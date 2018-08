Ada Colau: "Pudieron hacernos daño, pero no nos contagiaron su odio"

Voz 0027 00:00 Ada Colau bon día a día alcaldesa de Barcelona que opina de de este cartel

Voz 0008 00:05 bueno pues que en un país democrático sabemos que es normal que hayan pancartas que hayan o que hayan manifestaciones eso forma parte de de los derechos de la ciudadanía dicho esto hoy el diecisiete de agosto es el aniversario del peor atentado que ha sufrido nuestra ciudad en los últimos treinta años después del atentado de Hipercor yo personalmente institucionalmente estamos volcados en en las víctimas que iban a venir muchas van a venir muchos familiares de las víctimas alrededor de unas doscientas personas entre familiares directos y personas allegadas casi todas las familiares de las víctimas mortales van van a estar hoy presentes en ese homenaje y por lo tanto yo creo que quienes tenemos cargo institucional tenemos que hacer lo que las víctimas nos han pedido de forma explícita pero que nosotros llevamos meses organizando desde el Ayuntamiento el acto que se va a realizar en Plaza Cataluña y lo hemos hecho precisamente escuchando ese deseo de que hoy no sea el de otras cuestiones que se pueden hablar todos los días sino que que nos centremos en el atentado en el acompañamiento en la de solidaridad y el apoyo a las víctimas

Voz 0027 01:06 el no hablar de otras cuestiones usted pediría a quién haya puesto el cartel que se lo replantee en estas dos semanas que quedan

Voz 0008 01:12 sinceramente es que no voy a entrar o sea precisamente por ser coherente a mí las víctimas me han pedido o no como cargo público que no entre en batallas que no entre en discusiones que haya una tregua fue las palabras exactas que utilizaron ayer y por lo tanto yo me voy a limitar a acompañar desde el respeto desde el cariño a a las víctimas y hacer lo que ellas me pidan insisto que eso no quiere decir que no pueda opinar políticamente cualquier otro día me podéis preguntar mañana el lunes cuando queráis y no tendré ningún inconveniente en hablar de otros temas pero hoy yo tengo un compromiso con las víctimas si voy a ser fiel a él

Voz 0027 01:44 alcaldesa un año después Barcelona es una ciudad más segura que el diecisiete de agosto del año pasado

Voz 0008 01:51 bueno yo creo que sin duda ya teníamos un gran nivel de seguridad es decir la estábamos en alerta cuatro sobre cinco teníamos un montón de efectivos policiales destinados a tanto a investigación como a estar presente en la calle lo que ocurre es que la seguridad cien por cien no existe eso ya lo sabíamos antes y desgraciadamente lo comprobamos hace un año no pero como también ha pasado en Londres en París en grandes capitales europeas no donde donde desgraciadamente ya esta forma de terrorismo a nivel global con con medios muy muy caseros muy muy poco dignificado se puede causar mucho daño como es que alguien se es una furgoneta hay empiece atropellar gente no entonces a yo insisto creo que Barcelona Hay en general el país es un lugar en general muy seguro comparado con otros lugares del mundo pero también es verdad que la seguridad existe también es verdad que después de haber sufrido este atentado seguro que hay cosas que se pueden mejorar a nivel de prevención a nivel de coordinación investigación policial y que siempre hay que trabajar por mejorar y en ese sentido me consta que se ha estado trabajando a todos los niveles institucionales desde la colaboración y pensando siempre en qué más se puede hacer no sólo a nivel policial insisto sino también con algunas preguntas que nos han queda sobre la mesa no que es como por ejemplo pues como pueden ser que esos chicos tan jóvenes con toda la vida por delante pudieran ser radicalizados y fanatizados en tan poco tiempo Poor por ese Iman tan tan siniestro no

Voz 0027 03:16 creo que es algo en lo que habrá pensado mucho este año qué recuerdos tiene como alcaldesa de cómo reaccionó la ciudad de Barcelona y la ciudadanía de Barcelona ante semejante agresión

Voz 0008 03:28 bueno pues la verdad es que me sigo emocionando un año después no porque realmente fue un golpe durísimo que que vivimos todos con profundo dolor tristeza y con rabia y con indignación por por lo injusto lo absurdo lo injustificable que es y lo que es este tipo de acto no pero evidentemente pensando sobre todo piensas en esas víctimas mortales sin las centenares de personas heridas sí afectadas no pero al mismo tiempo la respuesta de la ciudad pues la verdad es que creo que fue motivo de orgullo para todo el mundo y así además a mí me lo han dicho embajadores alcaldes de otras ciudades que todo el mundo se quedó muy sorprendido con esa reacción espontánea donde todo el mundo se volcó donde tuvimos unos servicios públicos no que no nos hemos cansado de agradecer a las policías ha a los servicios de emergencias a los hospitales a todo el mundo como como esos servicios no que que hubo una respuesta tuvieron pero también al conjunto de la ciudadanía osea hay muchas maneras de responder es lógico tener miedo en una situación así en cambio todos los vecinos y comerciantes de Las Ramblas abrieron sus puertas para ayudar a las personas que huían los hoteleros supusieron los hoteles los taxistas hicieron centrales de carreras gratis y así fue toda la ciudad todo el mundo llamaba para ofrecerse traductores donantes de sangre sea realmente la respuesta fue larga una ciudad unida cohesionada y además una ciudad valiente en el sentido de que aunque no se habían hecho daño teníamos muy claro que no iban a cuestionar nuestra forma de vida democrática en nuestra ciudad orgullosa de ser comprometida con con la paz con los derechos humanos y con la convivencia en la diversidad que haces querían infundir no sodio y eso no lo consiguieron sean pudieron hacernos daño pero no no nos contagiaron su odio

Voz 0027 05:08 alcaldesa usted esta semana ha explicado algo que me ha llamado la atención que en este año SAR enamorado de la Rambla como es ese sentimiento

Voz 0008 05:16 pues la verá muy fuerte y muy intensos yo creo que es un sentimiento muy compartido entre los barceloneses no que en los últimos años donde ha aumentado tantísimo el turismo pues el turismo generales ha vivido como algo positivo pero es verdad que en las zonas más céntricas eso ha generado una presión que muchos ciudadanos pues algunas zonas las hemos dejado de frecuentar como por ejemplo la Rambla sobre todos los meses más de verano precisamente por por esa gran presencia turística no y eso yo creo que ha sido una sensación generalizada para muchos barceloneses pero después de que la golpearan como la golpearan hace un año todos Nos dimos cuenta de cómo la queríamos y como de propia la sentíamos no como nos nos dolía en la y en algo profundamente íntimo que hubieran atacado era como atacar el corazón y el alma de la ciudad atacar la Rambla no yo creo que ahí a mí me ha pasado lo que le ha pasado muchísimos barceloneses que es que efectivamente hemos redescubierto hemos recordado lo mucho que queremos a nuestra rambla y que no vamos a permitir que que le hagan ese daño y por eso al día siguiente fueron miles y miles de barceloneses los que sin que nadie lo convocara fueron rápidamente a la Rambla para que la banda no estuviera sola para que para que los terroristas no consiguieran imponer su su silencio de muerte en Hoy yo creo que se ha sido un sentimiento muy amplio generalizado en toda la ciudad

Voz 0027 06:26 ahora con la alcaldesa de Barcelona gracias que todo salga bien hoy