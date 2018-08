El Larguero (2ª parte / 16/08/2018): Debate sobre la Liga Española en EEUU y sobre la Supercopa de Europa

Voz 1 00:00 estábamos al inicio del programa la Liga anunciado hoy un acuerdo por el cual se van a disputar encuentros oficiales en EEUU a partir de esta de esta misma temporada la Liga pretende seguir con la expansión de la competición y por eso ha firmado un contrato por quince temporadas con una la empresa con la multinacional releve con la que tiene la intención de impulsar el desarrollo del fútbol tanto en EEUU como en en Canadá

Voz 1991 00:33 eh me consta que a los jugadores les eh les han consultado poco como no estaba contando ahora Yuri Belchite yo no sé si a los clubes les han preguntado les han pedido incluso opinión hablamos con el presidente del Valladolid Carlos Suárez qué tal buenas noches

Voz 2 00:48 buenas noches bueno lo primero le pregunta si tiene

Voz 1991 00:51 nervios por el debut liguero que ya mañana

Voz 2 00:55 bueno no nervios porque después de cuatro años volvemos al primer hay una foto se suena bien importantísimo pues siempre se tienen un poco no

Voz 1991 01:04 hombre los nervios se mezclan con la ilusión no que es donde tiene el Pucela en primera división un histórico en nuestro fútbol al fin al cabo no

Voz 2 01:12 claro por eso son los vídeos no no por ruido porque en la primera jornada vamos a ganar

Voz 3 01:17 no pero sí por la vuelta

Voz 2 01:20 puede estar en Primera porque es otro mundo completamente diferente y que que lo que nos lo hemos ganado trabajando

Voz 1991 01:27 me imagino que el objetivo la permanencia no ya a partir de ahí hablar

Voz 2 01:30 sin duda se de momento vamos a ver este año conseguimos entonces vernos lo antes posible mejor porque porque la tranquilidad en los finales de temporada siempre sueño he intentado hacer un papel digno y corresponder todo el apoyo que estamos recibiendo en esta ciudad

Voz 1991 01:46 bueno qué le parece esto que se lleve la Liga a EEUU y que se puedan jugar algunos partidos durante la temporada por allí

Voz 2 01:54 a ellos pues se bien yo que vengo de un deporte completamente ancestros donde la primera ligado más allá del béisbol que que que salió de sus fronteras así que fue muy importante en Estados Unidos fue la NBA lo han hecho en otros sitios de esa funcionado yo creo que para nosotros en ese proceso de expansión que estábamos haciendo intentar rescatarle un poco el terreno al que hoy todavía está un poquito lejos yo creo que puede ser bueno yo la he como decía Yuri el alcohol también tuve que es un auténtico fenómeno habrá que coordinar el tema de la competición está poco ajustada eh bien en muchos casos pues cuando ha habido alguna suspensión siempre ha sufrido algún problema yo creo que que coordinando todo bien puede ser una cosa muy buena y que que dos mucha repercusión sigamos creciendo como Liga y como y como clubes no

Voz 1991 02:55 se les ha consultado te vas a los club pues con usted ha hablado

Voz 2 02:59 bueno ni lo hace unos días en la comisión de ahí se tratan muchos temas no no ha vivido una consulta como dotar a los que es lo que se haya podido ahí pues no no lo podemos comentar no pero yo creo que el resto de mis compañeros os dirán que que no lo ven mal que nos lo expliquen pues seguramente lo veremos mejor no porque hasta ahora todas las cosas novedosas que es un hecho en la Liga al principio han podido chocar un poco pero el tiempo les ha dado la razón el grandísimo trabajo que están haciendo no fue lo cual yo creo que esta vez en el que todos confiemos en que va a ser para bien y que las pues hubo en esta vivía en hechos

Voz 1991 03:38 no admite vaya por delante que a mí me parece bien hay me parece una opción atractiva lo que pasa es que creo que esto tiene pinta en no no sé si será verdad eso le pregunto que parece una decisión unilateral por parte de la Liga en el que ha llegado señor Tebas con sus consejeros ha decidido esto esto es lo que hay por eso le digo Si hay consenso si han hablado con otros clubes si usted ha hablado con los presidentes de otros clubes para hablar sobre el tema

Voz 2 04:03 no yo no eran yo como hemos sido los últimos en llegar

Voz 1991 04:07 lo que no obstante

Voz 2 04:09 sin otro caso que no estamos para hablar con nadie no nos cuenta en hora a lo largo de sí pero pero yo creo que es una cosa que todos sabíamos que estaba en la idea de la de la Liga no que yo planteara E incluso pues lo que se ha hecho con la Supercopa en su momento que se está pensando formas novedosas de de dónde jugar finales de modificar los formatos de competición queda tenemos y esta es una de esas ideas más que que que se puesto encima de la mesa al final pues habrán conseguido con un buen acuerdo para todos seguro y al final lo conseguimos cuadrar en en las fechas de seguro que sea el que va a ser bueno y que al final todos les daremos la razón

Voz 1991 04:54 por lo que parece en esos partidos en esos desplazamientos van a estar implicados si os si Real Madrid o Barcelona o los dos no se le pongo un ejemplo si coincide jornada Valladolid Real Madrid o Valladolid esa se lo llevan a Estados Unidos de alguna forma priva a los seguidores del Valladolid de poder vivirlo en Pucela

Voz 4 05:18 es muy buena pregunta en mi anularon

Voz 1991 05:21 cómo cree que es lo van a tomar los socios cree que se iban a enfadar

Voz 2 05:25 pero como socio de primeras unas no creo que me ha gustado mucho pero seguro que habrán pensado la solución porque porque es es lo primero que te viene a la cabeza cuando surgía una cosa de éstas es decir que a lo que partidos de pierdes como has esconde llevamos acabe el abono bueno y como compensaba muy claro tenemos cuatro partidos al año los pequeños Specter curar es no creo que un Valladolid en Madrid Fininvest como una se pueda llevar a estas salidas no yo creo que en algunos partidos holandés pero aquí a los abonados de los clubes grandes lo va a pasar lo mismo ese puede ser el único salpicado no para que todo esto sobre todo si si la idea es que empecemos ya pero pero quiero creer que que hay una alguna solución ninguna compensación no no no lo sé pero a mí no me gustaría porque digo una cosa pues estos como como socio el poder perder uno de los días grandes para para un club pequeño es un poco así difícil de asimilar de primeras dadas no

Voz 1991 06:34 hombre yo me imagino económicamente lo compensaría la la Liga será por pasta pero claro el privar al al socio no de vivir ese momento además un club como el Valladolid que no nos engañemos las cosas como son los que se tire treinta años seguidos en Primera División que puede bajar dentro de dos años tres años ojalá sea de quince veinte cuarenta no vuelva a bajar pero que no sabe cuándo volverá a ver un partido de estos

Voz 2 06:57 sí la última la última vez que tuvimos mucho más nervioso me parece que fue veintiséis

Voz 1991 07:00 pues mira como mínimo otros seis noventa y siete

Voz 2 07:03 ojalá ojalá se pasea que antes de cuando se pueda a dar la ilusión de un fin de semana que viene que jugamos contra el Barça se lleva tenemos que luego ya sabemos la fecha que jugamos en casa de comer Real

Voz 5 07:17 es Saviano la quitarlas el Barça no sea el momento de los dos grandes pijo alguna manera o los dos históricos porque hay ya varios después de Salvador Bravo bien ya uno liberado

Voz 2 07:34 veremos a ver con el otro pero hay países que pueden contener a mí no sé si me merecería la pena como abonado

Voz 1991 07:45 no no como club

Voz 2 07:47 el poderme pues es un partido de esos impostor que me devolvieran la parte proporcional no sé no lo sé el único aspecto que es de reconocer que no no no no sé cómo enfocarlo porque no se me antoja difícil a la solución no siga para uno de los clubes pequeños

Voz 1991 08:06 veremos tiene que dar explicaciones y dar muchos más detalles Javier Tebas sobre qué tiene pensado y cómo tiene pensado ha planteado seguro que lo tendrá lo tendrá por eso estamos ir voltereta escuchar la la explicación no le agradezco su sinceridad del Valladolid Carlos Suárez veremos veremos cómo evoluciona esto en el futuro ya volveremos a charlar vale seguro que sí Gracias Presidente un abrazo que vaya fenomenal la temporada admiro mucho

Voz 2 08:32 es un abrazo fuerte a todos al hilo de esto

Voz 1991 08:35 Haendel presidente de un club de Primera División que se puede ver implicado en esta situación queríamos hablar también con el presidente de las aficiones unidas actualmente forman parte de aficiones unidas un total de cincuenta federaciones de peñas de fútbol representantes de tanto de primera de segunda como de Segunda división B es decir más de un millón trescientos mil aficionados el presidentes José Manuel Mateos hola José Manuel qué tal buenas noches hola buenas noches detalló como habéis escogido vosotros esta esta decisión

Voz 6 09:04 bueno pues un poco sino con preocupación si con cierta inquietud no es una noticia bastante transcendente vamos a ver estamos esperando que que que saber más datos de estamos intentando hablar con la Liga también para que nos expliquen algunas cosillas es más a eso pues posición haremos en está claro que para los que no no es una buena noticia los aficionados locales para el socio y abonado que que son los que mayoritariamente defendemos nosotros no

Voz 1991 09:31 sí porque me imagino que uno no sé si van a establecer desde el inicio de temporada un calendario en el que digan estos dos partidos semana jugar este año en Estados Unidos ya en función de eso pues compras el abono de una forma o de otra no quiero decir no es realismo perderte en casa a tu equipo jugando contra él que se el Real Madrid y Atlético de Madrid Barcelona alguno de los grandes con lo cual esto tendría que planificarse con más tiempo no que que la gente sepa lo que hay

Voz 6 10:01 así lo vemos así lo vemos de aprovechó a decir que bueno muchos casos los abonados los que el y hacemos un acto de fe en muchos casos a la a a nuestro club no no los jugando no sabemos Ny mucho al que en base los jugadores que tenemos el entrenador lo pasé bueno los de los horarios es cosa parque ya os ahí en el mes de junio estamos abonando a nuestros cuya horas esta noticia pues tampoco es agradable quiere decir que desde aficiones unidades entendemos que que va a tener una liga competitiva a tener competitivos es necesario genera recursos pero hay cosas que que no se vende de pasar no quiere decir que vaya por delante que quiero ser prudente hasta no tener más más datos de esta noticia pues no queremos tampoco es la

Voz 3 10:42 pone el grito en el cielo pero sí es verdad que bueno

Voz 6 10:44 entendemos que si con los horarios ya en muchos casos nos sentimos perjudicados pues ahora me esto esto pues aún más no entendemos que haya digo que el fútbol tiene que generar dinero que tiene que generar recursos para tener clubes competitivos y buenos jugadores pero que también reclamamos que se hace de aficionado no que que se cuide la efectividad en la Liga desde la Liga se que se hacen algunas medidas que si tiene alguna medida por cuidar al aficionado pero a veces es suficiente no al final nosotros fíjate es con este año bastante más el contrato televisión por dos mil y pico millones sin embargo han subido un siete por ciento de los abonos la tenemos partidos que la entrada más barata son ochenta euros y es una barbaridad a que hicieran oficial aficionados es nada más que apretarle apretarle apretarle no creo que que está faltando poco a la consideración al aficionado o no han afirmado que me gusta ir al campo que le gusta ir tanto local como visitante hizo sentir sí que creo que cambien durante mucho tiempo con nuestra contribución pagando entradas y abonos hemos mantenido a nuestro club

Voz 2 11:46 pues no son lo que son también en base a eso

Voz 1991 11:48 evidentemente tenemos una charla en el en el futuro pendiente cuando tengamos más detalles de esto pero José Manuel termino os hubiera gustado que la Liga se hubiesen puesto en contacto con vosotros por lo menos hubiese preguntado para saber vuestra opinión

Voz 6 12:03 bueno nosotros tenemos muy buena comunicación con la liga en este caso no tenían conocimiento de esto es verdad que bueno siempre se especuló con que se llevasen partido fuera bueno Jaca modernos desde vivir ora con el partido de la Supercopa no en privado a dados a los aficiones de dos partidos en casa hay Isaac llegó a Tánger y bueno en los únicos que hemos protestado ha sido la Federación de Peñas de Sevilla Sevilla y no había dicho nada me miraba para otro lado aquejado de también el criticando los partidos ahí fuera cuando son los primeros beneficiados futbolista desde todo esto no es el dinero que está generando o el gimnasio para inflar el mercado saque pero bueno ya digo que sí que es verdad que queremos contar y creo que que los aficionados en muchos casos no lo contamos lo

Voz 2 12:44 lo que debería ser que que creo que somos

Voz 6 12:48 no lo más importante evidentemente no no quiero quitar protagonismo los jurista pero sí que somos una parte de una parte importante de este de este mundo del mundo que es el fútbol no

Voz 1991 12:58 pues sí desde luego si te parece José Manuel lo dejamos más adelante para más adelante cuando tengamos más detalles sobre todo lo que lo que va a venir por delante vale José Manuel un abrazo mañana a las doce y treinta y un minuto

Voz 1939 13:12 pues ya vamos con el debate del jueves

Voz 7 13:21 sigue larguero y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook Larguero Larguero

Voz 8 13:34 noche de bodas noche toledana como de la noche el día de la noche a la mañana hacer noche en Hablar por hablar las escuchamos todas cuál es su noche

Voz 1 13:47 Hablar por hablar gente lunes a viernes desde la una y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Adriana Mourelos

Voz 10 13:54 la Cadena SER

Voz 11 13:58 les prestamos en los medios toda la atención a toda la actualidad nosotros tenemos un punto de fuga a alzar a

Voz 1 14:05 con los casara no podemos vivir en los Azara

Voz 12 14:09 de minoría étnica perseguida por crisis y los talibanes en Afganistán los campos de concentración para gays en Chechenia la historia de Teresa calcinada moto mujer que lucha para erradicarlo

Voz 11 14:20 los matrimonios forzados de menores en Malaui o testimonios directos sobre la situación de violencia que sufre Venezuela a manos de los colectivos armados

Voz 13 14:29 hay algunos que han actuado de forma impune

Voz 3 14:32 además han mandado persona entonces

Voz 11 14:34 la historia Si voces que han quedado fuera del foco

Voz 1 14:37 la actualidad hablo humoral domingos

Voz 11 14:40 cuatro a cinco de la madrugada en cualquier momento en Cadena SER

Voz 14 15:01 escucha una cierta para contraatacar

Voz 15 15:09 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mil millones de descargas poder

Voz 14 15:23 co co Larguero con Yago de Vega en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios en la lluvia de estrellas de agosto en los encuentros con los amigos

Voz 16 15:36 luces de colores de los chiringuitos de playa en los inocentes que busca el sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la compra ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde pues de todo

Voz 14 15:59 el fútbol Caravaca al Partido Romero este fin de semana estrenamos nueva Lito entonces falta que vuelvas todavía toda la playa hoy tu casita de contarlas es la rápida

Voz 11 16:12 Nuestra nueva a idéntica que nosotros Gamo

Voz 17 16:19 de las cinco de la tarde el Deportivo Bielsa la Liga y los goles los sigue

Voz 18 16:40 venga venga

Voz 1 16:50 vamos con el debate de El Larguero os preguntamos si necesita refuerzos el Real Madrid primer debate de la temporada ya está

Voz 1991 16:57 en marcha hemos disputaba la final de la Supercopa de España Supercopa de Europa mañana empieza la Liga

Voz 1 17:02 así que ya nos metemos en faena si necesita reto

Voz 1991 17:06 fuerza todos defienden esa postura Antonio Romero qué tal muy buenas horas Pablo Pinto qué tal buenas noches muy buena en el no necesita refuerzos esta Mario Torrejón que sigue por aquí hola muy buenas lo dos por teléfono que Jesús Gallego qué tal muy buenas empiezan

Voz 1939 17:23 perdiendo hay hay dos teléfonos así que

Voz 1991 17:25 vamos a pedir respetar un poquito porque sino esto

Voz 1501 17:29 no necesito la Ser en padre voy a empezar

Voz 1991 17:31 con los teléfonos Romero porque necesita refuerzos el Madrid bueno yo veo que

Voz 0239 17:37 qué bien al partido ayer es bueno primero lo de la bienvenida a la pareja de baile que no sé si va a ser durante toda la temporada lo que pasa que asesorado eh no claro claro desde la salida de Cristiano y yo creo que por eso por eso me sorprende por temporada si en las dos últimas temporadas tú plantillas se ha debilitado que sabes Gasol el Real Madrid en los dos últimos años la plantilla no ha ido mejor sino que ha ido a peor lo único que ha tenido la fortuna la suerte en el boom compromiso y el trabajo de haber ganado la Liga de Campeones Si en los dos últimos años tu plantilla ha ido de más a menos es evidente que en el tercero necesita refuerzos si ayer Lopetegui mira a la izquierda en el banquillo su primer cambio en el centro del campo se llama Daniel Ceballos no cuentan por otro mediocentro defensivo que tiene que Marco Llorenti juega cero minutos la estrella que han vendido casi todos durante toda la pretemporada es Vinicius juega cero en un en una competición en la que se estrenaba cuarto cambio es evidente que la plantilla del Real Madrid se ha visto absolutamente disminuida en cuanto a calidad necesita refuerzos lo difíciles reforzar bien la plantilla cree yo creo que un delantero centro y un centrocampista ahora mismo son objeto de deseo por Julen Lopetegui por todo el madridismo cómo será el debate de declaro para que estemos de acuerdo Romero ya

Voz 3 18:54 a ver si no sé nada no hay ni media duda

Voz 0239 18:59 bueno a mí no me han hecho mira a mí no me han dicho que yo defiendo el no

Voz 20 19:03 no te puedes

Voz 0239 19:06 Javier Romero nada claro

Voz 20 19:09 mira porque pasaba yo estoy empezando por ejemplo con que faltaba el año pasado ya saben lo que faltaba gente competitiva en el banquillo James que al Real Madrid le dio para ganar la Champions evidentemente pero no les dio para con ese plan B confianza ciudad donde se acaba el Barça Esquerra ha pasado ya iba carente de banquillo y este año parece que tampoco se se toma la cuenta y encima se arrancó que son cincuenta goles todo lo que pedía para ver y para más

Voz 1501 19:36 lo mal que estaba Pinto que le ha ido como has it

Voz 20 19:39 era otro más de ese forja armario el Trambaix ha llegado a nadie es que ha llegado de los hola a Marcelo ya no tiene suplente en la izquierda porque se ha ido va que si me apuras desde las pocas posiciones donde el Real Madrid no tenía la imperiosa necesidad de reforzarse no ha llegado Ana de Rivas que lo decía Romero en el caso de Ceballos ayer el Real Madrid cuando te era urgencia a remontó partido el cambios Borja Mayoral

Voz 1501 20:00 sí a Zidane

Voz 20 20:03 gallego les vale con esto a mí no me

Voz 1501 20:05 yo voy a empezar diciendo que es una vergüenza conteo que estaba deseando que saliera Cristiano Ronaldo hace tres años del equipo ahora cuando le venden diga que que ha perdido cincuenta goles cuando el pensamiento no estén Levante no salga no sólo de no solamente que no voy a meter cincuenta goles sino que llegan a meter ninguno el que no han aportado nada el Real Madrid pero bueno era yo entiendo gasta de echa de menos a Cristiano ya bueno me parece bien hay que decir que en el Real Madrid se ha hecho historia durante tres años consecutivos tres San José el mismo once que pusieron el otro día frente al Atlético en la Copa salvo Cristiano en este último caso Iker

Voz 0239 20:35 estalle

Voz 1501 20:37 por Dante pero es que te he escuchado durante un año entero decir que Zidane estaba siendo injusto con Marco Asensio por no darle bola ahí tiene luego la hora Marco Asensio ahí tiene bola durante toda la temporada porque es iraquí vaguete

Voz 0239 20:47 venga va tu tú crees que Marco Asensio está capacitado bajo marcar cincuenta goles durante la temporada

Voz 1501 20:53 el año pasado yo creo que sí pero pero

Voz 3 20:55 no no no está

Voz 0239 20:57 pero no puede ser de los centros cincuenta

Voz 1501 21:00 que no le con eh cuando tiene que poner le puede entró por la banda izquierda puede sustituir a cualquiera de los de arriba es otro lo escuchado a Ci U arriba no

Voz 0239 21:06 no no no no a cualquiera de los de arriba menos a Cristiano Ronaldo

Voz 3 21:11 Juana que nuestro turno Romero no no perdona verdad

Voz 1501 21:14 los Tian Ronaldo el mejor del mundo es insustituible pero ya que lo has perdido ya que se ha decidido marcharse pues tienes que darle bola a lo que tú lo que tú mismo está despidiendo el año pasado

Voz 1201 21:22 hay que darle bola a darle las nalgas lo galones toda la pretemporada que venirme pero muchas proceda hablaríamos

Voz 1991 21:31 he tenido mucha fuerza a la vacaciones

Voz 1501 21:33 no no yo tengo lo que diga no a ver yo yo te digo primero al anuncio

Voz 1201 21:38 en cuanto un jugador aportaba del verano

Voz 1501 21:43 no me dejaba al vino sí pero déjame terminar lo que iba a decir digo que de estáis pidiendo primero un paso al frente del entrenador paso al frente durante todo un año de los jugadores y ahora tienes que necesitan les he Marco Asensio Isco Alarcón Dani Ceballos pues ahora lo tienen todos ahora ya tienen la oportunidad todos de de ser importantes en el Real Madrid en realidad la única baja que es una baja muy importante que la de Cristiano Ronaldo no puede trastocar de lo planes y ahora yo pregunto qué vas a fichar porque si puedes fichar a Neymar cosa que no está en venta con lo cual no puedes comprar algo que no está en venta me parece bien pero que va a fichar que mejore lo que hay real

Voz 0239 22:17 de los centro uno Condor delantero centro Juan todo el respeto para Mayoral que es un chaval que negaré fábula delantero centro mejores que Borja Mayoral en el mercado hay por lo que no

Voz 1501 22:27 dijo que les dura dime una gran el que no tenga que desembolsar ciento cincuenta millones

Voz 0239 22:30 no es yo yo lo veo uno es que yo no soy periodista económico Pedro yo no soy perdido periodista económico yo te digo que futbolistas delanteros centro que al Real Madrid quiere venir casi cualquiera mejor es que Borja Mayoral para mirar de tener unas

Voz 1501 22:42 el Real Madrid quiere venir casi cualquiera pero no puede venir

Voz 1939 22:44 ya pero es que tú estás diciendo Romero que el Madrid tiene que fichar un delantero centro por cien millones para el banquillo Íscar jefe

Voz 1501 22:50 pues eh Cobas a fichar

Voz 0239 22:52 yo es que yo no he dicho dinero que yo no soy pero está bueno

Voz 1939 22:55 pues ser pero como todos sabemos que cuida mucho

Voz 0239 22:58 yo como no que preocupa mucho la pasta del Real Madrid

Voz 1201 23:00 pues yo me miro a mí mismo

Voz 0239 23:03 Madrid se ha gastado cuarenta y cinco millones de pavos en un chaval que tiene diecisiete años vendiendo como Ronaldo

Voz 1501 23:10 a mí la economía del Real Madrid me preocupa cero pero que es entiendo que empresarialmente hay cosas que son razonables y cosas

Voz 1201 23:15 no preveo una empresa es un club

Voz 1939 23:17 siempre albergará dijo que lo vamos a ver si si el Madrid pudiera fichar por doscientos millones a un delantero que venir aquí a ser titular y que te garantizará treinta goles donde está eso pero es que eso no está lo haría ese son la Juve eso no eso no está eso no está entonces tarda atraer como decía Romero a un delantero que esté en el banquillo porque no vas a tener un delantero que que le quite el puesto de titular a Benzema o a Bale yo sí

Voz 0239 23:42 debemos eso ya veremos yo sí estoy siempre estuviera

Voz 1939 23:44 Bale pues podría traer a otro pero es que traer a uno por cien kilos que es el precio de mercado que les van a pedir al Madrid para están chupando banquillo primero que se que vinieran no iba a aceptar

Voz 1501 23:55 segundo que el estás quitando oportunidades a otro

Voz 1939 23:57 jugadores que ahora tienen espacio para crecer horas yo entiendo

Voz 0239 24:00 no yo no menos perdona ayer que miren una intervención espectacular en el Larguero abriendo con Yago de Vega diciendo que el Real Madrid por primera vez en muchos años venía peor plantilla que el Athletic

Voz 3 24:12 sí sí sí sí sí sí no si yo yo entiendo

Voz 0239 24:16 pero Bari tu crees que el Real Madrid se pueden permitir tener peor plantilla que el Atlético de Madrid antes de empezar la temporada

Voz 1939 24:22 escúchame Si yo entiendo que es una decisión arriesgada la que está tomando el Real Madrid pero es que no hay garantías de que gastando de ciento veinte millones vas a traer a un tío que fuera jugar XXXV partidos ni ventilaron poder titular porque no lo hay entonces yo entiendo que esta decisión con el riesgo que tiene es una decisión que le tiene que servir para crecer a gente como Marco Asensio que tiene que tener unas

Voz 0239 24:46 a lo Marco Asensio

Voz 1939 24:49 pues claro que no lo es no no si yo es que tampoco fíjate lo que te digo

Voz 1501 24:52 tampoco confío mucho en que Bale vaya mal

Voz 1939 24:55 el veinticinco y Benzema treinta coge yo no confío en que

Voz 0239 24:57 vaya a jugar cincuenta partidos pero no para empezar domina

Voz 1939 25:00 pero yo creo que en el mercado no hay nada que al precio que le van a pedir al Real Madrid pueda ser un fichaje de campanillas que puede hacer un fichaje útil porque para atraer a un tío por ciento veinte millones

Voz 1501 25:15 a chupar banquillo eso no ir pero emociono a Marco Asensio Ceballos

Voz 3 25:20 es que son no reforzarse por eso digo que son dos cosas distintas que una es el fichaje galáctico El de los ciento cincuenta sea pero es que aparte es que hacerlos otra fichajes que se ha ido en un año y medio se Javi que te has quedado sin

Voz 20 25:34 ya ves que tu es Llorente F1 Jos es Mayoral que no tienen cuajo que no cien partido sí

Voz 3 25:40 ahí bueno vamos a ver lo que pueden hacer año Harlan vamos vamos a ver si el fichaje que si se te va a ver año

Voz 1501 25:51 el Real Madrid otra vez empieza con jugadorazo como por ejemplo entre entre comillas lo hacen Marco Asensio Isco uno de los dos uno de los dos no jugará porque nada en la alineación uno de los dos no puede jugar a mí ya me parece suficiente como como como como Isco Marcos dio Isco Marco Asensio se quejó de con doce el Real Madrid yo creo que no sale sale uno de los dos no jugara entonces en la alineación titular del día de la hora H entonces ya me parece que jugador doce es de nivel mundial Isco o Marco Asensio me da exactamente igual como te refuerza es un jugador que es peor que todos esos

Voz 3 26:21 porque los barrios es tomos Caine porque no está hambrienta si

Voz 1501 26:25 Mar porque no está en venta a quién traes

Voz 0239 26:27 bueno tú tú que Redondo ha visto bueno pues vamos Ernesto muchas que suena pregunta rockera a ti te parecen el Real Madrid tiene peor plantilla que el año pasado

Voz 1939 26:37 hombre salió Cristiano Ronaldo

Voz 0239 26:40 seguía el Real Madrid tiene peor plantilla que hace dos temporadas

Voz 1939 26:43 seguramente también al no estar pues no

Voz 0239 26:45 donde el Madrid pero yo lo que viendo en la plantilla año año eso no hace falta que el Real Madrid no otro suplente es que

Voz 1501 26:55 es que realmente necesita otro suplente más

Voz 0239 26:58 dominarlo de suplente que ver lo que el año pasado encima se pierde media temporada por lesión cosa que con Cristiano Ronaldo no pasamos recuerdo que el año pasado el Real Madrid ahora porque no

Voz 1501 27:08 el año también habrá caras el Real Madrid pierde en la Liga

Voz 0239 27:11 a los dos primeros meses de competición porque Cristiano Ronaldo una sanción se desenganche de la liga y luego es incapaz de conectarse Benzema se pierde la mitad de la temporada Gareth Bale tres cuartas partes de la temporada

Voz 1939 27:20 sí pero pero luego todos coincidimos que el Madrid tenía seguía teniendo una de las mejores plantillas de Europa que vuelve a ganar por tercer año consecutivo la Champions basa

Voz 1991 27:30 dándose en un centro del campo que lo sigue teniendo

Voz 1201 27:32 igual el cual de cine teniendo

Voz 1939 27:36 exigimos que engloba sigue el año el año pasado tuvo un papel residual

Voz 0239 27:39 el primer cambio del centro del campo el año pasado quitando a Isco y quitando a Marco Asensio que en el centro del campo arriba el primer cambio cuando Zidane tiraba anunció en el medio campo se llamaba Cobas y bueno pues aún puede hacerse vale

Voz 1939 27:51 a la sub-veintiuno que quería fichar el Barcelona y que este año va a demostrar si o no sirve pero sí tras

Voz 1501 27:58 eran a otro otra vez que Ceballos no iba a tener minuto claro no iba a tener minutos

Voz 0239 28:03 oye tú quería

Voz 1939 28:06 de esa responsabilidad iban a tener que sí

Voz 1501 28:08 yo Hussein en una transmisión a a Antonio Romero pedir a Ceballos decir a Antón Meana que se habla poco de la poca bola aislada Marcos Llorente pues ahí lo tenemos

Voz 0239 28:16 bueno lo que pasa es que Antonio Romero no es entrenador del Real Madrid Chávez sabes lo que pasó ayer Mario

Voz 1501 28:22 si no eres para pedir refuerzos sabiendo que es que es les

Voz 0239 28:24 no el cinco el único cinco que tiene el Real Madrid que se llama Casemiro Isabel jugando miro Lopetegui al otro cinco que hizo metió a Ceballos provoque entre el problema no es que a Antonio Romero Mario Torrejón a Gallego o a Perico el de Los Palacios ante el problema que tiene el Real Madrid es que el único cinco que tiene los días además Casemiro y que cuando se lesiona Casemiro que está para jugar sesenta

Voz 1501 28:46 esto sí le tiene que obligar a jugar setenta y cinco nos saca

Voz 0239 28:50 Llorente porque no le gusta un mal

Voz 1501 28:52 tiene gol cinco suplente cuando hizo doblete Liga y Champions tiene la cinco suplente no me acuerdo

Voz 20 28:58 esos altas falta porque Hook

Voz 1501 29:01 juega siempre porque en el Real Madrid cuando hace falta un cinco un ancla que no es lo que tiene lo que piensa el banquillo juega Toni Kross por qué es así porque en el Real Madrid faltan posiciones para poner a tanto jugar

Voz 0239 29:12 pero sabe lo que sabes lo que falta en el Real Madrid ochenta goles que han ido en tres temporadas Morata James Cristiano Ronaldo

Voz 1501 29:19 en la que los tres ha sido campeón de Europa eh bueno

Voz 0239 29:21 pero claro en Sergio si quiere nos cargamos el debate deben vimos el Real Madrid no pero el debate no es quién ha ganado las últimas aunque suele lo hemos vivido en primera persona el debate es el Real Madrid tiene peor plantilla necesita afianzar evidentemente sí porque lo único que afirmó él lo decía Pablo es precisamente ya vemos retomó fichaje pero es precisamente donde no lo necesitaba pero en la portería

Voz 1939 29:44 porque eran precio además muy razonables y naves

Voz 0239 29:47 por eso conviene muy discutir con el Madrid

Voz 1939 29:49 pudiera fichar un delantero por treinta millones

Voz 0239 29:52 estaba jodido por treinta millones

Voz 1939 29:55 hace quince millones eje Fit lo fichaba ahora mismo ya vamos a Florentino y lo fichaba pero es que en el mercado no hay lo que necesita el Madrid

Voz 0239 30:02 oye cómo cómo vamos a convivir toda la temporada

Voz 3 30:05 exacto yo te voy a escuchar

Voz 0239 30:08 de no menos de cuatro cinco futbolistas este año este en el Madrid se hincha haría pero no te estoy hablando de futbolistas no estoy hablando de de Lewandowski diré que estoy hablando de futbolistas de la segunda línea que hay que pelear se que hay que lo que lo que no lo que no puede ser es decir no que está en el Real Madrid vendría a ser suplente pero ya veremos vendría ya veremos pero yo te digo que este año te voy a escuchar viendo los partidos de Inglaterra de Francia de Italia de las ligas más importantes de Europa te voy a jugar de tres o cuatro delanteros decir esta en el Madrid se ya veremos

Voz 1501 30:40 lo pierde en tantos partidos como tú dices

Voz 1991 30:43 con los oyentes vamos con los oyentes que no quedan doce minutos para para el final o Nicolás qué tal buenas noches

Voz 3 30:49 no no Yago de Vega desde dónde nos llame Santiago hombre que buen sitio

Voz 1991 30:55 escrito vengan unos ahí de la noche las pasa ahí sostiene que echar mantita eso está

Voz 3 30:59 no no traspasar si estáis eh con lo que se dieciséis grados que hay

Voz 1991 31:07 es el grito de los querría Jo mami tú que crees que el Real Madrid necesita refuerzos sí o no

Voz 22 31:14 sí

Voz 3 31:15 sí sí sí me he coincidido

Voz 22 31:17 finalmente en el análisis que ha hecho creo que era Romero de de que ochenta goles son muchos goles quieras o no quieras y al final Le a final de la tercera temporada se nos ha ido Morata sino seguido Mariano que no hay que olvidarse de Mariano que podría perfectamente pero problema

Voz 3 31:37 tenido algún sentar las bases

Voz 22 31:39 que Benzema para mí no es un nueve Benzema nunca fue uno de para mí es Benzema vivía a la sombra de Cristiano que eran nueve cincuenta goles todos los años ir encima que marcaba veinte goles diez goles quince goles el año pasado bueno no voy a hablar de la porque partido pero si hay que hay que habría que fichar yo creo que el planteamiento equivocado se puede traer a personas muy muy impactantes yo pienso sigo pensando en edición Cavani

Voz 0239 32:13 creo

Voz 22 32:14 lo que Benzema podría perfectamente chupar banquillo con Cavani Cavani te asegura treinta XXXV bonitos todos los años y es el punto de vista adecuado porque Benzema para mí no es titular uno ve titular

Voz 1991 32:28 Nicolas mil gracias un abrazo tan sólo hola Angel qué tal muy buenas qué tal buenas noches de cayó desde Barakaldo qué tal por ahí bien

Voz 3 32:38 hoy frío muy bien aquí estamos treinta y dos

Voz 1991 32:44 tú crees que el Real Madrid necesita fichajes o no

Voz 2 32:47 pero eso es una cosa de la mejor idea

Voz 4 32:50 habéis tenido es es es decir inmensa es la palabra galáctico los periodistas que son el Tour totalmente de acuerdo entonces que es como decía un profesor mío que tenía estos el Catón si se llevan a a va a Cristiano Ronaldo pues tienes que fichar obligatoriamente con galáctico por semi galáctico en este caso yo creo que tengo número Borbón ojeador creo que que ficharía a Lewandowski sí o sí lo antes posible sino y el Real Madrid que Dios le coja confesó

Voz 3 33:25 pese a ello vamos lo lo tiene clarísimo el delantero o lo va a pasar mal no sé eso es

Voz 4 33:31 sí bueno es en lo que no entiendo es que quiero que haya que se diga pro por algún periodista que que se hace falta jugadores con proyección joder poner en palabras de Florentino Pérez Real Madrid es el mejor equipo del mundo hijos los jugadores que que estén que decir que fichen sean los mejores del mundo entonces no puede fijarse en un jugador que sería una proyección será para estar de reserva en caso de de lesiones etc

Voz 3 33:59 por lo tanto no necesita un chico obligatorio entre sido si usted ángel de Barack

Voz 1991 34:05 pero de qué equipo en Madrid

Voz 22 34:07 si un libro es algo de fútbol claro

Voz 1991 34:14 sí sí por supuesto el más uno del Athletic que está vamos a hablar de fútbol cuando quiera euros de lo que quiera

Voz 4 34:20 como se aquí ha dicho que que que que él no son Un un periodista económico

Voz 3 34:25 José Romero no menos mal porque si es así

Voz 4 34:28 ser llegue a ser económico se podía of punta a al al equipo de Urrutia que no que no que no compró jugado

Voz 1201 34:40 en cuanto a veces no somos luego sí bueno de José Mari el dato del gracias

Voz 1991 34:49 es un abrazo muy fuerte

Voz 1201 34:51 no creo que sea cirujano hola

Voz 1991 34:54 me ha encantado la definición semi galáctico e me relajo a partir de hoy hola buenas noches

Voz 3 35:00 bueno desde dónde nos llama usted me quería Hope armas ahí integrado no no evitan hormonal Guarente ahí ya la cosa cambia un poquito eh a usted qué le parece que tiene que fichar el Madrid o no me necesita un delantero centro y once el refrán vi a dos No uno dos

Voz 20 35:22 el porque de que me entregaba a Messi

Voz 3 35:25 Mike lesione el Bay lo hoy ya que fichaba usted

Voz 20 35:31 yo ficharía Cavani otra vez María Novo Morata

Voz 1991 35:35 bueno lo de estar más complicado eh don Diego muchas gracias es un abrazo

Voz 3 35:42 venga adiós una noche hola

Voz 1501 35:44 no le ponían Yago hola que no le ponía una jugador

Voz 1991 35:47 esto es una victoria porque no escrita esto no esto suele llevar a pasar bajo el zulo

Voz 3 35:52 sociedad no no pinto pinto para todo el año es Hola vale no contaba Jordi Martí

Voz 1991 36:00 con buenas noches

Voz 3 36:02 buenas noches usted está aquí cerquita no a Madrid

Voz 1991 36:05 si no le pregunta la temperatura Moya estamos sufriendo nosotros

Voz 3 36:09 que no si además yo estuve dando viviendo como si eso está bien usted qué cree que hay que fichan tiene que

Voz 1991 36:17 en el Madrid sí o no

Voz 3 36:19 quisiera entonces del antiguo centro de falta si no porque no se por ahí

Voz 0239 36:27 esguinces María Gallego que eso ya lo vamos a Asensio

Voz 3 36:30 hombre no sólo con eso lo dijimos no que así que a Sergio Asensio es un delantero centro pero necesitamos también está claro completo en ese momento al mundo dos yo lo único que tengo claro es que uno de los fondos Walking si todo cómo se puede como caso a los bandos que

Voz 1991 36:53 tal iban los dos a salir un poco caros pero bueno

Voz 3 36:56 sí pero no es bueno saberlo un poco para los periodistas presidente tal extremo que ha negado que regala a Cristiano Ronaldo por cien millones de euros para Bruno que no cuesta veinte millones me estás en cuenta bolos pero bueno pues

Voz 1501 37:12 no tiene que entender que fuera de España no hay cláusula de rescisión es decir corre precio que te pongan Ike Ike a lo mejor Lewandowski no vale cuatrocientos millones de euros aunque lo que te van a pedir Toni Mir

Voz 0239 37:21 en su saludo Kaká como nunca me vi nunca me negó la información del Real Madrid tan preocupada por la Maja desnuda que no lo he visto medida

Voz 3 37:29 hace no lo ponen ellos Juan Carlos buenas noches hola qué tal buenas noches he pasa también por aquí no te lo quita suyos tienen Steen Arganda del Rey estoy estoy trabajando muy bien nada te pilla trabajando que te pueden que ocurra esto puede saber este si éste de una en la Comunidad y que te pilla por la noche de madrugada por la noche si no a mí regional terminas a las muy bueno pues mucho ánimo hombre tú fichaba no fichadas para Madrid pues mira

Voz 2 37:56 yo no soy de lo allí pero yo

Voz 23 37:59 creo que el Madrid tiene que empezaba a jugar Isabel jugar con esquiando sin Cristiano

Voz 3 38:03 no he dicho eso qué quiere decir que no cinco cero

Voz 20 38:09 sí claro hay

Voz 1991 38:13 Juan Carlos dime un si uno necesita fichar el Madrid sí o no no no

Voz 21 38:18 claro

Voz 0239 38:20 como eh

Voz 3 38:23 yo era un claro

Voz 1991 38:25 Juan Carlos no no que no necesita fichar

Voz 3 38:27 Ari no necesita a este año

Voz 22 38:33 viene por ahí

Voz 23 38:36 ya tienen buen equipo también si el Barça este año yo creo que va a ir tiro solamente la campeón

Voz 1201 38:41 Carlos sumo Adriano que lo que ha dicho que no Romero fenómeno

Voz 0239 38:45 tú no eras del Madrid Juan Carlos verdad más por supuesto va a pasar a tema mejor no

Voz 1201 38:55 pero el voto daba venir Modric casi mejor el voto de Ángel de Barakaldo Athletic dos Si te valía venga Ana preguntarle qué quiero que que que oye pero que no parece cuatro uno o que haya si no de ficharlo vamos a salir

Voz 1991 39:07 es Juan Carlos mil gracias mucho ánimo con el turno vale un abrazo

Voz 3 39:10 vacía Satty pues ha quedado goles

Voz 1991 39:13 pero la las votaciones es un cuatro uno San salvado de pasarlo bajo el futbolín en el último muy Jenni en Twitter ha quedado setenta y tres por ciento si debería fichar el Real Madrid veintisiete por ciento no está igualado ya estado la cosa

Voz 0239 39:30 no luego ya cuando hagamos un debate en diciembre salgan Mario y gallegos diciendo que la planificación de la plantilla

Voz 1501 39:36 el mercado de invierno entonces pues entonces estará demostrado cuando tú cuando tú digas que Lopetegui está siendo injusto con Ceballos por no darle bola igual Raúl de Tomás Santos ya te saco la cinta domar haremos pena Mariano que toma estándares

Voz 1991 39:49 hemos otro debate se será por debates ya será por debates y tenemos uno cada jueves pues nada compañeros Pinto Romero Torrejón gallego muchas gracias a los cuatro habrá habrá un abrazo las todo

Voz 1939 40:01 once y cincuenta y siete minutos recta final El Larguero

Voz 14 40:09 este fin de semana del Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas con ofertas increíbles para los más rápidos fija mostró cuando sones por solo diez euros y promoción tres por dos sembrará todo de la marca énfasis y muchísimas más ofertas sólo este fin de semana y sólo en el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 24 40:29 a los que no pestañear en los penaltis a los que gritan sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido hola futboleros os esperamos en Movistar

Voz 25 40:38 esta temporada piola a tener todo el pulpo toda la Liga toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y deportes gratis hasta dos mil diecinueve Movistar elige

Voz 14 40:50 de lunes a jueves no My Lol

Voz 15 40:53 el fabricante de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como Audi en que ataca la homeopatía

Voz 26 41:00 sí ha sido decir

Voz 1501 41:03 se

Voz 14 41:06 la vida moderna con David Broncano la vida moderna es poner en el currículum tertuliano

Voz 1991 41:12 tenista

Voz 14 41:17 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Tena ser

Voz 1991 41:26 Álvaro Benito qué tal buenas noches Diego muy buena mañana hablaremos con Manu Franco de esa noticia que no salen

Voz 1 41:30 contaba ayer que Carlos Sainz iba a fichar por McLaren hoy ha hecho oficial así que mañana profundizar haremos un poquito más en el futuro de Carlos Sainz en la Fórmula uno eh tenemos demandas

Voz 1038 41:40 si mañana debuta entre otros el Betis en la Liga hoy más de diez mil personas en el entrenamiento de los de Quique Setién me cuenta Lecuona desde Vitoria que Rodrigo ha sido operado del cruzado anterior de la rodilla en EEUU subastar entre cinco y seis meses de baja por último después de la tragedia ocurrida en Génova se han suspendido estos os partidos la primera jornada las seria Milán y también el partido entre la Sampdoria ir a rendir es decir los dos equipos

Voz 1 42:07 pido la Sampdoria Bari el Génova y la verdad es que viendo la rivalidad que tienen histórica es precioso como se han unido en la lucha por ayudar a todas las víctimas a todos los familiares fundamentalmente de esta tremenda tragedia

Voz 1991 42:19 Fútbol cuando une es precioso desde luego gracias a la una en punto nosotros vamos volvemos mañana será a las once y media El Larguero hasta mañana adiós