El Museo del Esquí de Cercedilla

Voz 1 00:00 Morata de Tajuña Villar del Olmo

Voz 0152 00:03 Bustarviejo Soto del Real Ciempozuelos Pinto creo que no me dejó ninguno en la lista salvo en el que hoy se encuentre nuestra compañera Beatriz Caballero vea cómo estás muy buenas

Voz 0419 00:14 en los días hoy os voy a decir directamente en qué pueblo estoy entonces pues os voy a contar la anécdota que me ha ocurrido esta mañana porque ya sabes que yo no puedo venir sana y salva ningún pueblo yo no sé qué es lo que me ocurre entreguerra rompo las sandalias bueno me me ocurre un montón de cosas estoy en Cercedilla vamos a qué viene entonces Quito la verdad que sí veintiséis grados que lo mirado nada más llegar ideó voy a ver la temperatura porque si está muy bien podríamos vernos todos para acá volcó la verdad que es una temperatura para disfrutar aquí la anécdota que os iba a comentar es que esta mañana me he quedado dormida

Voz 0152 00:43 te has quedado dormida en casa te has quedado dormido

Voz 0419 00:46 el autobús en el tren como ha sido como pues he venido en tren inmenso dormida en casa yo iba a coger el tren porque sale un tren cada hora sale la línea hace ocho entonces yo iba a ir Atocha iba a coger el tren ha sido la historia normal corriente iba a llegar a mi hora iba a coger el tren de las nueve para llegar aquí a las diez y veinte y al final he tenido coger el de las diez porque hoy no vengo sola y a las nueve tenía seis llamadas perdidas yo seguía en la cama así que nada me he despertado corriendo corriendo corriendo he cogido el tren de las diez llegado aquí a las once y veinte porque es una hora y veinte de trayecto eso en el caso es coger el tren que es la línea

Voz 2 01:17 pues la que estaba comentando lo hace ocho mamá pero una cosa vea vamos a ver

Voz 0152 01:21 el que te hayas dormido tiene algo que ver con que el otro día estabas en las fiestas de Pinto o te has sido alas de la paloma o qué

Voz 0419 01:30 vamos a ver qué pues hombre yo creo que es una mezcla de todas las fiestas que claro me manda esa ya de fiesta hasta luego a Paloma eh pues tendré que salir muy claro bueno si es que yo estaba a las seis de la mañana estaba despierta allí a las ocho seguía pues ya estamos ya no lo estabas que iba a hacer qué iba a hacer pero bueno he llegado que es lo importante va si no desde luego vi que llego a mi destino no estoy aquí ahora mismo en el pueblo de tercero pero yo

Voz 0152 01:54 yo me quiero asegurar de que no me estás de que esta conexión no me lo estás haciendo desde tu casa así que demuestra mi que eso es Cercedilla por favor

Voz 0419 02:02 tengo aquí ahora mismo adelante porque usted tiene en la oficina de turismo de aquí de Cercedilla que está justo ya en en la plaza de pueblo justo en el centro del pueblo porque la estación está un poquito alejada hemos caminado pues unos quince minutos hemos cruzado incluso las vías del tren de ese tren turístico que qué pasa por la montaña y hemos llegado aquí a lo que es el centro del pueblo está ahora mismo dentro de la oficina de turismo y como este lugar es un lugar de mucho es que tengo aquí carteles por ejemplo esquí el buenos que está en francés yo esto no me atrevo a leerlo venga retiro dorado mí me voy a los otros o ese es texto está en todos los idiomas estos carteles madre mía bueno créanme algún idioma le habían en Castilla Hermida homenaje a la gente de la nieve el Sevilla a sus veintinueve campeones de España ya subcampeón olímpico y Medalla de Oro Paquito Fernández y es un héroe todo el mundo conoce aquí aquí a Paquito igual no me he venido aquí a esta oficina de turismo para que me cuenten un poquito consiste este museo del esquí porque hay un museo dedicado exclusivamente a este deporte aquí tanto se practica stick con Luismi Peña que es el alcalde que ha venido a recibir me han dado Raúl Martín concejal de turismo y ellos les he dicho mira me vais a contar un poquito porque yo de esquí no sé mucho espero que que no les molesta no no les moleste esto no sé mucho de esquí pero bueno ellos seguro que me pueden encontrar un poquito más él Luismi hola qué tal buenos días

Voz 3 03:18 el buenos días estamos aquí en el Museo de León

Voz 0419 03:21 aquí todavía no ha dado tiempo a subir arriba porque claro llegado de contado que me he quedado dormida llega un poquito así usted no lo pero que quema

Voz 3 03:27 que me pueda encontrar aquí arriba pues mira te vas a encontrar un museo dedicado en primer lugar a la a la figura de Paco Fernández Ochoa la tercera planta está dedicado en exclusiva a él a sus con sus logros en una competición deportiva del esquí la la la planta segunda es una planta que está dedicada al deporte del esquí en general al desarrollo la evolución que ha subido el el esquí a lo largo de los años de las primeras formas de esquiar primeros metodologías utensilios botas escribiese utilizaban hasta pocas actuales aquí

Voz 0419 04:02 Cercedilla habéis sido viendo esa evolución continuamente del esquí

Voz 3 04:06 si el puerto de Navacerrada que está dentro del término municipal de Cercedilla fue una estación pionera en la práctica del esquí en la en España Cercedilla es un pueblo con amplia tradición de esquí no solamente por los esquiadores que habido mucho sino por todo lo que genera alrededor personas que trabajaban en las pistas de Los Monteros personas produciendo nieve preparando pistas profesores de esquí y personal auxiliar de hostelería definitiva a Cercedilla siempre ha estado muy vinculada desde los años cincuenta al mundo del esquí

Voz 0419 04:36 he cogido por aquí un panfleto que pone que estamos dentro de poco llega la semana de la Montañez Cercedilla es porque no solamente hay esquí aquí hay montaña claro porque ahora en verano esquí poco

Voz 3 04:48 ahora en verano no hay esquí pero sigue habiendo montaña dentro de esta semana de la montaña que empieza ya para este jueves que viene tenemos un eh hacemos una Sama la montaña bastante local que como actividades principales a parte de de bastantes excursiones por el medio la subida pone de la naturaleza como contado antes también vamos a contar con la presencia de dos hermanos matí de Cercedilla que se dedican a a realizar esquí extremo nos van a hacer una exposición de sobre todo de nuevos itinerarios entre el censos en la Sierra de Gredos así como otros otros los excesos y también vamos a contar con la presentación de una serie de fotografías del escalador local Rafael Gómez que sobretodo te es especialista en carreras de competición en vías clásicas

Voz 0419 05:37 veo e incluso planes para niños porque estoy bien aquí Elena búsqueda del tesoro a donde los niños aprenderán de una manera di aprenderán de una manera divertida usar un mapa y una brújula parecía orientarse hacia hoy pero yo también lo quiero solos para pequeños

Voz 3 05:50 Nos no también te puedes apuntar claro

Voz 2 05:53 a orientarse en la montaña

Voz 3 05:55 claro es una actividad que que que organiza el Grupo de Montaña Graells de aquí en Cercedilla que consiste en un paraje también natural esconder varios objetos y a través de la brújula allí un mapa tienen que localizando los dónde están escondidos estos objetos que en un futuro te va subí servir para orientar que la Montaña Clara Sos de sitios que no conoces niebla

Voz 0152 06:16 el féretro que buenísimo alcalde una pregunta que le quería hacer que estaba diciendo que en ese museo que tienen a al esquí que bueno se recogía tanto lo que ahora como las formas que hay para esquiar como las antiguas háblenos de alguna de esas formas yo qué sé curiosas de cómo se esquiaba hace tiempo que se utilizaba

Voz 3 06:36 pues mira por ejemplo así que sea un lo ocurrido saber todo ha evolucionado muchísimo el tipo del esquí antes de madera de cable pero a mí lo que particularmente me ha llamado más la atención han sido unas motos e las botas porque incluimos seguridad en ellas hace años era bastante frecuente eh las lesiones de tobillo era unas botas bajitas similares unas botas de andar día hora de cuero y atados con cordones la evolución es total que ahora son unas botas que llegan por debajo de la rodilla de una carcasa única apretada de tal manera que es prácticamente imposible tener una lesión de tobillo y además esa rigidez que el conjunto facilita mucho lo que es la maniobrabilidad en los kilos

Voz 0152 07:19 qué tal excluía el alcalde

Voz 3 07:22 bueno me defiendo

Voz 2 07:25 cree que tengo ocho años vengo esquiando ya bueno entonces no sé lo que tiene no voy a preguntar pero soy muy bien estáis si tengo en cuenta bueno pues sí porque hay que decir la edad porque no hay que ocultarla

Voz 0152 07:38 una cosita como estamos ahora en verano ya hemos dicho que se puede ir a la montaña esquiar ahora no pero se puede disfrutar de la montaña pero ahora para la próxima conexión que hagamos con nuestra compañera Beatriz Caballero recomiende no salgo por Cercedilla a ver que qué puede hacer ahora la compañera

Voz 0419 07:53 mira estábamos justo ahora también con Raúl Martín que era quién me iba a hablar que estaba contando antes que es el concejal si te digo venga que él iba a hablar de las piscinas costas saca ya son muchos por volver a las piscinas como ibas al año ácidas pero me piano un poquito lejos no Raúl cómodo como llego desde aquí ahora escritores vuelve a dar un poquito sí

Voz 2 08:12 sí bueno están dentro del del parque dentro en el corazón del parque en la zona advertencias igual el Ayuntamiento pone un autobús gratuito los fines de semana sábados y domingos de de la época estival del verano para que la gente de High a ellas osea que entonces hoy no podría no hoy en día entre semana hay que hay que hacer casa con el coche con la la carretera IX XXII a dejar a un lado el Hospital y continuará el margen derecho de la carretera entre semana no suele haber tanta vorágine de gente puede aparcar falsos ya que andando BA no llegas no que me que me recomiendas Jaume Raúl concejal pude ir andando llegar llevará pero a unos tres kilómetros y medio dentro del horario del programa claro vuelco no no no puedo decir es que no va a hacer un poquito tarde no puedes ir a ver a ver si consigo llegaron sino ya os contaré ya mira a ver si

Voz 0419 09:05 encuentras sino una bicicleta de montaña o algo que yo sé que tú eres muy de bicis y me subo para arriba porque esto es todo subida me imagino no

Voz 3 09:12 es verdad que la orografía de Cercedilla es un poco complicado

Voz 2 09:15 sí luego llegas y las una montaña y las piscinas pues bien fresquitas la verdad dijo así como las recuerdo Urales sí sí son unas piscinas naturales enclavado digo en en en el en la zona de la zona nacional en la cara sur ante de la Fuenfría y la verdad que es una maravilla bueno pues ya es la joya de la corona bien de Cercedilla la verdad pues muchísimo

Voz 0152 09:36 ah gracias a Luismi Peña y a Raúl Martín concejal y alcalde de Cercedilla concejal de Cultura el alcalde Beatriz Caballero que era un ratito pues volvemos contigo a ver por dónde andas hay en Cercedilla vale os cuento en un ratito porque han levantado de la cama pues hay que aprovechar el tiempo