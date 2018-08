SER Aventureros: Expedicion Cabo Norte ( 18/08/2018)

Voz 1 00:00 comienza en la CAM

Voz 2 00:02 de no ser aventurero José Luis Sampedro

Voz 3 00:29 aún

Voz 1055 00:32 buenos días como siempre buenas tardes buenas noches dependiendo de cuando queráis este Ser aventureros tercera semana Oña dirigiendo este este buque por supuesto gracias a a dos personajes si no sería imposible que esto navegará Rebeca Revilla en la producción tendrá pues al otro lado de de de la pecera hay para que estos escuche escuche bien siempre tenemos una música espectacular y lo estamos lo estamos viendo como dice Ponseti saludamos también a la otra gente que está al lado o al otro lado del charco mejor dicho doce sesenta costado este de los Estados Unidos que también los sintonizan también nos escuchan desde aquí pues con algo menos de calor que la semana pasada y una vez más pues será aventureros el equipo pues no sé ni por dónde están ni por donde no están intentaremos hablar con Barrabés con colina con Chema Ponseti no sé si ha pedido la excedencia pero desde luego no no aparece sabemos que estuvo en Bahamas sabemos que estuvo en Benasque y no sabemos dónde está pero bueno se lo tiene merecido sus sus vacaciones así que bueno pues una semanita más Ser aventureros para refrescar deleitaron y haceros que disfrutéis el verano a través de las ondas de la Cadena SER

Voz 1396 01:56 bueno pues ya van van apareciendo jugando haciendo las las ratas del barco oí una de las ratito

Voz 4 02:02 las nuestra preferida pues es nuestro nuestro querido Benasque nuestro querido señor Barrabés así que buenos días Carlitos bien

Voz 1396 02:12 cómo cómo va la temperatura por ahí por esas esos valles montañas

Voz 5 02:18 hace frío

Voz 1396 02:21 te lo dice joe es que por la noche nos tenemos que tapar

Voz 4 02:24 no sé si soy reír a darles un puñetazo porque la verdad lo dicen tener una cierta mala leche

Voz 0322 02:31 bueno esto no va con sorna yo estoy en aras San San es uno de los lugares más interesantes Europa para el parapente agosto encima de Castejón de esos y aquí hay una térmica no sé si sabes yo ahora mismo tengo docenas de parapente sentí las térmicas es el aire caliente que sube hacia arriba con lo que utilizan los buitres para volar pues aquí hay mejores térmicas de Europa bueno pues viene gente de muchos países a volar y la verdad que es espectacular ver lo que se ha conseguido con los parapente hagan creíble tienen una Performance formas no desde llaman una capacidad digamos de de volar espectacular la gente de mucho nivel prácticamente todos sus porque ese alucinante el tiempo que son capaces de de estará en el aire la verdad es que las vistas desde aquí son las maravillas ya sabemos que en cuanto cruzan la puerta hay sitios increíbles en el mundo de la naturaleza es espectacular y la verdad es que esto dará San es increíble

Voz 1055 03:40 la verdad es que yo yo tengo oportuno de hacer parapente en alguna ocasión bastante en Chile porque tengo un amigo que es instructor allí y como tú dices vas con alguien que sabe es una delicia porque realmente son ellos los que deciden bajar es decir si no te puedes tirar toda la vida arriba es decir cómo manejar las las térmicas y suben bajan no sé qué y cuando ya deciden que bueno es que tenemos hambre tenemos pues entonces enfilado para abajo pero pero es una gozada y cuando dices cómo lo va a mantenerse ahí en el aire y la verdad es que bueno eso no tener un ruido no tener un motor disfrutar si uno es capaz de superar la cojones pues la verdad es que bastante agradable

Voz 5 04:17 cómo lo la

Voz 0322 04:20 es curioso porque ya hay una gran diferencia entre entre volar con relieve sin relieve que yo creo que cuando cuando tienes sensación de que de que vuelan con relieve de que como si el suelo estuviera siempre a la misma distancia yo creo que el miedo es mucho menor pues el parapente a mucha gente no le da miedo es no es no es la sensación del paracaidismo no es una sensación diferente como más más humanas y me apuras no como si fuera un pájaro más de animal

Voz 1055 04:52 yo creo que está dentro de poco

Voz 0322 04:54 de de lo que nuestro cerebro puede aguantar mejor es verdad que ahora el parapente es mucho menos peligroso que antes hay que supongo que siga habiendo accidentes pero mucho menos no Le realmente Si se cumplen las normas oyes yo diría un deporte bastante seguro no son deporte yo creo que es una actividad que va más allá porque eso de estar allá arriba tiene su punto no siempre tienen su punto estar en una montaña estar pero es verdad que hay algo de esto no de ser como bajar pero bueno

Voz 1055 05:29 sí sí lo hemos hablado muchas veces con relacionado con el mundo montaña además que que el que el gran paso creo el paso de gigantes has ido los materiales es decir lo tú lo has hablado conoce bien el material del montañismo y en este caso pues lo vivo paracaidismo parapente etcétera etcétera creo casi un salto cualitativo y cuantitativo bueno pues el el el el el cambio de materiales sí bueno pues efectivamente la resistencia el poco peso etcétera etcétera

Voz 0322 05:56 pues sí el avance ha sido descomunal vamos en todo no está pensando ayer no sé si hubieran hace como Le cuatro días a cinco hubo demandó la sonda parque era el sol no

Voz 0181 06:11 sí

Voz 0322 06:12 ahora vuelve como se puede ver todo pues estuve viendo en lanzamientos es que el primer día no el segundo y un avatar las siete años ligadas al no que es al cosa alucinante lo rápido que va no sí lo estaba pensando yo madre mía no dentro de de este Cueta esa cápsula todo lo que hay que va a cambiar la vida de los próximos años no cuántos imperios debe haber cuántos materiales no con ejemplares de materiales que el calor brutalmente porque se va a acercar mucho al sol Adriá pues todas esas ese tipo de cosas es increíble como luego las diez quince años que de repente te llevas un que es básicamente este flanes Pandillo que que de momento con los trajes espaciales el acabas llevando puntos de cosas que hablar sonara vidas que revolucionó por ejemplo en su día la escalada no Jorge esas cuerdas que estaban poquísimo lo esas cuerdas hoy están en los parientes que es lo mismo que aguanta la torre de Collserola es acuerda quedéis pues eso es todo este tipo de es increíble pero lo cierto es que que hay creo que lo próximos años va a ir a más aquí

Voz 0181 07:22 cuando los parapente ahora

Voz 0322 07:24 tiene un montón de cajones tienen es increíble esta capacidad alucinante de estar el tiempo que el quizás no dio realmente quién se atreva a volar yo creo que es la mayoría de la gente lo ponen toda creo que es una cosa bonita hacer yo diría que esto está zona de Castejón de esos de Alassane de lirismo es algo espectacular yo creo ya te tienes que ir a Namibia para superarlo idealmente ésa es alucinante de la cantidad de gente que se ha convertido practicante habitual porque en cuenta es algo caro no

Voz 5 08:01 es que tener equipo tienes que

Voz 0322 08:03 que tener un Mainz no especial y la gente lo ha hecho es brutal

Voz 1396 08:09 sí sobre todo al igual que el bueno su humanismo claro depende dónde viva pero pero lógicamente bueno no puedes volar en parapente

Voz 1055 08:17 el sitio tienes que buscar pues esos lugares

Voz 1396 08:20 donde donde bueno pues la posibilidad

Voz 1055 08:22 es lo primero de saltar al vacío pues existen y lo que San condiciones óptimas a casi desde luego no es un deporte barato pero bueno entiendo que las satisfacciones suplen con creces ese ese gasto económico

Voz 0322 08:35 el tono de Luis tú no sabes bien no viaja en uno de los mayores problemas que tenemos ahora que somos siete mil millones entonces y con el evidentemente en el mundo hay sitio espejo sitios excepcionales para cualquier cosa no ahora es un sitio excepcional para bucear pues no hay pt que son la voz en el que está muy bien pues lo mismo pasa con el parapente con la montaña y claro al final la presión es importante en esos sitios porque gente de todo el mundo quiere ir

Voz 5 09:04 por eso es tan importante quince

Voz 0322 09:06 en esos lugares y como la gestión por ejemplo de esta zona del Parlamente es total desde el primer momento en el que éste de toda la zona de del parapente hubo una los hermanos Bielsa no que son míticos e en esta zona que que desde el primer día pues contó albergue El Pájaro Loco con pues pusiera una filosofía pues mire sostenibilidad abrí todo esto es fundamental una zona pues está conserva vamos maravillosamente ese es espectacular pero esto sí que es un tema de responsabilidad también mucho de cuando viajas ahora de saber si vas a un sitio que está bien gestionado no es que si no está bien gestionó es mejor no ir plano meter más líos te lo pierdes pues te lo pierdas

Voz 5 09:50 estamos ante el leído una una anécdota

Voz 1055 09:52 por supuesto bueno poquito tiene que ver con lo que tú dices nada porque es una deuda que bueno habría que analizarla a fondo pero una turista inglesa parece ser que ha pedido a su agencia de viajes en Inglaterra creo que era Thomas Cook que le devolverá el importe del viaje porque ella consideraba que en Benidorm había demasiada gente bueno ese es el titular eh yo creo que hay lugar del planeta donde no hace falta que nos digan que hay demasiada gente que LAE todo bueno no digo que lo un poquito unido a lo que decías tú de la sostenibilidad él él no modifican los sitios y otros que ya están masificados pues bueno yo creo que no no nadie nos tiene que avisar que en Nueva York hay mucha gente que en en Benidorm que una de las cosas que vendes precisamente ese ese bullicio esa cantidad de gente pues bueno hay alguien que ya sabemos que los ingleses últimamente con esto los seguros están bastante bastante

Voz 5 10:43 es eso te iba a decir que digo bueno igual ha puesto la reclamación el último día de no no no no lo sé pero igual

Voz 0322 10:52 en Inglaterra

Voz 5 10:53 no es una herencia porque se come mal si no porque todos hablan inglés y yo no me entero

Voz 0322 10:59 es que yo creo realmente que que bueno que hay mucha aprovecha o colegio pero pero al final el hecho de que haya mucha gente para muchas personas es importante

Voz 1055 11:10 claro

Voz 0322 11:12 y luego también hay un tema muy muy relevante no que que es la democratización de de las cosas no sea que realmente la gente pues con ingresos normales pueda hacer cosas excepcionales entonces ahí al final hay un conflicto ético no de no esto por ejemplo en la montaña pasa mucho que las personas discapacitadas con no van a poder ir no pues que para que vayan hay que Agger no no no

Voz 1176 11:38 sobre que no estoy el debate

Voz 0322 11:40 bastante potente no de de que empiece y si tiene derecho a alguien no Irons y ya eso yo te nuevas en este siglo una cosa todavía más importante no porque hacerle los lugares sostenibles caros eso es lógico

Voz 0181 11:56 cualquier lugar

Voz 0322 11:58 sostenibles que permitan el acceso exacto esto yo creo que es el reto no yo por eso ya ligándola un poco las naves espaciales yo creo que eso va de innovación va de que la gente descubra cosas los viajes cada vez hace falta sino va de yo creo que en esa línea cada vez hay más tú has camino no pero vamos tenemos una responsabilidad como como viajeros muy grande esta señora que se queja de que hay gente en Benidorm

Voz 1055 12:27 lo que hay que recordarles que ellas saben

Voz 0322 12:30 aunque

Voz 5 12:31 que no lo es

Voz 0322 12:33 pues ya tiene la responsabilidad en la presión que me tal planeta como la tengo yo como la tienes tú que bueno pues uno es dueño de sus actos muchas veces irresponsable de hacer

Voz 1055 12:47 pues yo creo que con esas dos palabras mágicas verdad verdades como losas innovación irresponsabilidad pues vamos a despedir a nuestro querido Carlos Barrabés que está ahí pues él mirando para arriba y algunos estarán viendo ahí una hormiguita que es Carlitos Barrabés así que que disfruten todos aquellos que están viendo como siempre un gustazo pues haber hablado contigo caletas

Voz 5 13:10 un abrazo y ser muy feliz igualmente

Voz 7 13:32 en

Voz 1055 13:36 bueno como siempre Don con sendas siempre digo joder lo mejor que puede hace yo callarme seguro escuchando música pero bueno a es un viaje es un programa de viajes de aventura así para programas de música pues seguro que tenemos muchos buenos en la Cadena Ser así que seguiremos viajando ya lo vamos a hacer con Guillermo catalán no

Voz 8 13:54 bueno yo no sé si está de viaje trabajando trabajando de viaje argentino

Voz 1055 14:00 no hacía falta que lo dijera ya vuelven cuando no salúdenos vamos a dar cuenta bueno pues normal contar que él lo que está haciendo por Madrid que lo que está haciendo España que en lo que lleva haciendo algún tiempo y bueno pues parece que es un pequeño chollo no sé si

Voz 1396 14:13 Nos va a contar todo todo todo para que bueno pues

Voz 1055 14:16 muchos hemos la hemos Lemos cada hay alguna cosita en el tintero para para bueno pues seguir en el buen sentido viviendo del cuento Guillermo buenos días

Voz 1396 14:25 qué tal cómo va placer de enorme de estar aquí como amante que soy de la radio poder estar dentro de cadenaser es para mí un una cosa muy importante amo mucho la radio claro porque vayamos un poquito al principio decía eso de bueno fuera de mí creo que tú te habías dedicado al al

Voz 1055 14:41 no de la televisión lo que está en Argentina bueno dirigiendo también un programa así que bueno momento dado decides bueno no sé si cortar au o dejar ahí un poquito en stand by dedicarte a a viajar

Voz 1957 14:53 veinte años en televisión tengo cuarenta y tres parezco de cuarenta y dos y medio en la idea durante veinte años en Tele pero siempre había un común denominador en mi trabajo en la tele elegía los trabajos por la cantidad de viajes que me podían dar tomaba hay dejaba trabajo de acuerdo a la chance viajar que tuviera

Voz 1396 15:13 una buena una buena premisa sí sí así fue

Voz 1957 15:15 te puede cubrir trabajando dos Mundiales inventaba cualquier excusa para vender una una entrevista empecé después entrevistar figuras de de cine entonces iba a los

Voz 1055 15:27 Ángeles iba dos veces por mes

Voz 1957 15:29 Estados Unidos con eso sumaba millas esas misa después la las multiplicaba ítems y así el estatus macho bueno todo este historia que años después hablando con los viajeros es el ABC de los criásemos viaje ya hace dos años terminó un programa que yo hice durante dos años terminó muy participación de dirigiendo como aquí en España un programa diario dos horas de tele e instantáneo dije hecho bien pese a viajar y ahí fue que arrancó decidirlo que es lo que lo que hoy me tiene aquí

Voz 1055 15:58 exacto eso es lo que te iba a preguntar además con esa entonación con hacen dudas crear una página web Un proyecto gana bueno un proyecto porque ya está fondeado pero Casto un proyecto que sea

Voz 1957 16:07 decidí lado con ese acento tan que es un problemón porque cuando me reúno aquí con la gente es pero es decir bueno si es cómo decirlo pero nosotros Ximo decidirlo los que son de la Internet sabrán que no es fácil encontrar hoy en dos mil dieciocho un nombre cuyas todas las redes estén libres el punto com esté libre decidí lo lo estaba yo dije esto es lo mío porque nunca pensé que dos años después iba a estar aquí en Cadena SER hablando contigo

Voz 9 16:37 qué es esto de de civil

Voz 1957 16:39 esto es decir es un viaje donde las decisiones las toma las ante no sé si si aquí se ha acostumbrado a leer cuando yo era joven leía unos libros que sumaba Elige tu propia aventura donde al pie de cada página te decía si tú quieres entrar al vestíbulo Pasa a la página veintitrés si tú quieres romper la ventana hay salir por la ventana pasa la página quince de acuerdo a como tú ibas eligiendo la historia se ha desarrollado una manera u otra bueno el espíritu es ese yo cada vez que viajo le pregunto a mis seguidores insisto decidirlo entonado somos decididos ya es muy fácil encontrar no entonces le pregunto gestionan desde por ejemplo el otro día estaba John República Checa acabo de llegar hace tres días República Checa ya había un spa de cerveza pero en España Serbia República Checa cuesta cien dólares yo no tenía siéndolo en eso fuimos a otra ciudad a Ostrava ahí estaba ochenta Dolores yo decidí ser un poco caro pero en Har rajó valía treinta

Voz 1055 17:37 es una sabia decisión le dije a la comunidad

Voz 1957 17:39 señores tenemos treinta dólares que los tenemos que quitar de nuestro presupuesto alimentación esté decían que hagamos esto no pero entiendan que es un spa de cerveza de treinta dólares no es él deciden no es el de ochenta es el de treinta bueno obviamente que eligieron que lo haga entonces instantánea tuve que meter en una tiene a Serbia y todo esto lo transmitimos en Vigo no hacemos videos grabado no es la noción del video sino que es una trasmisión en vivo que lo que hace y lo que busca es por un rato llevarte a viajar en tiempo real sea tú estas viendo en tu móvil o en tu ordenador lo que yo estoy viendo en el lugar del mundo no que yo esté ahora esto está pasando aquí y ahora tú de tu casa puedes hacer que cambie me ha pasado estar en Canadá eran las nueve de la noche usted que en Canadá la gente como muy temprano entonces estábamos diciendo bueno acabamos de venir de la nieve no dónde comer ya alguien dijo yo viví en esa ciudad caminen cuatro cuadras de una derecha orden a la izquierda suban por aquí ya ya parece bien

Voz 1396 18:36 están en la comisaría Álvarez

Voz 1957 18:38 en un restaurante de sushi que era una locura en una locura creo que es el mejor físico Mi vida pero claro era caro entonces dijimos a la gente para comer aquí es que tenemos que a partir

Voz 1396 18:50 ahora no tomar más transporte público y caminar

Voz 1957 18:52 los días que nos quedan dijeron bueno y eso sí

Voz 1055 18:55 por qué ese presupuesto que tú nos comentabas ahora digamos

Voz 1396 18:57 el real es decir todo real le vas a Canadá o te vas a

Voz 1055 19:00 a República Checa dice bueno yo tengo quinientos euros

Voz 1957 19:03 qué te ha estado transparente es decir la gente sabe cuando tenemos de repente un sponsor ponerle una vez fuimos a Alemania invitado por una automotriz entonces ahí clarísimo estamos aquí porque nos invita la automotriz a esto tenemos meses y otro día como nos pasó un día estábamos en Austin Texas yo fui contratado yo trabaje mucho tiempo en tecnología entonces me había contratado a una componía tecnología yo estaba en un piso treinta en un hotel en os Tin era como decimos nosotros Gardel era grave pero me la posibilidad de ir a ver a Manu Ginóbili que estaban en San Antonio pero sólo tenía podía quitar cincuenta dólares el próximo voy a hacer porque no había presupuesto aparecer entonces la gente si ustedes me consiguen como ir con cincuenta dólares de os pin a San Antonio tenemos Manu Ginóbili decidir lo eligen usted a los veinte minutos tenía cinco que me habían conseguido un autobús que finalmente pagué un dólar megabytes a las cinco de la mañana lo tome en óptica solito con mi alma así parado con esa Ginóbili que te dijo Wen

Voz 1396 19:59 da mi casa no vente a mi casa pero yo no

Voz 1957 20:02 mí me dijo Si bien este residuo Ginóbili me sigue en Twitter que se me dijo si bien este recibo de la entrada va de hecho me dio una entrada que yo no podía creer ahí en la fila me faltó jugar nada más

Voz 1396 20:13 sí

Voz 1957 20:15 y así fue después me considero una habitación por treinta y cuatro dólares y me quedaron catorce para comer ahora yo pasé de un Lleida Marriott habitación piso treinta a una habitación compartían San Antonio eso lo eso creo yo humildemente valga la redundancia siendo argentino que yo humildemente no lo vas a ver nunca en la tele

Voz 9 20:35 oye no te da miedo un poco que que se alíen todas tus seguidores

Voz 1957 20:38 ah y vamos a plantearle lo has entonces me odian a ver yo odio las montañas rusas montañas rusas ser cuando fui a Disney me hicieron hacer todas las benditas montaña rusa cien por cien odie con mi alma bueno el tiempo más en la de todo el tiempo todo el tiempo me me están desafiando pero sabes que mirando hacia atrás digo está buenísimo puso en cosa que de verdad se no hubiera hecho osea no que esto es una ficción pero bueno a ver

Voz 1396 21:06 tienes que buscar destinos donde no haya parques de ahí parece que se llama Face

Voz 1957 21:11 bueno ponerle cosas de me hacen más en subir montañas me hace nacer monten Bike soy una persona gordo no estoy para esos trotes mira sin acierto que a mí me encanta porque son cosas que si no estuviera transmitiendo no las hago yo si vamos juntos y tú me dices vamos a oír esa montañas de obras me quedo aquí tomando la caña me traen la foto pero estoy transmitiendo

Voz 10 21:31 si me dicen hay que asumir que hubiera que subir

Voz 1957 21:34 claro que así así pasa así rompo Calamaro

Voz 1396 21:36 ya me roban el equipo eres tú

Voz 1957 21:39 muy tú o hay un hay gente detrás tenemos no tenemos como tres formatos y en una donde su viejo solito con mi alma tengo la ves una tengo dos personas que trabajan conmigo en producción y edición tenemos otra decisión que es con un invitado donde tenemos invitado a veces invitados famosos a veces invitados que por algún motivo Nos parece que su mirada puede aportar quizás un local del lugar yo esa que escribió un libro al respecto intentamos que siempre sea distinto hemos tenido desde influencer cuyo público son adolescentes hormonales hasta tipos que viajan hace dos años por un caso los periodista viajero que que los adoro o cómo quiero hacer algo con con Rubén y Lucía de algo que recordar digamos es es muy variopinto hasta tuve un conductor de Tele en Argentina que tiene dos millones seguidores digamos todo eso forma parte del mundo decidirlo porque lo que a mí me gusta es que la Comunidad nunca sabe lo que va a pasar y el tercero es un formato familiar te voy con mi esposa

Voz 1055 22:37 a nos cuentas todo forma no no no quiero saludar a Ángel Colina colaborador y que hoy no se sabe vida dormir alguna cosita la pasado así que les saludo para que se meta ya directamente en la entrevista ya no sigas contando la de la familia buenos días y Ángel

Voz 11 22:52 qué tal buenos días y me escapaba ni me escaqueo allá dijo que nunca haría esto

Voz 12 22:58 no estoy en sólo tres a pies en Picos de Europa

Voz 0181 23:02 bueno eso es bueno es muy difícil encontrar un punto con cobertura aquí concretamente de mi compañera que luego nombrar pero bueno el caso es que ya ahora aquí estoy en dos metros cuadrados mi compañía donde tiene cobertura eh

Voz 5 23:20 no tengo nada está

Voz 0181 23:22 ahí pues desayunando en casa Cipriano y suspendió el desayuno evidentemente para atender a mi amigo José Luis y Sacramento

Voz 1396 23:29 que yo sabía que no falla harías así que

Voz 5 23:32 tomamos Hilla pero yo hablamos hablamos de efectivamente le

Voz 1055 23:35 vamos porque lo hemos cuarta Un poquito a Guillermo cortándose tercer formato de viajar en familia o con familia

Voz 1957 23:42 el bien bueno mientras tanto qué tal compañeros interesadísimo pues él no

Voz 11 23:46 hola oye perfectamente mira había mucho

Voz 0181 23:48 la gente por aquí con familia pero claro

Voz 1957 23:51 por eso el el formato familiar hay una vez de casualidad en fuimos a Disney World y la gente de Disney pues mira nos gustaría que muestras de verdad como había un parque nuevo como se lo disfrutan los niños sabemos tenéis una hija siquiera extraerlo bueno bienvenido sea ya sí fue el día de hoy seguimos así Disney hicimos Italia que están las raíces nuestra familia que para nosotros argentino entonces bien saben que la mitad tenemos la mitad nuestro corazón italiano lo tramitadas ese Español entonces a cumplir con los

Voz 1396 24:20 es la combinación perfecta tenemos

Voz 11 24:22 por una parte argentino también no

Voz 1957 24:25 sí

Voz 1396 24:25 las malas cuando no

Voz 1957 24:29 el e interesantes para charlar que es lo argentino para mí lo argentino justamente la mezcla es la receta no son los ingredientes lo haría

Voz 0181 24:38 digo una cosa aquí en España podríamos decir casi lo mismo que lo español porque aquí tenemos una mezcla toda Comunidad de culturas lenguas y tal que también nos lo podíamos plano

Voz 1055 24:48 yo yo siempre alguna vez lo hemos comentado para muchos no no lo denostas yo a mí me pasaron fue un escritor de de lujo de culto luchado siguiendo de Argentina decía la historia de Argentina está en las guías telefónicas claro

Voz 1396 25:02 viendo los apellidos españoles italianos novata soy todo mezcla osea yo yo tengo la mitad de mi mano

Voz 1957 25:08 eso amigos son de la colectividad judía la otra mitad son japoneses

Voz 5 25:12 dónde te has ido a Hizbulá

Voz 1957 25:14 te se algunas palabras a poner cuando la gente dice bueno cómo conviven es de la mejor manera el mundo ya celebra a fin de año tres veces

Voz 13 25:22 sí mejor que es otro eso que no hay la multiculturalidad

Voz 1957 25:26 qué explica un poco también por qué nos gusta tanto viajar al argentino aún en épocas de crisis como ahora pienso que tiene peso que invierten viajar porque es lo que más te gusta en el mundo porque te encontrás con distintas cosas distintas partes hay gente que no Schäuble tengo amigos en Estados Unidos no salen de Estados Unidos no bueno es que no saben que existen cosas fuera es que no les interesa a ver yo tengo un amigo que me dijo de verdad esto un amigo mío programador que me dijo no porque estuve en París sí si yo tengo una foto con la Torre la de Las Vegas

Voz 5 25:56 Pedro Solbes de lo mismo pero no es que

Voz 0181 25:59 no crees que también de Estados Unidos es que les venden que eso es lo mejor y no hay nada mejor entonces ya dije bueno pues para qué vamos a ir a ningún sitio para que vamos a comer otra cosa

Voz 5 26:06 esa entonces ellos viven en un mundo en el mundo real

Voz 0181 26:11 por otra parte tampoco les envidio de también digo

Voz 1957 26:13 también un poco les envidio esto de de de que nada les reduzca a mí todos me seduce tú me dice vamos a conocer Namibia

Voz 1396 26:20 vamos vamos Diego vamos vamos a conocer Alcorcón de Henares vamos yo sé que siempre va a haber algo que me sorprenda yo creo que ese es el el

Voz 1055 26:27 bien bueno yo me incluyo aquí me pongo edita te lo buenos viajeros es decir sacar cosas en cualquier lugar la comida la fiesta el la persona que conoces el mercado creo que todos los sitios luego no gustaron lo más que otros pero obviamente a todos les vamos a sacar partido de rendimiento siempre ego

Voz 1957 26:44 para aprender siempre hay una historia para conocer bueno aquí nosotros el caso y lo decía con mi familia viajamos con una niña de diez años no sólo hemos viajado a Disney también fuimos Italia también en Japón con saña también fuimos a Australia con Agnès años también fuimos a Nueva Zelanda con saña y acabamos de llegar de Praga con cuarenta grados de calor con una niña que cuando miramos el móvil la noche había caminado diecinueve kilómetros entonces yo estoy orgulloso podido algo bien y si modelo casi lo único lo único que hicimos viene dejarle al mundo una niña curiosa viajera multicultural que aprende que comparte

Voz 1396 27:18 hasta que veas un mensaje de tu hija que ponga Papito cabrón no no no no me hagas tan

Voz 11 27:24 pues si te digo una cosa es que he visto yo bueno ayer he visto a anillos tiras de sus padres relajo

Voz 0181 27:33 que que que eso que está diciendo es verdad que son muy fuertes los niños e ojo eh

Voz 1055 27:38 yo creo que muchas veces es eso el la nueva generación es bueno pues pues tiran hoy el viajes ha hecho más popular y cómodo dice pues oye bueno a veces de lo de los papás así que no te quería preguntar a Guillermo ahora que estás en Madrid no sé cuánto cuánto tiempo pero

Voz 1957 27:52 yo tampoco

Voz 1055 27:54 tienes alguna historia que quieres hacer en Madrid o bueno como tú dices siempre teledirigido por tú no

Voz 1957 27:59 hicimos un Family Edition nosotros llamamos family diciendo esto de Madrid cuando llegamos y nos gustó mucho y un día fuimos no hemos mostrado Segovia y me encantó obviamente a comer cochinillo entonces si hay un proxecto ahí esperando de hacer todos España en un viaje de auto a mi me gustaría empezar

Voz 1396 28:24 todo todas las costas osea este aserto el perímetro exterior siendo en este caso por Barcelona hacer toda la frontera con Francia volver

Voz 1957 28:33 caddie Galicia hay ideas puedes ir por dentro digamos a mí me gusta mucho el viaje carretera el viaje largo ese es mi viaje favorito y me encantaría poder es en España tengo muchos amigos que cada uno me dice tiene que venir a mi región tiene que unía Galicia en Galicia de hecho parte de mi familia de Valencia también fui un día entonces yo quiero ir a campo donde mi abuelo que no puede ir y quiero ir a cada región

Voz 1396 28:57 explorar la porque eso es lo que a mí me gustos angelito la última te dejo

Voz 0181 29:01 bueno pues la última yo te quería preguntar a ver qué había mucho el el hecho de más claro es que no es lo mismo un niño con dos o una familia numerosa que tienes tres cuatro hijos iba a viajar en pareja porque te has viajado él supongo en un momento dado cuatro tenías hijos también no

Voz 1957 29:18 sí también viajó solo también viaja a mi mujer sola es decir también a mi me parece que es importante

Voz 1396 29:24 construir eso esta noción de visión lo sí

Voz 1957 29:27 el viejo quince días sólo dejan bien a mi mujer y a mi hija IS a siguen y participan en las transmisiones la tecnología es un gran aliado en esa

Voz 0181 29:35 efectivamente

Voz 1957 29:38 en decidirlo Mi hija tiene un papel muy importante que se lo digamos yo nunca ni lo pensé así pero cada vez que hay en Family Days en la gente lo se le hubiera entonces llevaba a correr hacia ustedes Gable y bueno nosotros lo vamos moderando porque tiene diez año entonces hay que hacerle entender que es un divertimento

Voz 1055 29:54 el trabajo de papá pero que no es el trabajo de hecho pero bueno

Voz 1957 29:59 digamos la tecnología no se ayuda definitivamente muy distinto pero yo cada vez que vuelvo les cuento todo y siempre digo lo mismo tenemos que volver juntos

Voz 1055 30:06 pues yo creo que es esa última fase no la vamos a apropiar tenemos que viajar tenemos que volver juntos y la verdad casi un gustazo conocerá a Guillermo conocerle ese decidirlo con ese acento tan particular tan especial bueno yo lo voy a

Voz 14 30:21 eh le voy a sugerir me apunto hacer una ruta de veremos en Madrid por favor

Voz 1396 30:28 yo lo firmo con sangre

Voz 15 30:31 pero tenemos que firmar antes de empezar porque le de acabar en los capaz de firmar algo quedamos acá

Voz 1957 30:36 si no hacemos antes de serlo

Voz 5 30:39 siempre una ruta de vermú junto yo no soy más Argentina bueno para algo varió por lo mal en seriamente

Voz 1055 30:44 de un gustazo Guillermo te seguiremos decididos muchas gracias

Voz 5 31:06 o en la montaña en la quitar o en el campo solo o en compañía con amigos y familia

Voz 16 31:15 tu disposición toda su red de emisoras para que este verano no te pierdas los sábados y los domingos A vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 5 31:22 y ahora un poquito de voluntad que por ser verano empieza a las nueve una hora menos en Canarias

Voz 16 31:30 también en verano A vivir que son dos días todos los fines de semana con Lourdes Lancho

Voz 2 31:35 hay que esperar a septiembre

Voz 17 31:39 oiga usted no se me la encontré entonces no es mía celebra haberles encontrado pero me hubiera gustado más encontrarme visual encontrado sí pero poco a ocupaba demasiado sí que lo hemos vendido cedieron algo para él estrés veinticinco era el mío no hay dudas

Voz 18 31:57 sí

Voz 14 32:26 bueno nos hemos puesto así románticos

Voz 1055 32:30 baladí de tal los a que yo creo que esto va perfecta para que Ángel Colina nos cuente decía que estaba en el naranjos a bueno en en su momento fue una una meca para para el mundo la escalada sobre todo en los años ochenta ochenta y pico en España hubo historias trágicas teme

Voz 5 32:45 Honda pero las traía naval recuerda

Voz 1055 32:48 efectivamente pero yo falleciera

Voz 5 32:51 uno de ellos falleció exacto ahí yo digo

Voz 0181 32:54 me caí hubo también el récord de permanencia

Voz 5 32:57 dos de los hermanos los murcianos toda la gente que no habían nacido en caso que he dicho en la fecha algo no

Voz 1396 33:06 ni siquiera mis padres hayan conocido no sé qué pero bueno imagino que el Naranjo ha cambiado mucho sobre todo en verano y qué tal Ángel cómo está cómo está aquello

Voz 0181 33:16 ahora es más asequible digamos en en cierto sentido porque ahora mismo hay una pista que antes no existía de de cinco kilómetros que parte desde Soteres y que te acerca bastante no quedó en tres horas pues estás en Alá

Voz 0322 33:28 jo

Voz 0181 33:29 la verdad es que hay hay mucha gente pero me llama la atención porque cuando llegue habían como mucho mucho coche esto va a ser como un poco como pasa la garganta del Cares no que aquello parece la Gran Vía ahora mismo pues no resulta que no hay una aglomeración he visto a la gente muy respetuosa muchas familias con niños y la verdad que muy agradable y muy bien

Voz 1396 33:52 muy bien presentes pueden tiempo gente escalando o no tanto

Voz 0181 33:56 te no la verdad que no no no he podido acercarme al te voy a decir os voy a decir yo no me gusta tampoco contara mentiras es decir me quedé a unos doscientos metros pues por una de las caras que no es la escalada pero es que tuve que tuve que dar marcha atrás por el tema de la cobertura que tenía que entrara con vosotros precisamente esos aventureros no había cobertura entonces he tenido que bajar

Voz 11 34:18 para para poder entrar hoy como pero ahí ahí

Voz 1055 34:21 tú corazón Reporter Il ha abordado también es decir siempre Bujanda y el lugar para poder transmitir

Voz 0181 34:27 no bueno pues claro ya que estábamos aquí pues lo bonito de era contarlo no desde aquí pero bueno aparte de que encima además estamos con con buen tiempo y tal bueno pues la verdad que está o ha estado agradable y muy bien y es algo que recomiendo ir es a al hotel al restaurante hable de casa Ciprian aquí en sólo tres porque gracias a él no es que es que es verdad me parece que es un chiste pero es cierto es que la única zona en la que hay cobertura tu compañía es me dice ahí PSOE aquella Portilla que arriba pues ahí no tengo ahí porque de ahí no es lo único que hay es verdad hace

Voz 1396 35:04 tienes tienes que hacerte una foto en en esa en esa X ahí está escrito para lo cual subirla a la página de ser aventurero Iber ese es el lugar cito que bueno pues ahí para hacerlo

Voz 0181 35:15 lo que sí José Luis puedo decir es que sí que que cuando dices parece que asusta un poco que ahora que hablábamos de Familias de Niños que que se puede venir perfectamente con los niños evidentemente a partir de cinco seis años como mínimo siete años instruir tranquilamente evidentemente siempre hablamos es decir tener en cuenta el tiempo que vamos a tener el tema de las nieblas que en Picos siempre es peligroso pero sin que te dicen que vas a que renuncie a un buen tiempo tú vas a tener un buen día lo pueden hacer perfectamente en un día subir bajar en seis siete horas se puede hacer

Voz 1055 35:48 sí yo creo que empezábamos que no lo ha escuchado hemos abierto con Carlitos Barrabés si una de las cuestiones a eso la responsabilidad evidentemente a yo creo que todos los lugares lugar ese pueden ir pero con responsabilidad porque si vas con un niño pues ante el no pues a escala en La Laguna

Voz 0181 36:03 no aquí no pero además es que Passola ya que en a ver en Picón Europa normalmente sí aunque te digan que aunque tengas un buen día siempre que hay con prudencia porque en cuanto vea si desaparecen las nubes y tal la niebla puede bajar en un momento dado muy rápidamente decir que que aquí es muy esperada a veces no es decir por la tarde se te nubla un poco tiene buen día pero empieza nubla a las nubes pues hay que tener mucho cuidado porque lo que sí hay un recuerdo peligros en Picos

Voz 15 36:29 son Daniel si en alguna ocasión bastante traicionera y bastante eh

Voz 1055 36:36 bueno pues que brota cuando menos en las pero aún no

Voz 0181 36:38 efectivamente pues estamos

Voz 1055 36:41 Collina en los Picos de Europa Chema Rodríguez que bueno como tiene esa sección verdad mentira mentira verdad pues no sé si decir está dónde le gustaría estar donde no va a estar así que hola Chema buenos días

Voz 0322 36:54 sí

Voz 11 36:55 muy buenos días compañeros del metal hombre te evita que pasa amigo

Voz 0412 37:00 lo que pasa y ya te veo que estás ahí

Voz 11 37:05 los Picos de Europa no sí señor aquí estamos para hacer somos paseo para

Voz 1055 37:10 formato habitual aunque darnos sables de lo que tú quieras vamos a poner la musiquita que se supone

Voz 0181 37:16 desde la edición de Chema

Voz 11 37:19 de ahí Music musiquita no musiquita no yo soy muy tiene ojo es muy despectivos con mi cabecera eh

Voz 1055 37:29 citar

Voz 2 37:33 cajeros asesinos

Voz 20 37:39 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1396 37:47 la verdad es que Chema como cabecera gana mucho en ello musiquita flojo flojo

Voz 0412 37:52 cómo va la gestiones porque votos Jara cabecera no le hace unas semanas hablando con la fe que perdisteis todos de queréis una cabecera

Voz 1055 38:01 ha pedido directamente elepé bastante a la dirección del programa o la cabeza

Voz 11 38:04 ha tenido la Cámara quiénes cabecera también el toque dio la cabeza del director no

Voz 1396 38:13 bueno evita cordón de sigue la semana pasada que estaba por Helsinki si no recuerdo mal

Voz 21 38:18 pues aquí sigo Helsinki

Voz 0412 38:21 este año hemos decidido que en de dar vueltas con una caravana Hay tal pues hemos estamos haciendo turismo de de de

Voz 22 38:32 ciudad ahí hemos alquilado una casita

Voz 0412 38:35 los de Helsinki aquí aquí estamos viéndonos en autobús Partito dando vueltas de un para otro por esta ciudad que es que que sorprendente es decir que que es uno de los bolos de de la modernidad las ciudades donde se construye cuando cuando nos habla Carlos Barrabés

Voz 0181 38:56 de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo de lo que va

Voz 0412 38:59 qué va a pasar en los próximos años a nivel tecnológico tal Helsinki es uno de los lugares no está construyendo con la a venir en verano brutal en invierno también debe es interesante no con sus cuatro cinco horas de luz y la ciudad absolutamente llena de nieve y tal pero ahora en verano es una ciudad nórdica Estocolmo Copenhague Oslo son ciudades maravillosa que es una pena que tú me encantaría es que estas ciudades como Estocolmo condujo al fin que que estuviesen en el Mediterráneo sería brutal España desde Paul con la cabeza y la capacidad de organización de diseños de la ciudad de aquí de respeto por el medio ambiente como combinan la el tráfico de bicicletas de con los peatones con el tráfico rodado los parques las construcciones con esa combinación que hacen acabó con esa mente que tienen para hacer eso si tuviesen estima que tenemos allá se sería sería la fórmula perfecta

Voz 1396 39:56 vamos a ti te encantaría tomarte un buen Fritz en Helsinki

Voz 0181 40:02 si me permitís si si tuvieran el clima que tenemos nosotros no sería como son jugar yo creo que el clima tiene mucho que ver con Chile mucho que ver con nuestra forma de actuar eh

Voz 11 40:15 no sé yo no sé yo les veía usted eso es un debate interesante pero tengo mis dudas al respecto yo creo que no es el tema a ver

Voz 23 40:25 claro

Voz 1055 40:26 oye y hablando hablando de verdad y mentira Chema yo recuerdo hace muchos años en la Laponia finlandesa en verano los millones de mosquitos en Helsinki es más o menos parecido o no está

Voz 0412 40:40 no no no no aquí no hay mosquitos en absoluto decir que aquí hay una temperatura media de veintiún grados veintidós cuando llegamos había veintiséis veintisiete ahora ya ha bajado un poquito estamos a durante el día veintiuno veintidós por la noche baja dieciséis diecisiete nada temperatura perfecta en lo que se vive desde que a lo mejor amanece con sol radiante el juego al ratito se cubre en tan nube llueve un poquito vuelva a salir eso va vas viviendo la pena a ver al verano y el otoño practicante en el mismo día en pero no no no hay mosquitos mosquitos ni uno no no no pues ahí se como escrito estamos

Voz 0181 41:18 como escrito universitario y bien preparados

Voz 5 41:21 com conformado con formación claro con con ella y como ella

Voz 1055 41:26 no hay una semanita o más o menos danos así bueno

Voz 0181 41:30 ha sido una pero me permites una pregunta José Luis por supuesto de que es lo que más que ha llamado la atención Chema de de ese país

Voz 1396 41:36 Chema te gusta lo que realmente te te

Voz 0181 41:38 ya dije que esto me parece impresionante

Voz 1396 41:41 esta es una pregunta Chema qué es lo que más te llamado en este país

Voz 0412 41:45 bueno pues la verdad es que me que me me parece muy interesante pues esta pregunta si es lo que hemos llamado la atención eso es lo que ya precisamente lo que ya se contaba antes

Voz 23 41:54 la exclama

Voz 11 41:57 a la pregunta

Voz 15 42:03 qué tal pero esto pasa en Suecia Chema

Voz 0412 42:06 me voy a remitir me voy a remitir a respuesta de anterior que la capacidad para combinar de hombres como la la los viandantes de no saber aquí eso es una esto es una ciudad Finlandia en el diseño siempre que siempre lo ha sido muy lo que más me llama la atención en los bien diseñada que está que está la ciudad con lo bien que que que que se combina la parte habitable de los edificios en la ciudad es muy hay hay una mezcla de edificios modernistas de de de principios del siglo XX comedias con con con una construcción moderna moderna Si con grandes ventanales grandes ventanales para aprovechar la luz o en la forma en la forma de Khost muy de la ciudad en escena otro la combinación de calles peatonales en Bolivia el transporte puntos de buscar cómo funciona una aplicación que el H S L donde va viendo al segundo por donde va el autobús que te va a tocar llegará el que coge el que vas moverte carros dicen en España coger el transporte público ya claro el día que funcione como funcionó el transporte público en una ciudad como Helsinki yo te aseguro que si en Madrid funcione el transporte público como funcional de Helsinki yo iba en transporte público todos lados porque os rodado

Voz 0181 43:27 ahí hay que decir que Madrid es uno de los sitios que tiene buen transporte público eh hay que también decirlo a nivel a nivel europeo es uno de los países que funciona bien el transporte público de Madrid

Voz 11 43:37 de dicho no se ven

Voz 5 43:41 la verdad verdad tan verdad tan verdad como que han Rebeca me mola

Voz 1055 43:46 las Islas manita diciéndole que Chema que ha estado súper bien genial tu colaboración

Voz 15 43:50 soy pero que te tengo que despedir a sigue

Voz 1055 43:53 las SS Grass por allí o por aquí

Voz 15 43:56 pero bueno te te seguiremos los paso

Voz 21 43:59 ha sido un placer sexual y que si hay felices las dos

Voz 15 44:03 a lo mejor no sabrá qué nos cuentas saludo de Helsinki

Voz 0412 44:08 venga os contaré cositas que son verdad y otras que son mente

Voz 15 44:11 pues un abrazo Chema hasta luego

Voz 24 44:27 yo consumo ciego veinte mil reacciones tú cónsules quién la bola consume nadie va a acabar con los teléfonos que nos cuestan dinero para reclamar nosotros consumimos

Voz 13 44:40 estamos totalmente unidos vamos a defender lo que es nuestro vosotros consumirse estamos apagando luces que estamos por lo menos cero cabaré pagamos más ellas consumen el problema es que hay muchos intereses en juego

Voz 2 44:53 SER Consumidor con Jesús Soria el presente de indicativo de tus derechos este verano horario especial domingos de siete a ocho de la mañana una hora menos en Canarias y síguenos cuando quieras en Facebook Twitter y viene el podcast de Cadena Ser punto com bueno todo esto y mucho más aquí gratis sin aditivos sin letra pequeña pero con muchas ganas de evitar atropellos fraudes que nos sigan tomando el pelo SER Consumidor en la SER

Voz 10 45:21 se puede vivir si lo consigue se puede ir nada

Voz 1957 45:24 pronto minuto

Voz 8 45:38 bueno allí historias en la cabeza

Voz 1055 45:42 libros que son los que dan en la cabeza y uno adioses expedición Cabo Norte en nuestros oyentes sabrán que estuvimos hace unas semanas pues en la carrera la quebrantahuesos en en el Pirineo y bueno pues yo me lleve la la la intención de recomendar el libro expedición calor tu libro entre otras cosas de un viaje en bicicleta no pudimos el tiempo se nos echó encima y lo recomendamos la la semana siguiente hablamos de a Nina hablamos de Pablo y hablamos de Egipto nunca no lo van a contar quién es cada uno de ellos y bueno pues la verdad es que recomendamos el libro pero se metió en la cabeza que era un libro que tenía muchas lecturas que nos encantaría que la gente lo lo comprara lo leyera editado por desnivel y como digo nos propusimos tener alguno de los autores de esos tres autores aunque uno de ellos es como digo muy particular y hoy lo hemos conseguido esta semana hemos conseguido contactar con Pablo Calvo y bueno pues con el queremos que nos cuente qué es esto de expedición Cabo Norte hola Pablo buenos días

Voz 15 46:38 hola muy buenos días el subtítulo bueno que no sé si da pistas no pero es un viaje real hacia el interior del círculo polar

Voz 5 46:48 bueno sí

Voz 0322 46:50 entre el título eso título yo creo que Ericsson aunque en aunque él

Voz 1176 46:54 final no está contado pero pero ya

Voz 0322 46:57 ya se intuye un poco de que no

Voz 1396 47:00 decíamos que decía yo el bueno a Nina bueno estamos relativamente claro quién es Pablo pues también el tercer participante en el día

Voz 1055 47:08 hay en el libro que tiene un peso importantes es hippies

Voz 1396 47:10 que quiénes hippy

Voz 1176 47:12 sí bueno es una perrita que que viaja con nosotros el viaje es un viaje en bicicleta ya viaja montada sobre un transportín sobre la rueda trasera de mi bici ahora mismo al principio de la entrevista decías que ella no podría hablar es que ahora mismo está dormida

Voz 5 47:26 no somos un poco lo experiencia también

Voz 12 47:31 además yo te acostumbras a que la molesten

Voz 1176 47:34 bueno pues no ahora mismo pues mira pero estamos en en una furgoneta que estoy en Portugal haciendo viajes e hidrógeno este verano haciendo viajes en grupo acabamos el viaje ayer estamos subiendo hacia Oporto para empezar Un viaje empezamos paso mañana está descansando tuvimos un par de días de descanso

Voz 1055 47:53 por qué Cabo Norte aunque bueno pues parece que es el uno de los lugares emblemáticos de esa Europa es el final del continente el principio según se mire pero qué en vuestro caso decidirse plantear esta expedición acababa norte

Voz 1176 48:06 bueno viajando con perro tiene algunas limitaciones desde luego muchas ventajas a mí pero tiesos una habitación yo por ejemplo no me gusta coger aviones saliendo de España el ya había ido al sur había estado Marruecos sabía y eso había ido hacia el este había estado todos los Balcanes si bien Grecia sea el oeste en bici es un poco difícil entonces nos quedaba el norte bueno por qué no ni tampoco hay una razón de peso que digamos que era una ilusión de toda la vida sin más pues cuando viajas conoces a gente te recomienda Hay gente me recomendó Cabo Norte Noruega los países nórdicos son muy buenos para acampar porque es muy fácil a la acampada libre y me parece una buena idea de lo que sí era un lo quisieron sueño toda la vida yo creo que la mayoría de nosotros era ver auroras boreales

Voz 0322 48:54 sí hay en Noruega y los países nórdicos

Voz 1176 48:56 en donde se producen así que sí

Voz 12 48:59 yo tuve la oportunidad de la oportunidad de viajar a un par de veces y al cabo norte pero en época con bueno pues será practicamente final invierno pero había bastante nieve claro quiero saber cómo ha sido tu experiencia es decir viajado en en época de verano de invierno como como ha sido el gusto

Voz 1176 49:19 salimos el veinte de abril de dos mil quince que hacer mucha nieve

Voz 0181 49:25 entonces todavía no

Voz 1176 49:27 es que vimos un pequeño rodeo de de salimos de Gijón tuvimos a Barcelona de ahí cruzamos Francia Italia hasta Venecia luego Austria Alemania República Checa Dinamarca Suecia el voy a todo para arriba nieve

Voz 26 49:42 contamos Un poco por los Alpes pero poco y luego

Voz 1176 49:46 por arriba entramos en Noruega a principios de agosto

Voz 12 49:49 sí me refería Noruega se hubiesen en Noruega se ha encontrado mucha nieve muchas dificultades me refiero a la hora de Mugello no que va