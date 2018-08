Las piscinas naturales de Cercedilla

Voz 0419 00:00 Beatriz Caballero cómo va a Cercedilla o las ahí donde eh creativa en las ver Ceas donde está la piscina no sabe si nos ha traído hasta aquí Alejandra la técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento osea que no sé no no no imposible allí y yo teníamos deportista bueno han sido diez minutos desde el centro del pueblo claro esto en coche a sigue caminando te es un paseo bastante más largo que si Keating minutos desde la estación de Cercanías de aquí de Cercedilla para que sólo hay una idea está además lloviendo tenemos justo es lo habían dado una nube sí y acaba Luis Peña que estoy aquí con él que es el jefe de mantenimiento de esta piscina qué tal Luis acaba de sacar a la gente de hace un rato Tito porque está lloviendo no se puede seguir dentro del agua

Voz 1 00:44 yo me está lloviendo pero han caído unos pleno uno Rayo claro que el agua atraída el Rayo puede que caiga y que falta que damos todo aquí José a calar tanto en la piscina

Voz 0419 00:54 en efectivo a la gente donde ha ido porque la piscina está vacía

Voz 1 00:57 pues mira la gente está metida por lo vestuario en el chiquito de Vicente que está hasta arriba y ahora cuando empezó a media hora pues vuelves a la piscina

Voz 0419 01:07 pues en el chiringuito de Vicente que ya sabéis que a mí me encanta conocer los chiringuitos de las pistolas si se les toca ir al chiringuito

Voz 2 01:14 no

Voz 0419 01:14 pues Lleida el chiringuito y me he traído a Vicente por estaba se les sacado justo en el momento de más trabajo así que Vicente qué tal

Voz 2 01:22 pues nada aquí te aguantando la lluvia

Voz 0419 01:24 mira cuántos años lleva porque me estaba contando cuántos años llevas aquí trabajo

Voz 2 01:27 no yo llevo aquí trabajando día trece años vine en el dos mil seis

Voz 0419 01:31 tienes anécdotas para dar y regalar no

Voz 2 01:33 es decir años pues imagínate aquí ha habido de todo ha habido

Voz 3 01:36 yo eh

Voz 2 01:39 buenas circunstancias malas circunstancias y de tormentas y que nos cuente algo una buena venga una buena me está escuchando Vicente Vicente alguna buena Adela buenas escuchando si te escucho os puedo contar bueno es que aquí han entrado hasta tres mil setecientas personas en un día ya ha habido pues aquí un ambiente pues te lo puedes imaginar mi madre mía pero a la vean no no tiene tantas cosas día a la vez a la vez si se tiene tres mil quinientas a setenta hay una persona de aforo ya han llegado a otra le hay pero yo no sé si es tan buena noticia esa yo prefiero estar un poco más hola bueno para ver el duelo

Voz 3 02:18 es como yo claro buena no hay gente porque quizá

Voz 0419 02:24 efectivamente sí servicio de cuentas con un gran equipo por lo que he visto que has dejado ahí al ahora al frente del timón a gente en el bar no porque no hemos venido aquí Nos hemos venido justo al puesto de la Cruz Roja que estamos tapados de la lluvia porque sigue lloviendo con quién se queda el chiringuito

Voz 2 02:38 esto siempre se queda en buenas manos yo ya llevo cincuenta años de oficio tengo gente pues bastante profesional que colabora conmigo entonces yo no estoy tengo a personal de confianza que lo gestionan perfectamente

Voz 0419 02:52 muy bien han contado que estas piscinas están muy frías

Voz 2 02:55 bueno en estas piscinas tienen unas características especiales que lo primero que se abren pues a mediados de junio sobre el veinte y luego ya se cierran el primer domingo de septiembre la gente dice no se puede alargar no se puede abrir antes yo creo que está bien así porque porque esta Pristina están alrededor de mil quinientos metros de altitud tiene están en un valle que el sol entra una hora más tarde irse pone tres cuartos de hora antes de lo normal hay muchas horas de sombra el agua está más de veintidós grados no suele tener aunque haga lo que haga bueno pues veinte veintiuno yo si la si la lluvia lo permite eso sí si la lluvia lo permite vea ya sabes que mi tarea más

Voz 4 03:37 el ya pues al final del programa que saltó a la piscina para que recuerde los tiempos del verano del año pasado cuando te ibas de piscina

Voz 2 03:45 voy a intentar pero vamos a ver si la lluvia y la climatología me acompañan en esta en esta tarea que te encargado mira yo creo que vea qué tal vez porque no la temperatura no era la adecuada para meternos gol al mismo abajo la temperatura unos grados y aquí pero ahora mismo por dieciocho grados no dice Vicente pero ahora mismo no

Voz 3 04:07 nadie en la en el agua