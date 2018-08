El Larguero (1ª parte / 16/08/2018): La resaca de la Supercopa de Europa, Arana y Yuri Berchiche

Voz 1 00:00 trabajaba

Voz 2 00:09 en fin la Cadena Ser Larguero Yago de Vega

Voz 4 00:38 a las once y media a las diez y media en Canarias hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a hablar

Voz 1991 00:44 pero el este dieciséis de agosto en la resaca de esa sí

Voz 5 00:48 la Copa de Europa con la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid que abre el debate fundamentalmente en el

Voz 1991 00:54 conjunto blanco Si necesita fichar o no algún jugador antes del treinta y uno de agosto sobretodo reforzando la imagen del Atlético de Madrid que tiene una pinta extraordinaria de cara a esta temporada y que además ha confeccionado un equipo de ganan días de cara a esta temporada y todo esto en la previa del arranque de la competición liguera mañana empiezan los partidos a las ocho y cuarto en Montilivi Girona Real Valladolid y a las diez y cuarto en el Benito Villamarín Betis Levante es decir que esto arranca ya antes esta tarde el Sevilla se ha clasificado para la tercera ronda previa de la Europa League después de eliminar al Zalguiris Vilnius de Lituania el conjunto hispalense que ya sabéis que había ganado en el Pizjuán Poor en el Sánchez Pizjuán por uno cero ha resulto muy rápido en el partido de vuelta porque ya en el minuto siete ganaba cero dos con los tantos de Nolito hoy de Pablo Sarabia además al filo del descanso Sarabia volvía a marcar haciendo el cero tres ella en el segundo tiempo harán hacía cero cuatro y Nolito repetía para el cero cinco definitivo es decir que con parcial seis cero el Sevilla se mete en esa última ronda previa antes de estar en la fase esperemos en la fase de grupos de la Europa League en Barcelona se ha confirmado la salida de Marlon Santos el brasileño marcha al subsuelo de la Serie A italiana por seis millones de euros el conjunto catalán además se guarda una opción de recompra además la Liga anunciado hoy un acuerdo por el cual se podrán disputar encuentros oficiales en Estados Unidos ha partido esta misma temporada la Liga pretende seguir con esa expansión de la competición y por eso ha firmado este contrato por quince temporadas con la multinacional reciben con la intención de impulsar el desarrollo del fútbol en Estados Unidos y Canadá es decir que esta misma temporada podemos ver en Estados Unidos en principio tiene más pinta que Miami se pueda haber algún partido de la primera división de la Liga española en fútbol femenino hay que felicitar a la selección sub veinte que se ha metido en las semifinales del Mundial de la categoría después de derrotar en cuartos de final a Nigeria por dos uno con goles de Aitana de Patrick Guijarro el combinado español va a buscar el pase a la final va a ser el próximo lunes a las siete y media de la tarde y lo hará contra una de las potencias europeas contra Francia en Fórmula uno confirmada la noticia que os contaba anoche Manu Franco McLaren ha confirmado de forma oficial que Carlos Sainz será el sustituto de Fernando Alonso en la escudería británica de cara a la próxima temporada en tenis ya es oficial el cambio del formato de la Copa Davis de cara a la próxima temporada de momento este años se mantiene tal y como está eh pero de cara al año que viene hay cambios la competición se va a concentrar en tan sólo una semana donde van a participar dieciocho naciones primero habrá una liguilla de grupos tres países que se van a enfrentar entre ellos y se clasificarán para cuartos de Freeman de final los primeros de cada grupo y los dos mejores a partir de cuartos ya será eliminatoria directa la primera edición tiene pinta que se va a celebrar del dieciocho al veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve por supuesto en Madrid o en Lille todavía sede por decidir hoy es jueves íbamos a hacer el primer debate de la temporada ya disputado la la la Supercopa de España ya ha celebrado la Supercopa de Europa mañana arranca la Liga así que yo creo que ya es momento de de empezar los debates típicos que tenemos los jueves in después de lo sucedido ayer la resaca deja dudas en el Real Madrid por esos preguntamos necesita refuerzos el Real Madrid esperamos vuestra llamadas al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y reserva vuestro turno en los escuchamos dentro de un ratito necesita refuerzos el Real Madrid nueve cero dos catorce sesenta sesenta lo dicho lo debatimos dentro de un rato las once treinta y cinco contado todo empezamos

Voz 4 05:25 a mí en mi vida vamos con esa resaca que ha dejado la Supercopa de Europa justo en la previa del arranque de la competición liguera hay desde luego yo creo que hay dos dos lecturas la primera evidentemente que sale reforzado el Atlético de Madrid que parece que ha creado un plantel a la altura de

Voz 1991 06:04 Madrid y Barcelona esta temporada para plantarles cara en la lucha por la competición liguera y un Real Madrid que genera dudas después de la marcha de Cristiano Ronaldo después sobre todo los fallos de ayer en en defensa pues abre el debate el debate con el que vamos a estar dentro de un ratito es sin necesita refuerzos el el conjunto blanco pero vamos primero con la cara a Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 0323 06:31 o la Fullana hola qué tal muy buenas ahora

Voz 1991 06:35 ahora te escucho digo que el Atlético de Madrid creo que sale reforzado después de la radio en la Supercopa de de ayer estamos teniendo problemas e Ivette por vía telefónica mucho mejor decía Fullana que el Atlético de Madrid sale reforzado de la imagen de de ayer después de lograr ese título después de ganarle morfina además una final en competición europea ya al Real Madrid yo creo que como claro candidato a plantarle cara al Real Madrid Barcelona en la lucha por la competición liguera

Voz 10 07:04 sí evidentemente ahora mismo el Atlético de Madrid que estamos viendo cómo es un equipo que de momento era una expectativa al alza los fichajes que había revisado esta temporada porque había sido capaz de mantener a Griezmann en su proyecto ha realizado seis refuerzos bastante importantes el mayor desembolso económico de toda su historia con prácticamente sí yo quince millones de euros gastados este verano con el mayor fichaje toda la historia que ese Thomas le mar y a partir de ahí empiezan a aparecer certezas que es lo que está buscando el mismo el Atlético de Madrid que la teoría está muy bien pero hay que ponerlo en práctica Griezmann todavía no es el que es espera porque está en baja forma pero por ejemplo Diego Costa está en baja forma hizo un partidazo lo vimos como Rodrigo que es uno de los las los que tiene muchas esperanzas depositadas Simeone hizo un gran partido en su estreno oficial como Thomas Le Mans que también tuvimos en diferentes posiciones ya dio una muestra de catálogo de su calidad hizo lo que pudo al Atlético de Madrid y a partir de ahí en el conjunto rojiblanco están encantados esperamos que ha ganado un título al Real Madrid se ha conseguido poner fin a ese a esa especie de Gaza que tenían con el Real Madrid dos finales perdidas en las dos pasando por la prórroga bueno pues a la tercera fue la vencida con sí marcarle cuatro goles al conjunto blanco después que el equipo almas sumar un título esas buenas sensaciones que necesita también refrendar las está consiguiendo no en la pretemporada pero sí en el momento era yo

Voz 1991 11:52 Lucas Hernández va a dar juego dentro y fuera del campo e asuntillo que le gusta las redes sociales qué que se mueve esperemos que que no sean

Voz 0323 12:00 tiempo de de polémica como ha habido nada en algún momento pero vamos a ganar

Voz 1991 12:05 no de juego también lo está haciendo de forma fantástica con lo cual va a dar espectáculo del francés

Voz 10 12:11 sólo una cosa Sayago y faltó quitar al piloto de los mandos el ponerse del porque fue un espectáculo el cómo lidió la fiesta Lucas Hernández en el aeropuerto tanto de Tallin como en el vuelo de vuelta a Madrid

Voz 1991 12:25 no no vengamos arriba e cada uno con lo suyo que las cosas van a ir mucho mejor gracias Fullana un abrazo

Voz 10 12:30 sólo una cosa ayer decía Lucas Hernández que Balón de Oro Antoine Griezmann bueno pues El Vestuario secunda esa petición Guiza Lucas El Larguero sí se ha metido entre ceja y ceja tratar de ayudar para que Griezmann se al Balón de Oro porque entienden que tres títulos en tres meses lo merecen así que casi todos cuando supieron que Lucas había empezado con esa apuesta se suman a él

Voz 1991 12:51 veremos veremos si ese Balón de Oro es para Griezmann rompiendo el el dominio de los últimos años de Cristiano Ronaldo y Leo Messi gracias Fullana hasta mañana

Voz 10 13:01 hasta mañana Atlético de Madrid tuvo resaca o de bueno

Voz 1991 13:03 más de esas que te levantas por la mañana dices joder qué bien me lo pasé anoche de lo disfruté estuve con los colegas ven el la resaca del Madrid ha sido de las malas de esas que te levantas fastidiado te duele la cabeza que está medio ido con dudas Javier Herráez muy buena

Voz 11 13:20 hola como lo conoce Yago muy buenas noches

Voz 1991 13:22 conozco las dos perdona correr conozco la las dos versiones pero el Madrid ha tenido un despertar evidentemente muy diferente al Atlético de Madrid yo no sé si al margen de la tristeza de perder un título europeo Red hay dudas ahora mismo en el conjunto blanco

Voz 11 13:39 bueno lo que hay es pena por decirlo de alguna forma o cabreo porque creen que que lo han regalado

Voz 1501 13:46 no tenían lo han tirado vamos resumiendo

Voz 11 13:48 lo que piensan en el en el club parte de la plantilla que tenía el tenían el título faltaban doce minutos con la experiencia del Real Madrid bueno pues esa jugada de Marcelo dio al traste con el empate y al final el equipo perdió el el partido con esto no culpan a a Marcelo solamente porque los centrales estuvieron muy mal tanto Sergio Ramos como Varane desde el minuto uno tampoco estuvo acertado en ese primer gol al menos sí bueno se vio un equipo bueno Lopetegui que Lopetegui se equivocó porque claro mete a centrales que lo están en forma caso de de Varane y Ramos que son muy buenos pero es que Nacho que para mí es tan bueno como ellos estaba en el banquillo y físicamente estaba mejor y más entero que Varane y que Sergio Ramos y luego en el cambio el cambio de de Luka Modric que merece jugar pero chico no quite esa Asensio que ha sido el mejor de la pretende Prada quita Casemiro que está tieso físicamente pero se equivocó hizo el Madrid lo lo pagó así que hay pesar porque saben que lo tenía en la mano y al final se lo dejaron ir

Voz 1991 14:48 ha habido no sé

Voz 12 14:51 sí

Voz 1991 14:53 dudas con respecto a si hay que fichar o no jugadores creo que el Real Madrid no va a hacer ningún tipo de locura venía insistiendo tanto tú como Mario Torrejón que lo tienen claro que no van a dejarse de ciento cincuenta millones en un tío lo que pasa es que claro Si esto empiezas hay durante la competición liguera antes del treinta años no da de agosto se da alguna algún resultado tonto yo no sé si esto va a precipitar el hecho de intentar traer algo Herráez

Voz 11 15:25 creo que no va a venir nada pero bueno esto fútbol faltan quince días hay cosas pueden pasar pero la idea es que lo dijo ayer Lopetegui Inti hoy el club bueno pues ya lo viene a ratificar e no significa esta derrota que el Real Madrid mañana vaya al mercado y pague ciento y pico millones de euros por un futbolista porque no entiende no no querer mejor dicho que haya nada que mejore lo que tienen de lo que se puede fichar otra cosa es lo que gustaría fichar que no se puede fichar eso es evidente que no se ha hecho este verano porque no se ha podido oí oye pues hará más veranos Se podrá fichar a esos jugadores Neymar en papel que se Caine jugadores que son algo más que fichajes para reforzar una plantilla pero de esos otros que son muy buenos pero que caro cuesta mucho que los clubes han hinchado los precios que ahora mismo es una locura son cantidades desorbitada las que pagan por o futbolistas el Madrid no quiero entrar en ese juego entiende que tiene futbolistas muy buenos tampoco entienden porque ayer Lopetegui por ejemplo pues no dio cancha a Valverde o a Vinicius que es un futbolista que voy a tener un minuto pero bueno eso es Lopetegui tiene que ir manejando esa plantilla para sacarle más jugo no gente joven es lo que ha apostado el Real Madrid los últimos años y hasta la fecha Sala ha ido bien los Isco Asensio Ceballos Lucas Vázquez Nacho esa es la puesta del Real Madrid y luego figuras seguido Cristiano una evidencia ayer me encantó lo que dijo Casemiro bueno lo reconoció que esconder nada ha salido el que era para nosotros el mejor del mundo es una baja muy importante pero ya no está eso es historia a partir de ahora tenemos que crecer como equipo y hay buenos futbolistas a mí lo que me dejó el partido de ayer es que vive un buen Bale vi un buen Benzema y sin embargo cuando llegó a la verdad esto futbolistas que son muy buenos de mucha calidad no son capaces de dar un golpetazo encima de la mesa sacar las cacerías de fuego del del equipo como hacía en su momento Cristiano bueno son jugar jugadores diferentes y quizás puedan crecer ojalá en lo que espera lo que espera club y a tu pregunta respuesta aclara Ari no va a hacer el loco no va a fichar por fichar aquí va a ser difícil que el equipo blanco acometa un fichaje puede ocurrir porque esto fútbol insisto pero la idea es que se mantenga la la plantilla actual

Voz 1991 17:33 os recuerdo que sobre eso va nuestro debate hoy de El Larguero el primer debate de la de la temporada sobre si el Real Madrid necesita fichar el nueve cero dos catorce sesenta sesenta pues vamos a a preguntar eso sí necesita fichajes el Real Madrid es Mario el Real Madrid y mantenemos la línea o que aparezca algo que sea más o menos barato y de garantías tontería no se a hacer

Voz 1501 17:59 eso es prácticamente imposible lo que tiene que venir ese Nasser al que Life y el presidente toma siete te venga a animar por lo que sea el precio que sea eso sería lo único que

Voz 0323 18:09 de verdad entendería las islas

Voz 1991 18:11 pasado más luz en el Real Madrid no jugador

Voz 1501 18:14 sea como dice Javi para para ser titular indiscutible para los próximos siete ocho diez años en el Real Madrid y no un parcheo o jugadores que vengan con la vitola de han costado mucho dinero tengan que ser titulares porque a quién quitas y bueno eso ya lo contaran en el debate comentaremos no pero la realidad es que este equipo tal cual salvo Cristiano Ronaldo ha ganado tres Copas de Europa consecutivas porque si es la alineación de memoria

Voz 1991 18:35 quitas a ser iguales a Cristiano es exactamente el mismo

Voz 1501 18:37 entonces es muy difícil siempre reforzaron campeón y eso es lo que opinan así que salvo eso que te digo es que llegue el presidente cambia de opinión es decidido que sirve a vender a animar yo creo que no va en ningún momento en el Real Madrid o por lo menos sí consultas te dicen muy muy muy convencidos muy convencidos sí ya lo hemos vivido en los últimos años la vida desembolso grande por nadie con con el mismo convencimiento que el año pasado y que el anterior te dicen ahora que no va a haber ningún movimiento de salida de entrada verdad

Voz 1991 19:06 a todo esto contabas ya hace unas horitas en Hora veinticinco Deportes que el Real Madrid tiene la intención de denunciar al Inter de Milán por negociar con un jugador suyo a las espaldas de del grupo muy bellos contamos a las doce

Voz 1501 19:17 qué hago en gallego de hecho que ya la ha denunciado las portada en muchos medios un abrazo para los que nos están citando hoy una peineta los que no hay hay que decir que que que sí que en el Real Madrid creen esto es como todo esto existe en el fútbol es evidente que la gente contacta con los futbolistas es evidente el problema es es es vociferar lo el problema es ponen un altavoz Ebay Saberi reconocer está negociando con jugador tuyo así que pese a que hábito siempre buenas relaciones con el Inter de Milán ha decidido denunciarlo lo ha hecho ante la FIFA por contactar con un jugador con contrato en vigor como es Luka Modric ofrecerle un contrato espectacular de diez millones de euros netos durante los próximos años además una retirada de oro en equipo chino del que también es dueño el el dueño del Inter de Milán como así ha sido ha decidido el Real Madrid de denunciarle hiciera bueno ya cerrado hace muchos días el el asunto Luka Modric no va a salir emita su cláusula setecientos cincuenta millones de euros y esto va a acabar con una mejora de contrato del del croata que como digo no va a salir del Real Madrid en el conjunto blanco tiene en la práctica de la puerta de cerrada cerrada de de entradas como te he dicho la de salidas también pero puede haber una novedad quedan quince días el Real Madrid tiene cinco porteros ahora mismo el Luca puede ser porque tiene ficha de jugador del Castilla puede bajar a Castilla y ser su destino del año que viene jugará allí sin y sin ningún problema y Kiko Casilla cuentan que tiene posibilidades seis a equipos top como por ejemplo el Sevilla veremos si finalmente puede no puede Isaac ese ese movimiento pero parece que Kiko Casilla tiene las horas contadas en el Real Madrid ahora mismo tiene a Keylor a Courtois y al un in como los tres porteros en el Real Madrid piensan que si él decide es está en su libertad ya veremos si lo hace no Keylor Navas decide marcharse en una las ofertas que tiene porque las tiene si decide marcharse en estos quince días se quedarían Courtois el único primero segundo portero ya veremos quién sería el tercero en caso de que eso no sea así en caso de que que a Laurie Courtois compitan por un puesto durante todo el año porque aquí lo de ciudad no marcharse el conjunto blanco seguramente el uno con el que sus compañeros alucina han completamente en los entrenamientos no se explican cómo no ha podido salir a antes han en algún grande de Europa fijado en en el Real Madrid hirió que creen que va a ser un gran portero así que legaliza una salida para que este año tuviera minutos

Voz 1991 21:24 Comas Herráez

Voz 11 21:26 pues que esto es el Madrid que aquí las cosas cambian muy pocas veces cambian de forma ostensible para jugadores grandes pero que acuerdo es una exigencia máxima ahí sabe Lopetegui que acaba de llegar que a partir de ahora pues eso esos pequeños fallos no se pueden repetir entre comillas porque claro cuando tiene un partido casi casi ganado un título cuando se escapa a las cosas son complicadas Isabel Lopetegui que Akira como tiene que trabaja con una plantilla sacar el máximo provecho y conseguir en este año sin Cristiano ser un equipo grande como es siempre el equipo blanco

Voz 1991 21:57 gracias un abrazo hasta mañana hasta luego llegó Mario nos escuchamos en unos minutos en el debate vale

Voz 1501 22:02 dando argumentos nos vamos a Barcelona

Voz 1991 22:04 Iker Rodríguez qué tal muy buenas la Yago muy buenas ha confirmado hoy la marcha de estudio Marlon Loire es me va la olla es ahí Dogo Marlon seis millones de euros el Barça se guarda opción de recompra no

Voz 13 22:17 tampoco te creas que yo creo que ahora mismo hay muchos oyentes que no sabía

Voz 1906 22:20 que Marlon pertenecía al Barça

Voz 1991 22:22 también es verdad pero bueno hay que decir las cosas como son

Voz 1906 22:25 sí seis millones que va a ingresar el club azulgrana más seis en función de variables podrían ser doce una buena operación saca buena nota el Barça en cuanto a ventas en este mercado de fichajes porque contando sólo los fijos ingresa de momento ciento treinta y cinco millones de euros en el club le habían pedido a Pep Segura director deportivo que ingresará ciento cincuenta parecía imposible ya está prácticamente tocando esta cifra muy importante para cuadrar la economía los números del del Barça ciento treinta y cinco millones teniendo en cuenta además que no ha vendido ningún crack de la plantilla Iniesta se marchó gratis las ventas pasan por las de Paulinho que dejará cincuenta millones de euros en encaja Deulofeu Jerry mina XXXI diseñe André Gomes que se marcha cedido Aleix Vidal

Voz 1991 23:12 Arnais que ha dejado cinco millones en

Voz 1906 23:15 Caja son como digo ciento treinta y cinco millones el Barça de momento ha ingresado más dinero del que ha gastado en los cuatro fichajes que ha que ha conseguido y queda todavía por cerrar el adiós de Paco Alcácer creen en el Barça que terminará marchándose si lo hacen cedido es decir no cuentan en que puedan ingresar demasiado dinero por Alcácer veremos sorpresa o no se marchará en breve veo Alcácer se quedará Munir porque Bartomeu ha pedido que haya cuota de masía en el equipo y que entre uno otro a igualdad de condiciones en marcha Alcácer ir está en el aire también el futuro de Rafinha ayer Valverde dijo que cuenta con él se quedará a no ser que el Barça consiga reforzar el centro del campo en el club aun están pendientes de si el PSG Up cede a negociar por rabioso te digo te aseguro que para Pep Segura y compañía el centro campista top es Paul Pogba lo que pasa es que es como si tú yo quise hacer un programa en la BBC difícil no posible perdona una cosa

Voz 1991 24:16 más que capacitada tendría que ponerme mucha pasta encima de la mesa eh para que me vaya a hacer un programa decir que el como dices tú el sueño entrecomillas es Pogba lo que pasa es que en el caso de que llegase el francés tendría sus consecuencias no porque tendría que salir un jugador que tiene pinta que sería Rafinha

Voz 1906 24:33 sí exacto de hecho en el club daban por hecho que Rafinha se marcharía en verano tenía un acuerdo verbal con el Inter el cual iba a pagar treinta y cinco millones de euros para ficharlo pero se echó atrás al equipo italiano el Barça ahí te buscando salida pero mientras eso sucede en los despachos Rafinha así va ganando un sitio en el en el terreno de juego y Valverde es de los que sí le convences te da oportunidades y lo ha demostrado con Rafinha fue titular en la Supercopa marcó ayer en el Gamper Valverde ha dicho que cuenta con él insisto si no hay refuerzos Rafinha se quedará si llega rabioso algún centrocampista Rafinha

Voz 0323 25:10 abrirá la puerta cuando me llame la BBC te aviso vale pues ahí estaremos preparados para escuchar ofertas un abrazo hasta las

Voz 1991 25:18 cinco en d5 seguimos tenemos que hablar de el Sevilla

Voz 1991 28:30 esta tarde el Sevilla se ha clasificado para la tercera ronda previa de la Europa League después de eliminar al Zalguiris Vilnius yo creo que con menos problemas de los esperados qué tal muy buenas Yago qué tal buenas noches porque en el minuto siete estaba todo visto para sentencia

Voz 1870 28:44 gol de Nolito gol de Sarabia ya pensar en otra cosa te la renta corta en principio pero que ha sido suficiente después y efectivamente después del segundo gol de Sarabia un inicio prometedor al Sevilla sin complicaciones ha vivido ya te las rentas aún marcando el gol estaba la cosa controladas Arabia antes del descanso después Nolito y Arana que posteriormente certificaron el cinco cero y el malo mucho espera en la siguiente ronda Serna que viene ves fuera en la República Checa la siguen este es el día treinta jueves también en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en el partido de hoy tenía su importancia porque equivocarse equivocarse era marcar la temporada ya es seguro el equipo el ahora hacía acá sus últimos movimientos aprovecho ya te digo que

Voz 10 29:26 el Sevilla tiene virtud

Voz 1870 29:28 claramente cerrada la cesión de con Alonso son centrocampista francés de la Roma que ha hecho muchos años de carrera en el Olympique de Lyon jugador con veintinueve años que curiosamente la Roma comprado a N'Zonzi Monchi cuando estaba en el Sevilla seguía este con Alonso durante varias temporadas y no lo puedo firmar lo firmó el año pasado para Roma y todo hace indicar que se va a concretar una sesión de una temporada hay algunas otras operaciones más que el Sevilla quiere cerrar antes que se acabe este mercado el mes de de agosto en La Ventana veraniega así que hoy ha salido indemne de una situación que podría parecer complicado

Voz 1991 30:02 doblete de Nolito doblete de Sarabia qué tal el otro goleador cómo como

Voz 6 30:10 qué tal

Voz 1870 30:11 pues a Granada para prácticamente que no jugó el año pasado nada fue una de las promesas del fútbol brasileño lo firma al Sevilla a un alto precio económico y el año pasado prácticamente no no participa ya metido su primer gol en Sevilla lo necesita porque Escudero también necesitan relevo invitan futbolista en esa banda que le haga un poquito de competencia aparecidas

Voz 0323 30:32 lo mejor gracias ante un abrazo esta mañana y hasta luego

Voz 1991 30:34 Sevilla está volando en estos momentos antes de coger ese vuelo hemos charlado con el goleador

Voz 0323 30:39 el Sevilla o Ana buenas noches

Voz 6 30:41 cómo estás

Voz 1991 30:42 bueno muchísimas felicidades objetivo cumplido no ya sólo queda la última eliminatoria

Voz 6 30:49 sí sí claro pero nosotros estamos mucho felices y que uno domingo tenemos a la Liga

Voz 1991 31:00 ha sido Arana el partido más fácil de lo que esperábais porque ya en el minuto siete ganaba dos cero

Voz 6 31:09 no creo que partido fue fácil pero nosotros queremos como pise chicos de Mijas Vermont trabajo si no obtenemos un partido y si no es fácil pero hay que ir precoces Saro era muy cualificada que íbamos educar al no me pasa

Voz 1991 31:34 en cómo ha sido jugar en césped artificial Se notaba mucho la diferencia

Voz 6 31:40 sí sí nosotros estamos acostumbrados a sí pero vamos a médico ya acostumbramos de un poco más lo que consigue me practicadas

Voz 1991 31:56 han marcado tu primer gol con el Sevilla que has sentido qué tal marcar el primero

Voz 6 32:04 estoy muy feliz con primero y con la camiseta que como dicen en la pretemporada que estaba con muchas ganas de poder actuar más minutos de una endurecerá esto que usted edad le por qué

Voz 1991 32:25 me han dicho que estás con muchas ganas llegaste a al Sevilla en enero procedente del Corinthians jugaste poco este año esperas jugar mucho más no sentirte más importante

Voz 6 32:39 sí sí claro pero por corales que creo que es muy cierto que quizás

Voz 1991 32:53 qué tal con Machín que te ha pedido el míster Katy que quiere de Tin Machine esta temporada

Voz 6 33:00 eh entrenando es muy bueno hago la madre conmigo como con por eso creo que ya esta temporada por grandes los dos estamos mucho es muy caro

Voz 1991 33:23 el primer objetivo es estar en Europa os falta esa última eliminatoria pero ya este domingo empieza la Liga es otro gran objetivo del Sevilla estar en competición liguera lo más arriba posible

Voz 6 33:35 sí claro pero nosotros estamos ahora en luego de domingo de la Liga después esté haciendo ahora cansar están muy sube porque el domingo tenemos más grande factible pero la Liga

Voz 1991 33:57 lleva ya unos meses en Sevilla qué tal la ciudad te gusta

Voz 6 34:02 sí me gusta mucho pero mucho parecido compras yo Intermo de clima mucho calor me cuesta mucho

Voz 1991 34:09 Arana enhorabuena por la victoria de hoy por el gol mucha suerte un abrazo

Voz 25 34:14 muchas gracias buenas noches Arana uno de los goleadores hoy con el Sevilla en esa partido de vuelta de la segunda eliminatoria previa de la Europa League le queda todavía la otra al conjunto hispalense para estar en la fase de grupos definitiva

Voz 1991 34:30 un equipo que ha generado que está generando mucha expectación por saber lo que hace esta temporada es el Athletic de Bilbao el año pasado fue un año bastante flojo un año en el que estuvo mucho más cerca del descenso que de poder pelear por los puestos europeos desde luego no cuajó el sistema de Cuco Ziganda en el banquillo ha llegado Berizzo con un método completamente diferente un jugador un entrenador que que quiere que sus jugadores tengan el balón que tenga la posesión y lo que es en principio mucho más ofensivo uno de los que más ilusión yo creo ha generado ha sido Yuri Versace hola Yuri qué tal buenas noches

Voz 1974 35:07 hola buenas noches qué tal estás bien todo bien con ganas de de que ya empiece en el porque claro el mundo

Voz 1991 35:16 ah no con ganas ya de que empiece la competición porque al final se hace larga hasta la pretemporada no sobre todo porque el trabajo es más físico que otra cosa

Voz 1974 35:25 sí sí pero también pienso que es importante no nosotros acaso que nuboso o creo que hemos tenido en el tiempo perfecto para adaptarnos al al juego que que quiere de nosotros igual no hay nada acoger carga física para para empezar la Liga de la mejor manera posible porque porque es muy importante no empezar en casa además en nuestro caso ante nuestro público empezar con esos tres puntos para nosotros sería muy importante no

Voz 0323 35:52 en qué sensaciones ahí en la plantilla con Berizzo es cierto que tenemos tuviste el año pasado con El Cuco Ziganda pero en el ambiente que notas

Voz 1974 36:01 no te un ambiente bueno no Hay ya te digo no creo que hemos confiado muy muy muy bien la plantilla y el cuerpo técnico y tenemos Blair las ideas muy claras el orden no transmite muchísima seguridad sabe lo que quiere de nosotros nos la a la perfección porque bueno conocer a la plantilla al Atleti en la sino para no Celta Sevilla nos conoce a todos ya te digo el ambiente pues es fabuloso no por eso te digo que tenemos muchísimas ganas de empezar o bien la Liga sabiendo que el año pasado pues para el Atleti no no fue una buena Liga no

Voz 1991 36:35 es que yo creo que esa es la sensación no sobretodo en el aficionado del Athletic el año pasado acabó bastante desencantado una temporada bastante floja la llegada de Berizzo yo creo que ha ilusionado porque sabemos que es un entrenador que le gusta tener la pelota que trata muy bien el balón y yo creo que esa es la idea no a través del balón el hacer una buena temporada

Voz 1974 36:54 está claro no yo creo que todo el mundo conoce Eduardo no lo estilos creo que con el Celta un hizo un grandísimo grandísimo año el último antes de dar el paso al Sevilla en el Sevilla pues bueno no tuvieron paciencia con él creo que merecidamente ella te digo a nosotros nos encanta el estilo que que ha traído creo que tenemos jugadores para ello jugadores técnicos hábiles y rápidos también creo que que bueno tenemos plantilla para hacer grandes cosas este año sólo recalcar que que bueno que hoy en día es muy difícil Athletic no clasificarse año tras año para para jugar en Europa con las plantillas que que hoy en día hay sobre todo ahora que que bueno con el dinero de la tele no que sospechan grandísimos jugadores si el Atleti una tiene arregla con la filosofía que tienen otras creo que hay que darle el mérito que es el que tiene que DAI ya te digo no después de hacer un mal año en hay que pasado os tenemos ganas de de este año hacer algo ilusionante

Voz 1991 37:51 con tu regresó al Athletic podemos considerar que has vuelto a casa

Voz 1974 37:55 bueno no sé si a casa no pero sí a una un club que bueno que que me encuentro muy bien por ahora que pasen los años y la verdad es que fabulosos ingrato recuerdo de haber estado desde pequeños igual no ya te digo no hay muchísima gente que conozca clubes como ha cambiado en ascenso ya te digo no pero ahora estoy donde quiero estar por eso vine aquí con la gente que estoy la verdad que que estoy muy contento y feliz

Voz 1991 38:20 lo que no cambia es el ambiente que hay en ese en ese vestuario con cosas que han pasado además los últimos años se nota que es una gran familia

Voz 1974 38:29 sí está claro no yo creo que es la clave no tanto en el Atleti como una Real libras tres equipos que bueno que que bueno al final la unión hace la fuerza y es importante no al final sabemos que que no que que para hacer un gran año tenemos que estar todos unidos y que nadie sabe de aquí estoy ya te digo si todo va bien creo que bueno tenemos plantilla para para hacer grandes cosas este año

Voz 1991 39:00 se habla mucho últimamente de jugadores de la Real que juegan en el Athletic tú que has pasado por los dos clubes cómo lo ves

Voz 1974 39:07 bueno cómo lo veo que al final son decisiones que toma cada jugador no lo cada jugador creo que que mira a sus posibilidades que es lo mejor para él en este caso para aquí en el irme de París Salah Leticia ha sido la correcta es ya lo dije en mi presentación no es lo que me pedía ya series quiero estar hoy en día no ya te digo hará una oferta que no podía decir que no y al mismo tiempo también mucho muchísima ilusión cuando entonces pues bueno ya te digo Navidad muchísimos casos hay otros casos que que han sido sonó como la de Oyarzábal que no ha ido pero ya te digo al final cada uno hace lo que quiere con con su yo ya te digo yo estoy muy feliz de haber tomado la decisión que tome

Voz 1991 39:55 creo que hay que darle Yuri un poco de normalidad a esto no al final no deja de ser un trabajo no deja de ser una profesión uno busca un sitio en el que esté mejor donde gane más dinero es muy lícito el irse a otro club porque ofrecen más dinero en cualquier otra profesión en cualquier otro trabajo nadie día a nadie no porque le ganó eh te has ido a tal empresa porque te va más pues claro es obvio no

Voz 1974 40:15 totalmente de acuerdo contigo yo creo que hay que dejar los sentimientos aparte no al final nosotros somos lo que somos ya tenemos somos un producto digamos no a final tú le preguntas a tu amigo sí sí sí la empresa ganar el doble play ya me gustaría a ver cuál es su respuesta no creo que bueno además se manejan muchísimo dinero con esto de las teles Si ya te digo más mal que tomaba uno como te he dicho antes yo estoy súper Fennesz Si ya te digo con ganas de condiciona allá

Voz 1991 40:52 dicho esto evidentemente que hubiese llegado Oyarzabal habría sido importantísimo para él para el Athletic decidió renovar respetable tanto la postura del Athletic de intentar fichar a un jugador sea Oyarzábal o sea quién sea muy respetable la de decir muchas gracias por la oferta pero me quedo

Voz 1974 41:09 totalmente totalmente como te he dicho no en en este Casado como la decisión de que das es verdad que que que nuestro presidente ha dicho que no

Voz 0323 41:17 ha hecho ninguna oferta

Voz 1974 41:20 cuál ha sido la situación pero bueno en este caso yo me o por todo lo que se ha comentado en los periódicos que que bueno que al parecer sí que sí que han hecho en la historia que hay detrás de este caso Mikel Oyarzabal ha decidido quizás ahí se que yo le conozco personalmente sé que allí está rodeado de la gente que él quiere estar con su familia y sus amigos bueno nosotros desearle mucha suerte y nada como te he dicho antes es una decisión personal suya

Voz 0323 41:49 tú hazme caso a mí que le han tocado sea tu tu donde caso eh

Voz 1991 41:54 fíjate lo que queda alguna llamada le han preguntado que qué queso asistido

Voz 1974 42:00 bueno al final unos periódicos les una cosa luego otra final densos tenemos que mantenernos ajenas solo que que lo que tenemos que preocuparnos es de de jugar ganar el lunes

Voz 1991 42:12 ya no te hago más preguntas de rivalidad Atleti Real a sociedad jugadores que han estado en una temporada en un equipo y han cambiado por otro porque creo que es un tema ya más que hablado donde tiene que estar el Athletic la próxima temporada porque siempre se habla del objetivo Europa League o me lo importante es estar en Europa un año de el Athletic sin estar en Europa es como que falta algo no

Voz 1974 42:33 sí sí como te he dicho no en el Atleti y creo que ha mal acostumbrado a a la gente no la yo creo que estos últimos diez años han hecho temporadas increíbles sobre todo con los cuatro últimos hacía magníficos las aplicaciones para la Champions Europa League creo que bueno la verdad que que hay que dar muchísimo mérito como te he dicho antes Si nada nuestro objetivo este año como lo hay de ayer en la sala de prensa es es clasificarse para para Europa no creo que el el presidente ha hecho unas costó Granta traería de jugadores trajo el año pasado hay digo también ya te digo creo que ha hecho fichajes y unos cuantos pero que la gente estará para contenta con el equipo que está está haciendo bueno pues a partir de ahí construir un equipo fuerte competitivo oí ya te digo no creo que no es clasificarse para Europa este año partido entre semana excepto cuando empiece

Voz 10 43:32 una Copa del Rey pues bueno pues

Voz 1974 43:34 ayer va a ser desilusionante tanto para él como para nosotros realmente

Voz 1991 43:39 el Ike Yuri ver chicha ha vuelto al Athletic porque de aquel que fue en dos mil siete en el que era un tío que todavía estaba aprendiendo en el que tenía todavía mucho que que demostrar lógicamente has pasado por clubes importantes europeos en el París Saint Germain con un con un nivel extraordinario que Juri ha vuelto al Athletic

Voz 0323 43:56 bueno yo sí más viejo no vamos a decir más experimentado que queda mejor lo que tengo

Voz 1974 44:05 vamos a intentar traer toda la experiencia que traigo de fuera no creo que fuera también muchísimas cosas aprendes muchísimo de de los clubes otro otros todos intentar ayudarles a mi compañero en todo lo que puedo tengo bien grandísimo club como es el París Si ya te digo o no estoy con muchas ganas de hacer algo bonito ya te digo pues bueno siento que soy un jugador más lo más pausado intentado hacer las cosas de otra manera Hay ya te digo no pero ahora el resultado de estas y no tengo muchísimas ganas de devolverle la confianza que que tienen pues tenía el Atleti ya te digo o no sobre todo tras la experiencia que que traigo de fuera no que que es mucha Hay buena

Voz 1991 44:51 me quedan dos para terminar el futuro de Neymar tú que reconoces leves volviendo a la liga española algún día

Voz 1974 44:59 yo creo que sí sinceramente yo creo que sí que que es soy muy feliz en Barcelona

Voz 1991 45:06 les plebeyos vestido a más de blanco no quede blaugrana

Voz 1974 45:09 y en caso de volver yo creo que sí la cosa ha yo creo que va por ahí pero pero ya tenemos creo que fue muy feliz aparte no me gusta muchísimo por lo que de lo que he podido hablar con él y Le Coq lo conozco tuve una relación muy buena cornada Él es un chico fantástico la verdad y no en caso de que se vayan después cuando nada desearle la mejor de las suertes pero pero yo creo que sí que sí que estamos en el volver un día al a jugar la Liga no

Voz 1991 45:40 la última es noticia de hoy esto de jugar partidos de Liga en Estados Unidos los jugadores como lo beige

Voz 1974 45:47 que no lo de mal a expandir la Liga pocos y fuera de España yo creo que bueno eso quiere decir que tiene mucho tirón no esperaba que el tema un poquito más me preocupa por el tema de los viajes no que quizás llegaremos muy cansados para jugar pero bueno no no leo más yo no he como te he dicho antes en somos producción al final de nosotros cobramos somos trabajadores y tenemos que qué hacer caso pues en este caso a a la Liga no

Voz 1991 46:21 Yuri Vercher que ha sido un placer charlar contigo unos minutos antes arranque de de la temporada que bienvenido nuevas la liga española y que te vaya fenomenal este año vale