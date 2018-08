La vida de Jean Leon, el emigrante español que triunfó con su restaurante en Hollywood (18/08/18)

Voz 1 00:00 lecturas de verano y cine tiene

Voz 0544 00:21 el protagonista de la novela de la que vamos a hablar hoy no tuvo un nombre sino tres nació como Ceferino Carrión pero en un momento de su vida se llamó justo Ramón León buena vida terminó siendo Jean Leon nació en Santander emigró a Cataluña a Barcelona y finalmente viajando como polizón en buque francés desembarcó en Nueva York y acabó viviendo el sueño americano en Hollywood trabajó para Frank Sinatra se hizo amigo y casi socio de James Dean tuvo como clientes de su restaurante a Elizabeth Taylor a Marilyn Monroe a Paul Newman brindó con el presidente John Kennedy y con Ronald Reagan la novela que cuenta su vida la vida de Jean Leon es la fuerza de un destino Premio Ramon Llull dos mil dieciocho irá ha escrito el periodista martillos Manel hola Martí quedado encantado de que venga

Voz 0943 01:10 por aquí por La Script de verano muchas gracias por invitarme porque creo que como tú bien estabas narrando describiendo es una historia de película a la que vivió este hombre Ángel Ceferino Carrión Madrazo también conocido como Jean Leon

Voz 0544 01:23 sí sí bueno hay cómo conociste tú la vida de Jean

Voz 0943 01:25 bueno pues mira casi fue como yo te diría que que se cruzó en mi vida porque este hombre tenía que cruzarse en mi vida la Nos invitaron a cuatro escritores ya un servidor osea cinco escritores el mundo en Cataluña estaba preparando hace tres años y medio su especial a para Sant Jordi nos invitó a cinco escritores que Nos acababan de adaptar nuestras respectivas novelas a otros formatos al cómic al teatro a la serie de televisión al cine y a propósito de hablar de adaptaciones literarias Nos habían convocado a una comida que estaba patrocinada por Jean Leon por las bodegas Jean Leon la persona de relaciones públicas de sino leernos dijo

Voz 2 02:04 detrás de esta historia perdón detrás de este nombre de esta marca Jean Leon hay una historia que bien se podría adaptar a cualquier de estos formatos nos contaron pues cuatro detalles de la vida de Ángel Ceferino Carrión Madrazo hoy de su aventura personal de cómo llega a convertirse en llamas bueno yo en aquel momento me mire a mis compañeros de mesa y les dije

Voz 0943 02:25 me lo hecho es Ignacio la quiere yo me lo pido porque es que con estos cuadros

cuál fue el secreto de la escala porque él por ejemplo tenía platos de comida italiana hice las bautizada con nombre de las estrellas no los monta Charlie Nathalie por Natalie Wood la granadina de filete de voy a lo Paul Newman Ricardo One a los Debbie Reynolds el pollo a lo Dean Martin Sheen y a la Marilyn Monroe

Voz 3 02:48 duro pero no tanto como yo al principio me pensé en no me explico cuando llegamos al día

Voz 2 02:57 gente de el flechazo con Charles

Voz 3 03:00 han empiezo a bueno a buscar

Voz 2 03:02 ah empiezo evidentemente hablar con la gente de Jean Leon que de hecho son la familia Torres que es que es es quiénes son los propietarios de de estos viñedos de estas bodegas desde el año noventa y cuatro cuando Jean Leon las vende a Miguel Torres el el el patriarca digamos de la familia Torres empiezan

Voz 3 03:18 a darme no sólo digamos libros que pueda contrastar y puedo pues le

Voz 1954 03:25 Air sino que para ministro los más importante me dan el contacto de tres personas que siguen vivas que le conocieron y que te dan todo la información que llevan en el corazón y esto es impagable una de ellas es su hermana que aún vive en Barcelona Ana Chiqui que el el lector va a descubrir en la novela el otro es su hijo que aunque vive en Tailandia viene bastante por por España y que te da otra visión de del personaje interpretado también una que me interesaba mucho es la visión de Jaume Rovira que es el enólogo con quién

Voz 2 03:58 la empezó a las bodegas la ya plantar estos viñedos que fueron a buscar a Francia no también con un sin fin de aventuras al lado a en en toda regla es no hay portando con estas tres personas y luego contrastando una biografía que escribió Sebastián Moreno que se llama al Rey de Beverly Hills donde habla Jean Leon en primera persona contando detalles de su vida los que él quiso contar porque como tú bien sabes por qué te has leído la novela hizo de la discreción del secretismo su gran baza frente al mundo digamos y esto fue lo que marcó también su existencia hay muchas cosas que él Se las células llevó a la tumba consigo mismo

Voz 0943 04:35 claro porque era un hombre lleno de secretos incluso si su propia mujer Zack mujeres y para su propia familia no sí si a mí me sorprendió basta

Voz 2 04:41 de cuando me contaron esto no que al cabo de diez años de estar casado con Katie que también para mí es un personaje destacado en esta novela porque te permite hacer digamos el contraste en esta vida que parece que todo es eh bueno de ensueño no porque está en este Hollywood dorado de los años cincuenta sesenta codeándose con los personajes que antes citabas pero ella es quién Nos da digamos la verdad días de la historia igualada gracias a estos veintidós años que vive con él la mayoría de los cuales casi podríamos decir que en la y no

Voz 0544 05:18 claro porque es un hombre que resumiendo brevemente pues huyendo del franquismo llega a Estados Unidos luego también tiene que huir un poco de de la situación militar no de que si aislada Correa no es la guerra de Corea recala en Hollywood y ahí abre uno de los mejores restaurantes como era la escala cuyo socio iba a ser James Dean sí

Voz 2 05:41 eh es muy cuando les tanto su biografía la de James Dean como la de otros personajes ves que hacen referencia al momento que a Jean Leon y cómo se van digamos haciendo amigos y esta amistad va dando sus frutos no sobre todo porque como tú antes contabas Jean Leon trabaja de camarero en el Villa Capri que es propiedad de Frank Sinatra de Joe Di Maggio pero justo al lado hay una pequeña escuela de interpretación donde van unos jóvenes que son más o menos de su misma edad donde también están intentando forjar sus sueños como actores y actrices y allí es donde conoce a Natalie Wood a Paul Newman Warren Beatty también a un tal Jimmy Dean que viene de Indiana y como pasa en todas y en todos los grupos en todas las eh o uniones de de amigos siempre hay con alguno de ellos con quién tienes más afinidad con más feeling él contaba Jean Leon que con James Dean llegaron a intimar muchísimo y hablando un día de sueños pues a quisieron montar este restaurante cerca de Paunovic pero como bien sabemos se truncó su vida y su carrera con este fatal accidente que tuvo en el a finales de septiembre del año cincuenta y cinco

Voz 5 06:43 no estoy pero es que ese tipo a esas fueron las últimas palabras de la joven y brillante estrella de Hollywood James Dean que las pronunció en pie entre las pilotaba su Porsche de carreras quinientos cincuenta Spyder

Voz 2 06:58 pero él León con esta tesón que tenía desde el inicio de su vida pues consiguió abrió el restaurante como tú bien decías de la escala un sitio inolvidable e irrepetible

Voz 0544 07:10 cuál fue el secreto de la escala porque él por ejemplo tenía platos de comida italiana hice las bautizada con nombre de las estrellas no los monta Charlie Nathalie por Natalie Wood la granadina de filete de voy a lo Paul Newman Ricardo One a los Debbie Reynolds el pollo a lo Dean Martin Sheen y a la Marilyn Monroe

Voz 3 07:28 bueno esto vino un poco más tarde cuando ella murió injustamente como ella siempre pedía a los se tu Chin León en homenaje a la Última Cena que que que ya se comió que fue nuestros Luccin y pues decidió ponerle el nombre de Puccini Marilyn pero sí que es verdad que yo creo que la gran una de las grandes bazas uno de los grandes éxitos que era su cocina en aquel momento los restaurantes de aquel Hollywood o no no podían ofrecer una una carta con la que a competir al lado de Jean Leon que tenía un chef Emilio Núñez que era eh Gayá

Voz 6 08:00 algo con lo cual había también la impronta de la cocina española a francesa italiana muy mediterránea hay por lo tanto por el estómago los los con los conquistó o no y luego también a lo que hacíamos referencia antes aquel lugar donde todo el mundo quería ir pero que de allí

Voz 2 08:15 no salía nada que el propietario osea Jean Leon ir la actriz eh o celebrity del momento no quisieran que saliese no por lo tanto ese remanso digamos de paz que ofrecía a sus clientes era también uno de los grandes atractivos porque lo que pasaba en las cava se quedaba en las calles

Voz 0544 08:47 claro era un hombre que además ha aprendía de buenos consejos no porque por ejemplo el letrista de de Frank Sinatra Anheuser si una serie de normas que siguió a rajatabla durante toda su vida no preocupa te Portús formas tanto dentro como fuera del trabajo pide perdón aunque aún cuando tengas la razón no bebas demasiado viste bien la ocasión importa la caballerosidad nunca pasa de moda

Voz 2 09:08 exacto el IVA como un pincel sí sí sí yo creo que una de las grandes características de este hombre aparte de su tesón de su firmeza de su capacidad de sacrificio de trabajo para conseguir su sueño es porque él creía en ellos es esto no la capacidad de empatizar con lo que le contaban los demás para absorber todo lo que él creía que le podía pues evidentemente funcionar no y evidente la conversación que va a poder encontrarse el lector el oyente en estas fiestas que él acudía como camarero gracias a su amistad con Frank Sinatra estos consejos que leas Le da impagable sino Anheuser hace que él sea el código como para que pueda entrar definitivamente en este mundo de Hollywood donde quiere triunfar y hacerse esta nueva identidad este nuevo hombre con el que quiere comerse el mundo y realmente lo va a conseguir no

Voz 0544 09:59 bueno ya hemos hablado de que Jean Leon fue también un innovador en el mundo del vino unas bodegas que le puso prestigio no sirviendo el vino en no solamente su restaurante sino lo en muchísimo restaurantes de del mundo y además fue el vino elegido por Ronald Reagan para su presidencia para inaugurar la presidencia a mí

Voz 3 10:17 lo que realmente me me hizo casi como temblar o ponerme la la la la carne de gallina fue ver que Ronald Reagan hace buena una promo

Voz 2 10:26 esa que le hizo treinta años atrás en una conversación que prácticamente es así como

Voz 3 10:31 de bajar a altas horas de la madrugada junto a James Dean mismo Jean Leon con Ronald Reagan hablando de sueños un día por la noche cuando ellos dos eh salen de de grabar un uno de los programas que hacía Ronald Reagan en televisión y que acababa de entrevistar a James Dean aquí recalan en el Villa Capri haciendo esta última copita suela con con Jean Leon ya a partir de ahí pues hablan de sueños no como como cualquier otra persona joven llega el momento hiel que ya va digamos caminando su carrera hacia la política pues lanza esto no al oir que Jean Leon quiere hacer o le gustaría hacer un buen vino a decir pues yo llego presidente de Estados Unidos

Voz 2 11:08 voy a brindar con tu vino y efectivamente el veinte de enero de mil novecientos ochenta y uno cuando un tal Ronald Reagan gana las elecciones a la Casa Blanca a Jimmy Carter cuál es el vino que se sirve durante los cinco días de festejos

Voz 3 11:19 los Jean Leon Carroll es bueno es es ver

Voz 0544 11:23 yo creo realizado y cumplido el sueño americano para este hombre leyendo el libro es un libro al cine aparecen personajes de cine del mundo del espectáculo pero también nos encontramos con un tema muy actual que es la emigración no entonces si si vemos el drama de miles de inmigrantes la fuerza de un destino es la historia del éxito de inmigrante

Voz 2 11:43 sí sí es es ciertamente durante estas semanas de promoción este tema siempre está encima de la mesa y más cuando llega el buen tiempo y tenemos estas grandes oleadas como siempre de de llegadas de pateras no es cierto es la fuerza de voluntad de un hombre que decide cambiar su de

Voz 3 12:01 destino porque ve que en su país no

Voz 2 12:04 va a ser posible tener un futuro y luego si se lanza al mar también pero evidentemente en otras circunstancias idea otra de otro modo pero también es la historia la que se escribe en Le Havre en este de francés de muchos tienen muchísimos inmigrantes ese como Jean Leon deciden emprender las tiendas de su vida y largarse a otro lugar donde pueda haber un futuro para él quién sabe si también para su futura familia no muchos evidentemente se quedaron a medias como pasa ahora no

Voz 0544 12:31 la generosidad de aquellos que tapar un poco la existencia de ese polizón hecha no le echaron al mar como era lo más habitual

Voz 2 12:40 también a mí me sorprendió cuando él lo cuenta mucha gente no se lo cree pero él siempre iba contaba que era cierto que lo hubiera tenido otra suerte si no se hubiera encontrado con un marinero que quedó de él innoble lanzó por la borda que era lo que hacían cuando se encontraban con con un un individuo con estas características no que pretendía cruzar sin sin pasaje alguno que tuvieras la suerte de encontrar

Voz 3 13:03 con un hombre que no sólo ha te da cobijo sino que te da pues no sé ni que sea en cuatro dos

Voz 2 13:08 ahora es para cuatro nociones básicas de inglés para cuando llegas a Nueva York puedas encontrar tu camino pues bueno encuentro que es la el trabajo que hacen pues proactiva opina

Voz 0943 13:18 por ejemplo ahora mismo no o gente que está comprometida con con los con los inmigrantes sobre ella me Knicks

Voz 0544 13:31 hola martillos escrito muchas otras novelas la ciudad de las sonrisas el puente de los judíos la venganza del bandolero El arqueólogo alguna la veremos en el cine la fuerza de un destino ya te han comprado los derechos para hacer una película

Voz 3 13:43 bueno lo que puedo contar hasta día de hoy es que además son Crossing Nos ha comprado los derechos para que la novela se pueda leer en inglés a partir de junio del año que viene en inglés para todo el mundo

Voz 2 13:54 sé que mi agencia literaria está trabajando y hay distintas productoras de cine y también de televisión entre ellas Netflix que tienen el manuscrito encima de la mesa y no sólo esto sino que se que se lo están leyendo con eh

Voz 3 14:10 hemos mirando el proyecto con buenos ojos a partir de ahí no sé qué va a pasar ya me gustaría ya que que pudiéramos ver esta aventura vital de de como Ángel Ceferino Carrión Mazo se convierten en este Hollywood

Voz 0544 14:23 bueno no no depende de mí no depende de ti bueno pero vamos a hacer un pequeño juego no sé si tú estabas escribiendo un poco la historia le ponían un poco

Voz 3 14:30 el rostro de algún actor pensabas en alguno

Voz 0943 14:33 pues sí sí sí a ver a pesar sí sí yo tengo el mío a ver si coincidimos el mío es es español sea el mío también ha vale vale yo y catalán también pues si fuese Eduard Fernández a mí es un hombre como actor que siempre todos

Voz 2 14:49 que le he visto a me ha encantado encuentro que tiene esta capacidad camaleónica tipo tipos Robert De Niro para mí

Voz 0943 14:57 Tiersen en la piel de muchos personajes muy distinta de muy distinto pelaje digamos no yo de joven fíjate he pensado no sé porqué en Quim Gutiérrez ha muy bien si se mira te con quién Guti

Voz 0544 15:06 en Le Havre y en Nueva York y cuando estaba en Los Ángeles

Voz 0943 15:09 es que sí

Voz 0544 15:10 Eduardo Fernández bueno vamos a ver si lo vemos porque la novela es entretener a muchos les da para una película da para una serie de televisión y además de cada uno de los capítulos casi se podría hacer eso una una película porque el encuentro con Frank Sinatra Xicola vagando en el taxi sí es absolutamente maravilloso el gran reto

Voz 2 15:28 Elio era que no esto no apareciera un catálogo de anécdotas porque como te puedes imaginar cómo os podéis imaginar este hombre coleccionaba pues famosos no ir con estas amistades pues tenía muchas cosas que contar con lo cual la novela era como tú bien dices no intentar partir de estos personajes que dan dan sentido a a esta aventura ya su vida pues ir explicando cómo se forja también este sueño americano de este hombre nacido en Santander

Voz 0544 15:51 pues en terminamos martillo en en en el muchísimas gracias pero antes bueno recomendamos por supuesto el libro pero siempre hacemos también que hay un programa doble con con una película yo no sé si claro con su amistad con James Dean pues podemos ponerlo no sé si Rebelde sin causa o gigante eh sin cualquiera de las dos no o incluso me atrevería decir o cualquiera de las de Paul Newman también les es que en el libro sea que podría ser podría son programa doble leerse la Force un destino en cualquiera de las películas las tres hijos sí sí por supuesto por ejemplo marcado por el odio con una copa de vino exacto de un relato de

Voz 0943 16:29 el el remate

Voz 0544 16:30 Nadal no oye Martín un placer hablar gracias igualmente gracias a todos

Voz 12 18:14 bueno claro ya que fui yo quién visto con