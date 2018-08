Cómo desactivar a jóvenes a punto de radicalizarse

los jóvenes maman el sufrimiento de la familia el padre no está trabajando la madre servir con una cara triste porque la la la Familia no puede hacer frente a los gastos

así como lo hacemos con otras problemáticas como drogas alcoholismo donde abordamos el tema no para darles realmente herramientas estar esta partes y estoy apuntando no no se está haciendo

cuando un joven decide no llegar a un punto de no retorno se encuentra con que ese paso atrás es una etiqueta que le va a acompañar por mucho tiempo Montse Sánchez es criminólogo especialista en mediación

Voz 1365

01:51

más que a veces conseguimos que el entorno más más cercano a la persona que no lo consigue conseguir una persona mal a una persona que se ha ido a realizar pero el mismo personaje la misma persona consigo mismo al no encontrarse bien les mucho más difícil sacase Satty qué tal deberíamos de trabajar con todo el entorno social para integrar a estas personas para que se sientan uno más que no sean el el etiquetado o el señalado por la calle como el mira el que se había radicalizado todavía sigo teniendo miedo porque no sé qué puede pasar desde los atentados de Barcelona la Asociación Dharma no ha parado de atender llamadas de padres vecinos y amigos de jóvenes con todo tipo de preguntas mi Joseba a radicalizar porque se va a radicalizar que que que que procesos como pudo evitarlo más evidentes es el miedo que tiene no como lo puedo evitar