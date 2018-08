Sofá Sonoro: La odisea de Dire Straits

Voz 1 00:00 ah no

Voz 0084 01:32 fue una de las bandas más importantes de los años ochenta un grupo que duró poco más de una década una década repleta de cambios pero que dejó una huella eterna en la música en la vida de millones de personas lo consiguieron a través de buenos discos de buenas canciones canciones en parte totalmente es marcadas por la forma de tocar la guitarra de Mark Knopfler Igor Paskual Nos valora el estilo del músico inglés

Voz 4 01:57 es un guitarrista muy sorprendente porque parte de de todas las influencias rockabilly is Icon eso logra hacer obras tan distintas como por ejemplo el gol que es casi un rock roll creador tiene un punto de rock progresivo no y luego es de las pocas personas también capaces que de cada verso que dice cantando replica siempre con una frase de guitarra visualmente en un guitarrista suele ser muy cansino logra que cada frase sea singular una especie de experiencia melódica muy muy muy hermosa hay muy concreta muy bien tocada con un pulso bastante exacto lo además aparte es un gran guitarrista encima su letrista enorme

Voz 0084 02:56 en catorce años la banda liderada por Mark Knopfler grabó seis discos de estudio pero su huella como la de los grandes grupos va más allá de los millones de copias vendidas uno de los muchos premios logrados va más allá incluso de las giras eternas por decenas de países con todas las entradas vendidas la huella de dar Street el recuerdo que la gente guarda de ellos lo importante que han sido sus canciones a lo largo de la vida de miles de de cientos de miles de personas este dos mil dieciocho la banda ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame uno de los honores más grandes que se pueden conceder a un grupo el motivo que ha juntado a músicos que se han llevado muy mal aquella noche en Cleveland faltaba Mark Knopfler

Voz 1775 03:57 Juan además de de bueno debo decir que este ha sido un largo camino desde un pequeño apartamento creo que los llaman viviendas sociales aquí en el sur de Londres donde la formación original de Dire Straits con Mark David pic yo mismo creamos un sonido y un estilo únicos pero esto no habría pasado sin un hombre que tristemente no esta aquí esta noche Mark Knopfler no sólo es un hombre muy generoso sino guitarrista excepcionalmente único y un talentoso cantautor que escribió numerosas canciones clásicas que tienen un atractivo universal yo creo que sí

Voz 0084 04:38 asistirán la prueba del tiempo

Voz 1775 04:41 que exista Marc le dio este grupo un estilo único y lo hizo sobresalir entre la multitud fue un placer haber hecho el viaje con él desde aquellos comienzos desfavorables todavía somos amigos íntimos hoy me complace decir que en nombre de todos queremos dar las gracias al Salón de la Fama del rock and roll por poner a Dire Straits en este lugar es realmente un gran honor y finalmente cero muy importante un gran agradecimiento también a todos los fans que no han seguido durante años que vinieron en masa a vernos tocar por todo el mundo no podríamos haberlo hecho sin ustedes gracias

Voz 0084 05:20 hoy dedicamos el sofá Sonoro a recorrer la historia y la obra de dar straits una de las bandas más importantes del rock de los últimos treinta años un grupo marcado por su líder y compositor de una banda que tardó en encontrar su momento su primer paso en la música Lucía Taboada nos cuentan los inicios de la banda de los entonces hermanos mafia

Voz 1322 05:41 la historia de dar straits unos llevadas redacción del Newcastle creo que en los años sesenta en este vespertino un becario adolescente llamado Mark Knopfler comenzó a escribir artículos de rock reseñas de bandas locales gracias a este trabajo como reportero conocías en un local de blues juntos formaron el dúo de Willian Steam piques Márquez ensayaba por las noches trabajaba de

Voz 7 06:03 pero el día justo hasta el dieciocho de Setién

Voz 1322 06:06 abre de mil novecientos setenta El día que murió de Jimi Hendrix

Voz 8 06:09 m de dos trajes un amante más más papá

Voz 1322 06:16 al graduarse la Universidad de Leeds en mil novecientos setenta y tres máximo a Londres decidido a vivir la música tras una audición consiguió tocar durante dos meses con una banda de blues llamada revés Group allí conoció atribuidas que sería posteriormente el primer batería de straits aunque la historia de la banda no se entiende sin un apartamento en el barrio de de Fort y entonces la cloaca de Londres como decía Mark David su hermano lo compartía con el bajista John Wesley los tres de pasaron semanas encerrados en el salón ensayando composiciones propias como Wide western fluía sólo necesitaban algo más con batería el candidato perfecto era Vidal durante un tiempo los cuatro ganaron lo justo para pagar el alquiler del equipo de sonido y alguna que otra ronda de cerveza recorrían locales bajo el nombre Cage Richards hasta que un amigo les sugiero una idea Si su condición económica siempre había sido precaria porque no llamarse así el nombre de straits sugería asimismo verdaderos apuros y así se llamaron el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y siete grabaran en los estudios de Londres su primera maqueta de cinco canciones entre las que estaba Sultan bin

Voz 1322 08:16 dos meses después firmaron un contrato de grabación conformarán récords y comenzaran a recorrer la isla como la banda de apertura de Talking Heads su recién descubierta notoriedad dio lugar unos meses después aún contrato de grabación en Estados Unidos antes de fin de año de mil novecientos setenta y ocho Dire Straits había lanzado ya su debut homónimo en todo el mundo

Voz 0084 09:33 así fueron los inicios pedestre con ese pedazo de himno que era que Sultan so swing para repasar la historia de la banda Newcastle tenemos hoy el sofá Sonoro bastante concurrido vamos a empezar por los más habituales Fernando Neira compañero del país bienvenido nuevo con gusto

Voz 13 09:49 siempre en Radio Bilbao está ya

Voz 13 10:25 es curioso verdad yo creo que funciona muy bien el contraste alguna vez lo hemos comentado aquí en este espacio de pronto surge un grupo una banda que hace una cosa distinta de lo que se supone que va a suceder en ese momento y en este caso lo que hace Ri estamos escuchando en Sachsenring es una vuelta al sonido del sonido del blues a una cosa que que sabe que huele a humo a nocturnidad que está evidentemente muy bien interpretada hay hay una clase magistral cuando lo que estábamos viviendo era en unos momentos en los que casi se laureada la posibilidad de grabar un disco sin saber tocar en un instrumento

Voz 0084 11:00 ya destaca precisamente Mark Knopfler me parece uno de los grandes virtuosos un guitarrista decía Igor Paskual el Príncipe en el programa de autor no una guitarra que tú la oyes dices estos Mark Knopfler y eso es una cualidad comentaba con con ya ve preparando el programa que no tiene mucha gente no que la hoy es Icex esté sé quiénes es que de hecho yo creo que

Voz 7 11:19 es la la la cualidad más o menos habitual y más valioso de cualquier instrumentista esa esa facilidad para identificar un sonido con una sola nota no que tenía Viking o que o que tienen Knopfler aunque lo que lo escuchas no necesitas ni siquiera media canción en en una nota dices bueno Claire o alguien que suena como Mark Knopfler que es todo un halago claro

Voz 0084 11:38 este disco llega además con el grupo ya maduro no eran para nada chavales Mark Knopfler rondaba ya los treinta años y en su debut aves se colocan el top ten de las listas de media Europa quizá en cierta medida había ganas de de algo así por parte del público de buen rock en contraste con ese con ese pan

Voz 7 11:53 claro es que encima era una cosa ahora nos parece muy mainstream pero en el momento era una de una frescura terrible porque si el pan coordinadamente era una especie de respuesta no a aquellos temas de veinte minutos de los progresivo de los setenta de repente haga una banda que no tiene problema con los solos de guitarra pero suena cool pero las canciones son maravillosas y cortas entonces tenía todo para para para poder encajar con cualquiera que quisiese escuchar una buena canción

Voz 0084 12:18 tiene este primer disco este debut de la banda que se llama más la atención María Amelia no me llama la atención

Voz 14 12:23 la variedad de estilos que tiene porque tiene un poco más disco reggae también la la impronta americana creo que es bastante fuerte en temas como se temía o Wild West y bueno va a ser una constante luego ver

Voz 0084 12:37 esa pasión no de de Mark Knopfler por por los sonidos americanos que es precisamente lo que ha cultivado luego él más en en solitario casi todos sus discos con con sus propias armas y con su música hacen un hueco en esa en Reino Unido tan tan boyante musicalmente con aquel disco de debut giraron además sin pausa dieron una gira de cincuenta conciertos con todas las entradas vendidas en Estados Unidos y en mil novecientos setenta y nueve Dire Straits regresa con un disco enorme comunique

Voz 6 13:14 van más yo estoy Kiko allí no

Voz 0084 14:34 tu yo sin going a mí personalmente esta me parece una canción brutal de un disco enorme quizás el disco tapado de de dar crédito al menos el que menos nombre tiene pero con canciones brutales no sé qué es que os parece este disco B

Voz 7 14:47 yo no no sé citar la fuente pero sí recuerdo que en alguna parte leído quemar Knopfler era el disco que menos le gustaba casi como que renegaba si es verdad que que tanto este tema que acabamos de escuchar como Wang So far west sonaban en alquimia en su directo de los ochenta con lo cual si que había pues bueno un cariño por esas canciones a mí particularmente personalmente es mi disco favorito

Voz 0084 15:06 se les ve espero esto es una opinión personal tenía uno de los valores que no llega a mí también preparando el programa escuchando todos los discos de de los seis discos y me parece que es el que más ha ganado no porque quizá también porque sea el que menos trillado tiene usted que me tienes también estuvieron

Voz 13 15:22 a ver que tú has mencionado de camino una especie de

Voz 0084 15:27 el álbum llega al número cuatro en Estados Unidos luego hablaremos de cómo la banda se consagró en medio mundo con unas letras muy británicas por otro lado en muchos casos con temas que hablan pues algo que le pasaba también a los Kings no que hacer un retrato muy muy británico pero que acaba encontrando también acomodo en en Estados Unidos y en medio mundo Fernando han pasado dos años de de este debut dos discos del estrella ya es una realidad sin embargo es un grupo que tiene muchos seguidores y también muchos detractores sobretodo incluso en la actualidad y mucho en la crítica musical española que crees que se debe esto

Voz 13 15:59 bueno eso es un clásico de la crítica española no el que nos pongamos la más RIM pertinentes con las cosas que funcionan bien parece que sí lo descubrimos nosotros modas y si no lo descubren antes y además triunfos entonces tenemos que darnos las de más listos son más especiales y empezar a despotricar yo supongo que en el caso de straits pasa un poquito eso también puede haber pasado que en un momento determinado hubo sobreexposición impresionante

Voz 0084 16:24 pero son ciertos aquí

Voz 13 16:26 a había posibilidad de ver a ver straits cada verano pero dejando al margen esas cuestiones que no dejan de ser circunstanciales es evidente que una grandísima parte de esos seis discos son discos absolutamente defendibles adiós

Voz 0084 16:39 lo cierto es que en muy poco tiempo Knopfler se ganó el respeto de de la industria musical para hablar de ello hoy aquí tenemos a María que cuando la imita el programa me dijo que da el estreno no eran su fuerte pero que sabía casi todo lo que había hecho Mark Knopfler en otros proyectos así que hemos decidido ir intercalando estas aventuras musicales de Knopfler durante sus años con Dire Straits en mil novecientos setenta y nueve llega su su primer contacto con Bob Dylan que lo recluta por primera vez algo de sería una constante en los siguientes años

Voz 14 17:07 sí bueno cuentan que Dylan quedó fascinado por Sultan Soft swing y que después de un concierto fue al backstage y bueno reclutó a Knopfler ya Pitu Icex para las sesiones de grabación de Slow train coming en el año setenta y nueve que sería el el primer álbum de la trilogía Cristiano

Voz 0084 17:27 luego seguiremos hablando porque esta fue la primera piedra en ese camino conjunto llegó incluso luego a producir a Bob Dylan lo escucharemos más adelante eso un buen contacto de todas maneras una buena amistad y es que unos meses más tarde de de de de esta primera grabación continúan llega a las tiendas otro disco de esos que cambian la carrera Making movies

Voz 10 18:07 que

Voz 0084 19:14 y así con este tan el of love empezaba Making movies tercer largo de un disco que sigue con Romeo and Juliet Way en el programa de The Queen Fernando hablábamos de cómo empezar un disco tirando de no esto no se queda corto

Voz 13 19:27 el hombre ya lo cree además con un himno de ocho minutos que que es como el himno de siete minutos que hablábamos con quien y bohemia blogs CRIT pasa con este pasa con graves en Ars si pensamos en el disco como vinilo con dos todas las caras de los Nuggets es una animalada es una sucesión de éxitos en el y no hay ni una mala que diría aquel

Voz 0084 19:50 también es un momento este Making Movies complicado para el grupo en este disco ya no aparece acreditado David Knopfler hermano de Marc reclutan Narro evitan de la Street Band en fichajes para mí es clave en el sonido del disco In disco de que se pasa cinco años en las listas de éxito de Reino Unido y que cambia yo creo que de una manera determinante el el rumbo de del estrella

Voz 7 20:10 claro porque yo creo que es producto de una época muy concreta de la industria discográfica y no no no creo que fuese un éxito planeado Straits llegó con su primer disco insultando realmente fue un bombazo y estos dos años después no es que esto se lleve en una carrera de veinticinco años dos años después de repente ya tienen como una envergadura en en todo el espectro discográfico apabullante triunfar al mismo tiempo de forma tan tan bestial a los dos lados del Charco es que esto era una cosa totalmente inédita como no se iban a estrés Mosquera los hermanos como no sé si venían de de de comer latas de judías ahí en un apartamento sí lo lógico es pues que hubiesen controlado esto mucho menor el la gracias que efectivamente no como líder indiscutible que es precisamente por eso por lo que su hermano de la banda sabe llevarla por esta deriva discográfica en la que la banda evoluciona crece y encima no pierde en ningún momento todo lo contrario crece en éxito

Voz 0084 21:06 de todas maneras tras esta tapa seguida otra vez de intensas giras empieza a dar un paso al frente Mark Knopfler como productor primero con logro pues gol el disco mil novecientos ochenta y dos no sé qué os parece este Luis mi la verdad es que me me gusta bastante creo que tiene ese Private Investigation que es genial me gusta también mucho eh temas como industrial decís que habla del declive la industria manufacturera en Inglaterra en esos años ochenta con con Margaret Thatcher un tema que funcionó muy bien como sin él por ejemplo en Canadá a mi me parece siendo algo es lo que decíamos antes muy británico que os parece que os parece estos discos después de Making movies era un momento complicado no a ver qué qué qué tipo de disco sacas llega este lo fue gol

Voz 16 21:48 es lo que decíamos es es ese ese esa forma de llevaron a la carrera de una forma osada

Voz 7 21:54 con esa libertad que yo creo que tenía en el que la industria pues decía bueno está estaban no funciona para qué le voy a meter mano que haga lo que quiera no Knopfler y te suelta un disco eso con un tema de quince minutos para abrir que es una cosa que no hubiese podido hacer nadie en mil novecientos ochenta y dos y lo hace funciona y encima efectivamente es lógico no con respecto al resto de la carrera no es un paso en falso es como una especie de avance con lo cual a mí es un héroe también particularmente me gustó mucho

Voz 16 22:20 sumarían de este acuerdo cuando ya ve

Voz 14 22:22 me parece un disco muy osado a empezar con este tele lo

Voz 0084 22:27 son buenos que te les recordamos a mi me parece

Voz 14 22:30 está más el anterior pero es atrevido

Voz 0084 22:32 de este disco sale como sobra también Private danza que es un éxito para Tina Turner es también el último trabajo de Piqué que se va tras este álbum debut como decíamos como productor de de Mark Knopfler un año más tarde firma como productor marear con Bob Dylan

Voz 14 22:48 sí estamos en mil novecientos ochenta y tres con un Dylan ya entrado en la cuarentena bueno este incidente va a ser el primer album secular por así decirlo donde deja el cristianismo

Voz 7 23:01 hace sí

Voz 14 23:03 bueno hay recupera la la crítica social la crítica política además se rodea pues de una banda excepcional eh Mick Taylor Ronnie Wood Alan Clarke es Lay done varios Robbie Shakespeare de los grupos jamaicano Sly dan Robbie bueno en Knopfler dijo que la grabación fue dura que fue difícil que tuvo que ser muy flexible con Dylan hay que además era un gran escritor de poemas un gran escritor de canciones pero que como músico era bastante básico

Voz 0084 23:36 no sería la la última colaboración como nos contaba María pero quizá la mejor de ese disco me vuelve loco este Joe calma

Voz 9 23:43 venga

Voz 0084 24:33 yo Herman el tema de Bob Dylan en el disco producido par Mark Knopfler a mí la verdad es que me parece que Knopfler hace un gran trabajo como como productor de Dylan no sería tampoco el único capricho que se dio ni Dylan ni Mark Knopfler han girado mucho juntos a pesar de que no se la cara mucho más a gusto pero ha contado mucho en recientes giras tanto como culo

Voz 16 24:53 me lo sé no tenemos que irnos

Voz 0084 24:56 mucho más allá no abunda mucho la halaga la obra amarilla de de Knopfler como productor pero lo que hace son casos contados quizá casi todos eran amigos suyos también una por otra parte

Voz 14 25:05 eh el disco que produce a Willy De Ville es en mil novecientos ochenta y siete el Miracle lo también como comentabas tú antes colabora con Tina Turner en el ochenta y seis le produce break que y quizás como trabajo más destacado como productor tenemos el Landon Dreams de Randy Newman en mil novecientos ochenta y ocho que está considerado

Voz 0084 25:26 a esto hay que decir nada no hay pensando es verdad y eso está bien

Voz 13 25:32 bueno pues este es dejando naif de Hazte cámaras

Voz 16 25:35 es cierto es cierto los escoceses ves estos los ochenta tiene mucho peligro

Voz 0084 25:41 también en esos años Knopfler se va haciendo un hueco en el mundo del cine eso es lo que decía el guitarrista en una entrevista sobre hacer bandas sonoras no continuar

Voz 16 25:51 el pero es horrible

Voz 0084 25:53 el bandas para fondos de películas no voy a hacerlo más me gusta hacerlas canciones los temas principales de las películas es lo que señalaba Mark Knopfler a mí de esas bandas sonoras que ahora hablaremos más tranquilamente me encanta esta dedica por entero vivida aprenden

Voz 20 26:08 el próximo ves que nos encontremos no pienso fallar me enfrentaría al hombre con seis dedos silente para me llamo Íñigo Montoya tú matas se preparan ahí

Voz 21 26:28 cómo te del éxito de todos los votos hecha ese ese eh eso es el miedo de que Bale

Voz 0084 27:21 nada

Voz 21 27:24 o bien

Voz 0084 27:30 la princesa prometida es una de mis películas favoritas una música deliciosa la que hizo Mark Knopfler que no debuta con con La princesa prometida como como músico compositor para para el cine pero que tiene una época en los años ochenta bastante activa María

Voz 14 27:45 sí quita la primera bandas que hace es la de la película local giro en mil novecientos ochenta y tres cuyo tema principal es going home luego en el ochenta y cuatro hace las bandas sonoras de ICOM fueran yo ya en el ochenta y tres cuando hace la banda sonora de La princesa prometida con Willy de Ville cantando el tema principal que es este story Book lo que estamos escuchando y luego ya en los noventa siga haciendo bandas sonoras la cortina de humo con Robert De Niro y estoy

Voz 0084 28:13 esa hasta bastaban tanto la película como como la banda

Voz 14 28:17 bueno la más recientes del año dos mil dieciséis de la película Altamira protagonizada por Antonio Banderas

Voz 0084 28:23 es imprescindible la película con nos estamos teniendo muchos del viaje por la música de este viaje que vamos a retomar con esta canción So far away parte del siguiente trabajo de dar State en mayo de mil novecientos ochenta y cinco y tras tres años llega a las tiendas Brothers in arms un disco que catapulta dada el estrecha una a una nueva dimensión pende en treinta millones de copias y tienen además singles para aburrir en este disco luego escucharemos alguna canción del álbum es quita Fernando el trabajo más redondo de la banda

Voz 13 30:21 desde luego además comercial exitoso sin duda estaba de factores que comentábamos antes la cara que son cinco canciones absolutamente inolvidable sin muy conocidas todas la cara B no no es tan conocido aunque tenebroso Finance es curiosamente una vuelta al formato canción después de que tanta Make Movies comen lo haya habido canjes de ocho diez catorce minutos aquí como que parece que todo confluye para que los elementos se convierten en un disco absolutamente definitorio de sonido de los años ochenta incluso de la estética de la televisión de los años sesenta o tiene de todo

Voz 7 30:56 hoy es lo peor goal Yoyes dos años después esto el sonido de de que era marca de la casa es radicalmente diferente

Voz 0084 31:04 pero sigue siendo una evolución curiosa si no estoy totalmente de acuerdo creo que es una evolución del sonido sin sin renunciar a una identidad no

Voz 13 31:12 pero fijaos que entremedias meter hoy se ha convertido casi en un estándar del country osea

Voz 16 31:17 porque me parece una canción escrita para los

Voz 13 31:20 negarle Brothers es un auténtico hace hay una una versión de de Jennifer bonos ha sido versionada hasta la saciedad es una canción que cambia completamente la estética y el chip de de el maní Farnals o consigue poner en

Voz 7 31:34 las listas de éxitos un rock'n'roll que es básicamente un rock'n'roll

Voz 0084 31:38 a mí me ochenta y cinco no no está nada más no estaba en lo cierto es que es un disco que llevó al al número uno tiene varios varios himnos algunos son clásicos de la banda como mencionabas y otros además han traspasado esas barreras incluso son habituales en los funerales militares como el nombre de que de que da título al disco esto contaba Mark Knopfler en una entrevista en esta en a ochenta en la presentación de su último disco en solitario

Voz 16 32:00 lo que hoy son todos son que usa Brothers in arms es un buen ejemplo de otra canción que se marcha y hace cosas que nunca hubiese esperado que se convierte en una fuente de consuelo para mucha gente les recuerdo que una vez estaba en la radio una mañana y un hombre de regimiento de tanques llamó por teléfono y contó que después de la guerra del Golfo después de un gran enfrentamiento a la mañana siguiente coordinaron los equipos de sonido de todos los tanques para que sonara la canción se convirtió en una especie de himno para ellos pero la canción no es un grito de guerra no nació con este significa

Voz 0084 33:44 que es útil la guitarra Mark Knopfler este Brothers in arms también a otra de las joyas de del disco con Money for nothing y como dato éste que antes hablábamos del vinilo este es el primer ceden superar el millón de de copias vendidas según el Libro Guinness de los Récords también chicos llama la atención es vicio musicales antes lo mencionabas Fernando por encima no sólo de en este disco no sé si os acordáis aquellas marionetas Si los vídeos es verdad aquellos en

Voz 16 34:09 acaba mucho aparecer pero

Voz 0084 34:11 eso lleva también a una invención a nuevas ideas a la hora de hacer vídeos que era muy elaborados y que los llevó también a entrar en el juego de delante Ivica en aquellos años ochenta baratos totalmente clave no sé si tenéis algunos en mente lo lo los vídeos de haber

Voz 7 34:26 yo de hecho recuerdo que que que en mi mi primera imagen de de los del Estrecho era que el videoclip creo que era Money for nothing no recuerdo el que tenía como la la cinta de las Cabezas

Voz 16 34:36 León que luego fue la portada del recopilatorio al primer puesto

Voz 7 34:39 y aquello recuerdo que me voló la cabeza yo tenía diez años pero pero esa forma también un poco de impactar de forma visual no era tan común porque el videoclip todavía aunque ya era un tren no todo el mundo controlaba el arte el videoclip así y recuerdo que me impactó muchísimo

Voz 0084 34:55 no sé si arde o que se negaban ellos aparecer en parte en pantalla y eso había que agudizar un poco la las ideas saber que que que que sacaban de de todo eso tú recuerdas adopte una cabeza algunos feroz

Voz 13 35:05 no no lo lo que estaba pensando es que no hay ningún disco estrés ningún disco en Mark Knopfler en solitario en el que salga él en portada pese a lo cual todos tenemos la imagen icónica de Mark Knopfler con su en la cabeza lo que quiere decir que incluso a alguien del mundo el rock y de la música popular que huye de la imagen terminar convirtiéndose también en Nikon

Voz 0084 35:26 curioso no había no había caído es mira mira de todos los discos en casa pero no había caído que no sale más Knopfler de ninguna

Voz 16 35:33 no ahora que lo dices yo creo que solamente precisamente en Notting Hill bilis y en el disco Chet Atkins son armónicos cosen los que sale pero nunca de él es cierto lo de nacional se llevó dos premios Grammy tuvo una gira eterna con millones de entradas vendidas a la par supuso tan

Voz 0084 35:48 en cansancio y un desgaste enorme para todos y sobre

Voz 16 35:51 todo para Mark Knopfler que anuncia que se va en mil novecientos ochenta y siete

Voz 13 35:54 un culo inquieto de los pies a la cabeza y que probablemente un grupo incluso muy poco más straits el acaba quedando corto para toda su gama de expectativas artísticas

Voz 0084 36:06 bueno es un desgaste que hemos visto en sofá Sonoro con con distintos grupos y con distintos artistas pero nunca suele ser el líder el el que tiene ese cansancio y los demás hubieran yo creo bueno cómo han cambiado también la formación tanto yo creo que nadie tenía un problema con ser un de de estoy salvo Mark Knopfler no haría

Voz 14 36:22 de ese cansancio va surge en el año ochenta y ocho otra colaboración con el otro coloso del rock como es Eric Clapton coinciden en dos momentos primero en la CL en el concierto del setenta aniversario de Nelson Mandela en Wembley Stadium ícono con Bob Dylan en la grabación de Downing del club y bueno en en este momento deciden emprender una gira conjunta Knopfler se suma como segundo guitarrista a la banda de Clapton una banda es la que lleva por ejemplo a Stephen Brown que posteriormente sería miembro de los es de todo y bueno van a llenar la pueblo fíjate desde Manchester el Royal Albert Hall bueno en estos conciertos de esta gira también van a tener colaboraciones puntuales como Phil Collins Sting estoy muy mal

Voz 0084 37:13 es un poco la la a la válvula que de escape tienen en Mark Knopfler desde toda la presión que tenía con con estrés sobre todo después de del éxito de vender esos treinta millones de de copias que dice bueno pues quizá con saliendo con los amigos relajando un poco la presión es para otros obviamente me aunque vayas de guitarrista con Dylan pues estas acompañando no a Bob Dylan uno o a Clapton en su caso también es la etapa en la que afronta un un un grupo y un proyecto diferente ahora hablaremos de él en mil novecientos ochenta y ocho hace se hace oficial la ruptura de edad Straits poco después de que el recopilatorio Money for nothing que llegado al número uno y en mil novecientos noventa llegan disco que mencionaba antes de los Nothing Hill bilis así explicaba Mark Knopfler cómo surge la banda

Voz 0349 38:00 sí pues realmente fue un accidente una serie de casualidades como decía un disco para un par de amigos en mi casa donde tengo un pequeño estudio y empecé a meterme yo tocando la guitarra y comencé a sugerir cosas empezamos a escribir canciones como ven formamos la banda por una casualidad y luego lo pasamos también haciendo el disco Quiero decidimos hacer una pequeña gira y cuando termine nosotros tendremos seguiremos haciendo lo que hacíamos antes

Voz 0084 39:35 esto que sonaba era Please Please baby parte del disco los Nothing Hill bilis la banda que en mil novecientos noventa forma Mark Knopfler como válvula de escape de ese huracán que eran los

Voz 16 39:45 el crimen que te llama la atención de de este disco María es ese guiño no también a los sonidos que hablabas al principio de cada apasionaba nada eso

Voz 14 39:53 vía de escape para dar rienda suelta

Voz 16 39:56 a a dos de sus pasiones que blues

Voz 14 39:58 si el country que quizás eh bueno quizás no no encajaban en el sonido más Dyer straits y bueno me recuerda mucho a la formación de los Trabelsi Will Boris por ejemplo por accidente por una serie de circunstancias que se dan bueno grabaron un único disco missing preside en que básicamente son versiones de clásicos del country Delfos hay algún tema propio las giras fueron muy puntuales sobretodo conciertos benéficos y poco más

Voz 0084 40:29 hoy un año después de esta aventura mil novecientos noventa y uno vuelven Marquis ley llega o Nebrija Street la despedida formal de de dar Street que os parece este disco Fernán

Voz 13 40:40 la cosa es decepcionante seguramente es un disco desdibujado es un disco desenfocado es un disco que que llegaba con mucha expectación después de seis años sin material nuevo que es un disco eh que no es especialmente largo y no siempre se acuerda de él como un disco largo no hay ningún gran éxito de primer single de fe en la memoria no acabó de funcionar no era especialmente Hadiza hay un tema que se llama de que a mí sí que me gusta bastante y que luego un par de años más tarde el lo hizo Meritxell en pero es un disco que es un poquito de gama

Voz 16 41:13 María totalmente de acuerdo lo que estáis aquí la pitando al pobre final

Voz 0084 41:18 el Stein nada de melancolía esperemos

Voz 16 41:20 los perdón me además es que

Voz 14 41:23 venía justo de grabar con Chet Atkins Nekane y bueno se nota que que está desganado no se Fernando sita en bebida

Voz 0084 41:32 ah o de algunos ni un compromiso discográfico es decir si éste era un disco que tenían que hacer sido que es un disco que quisieron hacer

Voz 7 41:41 de ahí no me veo a mí no me consta que que lo hubiese no digo que no lo hubiese pero no me consta pero sí que es verdad que dudo mucho y esto es una opinión personal pero creo que tiene sus bases que siquiera que no crisis hacer este disco igual que decía María muy bien NEC es un disco que es obvio que le apetece mucho hacer suena a un disco luminoso feliz bueno pues un disco que quiere hacer un artista estos son

Voz 16 42:05 va como abono venga vamos a hacer esto en los vamos

Voz 0084 42:07 pues yo voy a discrepar a mí me gusta si me gusta me gustan temas como colina Elvis también me gusta Ticket to heaven y me quedo con la que decía Fernando otra vez de Bach

Voz 10 42:20 eh

Voz 9 42:29 eh

Voz 0084 43:53 parte de honoris tuits en el final de del estoy con este disco la banda de Mark Knopfler vuelve a la carretera otra gira intensa por medio mundo con muchísimas muchísimas fechas una gira que le cuesta el matrimonio a Mark Knopfler y un cansancio y un hartazgo sobre lo que suponía ser un State como recordáis Fernando cómo recuerdas estadios

Voz 13 44:16 bueno lo agridulce como todos los adioses más agrio cruce de lo que pasa es que también coincide con la única vez que les vi como estrellas

Voz 26 44:24 en directo en un envío cerca de

Voz 13 44:28 que de dónde soy yo y en compañía una persona que desgraciadamente ya no estaba con lo cual pues yo estaría encantado de volver a escuchar a esto a estar en Vigo en esta vez Balaídos que bueno noche intuye

Voz 16 44:42 bueno yo realmente no no me

Voz 7 44:47 parece que que como adiós es muy

Voz 16 44:49 muy

Voz 7 44:51 es que no es decepcionante ni siquiera tiene como esta para mí rezuma esa especie de decepción de porque no quiero ser agorero Eni ni negativo pero sí es verdad que una carrera que era perfecta si es verdad que muy corta no pero pero este grupo en entre en siete años entre el setenta y ocho y el ochenta y cinco no falla una no de repente vuelven hacen esto hacen la gira sacaron también un directo de nailon ideadas la sensación que yo tenía era de pero esto para que no era para que vas estropear la leyenda no ya no quería un agorero y creo que lo estoy

Voz 0084 45:25 sí lo es la banda es verdad que a finales de los ochenta se deshace vuelven en este momento no pero ahora si hacen un gira de despedida es el adiós adiós de la banda creo que han tocado en en en una boda de un amigo y en algún concierto más pero no ha vuelto al escenario en ese sentido creo que se han mantenido fieles en en esa despedida algo que hoy en día oímos mucho se va vuelve se me ocurre en varios varios nombres de artistas por ejemplo españoles que que no te mira estoy de aquí dice unos vamos fuera

Voz 14 45:57 simplemente lo luego también entraríamos en la polémica por ejemplo un concierto de los Rolling Stones ahora mismo sigue siendo

Voz 0084 46:08 cuidado lo vamos a detenerle

Voz 14 46:11 sí he leído o mucha gente que lo critica

Voz 16 46:13 pero el adiós el consumo en España en Zaragoza en octubre

Voz 0084 46:17 del noventa y dos Un concierto que concluyó con esto

Voz 16 46:19 la canción no

Voz 0084 48:43 y así con este llegamos al final de la carrera de los dar el Estrecho una aventura que empezó en mil novecientos setenta y ocho en plena ola pan que concluye a las puertas del boom que supuso el brit pop unos años después qué balance hacéis de de la carrera del estrés vamos por el orden porque presentada presentado Fernando

Voz 13 49:01 pues de los cinco primeros discos magníficos además variados diferenciados y diferenciadores en su época característicos de distintas cosas de los ochenta aquí transgresores cara distintas cosas de los ochenta con lo cual pasando un tupido velo por ese esa vuelta innecesaria seguramente pues el balance es muy positivo a pesar de que sigamos enarbolando muchos discos en las tiendas

Voz 16 49:28 pues ya ve para mí es

Voz 7 49:31 en el mejor ejemplo de ese tipo de grupo casi podríamos a unicelulares hay otros grupos que tienen elementos sin los que podría vivir o no pero pero el grupo no tiene sentido no Beatles sí1 faltaba no era lo mismo sin embargo realmente Knopfler era la esencia de de Dire Straits Hidalgo al por mayor que representa el cuando él decía del Estrecho yo nadie tiene más razón que él al decir eso con respecto a su grupo era una una especie de extensión de su propia personalidad y en ese sentido creo que es probablemente el el el más representativo de la historia no hay ningún otro grupo que sea tan su líder como como Barnes posa como del estrés claro

Voz 0084 50:14 bastante buena malos estos dos amarilla lo voy a hacer otra pregunta que es qué opinión te merece la carrera ya de de Mark Knopfler en en solitario con esos guiños a a la música americana

Voz 14 50:25 yo me siento más identificada con esa carrera en solitario con esos proyectos en paralelo porque me gusta más ese tipo de música y bueno aunque no haya sido productor excelente pero discos como e incidentes eh como el

Voz 30 50:47 yo

Voz 14 50:48 me parecen buenos trabajos y luego ese disco con los Nothing Hill veo que o Concha edad King e incluso en dos mil seis graba con Milú Harris un disco

Voz 0084 51:00 discazo maravilloso así se ir y sus discos bajo su nombre Sailing to Philadelphia Private Dean qué opinión me merece Yahvé

Voz 7 51:09 a mí me gusta a mí me gustan bastante creo que ya después de Dire Straits Knopfler se quita un peso encima y le costó le costó arrancar porque luego yo creo que en los últimos años ha sido más activo no como líder ISE deja llevar al gusta la música irlandesa y mete cosas de música irlandesa le gusta un poco de blues mete aquí pero yo creo

Voz 16 51:29 sin sin esa especie de de de lastre de

Voz 7 51:32 eh qué es lo que la industria o el público espera de mí yo hago esto porque quiero ir pero le beneficia mucho

Voz 0084 51:38 a mí Fernando me me llama la atención que Knopfler sí que tocando canciones de The Straits no le costaría por otro lado se cruzando el nombre de la banda y cobrar bastante más las entradas y con esa excusa pero su cansancio llegó hasta tal punto que no fue como decíamos al principio del programa al rock and Roll Hall Of

Voz 16 51:54 sí

Voz 13 51:55 sí pero habría que ser cuidadoso hoy dentro de estas cosas porque acabamos de escuchar hace escasos días de que parece que los hermanos Davis han vuelto a juntar es un estudio lo cual era la la el imposible los imposibles una posible grabación bajo el uno de los Kings con lo cual yo no descartaría a de manera categórica nada

Voz 14 52:16 no

Voz 13 52:18 es cierto Mark Knopfler con lleva muchos discos cosas en mi problema con los hijos en solitario de Marta ustedes que gustando métodos no los distingue su imagen un poco indispensable no sé cuál es el mejor porque es iguales en directo que que ha venido muchas veces y que es muy disfrutaba de Mark Knopfler en directo es indudable que hay un antes y un después de cuando se digna a tocar algún tema de de estrés

Voz 0084 52:45 eso suele pasar tiempo pues hasta aquí ellos hemos llegados voy a despedir a las tres pero que quiero que me digáis vuestro disco favorito de de de dar straits Fernando

Voz 13 52:55 él no se depende del momento en que te hagan esta pregunta voy a decirte que el primero el el homónimo

Voz 16 53:00 María yo me quedo con Making Movies ya ve pues yo me quedo con que no lo hemos mencionado y creo que es muy importante al que mi el directo considera además es sino es el mejor es uno de los dos otros mejores discos en directo de de la música popular en los años ochenta pues hemos debe quedar

Voz 0084 53:20 con común y que ha sido un placer tenerlos a los tres Fernando

Voz 16 53:23 pero María llave muchísimas gracias por este rato gratuitas

Voz 0084 54:38 eso ha sido todo nuestro breve viaje por la fascinante música de Estrecho un grupo que llegó al corazón sobre todo en España de miles de personas que hicieron suyas las canciones de la banda inglesa su aventura fue tan tensa que acabó matando a su líder que desde el final del grupo ha llevado su carrera en solitario huyendo de la etiqueta dar straits su legado sin embargo sigue vigente sus discos siguen funcionando siguen mostrando la magia de aquellas canciones hoy hemos recordado esa fuerza desencanto en esta ahorita de radio con la música de dar esté tiene más contenido en sofá Sonoro punto com y en nuestro Facebook volvemos pronto con más canciones ICO más historias adiós

