"Es un día sin precedentes para el periodismo"

Voz 1 00:00 buenas noches Pedro Marcelo

Voz 1715 00:02 exagero si digo que hoy es un día especial un día marcado en la historia del periodismo en Estados Unidos

Voz 1 00:11 no creo yo creo que es algo esto qué pasó hoy ha sido un esfuerzo sin precedentes en realidad no vemos pueden contra ningún otro momento en la historia de ninguna otra nueva tres empleos me cuando los medios se hayan unido en una sola la voz en este esfuerzo colectivo en defensa de la libertad de prensa el derecho escrito en la Constitución de los Estados Unidos pueda si yo yo lo yo lo llamaría sin precedentes y yo esperaría que que sí era una de las dos que los medios hacen es es es dejar el récord en la historia no de del de lo que pasa en el mundo de lo que pasa reportaba hablando pues claro esto es una noticia que dar en el récord y esperemos que que se reconoce como como un día más un día que marcó pues alguna diferencia eso es la esperanza

Voz 1715 01:05 la iniciativa tiene como objetivo reafirmar la importancia de la libertad de información y la libertad de expresión un periodismo libre independiente entiendo también que enviar un mensaje directo a Donald Trump creéis que lo va a recibir

Voz 1 01:20 mira en realidad el mensaje iba dirigido más que nada al público porque no queríamos no lo quería esto no se trata claro que realmente lo que no lo que nos Nos Nos llevó a nosotros a tomar esta iniciativa Al Ansar esta iniciativa fueron precisamente sus palabras su retórica de llamar a los medios el enemigo a los periodistas el enemigo al pueblo eso fue lo que realmente a nosotros no nos pareció muy sí alarmante ahí decidimos que ya era hora de nosotros también decir ir pero más que nada mandarle un mensaje al público también te digo que has dirigido en última aventura dirigido a todo a todos los a todos los norteamericanos pero era para recordarle al público del valor de la libertad de prensa y su rol en la democracia cuál es nuestro rol nosotros vigila Amos la democracia vigilada vamos al Gobierno vigila Amos a los a los a los oficiales de gobierno al presidente al alcalde en una junta escolar eche atrás no es sólo sobre el presidente es para recordarle al agente de de lo que se está poniendo en duda que impulsaron pudiéramos carta hallados y por eso por eso decidimos que hacerlo colectivamente iba iba a enviar un mensaje más fuerte para elevar la conciencia del público de que claro nuestra misión es informar pero también es pedirle cuentas al Gobierno que últimamente trabaja para nosotros

Voz 1715 02:49 el público pese si esto porque supongo que uno de los mayores riesgos de la posición que mantiene ya desde hace tiempo Donald Trump frente al periodismo y frente a los periodistas es que ha conseguido enfrentar a una parte de la sociedad con con el periodismo y con los periodistas

Voz 1 03:06 exacto exactamente hay gente en nuestro litoral nosotros citamos las estadísticas de unas encuestas detenido en reciente en donde se ve claramente la tendencias que el pueblo norteamericano no vaya a la confianza que ellos sí que que tiene los medios del pueblo Merca no ha bajado y no sólo eso sino que realmente creen que somos el enemigo del pueblo y claro te digo las palabras tienen consecuencias es ese tipo de retóricas el tipo de de conversación tiene consecuencias y ahí eres números refleja se ven reflejadas esas consecuencias entonces esperemos que esto sirva un poco para elevar la conciencia del público sobre el valor de tener una prensa libre es una de las es un derecho que está escrito en la Constitución es uno de los más sagrados

Voz 1715 03:59 ese derecho Marcela crees que hoy está en riesgo en Estados Unidos

Voz 1 04:04 claro que sí creo que a lo mejor nuestra en riesgo al nivel que está en otros países por ejemplo nosotros en nuestro editorial también y por cierto hay hay editoriales se unieron se sumaron a esta iniciativa periódicos de Puerto Rico publicado hecho desde un español

Voz 1715 04:22 el periódico pero con más grande

Voz 1 04:24 o más más más antiguo de español aquí en Estados Unidos la opinión público también un un editorial en español el que invito a todos a escuchas a que visiten nuestra página pararle tenemos tenemos las ligas allá todos los pero lo que nosotros no las que nosotros dijimos en en el editorial precisamente es que pues el riesgo él siempre ha estado ahí me entiendes la la la prensa siempre ha sido tachada de de de estar sesgada de estar imparcial pero claro pues ahora es diferente ahora es diferente y claro no hay países en donde está dinámica sede muchísimo más fuerte estoy donde matan periodistas obviamente ejemplos abundan en Rusia en Méjico en Latinamérica en Turquía Siria entonces nosotros ya damos que panza nosotros la historia de los dice exactamente qué qué es lo que está pasando yo no creo que estemos cerca de convertirnos en esos pero pero claro que sí sí cierto enredo con esta retórica porque las palabras tienen consecuencias

Voz 1715 05:33 pues Marcela García periodista y miembro de la junta editorial del Boston Globe gracias por haber atendido la llamada de la SER y muy buenas noches