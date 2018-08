Consejos para dejar a tu pareja

Voz 1 00:00 constituye un hecho real yo creo tú crees él crea nosotros creamos vosotros creéis ellos crean esto es el recreo

Voz 1826 00:41 el cinco y nueve las cuatro y nueve en Canarias así que Edgar Hita vamos a tener enseguida a la protagonista de Liga no está estamos llamando no coge el teléfono pero yo creo que sí que queremos es que desde las once de la mañana que tienes diciendo yo creo que sí que tenemos ahora protagonista haya yo quería ponerle suspenso en Yayá rojillo se creció Mi corazón también tiene un límite y bueno entonces no anunció nada no han dejado que queda frustrada de la reacción de verme en el país ahí está Héctor Llanos sector hola buenas tardes a todos qué tal buenas tardes ves ves por ahí mucha sangre no vamos a ver un poquito es nuevo y tenemos clase como de vez en cuando hacemos los jueves aquí bueno Verne todos los jueves durante este verano así que tenemos hoy entrega de la serie sobre Criminología hoy vamos a aprender mucho por mucho que hayamos visto CSI todavía no sabemos ni el diez por ciento de aquello que hoy sólo nos van a contar desde desde Verne Alma Andreu arroba qué tal cómo estás con un dolor de cabeza misterioso porque yo creo que es porque vengan moto bien guardado y el casco aprieta que dices te lo juro qué conclusiones venga con con la marca del casco aquí en la frente hoy ni fotos ni foto paseó en nada no no no Anthony flotando ni nada Iribarne qué tal muy buenas tardes Carlos muy bien me pongo el casco de alma ahí vamos directamente muero porque yo soy más bien Cabezón hay que decirlo el puesto de hasta de medicina no sí sí por supuesto que vigila también es que Ibarretxe lo ha estudiado todo prácticamente de Estudio Criminología también llegó a segundo segundo B llegó segundo ERE Criminología aprendices los Holmes pero la Provence sí a Medicina yo llego un día al bar de la Facultad de Medicina tú crees que es posible engordar como para que el casco te apriete quiero decir engordar

Voz 4 02:25 antes de conocer a la fuerte diría que no pero después de saber sus peripecias se evidentemente es cierto

Voz 1826 02:31 hoy que ganamos aquí a Iribarren propone que queden allí habéis podía dormir después de lo de ayer sí he dormido tranquilamente hasta que esta mañana también es que esta gentes de dar sustos primero garito a diciendo creo que está día a las once de la mañana a las once de la madrugada para nosotros si después Iribarren que a tuitear ya las tres carátulas no canciones una era Tequila otra victoriana Ana y Víctor y la otra la otra desconocida torea Deimos eso dato respuestas dicho Maradona Maradona yo ya me adelanta digo creo que Maradona y es que no me tráfico como tengo margen todavía para llegar hasta ahora es que aunque perdiéramos hoy empatados a tal yo india todos los oyentes a que vayan jugando ellos también cuando nos proponga Iribarren el el reto nos ofrece tres pistas musicales desde ese enclave de las pistas después él ya desarrolla lo que de verdad nos puede servir como información a partir de ahí en un juego colectivo donde después toda la responsabilidad sobre las espaldas de quien les habla le preguntamos por aquel responda si no jugamos todos contra él o el contrato dos tres dos hemos ganado nosotros eso sí ganador no utilizar huele a no no no no vosotros no sirve tampoco tampoco bueno novedad Héctor Llanos no sé que no voy a hacer trampas que el otro día acertar se titula de Donald Trump espera espera espera que es que tenemos la llamada al final

Voz 5 03:56 el régimen sufriendo a a que también es el milagro de la radio que todos vamos que sale vi de Eli así somos felices

Voz 5 04:33 hoy cumple sesenta años

Voz 1826 04:46 ha hecho cosas grandísima se podía haber ahorrado esta versión de la americana pero pero tampoco se lo vamos a tener a Luis si Ciccone Madonna que que hoy a pesar del día ajetreado que tiene muy a pesar bueno eso se lo vamos a preguntar a ella directamente al si le cae también psicológicamente ese hachazo de los no porque haya sido joven siempre siempre así

Voz 0509 05:10 Madonna qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto que nos iba a coger el teléfono está llevando todo el día de final se lo lo lo he cogido demonizado y califica lo tienes sale ahí lo tengo guardado la sensación

Voz 7 05:24 la estacional Tai tantos tengo ya mi exenta

Voz 1826 05:27 sesenta no está claro sesenta dicho que no

Voz 0509 05:29 es esta soy la reina del pop un nombre un montón de ilusión que es una canción que estribillo si sesenta años rompiendo moldes que ahora es fácil ahora todo el mundo dice que si yo hago esto ya lo otro pero los ochenta ya me ponía un corpiño a medias de rejilla hay paso firme Robert

Voz 1826 05:46 en las tetas en punta y nada siempre corpiño con las tetas en Getxo

Voz 0509 05:51 como la Kaká el guasa pero así pero pero fuera a lo mejor me decían algunas abuelos vaya con la mala porque eran diferentes a vaya con la Madonna alguna se esas más fresca con una nevera pero yo ni caso a sacarte mazos sacará lo ha luego lo de romper las reglas pues se me da

Voz 1826 06:09 las ente mazos no incluye es la versión esta que estamos escuchando

Voz 0509 06:12 juvenil voy a estar ahí está la hice yo también enviado mía esa

Voz 7 06:18 el estudio leerlo luego marco

Voz 0509 06:20 veo a la gente pero también hay luego una copia la gente también lo de romper las reglas que esos sembraba a lo mejor había racismo digo pues salía con tres Negrete ser un videoclip ir retrasando m a lo bestia que me decían bueno para lanzar un mensaje contra el racismo tampoco es necesario que os digo tú deja casi está bien tú déjame a mí eso también eh me peleo con la Iglesia por lo mismo

Voz 7 06:43 la verdad que el vídeo Ovidio eh

Voz 0509 06:46 bueno como se quedaron a lo mejor salía con un crucifijo en el escenario o bestial Virgen María Hay tres veces me han excomulgado ático ti Robert pero no no así cero uno ninguno Nur sincero pero que yo le decía muy bien muy bien excomulgada me anda que esté creyendo en muñecos de madera y bueno ya la teníamos montada cuando decía eso y nada abrí un camino para que salieran pueden Madonna del bazar vecinos como la Christina Aguilera la Britney que un día me dio un beso de tornillo con ella hasta

Voz 7 07:16 también también

Voz 0509 07:17 dame la Lady Gaga me da risas rock me da risa porque dicen a lo mejor es más importante es que tú que llegan lejos o más esos que se empieza Diago ultraje hecho con viste le a recoger unos Premios Illa con eso me va a llegar al que no ha llegado ni a la suela de la bota

Voz 0509 07:46 yo soy del Espanyol desde pequeña claro yo yo veía ahí centrar Torres Mestre me volvía

Voz 7 07:53 bueno sí después con el tiempo ha llegado a escribir hasta libros de cuentos infantiles osea que que te has madurado mucho no no la ha sido sin darle una mujer del Renacimiento Álvaro

Voz 0509 08:01 para muchos el personaje que tampoco lo conozco tanto el todo bien yo voy a brindar por los sesenta años vale

Voz 1826 08:08 venga un abrazo

Voz 10 08:28 y lo peor un Iribarren es la reina del pop y hoy cumple sesenta años escucha desquite

Voz 9 08:54 sobre quién

Voz 11 08:59 cada día un karaoke hoy

Voz 11 09:36 el recreo día subido medio todo no nos ha matado a quedado bien Amador bueno venga a trabajar aquí bueno tal concursar de momento de lo de trabajar ya veremos si Titi a la hora del recreo nos ponemos a trabajar también a ver si suena el personaje Iribarren hombre sonados a suena

Voz 4 10:20 pero así lo por lo menos gasolina cuando lo diga yo al final Madonna sino hacer una Maradona ha dicho Maradona ya de entrada es mi apuesta de hoy es es ir cogiendo Maradona nudo menudo desastre para mí preparada ahí semanas y semanas escurrir no me pero bueno vamos por orden vamos con la primera

Voz 7 10:36 Vista y hoy empezamos con él

Voz 12 10:44 siempre son nombres siguiendo sus formando vale vamos que espalda

Voz 7 11:00 empezamos con Víctor Manu él por supuesto cuánto le admiro sea que hombre mejor que coherente que transgresor en su día sigue sigue

Voz 1826 11:10 además de gran compositor

Voz 7 11:12 han cantante letrista sobre todo y encima se junta con Ana Belén que es para admirar la pues o máquina

Voz 11 11:22 no

Voz 7 11:23 a pesar de que en este tema se equivoca esto es un concierto en directo el año ochenta y tres Se llama victoriana en vivo y hay un momento en que tiene que decir

Voz 4 11:30 va Eslava Eliza va por el otro lado y luego rectifica así cuando se le perdona buscado sí bueno hilos legaron para la grabación de acogerse a ninguna obligación

Voz 7 11:47 bueno pues la primera pista nos lleva a Mieres porque allí nació allí nació Víctor Manuel da igual el año no vamos ahora decantarse los pero Mieres el caso es que está a menos de veinte kilómetros de Oviedo y la pista dice lo siguiente Oviedo es la segunda ciudad del mundo en la que se dedicó una estatua a nuestro personal

Voz 4 12:07 ya he ganado aspire no es que paseado mucho por he ganado he paseado obviado chato no bueno pues ya tenemos mucho ganado si a ver venga hay varias figuras bueno pues varios personajes en Oviedo pero ya vale vale pues a primera pregunta ver quién sabe si a todo esto yo creo que te voy a preguntar entonces

Voz 1826 12:28 no se dedica un poco al mundo del artisteo como Victor Manuel como como Madonna

Voz 7 12:32 pero del Athletic en la edición de música que refieres del artisteo en general

Voz 1826 12:37 como la pregunta es si es artista

Voz 14 12:40 si no no no no

Voz 7 12:44 este personaje puede ser lo que él quiera claros todo eso para empezar pero no sería la palabra pista Artiles también le vale va mal así que ya sabéis dedica pues en por cierto ha dicho mujer hombre o personaje déficit si vamos con la segunda

Voz 7 13:15 oye sabes Pío generoso porque esta pista va a ser doble al Stinga hacia lloros dije

Voz 4 13:19 las tres voces que para mí eran angelicales femeninas

Voz 7 13:22 que eran Barbra Whitney María Callas no bueno pues hay tres mujeres que es para mí son las mejores compositores de la historia del pop y del rock que son Carole King Stevie Nicks de Fleetwood Mac esta mujer que en España es muy descaro nacida ahí es tremenda es un tory hay que aquí está cantando con su hija TAS por cierto este tema fabuloso que se llama Premis Turia aparte de componer y cantar Saulo solamente ese sienta al piano pero nunca le pides que se siente frente al piano porque ya lo que hace es ponerse en diagonal al público y tocar siempre en una posición que él llama la ira y la pistas doble y la pista es doble porque este tema Promises de su álbum Geraldine es del año dos mil catorce el mismo año en el que

Voz 1826 14:01 lo nuestro no del CIS

Voz 7 14:03 eh digamos erigió o al menos de vamos realizó materializó el la estatua vale la estaba ayer en Oviedo que tienen Oviedo esa es la primera vista en la segunda relacionada con esto es que tory hemos nació el veintidós de agosto de mil novecientos sesenta y tres el mismo año que nuestro personal nació en el sesenta y tres nuestro

Voz 1826 14:23 por eso no sí correcto canas despistado

Voz 4 14:26 sí sí sí sí sí otra has visto

Voz 1826 14:28 también mucho mucho que va a decir el príncipe Felipe pero Felipe

Voz 17 14:33 el Price ha dicho que puede ser lo que quiera bueno pues voy a preguntar va pregunta voy a preguntar

Voz 8 14:39 Mar es personaje de mujer

Voz 7 14:45 no no no todo es mujer

Voz 1826 14:48 a mí me encanta cuando alguien pregunta si falla y lo miro como con desaprobación conocido hombre si yo hiciese la buena quiere porque muchos de claro porque has cambiado iba a saber yo tengo una duda me iba a decir es personaje de ficción y así llevamos por algo por qué por qué persona que Kevin y no lo silla si fuera un personaje de ficción mujer que dirías no es que a mujer no es que digo siempre al principal puede ser mujer o persona quiere decir que si fuera las regenta por ejemplo que Libia no diría nos iría no a la mujer porque no claro dio para hacerme una oración el sesenta y tres pero bueno muy bien ahí buscando el vacío legal

Voz 7 15:28 sí sí bueno venga vamos con la tercera hoy aquí la Tequila tenía ganas de volver a una pista Vicky Vicky el vikingo

Voz 10 15:46 Felipe momento karaoke guitarra

Voz 4 15:57 la voz es de Ariel Rot alguien estos son Tequila y nos vamos a centrar bueno York marcaron entre setenta y ocho ochenta y uno año marcaron el paso del rock en español con cuatro discos que bueno son irregulares hay canciones que no vale mucho pero las buenas como este es sólo un día más del año ochenta del Viva Tequila es brutal Nos vamos a centrar en los miembros originales de Tequila vale que eran cinco Ariel Rot Julián Infante ellos dos se puedan hacer después con Andrés Calamaro Los Rodríguez vivamente Alejo Stivel que después

Voz 1826 16:32 es un productor brutal

Voz 4 16:35 y dos más que son los que manos interesan el acuerdo son el bajista Felipe el baterista ya fallecido desgraciadamente mano

Voz 7 16:42 Pablo Iglesias por qué nos interesa más Felipe Manolo Iglesias porque la pista es esta Felipe y Manolo son los nombres de dos chicos con los que nuestro personaje siempre ha tenido mucha relación

Voz 14 16:52 Felipe Manolo Felipe y manos Felipe y Manolo feliz es decir que nació en el sesenta y tres

Voz 4 17:08 la relación con Felipe y Manolo le erigieron el monumento de este en Oviedo en dos mil catorce es la segunda ciudad del mundo en la que se le hizo el una estatua digamos si tiene cincuenta y cinco años entonces no nación en el seiscientos sesenta y tres y estoy un poco de eso lo que no puede Aristide recuerdo puede tener cincuenta años al cincuenta y cuatro por el canalla llegado ya ya ya ya no solamente está concentrado esta duda

Voz 0509 17:34 pregunta durante un tiempo ha podido celebrar el Día del Padre y el día de los enamorados con la misma persona

Voz 14 17:42 el día del padre el día de estatua en Oviedo a su madre

Voz 4 17:46 ese por dónde vas no es normal que ahora tiene cincuenta y cinco años Woody Allen no

Voz 11 17:52 no ha ganado

Voz 1826 17:55 no no no no

Voz 11 18:08 vamos fatal oye lo sabe porque está cantando el GP GP ha paseado por pero te haciendo tiempo porque no recuerdo nadie no los ojos estoy visualizando viendo estoy buscando el monumento la estatua de ese personaje que nacieran el sesenta y tres es una revolución feliz y Carvalho porque suele Tequila

Voz 4 18:31 a Víctor Llanos que no se te ocurre nada no es hoy perdemos no no a ver a ver qué va a venir decía la pista Vicky el vikingo venía la inspiración lo de Felipe

Voz 11 18:45 Felipe Manolo no en nombre de vikingos y eso que no estaba Mista es buena no rabia da rabia cuando ahora nos diga

Voz 1826 18:54 es que no se me ocurre preguntar ha dicho que él podría ser lo que es lo sabe Roberto Carlos que ha dicho que el podría hacer lo que quisiera pero esto es una licenciatura he tomado yo claro por eso yo decía Woody Allen estatua en Oviedo pero la Dama Manolo Felipe Felipe González no

Voz 4 19:12 no Manolo Santana y Manuel Fraga Iribarne alguien claro no pero pero no son esos Felipe y Manolo a los que se refiere Iribarren seguro que les bueno que tenga una fe que se dedicó a la política

Voz 18 19:29 no no no no

Voz 4 19:33 el Madrid volvió a ver si es Dios vais a ver hace cuando no hace falta una respuesta para sellar este empate hace falta pero hay no yo tampoco pero la rabia

Voz 1826 19:45 me gusta perder inspiración de última hora Felipe

Voz 4 19:47 no lo cincuenta y cinco dos mil catorce estatua en Oviedo y en Oviedo no sabrán muchos en Oviedo claro que tiene que Segre por favor no os Woody Allen no la región tampoco has dicho ácido no no viviendo esta está este personaje persona dejaría pregunta

Voz 11 20:04 sí sí

Voz 4 20:06 esto esto vamos esto

Voz 1826 20:08 contraviene totalmente las reglas pero el Barça no nacido en Oviedo no ha nacido en Oviedo así que entonces me suena a que ni idea riendo o no nada no nos bueno

Voz 7 20:25 cómo lo digo en nació en mil novecientos sesenta y tres pero no empezó

Voz 1826 20:29 a tener cierto éxito

Voz 7 20:31 ciudad hasta mil novecientos sesenta y cuatro con un año empezó a ser conocida e puede ser lo que quiera la primera mira te voy una cosa has dicho Maradona esta mañana

Voz 1826 20:42 Montesinos acertado la nacionalidad

Voz 7 20:45 agentes sin la primera estatua que se le hizo a este personaje de ficción

Voz 4 20:49 yo no haya ya está en Buenos Aires va ya

Voz 1826 20:51 hay ciudades seguido preguntando es hay quitarle de ficción que tienes dos decirlo bien amigos

Voz 19 20:57 tiene a Felipe tiene Manolo Tena Susana tiene

Voz 7 21:05 el que fue creada por Quino mil novecientos sesenta y tres para una campaña pero al final no la sacó adelante nada hasta el sesenta y cuatro cuando empezó a publicar

Voz 1826 21:12 Carlos Miranda llamar la demanda si te pega con el traje no te permite perfectamente envidia vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida no yo estoy estoy contento por Iribarren si yo me ves no es lo que debe en Canarias

Voz 11 21:29 un motero aparca en la puerta allá donde vaya pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 22 21:56 la Ventana las redes sociales mal la

Voz 17 22:01 Tana Fusi La Ventana

Voz 1826 25:29 sí este es el bien pues ya para el ratito diario que pasamos aquí con la Fortea Alma Andreu nuestra artista particular que también podría haber sido lo que ya hubiera querido incluso a punto estuvo de ser otra Mafalda una folclórica donde las haya así que a ver en plan tonadillera milenio al pero saluda como siempre saludos allá tu personal buenas tardes buenas tardes jefe arrobas la Forte para servirle a Dios y a usted F como muchos de ustedes ya sabrán los abre su corazón cada vez que viene aquí a lamentaba se sincera con todos nosotros queramos tampoco es necesario pero ella sí Peña se sincera contándonos sus catastróficas desdichas algún día digo yo que algún día podría venir a contarnos alegrías

Voz 30 26:10 pues mira estos deseos son órdenes jefe y hoy es el día que vengo aquí alegre jubilosa

Voz 1826 26:17 Ana de agosto es una canción nuevas que canta en el cole si los cuando íbamos de excursión cuando éramos pequeños que que te ha pasado para estar tan concreta

Voz 17 26:26 pues sí a ver adivina adivinanza otras no nos lo comentase en España adivinanza no ya no me ha tocado la lotería tampoco me he comprado un pintalabios nuevo no he comido paella entonces el amor jefe el amor

Voz 10 26:41 es real

Voz 14 26:45 aquí karaoke no porque no sólo sabemos lo olvidaremos pasaba

Voz 10 26:52 así que la subida pero es cara

Voz 11 27:40 el tiempo perdemos encontradas fue no haber cuéntanos Mafalda a la te casas

Voz 17 27:48 no no no no

Voz 18 27:51 Saviano pero bueno escucha no tenga

Voz 17 27:53 Ashley chispita de dudas que cuando llegue el momento vendré a este mi programa para dar la exclusiva que no me voy a yo al deluxe ni aunque me ofrezca un polígrafo total

Voz 1826 28:01 aquí no eran tranquilo está todo muy tranquilo oye pero eso de venir aquí a contar que te casas piensa hacerlo porque igual no es tan buena idea cuestiones que acabar con Si me queréis irse no yo aquí

Voz 17 28:13 a La Ventana de la fuerte contigo Love Forever a never bueno

Voz 1826 28:15 la oficina del primer Giner con Roberto

Voz 17 28:18 Sánchez bueno grano claro que el amor me pone contenta cuando veo amor alrededores que casi ni su don y me duelen los tacones ni nada de nada el amor mueve montañas y además patio de vecinas les dan mucha alegría de vivir así que hoy vengo a hablar de primeras citas la amores fugaces deberá

Voz 1826 28:33 no amorfo no no no sí que sé si tú a lo tuyo

Voz 17 28:37 pero a veces no hay quien entienda el caso es que el otro día me puse romántico una oyendo Barry White y Paloma San Basilio

Voz 1826 28:43 verdad que no te quieres ir año ochenta eh porque tiene los mejores referentes para triunfar allí no estoy

Voz 17 28:48 ya no no el caso es que yo de aquí de La Ventana ya no me muevo decía que el otro día me puse así un poco doña y le pregunté a mi patio de vecinas arroba será fuerte en esa gran que si tenían algún recuerdo especial de su primera cita

Voz 1826 28:59 el resultado de ese estudio científico minucioso y riguroso

Voz 17 29:03 sí sí me mira un poco Fail sabes por el fuego y con Holder una cosita te voy a decir las primeras citas no siempre salen bien romano

Voz 1826 29:13 para muestra un botón una de mis vecinas

Voz 17 29:16 me contó que a su cita a ciegas acudió un chico que medía cerca de metro y medio menos de lo que había dicho cito textualmente que yo y entrecomilla Rosa ni su Bonnie resto ni nada de nada yo entre comillas

Voz 1826 29:27 ya está ya está si a ver pero ahí lo sea metro y medio más de lo que antes una menos menos menos un agente el L había dicho metro y medio más exacto le dijo tres Si me lo remedia me dijo cuatro y medio de media trece pero bueno pues os digo una cosa que esto o lo voy a confesar yo porque este generosa hasta tarde cuando era joven y lozana

Voz 17 29:45 tenían encuentros yo a lo mejor

Voz 1934 29:47 amén un poquito mentía con esto de la estatura ir decía que median poco más que selló pues un ochenta y cinco

Voz 1826 29:52 pero eso eso eso no es medir un poco eso es una mentira confiaron eso eso es otro metro y medio más que te pones

Voz 1934 29:58 desde hombre hombre ondas las ilusiones y las esperanzas por favor te lo pido quieres macetas hacia

Voz 1826 30:02 venga dale venga

Voz 1934 30:03 hay otras historias que me contaran muy señoras Instagram meras no es que fueran mucho más alentadoras por ejemplo una de ellas me contaba que el chico con el que había quedado acudió a la cita con su mascota una serpiente pitón de metro y pico

Voz 1826 30:16 pues el decreto que una cosita te voy a decir otra vez

Voz 1934 30:18 después la rara soy yo he porque veo Telecinco el zoom ver este que apareció con la serpiente que metiera es bueno

Voz 1826 30:23 era premonitorio no habría espérate que esto no termina aquí

Voz 1934 30:33 o con la boa e Iago Aspas

Voz 1826 30:35 no

Voz 1934 30:37 otra vecina de las de mi patio ediciones quiso competir conmigo su gran drama cuando quedó con un jovenzuelo

Voz 30 30:45 Nos ponemos así tiempo así

Voz 1934 30:46 pero se acostaron is según dice ella escucha no había pasado ni un minuto el chico estaba echándole el tarot

Voz 1826 30:53 qué fue lo único que el hecho no después de lo cual de los polvos mágicos hecho alta nota uno que después de que hagan lo que

Voz 1934 31:01 acto pero yo te digo una cosa mixto no me parece tan grave fíjate lo que te digo que de pueblo autistas vale una pasta

Voz 1826 31:06 sí les que nació lobos y los videntes y las pitonisa es vale un dineral tú sabes a ver por otro estudio que has hecho y por lo que te han contado

Voz 1934 31:11 no hoy escucha yo lo sé porque soy o Dama de Brown y todo esto del más allá yo le tengo mucho respeto pero fíjate que las hay tan desconfiado como una joven que me escribió también para contarme que ya cuando tiene citas a ciegas lo decía así en plural se lleva cúter en el bolso porque no se fía cúter en el bolso si no se fía pues si lo que pueda ser y otra quedó con un chico que llevaba esto me parece vamos un drama llevaba unas gafas de sol y al quitarse las salas dejó así para apoyar la fe

Voz 1826 31:36 no y gafas en la frente es motivo de expulsión jonda penalti o fusión en altillo

Voz 1934 31:42 no era era era otra era otra era distinta pero yo te digo si se ponen las gafas en la frente tarjeta roja y expulsión hay Cure rápido sin mirar atrás

Voz 1826 31:48 sí también hay personas que esto de las prioridades a la hora de buscar pareja digamos que las tienen pelín distorsionado

Voz 1934 31:55 bueno bueno bueno aquí cada uno las prioridades otra chica por ejemplo me escribió diciendo que entró en parada cardiaca al acordarse de que ya

Voz 1826 32:03 Ava

Voz 1934 32:04 ropa interior con agujeros esos bueno puede pasar y otra chica también

Voz 0509 32:09 para poder hacer aquí vamos se reivindicando en los que no gusta llevan los calzoncillos con agujeros Kyodo dijo todavía así son magníficos y es lo más cómodo

Voz 1934 32:17 yo no entraría en ese tema de andar fíjate fíjate lo que te digo que yo no entraría

Voz 1826 32:21 vaya hombre

Voz 1934 32:23 otra de las chicas que un oso a comentar esto de las primeras citas fallidas me estuvo contando que tuvo una cita tan monstruosa donde bueno le tocó estar viendo fotos de su cita recolectando setas con su hermano durante hora y media

Voz 1826 32:36 ha mirado por lo menos aprendido sobre la técnica sí bueno

Voz 1934 32:39 eh como dijo esta chica que me pareció de verdad de las más divertidas me dijo que chico con el que había quedado en la primera hora le contó que no molaba nada mezclar ketamina cocaína cómo te quedas

Voz 1826 32:49 que no

Voz 14 32:51 muy buenas noches sueño por las noches muy que se habla Maribel el verdad que sonreír esbozos quedaría

Voz 11 33:06 te quejarás Roberto por valora cosas

Voz 17 33:10 qué te he traído una versión del Buenas noches señora maravillosa ya que tienes a todo el equipo cantándola

Voz 1826 33:14 pura fantasía si existe hoy

Voz 17 33:17 Trades todo bueno hay en directo la apelaba así a su señor sí Bertín sobró pero Nobel pidáis aún espérate que yo aún tengo aquí cosas que contar

Voz 1826 33:25 más todavía si que tú sabes que yo sé mucho

Voz 17 33:28 el pensar que yo la materia gris las tuyas siempre entrenando y todo esto de las citas a ciegas hecho darme cuenta de que por eso el amor fugaz está tan a la orden del día que es muy complicado encontrar tu media naranja Roberto encontrar ese alguien que te cuide te tenga de pero como decía María Jiménez

Voz 1826 33:44 no es fácil no si después miran

Voz 17 33:46 los famosos él lo mal que lo pasan y he estado investigando cada verano hay un ejemplo claro de amor pasajeros amor que llega como llega se va por ejemplo Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez que han sido el romance el verano

Voz 1826 33:57 yo no sabía no no no me interesa mucho eso pero que éstos no han roto su relación no

Voz 17 34:02 arranca tales tiempo darles tiempo que también se dicen muchas cosas Pray de Cristiano es como Enrique de Inglaterra Mégane Markel que también han sellado

Voz 1826 34:09 tu amor es cero se acaban de casar no no lo han dejado tampoco te ate de mi hombre fíjate lo que te dicen fíjate ella pero que hay que has empezado hablando de amor hemos acabó hablando de citas fallidas parejas que según tu criterio el mío acabaran en algún momento por romperse más o menos bueno vale venga total si haces aquí lo que te da la ganancia es más tienes más cosas

Voz 17 34:28 en Hoy ya no traigo más porque es que mira yo no te voy a decir la verdad estado investigando he consultado mis fuentes y el resto de famosos que hay inicia una relación sentimental en verano yo no los conozco tienen un nombre que es que se pronunciar yo seré que estoy un poco así Machuca Sophie Turner Selena Gómez ni nada ver a mi me gusta hablar de la celulitis típica el Spanish que ese terreno me lo me lo domino

Voz 1826 34:48 pues entonces déjalo aquí y que ya estamos servidos por hoy te has inventado una sección del corazón anihilando el cola muy particular perfectamente pero aquí lo que nos interesa está autor pendientes del test hoy hay test traigo hoy tanto que trae además es que lo está pidiendo a gritos la Spice esta tarde

Voz 8 35:05 dándonos tarde

Voz 17 35:08 así que vamos allá por veinticinco pesetas cuál es ese recuerdo inconfesable que guardas de alguna cita a ciegas como por ejemplo aquel día en que apareció me cita mueren dando un taller de merluza con guisantes un dos tres responda otra vez vamos

Voz 4 35:24 he un día que llevaba calzoncillos sin agujeros

Voz 17 35:28 ella me dijo que me iba a echar un escriben y luego resulta que era una ficha jornada ahí pobre yo recuerdo una vez que quede con un chico trajo unas cejas común y lo de finas tiras pero pero como una una un buitre es un drama eh te lo digo yo conocí a una chica que nada quedo conmigo para contarme que estaba enamorado de Cristiano Ronaldo hay entonces llena yo les recordamos los Juegos yo también recuerdo una cita que tuve donde el chico vino con una ropa recién lavada pero que no sabía secado bien sale humedad uno así olía fatal olía fatal no es un poco desagradable

Voz 11 36:08 entornos anima a alguien que se pidió un Beefeater con limón a las doce del mediodía pronto

Voz 1826 36:17 creo intransigente ya que está venga vamos hablamos de la criminología estamos en ver

Voz 32 36:22 me pongo a Pippa cliente esperemos hoy entrega de la de la

Voz 4 36:34 las series sobre crímenes Héctor pues efectivamente como ya sabéis que los jueves pues en vernos ponemos el traje de criminólogos para leer la escena del crimen está ya es la quinta semana en este tiempo hemos aprendido por ejemplo como delinquir pues los españoles o también como el cibercrimen ha hecho que los delitos y las víctimas no tengan fronteras como los insectos ayudan a resolver crímenes hoy nuestro compañero Álvaro Llorca que ya sabéis que es periodista y criminólogo pues nos habla de si hay o no crímenes en verano más Jiménez

Voz 1826 37:04 eso es señor Llorca Álvaro Llorca qué tal buenas tardes hola buenas tardes periodista criminólogo oye esto lleva ya mucho tiempo interesándose la humanidad en el estudio de si está vinculado el calor por ejemplo con el aumento de crímenes

Voz 33 37:19 pues más o menos se señala un nombre que se llamaba dos que pelee que era un sociólogo estadístico deuda que hacía primeramente al siglo XIX envíe empezaba a leer las estadísticas de criminalidad dijo oye pues aquí hay una hay un patrón que hizo lo llamó leyes térmicas tal leyes térmicas según él el lo es los invierno esa producía más robos porque la gente tenía más necesidades materiales necesitaba más robar algunos y en verano se producían pues más crímenes contra las personas cómodas asesinatos porque los calores digamos que hablaban las pasiones según él

Voz 1826 37:55 ya porque hombre está claro que el cuerpo humano pues sufre responde al calor sabemos de forma física pues con el aumento del ritmo cardiaco ahí incluso cambios metabólicos pero está estudiado se saber también si todo eso genera algún cambio en los efectos psicológicos

Voz 33 38:12 pues sí eso está investigando que existen esos cambios psicológicos asociados al calor aunque todavía no está muy claro cuál es la relación causal a nivel ya más más psicológico pero vamos esto es algo que nos ocurre constantemente por ejemplo a pasar estudiado que los diez que hace más calor la gente tiende por ejemplo a tocar más el claxon lo M cuando va en coche

Voz 1826 38:35 ya que luego también pues cosa mal

Voz 33 38:38 Serbia por ejemplo cuando hace mucho calor los policías tienden a aplicar más agresividad contra contra la gente a la que persiguen

Voz 1826 38:46 eso quiere decir que está demostrado que hay una relación en el aumento de agresividad pero no tanto que eso a su vez esté en consonancia con el aumento de homicidios

Voz 33 38:55 bueno bastará que se puede decir que hecho que eso salte psicológicas puede llevar a que la gente sepa su impulsiva llevar más a matar asesinatos eso sí que está así que estabas ha demostrado lo que pasa es que tenemos un factor muy importante también a tener en cuenta es que puede que la el calor las estaciones tengan un efecto indirecto sobre sobre el crimen por ejemplo cuando hace mucho calor nosotros salimos a la calle con estamos más en la calle pues el mal posibles delincuente más posibles víctimas y entonces en la o el aumento de la criminalidad no sería sólo una cuestión de psicológica que no nos pongamos como motos y no sé por delinquir sino que haya más posibilidades de delinquir

Voz 1826 39:39 estaba pensando entonces Álvaro si se demuestra que hay una relación directa hay proporcional ahora que vamos abocados a un aumento de temperatura por el cambio climático

Voz 33 39:48 pues sí es pues de enero a las consecuencias al fin inesperadas bastante bastante grave y salió que casi todas las revueltas así conflictos suelen surgir han hizo político surgen en épocas de más calor y también se está hablando que claro que también un aumento del calor por la Ford en la que estamos haciéndonos los locos con el tema del cambio climático y cómo lo estamos ignorando podría atraer más crimen incluso hay gente que se atreve a a ponerle números ya hay quien dice que entre dos mil diez y dos mil noventa y nueve son estuvieron un poco más antiguo y se podían verse podrían achacar al cambio climático hasta unos veintidós mil asesinatos adicionales obviamente es una estimación la futuro pero vamos que si que hay gente que está estudiando esa relación

Voz 1826 40:33 sobre números pasado sobre estadística ya contrastada que haga referencia a nuestro país a España hay hay algo en concreto eso Álvaro

Voz 33 40:41 a ver en España tenemos un poco de problemas con las estadísticas de las que disponemos porque en España tenemos información pues la información oficial que opinan Ministerio

Voz 34 40:51 lo que he te cuenta

Voz 33 40:54 cuántos crímenes a mí efectivamente hay un repunte de los meses con más crímenes según las estadísticas de dos mil dieciséis son jugué agosto pero ojo no distingue si más al final próxima robos más al final puede haber poco puede deberse a que a los delitos contra la seguridad vial que haya más controles de alcoholemia en en verano y que eso repercuta en que haya más delitos entonces

Voz 1826 41:20 no sabemos si que lo escribe

Voz 33 41:22 en España pero no sabemos las causas exactas ya que también puede ser que haya más turismo cómo después venga más que entre a llama haya más formación haya más posibles

Voz 1826 41:31 claro potenciales objetivos entonces bueno o que incluso se pueda compensar con esa teoría que no sé hasta qué punto es científica pero que yo he leído por ahí la teoría podríamos llamar del umbral es decir que a partir de cierta cantidad de calor el agobio hace que ya hasta desestime Mon matar porque no es cierto

Voz 33 41:50 yo tengo sí sí si eso sí que está comprobado hecho en por ejemplo hay un estudio que hizo la policía de Manchester que determinó que la temperatura propicia para los crímenes allí en Manchester que no es extrapolable son los dieciocho grados

Voz 1826 42:05 claro que allí bueno no es un calor

Voz 33 42:07 abrasador pero bueno pues allí para sus estándares y también Bueno m en la misma medida está estudiado que hay un punto de lluvia que hace que sería liga menos porque la gente claro tampoco

Voz 1826 42:18 pero claro pasas va a clavar el cuchillo de Terres o no y que has de mojar te Pérez Ana tú imagínate un asesino en serie de Manchester no viene no a la pistola balconing altar pero como la gente Álvaro años cuando muchísimas gracias un abrazo a vosotros por el interés dos

Voz 11 42:41 por el interés el interés de verdad no hay forma de caliza

Voz 1826 42:53 volvemos a recurrir a lo que aquí era amigo llama consejito estás esa gente que vuelca toda su sabiduría en Internet si no siempre son los más cualificados pero sí los que sí lo están no lo escribió en un blog con una web para mí no existe vara para mí así de siempre

Voz 0509 43:06 ya ya ya ya aquí recomendaciones hoy pues mira ya sabes que que en verano cuando aparte hay más asesinatos también es cuando más parejas se rompen y que si un día hablábamos de cómo hacer que tu pareja vuelva contigo hoy todo lo contrario que hacer para dejarla

Voz 11 43:31 tienes que moverte para los largos

Voz 9 43:33 sí

Voz 11 43:34 no estoy en vías a tu pareja la canción bueno a ver en serio como Ron pero bueno en serio no lo que has encontrado por internet como romper con tu pareja primer consejo

Voz 0509 43:48 muestra te aburrido una una de las tácticas es mostrarse aburrido ni una sonrisa ya si el otro se Sara IT dejará

Voz 1826 43:56 porno verte la cara claro que te que te salvas que se pone así textual el antropólogo un hombre por supuesto por supuesto y además te tienes que hacer el aburrido que igual hoy son hinchas del Athletic

Voz 0509 44:06 con la carabina a vaya rollo ayer ganamos al madre

Voz 1826 44:09 se lo llevó a una final europea eso lo vi osea que eso prefiero aburrirme veces tardará dos años en dejarte en también igual

Voz 7 44:17 quién tiene mucha paciencia lo haces muy lento pero bueno

Voz 1826 44:20 lo contrario a mostrarse aburrido dicen los expertos que también funciona Ponte pegajosa o pegajoso vale ya

Voz 0509 44:26 vale a todas horas abrazarle mucho y ponte muy celoso de todo el que se acerque también se alcanzará IT dejará osada inmutable mucho cariño quién heló ten chiquillos con él eso ya genial para que te dejen regala de un fue un Ferrari Testarossa

Voz 1826 44:40 mira asegura una casa en Cadaqués y eso ya

Voz 0509 44:42 te cansa de Chase y las

Voz 36 44:45 disgustar lento y tú estás aquí

Voz 1826 44:54 o estamos hablando de añoranza estamos hablando de de rupturas hoy es el momento de dar el paso

Voz 0509 45:01 eso sí importante importa impostado lo importante es el contacto visual desde el momento en en que ese saludar a la persona o sea cuando tú vas a dejarlo

Voz 1826 45:09 se hizo durante toda la charla se tiene que me

Voz 0509 45:12 claro fijamente a los ojos pues esto es un han una señal de honestidad y sinceridad algo que ambos agradecerán yo te digo que a mí alguien que no lo ha hecho ante me mira fijamente todo el rato Isaac cábalas relación pero porque voy corriendo el micro

Voz 1826 45:25 ha mirado nunca de repente delatar

Voz 0509 45:27 eh loco mirando de venido a dejar de tu policía

Voz 1826 45:30 por favor estáis en Manchester a dieciocho grados funcionar funciona eso sí la táctica de hacer un teatrillo también está presente también Juan

Voz 0509 45:38 no quedes con las persa cuando quede es con la persona para dejarla llora desconsoladamente como si fuera al final del mundo que eso es más viejo que el bosque o sea eso es que estamos viendo es decir no es el eh no eres tú soy yo de toda la vida que la que dice mi amigo Álvaro Velasco no eres tú soy yo que me das asco sería e Hilla bueno eso ya no se lo cree nadie pero atención porque también dice Si no te cree siempre valorará lo que ha sido capaz de currar te lo para darle la estocada tan original que desde muy viene es The Fall Ximo pero yo tengo ya te lo has currado un Goya te daba tanta falta un poco más de de Colirio para así frenar las lágrimas pero de verdad a un ocho y medio te pongo

Voz 10 46:27 como los colibrí sexo no que dice bueno esto así que ya no lo entiendo dice

Voz 0509 46:33 encariña T con su madre aunque no la hayas tragado nunca mete la en todos los planes hasta que te deje elegir entre ella Itu hombre está pagando un precio muy caro muy alto por dejar una relación que luego mira a lo mejor al revés a lo mejor le coge gustillo Hyderabad con su madre botellón ahí íbamos a un concierto de otra que viene Bad Bunny gay

Voz 1826 46:53 todo tu hijo tu hijo es un idiota pero tú tú no un montón el culpabilizar a la otra persona también vendría siendo clásico

Voz 0509 47:00 hable creer que ha sido infiel Bille que alguien te ha confirmado que estás con otra persona está con otra persona aunque no sea verdad si lo dices convencido lo acabará aceptando a vecino has sido infiel y sin flash

Voz 17 47:12 no va a aceptar nada raro mucho poder de convicción tienes que

Voz 0509 47:15 tener en plan quedar la tierra todo el rato y al final bueno vale pues yo creo que no pero ahora que lo dices seguro que está con diez personas in me merezco que me dejes Si bueno me que me dejé que me dejen

Voz 1826 47:25 tú la próxima cinco parejas o qué idiotas hoy

Voz 11 47:33 si quieres por ahí un voy a por tabaco ahí también sí sí pero con móviles

Voz 1826 47:39 ah con matices aquí ya a lo loco dice desaparece sin más aprovecha que tu pareja está trabajando lleva te todo lo tuyo y desaparece te ahorrará las explicaciones hombre claro que te ahorras sí sí pero así no se hace así no sé cómo vas a dejar una relación así sin decir nada se Valiente ya lo por whatsapp como hacemos los valientes o entonces quedamos que los clichés típico no hay que utilizó no no dicen que aquí dicen que sustituya Cell no eres tú soy yo por no te quiero como pareja pero el camino recorrido contigo enriquecido Mi vida en muchos aspectos y todo a mí me dice soy más ganamos os saltó a mí me lo dices así que que yo me voy de allí crecido que igual le me encuentro con colegas de Haris

Voz 0509 48:21 nota chaval

Voz 1826 48:23 enriquecido el camino recorrido en muchos aspectos

Voz 14 48:28 qué le nuestro pero lo nuestro es de moverse cada abrazos arriba cada mi no sólo por el centro hundidos

Voz 1826 48:42 lo de Segi aquí vienen las contradicciones porque antes decíamos que había que culpabilizar a la otra persona ahora no

Voz 0509 48:51 eche la culpa al otro Nilo insultes aunque creas que es lo mejor confeso porque hay que empezar a pensar eso

Voz 1826 48:57 a lo mejor si crees que es lo mejor mal vamos tiene que

Voz 0509 49:00 era un término medio aquí en plan oye creo que igual tienes tu parte de culpa imbécil esas esas respuestas

Voz 1826 49:06 en el veinte todos que sí resulta que sean tipo jaula de estos que guardan hablando desde el unos medios el último consejo que este este fin

Voz 0509 49:15 que un traslado o tu muerte vale el hijo traslado claro no el que esto me lo el traslado me lo han hecho a mí la noche que me que me voy a Argentina como la madre Marco y luego te la encuentras a la semana presentándose alcaldesa en tu pueblo bueno incómodo y te puede decir que es una hermana gemela sí pero cree que la selección se ve si es eso no yo no soy esa quiere o montando una empresa ahí en Argentina y luego la otra opción que el más desagradable y más complicada finge la muerte que si te dice que se traslada te puede decir porque aún no ha ido pero que sí está fiambre te la encuentras por la calle Mayor que le dices no que no quedaban nichos vacíos o sea estoy muerta pero estoy muerto pero es que no hay flores bonitas hoy en día es que además son carísimas

Voz 14 49:59 los bosques se la década a mí no se vio tarde el karaoke yo el recreo

Voz 11 50:21 por cierto que no lo he dicho pero tengo están de gira ahora si queréis que vayamos han compuesto una canción nueva ahí están ahora dándolo todo alguna de Uruguay todas las demandas de la ley

Voz 14 50:31 lo vi no

