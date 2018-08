Madrid participa; Asociación de Compostaje Comunitario de Hortaleza

yo por encima pero pero no sabíamos exactamente como había que que hacerlo si teníamos inquietudes de de utilizar los restos orgánicos de la cocina y demás para no llevar al a la incineradora pero no sabíamos hacer compost hemos tenido que irnos formando poco a poco

Voz 10

03:26

para porque es un espacio público de tránsito o por allí pasa todo el mundo no entonces lo que hacemos es que a la gente que se quiere apuntar al grupo de compostaje les hacíamos unos talleres previos para saber qué materia qué tipo de material es el que se puede depositar en las costeras y cuál no porque todo no se puede no para y como es un es una zona verde de tránsito habitual de lo que hacemos es echamos solamente restos vegetales es decir todo lo que sea animal nada o pescado no sé no no no lo no lo echamos porque quería producir que vayan ratas au algún problema este tipo entonces aunque el compostaje se puede hacer perfectamente