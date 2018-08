Aziz: "Soy médico de origen marroquí y tras ejercer en Latinoamérica y en Rusia, ahora trabajo en Inglaterra"

Voz 0020 00:00 tratamos de volver a Inglaterra Asís muy buenas noches

Voz 1 00:04 buenas noches qué tal

Voz 2 00:07 muy bien gracias muchísimas gracias por aceptar mi disipen Mirka de amada

Voz 1 00:13 desde dónde nos llama así que Beevor Haider

Voz 2 00:19 sí ese tenía un megáfono lo primero que debería es la canción de John Lennon donde es más lleno de equipo vive en París pero es muy difícil muy difícil lo que quiero decir es responder dada a la doctora la futura doctora que habló de la lista de espera llevó de dice que es la sanidad en Spanair muchísimo muchísimo mejor comparada con otros países hablar de Inglaterra que heladas Arístides podrá puede con una una cosa simple simple puede llegar hasta para ver un especialista fue llegar hasta seis meses hasta un año que es plenamente Rieti culo pintan dan una una imagen de las aquí que es la mejor que que no hay Gual es la boleta no lo es

Voz 0020 01:25 osea pero como no le buena sanidad

Voz 2 01:28 exactamente yo soy médico es de lo que estoy hablando si soy médico hay yo he visto doctores como como hay un contacto muy fácil doctor el paciente aquí al contrario es muy difícil te te da dos minutos exigen que haya haces te dicen que no somos tiempo a hablar con el paciente

Voz 1 02:02 nada haya ejerce en Inglaterra sí

Voz 2 02:09 sí sí sí sí sí es son diferentes hospitales Si imperio sitúen tentados de cambiar el sistema vas a tener problemas todos le iba a la doctora que cuidan esas Sanidad está bien lo que ha dicho oí aprovechan de día no no no todos lo hacen bastar perfecto es imposible pero es muchísimo mejor comparado con otros países creen

Voz 0020 02:43 ha trabajado ejercido en otros países así

Voz 2 02:47 sí estaba diferentes países otra vez del mundo se funde desde Latinoamérica de la Unión Soviética a Rusia para otros países aplicados

Voz 0020 03:00 de donde de donde usted

Voz 2 03:03 origen de Tánger se ven nacional a ir a inglés

Voz 1 03:15 lleva mucho tiempo

Voz 2 03:18 casi dieciocho años si hace muchísimo tiempo que estoy escuchando Hablar por hablar todo este tiempo me encanta vuestro volverá muchísimas gracias por lo que estando siendo la dando la palabra a la gente de aprobar expresarse cuidan ese lindo país España que no hay otro igual cree

Voz 0020 03:45 así se conoce Hablar por hablar por la época en la que vivió aquí entiendo

Voz 2 03:51 en este que estaba en cáncer cuando estaba su ideando hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo y me acuerdo de aftosa frases que han dicho de de Hablar por hablar siempre me acuerdo de una frase que han dicho a un señor a la de dijo una frase mi corazón palpita como una patata frita Sylvain seguramente lo van a encontrar en un once que que Ania sí muchísimo tiempo

Voz 1 04:20 mi corazón palpita como patatas

Voz 2 04:24 visita

Voz 3 04:25 sí exactamente

Voz 2 04:28 me acuerdo de Historia de Hablar por hablar de son lindo programa muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de escuchar al expresar nuestras opiniones

Voz 0020 04:42 así si además de de esta vida en el hospital en la que la sanidad británica le exige no demasiado tiempo con cada paciente qué tal está cómo lo trata la vida

Voz 2 04:55 en Inglaterra no depende de cada persona la verdad tú puedes vivir en en en Perú mundo se puede estar en el otro país que lo llaman de premio El Mundo muy mal depende te a ti mismo no importa también está frases de de hablar de no importarle que está pasando sino como luz está tomando y en tu cabeza puede dar tuyo guerras pero dentro de tu cabeza que hay paz eso no no da vida aquí es más o menos bien

Voz 1 05:38 usted está bien lo que lo que nos conviene en este momento

Voz 2 05:46 no estoy bien gracias a Dios

Voz 0020 05:50 qué especialidad lleva igual que le preguntábamos a Lucía que decía que querría estudiar ginecología cuál es la suya

Voz 2 05:56 pues casi igual al otro lado del hombre elogia

Voz 0020 06:00 pero lo

Voz 2 06:03 cero cada logró

Voz 0020 06:08 trabaja dichas en diferentes hospitales

Voz 3 06:12 se tales a través de la casa antes depende

Voz 2 06:20 pues es trabajar muy flexible cual agencias como con con nacional es el que llamamos anida en esta muchísimos ingleses que están viendo en España con los como también están diciendo lo mismo que la sanidad España es muchísimo mejor comparado con con la de otros países la comparan su país no estoy diciendo no estoy diciendo algo fuera del común era el contacto entre un paciente como y el doctor le llaman consenso aunque es un especialista es muy difícil no hay no hay confían comparado con los todos más cerca de un doctor en el que nuestro país

Voz 0020 07:17 pues a ver si no lo perdemos verdad

Voz 2 07:20 en lo que va a mejorar está mejorando aprovechan de eso incluida en ese país que es lindo

Voz 0020 07:30 así Si mañana no trabajo sí

Voz 1 07:33 no no está de vacaciones

Voz 0020 07:42 pues le agradecemos muchísimo la llamada

Voz 1 07:45 gracias a ustedes gracias

Voz 0020 07:47 nos llame sobre todo gracias por por escuchar desde hace tantos años

Voz 2 07:52 como muchísimo chicos