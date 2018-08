Sofá Sonoro: Las cuatro vidas de Chavela Vargas

Voz 1 00:00 de

Voz 0411 01:41 creo mucho en ello cetáceos es mexicano creo mucho en del de la siguiente tengo que la diosa de la vida de las muertes en el mito plantea el señor de la muerte también Ellos te preparan para partir yo pienso que la muerte muy hermosa que mundial me dijo vámonos y le dije todavía no me invitas todavía la vida le dijo Déjame el antropólogo prestan en la porque tengo mucho todavía que hablar con ella

Voz 9 02:51 la voz de Chavela Vargas

Voz 0084 02:52 las apagó el cinco de agosto de dos mil doce pero su fantasma su alma sigue entre nosotros para su amiga Martirio chamana nunca se fue del todo

Voz 10 03:01 pero una foto factoría en la puerta de mi casa entonces yo no saludo a ver qué pasa por supuesto por la mañana cuando me levanto doy paso a Velilla tanto canciones de ella

Voz 11 03:14 mira ayuda muchas veces mi hablo con ella o sea yo tengo la sensación de que ella son

Voz 10 03:20 de vuela la tengo toda

Voz 12 03:36 yo en un concierto la vía hay gente había butacas vacías que fue el primer concierto creo de la gira que tuvo ocultar espacios vacíos pues largos decía pues qué lástima por los que no rellenaron ese de esos espacios de la de los asientos porque el concierto tuvo de energía que era como que paso aquí ir yo sentí que estaba Charremos que sí aprendido

Voz 0084 04:42 el fantasma de Chavela Vargas lleva ando por los teatros que cimentaron su leyenda

Voz 15 04:46 o al menos eso es lo que afirmaba Natalia las

Voz 0084 04:48 el CADE que heredó su última bandas

Voz 15 04:51 inseparables manacorí provincia Anita

Voz 3 04:54 mi fría sobre mí bendito no he atendido

Voz 0084 05:16 Chavela Vargas es la voz más poderosa que ha cantado en nuestra lengua un artista maldita que estuvo cerca del olvido pero que tras su muerte pasados los noventa años alcanzado esa altura musical que tuvieron las más grandes artistas como Billie Holliday Nina Simone o Ella Fitzgerald subida tuvo mil vidas y dos partes una en Méjico donde se hizo grande de la mano de su amigo José Alfredo para luego desaparecer abrazada a una botella hay otra más tarde en España donde de la mano de Pedro Almodóvar consiguió brillar ya anciana sobria como nunca lo había hecho hoy dedicamos el sofá Sonoro a una mujer especial a una cantante única empezamos

Voz 16 08:10 queda que emisora

Voz 0084 08:18 la Bella Vargas es la protagonista del sofá Sonoro de esta semana un viaje por la historia por la fascinante historia de esta mexicana quién y se llamaba Chavela Miera de Méjico Lucía Taboada nos cuenta sus inicios el comienzo de su aventura

Voz 1322 08:36 Chavela Vargas no es ni Chavela ni mejicana de nacimiento María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizcano nació en Costa Rica pero a los catorce años a los diecisiete elijan ustedes se fue sola a México a su México que respiraba arte y parranda en los años treinta

Voz 0411 08:50 mis padres se divorciaron a mí me tocó ir a vivir con unos tíos no veía nunca a mi mamá no sabía dónde estaba no veía a mi padre no veía a nadie if we agarrando no ni odio o no pero me fui llenando con la vena Islas Hesperia cada vaso de Mi cuerpo me lo fui llegando de un coraje que te juro que ha vez vetaba paso fuera ahí arranca con la frase

Voz 1322 09:25 allí vivió en la azotea de una pensión regentada por mujeres nicaragüenses por cien pesos al mes hizo de todo trabajo de chófer en la cocina de todo mientras en las audiciones le decían que no que su estilo no era bonito

Voz 22 09:40 yo de América México grande leído me escribió pero no me crió hoy Linda eres no médico

Voz 7 09:49 Belén de hacer mujer después

Voz 1322 09:51 que Chavela no cantaba de cualquier forma le daba la vuelta a las canciones esto lo descubrió el compositor y cantante José Alfredo Jiménez su gran mentor y compañero

Voz 1322 10:14 cuando Chavela se subía al escenario se asaltaba todas las normas establecidas incluidas las de vestimenta

Voz 1322 10:23 en los años cincuenta logró cierta fama un Acapulco repleto de turistas y estrellas estadounidenses repleto de Tequila glamour actúa en la sala champán Room del restaurante La Perla esa fama le lleva a actuar en la boda de Elizabeth Taylor en aquella época floreciente Chavela conoció a Ava Gardner con la que dijo haberse despertado sobre una cama arroje esto cuadra isquemia en fue entonces cuando nació la verdadera Chavela la de su guitarra la del corazón al descubierto la de su primer disco en mil novecientos sesenta y uno que ya sonaba así

Voz 0084 12:02 comenzó su carrera discográfica Chavela Vargas la mujer a la que dedicamos esta semana el sofá Sonoro un sofá Sonoro bastante concurrido está con nosotros Loreto Sánchez periodista del Independiente bienvenida Loreto

Voz 0137 12:13 hola Alfonso en placer

Voz 0084 12:15 no es mío como también es contar de nuevo con una habitual como tónica hasta Arnaldo que está ahí en Radio Barcelona hola Toni

Voz 19 12:22 Alfonso qué tal cómo estás

Voz 0084 12:24 estamos aquí preparados para recorrer la vida de Chavela un viaje que nos contaba ya lucía sus primeros pasos en México pero cómo era esa ciudad a la que llega Chavela y en la que empieza actuar

Voz 0137 12:36 pues Chavela llega o México que está en efervescencia cultural tanto el cine como el arte como la música pasa en un gran momento está el movimiento surrealista están Frida y Diego entonces yo creo que ya ve bastantes oportunidades en esa ciudad y sobre todo se encuentra aunque luego veremos que no la tan liberal con una ciudad más liberar a lo mejor de lo que ella pensaba

Voz 0084 12:56 lo cierto es que siempre sintió un profundo amor por por esa tierra y esto es lo que decía la cantante de aquel país

Voz 0411 13:04 su música yo soñaba como para hizo que se llama México México me enseñó a hacer lo que soy pero no con besos y abrazos a patadas mazos México me agarro sin me dijo te voy a hacer mujer te voy a criada en Tierra de hombres de voy a enseñar a cantar quieres cantar bueno tiendas que pueden enfrentar que a lo mejor que hay

Voz 7 13:28 en México a patadas camino

Voz 0084 13:30 sabe la Vargas fueron unos años intensos en los que Chavela se abrió paso no fue sencillo para ella nada en realidad fue sencillo en subida sobre todo porque Chavela no representaba el ideal de cantante que había en México un estereotipo de mujer Loreto en el que Chavela desde luego no encajaba para nada

Voz 0137 13:48 no no encajaba pero no encaja nunca es decir desde pequeña Chavela no era una mujer al uso o lo que se podía considera en ese en Méjico una mujer femenina y cuando llegó a México tuvo que intentar fingir ser esa clase mujer se dejó el pelo muy largo se puso unos tacones se veía ridícula pero pensaba que era la única forma que tenía un poco de de triunfar o de que le diesen más conciertos

Voz 0084 14:10 lo cierto es que lo intentó se vistió como decía verdad dentro un tiempo como se esperaba que debiera vestir una mujer hasta que se cortó el pelo se puso pantalones un poncho dijo aquí está Chavela Así lo explicaba la propia cantante

Voz 0411 14:23 fieles lesbiana están Mágina vivimos en una sociedad patriarcal lo que estamos platicando entonces este

Voz 0137 14:33 tienes que respetar BBC bodas

Voz 0411 14:38 respetar y hacer que te respete no voy andares poniéndome alguna gente que trabaja como yo tiene que cuidar cierta cosa no puedo andar allí de común cartelón diciendo que soy lesbiana no esa Sorribas no fíjate que no

Voz 0084 14:53 y tú

Voz 23 14:56 ya claro

Voz 24 15:00 entró por la venta

Voz 23 15:05 qué cosa más bonita cuando la luz

Voz 25 15:12 iluminó tu cara

Voz 15 15:20 no se puso en carteles hoy les bien

Voz 0084 15:22 la pero nunca ocultó quién era Chavela Vargas a una mujer sobretodo pasional como nos contaba Martirio una mujer que no ocultaba lo que había detrás

Voz 10 15:32 se quiera o no esté entonces no he Un libro abierto de de valentía de corazón que se entrega a más sin reserva pero para saber perfectamente ese corazón que personas a las que no merecía la pena entregarse entera no hay una especie de inteligencia de decir bueno haber dejado yo me he metido los jardines que no eran los míos mi hijo me satisface saber que soy capaz de hablar

Voz 0084 16:02 mil novecientos sesenta y seis llegó a las tiendas el segundo disco de Chavela Vargas noche bohemia con esta maravillosa verde luna

Voz 0084 17:58 no estamos repasando la carrera de Chavela Vargas en compañía de Loreto Sánchez y tónica estar nado esto es lo que no decía la la gran Martirio me parece además de lo más acertado su forma de ser una forma de ser de Chavela determinó su carrera como también lo hicieron en parte sus amistades una de esas figuras claves en su gran compañero de fiestas y quizá la persona con la que mejor se entendió era el cantante y compositor Jose Alfredo que en cierta medida fue también su gran valedor que significó para Chavela la figura de José Alfredo

Voz 0137 18:27 pues yo creo que para Chavela los significó todo en un primer momento fue él fue José Alfredo de la que le ayudó un poco a meterse en el mundo de la música la que la promocionó y sobre todo yo creo que fue el que la escucho es decir todas esas noches de borrachera hay puestos hasta arriba de Tequila supongo que al final la harían que fuesen grandes amigos hay una cosa que a mí me hace mucha gracia que cuentan que cuando se murió José Alfredo Chavela se lanzó hacia José Alfredo totalmente borracho y la mujer de José Alfredo dijo dejen la que está sufriendo tanto como yo

Voz 0084 18:58 pues yo creo que ya que la mujer que esa esa esa línea no de está a la misma altura que yo lo estaba pasando igual que yo José Alfredo Tony es una una persona clave para entender lo que es la cultura mexicana de de esos años cincuenta sesenta

Voz 19 19:14 sí a partir a una figura en ese momento todavía ciertas mujeres necesitaban de un apoyo en apoyo de un músico como él consagrado con carisma y lo más importante si Jorge Alfredo decía o vaticinaba que Chavela iba a llegar donde iba a llegar todo el mundo iba a hacer caso no entonces bueno era como llevar un sello un sello de calidad básico e importante no lociones

Voz 0084 19:40 estos que entablaron una amistad muy especial amistad que se forjó sobre todo en las cantinas

Voz 0411 19:47 entraban gozaban de salíamos lunes

Voz 0084 19:49 lo bebido

Voz 0411 19:52 todo lo que había que la gente preguntaba no te puedes tomar una copa no lo hay

Voz 28 19:57 decían dueño el tendrán Pantano hay el dueño el tema les tenía miedo si llegaban puntos de no me van a vaciar esto porque se quedaban dos su presidencia

Voz 9 20:07 el gran puro

Voz 0411 20:11 cada vez que se empotró echamos unos caía mucho soy días ya se cayó ante ellos se cayó el otro ineludible mucho la pasamos bien

Voz 5 20:25 sueño libre eh el horrible

Voz 29 21:20 lo pasaban bien Alfredo

Voz 0084 21:22 Chavela Jose Alfredo fue un hombre clave en la vida en estos primeros años gran compañero su socio de tragos el escritor de sus grandes éxitos en los años sesenta comienza también el declive de Chavela en parte por su carácter y también por su alcoholismo que la vale estrenando y eso Toni le acaba pasando una tremenda factura la cantante

Voz 19 21:42 pues sí era era evidente de hecho me gusta mucho lo de socio de tragos socio de tragos es un un gran término pues si a sacaba apartando a ver tarde o temprano iba a pasar alcoholismo por un lado y ese carácter volcánico del que ella presumía además de ese carácter y eso era un coctel demasiado peligroso ir Chavela un gesto que daban un clava acabó descubriendo sus secretos sus debilidades Un caso parecido al de la citabas al principio del programa no hay cierto paralelismo pero cuál era Francia ha entrado más que una llegó a tiempo de redimirse de retomar el vuelo y la otra pues desgraciadamente pues no no no no sucedió no

Voz 0084 22:25 hombre que Chavela Vargas podía ser alcohólica pero Billie Holiday era era heroinómanos si no

Voz 19 22:30 sí era otro rollo pero bueno muy bueno que te voy a contar ya no es sólo otras ocho en otras circunstancias pero una etapa parecida de hecho casi están en años hay casi paralelos no y eso ella supo apartarse en aquel momento no tenía mucha ofrecer pero su legado su voz sus canciones supongo estará de acuerdo a los Loreto que también el carisma que ella siempre tuvo o no y eso obviamente no podía caer en el en el olvido no

Voz 0084 22:58 también fue una mujer que con los años y entre las recuperarse supo hablar en plata de lo que significó sus años oscuros su alcoholismo

Voz 0411 23:06 el alcoholismo es una enfermedad es una dependencia del alma de la sí quizá más claro que eso te llega al organismo IT descompone tu cerebro pero bueno del más una enfermedad psíquica una enfermedad de soledad de abandono de está rodeado de muchas gentes si al final nada no mates de ella con mi

Voz 0084 23:36 estará acompañada y al final nada muy clara como siempre Chavela Vargas que también se auto disparó

Voz 19 23:42 mucha gente dice que no la acepta que la rechazaban pero también Chavela era súper

Voz 30 23:47 por enemiga ella misma no porque esto de que le bajas que no voy a el dueño de Turís que da

Voz 0084 23:55 Moon no puede ser la mejor cosa que puedes hacer carrera no esto es lo que decía la escribe la directora de análisis que que el año pasado presentó un documental maravilloso sobre hecha él del que hemos sacado algunas de las declaraciones de de este programa tras sus mejores años en Méjico Chavela desaparece del mapa durante años hasta el punto de que muchos Lorento llegan a darla por muerta incluso

Voz 0137 24:17 sí la verdad que me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho la directora del documental porque porque la verdad es que levantó la novia al que le pagaban las facturas por decirlo de alguna más era y fue eso quedarse sin dinero está totalmente alcoholizado lo que le llevó a desaparecer muchos la dieron por muerta pero en realidad estaba viviendo en la casa de la que había sido su asistente yo estuve ahí muchos años creo que tuvo alguna que otra visita amorosa pero pero pasó muchísimos años que nadie sabía nada hasta que ya un día fue la que quiso renacer pero fue ella nadie ayudó a Chavela salir del hoyo

Voz 19 24:53 por eso tenía esa capacidad no para cantar tanto a la soledad no no estaba bueno la cantaba habitualmente porque ese manejaba muy bien si se manejaba muy bien no en esa situación lo también se manejaba muy bien en la cantina nos rodeada de gente no pero o tenía esa especie de dualidad no

Voz 0084 25:11 también tuvo su momento en el que como con contaba Loreto ella decide volver volverá a un local volver a subirse a un escenario y sobre todo ese momento en el que decide cantar sobria por primera vez y es un es un hito para ella algo que no sabía cómo se hacía porque Chavela era de las que se bebía una botella de tequila antes de cantar y una botella como poco cuando acaba el concierto oí ese momento que lo cuenta muy bien además en en el documental te ponen los pelos de punta de Chavela diciendo es que no sé si voy a ser capaz de hacer esto de de subirme al escenario a mis algo que en el documental me llamó mucho la atención no sé cómo lo lo vais vosotros pero a mí ese momento de Chavela me parece tremendamente crudo de voy a hacerlo

Voz 19 25:54 bueno la sinceridad no suya siempre cuando explica las cosas en este caso también lo dice muy abiertamente no es como cuando habla de Suu Levi lesbianismo no que lo lo proceso cuando ya tenía ochenta y un años no pues su alcoholismo lo mismo hoy ya reconocía que no era no se veía capaz de subir al escenario sin haberse bebido esa botella de tequila no

Voz 0084 26:13 una noche de pronto reapareció en Méjico para sorpresa de todos aquellos que pensaban que Chavela Vargas ya no estaba en nuestra tierra

Voz 0084 27:45 ese es el punto de partida del regreso de Chavela Vargas en Méjico un regreso que luego tuvo mucho que ver Pedro Almodóvar y también en España donde ha reapareció para alegría de muchos Loreto

Voz 0137 27:57 pues la verdad es que acabó con ella un empresario y la volvió a relanzar otro en este caso era un empresario español que es Manuel Arroyo

Voz 0084 28:03 qué le vio allí en algo que no se dedicar

Voz 0137 28:06 la música además pero se empeñó en traer a Chavela España la trajo montó un concierto vendía absolutamente todos los todas las entradas y ahí estaba Pedro Almodóvar Iggy aparece Pedro Almodóvar en acción se convierten en amigos íntimos diésel pues el ella le llama mi segundo marido en la tierra y es él el primero supongo que era José Alfredo y el segundo es

Voz 19 28:26 a modo para serles que Ana Torroja casi tantos e Isabel Taylor elegido viene el ese día Faubel el uno de mayo de mil no

Voz 0084 28:36 cientos noventa y tres Chavela Vargas se presentó en una sala Caracol de Madrid totalmente repleta de ahí estaba Pedro Almodóvar

Voz 28 28:43 me me llamaron para decirme que Chavela volvía a España hay volvía a cantar bueno pues me aquello me conmocionó porque yo no estaba seguro estaba seguro que iba a venir pero no estaba seguro de que dé de si quería verla o no porque veinte años son muchos años incluso para una mujer como como Chavela Vargas durante durante esos veinte años la voz de Chavela me ha hecho llorar muchas veces In en esa voz encontrado yo creo que una de mis mejores interlocutores encontrado también un espejo muy fiel a mí mismo

Voz 0084 30:34 a Pedro Almodóvar presentaba así a Chavela Vargas en la sala Caracol aquella noche en Madrid también estaba Martirio si lo recortado para sofá Sonoro cómo fue aquella noche

Voz 10 30:46 aquella noche fue como un resplandor de vida cosa mágica absolutamente todo el mundo que estábamos allí terminamos llorando y alucinando de cómo se podía una mujer sola con los dos guitarristas a organizar semejante ceremonias que cosa no impresionante a nivel espiritual a nivel artístico a nivel poético a nivel dramático

Voz 0084 31:23 primero vino Madrid y luego Toni Chavela cumplió uno de los grandes sueños de su vida que era actuar en el teatro Olympia de París

Voz 19 31:30 sí de hecho el mérito de Chavela no fue otro que ese el seguir cumpliendo sueños aunque la edad y la mochila que llevaba pesara no por eso Momo motivo tanta gente en la chica todos de alguna manera por ejemplo yo he llegado de alguna manera Chavela por los testimonios de otros no cuando entrevistado a Natalia la Forcada del martirio que están en este programa hoy participando con con sus experiencias pues han puesto de manifiesto eso el amor que sentían por por por Chavela el concierto de París fue la confirmación ella estaba de vuelta ya brillaba son creía no lo hacía falta nada más que abrir la boca cantar como ella cantaba esa canción que es me gusta mucho particularmente sea maillot adoro sí era muy sencillo sube al escenario cantaba para ella fue una cumbre porque de hecho ese concierto de París Le volvió a abrir la puerta a grandes escenarios de hecho una de sus frustraciones cuando tomó la decisión de apartarse Durana Toronto una temporada de la música era es que no llegaba a salir del circuito de garitos no cuando ella ya en ese momento merecía mejores escenarios no iba a partido el concierto de París empezó a tocar en Gando grandes plazas Il Le quitaron el veto en México que en ese momento y hasta ahora vetada

Voz 0084 32:46 otro claro ahí era el de actuar en el Bellas Artes de México

Voz 19 32:50 en el Bellas Artes es curioso porque antes hablamos de

Voz 0084 32:53 todo vale quién tiene mucho que ver en que actúe en París es Pedro Almodóvar que para que Chavela la abrieran esas puertas tuvo que asegurar a los promotores que él iría personalmente Pedro estaba ya muy consolidado sobre todo en Francia como de como director tuvo que ir él a las ruedas de prensa sentarse junto a Chavela dar las entrevistas juntos que Chavela le decía Pedro me hace falta vete que quieren hablar conmigo Chavela no sabía qué parte del acuerdo bajo manta era que tenía que estar Pedro en en las entrevistas así recordaba Chavela Vargas su gran sueño de cantar en París

Voz 0411 33:26 yo tenía pavor decantar el dinero nadie me va a entender nada no sé que te entendieron porque salieron de dónde está yo Cantando ponerse un pues tengo unos hacía cuatro horas que nadie me conocía

Voz 36 33:40 ya a las seis hora ya era

Voz 0084 33:42 polvo para hablaba de todo París hablaba de Chavela Vargas canta en París actúa como decíamos en en Buenos Aires en el Bellas Artes de México D F vuelve al estudio con gran frecuencia en estos años noventa que suponen todo un renacer para Chavela que tenía ya los setenta años cumplidos un regreso Loreto totalmente inesperado y totalmente maravilloso y que presenta una Chavela diferente a la de sus inicios musicalmente y también de presencia

Voz 0137 34:07 hombre la verdad es que es una segunda oportunidad muy bien aprovechada en el concierto que tú hayas mencionado del Bellas Artes de México estaban todos los políticos mexicanos y le dieron las llaves de la ciudad de México es decir después de no querer saber nada de Chavela Vargas Chavela Vargas volvió a convertirse en un icono de la canción mexicana yo creo que Chavela lo disfrutó bastante porque ella ya se veía en esa casita que hemos hablado antes se veía sin volver a cantar y resulta que la segunda oportunidad que le dan para lanzarse los escenarios se la dan a lo grande con setenta años

Voz 0084 34:39 setenta años que no es más fácil en dos mil tres Chavela cumplido otro sueño tocar en el Carnegie Hall de Nueva York aquella noche la actriz mexicana Salma Hayek se encargó de presentarla

Voz 29 34:49 la Bella no canta Chavela es una canción se transforma en una canción es una mujer que nos recuerda quiénes somos o nos canta una Chavela diferente una Chavela llena de paz

Voz 0137 35:07 llena de amor

Voz 29 35:09 una Chavela indestructible ella representa la verdad porque todo lo que ha hecho en su vida y cuando canta sólo es verdad nos recuerda quiénes somos en este lugar histórico

Voz 37 35:27 en este lugar histórico donde cantó Billie J

Voz 29 35:31 desde esta es la Billie Holiday de los latinos de Hispanoamérica

Voz 37 35:38 un merecido lugar una M

Voz 29 35:41 crecida celebración a una mujer que lo ha sobrevivido todo con dignidad y con gracia con ustedes Chavela Vargas

Voz 0084 37:33 a Chavela Vargas en Nueva York como la Billie Holiday de los latinos tocando en el Carnegie Hall en el que también tocó Billie Holiday al salir de prisión donde regresó Chet Baker bueno un una escenario mítico de Nueva York a ministro me parecen la cima de la carrera la de Chavela Vargas un disco que a mí me ponen los pelos de punta el sonido que tiene que la confirma también junto al concierto de París como una gran estrella internacional además ya con todas las de la ley siempre pienso por un lado que la vida de Chavela me llama la atención lo distinto que que hubiera sido tú sí y sobre todo su legado si si hubiese muerto durante aquellos años de retiro en esos años de ostracismo y esta segunda oportunidad no sólo es que la le da dinero para vivir dignamente sino que la catapulta a unos niveles totalmente impensables en la Chavela de los años cincuenta no es que pasa a llenar de Nueva York va a llenar en París vas a llenar allá donde vayas el mundo se va a poner a tus pies todo podía haber sido muy diferente si aquella mujer que era profundamente alcohólica hubiera muerto de una cirrosis en los años setenta ochenta

Voz 0137 38:34 bueno yo creo que cualquier cantante que morado una cirrosis al final se acaba recordando al cabo de los años es una buena prueba

Voz 0084 38:42 estos programas Amposta mucho aquí en el caso

Voz 0137 38:44 de Chavela pues obviamente no sería la Chavela Vargas que todos tenemos en la cabeza pero yo creo que sí que sí que no hubiesen llegado noticias de esa Chavela que que tuvo cierto éxito que era una borracha que era amiga de José Alfredo que se acostó con Ava Gardner sí que es habría llegado a la cocaína

Voz 0084 39:02 la Sabina claridad quedado como recuerdo

Voz 19 39:05 aparte la muerte prematura suelen grandes es la leyenda es que pasar siempre no pensar en lo que pudo ser y no fue no pero también hay casos de músicos que han estado a punto de de Palmar no puedo decirlo de alguna manera y que lo han tenido una segunda vida yo que ese caso de Johnny Cash que seguramente la figura de Johnny Cash no sería tan importante sin esa última etapa junto a qué club

Voz 0084 39:27 totalmente totalmente de acuerdo lo cierto es que en estos años ya Chavela no dejarían y de actuar ni de grabar pasó largas temporadas en Madrid se codeó con todos los artistas de la época hizo amistad con Sabina con Miguel Bosé con muchos de los nombres de la noche madrileña fueron años felices en su mira lo Silos recuerda Martirio como era alguien especial magnética alguien que cuando cantaba trascendía lo terrenal Chavela que dejó su huella en Madrid

Voz 10 39:54 vía de alguna manera ya como si fuera una semana de era de la vida no es más que un cura no consumarse pero ese vencieron llamada pues si realmente curaba las almas cantando increíble Vivar el concierto Isabel vía con una cara de haber salido de una perra terapia profunda y desangrada Casquero Estrada no decía Pedro cuando abría los brazos se convirtieron Cristo una cosa si no en especie sacerdotisa de amor

Voz 38 40:46 Cooper de Sonoro museo me parece una idea que remarca martirio que me parece muy interesante porque la música de Chavela luego hablaremos un poquillo más del habla del amor pero habla también del desamor con una perspectiva que a mí me llama

Voz 0084 40:58 mucho la atención y también ese poder curativo que son algo que tienen muy pocas voces pero son voces que han trascendido mucho en la música que cuando las escuchas en cierta medida te reconfortan les decían del cine de Frank Capra que cuando ibas a ver una película salía siendo mejor persona del cine yo creo que con Chavela Vargas cuando ibas a sus conciertos a cuando incluso en casa escucha sus discos se produce algo que cuando terminas te sientes como purificado no sé cómo lo vais vosotros Loreto

Voz 0137 41:25 si te sientes más ligero quizá no es decir es es capaz de expresar sentimientos con tanto desgarro que a lo mejor no nos sentimos exactamente igual que Chavela Vargas pero sí que te te quita un poco de peso a todo pues al al amor al desamor al desengaño si tiene tiene esa capacidad de dejarnos un poco más tranquilo

Voz 19 41:45 esos pequeños demonios que nos persiguen no que en alguna manera los las escuchas cantar dices quizás me siento mejor no ese demonio no no no es tan malo no como yo pensaba si el suyo es peor si no mucho peor

Voz 0084 41:58 también es verdad que estos son años muy muy interesantes en lo profesional graba discos con grandes estrellas con todo tipo de directos en todos los rincones del mundo donde van pasándose reeditan también sus grabaciones en sus colecciones de canciones también se muestra una evolución en su voz con los años y como suele hacer en estos programas Le he pedido así la blanco cantante profesora que nos hable de su voz de su desgaste de cómo ha ido cambiando

Voz 1322 42:32 escuchar a Chavela Vargas con cincuenta años diferencia o más entre unos discos y otros

Voz 43 42:37 bueno pues podemos escuchar una voz que no sólo habitualmente debía mucho alcohol con lo que eso deshidrata deshidratados

Voz 19 42:44 muy buenos tejidos que fumaba mucho con la

Voz 1322 42:47 la correspondiente pérdida de la capacidad pulmonar los años también hacen su trabajo

Voz 0411 42:51 pues eso que ocurre fuera cubren dentro la piel tierra

Voz 1322 42:55 tersura pierde flexibilidad todos los cartílagos las cuerdas vocales se gana arrugó sanidad iraquí el registro baja baja considerablemente unos cuantos tonos pero bueno a cambio tenemos una voz mucho más emotiva más experimentada y eso también es algo que que lo dan los sanos

Voz 0084 43:29 si la blanco y también lo reconocía Chavela Vargas cuando habló en el a vivir aquí en la Cadena Ser

Voz 0137 43:35 te voy a decir una cosa todas las normas rompen porque que la gente se cuidan la voz que no hay que tomar yo creo que de cosas yo hace yo me tomaron una botella al de cene yo te después sí claro hace muchos años que deje de tomar el poder buena voz pero yo no me lo pido

Voz 0084 43:58 a qué personajes sabe lo que es un placer escucharle además es de los pocos artistas a los que no tenemos que doblar aquí en sofá Sonoro pues podemos escuchar en su en su lengua natural con esa grave late además es que tiene una voz tremendamente reconocible perfecta una voz perfecta para hablar de dolor de amor que es algo Toni que define completamente su obra

Voz 19 44:21 si la definen porque ella sobre todo desconfiaba del lado del amor lo miraba de reojo y cantar sobre el amor en cierta manera Parellada una terapia no de alguna manera les a Nava o no se engañaba pero pero lo hacía muy bien no o al menos no convencía a nueve de sus ideas sobre el amor y sobre el dolor no ya decía aquello no de que el amor era una cosa de una borrachera de de noche no hay bueno y se quitaba así poniendo palabras y música algo en lo que no creía eso sí una vez nos enseñó el camino reconociendo lo evidente el amor para ella era un trámite dolor de cabeza iban y así lo cantaba no para Chavela

Voz 0084 45:02 el amor dura un rato tenemos

Voz 0411 45:04 que vivir el hoy nos piezas en el ayer ni en el mañana hoy para que te diste cobrando amor eterno meses un ve como como muy cursis no se te hace ya esos de teatro antiguo era no esperes nunca pienso que uno no debe esperar nunca que alguien lo hable para resolver cosas nunca fincas tu vida en el amor porque el amor existe pero es un rato tan corto el amor es la luz el de ir

Voz 0084 45:35 es tan corto el amor tan largo el olvido es que la eh una poetas Chaves

Voz 19 45:41 amor existe pero sólo un rato sabes

Voz 0084 45:43 Javi deja titulares allá allá por donde habla

Voz 0137 45:46 algo le debió pasaré para decir eso no sabemos

Voz 0084 45:48 no es que me llama la atención que Chavela hablaba mucho del amor y cantaba mucho al amor pero no creía realmente en ese amor que se venden en la canción sobretodo en la canción mexicana sí

Voz 0137 45:59 es lo que ha dicho antes Tony que lo consideraba algo de una borrachera ella dijo que llamaba con el hígado que el corazón no tenía nada que ver la verdad que eso describe muy bien el tipo de amor de Chavela duraba un Bardem

Voz 0084 46:09 no

Voz 19 46:12 no acaba con Ava Gardner no está nada mal

Voz 0137 46:15 pero pero si no no creía en el amor en eso tampoco era el estereotipo lo que hablábamos antes de mujer supongo que en esos años la mujer mexicana se casaba tenía hijos Si no aspiraba a nada más y resulta que Chavela pasaba de cama en cama era la tía más feliz del mundo

Voz 0084 48:53 pues hasta aquí hemos llegado en este repaso por la vida y obra de de Chavela Vargas Loreto Sánchez un placer tenerte este rato no sofá Sonoro igualmente Alfonso muchas gracias tónica hasta marzo Nos vemos pronto Un placer también compartir este rato contigo

Voz 19 49:06 igualmente un saludo a los dos

Voz 0084 52:14 Vargas murió un día de agosto en Méjico no quiso morir en Madrid donde estuvo unos días antes presentando un disco sobre su otra gran pasión la obra de García Lorca así recuerda martirio su despedida de la capital de España

Voz 10 52:26 a Occidente de cómo estaba ahí de que me quedaba poquito está preparadísima para irse y que ya por su santa voluntad rendirles homenaje de la luna grande ha a Federico hoy llevarlo al sitio donde yo había comunicado cole cuando venía a España se quedaba era reciente decía que por la noche hablaba con él hizo ganas de decir me voy a ir heredero directo hecho hasta la última consecuencia amó la poesía Federico veíamos a España

Voz 0684 53:28 dime me dicho yo quiero en ganan no me quiero sentir

Voz 53 53:38 a mí me en el lo mismo Ban Ki Yi Allen Carr a nivel tal por encima de todo

Voz 54 53:52 en esta última gira no pero en todas las anteriores yo siempre canto con el bulevar de los sueños rotos así que siempre sueño con Chavela porque es verdad que la vi ellos nos hemos reído mucho contando que somos almas gemelas en dos cosas los dos hemos sido muy borrachos y los dos hemos sido muy cogería

Voz 0084 54:13 hasta luego de Chavela que no adiós reveló toda su grandeza al mundo se puso en pie para despedir a la gran dama del poncho rojo una mujer dura valiente pionera amante bebedor a compulsiva pero sobre todo una voz única a la mujer que mejor nos enseñó a llorar escuchando canciones porque Chavela ante todo decía la verdad hoy lo hemos dedicado el programa el sofá Sonoro a la vida de Chavela Vargas a sus canciones ha sido un placer adiós

Voz 55 54:40 esto haber nacido mujer sean cuenta que privilegio es común ver de verdad si fíjate que es como como una bendición del del universo del cosmos que te hicieran mujer

Voz 0411 54:56 la cosa más Mi canto siempre dedicado a todas las mujeres del mundo madres hijas hermana esposa

