¿Necesita reforzarse el Real Madrid?

Voz 4 00:12 de la temporada ya estamos en marcha hemos disputado la final de la Supercopa de España la Supercopa de Europa mañana empieza la Liga

Voz 5 00:19 así que ya nos metemos en faena sí

Voz 0455 00:21 necesita refuerzos definen

Voz 4 00:24 en esa postura Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 0455 00:26 es algo muy buenas y Pablo Pinto qué tal buenas noches muy buenas en él no necesita refuerzos esta Mario Torrejón que sigue por aquí

Voz 1501 00:35 bueno pues lo dos por teléfono a su madre

Voz 0455 00:37 Jesús Gallego buenas empieza perdiendo hay hay dos teléfonos ahora sí que vamos a pedir respetar un poquito porque sino esto es

Voz 1501 00:45 cita en La Ser en la sección del Madrid ir voy a empezar con

Voz 0455 00:48 los teléfonos Romero por qué necesita refuerzos el Madrid

Voz 0239 00:53 qué bien al partido ayer es bueno primero lo de la bienvenida a la no

Voz 6 00:58 la pareja de baile que no sé si va a ser durante toda la temporada por caso sonado y no claro claro cientos el hombre nuevo desde la salida de Cristiano claro yo creo yo creo que es por eso por eso me sorprende por temporada

Voz 0239 01:14 sí en las dos últimas temporadas tú plantillas

Voz 6 01:17 dado que se casó el Real Madrid que en los dos últimos

Voz 0239 01:19 el años la plantilla no ha ido mejor sino que era peor lo único que ha tenido la fortuna la suerte en el boom compromiso el trabajo de haber ganado la Liga de Campeones siguen los dos últimos años tu plantilla ido de más a menos es evidente que en el tercero necesita refuerzos Si ayer Lopetegui mira a la izquierda en el banquillo su primer cambio en el centro del campo se llama Ceballos no cuenta que el otro mediocentro defensivo que tiene que Marco Llorenti juega cero minutos la estrella que han vendido casi todos durante toda la pretemporada es Vinicius juega cero

Voz 6 01:48 en una competición en la que estrenamos

Voz 0239 01:50 cuarto cambio es evidente que la plantilla del Real Madrid se ha visto absolutamente disminuida en cuanto a calidad necesita refuerzos lo difícil es reforzar bien la plantilla cree yo creo que un delantero centro y un centrocampista ahora mismo son objeto de deseo por Julen Lopetegui

Voz 1104 02:05 es por todo el madridismo Pinto

Voz 6 02:08 cómo será el debate de claro para que estemos de acuerdo Rubén

Voz 1104 02:13 si no hay ni

Voz 1623 02:15 ya

Voz 6 02:16 bueno a mí no me han hecho mira a mí no me han dicho que contigo eh y me dicen que voy contigo defiendo el no

Voz 0239 02:20 no

Voz 1104 02:23 Romero

Voz 1623 02:25 el ya la temporada pasada pensado por ejemplo con que a falta vamos a del año pasado ya habló que faltaba gente competitiva en el banquillo como James que al Real Madrid le dio para ganar la Champions evidentemente pero no les dio para con ese plan B confianza lesividad donde se acaba de puntos el Barça es que el Real se han pasado ya iba carente de banquillo y este año parece que tampoco se toma la cuenta y encima se arrancó que son cincuenta goles todo lo que pedía para ver y para mal

Voz 1501 02:53 menos mal que estaba en Pinto

Voz 1623 02:55 que era otro más desenfundó armarios plan B ha llegado nadie es que ha llegado Odriozola cortes en Carral Marcelo ya no tiene suplente en el que era porque se ha ido peor así que si me apuras desde las pocas posiciones donde el Real Madrid no tenía la imperiosa necesidad de reforzarse no ha llegado a Ana de Rivas que lo decía Romero en el caso de Ceballos ayer el Real Madrid mando de la urgencia de ida remató partido cambios Borja Mayoral

Voz 7 03:17 dar sea ya gallegos vale con para a mí no me voy a empezar diciendo que es una vergüenza contigo que estaba deseando que Sanidad Cristiano Ronaldo hace tres años del equipo ahora cuando le venden diga que ha perdido cincuenta goles cuando él pensaron

Voz 6 03:29 no el debate no sólo no solo

Voz 1501 03:32 amén de que no voy a meter cincuenta goles sino que iban a meter ninguno que no aportaba nada al Real Madrid pero bueno era yo entiendo que ahora está echa de menos a Cristiano ya bueno me parece bien hay que decir que en el Real Madrid se ha hecho historia durante tres años consecutivos el mismo once que pusieron el otro día frente al Atlético salvo Cristiano en este último caso Iker

Voz 6 03:51 yo me estalle

Voz 1501 03:54 muy importante pero es que te he escuchado durante un año entero decir que Zidane estaba siendo injusto con Marco Asensio por no darle bola ahí tiene luego la hora Marco Asensio ahí tiene bola durante toda la temporada

Voz 6 04:03 qué quieres que te espera tu crees que Marco Asensio está capacitado bajo marcar cincuenta goles durante la temporada

Voz 1501 04:10 a Messi el año pasado yo creo que sí pero pero ahora no

Voz 6 04:12 no seamos Boris está pero no puede ser delantero centro es ir hacia

Voz 1501 04:16 sí porque no pone cuando tiene que poner le puede entró por la banda izquierda puede sustituir a cualquiera de los de arriba de todo lo escuchado a ti

Voz 6 04:22 arriba no no no lo he visto pero no a cualquiera de los de arriba menos a Cristiano

Voz 8 04:27 o sea que nuestro turno Romero no es verdad

Voz 1501 04:30 Cristiano Ronaldo es insustituible pero ya que lo has perdido ya que se ha decidido marcharse pues tienes que darle bola a lo que tú lo que tú mismo está despidiendo el año pasado

Voz 7 04:39 no hay que darle bola a darle la pretemporada que venir sereno pero hablaríamos por no abrigo mucha fuerza las vacaciones es verdad no yo toco opinando lo que cigarro no no a ver yo yo te digo primero no me has escuchado a al un portavoz del verano una queja hola

Voz 1501 05:00 no me dejaba oiga dejaba vino sí pero déjame terminar lo que iba a decir digo que de esta lid pidiendo primero un paso al frente el entrenador y un paso al frente durante todo un año de los jugadores y ahora tienes que necesitan galones Marco Asensio Isco Alarcón Dani Ceballos lo tienen todos ahora ya tienen la oportunidad todos de de ser importantes en el Real Madrid en realidad la única baja que es una baja muy importante que la de Cristiano Ronaldo no puede trastocar de los planes y ahora yo pregunto qué vas a fichar porque si puedes fichar a Neymar cosa que no está en venta con lo cual no puedes comprar algo que no está en venta me parece bien pero que va a fichar que mejore lo que hay real

Voz 6 05:33 Donatello centro delante lo hacen con todo

Voz 0239 05:37 delantero centro con todo el respeto para Mayoral que es un chaval de fábula delantero centro mejores que Borja Mayoral en el mercado hay por lo menos

Voz 1501 05:44 tiene un golpe que no tenga que desembolsar ciento cincuenta millones de euro

Voz 0239 05:47 no eso ya levantó uno es que yo no sé pero yo esta económico Pedro yo no soy perdido está económico yo te digo que futbolistas delante norte entre ellos que el Real Madrid quiere venir casi cualquiera mejor es que Borja Mayoral para mirar

Voz 6 05:57 hay que tener unas obras quiere venir casi cualquiera pero

Voz 1501 06:00 no puede venir pero es que tú estás diciendo Romero

Voz 0919 06:02 que el Madrid tiene que fichar un delantero centro por cien millones para el banquillo al jefe del poderoso cómo vas a fichar un delantero que yo no he dicho dinero que yo no siempre es bueno pues pues ser pero como todos sabemos que preocupa mucho cómo va mucho la pata del Real

Voz 9 06:16 la segunda B

Voz 0239 06:20 el Madrid se ha gastado cuarenta y cinco millones de pavos en un chaval que tiene diecisiete años vendiendo como Ronaldo

Voz 1501 06:26 a mí la economía del Real Madrid pero me preocupa cero pero que es entiendo que empresarialmente hay cosas que son razonables y cosas no

Voz 6 06:31 lo que a una empresa es un plus

Voz 0919 06:34 siempre a ver lo vamos a ver si si el Madrid pudiera fichar por doscientos millones a un delantero que venir aquí a ser titular y que te garantizará treinta goles donde esta eso pero es que eso no está lo haría ese son la Juve eso no eso no está eso no está entonces tarda traer como decía Romero a un delantero que esté en el banquillo porque no vas a tener un delantero que que le quite el puesto de titular a Benzema o habéis yo soñaba

Voz 6 06:59 yo veré yo sí esto si no estuviera Bale pues podía

Voz 0919 07:02 de traer a otro pero es que traer a uno por cien kilos que es el precio de mercado que les van a pedir al Madrid para están chupando banquillo primero que ese que vinieran no iba a aceptar y segundo que el estás quitando oportunidades a otros jugadores que ahora tienen espacio para crecer

Voz 6 07:16 bueno yo entiendo yo no perdono ayer que miren una intervención espectacular en el Larguero abriendo con Yago de Vega diciendo que que el Real Madrid por primera vez en muchos años tenía peor plantilla que el Atleti

Voz 0919 07:29 sí sí sí sí sí sí no sido mucho

Voz 1104 07:31 si yo entiendo Romero madre tu gracias el Real Madrid se puede permitir

Voz 6 07:35 tener peor plantilla del Atlético de Madrid antes de empezar la temporada

Voz 0919 07:39 escúchame Si yo entiendo que es una decisión arriesgada la que está tomando el Real Madrid pero es que no hay garantías de que gastando de ciento veinte millones vas a traer a un tío que fuera jugar XXXV partidos ni veinticinco de titular porque no lo hay entonces yo entiendo que esta decisión con el riesgo que tiene es una decisión que le tiene que servir para crecer a gente como Marco Asensio que tiene que tener una

Voz 6 08:03 el otro Marco Asensio que no lo lo lo

Voz 0919 08:06 claro que no lo es no no si yo es que tampoco fíjate lo que te digo yo tampoco confío mucho en que Bale vaya marcar veinticinco y Benzema treinta los que yo no confío en que vaya a jugar cincuenta partidos pero bueno para empezar pero pero yo creo que viene de y nada bien en el mercado no hay nada que al precio que le van a pedir al Real Madrid pueda ser un fichaje de campanillas que puede hacer un fichaje útil porque para atraer a un tío por ciento veinte billones chupar banquillo

Voz 1501 08:33 eso no va a ir promocionó a Marco

Voz 0919 08:35 Asensio Ceballos es que eso es así

Voz 1623 08:38 por eso digo que son dos cosas distintas que una es el fichaje galáctico del de los ciento cincuenta lo que sea pero es que aparte es que hacen otra fichajes que se traido en un año y medio se ha ido Jaime hay que te has quedado sin alguien que ve es Llorente F1 Jos es Mayoral que no tienen cuajo que no jugado cien partidos

Voz 1104 08:58 bueno vamos a verlo como este año Harlan vamos a sólo vamos a ver si el fichaje que sí

Voz 0919 09:04 vamos a ver en Pisapia año pinto

Voz 1501 09:07 Daniel Alves la línea AVE del Real Madrid otra vez empieza conjugado lazos como por ejemplo entre comillas lo línea ve pueda ser Marco Asensio Isco uno de los dos uno de los dos no jugará porque nada en la alineación uno de los dos no puede jugar a mí ya me parece suficiente como como como Isco Marcos digo Isco Marco Asensio a que juegue con doce el Real Madrid yo creo que no sale sale uno de los dos no jugará entonces en la alienación titular el día de la hora H entonces ya me parece que jugador doce es de nivel mundial Isco o Marco Asensio me da exactamente igual como te refuerza es un jugador que es peor que todos esos porque si no es como se creía sino Cain porque no está hambrienta si no porque no está en venta a quién traes

Voz 6 09:44 bueno tú tú que Redondo ha visto bueno a una pregunta porque cara a ti te parecen el Real Madrid tiene peor plantilla que el año pasado

Voz 0919 09:54 hombre serio Cristiano Ronaldo pues vale

Voz 6 09:56 sé que el Real Madrid tiene peor plantilla que hace dos temporadas

Voz 0919 09:59 seguramente también claro está pues no

Voz 6 10:02 milonga Pepe Real Madrid non pero yo lo que viviendo en la plantilla años pero eso no hace falta que el Real Madrid no otro suplente es que es que

Voz 1501 10:12 drama hay necesita otro suplente más que el problema

Voz 0239 10:14 no es que lo de suplente que ver lo que el año pasado encima se pierde media temporada por lesión cosa que con Cristiano Ronaldo no pasamos recuerdo que el año pasado el Real Madrid

Voz 7 10:24 va a perder este año también establece las Salvini

Voz 0239 10:26 el Real Madrid pierde la Liga los dos primeros meses de competición porque Cristiano Ronaldo una sanción se engancha de la Liga y luego es incapaz de conectarse más se pierde la mitad de la temporada Gareth Bale tres cuartas partes de la temporada

Voz 0919 10:37 sí pero no pero pero luego todos coincidimos que el Madrid tenía seguía teniendo una de las mejores plantillas de Europa que es vuelve a ganar por tercer año consecutivo la Champions basándose en un centro del campo que lo sigue teniendo igual

Voz 9 10:49 no es el cual tengo si no les sigue temiendo

Voz 0919 10:52 el que así que el año para el año pasado tuvo un papel residual

Voz 0239 10:56 el el cambio del centro del campo el año pasado quitando a Isco y quitando a Marco Asensio en el centro del campo arriba el primer cambio cuando Zidane tiraba anunció en el medio campo se llamaba Kovacs

Voz 0919 11:05 bueno pues no puede de española sub veintiuno que quería fichar el Barcelona y que este año va a demostrar si o no si sirve pero sí trajeran a otro otra vez que Ceballos no iba a tener minutos no va a tener minutos

Voz 6 11:20 no es verdad tener esa responsabilidad íbamos a tener que desgracia

Voz 1501 11:25 yo escuché en una transmisión a a Antonio Romero pedida Ceballos decir a Antón Meana que se habla poco de la poca bola que eslava marcó Llorente pues ahí lo tenemos

Voz 0239 11:32 bueno pero es lo que pasa es que Antonio Romero no es entrenador del Real Madrid Chávez sabe lo que pasó ayer Mario

Voz 1501 11:38 pero si no eres papi reforzó lo que es que es

Voz 0239 11:41 yo no el cinco el único cinco que tiene el Real Madrid que se llama Casemiro Isabel cuando miró Lopetegui al otro cinco que hizo metió a Ceballos

Voz 6 11:50 el problema no es que a Antonio

Voz 0239 11:51 pero Mario Torrejón a Gallego o a Perico el de Los Palacios ante el problema que tiene el Real Madrid es que el único cinco que tiene la plantilla llama Casemiro y que cuando se lesiona Casemiro que está para jugar sesenta minutos y Le tiene que obligar a jugar setenta y cinco nos acabamos por Llorente porque no les gusta tenga un marco yo

Voz 1501 12:09 Benegas picos suplente cuando hizo doblete Liga y Champions que la A5 suplente

Voz 6 12:14 bueno lo hizo falta falta porque juzga hay miro cómo juega

Voz 1501 12:18 siempre porque en el Real Madrid cuando hace falta un cinco un ancla que no es lo que tiene lo que tiene el banquillo juega Toni Kross por es así porque en el Real Madrid no faltan posiciones para poner a tanto jugó

Voz 6 12:28 no no no no sabes lo que lo que falta en el Real Madrid ochenta goles que han ido en tres temporadas sí Morata James Cristiano Ronaldo tres temporadas

Voz 1501 12:36 que los tres ha sido campeón de Europa eh bueno

Voz 6 12:38 pero pero es que si quieren nos cargamos el debate

Voz 1104 12:43 Le Monde vendimos al Real Madrid y no el debate no es

Voz 0239 12:46 quién gana las últimas tarde aunque eso ya lo hemos vivido en primera persona el debate es el Real Madrid tiene peor plantilla necesita fichar evidentemente sí porque lo único que afirmó él lo decía Pablo es precisamente ya un fichaje es precisamente donde no lo necesitaba

Voz 0919 12:59 pero en la portería pero porque era un precio además muy razonable si hable por sí esto

Voz 6 13:04 tiene muy discutido por el Madrid pudieran fichar uno

Voz 0919 13:07 delantero por treinta millones Rajoy por treinta millones casi quince millones ex jefe lo fichaba ahora mismo llamamos a Florentino y lo fichaba

Voz 0455 13:15 dice el bolero es que en el mercado no hay

Voz 0919 13:18 que necesita el Madrid

Voz 6 13:20 vamos a convivir toda la temporada exacto yo te voy a escuchar

Voz 0239 13:24 de no menos de cuatro cinco futbolistas de este año este en el Madrid pincha haría pero no te estoy hablando de futbolistas todo no yo estoy hablando de de Lewandowski de que yo estoy hablando de futbolistas de la segunda línea que hay que pelearse que que lo que no que no lo que no puede hacer es decir no que está en el Real Madrid vendría a ser suplente pero ya veremos vendría ya veremos pero yo te digo que este año te voy a escuchar viendo los partidos de Inglaterra de Francia de Italia de la liga máximo

Voz 6 13:51 orden de Europa te voy a escuchar detener son cuatro

Voz 0239 13:53 es decir esta en el Madrid ya veremos

Voz 1501 13:57 pero el pierden tantos partidos como tú dices

Voz 0455 13:59 con los oyentes vamos con los oyentes que nos quedan doce minutos para para al final o Nicolás qué tal buenas noches buenas Diego desvelaba desde dónde nos llame Santiago hombre que buen sitio después de que Atenas

Voz 10 14:11 prescrito de han dado no se ahí de la noche la pasa

Voz 1104 14:14 eso es tener que echar mantita eso está claro pero allí está con los que se dieciséis grados que hay

Voz 0455 14:23 bueno el grito de los querría dio mami tú qué quieres que el Real Madrid necesita refuerzos sí o no

Voz 11 14:31 sí sí sí sí he coincidido plenamente en el análisis que ha hecho creo que era Romero de que ochenta goles son muchos goles quieras o no quieras al final Le a final de de la tercera temporada ido Morata se nos ha ido Mariano que no hay que olvidarse de Mariano que podría perfectamente pero problema

Voz 6 14:55 sentar las bases

Voz 11 14:56 desde que Benzema para mí no es un nueve Benzema nunca fue uno de para mí Benzema vivía a la sombra de Cristiano que era nueve cincuenta goles todos los años ir Benzema que marcaba veinte goles diez goles quince goles el año pasado bueno no voy a hablar de porque he perdido mucho partido pero si hay que hay que habría que fichar yo creo que el planteamiento equivocado se puede traer a personas muy muy importantes yo pienso sigo pensando en la edición Cavani lo que Benzema podría perfectamente chupar banquillo con Cavani Cavani asegura treinta treinta y cinco boletos todos los años y es el punto de vista adecuado porque Benzema

Voz 1104 15:41 no es titular humo de titular

Voz 0455 15:44 Nicolas mil gracias un abrazo muchas dos hola Angel qué tal muy buenas

Voz 12 15:49 el abono

Voz 0455 15:50 qué tal buenas noches desde Barakaldo qué tal por ahí bien

Voz 1104 15:55 dijo muy bien aquí viste las dos tomos de plástico

Voz 0455 16:01 tú crees que el Real Madrid necesita fichajes o no

Voz 12 16:03 no ves una cosa la mejor idea que habéis tenido es la palabra galáctico los periodistas que son genios el Tour sea totalmente de acuerdo y entonces ese ley como decía un profesor mío que tenía estos el Catón si se llevan

Voz 13 16:19 a a a que eso no

Voz 12 16:22 Aldo pues tienes que fichar obligatoriamente a un jugador de calidad o de o sea un galáctico pues enigmático en este caso yo que me tengo número un Borbón ojeador creo que que ficharía a Lewandowski o sí lo antes posible si no y el Real Madrid que dieron le coge confesó que este año

Voz 0455 16:42 vamos lo tiene clarísimo que lo fichó un delantero o lo va a pasar mal no

Voz 12 16:46 eso es bueno en lo que no entiendo es que quiero que haya que se diga pro por algún periodista que que hace falta el jugadores con proyección o en palabras de Florentino Pérez en el Real Madrid es el mejor equipo del mundo y los jugadores que que estén que que fichen sean los mejores del mundo entonces no puede fijarse en un jugador que sí tiene una proyección será para estar de reserva en caso de lesiones

Voz 1104 17:15 es por eso por lo tanto no sé si necesita un chico obligatorio entre sí o sí usted Ángel de Barakaldo para el equipo de Madrid

Voz 12 17:24 no no es que yo a mano eso eso es hablando de fútbol claro

Voz 0455 17:30 sí sí sí por supuesto y además uno del Athletic que está vamos a hablar de pudor cuando quiera euros de lo que quiera

Voz 12 17:37 no se ha podido está que ha dicho que que que que él no ha perdido esta economia

Voz 6 17:42 con nada menos que es lo que mal porque sus hijos

Voz 12 17:44 sí quiero ser un signo ser económico se podía apuntara al al equipo de Urrutia que no no que

Voz 7 17:52 pero yo no compro jugador las nuevas sí

Voz 12 18:01 sí iban a forrarse

Voz 7 18:03 José Gabriel todo el gracias un abrazo muy fuerte de imagínate si Rohmer versión cirujano hola

Voz 0919 18:10 no me ha encantado la definición semi galáctico e hijo a partir de ahora hola buenas noches

Voz 1104 18:16 buenas noches desde dónde nos llama usted ese día How hay veinte grados no no aquí estamos ahí ya la cosa cambiaba un poquito a usted le parece que tiene que fichar el Madrid o no me necesita una enteros a dos no uno dos

Voz 6 18:38 una enteros entró porque de que la entrega para

Voz 1104 18:41 la marca lo hoy ya que fichaba usted

Voz 14 18:47 pero yo escucharía Cavani Gómez no había otra vez María Morata

Voz 0455 18:52 lo quiero estar más complicado de Don Diego muchas gracias es un abrazo

Voz 7 18:58 venga hombre no le ponían Yago hola que no le ponía dejando claro a jugar

Voz 0455 19:03 esto le con una victoria porque esto no esto huele que van a pasar por debajo

Voz 8 19:08 con el pintor de Pinto para todo el año es Hola vale no contaba Jordi Martí buenas noches

Voz 0455 19:18 buenas noches usted está aquí cerquita no a Madrid si no le pregunto la temperatura va estamos sufriendo nosotros

Voz 15 19:26 y además yo voy todos viviendo como él

Voz 16 19:30 eso está bien usted qué cree que hay que ficha tiene que fichar el Madrid sí o no

Voz 15 19:36 quiero animar al dos delantero centro no hace falta si no por qué no circo estable

Voz 6 19:41 esta ley nombre sigue se Mario Gallego que eso ya lo meter Asensio

Voz 7 19:48 yo eso lo dijimos el año pasado

Voz 15 19:51 qué Asencio muy deban Ugal es una constante que no soy delantero centro que necesitamos también lo está claro

Voz 0919 19:56 no te lo a todo el mundo

Voz 15 19:58 no yo lo único que tengo claro es que alguno de los me igual que si todo caso vale mandos que

Voz 0455 20:10 tal iban los dos a salir un poco caros e pero bueno

Voz 6 20:12 sí pero es bueno saberlo periodistas ex presidente tal extremo que es negar la que regala a Cristiano Ronaldo por cien millones de euros para uno que nos cuesta veinte millones me estás en cuenta bodrios

Voz 1501 20:26 pero se puede decir nada tiene que entender que fuera de España no hay cláusula de rescisión es decir corre el precio que te pongan y que Ikea a lo mejor Lewandowski no vale cuatrocientos millones aunque lo que te van a pedir

Voz 6 20:37 gracias un saludo hombre Kaká como nunca me vi nunca me según la información del Real Madrid tan preocupado por la magia que visto

Voz 1104 20:46 veces no lo ponen ellos hola Juan Carlos buenas noches hola qué tal buenas noches Yago es por aquí cerquita suyos quienes tengan y estoy estoy trabajando muy bien nada te pilla trabajando que en que ocurra se puede saber este si éste de conserje en una una comunidad que te pilla por la noche de madrugada no noche si os escucho todas terminas bueno pues mucho ánimo hombre tú fichaba a no fichadas para Madrid pues mira aquí

Voz 17 21:13 no no soy del Madrid pero yo creo que el Madrid tiene que empezar a jugar Isabel jugar con Cristiano es sin Cristiano

Voz 16 21:20 bien dicho y eso qué quiere decir que no cinco cero

Voz 1104 21:23 bueno

Voz 15 21:26 Ana

Voz 0455 21:29 Juan Carlos dime Un siglo I got necesita fichar el Madrid sí o no no no

Voz 1104 21:34 ah claro

Voz 0455 21:39 yo sí que ha quedado claro ha quedado claro

Voz 1104 21:42 Juan Carlos no que no necesita ficha el Madrid no necesita a este año

Voz 15 21:50 viene me alegro

Voz 17 21:52 ya tienen buen equipo también si el Barça este año yo creo que va a ir tiene solamente pueda tapen

Voz 9 21:58 Juan Carlos sumaría no que no lo que ha dicho que si tú no eras del mal

Voz 6 22:03 a Juan Carlos verdad por supuesto pero a es claro yo sí puede traspasar a tres mal mejor no

Voz 7 22:11 pero el voto de Modric casi mejor Athletic Bilbao Si preguntan de qué quieren que oye pero que no cuales cuatro uno o sea que si salvamos bien claro

Voz 0455 22:24 Juan Carlos mil gracias mucho ánimo con el turno vale un abrazo

Voz 1104 22:27 pues vacía Satty pues ha quedado goles no

Voz 0455 22:30 la votación votaciones es un cuatro uno San salvado de pasa aprueba Hall futbolín en el último

Voz 18 22:34 aquí en Twitter

Voz 0455 22:37 ha quedado setenta y tres por ciento si debería fichar el Real Madrid veintisiete por ciento no ha hecho igualado que ha estado la cosa mala

Voz 0239 22:46 no luego ya cuando hagamos un debate en diciembre salgan Mario gallegos diciendo que la planificación de la plantilla desastre en el mercado de invierno

Voz 7 22:53 José Bono y entonces porque entonces estaremos cuando tú que cuando tú digas que Lopetegui está siendo injusto con Ceballos formaba de Tomás en todas ya te saca la hacienda haremos Rossi estás viendo a Mariano de Thomas tomaremos otro

Voz 0455 23:06 no sé será por debates serán los debates y tenemos uno cada jueves pues nada compañeros Pinto Romero Torrejón gallego muchas gracias a los cuatro habrá habrá un abrazo las todo