera mujer que fue declarada cronista de la Villa de Madrid porque has elegido a Ruth Toledano porque

Voz 2 51:02 también es una mujer feminista y femenina tiene una plaza ojos de quién es este libro tan tan distinto es un libro que a mí me ha acompañado también Emmys viajes es diferente al resto tiene una un estilo distinto las manos que describen este

Voz 1 51:26 signo en el aire hice disuelta en el signo El aire aún quedan las manos sin objeto de quién

Voz 30 51:35 la lengua que conjuga esta gramática

Voz 1 51:38 sin el donde silencio hice disuelven la norma la mudéjar quedan los idiomas más negros de la boca de quién los ojos que ven signos disueltos en el aire los ojos que pronuncien sordas frases que quedan los ojos que más dedican con la boca más negra la mirada que viene a ser sujeto de quién de quién los ojos

Voz 5 52:06 ojos de quién ojos de quién la mirada engendra ese su máximo riesgo con esas versos Nos vamos a despedir Mercedes Ferrer quiero darte las gracias por ser rock'n'roll leer por tus ojos de gata tuvo de pantera por tus canciones que sí ha sido referente para una generación de mujeres como la mía como las que vendrán gracias por compartir este paseo por la vida y la obra de las diosas blancas mujeres únicas como tú sobre las que posarse ir recrearse hasta el infinito y más allá Mercedes nos vemos en la vida yo me pareció maravilloso

Voz 2 53:29 va a ser algo queda tres y lo estaba así que en cuanto la suerte que tenemos internet cosas hay muchas ventajas en la Matrix que podremos que compartir las redes y la gente va a tener otra oportunidad de escuchar toda esta maravilla de programa para mí es importante tenerte al lado porque me he mirado muchas veces en en esos vinilos tuyos bien la fuerza de una mujer que pese a los pesares se colgó la guitarra eléctrica y dijo

Voz 5 53:58 yo no compongo canto siento Illes regalo esto gracias Mercedes pues nazis

