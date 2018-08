Voz 1 00:00 igual a Bono había estado

Voz 1715 00:41 es posible que recuerden a multada lo conocimos hace unos días era uno de los migrantes del Open Arms que desembarcó en Algeciras después de una larga incierta travesía Naciones Unidas asegura que hay casi setenta millones de empatadas en el planeta setenta millones de personas que han tenido que abandonar su hogar a la fuerza que han tenido que salir corriendo con poco más con una maleta hindú siempre acompañados por los suyos esta noche programa Punto de Fuga de la SER los ayuda a poner cifras voces al debate sobre las fronteras en euros

Voz 1667 01:09 obligarán buenas noches hola Pedro buenas noches vamos primero con las cifras hablabas de casi setenta millones ese desplazados forzosos en el planeta los reconocidos por Naciones Unidas han tenido que huir de su hogar por la guerra por la violencia o por la persecución estamos en niveles récord para que se hagan una idea nuestros oyentes hace sólo diez años el número de desplazados forzosos irá de casi la mitad hoy en día la mayoría han buscado sitio dentro de su propio país son desplazados internos son unos cuarenta millones pero hay una parte que cruza la frontera son los que conocemos como refugiados hablamos de veinticinco millones y medio de personas a los que hay que sumar tres millones más de solicitantes de asilo y donde Anido eso refugiados aquí puede venir la primera sorpresa para muchos porque los países que más refugiados acogen actualmente son por este orden Turquía Pakistán Uganda Líbano Irán Bangladesh Sudán Etiopía Jordania y falta uno el único país europeo en este top ten que es Alemania que ocupa el sexto puesto en número de acogidas el debate en Europa vamos a registrar vamos a recordar está girando en estos momentos en torno a unos cuarenta mil solicitantes de asilo en el continente esto es un pero con seis por ciento del total

Voz 1715 02:27 pero ya decíamos que detrás de estas grandes cifras hay millones de historias

Voz 1667 02:31 miles de vidas marcadas por una eterna travesía y los que llegan a destino tienen que empezar de cero rehacer sus vidas en un entorno desconocido como le ocurrió a my sun es una farmacéutica siria que se encontró Sara Selva en Alcobendas

Voz 3 02:46 en una farmacia de la esquina de una calle de Alcobendas

Voz 4 02:48 Manning se prepara para atender aún posible

Voz 3 02:51 cliente como oxígeno quinientos euros yo tengo mi tuteló homologado español como patriota ronda los cincuenta pero está de prácticas en yo no tengo que aprender por ejemplo los medicamentos mientras porque son lo mismo lo mismo lo mismo con mi esposo dice que pero es que es trabajar sistema tecnología yo no tenía en mi en mi farmacia no no trabajaba nunca en la tecnología sabes Boris Boris tú me cuesta un poco yo también cansa Mila también en su un otra vez un gramo

Voz 5 03:41 Farmacia estaba en Siria en Sagna ya cerca de Damasco

Voz 3 03:56 lo siento no hay metí que mientras Dolores lo siento no he visto todas las veo a Peces una era muy muy cerca intimistas yo tenía que ir a la farmacia dada la gente existe ya he un niños llorando llorando dorando con mucha fiebre va a morir aquí tenía que estar en la farmacia aborte todos estas son te necesitan necesitan entonces yo estoy bien no tienen dinero para ir al mítico

Voz 6 04:31 no hay camino va a ir al hospital solamente las formas y en este momento pueden trabajar pueden dos mítica mientras sus farmacias porque ellos sostienen

Voz 5 04:44 hasta que el régimen de Bashar al Assad la descubrió descubrió que estaba ayudando y fue hundía su farmacia preguntando por ella

Voz 3 04:51 que el régimen quería cancelar me tenía excavado efectuar la farmacia solamente que intentaba vetarla pero no podía estar sin hacer nada ni farmacia no lo hizo nada solamente ayudarla

Voz 5 05:05 así que Maison no pudo volver a su farmacia donde había trabajado durante más de veinte años

Voz 3 05:16 no lo sé si o no tuve mi farmacia aquí a mi familia a mi casa trabajaba mi farmacia quiso muy diferente muy diferente ahí farmacéutica del todo el varios luz a un niño lo sabe quién sois aves todos los niños porque ellos no han venido a mí por Matía muchas veces pero es todos las familias tras otra manera divida yo no día que Rita ha cambiado como esto es trabajando todos esto para para construir mi Caracas pero ahora estoy en un país que no sabía nada sobre mí

Voz 7 05:58 eh

Voz 1667 06:12 claro que no todos han tenido la misma suerte que Maeso miles han llegado Europa pero no a su destino ahora en agosto nos puede sonar algo lejos pero el tránsito de seres humanos por nuestro continente es especialmente duro en invierno y no sólo por el frío

Voz 8 06:27 yo entonces si tiene para ir

Voz 0831 06:34 necesitas dormir bien necesitas una vida segura para tu familia para tu propio futuro necesitas ir a un país seguro

Voz 8 06:42 casi de por parte de mentor Key

Voz 0831 06:48 nosotros llegamos a Irán y allí nos detuvieron y unos de portaron una y otra vez después llegamos a Turquía pero en Turquía no hay futuro tienes una vida segura pero no tienes futuro en Turquía necesitamos dormir bien puede que llevemos cuatro años sin dormir bien sin descansar bien cuando consigues dormir un poco por la noche te levantas y oyes a la policía a venir

Voz 3 07:24 unidad Cutty Sark

Voz 0831 07:27 a mí me secuestraron éramos todos maestros siete maestros de escuela sólo yo sigo vivo no sé cómo me dieron veintinueve puntos en el cuello de aquí aquí

Voz 8 07:39 no sé por qué no Vori Arturo una nota

Voz 1667 07:53 pues Fadi es un es

Voz 9 07:56 el refugiado afgano que nos encontramos en el norte de Serbia muy cerquita de la frontera con Hungría en en los alrededores de un pueblo que sea más su botica bueno pues es forma parte de un grupo de refugiados afganos que que vivían en una fábrica abandonada y que de alguna manera estaban esperando el momento para cruzar la la valla de de Serbia con Hungría

Voz 1667 08:18 este es el realizador Carlos Polo cogió su cámara y se fue a conocer a los refugiados que pasaban los primeros meses del invierno en una fábrica abandonada de Serbia su documental Invierno en Europa refleja ese

Voz 3 08:29 no

Voz 10 08:32 Juan San que llegan a poco

Voz 1108 08:35 mi vida era muy mala en Afganistán y por eso me vine abruptos no podía recibir una educación y había luchas constantes en mi pueblo y mi ciudad los talibán nos estaban amenazando constantemente

Voz 10 08:48 ah

Voz 1108 08:51 hoy le hasta la frontera y corté la valla después de atravesar la me capturó la policía al otro lado trajeron un perro policía no soltaron los perros pero no no llegaron a morder cada vez que el perro se me echaba encima le tiraba una manta por encima después se llevaron a los perros y me quitaron el abrigo me quitaron los zapatos guantes y todo lo que tenía llevaban porras en las manos nos golpearon mucho y luego no registrando me robaron el móvil el dinero y las tarjetas que llevaba en el bolsillo después la policía nos cogió nos trajo denuncia un montón de Leo ajetreado padeciera Navàs Bages estaba nevando nos habían cogido los zapatos y todo nos hicieron sentarnos en la nieve Nos hicieron sentarnos en el barro y la nieve completamente descalzos no estuvieron allí como una hora y media después Nos de portaron Descalsos volví descalzo a Serbia y después tuve que caminar cinco kilómetros descalzo en plena nieve a gente en Serbia me dio estas sandalias

Voz 2 09:55 enviado a la charla que era grande de chaflán quieran estará en nada

Voz 1667 10:00 este es otro refugiado que es encontró Carlos en en Serbia se llama Said aquí lo que cuenta es lo que cuenta Carlos es tremendo no cuánta gente había en esa fábrica abandonada

Voz 9 10:10 en esa fábrica abandonada habría unas doscientas o trescientas personas es este sitio es es es una zona de paso antes de cruzar la frontera con Serbia la mayoría están en Belgrado en en en una en una la estación de tren abandonada entonces esto es como un sitio de paso de todas formas no todos están en la fábrica de algunos que están escondidos en los bosques porque ya les han pillado ante eso les han registrado como ilegales entonces tienen que esconderse también hay que recordar que la ayuda allí humanitaria está prohibida entonces los refugiados esconden para también para que las organizaciones les ayuden de manera clandestina

Voz 1667 10:47 pero gente y si es gente joven no gente joven como Said se le veía muy jovencito

Voz 9 10:52 dieciocho años nos dijo que tenía

Voz 1667 10:55 qué temperatura vía cuando los visita este

Voz 9 10:57 y recuerdas si recuerdo perfectamente hacia hacia mucho frío en la temperatura oscilaba entre los cuatro grados si salía un poquito el sol pero bajaba fácilmente a partir de las cuatro de la tarde los al menos cuatro grados menos cinco grados nosotros cuando nos fuimos justo no estuvimos en una época en la que sube un poquito la temperatura pero antes de que llegáramos justo después de que nos fuéramos volvió a bajar a menos diez

Voz 1667 11:23 la situación sigue igual no hay una reflexión muy interesante que se hacen en el documental lo hace una activista serbio dice que ellos los refugiados son plenamente conscientes del rechazo que provoca no la sociedad europea lo llevan mal no

Voz 9 11:37 viven en un en un agonía constante y una de las cosas que te preguntan cuándo se sientan delante de un europeo le preguntan en tu país tu tú crees que en tu país haríamos bien y en Europa tiene miedo de nosotros y luego enseguida empiezan a justificarse a decir que ellos no no quieren hacer nada mal a nadie que cada vez que ven un atentados es les da mucha rabia porque no sienten que les represente de ninguna manera y la verdad es que había ya un punto de algunos de ellos en los que en los que esa espera era es desesperante empiezan como a odiar lo que anhelan no sabe lo que me refiero es un testimonio en el documental de un chico que dice que le dice quiero decirle a la gente de mi casa que dejen de hablar de Europa que que dejen de allí a hablar de Europa como un lugar ideal al que ir porque llegas aquí y esto es un infierno estás atrapado no hay manera entonces y es una contradicción muy complicada para ellos de alguna manera idealista pero a la vez empiezan a sentir que todo el esfuerzo enorme que han hecho no tiene ningún sentido

Voz 1667 12:45 claro porque muchos de ellos de los refugiados que aparecen en invierno en Europa bueno pues expresan su su deseo lo que quieren hacer aquí no que es simplemente ser considerados ciudadanos normales empezar una nueva vida en Europa expresan su odio por las armas al final lo que quieren Carlos es llevar una vida normal

Voz 9 13:03 exactamente quieren ser ciudadanos normales como cualquiera de nosotros ellos lo lo eran en sus países de alguna manera hay se fueron de allí porque quiero seguir siéndolo quieren seguir siéndolo aquí y además yo creo que que tiene muchísimo que aportar porque generalmente la la gente que llega hasta ahí es es gente muy inteligente muy valiosa ellos viven en una eterna vive en una eterna desinformación que es acerca mucha gente les dice muchas cosas y de alguna manera a llega un punto en el que lo único que quieren es quiero cruzar la frontera que cruzar la frontera viene gente de de ACNUR a intentar disuadirle es es es lo eso es lo que hace ACNUR en en el territorio vienen gente con chalecos azules es acercar a ellos e intentan como disuadirle si les intenta decir ir a los campos oficiales pero ellos no quieren porque saben que lo que les espera en los campos y generalmente es la deportación a Turquía entonces de alguna manera intentas transmitirles también es verdad que la comunicación es compleja porque el inglés que hablan es es digamos que no es el mejor como para explicar algo político pero pero bueno yo creo que el mayor problema es que no y no no no son capaces de entender cómo ve la política europea cómo les ve la política europea explicárselo es muy duro yo alguna de esa intenta explicar también es verdad que les les enseñé la pancarta que tiene el Ayuntamiento de Madrid que con Welcome Reyes y luego en en seguirán poco porque dije esto qué significa no expresa un deseo y yo creo que para ellos ilusiona y sobre todo explica que hay gente que

Voz 1667 14:44 que no les tiene miedo de que les invita a ayudarles no

Voz 11 15:02 hay que tener en cuenta que muchos de esos refugiados que deambulan por territorio europeo son menores no acompañados

Voz 1667 15:08 la recuerden nuestros oyentes que el año pasado se hablaba de siete mil menores no acompañados que habían desaparecido en Europa después de cruzar el Mediterráneo demasiados caen en redes de las mafias de trata y explotación sexual como este chico de Atenas

Voz 12 15:21 a ello al soñada nazis

Voz 13 15:26 soy refugiado sirio soy refugiado aquí en Atenas tenemos prohibido trabajar en no tengo vivienda soy menor de edad tengo dieciséis años

Voz 15 15:44 Azam

Voz 16 15:46 éramos un grupo que estábamos anteriormente alojados en el puerto de Pireo después de ser desalojado nos queda

Voz 13 15:53 hemos en la calle donde estuvimos durmiendo durante un tiempo

Voz 1667 15:57 es la primera vez que pase por

Voz 13 16:00 esto fue cuando me encontré con un individuo mientras estaba sentado en amonio con un amigo con el que vivía allí en un hotel

Voz 15 16:07 además se ha hallado

Voz 13 16:10 las no teníamos comida estábamos en plena noche sentados en el centro de Atenas no teníamos comida francamente no podíamos dormir del hambre que teníamos cuando conversamos nos dio la impresión de que tenía muy buen corazón la forma en la que nos hablaba como se preocupaba por nuestras necesidades en serio sentí que era una buena persona y con un buen corazón no nos trajo la cena cobra cola medimos hice ganamos sinceramente no gustó sentarnos con él su manera de hablar su sentimiento de tristeza por la situación de los refugiados al día siguiente no se encontrar hemos en amonio nos sentamos dialogamos me pidió acompañarla un hotel signos a un hotel me dijo que llevaba años en este país y que tenía un vicio ya había acostumbrado algo sabía viciado no podía dejarlos le pregunté qué costumbres me contestó practica sexo con chicos adolescentes me dijo vayamos tuyo a un hotel será una cosa de quince minutos empezó a lanzarme te daré dinero te daré todo lo que quieras retiraré todo lo que me pidas

Voz 17 17:25 ah sí

Voz 13 17:35 no tenía otra solución y me fui con él me he arrepentido me odio a mí mismo me odio luego pensé lo que había hecho cómo había sido capaz de hacerlo por dinero al principio cuando tome la decisión no tenía otra estaba muy hambriento no tenía nada de comida nada de nada ni tabaco ni comidas no tenía ninguna otra forma de conseguir comida esto me sucedió por estar hambriento muy hambriento salimos del hotel mientras nos íbamos me metió unos veinte euros en el bolsillo después me propuso volver a repetirlo negocia contigo para acompañarlos en un hotel o a su casa y acostarte con ellos por la mañana te darán entre veinticinco y treinta euros depende del viejo y su suelo son quince o treinta minutos en el hotel o en la casa de pagarán entre diez y quince euros derrame ese dinero se hacen contigo lo que quieran

Voz 3 18:39 no

Voz 1667 18:44 la historia de este joven afgano la conocimos gracias a por causa punto o RG una fundación que ha echado cuentas también sobre el negocio del cierre de fronteras porque el aumento de seguridad no le viene mal algunos esta fundación ha buceado en los archivos oficiales Virginia Rodríguez vino contarnos las conclusiones más sorprendentes

Voz 18 19:03 hemos encontrado seiscientos diez millones de euros que es la suma de los más de novecientos contratos que nos ha costado un año recopilar para para dimensionar esta industria Éste es el dinero que el Estado ha transferido a través de contratos públicos a empresas que desarrollan actividades prestan servicios y bienes con la con la finalidad de las al control migratorio en aquel entonces

Voz 1667 19:28 este dinero pues la gran mayoría de

Voz 18 19:30 este dinero se destina a la construcción de los perímetros fronterizos su vigilancia al desarrollo tecnológico de bueno diferentes vías para poder localizar los intentos de llegada de personas a través de los a través del mar Mediterráneo es es el gran volumen pero también hemos incluido aquí los contratos destinados a bueno a los Cíes y a detener a la gente para para luego expulsarla los vuelos de deportación todo todo el dinero que se mueve en torno las actividades que bueno implementan en en España son necesarias para poder ejecutar las políticas de control migratorio

Voz 1667 20:07 el sistema de de fondos de intermediarios de contratistas forma entorno a estas políticas cuáles son las empresas más beneficio las por estos contratos a la empresa más beneficiada

Voz 18 20:16 la es Indra que hemos localizado más de sesenta contratos en los que ha participado bien sola o bien a través de una Unión Temporal con otras empresas y bueno en los quince años que hemos recopilado de contratos hemos podido recopilar ha recibido un total de ciento diez millones de euros de bueno de estos contratos

Voz 1667 20:33 a ciento diez de los seiscientos diez que no sólo horas antes

Voz 18 20:36 vivamente hay bueno es un dry otras nueve empresas suman más de la mitad de de todo este volumen de de dinero

Voz 1667 20:45 ya han llegado estas empresas acumular tanto poder poder suficiente para condicionar estas políticas migratorias quiero decir son esas empresas las que definen la acción política en materia de emigración aquí estoy deseando la pregunta clave la pregunta el millar

Voz 18 21:00 eso es interesantísimo porque eso era lo que nos preguntamos al principio queríamos descubrir una descubrir queríamos ver si si realmente existía un fenómeno de captura regulatoria o captura política al fin a lo que hemos podido hacer es constatar la existencia de esta industria pero no este bueno que este fenómeno se esté produciendo sin embargo estamos más convencidos que cuando empezamos de investigación de que realmente puede estar sucediendo porque bueno no hemos podido hemos encontrado evidencias de que esto está sucediendo por la opacidad por las dificultades que nos hemos encontrado no solamente para encontrar los contratos sino también para poder verificar activado edades como bueno pues incidencia o de influir o participar en eventos comunes seminarios reuniones de que no se que no son lo suficientemente transparentes como para que podamos verificar hay bueno hay una falta de transparencia en todo el sistema que es un poco lo que nos a lo que nos ha impedido poder llegar a constatarlo pero estamos mucho más convencidos que al principio de que de que es posible que esto esté sucediendo

Voz 1667 22:04 lo cierto Virginia es que sea como sea esta política de control de fronteras la elegido la política no los mismos políticos son los que han elegido este camino no otro

Voz 18 22:12 efectivamente cuando en recopilamos todos estos contratos es la pregunta que no hicimos es de de donde viene el dinero que que que alimenta todo esto es lo que lo que constatamos fue que que bueno viene una gran parte de de los presupuestos generales del Estado pero la mayor parte viene de fondos europeos no nos hemos centrado solamente en el caso de España no no hemos analizado como la gestiona otros países y como se está distribuyendo en otros países y además tuvimos un poco de la idea de Rankin siempre de poder dimensionar porque toda la información que hemos recopilado sabemos que no es toda la que hay es ahí pues muy probablemente haya más contratos que él no hemos podido llegar a identificar y haya más fondos que existen destinando a esto pero desde luego lo que lo que tiene un papel clave Españas en el liderazgo a la hora de proponer medidas que ayuden a controlar los flujos de personas a través de las fronteras por la situación geográfica hay porque bueno pues la realidad que tenemos de muchos años personas intentando llegar de forma irregular

Voz 1667 23:16 es decir que España sí que al final ha estado en la vanguardia de este sistema no ha influido en el desarrollo de una industria a nivel europeo para aplicar estas políticas no porque España las empezó aplicar mucho antes que Europa ya a principios de los dos mil

Voz 18 23:29 con con cierta antelación siempre respecto a lo que lo que va pasando hablamos de Indra antes bueno pues Indra es una empresa que ha sido absoluto liderazgo lo que ha tenido en el desarrollo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior que es bueno pues una un sistema de vigilancia que se ha extendido por todas nuestras costas y que ha sido un referente para el que se está poniendo ahora a nivel europeo el que está implantando que es euro sus así que el papel de liderazgo de España de las empresas españolas a la hora de bueno de de de plantear medidas y plantear acciones que pueden que protejan las fronteras que es la terminología comercial de de todos estos productos bueno pues el lo han estado desarrollando y sí que ha tenido un papel de vanguardia a la hora de desarrollar

Voz 1667 24:19 la estrategia por lo que me cuenta suele ser que bueno pues una empresa determinada plantea un sistema que ofrece un plus respecto al que esto ah no y luego en los gobiernos lo lo compran lo contratan no

Voz 18 24:29 no no es una estrategia determinada y de hecho el el comienzo es es más allá de de de la iniciativa que pueda tener una empresa esto responde a una forma de entender la inmigración la inmigración irregular se ha convertido en una en una amenaza para la seguridad de de los estados europeos de la Unión Europea y bueno eso ha llevado a que haya una determinada forma de percibir está esta esta necesidad de proteger Europa de esta amenaza esto ha justificado que se adopten bueno determinadas políticas determinados enfoques políticos determinadas prioridades que al final han acabado necesitando de de la industria bueno sobre todo de la defensa pero también de las constructoras han necesitado unos bienes y unos servicios especializados que se han puesto al servicio de del cumplimiento de esas prioridades políticas

Voz 1667 25:20 pero realmente en los movimientos migratorios son tan antiguos como la humanidad no porque ahora se desarrolla esta industria porque ahora se crea esa esa necesidad de la que no sólo has de proteger las fronteras de guardar nuestras costas de de la llegada de nuevos refugiados de inmigrantes en general

Voz 18 25:36 pues con con la percepción que hay bueno pues por la evolución política que hemos tenido en los últimos tiempos que de repente o sea sea fijado como como una amenaza todo lo que lo que venía de fuera no se podía controlar los requisitos para poder acceder a Europa de forma legal son absolutamente e igualitario son profundamente injustos o eres una persona que viene con unos recursos demostrable eso tiene un determinado perfil un estudiante un profesional altamente capacita dado o bienes de a gastarte dinero como turista o que es el el gran movimiento de entrada a Europa Frontex cuantifica setecientos millones de personas al año entrando a través de las fronteras exteriores a Europa el problema lo que sea problemático dado lo que se ha criminalizado es la irregularidad la gente que no tiene estas posibilidades que no tiene estos recursos en esta capital para poder acceder de forma legal y no le queda más remedio que bueno jugarse la vida intentando llegar porque bueno cuanto más dificultades ponemos para que la gente intente llegar eh no es que se vaya a frenar todo este movimiento de intentar acceder a Europa es que cada vez va a ser más complicado más peligroso es bueno lo que va de año ciento cincuenta y seis personas han muerto tratando de llegar a España

Voz 19 26:53 eh

Voz 1667 26:54 también aumentará el negocio no de estas empresas de esta industria cuál ha sido la evolución porque hemos hablado de las de las cifras que habéis detectado en en el estudio pero no no sé cuál ha sido exactamente la evolución de este negocio bueno

Voz 18 27:07 en este negocio en cifras tenemos una dificultad que es la la la capacidad que hemos tenido acceso todos estos contratos pero sí que hay una tendencia a que bueno pues cada vez se invierte más en tecnología que permita bonobús muchos fondos han sido para desarrollar la tecnología que haga posible detectar perfeccionar más la detección de de personas el control a través de los pases a través de los aeropuertos verificación de visados un montón de medidas qué decide de acciones no que al final lo que lo que la tendencia muy probablemente sea que esto se vaya fortaleciéndose vaya consolidando vayamos

Voz 1667 27:47 no cada vez más dinero curiosamente contrasta con la caída de dinero público destinado a la cooperación no que también tendría que completar al menos completar estas estas políticas de control de fronteras hay una descomposición descompensación clara no Virginia entre entre ambas partidas

Voz 18 28:03 bueno es es está estableciendo un vínculo entre entre migración y cooperación que está resultando un poco perverso porque se están destinando fondos bueno la merma política de cooperación y cómo han afectado los recortes particularmente a esta política durante durante estos años se lo que se está viendo por parte de la Unión Europea por ejemplo es la tendencia a destinar fondos de cooperación vincularlo a A actividades que permita en lo que se llama prevención en origen no de de invertir mucho dinero para que sean otros Estados los que bueno se ocupen de de llevar a cabo el control desde desde sus latitudes trasladar las fronteras de Europa a otros estados eso eh en esta parte de la industria que hemos analizado y bueno pues te la contratación pública es es absolutamente residual más del noventa y siete por ciento de los de los del dinero que hemos identificado en estos contratos han ido a perímetros fronterizos y a los mecanismos de detención y expulsión de inmigrantes consideramos que la industria tiene otros otras otros aspectos de otros sectores los llamamos que es el de la acogida y la integración en la externalización pero que las lógicas económicas que lo rigen qué es lo que nos permite hablar de industria son son distintas y es lo que vamos a seguir investigando todavía no hemos hemos sacado la investigación pero que vendrá

Voz 11 29:33 en estas condiciones tiene mucho más valor lo que logró nuestra siguiente protagonista

Voz 1667 29:37 se llama now Gene llegó a España desde Siria en silla de ruedas llegó a nuestro país el día que el pequeño hay Aylan apareció en la playa de Turquía Ana pum sí habló con ella cuando el Barça reconoció su travesía

Voz 20 29:48 sí sí varió Annette Bening inquieta

Voz 21 29:51 aquí el problema

Voz 18 29:54 lo sabe Gines feliz muy feliz

Voz 0196 29:56 sí responde ante los focos de decenas de cámaras en el Camp Nou donde se explica con la cabeza de un adulta y con voz de niña vive y estudia en Alemania pero su recuerdo siguen instalados en su piso de Alepo

Voz 21 30:08 en aguas a a los pollos más y yo era feliz

Voz 1444 30:14 el equipo era todo mi mundo mis libros la televisión era mi ventana al mundo exterior lo echó de menos a lo mejor Mi vida pasadas una miserable y aburrida pero encantaba me sentía segura rodeada de mi familia de mi gente que me quería que cría en miel y que no

Voz 21 30:28 según padecían usted me antes me chisme

Voz 0196 30:33 ella y su hermana Ana RIM que sigue empujando la silla de ruedas en Barcelona hicieron más de cinco mil seiscientos kilómetros para huir de la guerra pasaron las fronteras de ocho países Turquía Grecia Macedonia Serbia Croacia Eslovenia de Austria hasta Alemania

Voz 21 30:48 Santana Santana añoro las a veces pienso que la vida era más fácil pero ahora estoy contenta de tener ambiciones un futuro por el que mirar hacia adelante para poder compartir lo que tengo que decir con otra gente y convertirlo en mi objetivo to make much sonríe

Voz 0196 31:05 sin parar sus ojos tras las gafas denotan inteligencia y un punto de timidez que desaparece en cuanto empieza a hablar a pesar de su arriesgada larga y difícil travesía quiere que la vean como un

Voz 21 31:17 es normal la OTAN concluye que me quiero contarles quiero acercarme me conozcan que me vean que soy una chica normal veo el Barça me peleo con mi hermana hago mis deberes asustó ante la pantalla con las peores de miedo quiero explicarles que soy como ellos que no soy un número que no soy algo de lo que se tienen caso estás bien Annan sexto

Voz 0196 31:43 ya aunque a veces no es fácil evita quejarse

Voz 21 31:45 ha ido quemando eso quejarme sobre que el autobús llega tarde cuando el avión llega tarde muy aburrida intento pensar en mí la frontera

Voz 0196 31:58 ella embarcó en una lancha hacia Grecia el mismo día que el cadáver del pequeño Aylan llegó a la playa lleva a los niños de Siria dentro

Voz 21 32:09 en mi corazón mi recuerdo ya no

Voz 1444 32:11 existen los niños de Alepo ya no son aquellos niños felices ahora tienen una vida miserable y nunca he perdido mi esperanza la paz y creo en mi derecho

Voz 0196 32:19 a luchar para felicidad a dar forma a penas vino a Barcelona por primera vez hace quince días en el autobús del club con viaje sorpresa para presenciar en el Camp Nou el Barça Celta ahora ha regresado para convertirse en la embajadora internacional de la Fundación y lo ha hecho en avión un contraste después de sus penurias de exilio

Voz 21 32:44 precisamente porque ahora lo tengo fácil para viajar hace que no olviden las dificultades que tuve hace que valores más hechos pésimo

Voz 0196 32:54 a veces piensa que algún día regresará a Siria pero cuando lo imagina tiene un poco de angustia para

Voz 21 33:00 la actriz no haría tengo miedo de que me yo del futuro no reconozca a mi ciudad mi sobrino

Voz 0196 33:08 mi sueño es la paz y reunirse de nuevo con sus padres que están en Turquía

Voz 1715 33:17 nuestra próxima historia nos va a atraer a territorios mucho más cerca

Voz 1667 33:20 al de nuestra frontera sur donde tenemos un ejemplo de explotación laboral evidente el de las portadoras nos interesamos por ellas por su trabajo y también por sus condiciones de vida tras la muerte de dos mujeres durante una avalancha vamos a recordar su historia con Sonia Moreno

Voz 22 33:36 las dos víctimas llegaron la madrugada del lunes como otras cientos de mujeres marroquíes a la frontera con España para entrar en Ceuta a recoger los bultos de mercancía volver cargadas con ellos a cuestas a Marruecos esperaron horas antes de que abriesen los tornos y puertas del paso fronterizo Tarajal II pero no llegaron a entrar porque murieron aplastadas en una avalancha las autopsias revelan fracturas y heridas en el pecho y en la cabeza

Voz 23 33:57 en la de andando eh

Voz 1812 34:01 los fueron dejando entrar en un hasta que estoy da vamos a las últimas y la lejanía las fuerzas de seguridad marroquíes en la frontera se nos echaron encima explica una portadora estaba en la madrugada del quince de enero en otra

Voz 23 34:13 Dani wai diaria Mel

Voz 1812 34:16 quedamos bloqueadas y la señora que falleció no se pudo mover estaba desesperada la policía en la lejanía empezaron a pegarnos puntualiza la gente estaba llorando preguntaba cómo murió su hija barra otras testigo asegura que la víctima estaba en el suelo la pista llaman a la policía de la frontera marroquí la movían pero ya

Voz 22 34:35 estaba muerta fueron trasladadas al hospital Hasán II de Castillejos donde residían Swat el Handke deja tres niños son la quinta es esta víctimas de este nuevo paso que inauguró España en dos mil diecisiete para dignificar el comercio atípico y dar más seguridad a las personas que realizan el portero sin embargo el tiempo y media docena de muertes en menos de un año la entendí por que no ha conseguido el objetivo por su parte el portavoz del Gobierno marroquí Mustafá al Half y anunció en septiembre medidas drásticas si tangibles en la frontera para evitar más muertes tras el fallecimiento de dos portadoras pisoteada por sus compañeras durante una avalancha pero hasta el momento no se conocen esas medidas las autoridades de Tetuán han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido

Voz 24 35:21 Ana Rosado buenas noches lo decíamos al comienzo es uno de los ejemplos más cercanos invisibles que tenemos a las puertas de España de esclavitud no el de las partes

Voz 0508 35:33 tras pues si está hay casos los catorce kilómetros y casi nadie sabe qué es lo que lo que pasa también creemos que cae una tarea ardua de de mi civilización tipo de esclavitud

Voz 1667 35:47 y qué es lo que pasa que es lo que no vemos a diario cuando surge la noticia de la muerte de una de estas mujeres

Voz 0508 35:55 pues no vemos que llevan esperando desde por lo menos las dos de la mañana que se levantan para dejar las labores domésticas y de cuidado preparadas que cogen un taxi hacia la frontera ahí pueden estar esperando desde las cuatro de la mañana a que abran el paso fronterizo hacia la parte española lo que no vemos tampoco es que esta espera el lo único que les garantiza estará pues el salario que van a poder ganar para ese día para la subsistencia

Voz 1667 36:24 salario que decíamos Ana que en fin es decir irrisorio no

Voz 0508 36:30 pues sí después de Porcar entre cincuenta y setenta kilos a la espalda y hacer un trayecto de unos tres kilómetros is sobre todo dependiendo de las horas que tengan que esperar con ese fardo él las espaldas pues no llega a unos quince euros por

Voz 1667 36:45 de dónde vienen estas portadoras

Voz 0508 36:47 pues son todo lo que la playa de Tetuán son de la zona de Marruecos son lo que se conocen como trabajadora transfronteriza hizo todas de nacionalidad marroquí que nos contrata puede son el eslabón más débil y la última parte de todo un entramado empresarial que es precisamente el que encargado hacer esas exportaciones desde Ceuta a Marruecos bien pueden trabajar por cuenta propia o para otra persona pero normalmente ella no sabe para quién trabaja ni siquiera sabe que él no

Voz 25 37:19 que llevan en el en el bulto que están a la espera

Voz 1667 37:22 madre mía que esto es al final lo que dices tú no gana es el último eslabón de una gran cadena para que ellas mismas no sepan exactamente quién quién les paga no por poco que sea

Voz 0508 37:32 pues sí pide además una actividad comercial que reporta más de cuatrocientos millones al año a la Ciudad Autónoma de Ceuta y como explica aguante en la última parte de de toda una serie de trabajos que precisamente hace que que sea el que tienen las condiciones más duras ahí por el que nadie o casi nadie quiere pasar

Voz 1667 37:52 estoy igual que lo sabemos tú yo Ana lo sabe quién lo tiene que saber quién puede tomar cartas en el asunto no en la situación de esta mujer o no o este asunto corresponde sólo a Marruecos

Voz 0508 38:03 por supuesto que lo sabe y sobre todo el año pasado y iniciamos una campaña incidencia política que se llamaba la injusticia la espalda y el objetivo era por si no lo sabían lo que se un poco cínico porque pasan territorio del Estado español el territorio europeo presentamos el informe en el Congreso de los Diputados es madre y después lo presentamos también en Bruselas exigiendo que lo que se tomarán unas heridas y que ambos gobiernos sobretodo se sentaran a hablar sobre ETA a esta situación que no es una cuestión exclusiva de de Marruecos porque aunque estas dos últimas muerte hayan acaeció en en lado marroquí es la mayoría de las ocasiones se producen por algo que suele pasar en fin

Voz 25 38:44 ya

Voz 1667 38:45 claro claro cuál es la respuesta no se de de tantas del Gobierno de España como de Europa no porque este son efectivamente ha llegado a a la Comisión al Parlamento

Voz 0508 38:54 pues en primer lugar al típico discurso hipócrita al que no nos enfrentamos si no la la pena a la lástima la solidaridad pero una de las medidas que nosotros proponíamos que se considerará trabajadora que tienen me que se reconociera que tenían una relación laboral con él

Voz 25 39:11 por si antes se quedó con con todo crédito

Voz 1667 39:14 qué mínimo claro que él no

Voz 0508 39:17 que consideramos nosotros hay también lo que consideran ellos que el supuesto aquí no no lo consideraron dijeron que no que eso no podía hacer y cuando lo hemos llevado a los medios incluso al Congreso nos han dicho que que es imposible porque ella lo que es una tímida autónomas y como son marroquíes no dependen de ellos

Voz 1667 39:38 bueno y en Europa también a espera de respuesta

Voz 0508 39:41 sí sí cuando presentamos el informe desde el grupo de de la Izquierda en el Parlamento Europeo se presentaron tres preguntas sobre todo porque era una cuestión de de seguridad de derechos humanos hace poco pues volvieron a volver a preguntar eso fue en el mes de junio y estamos a junio del dos mil diecisiete en enero de dos mil dieciocho no han vuelto a a contestar India han pasado ya cuatro muertes más desde esa desde esa pregunta

Voz 1667 40:07 Ana nos contaba son mujeres de la Wii Lalla no de de Tetuán son mujeres que ganan muy poquito dinero que ese pasa muchas horas fuera de casa al final si ellas faltan como es el caso de estas dos mujeres que murieron en el lunes que supone para la economía tanto de esas familias la como para la estabilidad no yo no yo me imagino los los los niños de la casa

Voz 0508 40:32 pues que es precisamente uno de los motivos pues lo que los que les lleva a trabajar en este tipo de trabajos que todas son perfiles bastante heterogéneo no se puede definir un perfil específico pero lo que sí todas tienen en común es que todas tienen familiares no oigo a cargo y a su responsabilidad el único ingreso que que al día sí es un as mucha Alario que les permite subsistir es lo que nosotros siempre insistimos con este dinero no se hacen rica allí pueden pagar alquiler y pueden pagar el agua eh no pueden pagar nada es lo único que les amparan que les garantizará que que hoy en día van a poder comer así que con este tipo de de tragedia ya no sólo es perder un ser querido sino aquella a la perspectiva de futuro es nula

Voz 1667 41:16 Ana Rosado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía muchísimas gracias gracias

Voz 1715 41:26 íbamos a terminar este recorrido con un colectivo que también cruzó fronteras está en el centro de la polémica política

Voz 1667 41:32 bueno danos emprendieron una campaña contra ellos son los manteros cuya vida se refleja en el documental el peso de la manta

Voz 26 41:45 este sindicato nosotros estamos deseando aunque hemos hecho muchas cosas el inicio pero es el inicio y todo eso es un trabajo muy duro estamos consiguiendo cosas muy importantes no podemos permitirnos relajar nunca pero nunca porque todo lo que estábamos hace solo invisible tenemos que aguantar resistir y seguir luchando

Voz 27 42:26 a nada

Voz 23 42:31 hola

Voz 28 42:32 no

Voz 29 42:38 la Min buenas noches cuando vienes de Senegal si hace cuanto lleguen a España

Voz 1667 42:44 Diez años oye alguien recién llegado a España quien se pone en contacto con él para que bueno empiece a

Voz 30 42:53 a trabajar como mantero en el top manta no es que yo como que llegó con menor de edad y en centro de de Méndez al final pidió una prisión para que me traslada a un centro de que está en que siempre el favorito

Voz 19 43:07 no

Voz 30 43:08 hay una anexión de Banesto y medio uno cuando cubrió menor de edad y me cojo en una sesión que se llama Axel después de esto tenía los papeles en regla tu de esto y condiciona a gente que está en la calle hay cosas son senegaleses como yo ya empecé a hablar conel IUN empezase a cambio conel lleva a sus casas hasta que al final me quedo con ellos Si siendo un venta ambulante hace ocho años tupé imaginamos a en España es que el sueño que tenía es que el ex viene de aquí trabajar legalmente dignamente para que nadie sigue como eh

Voz 19 43:44 eso es el sueño que tenía te da así ha sido un sueño fracasado fracasado

Voz 1667 43:50 habéis creado un sindicato no el colectivo de manteros

Voz 19 43:54 bueno hemos creado en sindicato porque es que llevamos muchos tempo aquí hizo cuando aparecen en España la única salir de que te que te deja es la venta es que llegas aquí te te dicen que tienes que lleva tres años cuando tres año que a lleva aquí que técnica hacia no puede bajando puede Cova ayuda hay pues eso nosotros hemos y la única salida que hemos encontrado aquí es la venta ambulante Senegal es un trabajo digno noble hasta que yo Mis padres vende ambulante Mi madre es ama de casa en mismo tempo es panadería en la calle no la gente no se da cuenta lo que está sucediendo un vendedor ambulante la gente lo que vez que o bien es lo que dicen lo que dicen los medios de comunicación que son mafiosos son delincuente dinero fáciles en los últimos dos años hemos intentado con granizado unos defendernos desmontada lo que a montarla lo que lo que ellos han montado desmentir las acusaciones que dicen que somos así somos mafioso delincuente demuestra la gente que la venta ambulante es la única camino que que nos han dejado aquí no daba el sueño de dos Mateos cuando cogía buenos en patera cuando andábamos en los desiertos y esto todo es que ha sido un sueño fracasado pues eso da aún la única manera que estamos la única vía que tenemos es la venta ambulante

Voz 1667 45:14 decidís unidos para defender vuestros derechos

Voz 19 45:17 sí claro hemos decidido organizarnos un sindicato es que es una asociación que la haya vamos un sindicato es que estamos trabajando desde la calle claro que fuese veíamos este sindicato es lo que defiende el sindicato es la precisión la discriminación las acusaciones el racismo que vivimos día a día en la calle eso es lo que decía defender defendemos a uno de nuestro compañero porque

Voz 30 45:43 vendría golpea pega discriminada

Voz 19 45:47 la lleno que haya por defender a su compañero porque yo esté en estos momentos si defiende a mi compañero en mañana a mí pues eso después que hemos creado este sindicato la decisión que hemos tomado sí sí la pudiese bienes y pego un dando nosotros defendemos si coge unos nos cogen todos y pegó una unos que pega todo

Voz 1667 46:10 ha cambiado la actitud de la policía

Voz 19 46:12 es que hemos después que hemos organizado hizo tomo mucho cuidado eh

Voz 1667 46:17 hay una cosa que que a mí me ha llamado la atención es la solidaridad entre vosotros no la solidaridad entre los senegaleses a las personas que os dedicáis a la venta ambulante para ayudar a eso tú mismo me lo decías antes que cuando nos pegan a uno Nos pegan a todos cuando alguien necesita algo allí vamos todos y no detienen a unos detienen a todos eso es algo que habéis traído de África es una ley que también tenemos que aprender aquí

Voz 19 46:43 hombre teclado es que en Senegal y yo convivimos ahí sí yo puedo Si si mi caso no te no no tengo un don de mi amigo y es lo que hacíamos aquí yo los compañía que que estoy viviendo hoy yo aquí pero como si fuéramos un familia aquí hay de un mundo hasta el hizo compartimos la comida cada semana cada uno da lo mismo se ha ido compramos esta mano no cada día alguien le toca cocinar tienes que cuestionar tus la familia todo todo todo todo para todos podíamos comer este soledad de Dati leemos compartirá la gente que que que que que que son Maceo Carlos nosotros gente de aquellos invitó muy amigos que que son de aquí en casa cuando fue

Voz 30 47:36 la un plato todo

Voz 19 47:39 entonces un tenemos que comer ahí ello ese flipante porque es que que miren que vamos a comer aquí le dije que sí sí sí sí comimos todos con Daniel nada fácil sin tener dos iba o qué guay es que después hemos comido dice que ha jugado este esta viene de eje que bueno que es la sociedad de edad

Voz 1667 47:58 en definitiva queréis salir de la venta ambulante

Voz 19 48:00 la es que la venta ambulante no es el sueño que hemos que que que que que muestra aquí es que el lema es que yo voy a decir es que los los medios de comunicación de África lo que demuestran los televisiones como está de nuevo como conocemos también lo Dopa es el contrario es que dicen que ahí sí Besson los miles de los los televisión dice que la gente feliz sin más hay trabajo sabes

Voz 29 48:28 te llegas aquí es es es es es es el validez

Voz 1667 48:33 esta vez la edad oye cuéntame para acabar Ramin que no se ha recibido a usar recibió alguna autoridad como grupo como sindicato de el que cannabis formada

Voz 19 48:41 sí hombre sí tenemos el apoyo de la que está en Bilbao que sean Pin nos han apoyado muchísimo asistimos sus congresos me tenemos la CNT de no de la DGT la ONG eso no la tenemos

Voz 1667 48:57 no me refería más bien a autoridades no no es eso ha destacado que os haya recibido como tal como sí

Voz 19 49:02 bueno si el Ayuntamiento de Barcelona ir ubicado que que no se que no sé si bien es que nosotros no tenemos por dos partidos tenemos problemas con los comerciantes los comerciantes nunca nunca aunque de distinta con nosotros porque el delincuente esto

Voz 29 49:18 siguen sin querer sentarse siguen sin querer sentarse

Voz 19 49:20 eso no sólo son son dos los comerciantes pequeños que tenemos muy buenas relaciones pero los que lo que más nos nos nos jueguen son los gran a empezar yo empleo estaba salón esto que estampada pastón para que siguen sigue día

Voz 1667 49:37 muchísimas gracias por acompañarnos por contarnos la historia de vuestro sindicato espero que tenga suerte y que mejore las cosas

Voz 19 49:44 a ustedes

Voz 1667 49:46 sí lo vamos a dejar aquí porque esta semana Pablo volvemos el martes que viene con más también el próximo domingo en nuestras horas habituales de emisión Iggy siempre en Cadena Ser punto com la página de Hora veinticinco también en la de Punto de fuga en la que se accede a través de la pestaña programas bien nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter tanto en arroba hora25 como en arroba Punto de fuga venga hasta luego tal hasta ahora

