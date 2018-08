BuenaVida | Viajar de todas las maneras

Voz 1 00:00 esto es buena vida en la Cadena Ser

hola buenas vidas esta semana vamos a hablar de viajes desde la filosofía de este programa es decir que vamos a hablar de las mini una formas de viajar que son tantas como las maneras de vivir como dice Rosendo en un carrusel de corresponsales de lujo conoceremos cuatro maravillas el planeta que no conviene perderse y aptas para todos los presupuestos un experto nos enseñará a viajar barato otro a comer bien estando de viaje organizaremos un duelo entre dos españolas que han dado la vuelta al mundo en bici moto y por último charlaremos con Martín Caparrós un trotamundos excepcional que los viaja para contarnos los me acompañáis vamos

Voz 5 01:12 alegan sonar Marta Nebot a sonar ya mismo mismo esto ya valorarlo muchísimo muchísimo muchísimo todas las cuestiones que conste viajar yo la socio vacaciones

Voz 6 01:22 mes divertimento tranquilidad no reveló todo bueno

Voz 0411 01:27 yo que viaja con dinero sólo con valentía

Voz 4 01:31 los depende un poco de hace todo el mundo debería de viajar con dinero o da igual donde se viaja con ganas si con gente de igual pero bueno nos gusta siempre nos gusta cambiar al revés gente pero sí es como una compañía igual como si acudía a Toledo para mí viajar significa experimentar

Voz 6 01:56 conocer mundo una experiencia única definitiva crecer como persona y como pareja

Voz 4 02:03 Juan supera eso ha significado mucho allá donde tampoco puerto griego pero ha cambiado la vida caminan vida no la vida de comer cuando se está de viaje tal se comió como a comer medio bien

Voz 7 02:21 depende muchísimo del sitio Lleida City donde las comidas espectacular Si de ellos no gustará verdad ahora pues no

Voz 1 04:19 Long Live Planet que es una de las mayores editoras de libros de viajes del mundo ha juntado en uno titulado los quinientos mejores lugares para viajar la lista de los quinientos destinos más bonitos del planeta como en este programa creemos firmemente que se puede viajar simplemente cerrando los ojos hoy vamos a viajar a cuatro maravillas del mundo gracias a cuatro corresponsales de lujo preparados

Voz 0277 04:57 desde el lugar más bonito el planeta según la Lonely Planet Marta del Vado cómo está

Voz 1510 05:02 cosas por ahí los templos de Angkor Tom impresionan incluso antes de llegar a ellos hay que cruzar unos puentes con relieves de motivos indues rodeados por una naturaleza salvaje de la que sobresalen cientos de templos de hecho hay alrededor de mil el más conocido es han Corbach que es el más grande de toda la ciudad era también el palacio real es una de las estructuras religiosas más espectaculares inmigrantes no sólo de Camboya sino del mundo entero y está dedicado al dios hindú Vishnú es la imagen que casi todos tenemos en la cabeza la son varias torres eso baladas que sobresalen de una estructura enorme rodeada de selva con un espejo de agua delante que reflejan la construcción la hace todavía más impresionante el tema lo que a mi más me gustó fue el de Bayón tiene cincuenta y cuatro torres y todas están recubiertas con más de doscientas caras sonrientes algunas de ella gigantes que dicen representan a uno de los reyes del Imperio jemer que ordenó construirlo el esplendor de han corto

Voz 1 06:02 fue a partir del año ochocientos después de Cristo

Voz 1510 06:05 eso construyeran alrededor de mil templos y vivieron hasta medio millón de personas en la ciudad impresiona también pensar que estas maravillas fueron abandonadas a mitad del siglo XV por causas que a día de hoy todavía no están claras

Voz 0277 06:19 en el número siete el Coliseo de Roma en Italia allí tenemos a Ismael Monzón Minuto y resultado Ismael

Voz 0831 06:25 hola Marta qué tal pues eh si te digo la verdad yo la primera vez que vine a ver el coliseo pensé una cosa bastante banal si sería como yo me lo había imaginado porque creo que que el coliseos uno de esos monumentos que hemos visto tantísimas veces en fotografías que lo hemos estudiado en los libros de historia así que unos ya atrae una idea preconcebida y nunca sabe si se va a cumplir cuando cuando lo ven persona la respuesta es la respuesta es que sí que sí que cumplió con lo que con lo que me había esperado creo que lo que más sorprende al verlo es hacerlo cómo lo estoy viendo ahora desde delante del monumento desde los pies del monumento levantando la cabeza y comprobando lo grande que es la majestuosidad lo imponente que es Iber también cómo está incrustado en el centro de una ciudad moderna como Roma que por algo es eh la Ciudad Eterna como digo levantando la cabeza uno ve el azul del cielo precioso que contrasta con el color de la piedra pero sí lo bajamos al suelo también hay que decir que hay bastantes turistas por eso recomiendo venir a verlos uno tiene la oportunidad no sólo durante el día sino también por la noche porque se va a haber un coliseo muy distinto cuál

Voz 12 07:35 no ya ha ido toda a toda esta gente

Voz 0831 07:38 con una luz y de color blanquecino que lo hace algo especial e la verdad Illa Si si tenemos suerte y hay luna llena el espectáculo creo creo que es completo y además obviamente de rememorar una época gloriosa de la historia a mí también me da que pensaron los espectáculos de hoy vemos por ejemplo el fútbol como algo que que es absolutamente cotidiano que ha estado ahí siempre pero el coliseo estuvo activo durante quinientos años durante quinientos años en una época en la que las cosas iban bastante más lentas de lo que van ahora así que creo que que los espectáculos e nuestros de hoy en día tampoco serán e infinitos tampoco serán ilimitados en el tiempo

Voz 0277 08:22 en el quince según la Loli Planet el British Museum tenemos allí también a una enviada especial Begoña Arce que ambiente se respira

Voz 0273 08:29 bueno la verdad es que la remodelación que ideó Norman Foster lleno de luz el tus Toyo oscuro Museo Británico le dio realmente nueva vida la cúpula está construida como un rompecabezas con más de tres mil piezas triangulares de cristal y con toneladas de acero

Voz 1 08:47 sin ninguna duda uno de los trabajos

Voz 0273 08:49 más deslumbrantes de Foster que ya es decir Foster recuperó la plaza interior del museo que estaba perdida que además se convirtió en el mayor espacio cerrado cubierto de Europa con eso facilitó el acceso a las salas antes de esa obra el Museo Británico era un verdadero laberinto algo lúgubre donde todo el mundo se perdía había que estar preguntando constantemente al personal que te encontrabas como ir cómo llegar aquella sala o aquella otra eso ya no ocurre hace dieciocho años que se inauguró este patio yo tuve además el privilegio junto a otros periodistas de asistir a una gran explicación que nos dio el propio Foster sobre aquel trabajo sobre lo que habían hecho como lo había concebido y ahora sigo comprobando cuando me acerco por allí que cada vez que un visitante llega por primera vez al británico se queda mirando asombrado esa fabulosa bóveda de cristal

Voz 13 09:46 te quiero confiar a

Voz 14 09:54 Ángels Barceló desde las gradas Familia el número dieciséis Seúl Alony plan

Voz 15 09:59 bueno dos lugares más hermosos del planeta

Voz 0194 10:02 cuéntanos qué siente uno cuando ve la Sagrada Familia y me lo preguntáis a mí que vivo en una zona de Barcelona que cuando llegó a Barcelona siempre veo la Sagrada Familia y además siempre me la quedo mirando porque por aquella cosa de que nunca está terminada pero yo creo que entre los barceloneses tenemos un poco la historia de que no queremos que nunca se termine Nos gusta ver esos andamios en algunas de las cúpulas la Sagrada Familia es la imagen de Barcelona en febrero cuando alguien de fuera Le piden dibuje Barcelona pues seguramente dibujar al mar seguro dibujará la Sagrada Familia desde fuera ya cuando entras dentro ya la gente no se puede imaginar lo que es aquello no esa explosión de arquitectura que dicen que mente pudo caber diseñar una cosa como ésta para mí es Barcelona para mí es mi emblema es mil logo es el imán de la nevera

Voz 3 10:53 la Sagrada Familia es para los barceloneses nuestra seña de identidad entre muchas otras cosas pero ella sobretodo sí sí

Voz 1 11:31 una cosa son los deseos y otra las posibilidades todos queremos viajar pero se pueden hacer viajes con cualquier presupuesto tres llámame

Voz 5 11:48 para contestar a esta pregunta tenemos Alberto García Palomo que acaba de escribir un reportaje en buena vida del país que se titula así viajado tres meses por Europa gastando menos de doce euros al día todo incluido fueron tres meses por Europa

Voz 1 12:04 con menos de mil euros y estamos hablando de que visitas de Malta Italia Austria y Reino Unido todo esto siendo ayudante barco jardinero en una granja de camarero en un centro budista en el Reino Unido más exótico esto no puede ser esto tú lo planeado antes o va surgiendo

Voz 19 12:25 a ver yo creo que hay dos formal hacerlo entero planifica antes y sobretodo en en países con los que haya problemas de visados es importante tenerlo en cuenta

Voz 0189 12:35 claro es poner un poquito de de plan

Voz 19 12:37 la acción pero si no yo creo que es muy facilidad sino al paso

Voz 20 12:41 cien no lo según te pillen

Voz 0189 12:44 vale y cómo se planifica un viaje digamos con pocas pelas que haces primero buscas los trabajos osea danos pistas si tuviéramos un presupuesto muy pequeñito como nos tenemos que montar el viaje

Voz 19 12:57 buena voy yo creo que de haberlo lo esencial es que el lo que cuesta dinero para viajar es comer dormir y moverte un sitio a otro no y entonces ahora mismo que ya tenemos dos plataformas de aviones low cost de compartir coche chollos en billetes de tren autobús lo del viaje está bastante bastante más asequible la cómo lo hagas eso siempre queda la opción de hacer autostop

Voz 0189 13:24 que no se en qué sitios se porque hay una está prohibido ya bueno pero se hace tú dices que se hace

Voz 19 13:30 no sé si te haces que puede hacer o si que entre eso es bastante más efectivo en pueblos pequeños

Voz 0189 13:38 o carreteras más pequeñas pero bueno

Voz 19 13:41 la es el el el límite de ir gratis y el resto el resto opciones pues buenos abaratado mucho a la hora de volar o en cualquier otro medidas de Laporte la posibilidad de ir después para dormir igual si la idea sólo oír viajando sin trabajar eh para dormir donde plataformas también que te ofrecen un gente que comparte cazas y camas que a lo mejor tienen algún tipo de contrapartidas ansiedad ayudar en la casa

Voz 20 14:12 Zhao algo así facilitó ir

Voz 0189 14:15 eso que hay como plataformas en internet donde encuentras ese tipo de

Voz 19 14:19 o no antiguamente había había agujeros yo recuerdo casi en las pantallas de ordenador prehistóricas que tenían dos colores que había una web muy extendidas llamaba hospitality clara y eso ha transformado montado un poco en lo que ahora es

Voz 20 14:35 con su RFID la más famosa

Voz 0189 14:39 por fin sí como como

Voz 19 14:41 pasar el colchón y en ese caso en casi todos ofrecen cama ofrecen sofás ofrecen un cuarto un techo donde dormir no te puedes llevar tus Sevilla que pone su jardín para poner en plena campaña quién ofrece eso el sofá del salón eh un espacio al lado de su cama para que pongan las perilla lo que sea

Voz 0189 15:05 más cosas

Voz 19 15:07 hay algún otro que que bueno que quizá más más específico pero bueno ya te digo como los de jardines para tiendas de campaña a la cama y comida a cambio de alguna actividad pero bueno también está salvado

Voz 0189 15:25 usted dice pero Europa entiendo que crees que se puede hacer por cualquier continente no

Voz 19 15:31 yo creo que sí yo creo que incluso que incluso fuera de Europa el más fácil más fácil en el sentido de dinero porque es más barato claro es más fácil en muchos países porque la G de es muy hospitalaria entonces que tenga la la bienvenida en la gente y la voluntad de dejarte dormir o de llevarte algún sitio sin buscar nada como aquí que no es que la gente no se hospitalaria pero quizá es más complicado va más sexy

Voz 23 16:03 sí formal todo como para qué

Voz 19 16:06 venga a ser esa interacción de de tú a tú y que te inviten directamente a comer o a dormir pero bueno si se puede hacer en todo el mundo hasta donde yo sé

Voz 0189 16:16 que nos irás contando a otros siguientes viajes y encuentros muchos como tú para acabar hay mucha gente como tú haciendo viaje eso sí sí

Voz 19 16:23 yo creo que ahora es ya una tendencia a una tendencia al alza a ver no turismo todas sus supo su abanico pues incluye ha crecido un aval a ella trivial bien a quién prefiere con todo preparado con caras son más baratas a quién se lanza a un poco a a la improvisación y por supuesto a viajar es una forma de ver cosas que era a lo mejor quedarse trabajando como es el caso hay entonces pues si hay de todo hoy cada vez más eh

Voz 0189 16:56 pues gracias por toda esta información que me parece valiosa yo me quedo con el coaching de este que decías tú el coche me lo quedo me lo quedo me gustan unas Surfing de estos

Voz 19 17:08 fenomenal pues ya ya me contarás

Voz 0189 17:10 hablamos gracias a un abrazo

Voz 19 17:12 no gracias

Voz 2 17:41 por la mañana

Voz 1 17:53 viajemos caro o barato en cualquier caso habrá que comer cuántas veces hemos oído que en carretera donde hay que parar es donde haya camiones porque ahí seguro que se come bien o no pues la cuestiones eso es verdad o es un mantra que de tanto repetirlo nos lo hemos acabado creyendo para aclarar este mito darnos pistas tenemos a Rodrigo Castellet que el comunista ha firmado un día para comer bien en carretera bienvenido hayan damos hayan damos probando viajes tú has hablado con camioneros motoristas con gente que sale de gira por ahí si te han contado sus sitios de paso favoritos es velado el mito del camión

Voz 23 18:35 a ver si que es cierto que ellos se pasan el día en la carretera disponemos en muchísimos sitios donde se come bien apañados vamos generalmente cocina casera de abundante pero también muchas veces para mal porque el parking es más grande la cada tarde la cocina no cierra tienen algún tipo dos gesta para ellos el otro está mineros están más seguros ya algo de robos son sitios donde vas a comer bien sin duda van a ser sitios que te hagan salir cuando lo recuerdes pues eso ya más complicado

Voz 0189 19:04 ya dentro de eso habrá de todo me imagino también nombre actos

Voz 23 19:07 con mucho menuda batalla mucho menú apañado pero vamos hay hay opciones mejores y sobretodo hay otras fuentes más fiables al yo me decantaría más por todo hombre los paisanos

Voz 0189 19:24 hay que hay que abrir la ventanilla viajase de GPS no imputa a las personas humanas

Voz 23 19:30 camas a los que viven ahí los que comen ahí diariamente los que sabe mira un cazo que funciona siempre

Voz 0189 19:35 sí es fijaba al típico pueblo

Voz 23 19:37 Masolivera preguntar oye Pin tanto dinero que si tú de tu zona me recomiendas para irme con con mal sabor de boca

Voz 0189 19:44 ya Julien Marta te suelen recomendar nada

Voz 23 19:47 vamos espectacular fíjate que uno tiene

Voz 0189 19:49 la idea de que si acceso como urbanitas que somos no te van a mandar al que tiene chanchullo no en el hotel no pregunta por qué te mandarán al restaurante de no sé quién total no sé qué regalos pueblos otra cosa ahí ahí es verdad que el boca boca sigue siendo digamos fiable

Voz 20 20:04 no yo te digo preguntando a los paisanos

Voz 0189 20:07 llega a comer cosas increíbles

Voz 23 20:09 la pegamos plató platos regionales Khek que es lo que hay que comer cuando va de ella

Voz 0189 20:13 Clara bocadillos incluso Klose

Voz 23 20:15 ya sabes

Voz 0189 20:16 bueno no tú recomiendas un montón de sitios pues esto en todos

Voz 23 20:21 pues mira son un síndrome es un setenta y dos sitios no los he probado todos porque todavía estaría probando algo pero había ya aprobado unos cuantos han recomendado por ejemplo en de Milagros hallen en Burgos tel me lo recomendó Leo Harlem está está estupendo y hace unos terrenos morcilla vamos para llorar pero otros no lo sabía no los haya aprobado están están genial por ejemplo Sara me recomendó la cantante Sara me recomendó en Murcia el Alba Thalía restaurante El Molinero yo esto que me disculpen los nuestros amigos de Valencia pero hay también hacen una rock jugo así osito con productos de la huerta vamos que está increíble Isidre ese mismo si está si no me falla la memoria en la treinta salida Alba Thalía si te piden una ensalada de tomates vamos empadronadas me dijo

Voz 21 21:14 si acaso si no depende

Voz 23 21:17 pues mira si tienen patronales sí sí sí

Voz 0189 21:21 lo local hay que buscarlo local

Voz 23 21:23 porque sino yo pediría algo típico de la zona no porque seguramente no será muy caro porque estará hecho con producto local estará alguien hecho además quiénes paso te vas aprendido hizo y mira lo que he aprendido porque para comerte una rosa y un filete con patatas tienen Serras Pelayo y estás por Zamora vidente una sopa castellana zamorana con pan bregado huevo hervido y jamón frito por Málaga aquí menos una antequerana

Voz 0189 21:46 venga pues para acabar dinos un par de sitios de así si viajamos para el norte noreste DYM para sitios

Voz 23 21:53 venga pues en el norte mira en obtener Lagarde ha dicho en Tolosa Pinto los está Casa Julián que es un pelín más caro pero mira si te quieres dar un homenaje hundida en uno de los mejores asadores El mundo tienes que al final ahí está este está en la A uno en San Sebastían para que os hagáis una idea llevan sesenta y cinco años sirviendo el mismo menú chuletón con pimientos y la gente sigue oyéndose por algo será las que está muy bien

Voz 0189 22:19 sí sí

Voz 23 22:22 mira yo recomiendo parar embrión en Granada es un poco lluvioso porque tienes A44 luego el desvío Alpujarra Lanjarón ya son pocos follón pero el mareo merece mucho la pena porque equipo es probar la cocina Alpujarra niña

Voz 19 22:36 que llueva conocidas llevamos a es

Voz 23 22:38 igual parece lo un monumento en el restaurante el PIB vais a Bobbio tratarán de ahí lo que tenía que pedir es el plato típico Alpujarra que lleva mira para para que Sanivex longaniza morcilla hubo rictus jamón serrano luego volviera bolsa es vamos

Voz 0189 22:56 todo todo en un mismo plato eso poco mucho pero bueno vale

Voz 23 22:58 Antonio venga vale si nos quedamos aquí

Voz 0189 23:01 no tengo más tiempo el este y el oeste hay que verlo en el comunista vale que ahí está este reportaje de Rodrigo Castell Leiro una guía para comer vienen carreteras gracias

Voz 20 23:10 sí gracias muchos viajes muchas comidas exacto que falte falten gracias

Voz 5 23:30 estamos dos mortales los que hemos hecho algún viaje Tito alguno más algún otro está la gente increíble que le ha dado la vuelta al mundo

Voz 1 23:52 a mi derecha a Alicia Hornos ha quedado la vuelta al mundo bienvenida y tengo a mi izquierda a Cristina Spínola

Voz 0411 23:59 he dado la vuelta al mundo en bici

Voz 1 24:03 Cristina es periodista deportista reportera de televisión escritora youtuber es área hasta disimulando el acento pero pasaré tardó

Voz 0189 24:13 tres años en estar en veintisiete países en hacerse casi treinta mil kilómetros abrió tramitara hizo sola luego sí fue acompañada y acabó en Ushuaia había empezado en Sudáfrica ella venció la malaria tres veces atracos hasta un intento de violación en fin es un viaje flipante que además ha escrito por qué tira por ahí

Voz 0411 24:39 pues mira

Voz 21 24:41 tanto en mi vida como periodista como persona que pues me sentía vacía me sentía que mi vida no tenía sentido que no me sentía conectada ni con el mundo ni con los demás fue una situación un poco rara profesionalmente me sentí muy vacía no me gustaba lo que estaba haciendo era reportera de televisión me sentía un poco al servicio de los políticos de las empresas no era el periodismo que yo quería ser Easy

Voz 15 25:13 sí dijo que voy voy a arriesgarme

Voz 21 25:15 voy a intentar lo voy a intentar hacer aquello con lo que siempre he soñado que ha sido viajar y escribir sobre mis viajes conocer

Voz 0189 25:23 la gente sentirme conectada

Voz 21 25:26 con el mundo descubrir bueno y en lo que más me costó fue dejarlo todo Il tirarme a la piscina y un buen día decidí pues la verdad es que hoy no le dije a nadie que que me iba Cerezo tuve que mentir tal al final de que estaba pues recorriendo África en bicicleta no lo de la bicicleta es porque soy una fanática de la bici no le encanta Italia llevabas dinero de bolsillo para ese viaje no

Voz 15 25:58 iban a ser dos años fueron tres me pregunta interesante esta pregunta súper interesante me vas a preguntar si la tarjeta de crédito no no te voy a preguntar tampoco cuánta ropa interior peluquera cuestiones cuestiones tú llevabas el viaje atado a eso me refiero consiguió consiguió no la verdad que no

Voz 21 26:15 Yoigo a un poquito a la aventura llevaba dinero para el primer año y luego Dios dirá no pero es que la verdad es que descubres que en realidad cualquier proyecto que vayas a emprender debe es hacerlo así porque sino no empiezas nunca no encuentras los recursos por el camino y la sabiduría que necesita para sobrevivir porque conoces a muchísima gente que ya te da tres mil vueltas haciendo eso y que ya se conoce todos los trucos para sobrevivir por el camino ya así pues pues descubrí cómo continuar fui trabajando por Internet if we trabajando por alojamiento y comida y al final pues completé la vuelta al mundo

Voz 22 26:53 pues hay

Voz 15 26:54 esto que ha es difícil y muy complicado

Voz 0189 27:01 Alicia es bloguera periodista escritora motorista Se define como aventurera Hay motorista claro ella es la mayor de cinco hermanos desde pequeña me gustaba mucho los coches si los Scalextric más que la madre mía

Voz 0291 27:15 el piloto lo hemos mamado amiga el tema dando vueltas a los hay

Voz 0189 27:20 bueno como te dio por dar la vuelta al mundo

Voz 0291 27:23 pues mira a mí me propusieron trabajar fue en dos mil once en plena crisis yo era freelance KAZ tenía menos trabajo de vivir en una casa de alquiler con una amiga y como la cosa como iba a peor y me ofrecieron salir de viaje para trabajar para otra persona que también iba a viajar en moto pues llevando la comunicación haciendo las fotos los vídeos editando estas cosas que hacemos los periodistas no que hacemos de todo hinchada hay dije que si no no me lo pensé mucho en tres meses ya tenía todo organizado también mentir porque me dijeron Tienes necesita las cinco cincuenta mil euros no sé cuánto de la treinta mil yo sí sí sí mentira salir con doce mil tan a gusto de dije por el camino las cosas van saliendo y efectivamente viaje de un año se convierte en año y medio hay también yo estoy aquí de vuelta de sobrevivido para las dos entonces confirma

Voz 0189 28:09 al que más allá de que esa mejor la de la moto esto va de tiro

Voz 0291 28:12 a las piscinas yo creo que sí que hay que a la gente le cuesta mucho pero es lo que hay que hacer no pensárselo mucho no darle muchas vueltas y hacerlo hacerlo

Voz 0189 28:20 pero en algún momento pensasteis yo ahora me voy a girará a tío otra vez Cristina porque si tírate me giro Mejía

Voz 15 28:27 es que es muy tengo una a cada lado no importa si no te importa mire non grato

Voz 0189 28:31 gracias bueno esto es Christine en algún momento pensaste me imagino que si en tirar la toalla

Voz 15 28:39 hay que te quiero decir si te roban tres veces y creo que quieren tan violar en tirar la toalla o una

Voz 21 28:46 a seiscientas cincuenta y ocho veces en todo el Vía sobre todo el último año que ya estaba agotada mental y físicamente físicamente estaba ya muy mal me tocó la parte casi la parte más dura físicamente del viaje que fue el bueno los Andes no pero sobre todo el altiplano debía

Voz 0189 29:07 Libia el el desierto de Atacama Dios mío del alma que más queman bueno la carretera Austral vaya es

Voz 0291 29:17 muy bonito es lo más bonito expresamente su casa

Voz 28 29:19 no pero pero eso está esos dormía dormir es que me subidas y bajadas subida es curioso

Voz 0159 29:26 ya que claro para que disfrute yo me encontré para ella es maravilloso en moto para seguir una Honduras china primero

Voz 0291 29:32 entrar con ciclistas y me preguntaban para venir aquí hay mucha cuesta arriba yo yo te puedo decir es un puerto pero que si la carreteras Zaplana un poquito inquilina

Voz 15 29:40 no sabemos que ustedes cabrones porque así cuando que la carretera eso yo la carreteras planas duelo no no no no es plana Ibai hay unas no te das cuenta de verdad

Voz 0189 29:53 no me parece que lo suyo fue muy fácil en motor está tiró bueno nosotros cuando yo paso

Voz 21 29:58 llevan al lado nuestro así dejaba una nube de polvo

Voz 15 30:03 decíamos hijos de la Gran Via

Voz 0291 30:07 pero nosotros somos buenos porque yo con los ciclistas que me he encontrado de parado en sitios donde sabes pues eso en en sitios que que hay desiertos que sabes que no hay poblaciones cerca siempre paramos no sé si lo harán todos pero yo creo que muchos viajeros en moto lo hacen preguntas a los ciclistas necesitáis agua hitos dicten sí siempre

Voz 21 30:23 a mí eso me paguen pero a veces que pesa

Voz 15 30:25 no ha encontrado contiguo hubiéramos pasado muy bueno como veo que el duelo Nobel

Voz 0189 30:31 te quiero decir no os vais a pegar ni nada esto está claro ya hace rato hablemos del último viaje también porque las dos

Voz 1 30:37 Justo acabáis de llegar de los otros viajes

Voz 0189 30:40 es increíble porque veo que esto engancha no

Voz 21 30:42 pues sí la verdad es que la adrenalina engancha

Voz 0291 30:46 Page yo creo que es como una yo siempre digo que el viajar es una droga para el alma y cuando has estado fuera un tiempo necesitas esa droga en vena y la libertad es otra de saluda también claro

Voz 0189 30:57 bueno a ver tú vienes de estar en kayak

Voz 15 31:00 con el el el martes

Voz 21 31:02 Cortés psiquiatra toda Baja California en kayak por el Mar de Cortés desde San Felipe el norte pegado al delta del río Colorado hasta el sur hasta la Paz unos ochocientos kilos

Voz 0189 31:16 cuarenta y cinco días sin pisar tierra firme si muy poquito subida en tu Julieta Venegas perdón perdón no no no osea yo todos los días iba campando la costa ha no dormirse en el barco

Voz 0291 31:29 qué barco

Voz 0159 31:32 entonces el afuera y veía yo te veía capaz de dormir allí falta falta de todo cabalmente a tu novia Tuncay una vez de lejos pero bueno

Voz 0189 31:44 esto esto es cuarenta y cinco días me has destruido el pero lo voy a repetir en tu Julieta Venegas

Voz 15 31:51 sí bueno primero fue Julieta Venegas y luego la cambié la llame

Voz 21 31:55 los salen

Voz 15 31:56 porque pero bueno son cosas pusiste otro no porque lo cantabas no que

Voz 21 32:03 claro iba todo el día cantando en el CAI Maragall

Voz 15 32:06 vale bueno pues

Voz 0189 32:08 esto sobreviviendo a base de las capturas de pescado porque porque sí que vas a tierra firme pero no para base en el mercadillo a comprar bocatas

Voz 21 32:15 no paraban el mercadillo me hubiera gustado pero es que no hay nada absolutamente en en prácticamente toda la cosa es muy remota no hay ser humano lo cual a mí me gusta la verdad me gusta lo más remoto del mundo hizo bueno tenía que llevar el kayak muy cargado de agua de comida llevaba mucha comida pero también cuando podía iba coleando como dicen ellos al curry Can pescando lo que podía pesca de esta de de arrastre que baja arrastrando el hilo de nylon siempre picaba algo y además una zona de pesca buenísima es siempre me picaban mira el crudo no para cuando para

Voz 0159 32:52 que digo yo solo

Voz 15 32:56 no se me gusta el sushi pero no te veo capaz viendo pero además tiene pinta India India rubia pero India acaba de

Voz 21 33:06 comérselo crudo seguro a hombre si es necesario él no se dio un poquito de salsa de soja o lo que deja bici más marquemos sino también

Voz 15 33:14 bueno también se pero era cada día cuando llegaba el campamento

Voz 21 33:19 y también para espantar a los coyotes porque está lleno de coyotes caliente si llevaba un spray de pimienta empalagoso yo esto

Voz 15 33:28 pero para de alarma que eso funcionaría es bueno pero luego llevaba el fusil de China

Voz 0291 33:34 que tampoco es que sirva para nada pero bueno por lo menos tres

Voz 21 33:37 además Segura y un cuchillo de pesca submarina

Voz 0291 33:40 que bueno que sí te bien atacar una manada de coyotes la verdad que te tiras al agua estas asaltó

Voz 21 33:44 que hay que a imponer otro lado tú de dónde viene

Voz 15 33:50 les Alma de Dios de bienes yo vengo de África eso te iba a decir siete países de hacer

Voz 0291 33:55 sí quince mil kilómetros desde Etiopía hasta Ciudad del Cabo

Voz 15 33:58 no

Voz 0291 33:58 porque tiene una espinita clavada que me faltaba mano en falta mucho no del mundo cada vez que puedo pues me voy a ver cosas nuevas y quería repetir también en Etiopía que es un país que me gusta mucho y que es muy duro para la moto pero es muy bonito superarlo tú

Voz 28 34:12 muchas de las altas Si fue un infierno que tiraban piedras si continuan en mitad mio inspirado Chucky eso me anchoa

Voz 0291 34:20 Jesus terrible eso fíjate luego lo pida

Voz 15 34:23 a mí yo iba en moto y me tiraban piedras digo madre mía los de las bicis les diera Tel Aviv les cuando no te tiraban piedras te daba un latigazo es que un palo entre las ruedas Alves salir de ahí

Voz 0291 34:36 espantada eh este año ha bajado bastante el nivel de nerviosismo de los pueblos con los turistas los tienen más controlados ya no he visto tanta piedra voladora además de las tiran con Honda y no veas la puntería que tienen los niñatos con la Honda boom y desde entonces decidió no tener hijos

Voz 15 34:56 yo pensé que había decidido no volver a Etiopía pero bueno también la buena decisión también bueno hay hay que decir que este viaje

Voz 0189 35:04 tenía un fin solidario tenemos que menciona la ONG Amigos de Silva que cuéntanos qué hacen

Voz 0291 35:10 pues mira Amigos de Silva una ONG muy chiquitita de aquí de Madrid pero que trabajan mogollón

Voz 1521 35:15 son unas cracks en Etiopía y están construyendo entre

Voz 0291 35:17 otras cosas ellos tienen una perforadora hay perforan pozos de agua para mí me me parece que es una de las cosas más importantes del mundo no tener agua potable las niñas son las encargadas de irse hasta los pozos a traer el agua van con quince litros cargando veinte kilómetros al día esta manera los pozos los hacen cerca de los coles las niñas pueden ir al colegio pueden aprender a escribir y a estudiar ya se llevan el agua a casa según salen del colegio entonces en la mayoría de mis viajes

Voz 21 35:44 a todos siempre tienen un motivo social

Voz 0291 35:47 cauto fondo entre todos los seguidores iba hoy a estos sitios a los que voy a llevar el dinero pues para comprobar in situ que es lo que hacen y poderlo contar de primera mano pues suena muy bonito Islam dos preguntas más es distinto viajar sola siendo mujer por el mundo por poner ejemplos concretos

Voz 0189 36:02 que ya pasó para decirles a dónde voy tú Arabia Saudí decidiste no ir porque te pidieron el nombre del hombre que te acompañaba

Voz 21 36:09 exactamente me dijeron que tenía que ir con un hombre que ha habido más sitios donde por ser mujer ha dicho

Voz 0189 36:15 paso

Voz 21 36:16 no la verdad que fue el único sitio donde no me dejaron entrar los demás te dejan entrar aunque

Voz 0291 36:22 bueno hay alguno como la India que son muy peligrosos

Voz 21 36:24 no il habrá que sufrió un poco pero bueno al final no me pasó nada gracias a Dios una vez nada más me intentaron entrar en la habitación por la noche pero había puesto todos los muebles ya legados en en la puerta como me habían dicho entonces no pudieron entrar pero de resto en la India no tuve ningún problema tú como mujer que disfruta pues yo creo que es una ventaja ser una mujer viajera

Voz 0291 36:47 fíjate qué cosas porque creo que no tenemos esa imagen de agresividad que tienen los hombres y en un momento dado que necesitas ayuda llama son a puerta a ti te van a un señor con barbas sucio dando a lo que sea oye tú has viajado

Voz 0159 36:59 a mí me ponen una que es mejor que el otro

Voz 15 37:07 siempre me lo Pinto no pero en entre un sueño

Voz 0291 37:09 con con barbas melenudo hoy apetitoso costoso también estamos digamos la solidaridad eso es damos más Cernuda me de miedo ya nos nos atienden un poco mejor pero esa vez porque eso no porque a ver que todo el mundo cree que las mujeres somos tonta bueno pero es que hablemos por nosotros mismos el dato otras muchas gracias

Voz 0189 37:28 la eso bueno ir ya para acabar y la soledad del viaje porque viajáis solas

Voz 0291 37:33 a mí me gustan me me encanta todos los años hago viejas acompañada porque me gusta también mucho disfrutar de la compañía de amigos y demás pero un viaje al año lo tengo que hacer un un mes mínimo metió un mes sola siempre para que metió un poco ya pensar en mí misma ya estar conmigo misma no ya olvidarme un poco de lo que pasa aquí en Madrid tú qué dices

Voz 21 37:53 a mí me encanta viajar sola también a veces es duro pero yo creo que al final conoces a más gente te integran más en los sitios aprendes mucho más sobretodo te concentras más en lo que estás viendo tiene muchísimos beneficios y muy gratificante está bien viajar es otra experiencia viajar con gente se aprenden otras cosas pero yo creo que la verdadera experiencia del viaje en solitario

Voz 0291 38:18 yo creo que todo el mundo debería dejar una vez en la vida sólo para conocerse asimismo y aguantarse que al principio no es tan fácil vengador nota

Voz 0189 38:27 ya para acabar cuál es el siguiente

Voz 0291 38:30 por último pero seguro que estás maquinando otro yo creo que este año va a tocar sudeste asiático pero tengo muchas ganas de rodar por Tailandia otra vez a conocer Laos Camboya Vietnam que no lo conozco es que el mundo es muy grande poquitos ellas ordena comprar gasolina tú

Voz 15 38:47 no es que recuperar primero del calla porque acabas de llegar

Voz 21 38:49 no ya me recuperé ya bueno más o menos me he recuperado si él

Voz 15 38:54 no va a tardar pero no te lo puedo decir porque sí

Voz 21 38:57 el supersticioso y ahí

Voz 15 38:59 no son de gran envergadura

Voz 21 39:02 se requiere muchos medio así prefiero no decir pero cuenta

Voz 0291 39:04 los buenos estaba algo así ir por tierra por mar por aire

Voz 29 39:07 sí

Voz 3 39:12 para ser por mar hasta ahí podemos Partito gracias a las dos de verdad extraer no sólo de mujeres estas pedazo de aventureros que tanto inspiran gracias gracias a ti

Voz 30 39:40 el sueldo el trabajo lo cambié por las estrellas huertos cafés de la rutina porque se convirtió en que yo objeto o esperar hasta hacerle caso al laborista a irme reparando de Prat de tu camisa no me convenció nadie

Voz 34 41:51 yo he liado con cocodrilos me balanceado sobre un hilo cargando más de quinientos kilos le da al mundo en menos de un segundo laberintos de Nunca Mais con me dentro del agua como las focas igualar robadas con la voz

Voz 35 42:09 Amin creatividad en un en un cerebro sin leer las instrucciones lo todos los idiomas de todos los tengo perro bueno cambien

Voz 1 42:26 esclavos del hierro y ahora el más difícil todavía os tengo que presentará a alguien aquí y a quién quiero sin ser pelota Martín Caparrós es escritor en el sentido amplio de la palabra escribe a veces novela a veces historia otras periodismo más mezclas de todo eso tiene una colección de premios que no caben en una presentación Premio Rey de España planeta latinoamericano Herralde Tiziano Bersani el haríamos Cabot de la Universidad de Columbia el año pasado etc etc además forma parte del Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo escribe el país en el New York Times tiene más de treinta y tantos libros publicados y además el hambre

Voz 0411 43:08 uno de los libros más vendidos

Voz 0189 43:11 dos de los que ha escrito nos cuenta cómo son cómo somos los que imponemos el hambre como son los que la sufren entonces en fin dicho todo esto si es alguna otra cosa además de periodista y escritor es viajero así que hablemos de viajes bienvenido Martín Caparrós

Voz 1521 43:30 redacción virtud

Voz 0189 43:32 la primera pregunta es viajar para escribir o escribir para viajar

Voz 22 43:39 y para contarlo usó el principio pensó que

Voz 1521 43:44 con todo poder viajar cuando no tenía a nadie que me llevar a ninguna parte con el normal ver un aparte

Voz 15 43:52 los hemos

Voz 1521 43:55 bueno escribió para poder pagarme ciertos viajes ocurrido a pagarme los entonces claramente contaba para viajar y en algún momento va a lo suficiente como para empezar a pensar que en realidad viajaba porque lo que quería era contarlo sí efectivamente ahora sigo viajando mucho pero cuando se que tengo que escribir sobre alguno de esos viajes me da un placer radicalmente distinto muy particular

Voz 0189 44:25 entonces viajar o que te viajen te han mandado a sitios donde te ha sorprendido el viaje que a lo mejor tú no hubiera sido y al descubierto cosas

Voz 1521 44:33 me han sucedido si yo durante años trabajé para el Fondo de Población de Naciones Unidas entre dos mil cinco y dos mil diez grosso modo cada año tenía que ir a diez o doce países a contar en cada uno de ellos una historia de algún joven en relación con algún problema enviada cada año y la lista de los países a los que tenía que ir en principio la hacían ellos hacia la discutíamos no pasábamos cuatro cinco días Reunidos evaluar íbamos etcétera etcétera hizo un mes después me mandaba en una lista que en general no tenía nada que ver con la que habíamos organizado donde decía adónde iba a ir durante los meses siguientes Il gracias a eso fui efectivamente lugares donde no habría ido nunca siempre me impresionó máxime siguen presionando es son las islas Marshall que es el lugar más lejano que con uno tiende a pensar que la palabra lejos relativa uno está lejos de algo pero eso no eso es lejos en sentido sonada

Voz 15 45:30 directa miles de kilos

Voz 1521 45:32 metros de cualquier lugar conocido en el medio del océano Pacífico son unas sillitas que son unos animalitos de arena con una laguna dentro y armar alrededor en general ese anillo no tiene de ancho más que siendo doscientos metros Osés comete tras me pasará el mar parará

Voz 0291 45:48 sí es como un error

Voz 1521 45:50 como les de cito que no va a ninguna parte bueno ese y tantos otros lugares seguramente no habrá oído nunca sino fuera por este azar del Fondo de Población así que si son es una forma muy como excitante de viajar a aquella en la que uno no decide adónde va pero debo reconocer que últimamente me pasa

Voz 0189 46:14 en qué se diferencia según tu viajar por viajar de viajar para contarlo para contar el mundo es distinto

Voz 1521 46:21 bueno no sé cómo sería viajar por viajar yo en realidad viajo de dos maneras o así grosso modo una es lo que yo llamo con una palabra que no encuentro en castellano comió Chen que es lo que dicen los americanos cuando se toman el tren esté en la en la estación de de de su casa para ir hasta el centro de la ciudad de trabajar en la oficina vuelven a las cinco de la tarde

Voz 36 46:45 yo digo que voy a

Voz 1521 46:47 para bastante lugares donde tengo que dar un curso

Voz 36 46:50 en una charla o o un encuentro

Voz 1521 46:53 otro o lo que sea viajar eso es este bueno desplazarse hasta algún sitio donde tengo que hacer alguna cosa aunque ese sitio que dé a quince mil kilómetros quién y hace unos meses a Cerezo a Shanghai por ejemplo pero seguida en un punto siendo Computing en cambio yo viajar para mí es esa situación en la que voy a un lugar porque quiero contar algo sobre ese lugar radicalmente distinto en la medida en que eh voy a mirar yo siempre hablo en este en este asunto la actitud del cazador me parece que cuando uno viaja para contarlo ejerce esa vieja actitud de cazador que general llano usamos yo digo durante milenios el hombre vivía de lo que cazaba entonces no podía permitirse estar distraído porque si en ese momento en que saltaba la liebre el estaba mirando para otro lado no comienza noche había que estar todo el tiempo al loro como dicen aquí atento para no perderse la eventualidad de la comida de ese día ya esa es una actitud que ya no tenemos en las ciudades donde vivimos quiero decir estamos demasiado acostumbrados a todos los trayectos que hacemos ya sabemos lo que vamos saber adónde vamos a ir cómo vamos a hacerlo entonces la posibilidad de recuperar esa actitud de cazador creo es lo que a mí por lo menos me da esto de viajar para contarlo porque tengo que estar atento todo el tiempo tengo que estar mirando para todos lados saber qué voy a contar porque todo apacible de ser contado por lo tanto todo vale la pena ser mirado

Voz 0189 48:27 cuando digo viajar por viajar me refiero a irse a un sitio donde te ponen una pulsera de estas al sol o cuando vas a sitios para pasar el tiempo pasar el tiempo viajando para tienes una opción

Voz 1521 48:40 no once no mesa pero bueno me gustaría intentarlo Si alguna vez te parece quizás podría proponer me lo veremos

Voz 0291 48:49 sí que es la buena vida para Martín Caparrós

Voz 22 48:54 toma que esa tengo que saber eso bueno así

Voz 1521 48:58 Amaro sesenta sigo intentando averiguarlo hoy quizás vaya a tener que resignarme a pensar que la buena vida es intentar averiguar qué es

Voz 0189 49:09 pero en el camino descubre cosas venga algo sabrás consiste en comer bien por ejemplo comer bien forma parte de la buena vida es simple

Voz 1521 49:15 a mí me gusta comer cosas que me gusten de hecho escrito sobre sobre comida bastante dirigía una revista de cine vinos de hace muchos años ahora me interesa menos porque me parece que está jazz como demasiado retorcido demasiado sofisticado aquello que suponemos que es la buena cocina pero me sigue gustando mucho comer ciertas cosas y Messi optando mucho cocinar las también eso forma parte sin duda pero no si tuviera que que enumerar lo que me hace pensar que que tengo una buena vidas un cosas muy boba quiero decir eso de dicho en castellano este sería comer conversar coger así es que cuando pensar

Voz 0189 50:02 que yo he visto muchos tipos de fans por la vida pero no he visto nunca un fan que te para por la calle te dice me gusta cómo piensas

Voz 15 50:12 lo he visto contigo me dejó completamente helada pero me dio una idea de qué

Voz 0291 50:17 es verdad que suene mucho que sepa cómo

Voz 15 50:19 yo lo escribe

Voz 0189 50:22 es lo escribes ya habrá quién quién crea que que eso es verte pensar cuán importante es pensar y cuán poco pensamos final plan de La buena vida de cada uno no lo descubre uno pensando

Voz 22 50:34 más Paco sí

Voz 1521 50:37 el ponerse a pensar no yo Si la la única así como receta que a veces funciona y otras no que separa eso es salir a caminar tratar de caminar por lugares incluso ruidos que no me justamente que no me pongan en actitud de cazador digamos que no me pongan a mirar sino que me hagan olvidarme sí entonces hay veces que si empiezo a pensar cosas y es verdad que cuando ocurre algo que no había pensado me da un placer extraordinario

Voz 37 51:08 pues gracias

Voz 0189 51:10 esta tengo una última pregunta

Voz 37 51:12 cuando uno viaja para contar El mundo

Voz 0189 51:16 bueno no lo voy a decir es genérico atrocidad preguntar directamente como tú viajas

Voz 37 51:20 ahora por el mundo para contarlo

Voz 0189 51:24 cuál es el objetivo final final objetivos es cambiar el mundo no

Voz 1521 51:29 es poco que entre grandilocuente de optimista no la idea de que uno podría cambiar el mundo yo creo que ya contarlo de una manera u inteligible de interés ante pensar que quizás alguien puede pensar algo a partir de lo que uno cuenta que quizás alguien puede incluso intentar hacer algo a partir de lo que no cuenta es más que suficiente pero yo trato de evitar lo que usamos la ética de los resultados no hacer las cosas por el resultado que van a dar hacerlas porque yo creo que es lo mejor que puedo hacer y después y además dan un resultado

Voz 22 52:06 tanto mejor

Voz 0189 52:09 pues nada a ver si a ver si el hambre sigue sigue surcando el mundo sigue apareciendo más y más países y aunque no fuera el objetivo consiga cosas gracias

Voz 3 52:20 sí

Voz 38 52:26 del grupo

Voz 39 52:41 pensar esto pero a su obra los Campuzano

