Chinchetas Tour: Alicante (19/08/18)

Voz 1 00:00 el otro día Carlos Cano me dijo que fuese preparando un barco para la sección de hoy para el Chinchetas Tour hola Carlos qué tal

Voz 0335 00:32 siete lo dije las conseguido que bueno no una barca

Voz 1 00:35 no he conseguido un hinchable gigante conforman Unicornio

Voz 0335 00:38 sí pero yo creo que igual sirve no sirve la cuestión es que vaya cargaditos

Voz 1 00:44 hombre si la como una actividad de riesgo

Voz 0335 00:49 dejar vamos a dejarla broma del barco lo cierto es que unos vamos a Alicante y luego muchas ideas muchas propuestas para escuchar música para perderse por ahí con un buen libro para comer bueno ya sabes lo que

Voz 1 01:00 ese rollo que nos gusta si has además ideas no no nos faltan pero después del Arenal Sound aún quedan festivales en la Comunidad Valenciana me pregunto porque allá

Voz 0335 01:10 sí quedan si el verano en la costa mediterránea es una gozada de hecho del veintitrés al veinticinco Se celebra el mediterránea festival en la playa de tabernas de la Valldigna con grupos que están en otros muchos festivales como hay al Dorian Sidonie La Habitación Roja Barry Brava pero hoy he Nos vamos a centrar en otro festival más pequeñito pero que es de acceso libre y eso está muy bien si íbamos a hablar del Figa el festival den de Gata de gordos en el que tocan entre otros los futuros bueno la canción que está sonando se llama precipicio que da nombre al disco de Futuro Terror a él el que sacaron el año pasado con B Core un disco que yo estuve varias semanas escuchando en bucle porque esa mezcla de punki de melodías pop me parece super adictiva nuestro invitado de hoy es José Pazos cantante guitarrista de futuro

Voz 2 02:42 hola a José hola qué tal cómo estáis muy bien oye qué nombre tan tan optimista os habéis puesto no Futuro Terror sí bueno es un hombre que va con los tiempos que corren sí bueno de los Sex Pistols decían aquello en los setenta de que no había futuro y al final vemos que sí que hay futuro pero es súper chungo sí bueno es un poco la broma de del nombre tenía que ver con con eso

Voz 0335 03:04 hemos Jose entiendo que en las letras y también hay aunque haya algo de broma pero hay hay rabia generacional no

Voz 2 03:13 sí bueno no sé si generacional únicamente pero sí rabia rabiosa si ahí

Voz 1 03:19 Jose y es la primera vez que tocáis en el Figa ya conocéis la zona conocéis Gata de voz

Voz 2 03:24 bueno yo conozco la zona porque sí que en Pedreguer por ejemplo hemos tocado oí en pueblos de cerca de Gata pero en Gata no en el Cicca tampoco hemos estado nunca

Voz 1 03:58 ostras esto es una muy muy folk que muy muy americano pero están cantando en valenciano que es que estamos escuchando tocar

Voz 0335 04:04 la canción se llama nuevas compañías es una canción de Joe Pass en la que también colabora grupo valenciano Senior i el Cor Brutal Joe Pass que aunque el nombre despiste es de Alcoy también toca en el Figa este año pero bueno tú te acuerdas que en el programa de de Vizcaya hablamos de Guecho como un pequeño vivero de exacto pues oye en Alcoy está pasando algo un poco parecida porque las víctimas civiles es un grupo que a los fans de de María Arnal y Marcel Vallés que es uno de los grupos del momento

Voz 1 04:33 maravilloso asegura que les va a sonar esta canción del

Voz 0335 04:36 es víctimas civiles canción total

Voz 3 04:40 mi un extraño sobre todo en la ignorancia

Voz 1 05:13 os tras que que diferentes que suena no al a la a la versión nunca la versión de canción total

Voz 4 05:20 de total de de María aire

Voz 0335 05:24 el baile es si esta es la la versión original de este grupo de Alcoy las víctimas civiles un tema que bueno señor fijamos en la letra es de alto contenido lo social y político algo parecido a lo que pasa con las letras futuro perro

Voz 1 06:21 José qué qué imagen tan inquietante una tumba de cristal sí bueno

Voz 2 06:27 nada estaba estaba pensando que que me ha gustado mucho quieres esa comparación con con las letras de las víctimas civiles porque Héctor Arnau es vamos yo soy un gran admirador suyo no solamente por las letras que escribe sino también por los poemas que escribe que también sacó un libro hace no mucho hoy y me parece una pasada como escribe

Voz 0335 06:45 la toma de cristal exacta eso de salió

Voz 2 06:48 a la toma de cristal pues buenos de las canciones iguala simas más poéticas de del disco de futuro de error muy bueno en realidad sale es justamente lo es la tumba de cristal sale vive una de una imagen que tengo yo en mi cabeza de cuando era niño y veía las procesiones de Semana Santa desde un balcón de del pueblo de mi abuelo que era Candeleda recuerdo me daba muchísimo terror a una tumba de cristal que aparecía allí con Cristo luego la canción va muchísimas otras cosas evidentemente habla de los tiempos que corren también y habla un poco de de bueno pues de de si de ese desencanto que existe con con con cómo se estaba desarrollando el capitalismo y con monos nos saca a todos de de nuestras identidades

Voz 0335 07:34 yo estaba hablando un poco con Jose estos días sé que es un tipo muy crítico crítico también con Alicante pero me decía que refugios que hay sitios en malas de la peluquería de ocho y media no algunas salas de conciertos también

Voz 2 07:47 sí sí a Vera en Alicante es una ciudad en la que la que parece que parece que es un poquillo Páramo pero hay cosas muy interesantes ahora el el ocho y medio por ejemplo es un espacio cultural una asociación cultural pero que también tiene ahí un bar tiene una sala de conciertos donde durante mucho tiempo han hecho muchas cosas luego hubo un parón y ahora parece que están empezando a hacer cosas otra vez y por ejemplo en el ocho y medio ahora mismo a Arturo bueno soviets Jim que es un proyecto de electrónica que a mí me flipa a Alicante pues el chico que te hace este proyecto está empezando a organizar allí unas sesiones que Seaman dispositivos por ejemplo de de electrónica para que me gustara electrónica que que prometen un montón iba a programar pues hay gente que tiene proyectos de no es de minimal Wave de un montón de cosas

Voz 0335 08:39 bueno la verdad es que es suena suena muy bien toda esta propuesta cultural pero siguiendo con el tema de la música estaba hablando con José que ahora mismo se habla mucho de la indie mainstream no una escena el grupos que son habituales de esta sección pero al lado o no sé o debajo quita hay una escena más Underground con con bandas muy guitarrero punkis yo creo que grupos como Biznaga como cargamento como Futuro Terror son un poco la apunta el iceberg de de esa escena pero debajo de la superficie hay hay otras fuera de Alicante como la URSS un grupo que se llama así o en Alicante mismo como

Voz 5 09:17 esta banda que vamos a escuchar y que ya no existe que se llama los plátanos

Voz 1 09:36 madre mía se acaban de despertar es si esto es A vivir que son dos días estamos además hablando del Alicante menos conocido José está volviendo el el pum con nunca es que nunca se ha ido siempre ha estado ahí

Voz 2 09:48 el punk siempre ha estado ahí siempre ha estado ahí no yo creo que lo único que ocurre es que hay una cosa que es que llamamos Underground pero que no Andre el Underground aunque obvió esa palabra además el Under Ground creo que está debajo del Underground ahí sigue existiendo una escena muy amplia de grupo Super interesantes que son los que realmente seguramente arriesgan y hace las cosas más interesantes y que normalmente no se no se ven ahora lo lo único así que ha ocurrido es que que hay dos o tres grupos de punk que que han entrado un poco en el circuito de festivales y en el circuito de de los medios de comunicación y entonces pues parece que que sí que hay como que el punk que está volviendo o algo así pero no no no está volviendo

Voz 0335 10:32 bueno pues será entonces una sensación desde luego lo que cada vez es menos Underground es la música urbana y Alicante es un gran exponente de ello

Voz 6 10:41 tal estamos acá de tango y yo tengo que por eso quieren sacar de banda

Voz 0335 10:55 bueno está sonando que es un artista medio alicantina y medio canadiense que hace trapos con todas las letras y que podrá gustar más o menos pero lo está petando entre el público más joven yo la verdad es que soy más

Voz 7 11:07 cercano mientras se preguntan más por mi sexualidad que por mileurista Freestyle hasta mediocres periodista Ian entre parece que te en cualquiera de patrocinador secundario ya que no dejan de insistir en que esta habla del armario un verdadero peligro que dentro de la música hoy tan escuchan escogió para pidiendo la República nombres también barrios han el sumario de la Púnica San Blas Alicante un estudiante de la Púnica oye me encantan las letras Cano

Voz 0335 11:33 la verdad es que es súper ingenioso es verdad que este rapero alicantino tenido buenos maestros porque Alicante como Zaragoza es uno de los o Zaragoza no se pronuncia y con acento todas las sílabas exacto es uno de los puntos calientes del rap en España nos lo cuenta él mismo

Voz 1414 11:51 sin duda Alicante es una de las cunas españolas del rap yo creo que en gran parte se lo debemos a a la z ANP la la zona Norte pose que era era una agrupación de pues de rape break que tenga que yo pintaba graffiti y que lo movió mucho conmovió mucho y puso a Alicante en el mapa yo creo que eso agitó bastante el panorama en la ciudad y luego ya pues fueron fueron surgiendo

Voz 0335 12:18 otras figuras Nacho creo que también ha hecho muchísimo por el rap dentro de Alicante

Voz 2 12:23 hay ID ahí

Voz 0335 12:25 de ahí florecido todo es curioso porque el rap tiene eso que ver con con la poesía de Alicante son alguno de nuestros mejores Roper raperos no como como Nacho como arcano pero también el poeta Miguel Hernández también jóvenes talentos de la poesía española como Carmen de Juan Romero que es una apuesta de Alicante que además tiene ahora una librería la ochenta mundos allí os podéis ir a a surtir a comprar libros pero bueno yo le he pedido arcano que me recomiende sitios para leer y mira pues Alicante tiene mucho rinconcito mágicos pero sí

Voz 8 12:55 tengo que elegir uno el hijo El Rincón del Poeta está por el centro de la zona del casco antiguo en la calle

Voz 2 13:01 en fin es un sitio donde

Voz 8 13:04 bueno e la gente puede ir a escribir lo que quiera

Voz 0335 13:08 Paredes la verdad es que hay mucha

Voz 9 13:10 hay mucha poesía mucha mucha frase inspiradora me encanta pasear por allí de vez en cuando

Voz 1 13:17 Nos ahora nos lo hemos apuntado El Rincón del Poeta en la calle golfista Jose Nos recomiendas Un libro y un sitio en el que leerlo

Voz 2 13:24 pues bueno yo yo ahora mismo estoy leyendo un libro que me parece súper brillante que se llama la trampa de la diversidad de Daniel Bernabé que me parece un libro que era muy muy muy necesarios un ensayo político y se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo y bueno y luego también eh ya que ha salido el Miguel Hernández de Alicante es una ciudad que tiene una memoria histórica bestial pues también recomendaría para la gente que vaya a Alicante y quiera conocer un poco más de de la historia de Alicante Campo de los Almendros demasiado que habla de del campo de concentración tuvo allí justo cuando terminó la la guerra es un campo de concentración el que bueno medio allí a unas veinte mil personas así murieron muchísimos es vamos forma parte de la historia nuestra ciudad igual que el bombardeo el mercado ha apuntado que era también hay un libro de Paco Roca

Voz 0335 14:16 eh del que hablamos el año pasado no cuando hablábamos de Valencia

Voz 1 14:19 Valencia que también habla de él

Voz 0335 14:22 la época de la Guerra Civil en en Alicante claras que hay muchas obras inspiradoras yo voy a recomendar otro libro que también tiene poesía hay mucha reivindicación y una clara conexión con la música se llama no comparto los postres de niño

Voz 10 14:45 las bomberos dan las dos años A

Voz 1 14:59 me encanta el niño Elche y me encanta la viva la rumba diez pero bueno de todas maneras Miguel Hernández también tiene un disco dedicado a es verdad una figura súper interesante Niño de Elche oye hablando de postres Lore no comparto los postres del Niño de Elche me ha recordado algo Carlos querido contarlo estoy echando de menos la comida bueno pues mira no te voy a fallar ha hablado

Voz 0335 15:24 dos chefs que tienen cada uno dos estrellas Michelin uno es Kiko Moya de la escaleta en Cocentaina y el otro es Alberto Ruth del restaurante buena

Voz 5 15:33 de sabia estamos elaborando un mueble mediterráneo este caso con con tomate secado al sol con una ventresca curada en Camarasa utilizan una técnica en este caso mexicana con

Voz 1414 15:47 ingredientes del Mediterráneo

Voz 5 15:50 eh especias frutos secos traumáticas

Voz 12 15:53 es una secuencia un poco inspirada en los magras con tomate que se tome para almorzar en la Comunidad Valenciana y es una atún confitada digamos conjugado de tomates maduros una Peer de ser dado que va muy muy muy cocida tienen un poco la misma textura con una ventresca muy melosa no

Voz 0335 16:26 bueno esto qué zonas otro grupo de Elche que conoció gracias a a José se llama a los Manises Alicante es una potencia musical yo creo que que ha quedado claro pero también es una potencia de de alta cocina de lo que estábamos hablando en Elche por ejemplo está a la finca de Susi Díaz que también tiene estrella Michelin en Alicante capital esta el no mano Lin un templo de de los bares españoles yo me quedaría a vivir en Navarra y no sé el único porque Joel Robuchon chef francés que murió hace poco que es el que más estrellas Michelín tenían todo el mundo bueno él veraneaba en Calpe desde hace más de treinta años y muchos de sus restaurantes a monta un imperio por todo el mundo inspirándose en las tapas de del no Manolito

Voz 1 17:05 madre mía no apuntar cuántos de deberes tengo vez visitar todo esto

Voz 0335 17:09 bueno los que te quedan de hecho para la gente a la que le guste más la cocina tradicional Le pero también aquí como ya Alberto que no recomendar restaurantes la venta

Voz 1 17:20 la venta Mariola que está

Voz 5 17:22 eres las buenos sitios para comer cocina tradicional

Voz 0335 17:27 de la zona pues

Voz 12 17:29 daría caza Elías para al final comete un grandísimo arroz de conejo y caracoles y luego a dónde voy yo los lunes la perla de Jávea donde puedes comer el producto en la bahía de Jávea prácticamente no lo tocar nada un sitio para ir todos los días no

Voz 1 17:46 Jose a ti donde te gusta comer

Voz 2 17:48 sí bueno yo a mí me gusta mucho sitio que hay debajo de mi casa una el el Tovar que también es de comida típica alicantina y bueno el que hay que reservar así con un poquito de tiempo pero pero además es un sitio bastante económico y que se come súper bien Mi y luego me gustan me gustan los los antros me gustan los bares antros de con barra de aluminio con sucia en el suelo con todo pasa ahí con sus dársenas

Voz 1 18:19 te iba a decir bien rotas pero es que son las son de esas tapas ricas pero que sabes que efectivamente que te estás metiendo ahí entre pecho y espalda montón de calorías y un montón de

Voz 2 18:29 ejemplo en Alicante en el Raval Roig en la parte de abajo hay hubo una especie de sociedad deportiva que que hacen un montón de pescadito frito e Iker Iker sales oliendo a pescaíto frito también pero contento pero muy efectiva entraría un poco de todo en Alicante

Voz 0335 18:45 porque hay sitios así como como lo es está yendo José y luego hay sitios súper modernos súper chulos como una coctelería de tener armenio Gaggan Kazaa Ariane que para muchos es el mejor del mundo y que vive en Alicante tiene uno que se llama cazar Islam está apuntado abrió otro que sea Mecalux y luego a mi me gusta mucho también un un bar que se llama Manero en cerquita cerquita de del centro de Alicante la verdad es que sitios súper chulas

Voz 14 19:27 ah

Voz 1 19:36 bueno está sonando nada personal

Voz 0335 19:38 de los medio alicantinos y medio murcianos Barry Brava que es una de las bandas favoritas de Elisa Muñoz y que por supuesto es una de las bandas que recomienda en bares y restaurantes en su guía en bares independientes editada por hidroavión

Voz 15 19:52 los Barry Brava dicen que el restaurante más famoso de la Vega Baja del Segura escasa corro bueno no sólo lo dicen ellos por lo visto Santiago Auserón en en su libro el ritmo perdido habla también de ese sitio porque cuando estuvo destinado en Orihuela como delineante comía y dormía allí así que es un sitio que tiene bastante historia ya musical de partida pero aún así dicen que también se come muy bien que todos los que son de Orihuela han estado al menos una vez allí en la vida en alguna voz dan alguna comunión hay buena que tiene la mejor comida alicantina así que allí en casa corro Orihuela hay que pasar

Voz 0335 20:34 bueno antes de cambiar el tercio quería mandar un saludo a todos esos cocineros y camareros que están trabajando en la costa Alicante que el mes de agosto para ellos es un casi un infierno porque están trabajando casi todos los días un saludo para ellos

Voz 2 20:48 pesas para vamos vamos a acabar con

Voz 0335 20:51 con la sección de la quema en la que le damos voz a alicantinos para que hablen de de lo que no les gusta en os voy a avisar he pillado alguna alicantino que estaba la deseando coger las vacaciones con ese nivel de hartazgo hoy de saturación que te sale la Lama alabada por las orejas y por supuesto la dirección del la vivir nos hace responsable de la opinión de sus oyentes

Voz 1 21:13 qué miedo me está dando Carlos es fácil

Voz 5 21:16 que me molestan muchas cosas de Alicante para empezar yo te diría el olor el olor en verano es como en idea es muy desagradable no me gustan

Voz 16 21:25 pues yo que María la paella además todos los tipos de país

Voz 17 21:29 quemaría a los alicantinos que siguen diciendo que no es paella arroz alicantino qué más da como se llame

Voz 5 21:39 luego la vegetación esas palmeras recaídas que mucha pena verlas cuyos dátiles caben en la cabeza eso es muy Molés

Voz 18 21:47 es lo que yo destruiría María de la provincia de Alicante son todos esos edificios de apartamentos feos que han construido encima de las playas destruyendo el paisaje la naturaleza pues todo eso lo quemaba y también a los constructores sin escrúpulos que lo han hecho a los políticos que les han dado permiso

Voz 17 22:05 que María que en Navidad

Voz 19 22:08 se tenga que comer siempre caldo

Voz 1 22:11 con pelota sin duda yo de Alicante quemado

Voz 20 22:13 todas las croquetas no encontrando todavía ningún bar que me ofrezca una croqueta grande sabrosa Igueste rica y encima todas las acompaña siempre con mayonesa

Voz 21 22:22 y luego por último sin necesitar más temas pero en invierno cuando todos los turistas se han largado cuando los ingleses sean sean marchado se quedan pues los autóctonos con con ese geriátrico madrileño que pasa el el invierno en Alicante eso es muy molesto

Voz 1 22:42 José te ha faltado algo en lo que era bueno tengo que decir una cosa yo es que ahí

Voz 2 22:50 hay dos sitios de croquetas yo soy un amante de las croquetas y hay dos sitios de croquetas estupendas en Alicante así comparte comparte unos el Jaca Paca son unas croquetas de verdad impresionantes y otro es Mary creo que es un sitio donde puedes ir a comprar comida y además pero ya el nombre lo indica lo dice todo lo dice todo yo bueno yo si tengo que quemar algo a lo mejor me echan de Alicante no puedo volver nunca más en la vida yo quemaría las las las obras pero no no

Voz 0335 23:20 no

Voz 1 23:21 en este caso les echaríamos algo que ya se queman no pero quiero decir que me dicho sí

Voz 2 23:27 fiesta en sí y y tal y como la conocemos porque porque es una fiesta en la que por alguna razón desde hace muchísimos años no tiene cabida la la la Cultural alternativa de la ciudad y eso es una cosa lamentable y muy triste y además antiguamente existía una barraca popular que que bueno pues será una barraca de todos y de todas y hoy en día ya ni siquiera tenemos eso pues así que yo quemaría la fiesta tal y como la conocemos ahora mismo que vuelven a ser popular de verdad y que volviese a ser una fiesta popular y que además volviese a ser una fiesta en la que cabe lo alternativo

Voz 4 24:03 apuntado queda Carlos eh las