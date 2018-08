Grande-Marlaska: "Hubo una coordinación más que razonable entre todas las fuerzas de seguridad del Estado"

Voz 0027 00:00 Fernando Grande Marlaska ministro el interior buenos días

Voz 0639 00:02 buenos días además como espera que se desarrolle en los actos

Voz 0027 00:05 el homenaje le preocupa que se pueden repetir escenas como las del año pasado de pitidos incluso de insultos al Rey

Voz 0639 00:10 yo estoy convencido que se van a desarrollar los actos con toda la seriedad sí la lealtad que exige necesitan las Víctor más que opinan que parte del independentismo haya convocado otro acto ante la cárcel de Lefort para homenajear al entonces consiguen interior déjame que que no hagan ningún comentario al respecto hoy que me limite a decirte que para mí es el día de reconocimiento a las víctimas del respeto a su dolor y su historia personal

Voz 0027 00:43 con la información que he recibido en estos meses que lleva al frente del Ministerio yo diría que la gestión del diecisiete de agosto del año pasado de las semanas previas en las semanas posteriores fue todo lo buena que pudo ser se hizo todo lo que se podía hacer o hubo lagunas evitables

Voz 0639 00:56 a ver sin perjuicio de de prejuzgar lo que se pueda derivar finalmente de la instrucción judicial y del posterior enjuiciamiento de los hechos yo estoy convencido de lo que conozco de lo que se que hubo una coordinación más que razonable entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que también tenemos que que ser conscientes desgraciadamente pero hay que ser conscientes que el riesgo cero no existe y en este caso concreto pues no podemos al día de hoy referir a indicar que existiera ningún fallo de coordinación ni en las semanas previas al atentado ni en los días previos ni tampoco con posterioridad

Voz 0027 01:42 ningún cuerpo de seguridad lo oculto a otro información en momentos muy sensibles de la investigación

Voz 0639 01:47 estoy convencido que no se ocultaron información sensible como la que tú indicase es decir información sensible esa que cualquier los cuerpos de seguridad del Estado entiende razonablemente bajo un análisis realizado en términos decirlo de proporcionalidad que información que fuera necesario transmitir no se transmitiera estoy convencido que su

Voz 0027 02:13 dos presos independentistas incluido Forn han firmado una carta acusando al Estado de falta de colaboración en la gestión del atentado

Voz 0639 02:20 bueno yo respeto lo que cada persona cada institución en aquel momento las responsables que tuvieran en aquel momento puedan decir que lo respeten lo que decir que que lo comparta y menos una cuestión clara que se traslade a la opinión pública alguna cuestión o circunstancias que no esté sujeta o justificada en datos objetivos yo creo que que la opinión pública exige que todas las instituciones actuemos con la lealtad diligencia que no se exige nuestra propia Carta Magna yo creo que el sentido común en el ejercicio de la de la actividad el servicio público si alguna ocasión en alguna ocasión existe o ha existido algún problema de lealtades lo razonable objetivo no sólo es decir los sino acreditarlo de probarlo si no me parece que que es peligroso en el sentido de que quizá estamos trasladando a la opinión pública algo que no obedece a la realidad pero quiero decir en este caso y que estoy convencido que que yo soy el primero que lo digo que en esos momentos en las semanas anteriores nada más acontecer los atentados después de los atentados las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los Mossos d'Esquadra las instituciones de la Generalitat las instituciones del Gobierno de la del Estado del Gobierno de la Nación este yo no era ministro entonces actuaron con la debida cohesión lealtad a a a sus obligaciones a sus deberes no me expongo ni tengo ninguna duda al respecto a ninguna de las instituciones respecto a todas las fuerzas y cuerpos a los Mossos

Voz 0027 04:09 etc las carencias de coordinación que se puedan dar entre los cuerpos de seguridad y esto no es una cosa actual esto viene de décadas atrás en todas los ámbitos en los que han a todos los cuerpos de seguridad la Policía Nacional la Guardia Civil se pueden limar con generosidad por parte de unos y otros por supuesto

Voz 0639 04:25 hacer una diferencia Aimar sustancia yo no estoy diciendo que que la la coordinación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la coordinación entre todas las instituciones del Estado las las centrales las autonómicas las locales sean perfectas yo no estoy diciendo eso todas evidentemente son mejorables debemos de mejorar las todos somos conscientes de que lo podemos y debemos hacer mejor pero yo lo que yo quiero hacer hincapié sobre todo de cara a la sociedad es que en este caso esa mínimas que pueden decir faltas de coordinación en modo alguno fueron determinantes de lo que aconteció de los atentados ni tampoco dificultaron ni las actuaciones policiales previas ni las inmediatas a la comisión de los atentados ni posteriormente en su investigación hiciesen lo que yo creo que tenemos todos que fijarnos

Voz 0027 05:19 ministro una pregunta muy concreta Es Satty era o había sido confidente del CNI o de la policía

Voz 0639 05:26 yo no lo sé yo lo desconozco en esos aspectos en ese ámbito me gustaría concretaría incluso que de la investigación judicial que se desarrolle que dirige la autoridad judicial se podrá derivar esas circunstancias y otras muchas sí dejemos en ese sentido a la Policía Judicial dirigida por el juez central de Instrucción en este caso el número cuatro quién pueda determinar y esclarecer todos los hechos esenciales

Voz 0027 05:52 a día de hoy con los datos que tiene usted ministro no nos puede aclarar porque varios cuerpos policiales visitaron a Es Satty en la cárcel

Voz 0639 05:59 pues usted sabe sino yo se lo puedo decir que muchos cuerpos policiales visitan a muchísimos ese celo personas que por circunstancias concretas pueden dar información o pueden conocer datos que luego se valoran son importantes no son importantes por plurales circunstancias es decir las comunicaciones que pueden tener todos las los miembros de la península del Estado que ejercen labores de información son plurales de quiere decir que tienen informantes de todo tipo comunican con muchas personas por qué es necesario tener una información plural lo que ocurre es que en algunos casos no de todas las personas con las que comunican las informaciones que les trasladan pueden ser importantes relevantes a cualquier fin es decir no tienen por qué trasladar toda la información que reciben por ejemplo a otros medios porque quizá en ese momento no ha sido suficientemente trascendente lo que un concreto persona informante confidente llamémosle como quiere usted llamarle haya sido o no relevante

Voz 0027 07:05 Estados Unidos avisó a España de que existía un riesgo real de atentado

Voz 0639 07:09 a mí que me conste no no no consta esa esa información quiero decir en esos términos ni tampoco que los Mossos

Voz 0027 07:17 dieran ese aviso

Voz 0639 07:18 Amin a mí como ministro del interior en esos vientos no me consta dejemos que esas circunstancias que están ahora judicializar las puedan concretarse o de detalles en Assen su casa hoy un año después del atentado el ministro sería posible con hacerlo

Voz 0027 07:35 lo yihadista del tamaño de la de Ripoll operara en un chalet como ganar aglutinando la cantidad de explosivo semejante también de bombonas una cantidad enorme de bombonas sin que levantara sospechas

Voz 0639 07:45 bueno hay medidas han adoptado medidas respecto a los precursores de materias explosivas la adquisición de sustancias que pueden ser utilizadas posteriormente para la elaboración de explosivos etcétera En el año pasado ya se promulgó es una ley dando cumplimiento a directivas de la Unión Europea en materia de prevención del Ter asimismo hay un sistema de control policial administrativo efectivo y exhaustivo en materia de venta de cualquier sustancia que posteriormente pueda ser utilizada directa o indirectamente para la elaboración de los explosivos

Voz 0027 08:21 así que a día de hoy nadie podría aglutinar entre doscientos y quinientos kilos de la madre de Satán de ese explosivo te ATP que es el que útil

Voz 0639 08:27 no debería ser posible que nadie tuviera o pudiera al quiere decir almacenar esa cantidad eso no quiere decir que vuelvo a decir que por circunstancias concretas pero pruebas decir desde un punto de vista de prevención de normativa exigente de Cuba dentro de esa normativa de prevención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la obligación que contraen los lo que se llaman los sujetos obligados que son aquellos comercian productores comercian DS etcétera mediadores en la en la en las transacciones económicas con ese tipo de productos tienen la obligación directa de definir cuáles son las transacciones quienes adquieren qué cantidades adquieren tienen con qué fin Koke objeto trasladarlas posteriormente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quién quiénes evalúan todos esos datos

Voz 0027 09:19 no es que el año pasado hubo vendedor este periodo ha sido de hidrógeno de acetona que dijeron no sorprendió que vinieran a comprar esto para fabricar THP o con lo que se podría fabricar pero quedó en eso en una en una sorpresa de los vendedores eso no llegó a los cuerpos de seguridad

Voz 0639 09:34 bueno lo que digo es la situación actual tampoco digamos o extrae o a cabe extraer que en aquel momento no había una regulación en todas material explosivo en materia de ventas como usted ha referido expresamente había vendedores había eso que dijeron eso mire si lo decían es porque sabían que tenían una obligación de comunicar porque todo ese tipo de personas con ese tipo de licencias tienen unas obligaciones concretas de poner en conocimiento yo les diría si les pareció extraño independientemente de cualquier otra circunstancia burocrática porque no les hicieron siguiente pregunta por qué no lo pusieron en conocimiento de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque decir esto de que me parece extraño una cosa o por lo compraron a posteriori pues me parece una falta vuelva al certamen permíteme permíteme que diga la no es de ese usted le pareció extraño en ese momento cuando se pide también la colaboración y la cooperación por cualquier circunstancia y unos porque usted no lo puso en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 0027 10:39 ministro cuando a raíz de los papeles que se encuentran en Alcanar Mosso d'Esquadra llama por teléfono a Younes Abouyaaqoub la mañana el diecisiete de agosto se fallo ahí en lugar de llamarle por teléfono se había tenido que localizar físicamente a Younes Abouyaaqoub

Voz 0639 10:50 a ver pero es que esto de intentar valorar todas las circunstancias no una vez acontecido los hechos es como que hubiéramos hecho todos en muchos acontecimiento esos sucesos de nuestra vida una vez aconteció de hecho no sabiéndolo todo lo que tenemos que valorar es si se actuó correctamente atendiendo a las circunstancias no al resultado final vamos a fallar Aimar apartados de la actuación en relación a las circunstancias que concurren en aquel momento haciendo un poco abstracción aunque cueste hacerlo de de la de los atentados finalmente finalmente petrificados en esos términos no podemos deducir evidentemente ningún error sino una actuación razonable de los Mossos d'Esquadra en aquel momento de dilucidar que aquello podía acontecer a mucho esas circunstancias o a distintas posibilidades ya había que ir excluyendo una u otra lo que no hubo es una omisión o una dejación

Voz 0027 11:49 opción ministro la actividad yihadista en España es un fenómeno que va a más

Voz 0639 11:54 no no no no no es un fenómeno que vaya a más quiero decir ni en España y no digamos en España el terrorismo yihadista es un fenómeno global ya afecta a la sociedad mundial en lo que a nosotros concierne desde el ámbito regional a toda Europa lo estamos viendo ni en Europa Ny en España va más al terrorismo yihadista es decir es lo que no podemos ser ser tampoco demasiado ese sentido de autosatisfacción es lo que estamos consiguiendo pero quiero decir el Tae Se está en franco retroceso bien son los territorios que han ido perdiendo en la zona del conflicto el califato etcétera lo cual esto no incide en que no tengan posibilidad de actuar y muchas veces las organizaciones terroristas cuando están más débiles tratan de actuar de hacerse presentes con mayor intensidad pero hay un control efectivo directo sobre todo el movimiento terrorista si hay una cooperación internacional importante irrelevante no sólo dentro de los países de Europa sino también con países importantes como son el norte de África en el sentido de tener una intercambio de información que incrementa los parámetros de seguridad para el conjunto de la sociedad se reduce el número de procesos de

Voz 0027 13:18 de radicalización o de autor radicales de los que tienen constancia el Ministerio del Interior

Voz 0639 13:22 se hacen políticas en ese sentido para hacer efectiva tenemos políticas de Dante radicalización por ejemplo en prisiones fuera de prisiones etcétera

Voz 0027 13:35 las cárceles españolas son un foco de radicalización no

Voz 0639 13:38 a ver no son las cárceles españolas un foco de radicalización cualquiera lo sabe se conoce es que en las cárceles a Vido fenómenos de radicalización que haya habido fenómenos de errático en las cárceles en las expresiones que puedan existir focos de radicalización bueno momentos de radical que decir porque la palabra foco foco como todas las prisiones españolas no es decir pero si hay una posibilidad de que haya una radicalización en las prisiones como hay radicalización no puede que haya radicalización en concretas mezquitas dependiendo etc o en otros centros sociales todos ellos evidentemente son conocidos objetos de conocimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en tal sentido son objeto de investigación de seguimiento de evaluación continua para minimizar cualquier tipo de riesgo en materia de radicalización

Voz 0027 14:35 desde que usted exministro las fuerzas de seguridad han desbaratado algún atentado terrorista

Voz 0639 14:40 a ver atentado terrorista como tal objetivo que pudiera tener lugar en a corto plazo no hay una constante evidente pero desde que soy ministro usted ya ha tenido conocimiento como recientemente ha habido distintas detenciones de personas a las que se les imputa la integración en organización terrorista la posibilidad de que esa integración pudieran favorecer o facilitar la comisión de distintos atentados terroristas

Voz 0027 15:07 el Gobierno contempla rebajar el nivel de alerta antiterrorista actualmente está en un en un nivel cuatro sobre cinco se plantean baja

Voz 0639 15:13 el uno tres no hay ningún planteamiento en ese sentido al día de hoy quiero decir el Gobierno tenga en cuenta que el Gobierno está en esa materia completamente asesorados de lo que dicen las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hacen los distintos informes que participa dan en la en la semanalmente en la mesa de valoración de la amenaza terrorista son las el conjunto de las fuerzas y cuerpos de Suria el Estado Policía Nacional Guardia Civil tiene también interviene Mossos d'Esquadra la Ertzaintza todos ellos intervienen estable centralizan los informes concretos que determinan la evaluación final ya ellos fundamental esencialmente son los técnicos los peritos de sería muy temerario que políticamente sería en contradicción con esa evaluación de los peritos

Voz 0027 16:05 ministro algunas víctimas aseguran ahora en el primer aniversario que han tenido que va a ser un via crucis administrativo que muchas veces en sentido solas están sentido sin un interés real por parte de las administraciones de saber cuáles serán sus necesidades usted comprende esa queja

Voz 0639 16:21 a ver yo no me voy a confrontar nunca lo he hecho yo tengo creo que soy una persona que tiene una experiencia vital y un compromiso al crédito dado con las víctimas del terrorismo de todos los terrorismos creo que que no es algo nuevo en vivirá ese compromiso vuelvo a decir compromiso acreditado perdón que sea un poco personalista en esta materia pero quiero que esta cuestión que declara yo no voy a confrontar a utilizar nunca a las víctimas del terrorismo en un sentido ni en otro jamás las quejas ellas por supuesto aparte de que no voy a confrontar las quejas las estudiaremos la lo haré pero tengo que decir también como ministro del Interior como ministro que dirige dentro de de su ministerio la dirección de asistencia a las víctimas del terrorismo que desde el minuto cero de los tres atentados del diecisiete de agosto del año pasado distintos funcionarios con quince años de experiencia en el tratamiento de las víctimas se trasladaron a Barcelona y Cambrils para dar la asistencia a los mismos se constituyó una sucursal decirlo de la oficina de la existencia de víctimas en el en la Delegación de Gobierno de Cataluña San estar San en cuadro al día de cuatrocientos seis expedientes así frente a psicológicas ha dado desde el minuto cero a todas las víctimas que se nos trasladaron desde el conjunto de administraciones como que habían sido víctimas al día de hoy ávido un desembolso económico que será todo es Betty para las víctimas no me gusta hablar de desembolsos económicos cuando hablamos de víctimas pero quiero decir que han sido cercanos a los diez millones de euros al día de hoy seguimos trabajando solo faltaría en las víctimas inmediata a lo de las lo de las quejas de alguna de las víctimas serán estudiadas faltaría más se va a ampliar

Voz 0027 18:20 plazo que tienen las víctimas para ser incluidas en el registro oficial de víctimas con los derechos que eso comporta

Voz 0639 18:26 tenemos un plazo que es un plazo legal la modificación legal exige su tiempo pero lo que nosotros lo que sí hacemos hemos hecho y haremos siempre es una interpretación absolutamente flexible de los tiempos para dar satisfacción al conjunto de las víctimas del terrorismo es decir las víctimas del terrorismo para mí y creo que para cualquiera deben de ser lo esencial porque han sido y son las víctimas de aquellos ataques hacia nuestra sociedad hacia en nuestros valores y que los han sufrido es por nosotros por el conjunto de la sociedad de la sociedad democrática por el conjunto de Ciudadanos en primera persona yo creo que eso ya es más que suficiente para que cualquiera de nosotros seamos absolutamente solidarios con

Voz 0027 19:12 el ministro lo terminamos pero lo quiero hacer un par de preguntas sobre otra de las ramas de su ministerio de las muchas ramas de su ministerio algunos de los países del pacto del Aquarius han enviado ya personal a Malta para llevarse a los migrantes que les corresponden

Voz 0639 19:24 España España estamos en comunicación directa desde la dirección de política interior que es don de la que depende la subdirección de asilo y refugio estamos en comunicación directa cuando van a llegar a España esas personas cuando sean posible los trámites quiero decir pero estamos en comunicación directa ya sabe usted que tenemos una asignación es un cupo y luego es la determinación de de las personas que en concreto vendrán a España

Voz 0027 19:50 por qué ha recurrido al Gobierno la sentencia de Estrasburgo que condena a España por las devoluciones en caliente

Voz 0639 19:54 por qué la materia de inmigración es una materia eh es una política de la Unión Europea no es exclusivamente una política de España las fronteras son las fronteras de la Unión Europea si queremos generar Unión Europea generamos Unión Europea para generar Unión Europea hay que saber que somos dependientes de cuáles son los criterios de la política de la Unión Europea hubo países de la Unión Europea Francia Bélgica Alemania quedando les el traslado ya que intervienen se remite la causa a la Gran Sala informaron en ese sentido insistió en que recurrirán informaron en el sentido de entender que debía ser estimada la petición que formalmente había hecho el Gobierno español al recurrir la resolución del Tribunal Europeo

Voz 0027 20:42 a usted ministro se siente cómodo amparándose en la ley mordaza para justificar que según la legalidad vigente no se producen devoluciones en caliente como las que todos hemos visto en los medios el último santo a Ceuta

Voz 0639 20:53 bueno yo no es sentirme cómodo en incómodo y ayer a la mañana la representante de ACNUR te contesto a usted en ese sentido a Francesca Fritz le contestó de una forma que yo creo bastante razonables puedo compartir o no compartir sus criterios pero bastante razonable esto no es hacer guerra de ningún acontecimiento etcétera ni sentirnos cómodos ni sentirnos incómodos es decir garantizar los derechos fundamentales las libertades de todos los ciudadanos de cualquier país es una es una cuestión muy compleja eh dejemos ahora que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que su gran sala resuelva easy Jet en base a esa resolución la Unión Europea y en el marco de la política migratoria acordará lo lo que proceda pero quiero decir que garantizar los derechos y libertades fundamentales es algo muy complejo y no nos quedemos en lo formal en vayamos al contenido material

Voz 0027 21:51 ministro más allá de que la ley lo permita usted cree que un inmigrante que está tres cuatro cinco metros dentro de España pisando suelo español puede ser devuelto sin posibilidad de pedir asilo sin posibilidad de tener una asistencia letrada

Voz 0639 22:04 usted está haciendo ya una referencia ir sacando de los hechos tal y como lo relata una conclusión pues no no es que esos hechos son ciertos son probados acreditados están en suelo español lo está en otra circunstancia dejemos que la Gran Sala lo diga qué valores y las posibilidades de César persona pudo solicitar con garantía o no también asilo o refugio en Marruecos ante las autoridades españolas por ejemplo en Marruecos circunstancia es de ese tipo antes nuestra representación diplomática que decir que son cuestiones Aimar y muy complejas desde un punto de vista el jurídico y no podemos hoy o yo no llegaré a una conclusión de blanco negro y en ese sentido estando judicializado y estando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos creo que es donde debe rezar hace que resolverá en breve

Voz 0027 22:59 Fernando Grande Marlaska ministro del interior la agradezco mucho que haya estado esta mañana en la Cadena Ser buenos días