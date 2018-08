La Script: Una de terror con Belén Rueda y una de espías feminista (19/08/18)

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:05 el escritor que

Voz 0544 00:07 al fotógrafo monstruo por Quino

Voz 3 00:10 yo al skate

Voz 2 00:14 es que me lo he este verano Elio Castro

Voz 0544 00:24 hola saludos a todos bienvenidos una semana más a La Script esta edición veraniega verano y cine terror no falla desde hace unos años por estas hechas Se estrena una película española de terror y además suele funcionar muy bien en taquilla agosto pasado fue Verónica de Paco Plaza y ahora llega el pacto la ópera prima de David Victory protagonizada por la reina del género de terror en nuestro país Belén Rueda nos lo cuenta Alejandra Morata

Voz 0542 01:00 qué harías por salvar la vida de un ser querido Ésta es la premisa de la que parte el pacto la opera prima de David Víctor y protagonizada por Belén Rueda este thriller psicológico nos sitúa en una familia de padres divorciados Belén Rueda hay Darío Grandinetti con una hija única enferma de diabetes que un día desaparece por unas horas tras ser secuestrada acaben el hospital en coma diabético y con escasas probabilidades de seguir con vida no sabemos cuántas horas ha pasado

Voz 6 01:35 la posibilidad de adquirir despertar algún día es probable

Voz 0542 01:39 será entonces cuando el personaje de Belén Rueda se adentre en un terrorífico escenario gracias al cual podrá salvar la vida de su hija pero eso sí con un importante coste sacrificar vidas ajenas que tenía la película nace de la historia personal de David Victory de las sensaciones que su padre tenía tras la muerte de su

Voz 7 01:56 mana esta idea parte de una pesadilla que tenía mi padre después de una experiencia personal que vivimos en nuestra familia que es la muerte de mi hermana a por lo tanto de su hija me hundía me llamó mi padre me dijo que no pues he dormido que estaba constantemente me venía una historia la cabeza yo le animé a escribirlo y así lo hizo escribió una historia una libretista que compró y al cabo de unas semanas me la leyó ISS es es la semilla de de la Historia Paco

Voz 8 02:23 no

Voz 0542 02:32 además de Belén Rueda destaca otra protagonista Mireya Oriol interpreta a la hija del matrimonio y que fue descubierta por David Victoria en un casting que realizó en Barcelona es su primera película y así describe el director su trabajo

Voz 7 02:43 esa languidez que ella puede transmitir esa esa profundidad que ella puede transmitir esa inquietud esa esa mezcla de belleza ir de que algo está pasando en su interior pues ya es lo que de alguna manera ella ha sido generosa ya he aportado al personaje y lo y es un regalo que no se ha hecho a todos y que y que ahora yo creo va a hacer al público

Voz 0542 03:03 una actriz jovencísima que llega al mundo del cine con fuerza y que se postula con esta película actriz revelación en los próximos Premios Goya y que Belén Rueda define así

Voz 4 03:11 yo creo que habría una zona decidirá en esta película Mireya sería belleza intranquila

Voz 0542 03:17 en la película vemos además a una Belén Rueda ya afianzada en cine de terror tras cintas como Los ojos de Julia El orfanato o la reciente no dormirán por eso a la hora de elegir actriz protagonista Victorino lo dudo

Voz 7 03:28 lo sorprendente de Belén que es lo que más me sorprendió al conocer la es que no sé cómo lo hace pero conserva conserva intacta la ilusión puede este oficio es una vez para mí más maravillosa porque como una toda la experiencia de cine que lleva pues a sus espaldas pero ya a la vez yo hablando con ella trabajando con ella al día a día es como si estuviera trabajando con una actriz que está haciendo su primer apellido la pregunta elemental que hace que hacer la película al público que es hasta dónde está dispuesto a llegar para evitar la muerte de alguien a quien quieres nosotros la llegamos a las últimas consecuencias y lo que hacemos es tomarnos la muy en serio de una forma muy realista

Voz 1280 04:17 y explorar la hasta el final una película

Voz 0542 04:20 ah de terror psicológico que dejan más preguntas que sustos en el espectador y que transmite una tensión que el director explota hasta el final

Voz 7 04:26 es un final ni feliz ni no feliz porque es un final que yo creo que que te va que te que te lleva de llevar a casa

Voz 9 04:51 la multa

Voz 0544 04:52 normalmente te veo muy bien tras Alejandra eh la semana pasada me pone esa Police Si esta semana este éxito de Queen de mil novecientos setenta y ocho que te pasa con los años ochenta

Voz 0542 05:02 yo alias que creo que pertenezco a esa época igual en otra vida viví allí quién sabe hija que intensa eh

Voz 0544 05:07 la verdad es que sí pero bueno la elección de esta canción a lo mejor tiene algo que ver o no con las noticias en redes define actores series de televisión venga cuéntame

Voz 1280 05:25 bueno hay traigo a mi superhéroe favorito de Marvel Spiderman pero Spiderman de fueran subió a este trajín no soy nada

Voz 2 05:33 no eres nada traje no debería llevar no

Voz 0542 05:36 el final de Los Vengadores Infinity Ward de convencer no lo pasé un poquito mal la verdad pero bueno Tom Hall han está rodando ya la segunda parte de Spiderman ya ha subido un vídeo Instagram diciendo

Voz 10 05:46 hubo no obstante

Voz 0544 05:47 uu móvil para que te conste yo hago todas mis escenas todas nunca he tenido un doble siempre soy yo Tom Cruise hace lo mismo siempre hago yo mis escenas

Voz 0542 05:57 escuchábamos unas voces de tres dos uno y es que estaban en pleno rodaje

Voz 0544 06:01 Isofotón Hall han no estaba en esa escena quién estaba

Voz 0542 06:04 pues eso doble de acción el joven actor estaba intentando ser gracias si yo mientras daba algunos detallito del rodaje

Voz 11 06:10 eh

Voz 12 06:17 vamos decía

Voz 0544 06:24 escuchamos la banda sonora de la isla de los perros

Voz 0542 06:26 te iba a película de Wes Anderson que se estrenó este mismo año tras la llegada a la cartelera de este filme en abril el director ya trabaja en una nueva cinta

Voz 0544 06:33 la isla de los perros era una oda al cine japonés y a las películas de Akira Kurosawa de esta nueva Se sabe algo o no

Voz 0542 06:40 pues por el momento no se conoce ni el título ni la trama ni el reparto eso sí ya conocemos la ambientación Wes Anderson nos trasladará a Francia cuando acaba de terminar la segunda guerra mundial será un musical

Voz 0544 06:50 no no tiene sentido ya que el director ha vivido en París durante muchos años bueno luego seguimos con más noticias pero ahora vamos a ver otra película que acaba de estrenarse es de animación cine para los más pequeños de la familia irse titula Vaya bichos Laura Martínez nos lo cuenta

Voz 1880 07:08 Apolo un grillo viajero de gran corazón llega a la ciudad de los pequeños dichos en un momento en que el Reino está amenazado por la malvada Avispa Huguet que ha secuestrado a la Reina la abeja Margarita el grillo es acusado del crimen pero ayudado por una vez y un simpático Piojo se lanzan a una peligrosa misión de rescate

Voz 13 07:26 partido mole encontramos no amigos míos vemos encontraron culpable tramado todo desde el principio

Voz 10 07:39 yo no he dicho nada Teresa

Voz 1880 07:40 Vaya bichos es la adaptación a la gran pantalla de la famosa colección de libros infantiles bichitos curiosos del autor francés ante un Frings situado en la cima de los escritores de literatura joven su colección tiene ya más de sesenta obras ha sido traducida a diecinueve idiomas y ha vendido más de dieciocho millones de ejemplares miran la miel

Voz 14 08:00 buenos días comenzó la extracción de la jalea real enseguida reina Margarita

Voz 1880 08:07 se trata de una colorida fábula de animación para toda la familia está dirigida por el propio ante Hungría junto a Arnau Durán director de series de animación tan populares como el pequeño Nicolás

Voz 15 08:16 esta noche el culpable temer ser castigado será entregado como prenda al inmundo Pampillón

Voz 14 08:25 soy incrimina a todos

Voz 0542 08:28 la película está producida por los responsables

Voz 1880 08:30 desde el principito la adaptación de la famosa novela de Saint Exupéry que se alzó con el premio César a mejor película de animación y participó en el Festival de Cannes Vaya bichos aterriza en España tras cosechar excelentes críticas en Francia su país de origen

Voz 16 08:42 nos han mentido la reina Margarita está viva el baile de las avispa asiática raro ahora el inglés del vampiro

Voz 1880 08:55 en el guión también participa el director junto a Arnau de la Loma y Cristian quién participó en diversos capítulos de la serie Heidi adaptada al 3D

Voz 1280 09:02 la soledad es el precio con la realeza

Voz 1880 09:05 a las voces de la versión original de esta producción francesa corresponden a quebrada Arms Virginia en Fira a que vimos en la nominada al Oscar el ya Manuel curtido

Voz 1280 09:14 sabroso en Los Miserables de mil novecientos sesenta y dos pero sobre todo conocido por ser la voz francesa de Matthew Perry Friends Julien Ross ir el diseñador gráfico añade que su trabajo de creación se basa en las actitudes de los personal

Voz 1880 09:30 les hemos tres grandes familias de insectos las abejas de presentan suaves y con curvas las avispas que trabajaron a partir de un triángulo con picos muy marcados y las plagas se basan informes más aleatorias porque no han encontrado su lugar

Voz 14 09:44 y jueves pito

Voz 1280 09:48 Carlos

Voz 1880 09:50 sus guionistas afirman que se trata de una fábula con una posible lectura desde un punto de vista político y ecológico ya que al vagabundo extranjeros de le acusa de todos los males la historia sustentada en temas universales con una dimensión épica y heroica

Voz 13 10:03 hay nombres yo pero está vivo gestiona Salamanca

Voz 14 10:11 ahora

Voz 1280 10:17 Antón Keynes confiesa que le gustaría que los niños recuerden la película como todavía recuerda el hoy de rumbo o los ha visto gatos películas que marcaron profundamente

Voz 17 10:28 en la verdad

Voz 14 10:38 pudo verle lecturas de verano cine

Voz 18 10:43 tiene siete pasárselo bien

Voz 0544 10:57 el protagonista de la novela de la que vamos a hablar hoy no tuvo un nombre sino tres nació como Ceferino Carrión pero en un momento de su vida se llamó justos Ramón León buena vida y terminó siendo Jean Leon nació en Santander emigró a Cataluña a Barcelona y finalmente viajando como polizón en un buque francés desembarcó en Nueva York y acabó viviendo el sueño americano en Hollywood trabajó para Frank Sinatra se hizo amigo y casi socio de James Dean tuvo como clientes de su restaurante a Elizabeth Taylor a Marilyn Monroe a Paul Newman brindó con el presidente John Kennedy y con Ronald Reagan la novela que cuenta su vida la vida de Jean Leon es la fuerza de un destino Premio Ramon Llull dos mil dieciocho Illa ha escrito el periodista martillo Manel hola Martí quedado encantado de que

Voz 0943 11:45 en Gas por aquí por La Script de verano muchas gracias por invitarme porque creo que como tú bien estabas narrando describiendo es una historia de película a la que vivió este hombre Ángel Ceferino Carrión Madrazo también conocido como Jean Leon

Voz 0544 11:58 sí sí bueno hay cómo conociste tú la vida de Jean

Voz 0943 12:01 bueno pues mira casi fue como yo te diría que que se cruzó en mi vida porque es

Voz 19 12:06 el hombre tenía que cruzarse en mi vida la Nos invitaron a cuatro escritores ya un servidor osea cinco escritores el mundo en Catalunya estaba preparando hace tres años y medio su especial a para Sant Jordi nos invitó a cinco escritores que Nos acababan de adaptar nuestras respectivas novelas a otros formatos al cómica al teatro a la serie de televisión al cine y a propósito de hablar de adaptaciones literarias no sabían convocado a una comida que estaba patrocinada por Jean Leon por las bodegas Jean Leon la persona de relaciones públicas leernos dijo detrás de esta historia perdón detrás de este nombre de esta marca Jean León hay una historia que bien se podría adaptar a cualquier de estos formatos Nos contaron pues cuatro detalles de la vida de Ángel Ceferino Carrión Madrazo hoy de su aventura personal de cómo el llegue a convertirse en Jean León yo en aquel momento me mire a mis compañeros de mesa y les dije

Voz 0943 13:00 me echa es Ignacio de la quiere yo me pido porque es que con estos cuatro detalles que nos han dado estos cuatro nombres se nos han puesto sobre la mesa evidentemente que son muy son muy llamativos no Frank Sinatra Marilyn Monroe un Reagan un John Fitzgerald Kennedy dices oye me la pido porque la encuentro fascinante idea

Voz 0544 13:18 con esos detalles de de la vida como

Voz 0943 13:21 fue un proceso de investigación bastante

Voz 1386 13:23 pero pero no tanto como yo al principio me pensé en no me explico cuando llegamos al

Voz 19 13:32 día siguiente de el flechazo

Voz 1386 13:35 en León empiezo a bueno a buscar

Voz 19 13:38 ah empiezo evidentemente hablar con la gente de Jean Leon que de hecho son la familia Torres que es que es es quiénes son los propietarios de de estos viñedos de estas bodegas desde el año noventa y cuatro cuando Jean Leon las vende a Miguel Torres el el el patriarca digamos de la fila Torres en Viciana

Voz 1386 13:53 darme no sólo digamos libros que pueda contrastar y puedo pues le

Voz 19 14:00 Air sino que para mixto los más importante me dan el contacto de tres personas que siguen vivas que le conocieron y que te dan todo una información que llevan en el corazón y esto es impagable una de ellas es su hermana que aún vive en Barcelona Ana Chiqui que el el lector a descubrir en la novela el otro es su hijo que aunque vive en Tailandia viene bastante por por España y que te da otra visión de del personaje y sobre todo también una que me interesaba mucho es la visión de Jaume

Voz 0544 14:32 hervida que es el enólogo con quién

Voz 19 14:34 empezó a las bodegas a ya plantar estos viñedos que fueron a buscar a Francia no también con un sin fin de aventuras a en en no hay portando con estas tres personas y luego contrastando una biografía que escribió Sebastián Moreno que se llama el Rey de Beverly Hills donde habla Jean Leon en primera persona contando detalles de su vida los que él quiso contar porque como tú bien sabes por qué te has leído la novela hizo de la discreción del secretismo su gran baza frente al mundo digamos y esto fue lo que marcó también

Voz 1386 15:06 su existencia hay muchas cosas que él se las siglas llevó a la tumba consigo mismo

Voz 0544 15:10 claro porque era un hombre lleno de secretos incluso su propia mujer ESAC mujeres para su propia familia no si a mí me sorprendió

Voz 19 15:17 y cuando me contaron esto no que al cabo de diez años de estar casado con Katie que también para mí es un personaje destacado en esta novela

Voz 20 15:25 porque te permite hacer digamos el contraste en esta vida que parece que todo es bueno de ensueño no porque está en este Hollywood dorado de los años cincuenta sesenta codeándose con los personajes que antes citabas pero ella es quién

Voz 19 15:38 Nos da digamos la verdad días de la historia instalada gracias a estos veintidós años que vive con él la mayoría de los cuales casi podríamos decir que en la inopia

Voz 0544 15:53 claro porque es un hombre que resumiendo brevemente pues huyendo del franquismo llega a Estados Unidos luego también tiene que huir un poco de la situación militar no de

Voz 0943 16:04 qué le dice a Correa no la guerra de Corea iré en Hollywood y allí abre uno de los mejores restaurantes como era la escala exsocio iba a ser James Dean sí

Voz 20 16:16 eh es muy cuando les tanto su biografía la de James Dean como la de otros personajes ves que hacen referencia al momento que conoce a Jean Leon y cómo se van digamos haciendo amigos y esta amistad va dando sus frutos no sobre todo porque como tú antes contabas Jean Leon trabaja de camarero en el Villa Capri que es propiedad de la Francina traéis Joe Di Maggio pero justo al lado hay una pequeña escuela de interpretación donde van unos jóvenes que son más o menos de su misma edad donde también están intentando forjar sus sueños como actores y actrices y allí es donde conoce a Natalie Wood a Paul Newman Warren Beatty y también a un tal Jimmy Dean que viene de Indiana y como pasa en todas y en todos los grupos en todo a las Reuniones de de amigos siempre hay con alguno de ellos con quién tienes más afinidad con más feeling contaba Jean Leon que con James Dean llegaron a intimar muchísimo y hablando un día de sueños pues a quisieron montar este restaurante cerca de Paunovic pero como bien sabemos se truncó su vida y su carrera con este fatal accidente que tuvo en el a finales de septiembre del año cincuenta y cinco

Voz 22 17:19 no pero culpe es que ese tipo unos a estas fueron las últimas palabras de la joven y brillante estrella de Hollywood James Dean las pronunció en piden tras pilotaba su Porsche de carreras quinientos cincuenta Spyder hacía una cita con la muerte

Voz 19 17:35 Jean Leon con esta tesón que tenía desde el inicio de su vida pues consiguió abrió el restaurante y hacer como tú bien decías de la escala un sitio inolvidable e irrepetible

Voz 0943 17:45 cuál fue el secreto de la escala porque él por ejemplo tenía platos de comida italiana hice las bautizada con nombre de las estrellas los monta Charlie Nathalie por Natalie Wood la granadina de filete de voy a lo Paul Newman Rigalt opone a luego a Debbie Reynolds el pollo a lo Dean Martin Puccini a la Mary Lynn no bueno esto vino un poco más tarde cuando ella murió injustamente como ella

Voz 19 18:08 siempre pedía a los que tú en León en homenaje

Voz 0943 18:10 a la Última Cena que que que ya

Voz 20 18:13 se comió que fue nuestros Puccini pues decidió ponerle el nombre de Puccini Marilyn pero sí que es verdad que yo creo que la gran una de las grandes bazas uno de los grandes éxitos que era su cocina en aquel momento los restaurantes de aquel Hollywood y no no podían ofrecer una una carta con la que a competir al lado

Voz 0943 18:30 Jean Leon que tenía un chef Emilio Núñez que era eh Gayá

Voz 20 18:35 llego con lo cual había también la impronta de la cocina española a francesa italiana muy mediterránea y por lo tanto por el estómago los los con los conquistó o no y luego también a lo que hacíamos referencia antes aquel lugar donde todo el mundo quería ir pero que de allí

Voz 19 18:50 no salía nada que el propietario osea Jean Leon la actriz o o celebrity del momento no quisieran que saliese no por lo tanto ese remanso digamos de paz que ofrecía a sus clientes era también uno de los grandes atractivos porque lo que pasaba en las cava recalaba en las

Voz 23 19:11 lo demás es que a mí

Voz 0544 19:22 claro era un hombre que además ha aprendía de buenos consejos no porque por ejemplo el letrista de de Frank Sinatra va Anheuser de una serie de normas que siguió a rajatabla durante toda su vida no preocupa te Portús formas tanto dentro como fuera del trabajo pide perdón aunque aún cuando tengas la razón y no bebas demasiado viste bien la ocasión importa la caballerosidad nunca pasa de moda exacto el IVA como un pincel sí

Voz 19 19:45 sí sí yo creo que una de las grandes características de este hombre aparte de su tesón de sus firmeza de su capacidad de sacrificio de trabajo para conseguir su sueño es porque él creía en ellos es esto no la capacidad de empatizar con lo que le contaban los demás para absorber todo lo que él creía que le podía pues evidentemente funcionar no y evidente la conversación que va a poder encontrarse el lector el oyente en estas fiestas que

Voz 0943 20:14 el acudía como camarero

Voz 19 20:16 gracias a su amistad con Frank Sinatra estos consejos que le da impagable Silvio Anheuser hace que él sea el código como para que pueda entrar definitivamente en este mundo de Hollywood donde quiere triunfar y hacerse esta nueva identidad este nuevo hombre con el que quiere comerse el mundo y realmente lo va a conseguir

Voz 0544 20:35 bueno ya hemos hablado de que Jean Leon fue también un innovador en el mundo del vino pues creo unas bodegas de prestigio no sirvió eso el vino en no solamente su restaurante sino luego en muchísimo restaurantes de del mundo y además fue el vino elegido por Ronald Reagan para su presidencia para inaugurar la presidencia

Voz 19 20:52 a mí lo que realmente me me hizo casi como temblar o ponerme la la la la carne de gallina fue ver que Ronald Reagan hace buena una promesa que le hizo treinta años atrás en una conversación que prácticamente es así como debe

Voz 20 21:06 a ver a altas horas de de la madrugada junto a James Dean mismo Jean Leon con Ramos

Voz 19 21:12 sigan hablando de sueños un día por la noche cuando ellos dos

Voz 20 21:15 eh salen de de grabar un uno de los programas que hacía Ronald Reagan en televisión y que acababa de entrevistar a a James Dean bueno recalan en el Villa Capri haciendo esta última copita suela con con Jean Leon ya a partir de ahí pues hablan de sueños no como como cualquier otra persona joven llega el momento hiel que ya va digamos caminando su carrera hacia la política pues lanza esto no al oir que Jean Leon quiere hacer o le gustaría hacer un buen vino decir pues yo llego presidente de Estados Unidos

Voz 0943 21:43 voy a brindar con tu vino y efectivamente el veinte de enero de mil novecientos ochenta y uno

Voz 19 21:47 cuando un tal Ronald Reagan ganó las elecciones a la Casa Blanca a Jimmy Carter cuál es el vino que se sirve durante los cinco días de festejos Jean Leon

Voz 0943 21:57 bueno es es ver yo creo realizado y cumplido el sueño americano para este hombre leyendo el libro

Voz 0544 22:03 es un libro al cine aparecen personajes de cine del mundo del espectáculo pero también nos encontramos con un tema muy actual que es la emigración no entonces si vemos el drama de miles de inmigrantes ida fuercen destino es la historia del éxito de inmigrante

Voz 19 22:19 sí sí es es ciertamente durante estas semanas de promoción este tema siempre está encima de la mesa y más cuando llega el buen tiempo y tenemos estas grandes oleadas como siempre de llegadas de pateras no es cierto es la fuerza

Voz 0544 22:34 voluntad de un hombre que decide cambiar su destino

Voz 19 22:37 no porque ve que en su país no va a ser posible tener un futuro y luego si se lanzan Mar también pero evidentemente en otras circunstancias idea otra de otro modo pero también es la historia la que se escribe en Le Havre en este puerto francés de muchos tienen muchísimos inmigrantes ese como Jean Leon deciden emprender las riendas de su vida y largarse a otro lugar donde pueda haber un futuro para él quién sabe si también para su futura familia no muchos evidentemente se quedaron a medias como pasa ahora no

Voz 0544 23:07 la generosidad de aquellos que tapar un poco la la existencia de ese polizón hecha no le echaron al mar como era lo más habitual

Voz 19 23:15 esto también a mí me sorprendió cuando él lo cuenta mucha gente no se lo cree pero él siempre lo contaba que era cierto que él lo hubiera tenido otra suerte si se hubiera encontrado con un marinero que quedó de él y no le lanzó por la borda que era lo que hacían cuando se encontraban con con un un individuo con estas características no que pretendía cruzar sin sin pasaje alguno que tuvieras la suerte del

Voz 1386 23:38 contraste con un hombre que no sólo ha te da cobijo sino que te da pues no sé ni que sean cuatro dólares para cuatro nociones básicas de inglés para que cuando llegas a Nueva York puedas encontrar tu camino nuestro bueno encuentro que es la el trabajo que hacen pues

Voz 0943 23:53 Pro Activa Open Arms por ejemplo ahora mismo no o gente que está comprometida con con los con los inmigrantes sobre ella

Voz 2 24:03 yo me veo

Voz 0544 24:06 hola Martín ha escrito muchas otras novelas la ciudad de las sonrisas el puente de los judíos la venganza del bandolero el arqueólogo alguna la veremos en el cine la fuerza de un destino ya te han comprado los derechos para hacer una película

Voz 19 24:18 bueno lo que puedo contar hasta día de hoy es que Amazon Crossing Nos ha comprado los derechos para que la novela se pueda leer en inglés a partir de junio del año que viene en inglés para todo el mundo sé que mi agencia literaria está trabajando y hay distintas productoras de cine y también de televisión entre ellas Netflix que tienen manuscrito encima de la mesa

Voz 20 24:42 pues esto sino que se que se lo están leyendo con eh digamos

Voz 0943 24:45 y mirando el proyecto con buenos ojos a partir de ahí no sé qué va a pasar ya me gustaría ya que que no pudiéramos ver esta aventura vital de de como Ángel usted se convierte en León en este Hollywood pero no no depende de mí

Voz 0544 24:59 no depende de ti bueno pero vamos a hacer un pequeño juego no sé si tú estabas escribiendo un poco la historia le ponías un poco

Voz 0943 25:06 el rostro de algún actor pensabas en alguno pues si a ver a pesar sí sí yo yo tengo el mío a ver si coincidimos el mío es es es

Voz 24 25:15 señor mío también ha vale vale catalán también

Voz 19 25:19 pues sí pues sí Eduard Fernández a mí es un hombre como actor que siempre todo lo que le he visto me ha encantado encuentro que tiene esta capacidad camaleónica tipo tipos Robert De Niro para mí

Voz 0943 25:32 verse en la piel de muchos personajes de muy distinto pelaje digamos no yo de joven fíjate he pensado no sé porqué en Quim Gutiérrez ha muy bien sí sí mira te compro Quim Gutiérrez en Le Havre y en Nueva York y cuando estaba en Los Ángeles que se Fernando

Voz 0544 25:46 bueno vamos a ver si lo vemos porque la novela es entretenida y Sima muchos les da para una película da para una serie de televisión y además de cada uno de los capítulos casi se podría hacer eso una una película porque el encuentro con Frank Sinatra es con el taxi en es absolutamente maravilloso el gran reto

Voz 19 26:03 Elio era que no esto no apareciera un catálogo de anécdotas porque como te puedes imaginar cómo os podéis imaginar este hombre coleccionaba pues famosos no ir con estar amistades pues tenía muchas cosas que contar con lo cual la novela era como tú bien dices no intentar a partir de estos personajes que Diane dan sentido a a esta aventura su vida pues ir explicando cómo se forja también este sueño americano de este hombre nacido en Santander pues

Voz 0544 26:28 seamos martillo en muchísimas gracias pero antes bueno pidieron recomendamos por supuesto el libro pero siempre hacemos también que hay un programa doble con con una película no yo no sé si claro con su amistad con James Dean pues podemos poner no sé si Rebelde sin causa o gigante eh sin cualquiera de las dos no

Voz 19 26:44 o incluso me atrevería decir o cualquiera de las de Paul Newman

Voz 0544 26:47 también lo es que en el libro osea que podría ser podría son programa doble leer cero

Voz 7 26:54 porque es un destino siquiera la película lastre

Voz 0544 26:57 por ejemplo marcado por el odio con una copa de vino

Voz 24 27:00 exacto de un relato de

Voz 0943 27:04 el el remate

Voz 0544 27:05 final no oye Martín un placer hablar gracias igualmente gracias Inma volverán a fue

Voz 25 27:14 en una a una casa aquella fue prima adiós

Voz 26 27:42 la salida

Voz 25 27:44 Porta Strauss-Kahn luego cada para no tras

Voz 2 28:12 este verano Elio Castro

Voz 28 28:22 bien

Voz 0544 28:44 sí el jueves conocimos la triste noticia de la muerte de a Franklin la reina del soul falleció en Detroit a los setenta y seis años a causa de un cáncer de páncreas que se le detectó en dos mil diez llevaba ya cerca de un año alejada de los escenarios ganó dieciocho premios Grammy vendió más de setenta millones de discos cantó para presidentes y en grandes acontecimientos por ejemplo intervino en el funeral de Martin Luther King también canto contra el sí de la pobreza Hinault trabajo prácticamente nada en el cine pero sí la recordamos en una película

Voz 31 29:37 tenemos a dos tipos ahí fuera vestidos como si fueran traficantes de diamantes como que como si fueran de la CIA o algo parecido te quieren comer el más alto quiere una tostadas de pan blanco sí casi mantequilla hubo de ir otro ha perdido cuatro apoyos estrictos y un refresco de cola ya nos hemos probado los blues Bruce

Voz 0544 30:00 verso como la película se tituló en España Granujas a todo ritmo Aretha Franklin interpretaba allí a la dueña de un pequeño restaurante en el que entraban los los Brothers para convencer a su marido de que se uniera nuevamente a la banda

Voz 31 30:12 este es mi marido éste es mi restaurante y vosotros vais a salir por esa puerta ahora mismo sin tostada de pan blanco seca cuatro pollos fritos sin tu refresco y sin más guitarra Murphy bueno escúchame yo Tea pero yo soy un hombre tú eres la mujer yo decidiré lo que conviene a Mi vida piensa bien lo que estás diciendo bien sabían en las consecuencias te tu decisión cierra el pico de una vez

Voz 0544 30:34 y a continuación claro rareza cantaba Thing sus canciones se pueden escuchar en más de doscientas películas y también en series de televisión por ejemplo en punto de encuentro Baby I love You uno de los nuestros y la más reciente One Estepa Jerez en Moon Light descanse en paz a Franklin seguro que dentro de unos años veremos alguna película basada en su vida a su obra y la que se ha estrenado este fin de semana es una comedia una comedia que se titula El espía que me plantó que según Alejandra Morata es una comedia feminista de espías

Voz 32 31:30 ah

Voz 1280 31:33 Mila Kunis vuelve a la gran pantalla en una película de comedia el género más

Voz 0542 31:37 currante la trayectoria de la actriz en el espía que me plantó su personaje tiene en su poder la posibilidad de salvar al mundo de un ataque terrorista

Voz 33 31:44 me ha dicho que se Camus el paquete va a morir mucha gente

Voz 0542 31:47 la cinta comienza con una Mila Kunis estrenando los treinta años sin mucho ánimo pues la reciente ruptura con su novio Justin Theroux que lleva meses escondiendo el un secreto

Voz 1280 31:55 sólo queremos perdona tras esta revelación la vida

Voz 0542 32:01 actriz cambia totalmente al ver que tiene en su poder un objeto que todo el mundo quiere y no precisamente para realizar buenas acciones con él en un momento sublime estamos todos para Cruz en esta nueva aventura en la que se marca el personaje lo hará con su mejor amiga Kate Mc Kinnon a quién hemos visto en caza fantasmas o una noche fuera de control ellas será la única persona en la que confiara para poner a salvo el paquete ya no concita

Voz 33 32:26 mi confirmó es verdad y claro que confió en Itu no cuentas ahí porque esta no es una amistad de pega montada por los rusos

Voz 0542 32:33 la química que se ve entre ambas en la película ha traspasado la pantalla ya que a pesar de no conocerse antes de esta película ambas actrices han terminado siendo grandes amigas

Voz 1280 32:42 sí alaban entre ellas a Mila Kunis increíble increíble persona increíblemente gracioso Harbour Jane Robin Nothing Occidente Kate están todo perfecto literalmente no hay nada que esa mujer no pueda hacer ella es increíble y esta disputa

Voz 4 32:59 está hacer todo por jugar todo es muy divertido trabajar con ella es un ser humano

Voz 1280 33:05 no es esta vez

Voz 34 33:13 un joven cura las como

Voz 0542 33:14 con estas deberán tomar una decisión viajar o no a Europa

Voz 33 33:17 quieres Palmar las sin haber estado en Europa o quieres seguir y Palmar nada habiendo estado en euro

Voz 0542 33:22 se encontrarán con otro agente de la CIA que tratará de de tenerlas y las llevará las oficinas centrales donde quedarán sorprendidas al conocer quién dirige la inteligencia

Voz 1280 33:32 no es sacrifica la Lary sin embargo a pesar de incluir persecuciones en coche tiros y peleas no se debe olvidar que es una comedia por lo que la película dista mucho del género de acción es de lo que nos beneficiamos es que no teníamos que ser buenas en la acción de la película así que lo hicimos lo mejor que pudimos y eso es lo que ves en pantalla no somos súper heroínas así que no teníamos que actuar como ellos lo harían sólo teníamos que hacer el trabajo de alguna manera

Voz 35 34:04 así que estar en todo el mundo

Voz 36 34:14 ha informado estamos película también introduce algunos momentos cómicos muy ligados a la actualidad es personas el Stanislaw del niño no Elvin Keita objetivos están obsesionados le pues

Voz 33 34:26 cuando de aquella movida yo pensaba que nadie habla de que a Edward Snowden

Voz 0542 34:29 lo cual es una comedia descabellada con toques feministas está protagonizada por mujeres y dirigida por una mujer Susana Fogel pisan también las mujeres las encargadas de salvar el mundo en la cinta la película ofrece al espectador lo que promete muchas risas y una trama con picas de intriga in giros argumentales

Voz 1280 34:46 me pasado dos semanas semana en la mejor semana

Voz 37 34:56 bajo la alfombra roja

Voz 38 34:59 a se impone a sendas no

Voz 0544 35:04 en bajo la alfombra roja de hoy nos encontramos a seguirle McClain la actriz estadounidense conocida por sus rizos Pelli rojos por su aparente inocencia y es una de las pocas actrices que que han envejecido en pantalla empezó su carrera a los diecinueve años debutó en el cine en mil novecientos cincuenta y cinco bajo las órdenes nada más y nada menos que de Alfred Hitchcock en pero quién mató a Harry en total ha recibido cinco nominaciones al Oscar un oscar que ganó por la fuerza del cariño en mil novecientos ochenta y tres en mil novecientos sesenta la veíamos protagonizando para Billy Wilder el apartamento junto a Jack Lemmon una cinta en la que interpretó a las lista Fran Cube LIC repitió después a las órdenes de Billy Wilder y junto a Jack Lemmon como prostituta en Irma la dulce pero nos vamos a centrar hoy en su experiencia en el apartamento gracias a la cual recibió una de sus nominaciones al Oscar

Voz 39 35:56 no

Voz 1880 35:59 es probable que haya sido una actriz de carácter desde el principio me gusta la excentricidad de las contradicciones en un personaje adoro la constancia que hasta a mí me sorprende me gusta conducir a los personajes hasta su límite desde el principio me gustó el peligro claro que a veces el personaje no exigía tanta audacia

Voz 40 36:16 yo nunca me refería el ciudadano neoyorquino entre los veinte y los cincuenta tienen dos resfriados y medio por año quieren responsabilizar a la mía porque es público es frío para que no fallan las estadísticas otro enfermiza de tener cinco resfriados a es infeliz suyo

Voz 1880 36:29 Fran Cube LIC T el apartamento fue uno de esos no podía concretar nada definitivo sobre ella de hecho nunca estuve segura de quién era así era precisamente una víctima de las circunstancias que ni siquiera poseía una personalidad propia en la que apoyarse reaccionaba a todos cuantos la rodeaban yo en consecuencia debía reaccionar no actuar mejor y más sutil de lo que estaba acostumbrada

Voz 0943 36:52 aquí es imposible encontrar una habitación en vísperas de Año Nuevo

Voz 4 36:56 nuevo vi bien

Voz 40 36:58 estamos como ha quedado

Voz 1880 37:00 Billy Wilder Diamond eran tan brillantes en sus observaciones sobre la vida que a menudo Yacla Munillo improvisaba vamos en el comedor sin darnos cuenta de que estábamos representando una escena que faltaba al cabo de dos o tres días lo que habíamos dicho aparecía en las páginas del guión

Voz 40 37:15 usted es una víctima una que hay víctimas ya aprovechados es el sino de cada cual y no tiene remedio bueno yo no diría eso

Voz 1880 37:25 Dean y Frank me enseñaron a jugará alguien Rami mientras rodábamos al apartamento yo jugaba entre toma y toma así fue como se incluyó la partida de vienen la película solía levantar cuatro dedos cuando mi boca decía tres sólo para divertirme eso también la cinta

Voz 40 37:38 la quiero señorita tres Reina me oye señorita cubrir que estoy locamente enamorado de usted nada más dijo

Voz 1880 37:46 durante la escena en que mi hermano viene a rescatar mi Se produce un enfrentamiento físico me costó mucho reaccionar con pánico y preocupación de manera que Billy cogió un pedazo de madera lo partió

Voz 1280 37:56 aunque a detrás de la cámara me asusté como era debido

Voz 40 38:00 tomé demasiadas píldoras para dormir vámonos ya lo hizo por mí para usted naturalmente

Voz 1880 38:11 durante la escena en que Fran se queda sola en Nochebuena el sonido sufrió una avería cuando la película terminó fui a doblar la escena de los sollozos lo conseguí gracias a un frasco de Reina le me hizo romper a llorar crono me cuesta admitir que sea necesario convocar las lágrimas cuando puede lograrse el mismo efecto con un poco de tecnología hollywoodense bien utilizada

Voz 41 38:30 al principio una quiere hacerse la ilusión de que sale con un hombre soltero pero luego empieza a él a mirar su reloj se inquieta por si lleva Carmina en la cara que teme que se le haga tarde para el tren de las ocho veinte después una se prepara una taza de que si queda reflexionando en su rincón comprende no tonta que es seguir así

Voz 1880 38:48 no pretendo menospreciar sentimientos auténticos manifestados en la pantalla y no lo haré pero es cierto que el público siempre reacciona más a lo que reprime es que lo que expresas pensada en vez Davis agonizando en Amarga victoria el público puede identificarse con aquel sentimiento reprimido lo mismo puede aplicarse a las escenas de borrachera como Jack Nicholson me dijo interpreta como intentara es no estar borracha

Voz 13 39:12 sí alza

Voz 15 39:15 te termináis la ITV analizado

Voz 13 39:17 pues somos

Voz 1880 39:19 de esta manera el público se identifica con el actor porque la gente siempre intenta no estar borracha cuando lo está

Voz 0943 39:34 Goody pudiente

Voz 42 39:38 en es cree

Voz 43 39:44 en You

Voz 0544 39:57 sí con Madonna que acaba de cumplir sesenta años vamos a conocer noticias de cine de cine que se acabe el programa Alejandra y no me has contado novedades saber que has pescado por ahí esta semana

Voz 0542 40:07 pues nos vamos a ir a Hollywood en primer lugar vamos a hablar del agente cero cero siete como todas las semanas se pregunta para demostrar a los oyentes que sabemos de cine ganarnos el sueldo cuáles son los requisitos para ser James Bond

Voz 44 40:22 pues James Bond es británico así que ser británico saber poner ese acento no quiso también tener presencia para asustar a los malos Isabelle llevar un traje y una pistola

Voz 0544 40:32 sí sí sobretodo el traje y hay que ir muy bien vestido ser discreto o no haber hecho grandes películas como protagonista

Voz 44 40:37 me imagino que la edad también que tendrá que estar en los treinta a los cuarenta

Voz 0542 40:41 exacto todo correcto aprobados siendo así nos podría servir Idris Elba que es conocido pero no ha tenido grandes papeles pero sin embargo ha incumplido una importante condición es que se ha postulado en Twitter el otro día puso mi nombres Elba Idris Elba teniendo en cuenta que suena su nombre como nuevo cero cero siete pues ya no sabemos si lo escucharemos decir aquello de

Voz 38 41:01 me llamo Paul James Bond

Voz 1280 41:16 ahora vamos con una noticia que empieza a ser recurrente en el mundo del cine recuerdas lo que pasó hace algunas semanas con Scarlett Johansson

Voz 0544 41:23 pues sí que tras una oleada de críticas porque iba a interpretar a un Trans decidió renunciar a hacer la película

Voz 0542 41:28 exacto pues bien esta semana le ha vuelto a suceder a varios actores en este caso que hace unos días se conocía que Disney incluiría en Jungle Cruise han personaje abiertamente gay por primera vez en su historia el problema surgido cuando se ha anunciado el nombre del actor

Voz 0544 41:41 qué será o iba a ser Jack White Hall no

Voz 0542 41:44 sí en principio sí digo en principio porque a Disney le han llovido críticas por todos lados ya que este actor es heterosexual veremos en qué queda Dani Rovira que su compañero en la película ha salido en su defensa con un verás cuando se enteren que yo en esta pelea un personaje del siglo XVI

Voz 0544 41:58 bueno humor ante todo verdad pero es decía que

Voz 0542 42:01 es una nueva moda es porque le ha sucedido a otra actriz a Ruby Ros la nueva Abad Woman a quién han dicho los últimos días que es poco homosexual para interpretar este personaje

Voz 0544 42:09 bueno todos vamos a coincidir en que el odio en Internet quizás se nos está yendo un poquito de las manos hasta aquí este resumen de noticias de cada semana de la mano de Alejandra Morata muchas gracias y ahora vamos a visitar un rodaje

Voz 0542 42:22 sí se titula Los Rodríguez del más allá es la tercera película de Paco Arango después de Maktoum lo que de verdad importa poco

Voz 0544 42:34 estamos en el Museo del Ferrocarril de Madrid uno de los exteriores se ha convertido por unos días en la calle de una ciudad de los años cincuenta una ciudad mitad española mitad americana hay una hamburguesería una frutería una barbería el actor Edu Soto uno de los actores protagonistas del filme nos lo explica

Voz 20 42:52 que es una cosa que todos hemos soñado cuando hemos visto una película de Gil y me encantaría estar en una calle de otra época vestir de otra época con gente de otra época realmente ves a la gente caracterizada los extras a los bailarines Italia dices

Voz 0544 43:07 es que fue ya todo Soto Macarena Gómez la actriz mexicana Mariana Treviño unos niños decenas de extras están preparados ya para rodar la escena

Voz 2 43:18 música

Voz 0544 43:23 dos factores bailan al ritmo de la música la toma Se da de momento por buena el director Paco Arango nos explica tease lo que acabamos de ver

Voz 45 43:31 hoy seis viendo el final es la canción que compuse yo que seamos los ruidos en el más allá como la película y es una forma que los títulos de final te quieres para verlos porque está haciendo un videoclip de lo más divertido y no te vayas no porque ahí están también el mensaje de que todo esto para niños no

Voz 46 43:47 Lima

Voz 0544 43:52 así después de rodar la escena hay una pausa para comer y aprovechamos entonces para que Paco Arango nos explique cuál es el argumento de Laure Rodríguez y el más allá

Voz 45 44:00 eso es una película de una familia muy disfuncional como cualquier otro diré que escogió el nombre Rodríguez y el más allá porque porque un día la familia descubre quiénes trastero de la casa el difunto abuelo dejó una puerta a otro planeta

Voz 0544 44:14 de dónde eran Paco Arango dirigió con anterioridad lo que de verdad importa Inma Actub precisamente ha bautizado así más Tube a ese planeta que como decíamos antes parece que vive anclado en los años cincuenta

Voz 45 44:27 el otro planeta lleva atascado en mil novecientos cincuenta desde hace sesenta años setenta no progresa entonces la familia recibe poderes sin querer que no saben controlar Jokin Chaplin flota medio metro del suelo algo de peso en sotos mina el coco y el culo cuando se cabrea la niña de nueve años desaparece con lo quiere

Voz 0544 44:48 una de las actrices que interviene en los Rodríguez y el más allá es Geraldine Chaplin va vestida como una elegante dama inglesa del siglo XIX y es la abuela de la familia Lago en la loca total

Voz 1280 44:59 así está en el manicomio así se que va a las carreras tiene que ponerse la Pamela

Voz 0544 45:08 está está totalmente el rodaje de Los Rodríguez del más allá continuará unos cuantos días más luego vendrá el montaje el estreno Paco Arango espera que sea un gran éxito

Voz 45 45:19 quiero tener un pelotazo y creo que esta vez bien rematada veces conoce cine los es benéfico parece que no es una película nació porque una bomba de película tan es así que rodó la segunda el verano que viene esos primitivo soy la en la dos

Voz 0544 45:30 porque como hace siempre parte de los beneficios que obtenga alfil irán destinados a la fundación que el director ha creado para niños enfermos de cáncer

Voz 45 45:37 pese como Voluntariado porque pensé que tenía que devolver mi suerte como nos pasa a todos de repente querer hacer algo por los demás alguien escogió por mi entre un hospital niños con cáncer salid llevo yendo todos los días desde hace diecisiete años tengo mi fundación ir estoy pegando bastantes derechazos al cáncer infantil tengo el corazón roto más de cuatrocientos y pico niños que perdido a pie de cama pero yo tengo mucha fe yo siempre digo que mi fe viene por lo que he visto no no por mi educación yo estoy seguro que son ángeles que vienen a traer un mensaje

Voz 0544 46:07 pero tenemos que dejar a Paco Arango porque el rodaje de Los Rodríguez y el más allá tiene que continuar y hay que hacer una nueva toma de la escena musical que

Voz 7 46:15 pone fin a la película con la que comenzábamos a nosotros este reportaje

Voz 0544 46:26 CRIT este verano Elio Castro

Voz 48 46:29 sí

Voz 49 46:33 mi amiga en la cinéfila el periodista impresionado Beatriz Martínez Gómez no soy una mujer como las demás hoy una periodista Beatriz Martínez Gómez qué tal hola Elio bienvenidos

Voz 0943 46:46 la una vez más aquí a la escribí de verano y hoy me quería hablarte el pacto la pelota

Voz 0544 46:50 la protagonista

Voz 0943 46:51 da por Belén Rueda sabemos cuántas horas ha pasado

Voz 6 46:54 diabético la posibilidad de que llegue despertar algún día es probable pudo sabor

Voz 4 47:04 en caso de Clan es como un milagro media dista nada parecido

Voz 0542 47:13 sí sí sí

Voz 0544 47:13 debut de David Victory que había tenido mucho éxito con un corto ese título cero pero qué tal esta esta película

Voz 51 47:21 bueno pues un poco entronca con con este terror español que ya se ha convertido como en una marca de casa y de hecho esto es un este es un chico que ha vivido muchos años en el en Los Ángeles y que perfectamente podría haber hecho la película extranjero decidió hacerlo en España porque él piensa que es como como algo bueno

Voz 0544 47:42 sí llevar el sello español estará

Voz 51 47:45 a españoles mejor de cara al extranjero tú fíjate qué cosa tan curioso

Voz 0544 47:48 en este género precisamente desde Roma que funciona muy bien además en verano

Voz 51 47:52 sé que el año pasado se estrenó Verónica

Voz 0544 47:54 Paco Flaqué a finales de verano funcionó muy bien y la distribuidora estaba super contenta hay dijo pues este verano otra película de terror es el pacto

Voz 51 48:04 sí es curioso porque antes como que este tipo de películas es lo mejora el festival de sí si después de ponía en cartelera y ahora como adelantado han visto que funciona bien en esas en estas últimas semanas de del mes de agosto el año anterior también una película de Fede Álvarez muy interesante que se llamaba no respire es bueno lo que pasa es que no la definiría como terror terror yo creo que es más thrillers psicológicos a está un poco en en esta línea porque aunque está la elemento demoníaco es más una sugestión no es que salga el demonio y nada de esto es como bueno pues que los personajes están muy su gestionados por esta idea aquí yo creo que lo importante son las las cuestiones que plantea no por ejemplo estamos preparados para para perder a a los seres que más nosotros queremos que haríamos por salvar a la persona que queremos no son cuestiones si sus situaciones So Ho disyuntiva Morales que no se enfrentan a lo más oscuro

Voz 0544 49:00 puro de de de nosotros mismos

Voz 51 49:02 no iba por ahí va el tema

Voz 0544 49:05 ya se ha convertido en la reina del cine de terror desde que rodó El orfanato a las órdenes de Bayona

Voz 52 49:12 estando lo que pasa es que ahora no funcionó mañana contra ajenos a la playa te enseña in porque lo Ucia me guarda su secreto en realidad sí que funciona pero la luz es invisible y nos cuida de todos los peligros

Voz 51 49:24 sí yo ya no sé hasta qué punto de que sólo le ofrece en este tipo o que bueno que allá pues Le Le gusta mucho el género oí se lo pasa muy bien la verdad es que todos los papeles que interpreta dentro de del terror son muy diferentes

Voz 53 49:39 pues aquí está divina yo soy muy belenista de decirlo creo que ella siempre está impecable y aquí pues

Voz 51 49:47 se hace un papel de madre a Torme dada sacrificada que que es que no puede estar mejor es que ella es la película al final y eso ocurre en todas los directores pueden tener mucha habilidad en caso de Bayona pues era un diamante en bruto aquí pues también el chico pues lo hace muy bien pero Belén ruedas como hay un ente que que que lo puede todo

Voz 0544 50:08 repasando su filmografía nos encontramos con el mal ajeno con los ojos de Julia con el cuerpo que tuvo un éxito grandísimo en China con séptimo en Argentina con Ricardo Darín este mismo año pues otra película que era de terror psicológico que era no dormirán osea que ser realmente está abonada al

Voz 51 50:26 bueno sí te das cuenta todas las que más citados son óperas primas

Voz 0544 50:30 son muchas óperas primas no lo que tienen características

Voz 51 50:32 Belén Rueda

Voz 0544 50:35 ante bien no porque fíjate el éxito que tuvo con con Bayona ella dice que que surreal padrino fue por supuesto Amenábar

Voz 51 50:43 claro y la televisión

Voz 0544 50:46 va a considerar así como un acceso Televisión no de cine pero que luego ella se ha arriesgado a eso con directores que hacían su primera película y luego es que misma defiende muy bien las películas sí bueno este intervienen no muy bien

Voz 2 50:57 no podíamos estabilidad bichos pasa quieres discutir

Voz 0544 51:05 bueno este año por ejemplo la hemos visto también en perfectos desconocidos en el cuaderno de Sara osea que no solamente es una de terror sino que le va muy bien la comedia yo creo que en perfectos desconocidos estaba muy bien muy bien el cuaderno de Sara que es una película en la que ella creía no es un drama también no de aventuras Se puede decir también ella estábamos muy bien en esa película