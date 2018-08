Berchiche: "Somos productos, hay que dejar los sentimientos aparte"

Voz 1974 00:00 no la buenas noches qué tal estás bien todo bien parada con ganas de de que ya empiece a lo mejor el mundo

Voz 1991 00:09 me no con ganas ya de que empiece la competición porque al final se hace larga hasta la la pretemporada no sobre todo porque el trabajo es más físico que otra cosa

Voz 1974 00:18 sí sí pero también pienso que es importante no nosotros acaso te nuboso o creo que hemos tenido en el tiempo perfecto para adaptarnos al al juego que que quiere de nosotros igual no hay nada acoger carga física para para empezar la Liga de la mejor manera posible porque porque es muy importante no empezar en casa además en nuestro caso ante nuestro público empezar con esos tres puntos para nosotros sería muy importante no

Voz 1991 00:45 en qué sensaciones ahí en la plantilla con Berizzo es cierto que estuviste el año pasado con el Cuco Ziganda pero en el ambiente que notas

Voz 1974 00:54 en un ambiente bueno no hay ya que hemos confiado muy muy muy bien la plantilla y el cuerpo técnico y tenemos Blair las ideas muy claras los dos no transmite muchísima seguridad sabe lo que quiere de nosotros nos la a la perfección porque bueno conocer a la plantilla al Atleti en Sevilla en los conoce a todos ya te digo el ambiente pues es fabuloso no pero eso te digo que que tenemos muchísimas ganas de empezar o bien la Liga sabiendo que el año pasado pues para el Atleti no no fue una buena Liga no

Voz 1991 01:28 es que yo creo que esa es la sensación no sobretodo en el aficionado del Athletic el año pasado acabó bastante desencantado una temporada bastante floja la llegada de Berizzo yo creo que ha ilusionado porque sabemos que es un entrenador que le gusta tener la pelota que trata muy bien el balón y yo creo que esa es la idea no a través del balón la hacer una buena temporada

Voz 1974 01:47 está claro no yo creo que todo el mundo conoce guardamos lo estilos creo que con el Celta un hizo un grandísimo grandísimo año el último antes de dar el paso al Sevilla en el Sevilla pues bueno no tuvieron paciencia con él creo que merecidamente ya te digo a nosotros nos encanta el estilo que que ha traído creo que tenemos jugadores para ello jugadores técnicos hábiles y rápidos también creo que que bueno tenemos plantilla para hacer grandes cosas este año sólo recalcar que que bueno que hoy en día es muy difícil que el Athletic no clasificarse año tras año para para jugar en Europa con las plantillas que que hoy en día hay sobre todo ahora que que bueno con el dinero de la tele no que sospechan grandísimos jugadores si el Atleti una tiene ahí arriba con la filosofía que tienen otras creo que hay que darle el mérito que es el que tiene que DAI ya te digo no después de hacer un mal año el año pasado tenemos ganas de de este año hacer algo ilusionante

Voz 1991 02:44 con tu regreso al Athletic podemos considerar que has vuelto a casa

Voz 1974 02:48 bueno no sé si acaso no pero sí a una un club que bueno que me encuentro muy bien por ahora que pasen los años y la verdad es que fabulosos ingrato recuerdo de haber estado desde pequeña igual no ya te digo no hay muchísima gente que conozca clubes uno ha cambiado en exceso ya te digo no pero ahora estoy donde quiero estar por eso vine aquí con la gente que estoy la verdad es que estoy muy contento y feliz

Voz 1991 03:13 lo que no cambia es el ambiente que hay en ese en ese vestuario con cosas que han pasado además los últimos años se nota que es una gran familia

Voz 1974 03:22 sí está claro no yo creo que es la clave no tanto en el Atleti como una Real libras tres equipos que bueno que que bueno al final la unión hace la fuerza y es importante no al final sabemos que que no que que para hacer un gran año tenemos que estar todos unidos y que nadie se salga de aquí estoy ya te digo así si todo va bien creo que bueno tenemos plantilla para para hacer grandes cosas este año

Voz 1991 03:53 se habla mucho últimamente de jugadores de la Real que juegan en el Athletic tú que has pasado por los dos clubes cómo lo ves

Voz 1974 04:00 bueno cómo lo veo que al final son decisiones que toma cada jugador no lo cada jugador creo que que mira a sus posibilidades que es lo mejor para en caso páramos en en irme de París Salah Leticia ha sido la correcta es ya lo dije en mi presentación no es lo que me pedía ya series quiero estar hoy en día no ya te digo hará una oferta que que no podía decir que no y al mismo tiempo también un hacía muchos muchísima ilusión cuando entonces pues bueno ya te digo una vida muchísimos casos hay otros casos que que han sido bueno como la de Oyarzábal que no han ido pero ya te digo al final cada uno hace lo que quiere con consumido ya te digo yo estoy muy feliz de haber tomado la decisión que tome

Voz 1991 04:48 creo que hay que darle Yuri un poco de normalidad a esto no al final no deja de ser un trabajo no deja de ser una profesión uno busca un sitio en el que esté mejor donde gane más dinero es muy lícito el irse a otro club porque te ofrecen más dinero en cualquier otra profesión en cualquier otro trabajo nadie a nadie no porque te has ido a tal empresa porque te va más obvio no

Voz 1974 05:08 totalmente de acuerdo contigo yo creo que hay que dejar los sentimientos aparte no al final nosotros somos y somos ya tenemos somos un producto digamos no a final tú le preguntas a tu amigo Si sirio is la enfrentarse a ganar el doble el triple y ya me gustaría ver cuál es su respuesta no claro que bueno días más manejan muchísimo dinero con esto de las teles Si bueno físicas que tomaba uno como te he dicho antes yo estoy súper Fennesz Si ya te digo eh con ganas de condicionalidad haya dicho esto evidentemente que hubiese llega

Voz 1991 05:47 hoy ha sido importantísimo para el para el Athletic decidió renovar respetable tanto la postura del Athletic de intentar fichar a un jugador sea Oyarzábal o sea quién sea muy respetable la de muchas gracias por la oferta pero me quedo

Voz 1974 06:01 totalmente totalmente como te he dicho no me en este casado como la decisión de das es verdad que que nuestro presidente ha dicho que que no ha hecho ninguna oferta no realmente cuál cuál ha sido la situación pero bueno en este caso yo me o por todo lo que se ha comentado en los periódicos que que bueno parece que sí que han hecho bueno no la historia que hay detrás de este caso Mikel Oyarzabal ha decidido quizás ahí se que yo le conozco personalmente sé que allí está rodeado de la gente que él quiere estar con su familia y sus amigos bueno nosotros desearle mucha suerte y nada como te he dicho antes es una decisión personal suya

Voz 1991 06:42 Tourné caso a mí que le han tocado sea tu tu donde caso eh

Voz 1824 06:47 ya te lo digo yo que alguna llamada italiana le han preguntado que eso asistido

Voz 1974 06:53 al final los periódicos les una cosa luego al final densos tenemos que mantenernos ajenas lo que que lo que tenemos que preocuparnos es de de jugar ganar el lunes

Voz 1991 07:05 ya notaron las preguntas de rivalidad Athletic Real Sociedad y jugadores que han estado en una temporada en un equipo y han cambiado por otro porque creo que es un tema ya más que hablado donde tiene que estar el Athletic la próxima temporada porque siempre se habla del objetivo Europa League o me lo importante es estar en Europa un año de el Athletic sin estar en Europa es como que falta algo no

Voz 1974 07:26 sí sí como te he dicho no en el Atleti y creo que ha mal acostumbrado a a la gente no la yo pero que estos últimos diez años han hecho temporadas increíbles sobre todo en los cuatro últimos hacía magníficos las aplicaciones para la Champions Europa League creo que bueno la verdad que que hay que dar muchísimo mérito como te he dicho antes Si nada nuestro objetivo este año como hay dejó ayer en la sala de prensa es es clasificarse para para Europa no creo que el presidente ha hecho costó Granta traer jugadores trajo el año pasado hay hijo también ya te digo creo que ha hecho fechas casinos como antes espero que la gente estará contenta con el equipo que está está haciendo bueno pues a partir de ahí construir un equipo fue este competitivo oí ya te digo no creo que no es clasificarse para Europa este año partido entre semana excepto cuando empiece la Copa del Rey pues bueno puede ser pases de esos desilusionante tanto para él como para nosotros principalmente

Voz 1991 08:32 y Yuri chicha ha vuelto al Athletic porque de aquel que fue en dos mil siete en el que era un tío que todavía estaba aprendiendo en el que tenía todavía mucho que que demostrar lógicamente ha pasado por clubes importantes europeos en el París Saint Germain con un con un nivel extraordinario que Juri ha vuelto al Athletic

Voz 1824 08:49 bueno yo sí más viejos vamos a decir más experimentado que queda mejor eso eso de venga que tengo

Voz 1974 08:58 vamos a intentar traer toda la experiencia que traigo de fuera no creo que fuera también muchísimas cosas y pero antes muchísimo de los clubes otro otros todos intentar ayudarles a mi compañero en todo lo que puedo en grandísimo club como es el Paris Si ya te digo no estoy con muchas ganas de hacer algo bonito ya te digo pues bueno siento que soy un jugador más y más pausado intentado hacer las cosas de otra manera Hay ya te digo no pero ahora el resultado de estas y no bueno tengo muchísimas ganas de devolverle la confianza que que tienen pues tenía el Atleti ya te digo o no sobre todo tras la experiencia que que traigo de fuera no que que es mucha Hay buena

Voz 1991 09:45 para terminar el futuro de Neymar tú que le conoces leves volviendo a la liga española algún día

Voz 1974 09:52 yo creo que sí sinceramente yo creo que así que que mimar es es fui muy feliz en Barcelona

Voz 1824 09:59 le ves vestido más de blanco no quede blaugrana

Voz 1974 10:02 y en caso de volver yo creo que sí y en acosar a yo creo que va por ahí pero pero ya tenemos creo que fue muy feliz aparte no me gustó muchísimo por lo que lo que he podido hablar con él y lo conozco tuve una relación muy buena con él es un chico fantástico la verdad ya te digo no en caso de que se vayan madres pues cuando nada desearle la mejor de las suertes pero pero yo creo que sí que sí que estamos en el albero hundía al a jugar la Liga no

Voz 1991 10:33 la última es noticia de hoy esto de jugar partidos de Liga en Estados Unidos los dos los jugadores como lo veis

Voz 1974 10:40 que no lo de mal a expandir la Liga pocos y fuera de España yo creo que bueno eso quiere decir que tiene mucho tirón no es pero el tema poquito más me preocupa por el tema de los viajes no que quizás llegaremos muy cansados no para jugar pero bueno no lo veo mal no nosotros como te he dicho antes en somos Productions final de nosotros cobramos somos trabajadores y tenemos que hacer caso pues en este caso a la a la Liga no

Voz 1991 11:14 Yuri Vercher que ha sido un placer charlar contigo unos minutos antes