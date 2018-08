Xavier Formiguera, experto en endocrinología y nutrición: "Nadie puede vivir con 380 kilos"

Voz 1826 00:00 estábamos hablando bueno y escuchando eh Teófilo Rodríguez saben es este hombre de trescientos ochenta y cinco kilos de peso que ha estado denunciando junto a su familia el trato prestado en el hospital de Manises de de Valencia y queríamos incorporar a la conversación a un especialista a Formiguera al doctor Formiguera que es especialista en Medicina Interna Endocrinología y Nutrición fue presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad jefe de la Unidad de Obesidad del Hospital Germans Trias i Pujol ha de Badalona en Barcelona doctor qué tal muy buenas tardes

Voz 1826 00:35 queríamos incorporar la conversación porque una duda que a todos nos hemos planteado estos días es evidente y vivir con trescientos ochenta y cinco kilos de peso evidentemente es es muy dificultoso tiene que contravenir cualquier aspecto que que se relaciona con la buena vida con la salud pero como sé cómo se puede vivir con trescientos ochenta y cinco kilos

Voz 1046 01:00 bueno realmente es muy difícil la calidad de vida de una persona con trescientos ochenta y cinco kilos eran la calidad de vida íntima muy mal absolutamente nada lo que pasa es que el cuerpo correcto lo aguanta todo así como el proceso el proceso gradual porque porque no pasó de los setenta a los trescientos ochenta en en un día sino que ha sido un proceso gradual pues el cuerpo se va digamos habituado lo que ocurre es que evidentemente no puede uno vivir con trescientos ochenta kilos

Voz 1826 01:34 es una persona con con obesidad ir desveló este límite en el que estamos hablando parece que espera de media entre dos y tres años hasta entrar en quirófano para ser intervenido en la sanidad pública valenciana al menos esto es lo que hemos ido sabiendo estos días bueno primero doctor interviniendo de que que que que se que se le que operación se practica a una persona

Voz 1046 01:56 es el único remedio que tiene este tipo de diversidad al que llamamos obesidad mórbida la palabra mórbida se refiere a la capacidad de generar enfermedad la obesidad mórbida es aquella en la obesidad en sí mismas que considera una enfermedad aunque no se acompañe de ninguna de las enfermedades que a menudo acompañan la obesidad con este tipo de de obesidad mórbida es el único remedio que sacó de ofrecer a largo plazo es es la la cirugía lo que llamamos cirugía pediátrica una serie de técnicas quirúrgicas encaminadas por un lado a disminuir la capacidad del estómago por otro lado también disminuir la a la capacidad de absorción del intestino hay técnicas que llamamos restrictivas que lo que hacen simplemente es es disminuir la capacidad del estómago lo estamos normal quiere una capacidad media digamos de unos novecientos novecientos centímetros cúbicos pues se reduce esta capacidad unos treinta a cincuenta centímetros cúbicos de capacidad

Voz 1826 03:01 Nuestra reducción esto no es exactamente que lo del el balón gástrico lo digo porque sabemos por por los testimonios de su familia que Teo tuvo un problema de tiroides bueno primero Le les sometieron a una dieta muy estricta eso no funcionó después parece que lo intentaron con el balón gástrico tampoco

Voz 1046 03:19 no porque el balón gástrico en absoluto es el tratamiento de la obesidad mórbida tienen han unas indicaciones muy muy restringidas pero no es el tratamiento de la obesidad en estos casos el tratamiento de elección y el único que se puede aplicar Eva con con efectos beneficiosos es la cirugía como decía hay técnicas restrictivas hiló técnicas que llamamos mal absorber lo que hacen es hacer cortocircuitos en el intestino para disminuir la capacidad de absorción de alimentos el intestino lo bastante técnicas mixtas que reúne en uno no sólo técnica disminuir la capacidad del estómago disminuir la capacidad de absorción

Voz 1826 04:02 yo quería preguntarle al doctor Formiguera

Voz 1 04:03 qué hace que una persona padezca esta situación tan extrema y luego en segundo lugar quería preguntarle por la prevalencia es decir el número de casos y se han incrementado en España aunque este es un caso evidentemente extremo me imagino personas de ciento ochenta doscientos doscientos cincuenta kilos que cantidad de de personas en estas circunstancias hay más o menos en en España

Voz 1046 04:21 en ese momento la los últimos datos que tenemos de prevalencia de vaciedad mórbida en España alrededor depende de de de las zonas de España pero no en entre un uno y medio y un dos por ciento de la población española padecen obesidad mórbida que es elevadísima si somos cuarenta y siete millones pues al fin muchos besos no no de este de es de él de esa importancia de este caso concreto pero sí casos de ciento ochenta doscientos doscientos cuarenta kilos hay muchos no

Voz 1826 04:53 la hizo una persona como el caso que nos ocupa puede esperar dos o tres años que decíamos es el término medio que hay que aguardar a en la sanidad valenciana para ser intervenido

Voz 1046 05:04 yo creo que no que no debería no debería una cosa son las risas espera que inevitablemente existen en cirugía varía Atica por desgracia están en este orden dos tres incluso cuatro años según las zonas pero evidentemente yo pienso que hay que que priorizar algunos casos que por sus características y requieren una atención más urgente que otros casos por ejemplo la persona que pese a ciento cincuenta kilos y que no tenga ninguna enfermedad asociada a la obesidad o pocas pues evidentemente pues esperar un poco más el caso de este chico en concreto no

Voz 1 05:41 doctor Formiguera qué qué ocurre después en en el posoperatorio cómo es la evolución que tratamiento tienen que seguir hay una cuestión de dieta también de cuidados y de otro tipo como es el posoperatorio en términos generales

Voz 1046 05:54 después de la intervención quirúrgica día se hace por laparoscopia pues el paciente debe durante unos días durante postres semanas ingerir una dieta exclusivamente líquida esto se hace pues de cara a permitir que las cicatrices que se han hecho en el estómago intestino pues tengan posibilidad de consolidar firmemente inaugurar no luego se progresivamente se va incrementando la consistencia de la dieta empezando después una dieta pastos a base de pobres luego la dieta blanda para finalmente al cabo de un par de meses más o menos llegar a una dieta normal en cuanto a consistencia

Voz 1826 06:36 doctora no no no quería interrumpir diga Vigo

Voz 1046 06:41 no les decía pues que a partir de aquí el paciente puede en realidad comer prácticamente de todo pero en muy poca cantidad yo siempre les digo a los pacientes que lo que lo la cirugía es un instrumento

Voz 1826 06:54 pero les va a permitir eso

Voz 1046 06:56 pero ese instrumento como todos los instrumentos del mundo hay que saberlo tocar lo lo habla una vez tiene el instrumento construido digamos el saberlo tocar va a depender de cómo haga la dieta progresiva en la primera fase y luego evidentemente aunque tenga la estamos reducido Si se alimenta de leche condensada cada día pues no va a producir porque la cantidad de calorías que va inquirir en muy poco volumen va a ser muy alta

Voz 1 07:26 imagino que es cuestión de mentalizar al paciente y a la familia al entorno inmediato también

Voz 1046 07:30 al paciente a la familia a todos los pacientes que generalmente necesitan un apoyo psicológico después aparte del apoyo nutricional del apoyo médico etcétera es es una enfermedad crónica esto es por lo tanto va a requerir una atención crónica el resto de su vida como ocurre con los diabéticos como ocurre con los hipertensos como ocurre con todas las enfermedades crónicas que hay

Voz 1826 07:53 porque aquí hay factores genéticos que predisponen independientemente o además de la dieta o de otros factores ambientales son sobre todos los genéticos los que pueden hacer que una persona llegue al extremo al que ha llegado este este caso el de el de Teo Rodríguez

Voz 1046 08:08 si en estos casos la los factores genéticos tiene importancia pero también están los factores ambientales la obesidad y la obesidad mórbida igual es el resultado de la interacción de factores genéticos con factores ambientales no nos factores genéticos son los que nos proporciona la capacidad de ser obesos y los factores ambientales son los que actúan determinando el momento de la aparición de la enfermedad de su magnitud en en estos casos evidentemente hay un factor genético muy importante pero no el único sino que hacen falta además estos otros factores ambientales este no es debida a activos de alimentación etcétera etcétera

Voz 1826 08:48 doctor Formiguera Formiguera especialista en Medicina Interna Endocrinología y Nutrición muchísima gracias un saludo muy buenas tardes