Anne Hidalgo: "Las ciudades que han sufrido atentados, como París y Barcelona, se levantan rápido y unidas"

Voz 0027 00:00 Anne Hidalgo alcaldesa de París buenos días

Voz 1 00:02 buenos días hace justo un año alcaldesa habla

Voz 0027 00:05 vamos con usted aquí en Hoy por hoy sobre el impacto tremendo que supone para una ciudad es el sufrir un atentado terrorista algo que París conoce muy bien un año después le preguntamos por el duelo hoy por el aprendizaje de las ciudades que han sufrido un ataque terrorista como París como Barcelona como Cambrils como se pone en pie una ciudad una población tras una agresión como esa que es la más grave que puede sufrir una ciudad bueno

Voz 1 00:28 hombre ciudad cuando algo como esto es una tragedia porque es también el seminal de de una fragilidad muy grande que todo el mundo la vive en ese momento cada uno se siente muy vulnerable pero a mí lo que me ha parecido tanto en París como en Barcelona y otras grandes ciudades que han vivido estos atentados es que uno se levanta enseguida como si una fuerza esa nueva pues que dice aquí estamos de que vamos a vivir lo que habéis querido quitarnos es la libertad Yeste gusto de una vida abierta de una vida libre esto es más fuerte que todo es decir ciudades como París o como Barcelona legado de una edad muy muy unida yo creo que ha habido aunque claro siempre hay debate debate político de Gate me en Barcelona hay debate sobre independencia pero la unidad de de un pueblo entero apoyado también por el exterior para decir aquí se viviera libre esto también una fuerza muy grande que yo sigo notando en París además que bueno el duelo siempre está aquí y esto yo lo veo años tras años sigue muy difícil conmemoraciones conmemorar los muertos de los atentado muy difícil porque esa miedo gente joven es gente que me gustaba la vida claro y gente inocente todos queda muy difícil pero como también está fuerza más grande en nuestros valores sí yo lo he notado mucho en París por ejemplo

Voz 0027 02:17 esa fragilidad esa vulnerabilidad en la que me habla es el mayor miedo de un alcalde no poder no poder dotarles a sus vecinos de de las herramientas suficientes

Voz 2 02:27 para desde la libertad protegerse de los fanáticos

Voz 1 02:32 bueno cada uno aprende claro protegemos hemos porque detrás de actos como lo que hemos vivido en París en Barcelona Bruselas y en otras ciudades claro que sí los policías Ganuza inteligencias organiza todo para poder

Voz 3 02:54 a estar no

Voz 1 02:56 parado para para impedir estos actos también lo que hemos aprendido Dante es cómo impedir a jóvenes que bueno como yo lo dije en aquella época en Francia que no sabe dónde vivir los valores hay que hay que traerlo a nosotros y no no dejarlo irse a esa Isidro ideologías de muerte entonces por educación por trabajo que por ejemplo en una ciudad como hemos hecho mucho trabajo en los barrios donde había habilidad hemos trabajado mucho no podemos Inger completamente eso será imposible para un alcalde o una alcaldesa yo creo que es la cosa más terrible yo nunca olvidaré lo que pasó en París y siempre eh cuando paso por los lugares de de los atentados siempre tengo en la mente las imágenes de los atentados porque lo lo que ocurrió ese día ya cuando tuve tu ciudad y la gente sufriendo eso no se puede olvidar Ikeda de verdad el trauma simple el cante para todos Si bueno para mí yo creo que hoy entiendo sirenas au o veo que está moviéndose algo enseguida y con los compañeros que estuvimos junto en es momento siempre pensamos en esto como lo peor que que no se haya pasado

Voz 0027 04:33 estamos hablando con Anne Hidalgo alcaldesa de París la última vez las últimas veces que le hemos entrevistado aquí en la Ser señora alcaldesa usted atea campaña por el liderazgo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista sí

Voz 1 04:44 por supuesto muy contenta

Voz 0027 04:46 Sánchez ex presidente del Gobierno como esta siguiendo este terremoto político que hemos vivido en España hay que ha derivado en que el Partido Socialista esté en La Moncloa

Voz 1 04:54 bueno esto es una historia muy bonita porque falsas yo cuando lo apoyé no éramos mucho mucho me diez me dijeron te gustan las causas perdidas virgen no esto no me parece una cosa cada vida porque Pedro Sánchez tienen un chasco esta ahí no mucha convicción es una persona de gran valor bueno yo conozco muy bien y lo veo actuando para es un su llegada a La Moncloa ha sido también como una espera o sea que si la democracia en Europa una socialdemocracia claro a la democracia la psicología a temas humanistas es una es la solución para eh para España pero también para Europa de modo que estoy muy contenta los digo bueno sigo claro hablando con él y lo miro

Voz 0027 05:55 no como una esperanza para que es lo que más le ha llamado la atención de lo que ha hecho ha anunciado en estos dos meses que lleva en el Gobierno Pedro Sánchez

Voz 1 06:05 bueno yo creo que la decisión que tomó y la manera de gestionar también esta crisis el Aquarius la la la primera vez cuando a el puerto español para acoger el barco esto ha sido algo muy fuerte porque se necesitaba a alguien con Estados fuerte hoy en día en el que ha estado manejando esta nueva crisis del Aquarius él el que ha puesto toda su fuerza y su convicción para obtener que se le pueda acoger a los refugiados y yo creo que necesito él está yo lo dije en Francia es el norte de Europa que ha restaurado Pedro Sánchez entonces que los Figo lo ha yo haré claro y desde la experiencia

Voz 2 07:02 la gestión al frente de una administración usted qué consejo le daría Sánchez

Voz 1 07:08 no Peterson su convicción niño creo que tenemos que hacer la cosas no sobre esas sociedades como hay que bueno son las encuestas lo que que muchas veces vía las políticas y los políticos y a sus decisiones yo creo que claro que hay que tener en cuenta lo que piensa la gente pero hay que hacer también mucha pedagogía abandonar creo que que poner el humanismo la ecología por delante haces que el sistema económico encuentre claros su posibilidades estas hoyo pero al servicio de no no no lo contrario que estos últimos años ha sido un poco demasiado lo contrario yo creo que hay que hay necesidad de guardar estas convicciones Su Majestad suertes de no olvidar la siempre pensar por qué tenemos que hacer esto cómo explicarlo como llegar al máximo de gente con contigo claro que tú no puede estar solo delante se me también que que estar apoyado pero yo creo que lo hará muy bien porque tiene la experiencia y además experiencias nuevas algo muy fácil porque ha tenido una una historia política que merece vía incluso se ser contada en series de Netflix o de otro porque es una historia poco Vandal no lo que le ha ocurrido pero tengo una historia muy bonita yo creo que esto les da fue

Voz 0027 08:53 no me diga que cuando deje la alcaldía de París Se va a plantear ser la biógrafa de Pedro Sánchez

Voz 1 08:58 no pero buenos cuando cuando gente como se llegan a lo que están llegando los es la fuerza que ya no me no me gusta mucho que venciendo y es una historia bastante bastante singular lo que lo que le ha pasado y eso la puesta