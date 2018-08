José Manuel Mateos: "Entendemos que para tener clubes competitivos hay que generar recursos, pero hay un límite"

Voz 1 00:00 es lo que estábamos al inicio del programa La Liga ha anunciado hoy un acuerdo por el cual se van a disputar encuentros oficiales en EEUU a partir de esta de esta misma temporada la Liga pretende seguir con la expansión de la competición y por eso ha firmado un contrato por quince temporadas con una empresa con la multinacional releve con la que tiene la intención de impulsar el desarrollo del fútbol tanto en EEUU como en en Canadá

Voz 1991 00:27 a mí me consta que a los jugadores les

Voz 1 00:30 es les han consultado poco como no estaba contando ahora Yuri Belchite yo no sé si a los clubes les han preguntado les han pedido incluso opinión hablamos con el presidente del Valladolid Carlos Suárez qué tal buenas buenas noches buenos lo primero

Voz 1991 00:43 punto si tiene nervios por el debut liguero que que ya mañana

Voz 2 00:48 bueno nervioso no nervios porque después de cuatro años volvemos al primer hay nada es un año importantísimo pero siempre se tienen un poco no

Voz 1991 00:58 hombre los nervios se mezcla con la ilusión no que es donde tiene que cerrar el Pucela en primera división un histórico en nuestro fútbol al fin al cabo o no

Voz 2 01:05 claro que para eso son los nervios no no por miedo porque en la primera jornada vamos a ganar digamos a pero no pero sí por la por la vuelta por estar en Primera que es otro mundo completamente diferente y que creo que nos lo hemos ganado trabajando

Voz 1991 01:21 me imagino que el objetivo la permanencia a partir de ahí

Voz 2 01:23 sin duda se de momento vamos a ver si este año conseguimos mantenernos lo antes posible mejor porque porque la tranquilidad en los finales de temporada siempre sueño y he intentado hacer un papel digno y corresponder todo el apoyo que estamos recibiendo en esta ciudad

Voz 1991 01:39 bueno qué le parece esto que se lleve la Liga a EEUU siguiese puedan jugar algunos partidos durante la temporada por allí

Voz 2 01:48 pues bien yo que vengo de un deporte completamente físicamente enseñanza esto donde la primera más allá del béisbol que que que de sus fronteras Ny que fue muy importante en Estados Unidos es la NBA lo han hecho en otros sitios de esa funcionado yo creo que para nosotros en ese proceso de expansión que estábamos haciendo intentar recortarle un poco el terreno Premi al que hoy todavía está un poquito lejos yo creo que puede ser bueno yo la he como decía yo también tuve que es un auténtico fenómeno habrá que coordinar al tema de la competición está poco ajustada eh bien muchos casos pues cuando ha habido alguna suspensión siempre ha sufrido algún problema pues yo creo que que coordinando todo bien puede ser una cosa muy buena que nos mucha repercusión sigamos creciendo como liga y como vi como clubes no

Voz 1991 02:48 se les ha consultado te vas a los clubes con usted ha hablado

Voz 2 02:53 bueno ni lo hace

Voz 3 02:55 hace unos días sesenta Commission de ahí

Voz 2 02:58 se tratan muchos temas no no ha vivido una consulta como tal a los que es lo que se haya podido hablar allí pues no no lo podemos comentar no pero yo creo que las doy mis compañeros os dirán que que no lo ven mal que cuando nos lo expliquen pues seguramente lo veremos mejor no porque hasta ahora todas las cosas novedosas que es un hecho en la Liga al principio han podido chocar un poco pero el tiempo les ha dado la razón y grandísimo trabajo porque están haciendo no con lo cual yo creo que esta vez sean a ver el que todos confiamos en que va a ser para bien y que las cosas bueno estar muy bien hechos

Voz 1991 03:31 no a mí que vaya por delante que a mí me parece bien y me parece una opción atractiva lo que pasa es que creo que esto tiene pinta en no no sé si será verdad eso le pregunto que parece una decisión unilateral por parte de la Liga en el que ha llegado señor Tebas con sus consejeros ha decidido esto esto es lo que hay por eso le digo Si hay consensos si han hablado con otros clubes si usted ha hablado con los presidentes de otros clubes para hablar sobre el tema

Voz 2 03:57 no yo no yo como hemos sido los últimos en llegar a la audiencia hayan me teníamos tantísimo otro caso que no estamos para hablar con nadie a lo largo de sí pero yo creo que que es una cosa que todos sabíamos que estaban en la idea de la de la Liga no que ellos plantearon incluso los que se ha hecho con la Supercopa en su momento que se está pensando formas novedosas de de dónde jugar finales de modificar los los formatos de competición queda tenemos esta es una de esas ideas más que que que sean puesto encima de la mesa y que al final pues habrán conseguido un buen acuerdo para todos seguro que al final lo conseguimos cuadrar en en las fechas de seguro que va a ser que va ser bueno y que hacían todos desde los dardos no

Voz 1991 04:48 por lo que parece en esos partidos en esos desplazamientos van a estar implicados si os si Real Madrid o Barcelona o los dos no se le pongo un ejemplo si coincide jornada Valladolid Real Madrid o Valladolid Barça que se lo llevan a Estados Unidos de alguna forma priva a los seguidores del Valladolid de poder vivirlo en Pucela

Voz 2 05:12 es muy buena pregunta él niña emplearon

Voz 1991 05:15 cómo cree que es lo van a tomar los socios y cree que se iban a enfadar

Voz 2 05:19 yo como socio de primeras buenas no creo que me gusta mucho pero seguro que aún Brown planchado la solución porque porque es lo primero que te viene a la cabeza no cuando surge una cosa de éstas es decir que a lo que el partido te pierdes como has escondido hemos sacado el abono bueno me como con pensamos claro tenemos cuatro partidos al año los tibios pequeños espectaculares no creo que un Valladolid en Madrid y miembro de como una se pueda llevar a Estados Unidos no yo creo que en algunos partidos grandes pues ya que a los abonados los dos grandes les va a pasar lo mismo yo sé pues el único sádica no para que todo esto lo quite sobre todo si si la idea es que empecemos ya pero pero quiero creer que que haya una una solución ninguna compensación

Voz 4 06:10 bueno pues nos espera a mí no me gusta

Voz 2 06:13 ya te digo una cosa pues creo que otra como como socio el poder perder uno de los días grandes para para un club pequeño es un poco así es difícil de asimilar de primera no

Voz 1991 06:28 hombre yo me imagino económicamente lo compensaría la la Liga será por pasta pero claro el privadas al al socio no de vivir ese momento además un club como el Valladolid que no nos engañemos las cosas como son los que se tire treinta años seguidos en Primera División que puede bajar dentro de dos años tres años ojalá sea de quince veinte cuarenta no vuelva a bajar pero que no sabe cuando volverá a haber un partido de estos

Voz 2 06:50 sí la última la última vez que tuvimos mucho más nervioso me parece que R26 pues como mínimo cuatro noventa y seis noventa ojalá ojalá se pasaba que evidentemente de cuando se pueda ponderada

Voz 3 07:02 la ilusión el fin de semana que bien

Voz 2 07:04 me que jugamos juntas las ha salido la tenemos que la boya somos la fecha que jugamos en casa con el Real Madrid es no la quitarle el más clara o sea ya no no sea que de momento de los dos más grandes por decirlo de alguna manera dos históricos también porque hay ya varios grandes me habían ya uno librado veremos a ver con el otro pero hay países que pueden contener a mí no sé si me merecería la pena como abonado eh no no no como club podemos perder un partido de esos puestos que me devolvieran la parte proporcional no sé no lo sé el único aspecto que es de reconocer que no no no no sé cómo enfocarlo porque no se me antoja difícil a la solución no para uno de los clubes pequeños

Voz 1991 07:59 veremos tiene que dar explicaciones y dar muchos más detalles Javier Tebas sobre qué tiene pensado y cómo tiene pensado ha

Voz 0455 08:06 pero seguro que lo tendrá lo tendrá por eso estamos ir porque la la explicación no correcto le agradezco su sinceridad presentes Valladolid Carlos Suárez veremos veremos cómo evoluciona esto en el futuro ya volveremos a charlar vale seguro que sí gracias un abrazo que vaya fenomenal la temporada admiro mucho desde un aeropuerto todos

Voz 1991 08:27 al hilo de esto al margen del presidente de un club de Primera Dyson que se puede ver implicado en en esta situación queríamos hablar también con el presidente de las aficiones unidas actualmente forman parte de aficiones unidas un total de cincuenta federaciones de peñas de fútbol representantes de tanto de primera de segunda como de Segunda división B es decir más de un millón trescientos mil aficionados el presidente es José Manuel Mateos hola José Manuel qué tal buenas noches hola buenas noches como habéis escogido vosotros esta esta decisión

Voz 0455 08:58 bueno pues un poco sino con preocupación si con con cierta inquietud no es una

Voz 5 09:02 no noticia bastante transcendente vamos a ver estamos esperando que que que saber más datos de estamos intentando hablar con la Liga también para que nos lo expliquen algunas cosillas y eso pues la oposición haremos en está claro que para los que no no es una buena noticia los aficionados locales para el socio y abonado que que son los que mayoritariamente defendemos nosotros no

Voz 1991 09:24 sí porque me imagino que uno no sé si van a establecer desde el inicio de temporada un calendario en el que digan estos dos partidos van a jugar este año en Estados Unidos ya en función de eso pues comprase el abono de una forma o de otra no quiero decir no es lo mismo perderte en casa a tu equipo jugando contra el Real Madrid y Atlético de Madrid Barcelona alguno de los grandes con lo cual esto tendría que planificarse con más tiempo no que que la gente sepa lo que hay

Voz 5 09:55 así lo vemos así lo vemos aprovechó para decir que bueno muchos casos los abonados los que no lo hacemos un acto de fe en muchos casos a la abonados a nuestros clubes no salvo no ambos jugando no sabemos Ny mucho que en base los jugadores que tenemos el entrenador au pairs bueno los de los horarios se cosa aparte ya hay en vez de junio estamos abonando a nuestro excluyó ahora esta noticia pues tampoco es agradable no quiere decir que desde hace quieres unidad entendemos que que va a tener una liga competitiva para tener competitivos es necesario genera recursos pero hay cosas que que no se vende de de pasar no quiere decir que vaya por delante que quiero ser prudente hasta no tener más más datos de esta noticia pues no queremos tampoco

Voz 2 10:35 con el grito en el cielo pero sí es verdad

Voz 5 10:37 qué bueno que entendemos que si con los Orallo ya en muchos casos nos sentimos perjudicados pues ahora me esto pues aún mal no entendemos que tiene que generar dinero que tiene que genera recursos para tener clubes competitivos y bueno jugar lores pero que también reclamamos que se mira hacia el aficionado no que que se cuide la aficionado en la Liga desde la Liga se que se hacen algunas medidas que si tiene alguna medida por cuidar al aficionado pero a veces son insuficientes no al final nosotros fíjate contó este año el bastante más contrato televisión por dos mil y pico millones sin embargo han subido un siete por ciento de los abonos sabrá tenemos partidos que la entrada más barata son ochenta euros y son una barbaridad aquel aficionado se nada más que apretarle apretarle apretarle no creo que que está faltando un poco a la consideración al aficionado no ha afirmado que me gusta ir al campo que nos gusta ir tanto local como visitante

Voz 6 11:32 sí Sentieri que creo que también

Voz 5 11:34 durante mucho tiempo con nuestra contribución pagando entradas y abonos hemos mantenido a nuestros clubes no

Voz 0455 11:40 son lo que son también va se eso es evidente

Voz 1991 11:42 frente tenemos una charla en el en el futuro pendiente cuando tengamos más detalles de esto pero José Manuel termino os hubiera gustado que la Liga se hubiesen puesto en contacto con vosotros por lo menos hubiese preguntado para saber vuestra opinión

Voz 5 11:57 bueno nosotros tenemos muy buena comunicación con la liga en este caso no tenían conocimiento esto es verdad que bueno siempre se especuló con que se llevasen partido fuera bueno acabamos de vivir ahora con el partido de la Supercopa no ya sean privado a dos dos aficiones de dos partidos en casa hay Isaac ha a Tánger bueno en los únicos que hemos protestado ha sido la Federación de Peñas de Sevilla Sevilla no había dicho nada mira que sabe también el criticando partidos ahí fuera cuando son los primeros beneficiados futbolista de todo esto no es el dinero que está generando porque al final sirve para inflar el mercado saque pero bueno ya digo que sí que es verdad que queremos contar y creo que que los aficionados en muchos casos no no contamos lo lo que debería ser que que creo que que somos sino lo más importante que evidentemente no no quiero quitar protagonismo al jurista pero sí que somos una parte de una parte importante de este de este mundo que es el fútbol

Voz 0455 12:51 no pues sí desde luego es si te parece José

Voz 1991 12:53 bueno lo dejamos más adelante para más adelante cuando tengamos más detalles sobre todo lo que lo que va a venir por delante vale