La Script Matinal: 'El Pacto' de Belén Rueda con el cine de terror

Voz 0544 00:15 hola bienvenidos a La Script desde hace algunos años no falla en verano se estrena una película española de terror el agosto pasado fue Verónica de Paco Plaza y ahora llega el pacto la ópera prima de David Victory protagonizada por la reina del género en nuestro país Belén Rueda nos lo cuenta Alejandra Morata

Voz 0809 00:44 qué harías por salvar la vida de un ser querido Ésta es la premisa de la que parte el pacto la opera prima de David Victory protagonizada por Belén Rueda expuesta este thriller psicológico nos sitúa en una familia de padres divorciados Belén Rueda hay Darío Grandinetti con una hija única enferma de diabetes que un día desaparece unas horas tras ser secuestrada acaben el hospital en coma diabético y con escasas probabilidades de seguir con vida no sabemos cuántas horas ha pasado María bético

Voz 1 01:19 la posibilidad de gira despertar algún día es probable

Voz 0809 01:22 será entonces cuando el personaje de Belén Rueda se adentre en un terrorífico escenario gracias al cual podrá salvar la vida de su hija pero eso sí con un importante coste sacrificar vidas ajenas tenía la película nace de la historia personal de David victoria de las sensaciones que su padre tenía tras la muerte de suelo

Voz 5 01:39 mana esta idea parte de una pesadilla que tenía mi padre después de una experiencia personal que vivimos en nuestra familia que es la muerte de mi hermana a por lo tanto de su hija me hundía me llamó mi padre me dijo que no voy a dormir que estaba constantemente me venía una historia la cabeza yo le animé a escribirlo y así lo hizo escribió una historia en una libretista que compró y al cabo de unas semanas me la leyó ISS es la semilla de de la historia del pacto han

Voz 0809 02:16 además de Belén Rueda destaca otra protagonista Mireya Oriol interpreta a la hija del matrimonio y que fue descubierta por David Victoria en un casting que realizó en Barcelona es su primera película y así describe el director su trabajo

Voz 5 02:27 esa languidez que ella puede transmitir esa esa profundidad que ella puede transmitir esa inquietud esa esa mezcla de belleza ir de que algo está pasando en su interior pues ya es lo que de alguna manera ella ha sido generosa ya he aportado al personaje y lo y es un regalo que nos ha hecho a todos y que y que ahora ha yo creo va a hacer al al público

Voz 0809 02:47 una actriz jovencísima que llega al mundo del cine con fuerza y que se postula con esta película actriz revelación en los próximos Premios Goya y que Belén Rueda define así

Voz 1 02:55 yo creo que habría una forma definida en esta película Mireya sería belleza intranquila

Voz 0809 03:01 en la película vemos además a una Belén Rueda ya afianzada en cine de terror tras cintas como Los ojos de Julia El orfanato o la reciente no dormirán por eso a la hora de elegir actriz protagonista Victory no lo dudo

Voz 5 03:12 lo sorprendente de Belén que es lo que más me ha sorprendido al conocer la es que no sé cómo lo hace pero conserva conserva intacta la ilusión por este oficio es una vez trae para mí más maravillosa porque acumula toda la experiencia de cine que lleva pues a sus espaldas dar a la vez yo hablando con ella trabajando con ella al día a día es como si estuviera trabajando con una actriz que está haciendo su primer apellido la pregunta elemental que hace que hacer la película al público que es hasta dónde está dispuesto a llegar para evitar la muerte de alguien a quien quieres nosotros lo llevamos a las últimas consecuencias y lo que hacemos es tomarnos la muy en serio de una forma muy realista

Voz 0809 04:01 explorar la hasta el final una película de terror psicológico que deja más preguntas que sustos en el espectador y que transmite una tensión que el director explota hasta el final

Voz 5 04:10 es un final ni feliz ni no feliz porque es un final que yo creo que que te va a que teme atrapar y que te vas a llevar a casa

Voz 0544 04:55 el jueves conocimos la triste noticia de la muerte de Aretha Franklin la reina del soul

Voz 1509 05:00 oye cien Detroit a los treinta y seis años a causa de un cáncer de páncreas que se les detectó en dos mil diez llevaba ya cerca de un año alejada de los escenarios cuando el lunes se conoció que la cantante estadounidense se encontraba en estado grave animada inconsciente riendo y bromeando según afirmó Tim Franklin su sobrino ganó dieciocho premios Grammys y vendió más de setenta millones de discos cantó para presidentes y en grandes acontecimientos por ejemplo intervino en el funeral de Martin Luther King también canto contra el sida y la pobreza no trabajó prácticamente nada en el mundo del cine eso sí la recordamos en una película tenemos

Voz 0544 05:47 papelitos

Voz 7 05:50 tres condecora

Voz 1509 05:53 los Lourdes o como se tituló en España Granujas a todo ritmo Aretha Franklin interés interpretaba a la dueña de un pequeño restaurante en el que entraban los Blues Brothers para convencer a su marido de que se uniera nuevamente al

Voz 7 06:04 la banda este es mi marido es mi restaurante y vosotros vais a salir por esa puerta ahora mismo sin tu tostada de pan blanco seca sin Tous cuatro pollos fritos sin tu refresco sin guitarra Murphy bueno escúchame yo te amo pero soy el hombre tú eres la mujer yo decidiré lo que conviene a viví piensa bien lo que estás diciendo piensa vienen las consecuencias de tu decisión Fierro al pico de una vez

Voz 1509 06:26 que a continuación claro cantaba cinco en sus canciones se pueden escuchar en más de doscientas películas y series de televisión por ejemplo Riis P en San Telmo punto de encuentro Baby I Love You en uno de los nuestros y la más reciente One step Agett en Moon Light

Voz 0544 06:49 con su muerte desaparece la última gran superviviente de la era dorada de la música negra estadounidense estoy seguro que la consternación ayer fue inmensa en todo el mundo y que las redes tanto por parte de fans como de conocidos de la cantante se inundaron de mensajes de cariño no

Voz 1509 07:04 así es especialmente emotivo fue Paul McCartney que escribió en Twitter tomemos su momento para dar las gracias a la maravillosa vida de Aretha Franklin la reina de nuestros corazones que no inspiro por tantos tantos años se la echará de menos pero la memoria de su grandeza como música y como ser humano nos acompañará siempre también le dedicó unas palabras Elton John que dijo que la pérdida de Aretha Franklin es un golpe para todos los que aman la música de verdad la música de corazón el alma y la Iglesia su voz única su piano estaba subestimado y era una de mis pianistas favoritas

Voz 0544 07:35 seguro que pronto se rodará alguna película sobre la vida de Aretha Franklin y hablando de rodajes hemos estado Laura verdad hace unos día

Voz 1509 07:42 el uno Ci correcto de los Rodríguez del más allá es la tercera película de Paco Arango después de Maktum lo que de verdad importa

Voz 0544 07:53 Carles estamos en el Museo del Ferrocarril de Madrid uno de los exteriores se ha convertido por unos días en la calle de una ciudad de los años cuenta una ciudad mitad española mitad americana hay una hamburguesería una frutería una barbería el actor Edu Soto uno de los actores protagonistas del filme nos lo explica

Voz 8 08:13 es un una cosa que todos hemos soñado cuando hemos visto una película decir me encantaría estar en una calle de otra época vestido de otra época con gente de otra época realmente piensa la gente caracterizada los extras a los bailarines Italia dices

Voz 0544 08:29 es que fue ella todo no Soto Macarena Gómez la actriz mexicana Mariana Treviño unos niños decenas de extras están preparados ya para rodar la escena los dos actores bailan al ritmo de la música la toma Se da de momento por buena y el director Paco Arango nos explica que es lo que acabamos de ver

Voz 9 08:53 hoy seis viendo el final es la canción que compuse yo que se llama los ruidos el más allá como la película es una forma que los títulos de final te quieres para verlos porque está haciendo un videoclip es lo más divertido no te vayas no porque ahí están también el mensaje de que todo esto es para niños no

Voz 0544 09:14 después de rodar la escena hay una pausa para comer y aprovechamos entonces para que Paco Arango nos explique cuál es el argumento de los Rodríguez y el más allá

Voz 9 09:22 eso es una película de una familia muy disfuncional como cualquier otro diré que escogió el nombre Rodríguez y el más allá porque porque unía la familia descubre quién quiénes trastero de la casa el difunto abuelo dejó una puerta a otro planeta de dónde era él todos pensamos el otro paleta como seres verdes y raros es otro planeta Se llama mal planeta Maktoum su planetas como la Tierra mucho más pequeño con la gran diferencia de que ellos

Voz 11 09:48 si saben que nosotros existimos nosotros

Voz 9 09:51 la NASA está era no sabido mirar dónde están ellos

Voz 0544 09:53 Paco Arango dirigió con anterioridad lo que de verdad importa Inma Actub y precisamente ha bautizado así Tube a ese planeta que como decíamos antes parece que vive anclado en los años cincuenta

Voz 9 10:05 el otro planeta lleva atascado en mil novecientos cincuenta desde hace sesenta años setenta no progresa entonces la familia recibe poderes sin querer que no saben controlar Jokin Chaplin flota medio metro del suelo algo de peso en sotos y el coco y el culo cuando se cabrea la niña de nueve años desaparece con lo quiere

Voz 0544 10:26 una de las actrices que interviene en los Rodríguez y el más allá es Geraldine Chaplin va vestida como una elegante dama inglesa del siglo XIX y es la abuela de la familia

Voz 0724 10:36 poca totalmente loca así está en el manicomio y así se viste se cree siempre que va a las carreras tiene que ponerse la Pamela

Voz 0544 10:45 están estaba totalmente

Voz 1509 10:47 Hidalgo una Geraldine Chaplin que está encantada

Voz 0544 10:50 a rodar en Madrid en pleno agosto ya rodó también en la capital española y en agosto hace más de cincuenta y cinco años Doctor Zhivago

Voz 0724 10:57 todo en agosto en Madrid y además con muchos pieles y mucho frío y nieve falsa que era polvo de mármol quedaba mucho mucho más calor pero yo no tengo nunca solos no sufro del calor a partir de cuarenta grados me gusta Si de verdad de verdad para trabajar para todo

Voz 0544 11:18 el rodaje de Los Rodríguez del más allá continuará unos cuantos días más luego vendrá el montaje el estreno Paco Arango espera que sea un gran éxito

Voz 9 11:27 quiero tener un pelotazo y creo que esta vez bueno remataba veces conoce cine los es benéfico parece que no es una película nació porque te una bomba de película tan es así que rodó la segunda el verano que viene esos primitivo soy la cuantiosos en la dos

Voz 0544 11:39 porque como hace siempre parte de los beneficios que obtenga alfil irán destinados a la fundación que el director ha creado para niños enfermos de cáncer

Voz 9 11:46 empecé como Voluntariado porque pensé que tenía que devolver mi suerte como nos pasa a todos de repente querer hacer algo por los demás alguien escogió por mi entre un hospital de niños con cáncer salid llevo viviendo todos los días desde hace diecisiete años tengo mi fundación ir estoy pegando bastantes derechazos al cáncer infantil tengo el corazón roto en más de cuatrocientos y pico niños que perdido a pie de cama pero yo tengo mucha fe yo siempre digo que mi fe viene por lo que he visto no no por mi educación y yo estoy seguro que son ángeles que vienen a traer un mensaje

Voz 0544 12:16 pero tenemos que dejar a Paco Arango porque el rodaje de Los Rodríguez y el más allá tiene que continuar y hay que hacer una nueva toma de la escena musical que pone fin a la película con la que comenzábamos a nosotros este reportaje y ahora volvemos al cine porque vamos a ver una película que ya lleva unos días en cartel que viene de Islandia y que se titula buenos vecinos

Voz 0530 12:48 tras una supuesta infidelidad adquiriese expulsado de casa por su mujer quién no le permite ver más a su hija se ve obligado a mudarse a casa de sus padres que están envueltos en una pelea con sus vecinos debido a que su imponente árbol de sombra en el patio de los mismos mientras aquí lucha por ver a su hija la confrontación vecinal se intensifica hasta límites insospechados

Voz 2 13:08 los que servirán para desencallar este árbol Letta demasiada sombra maestro Porsche fiero que nadie toque

Voz 0530 13:19 buenos vecinos es una comedia negra sobre el civismo hipócrita de la clase media fue la sensación del último Festival de Venecia y todo un éxito de taquilla y critica en su país de origen Islandia que la eligió para los Oscar de habla no inglesa en esta última edición

Voz 13 13:32 seis desparasitado está desparasitado aunque siempre lo llevamos con Correa menos cuando libre por nuestro jardín o por el nuestro estoy un poco harta de recoger las cosas

Voz 0564 13:48 ninguna es el director de esta cinta que escribe junto a dar Bricio Arthur quienes comenzaron a idear la historia hace ya una década ambos les fascinaba la idea de hacer una película sobre querellas vecinales y lo que les estimulaba era que estos conflictos pueden ser absolutamente divertidos ya que giran alrededor de asuntos menores que sin embargo pueden desbordarse y volverse violentos incluso con gente respetable que pierde su dignidad y autocontrol

Voz 2 14:16 como si lo hubiera hecho adrede no has visto nada que que desde hace años

Voz 1509 14:23 Maite que fue tú quién lo hizo pedazo de foto

Voz 13 14:26 hora

Voz 0564 14:27 y entonces tú que según comenta el director las historias sobre vecinos que pelean sobre árboles son muy conocidas en Islandia y de hecho está está de algún modo inspirada en un incidente real aunque el guión la desarrolla de manera completamente ficticia conviene destacar que los árboles no son muy comunes en Islandia por lo que quién tenga uno en su jardín es poco probable que quiera taparlo pero por otra parte si ese árbol da somos

Voz 0530 14:49 la sobre tu parcela que que desaparezca porque tampoco es que allí sobrados de sol es el tipo de dilema difícil de resolver diplomáticamente

Voz 13 14:57 ese árbol en realidad nunca le pareció un problema se divorció ya apareció zorra en bicicleta puede moverse fácilmente a un sitio soleado yo que estaba tan obsesionada con su bronceado por lo menos

Voz 0530 15:11 el director confiesa sentirse atraído por lo mundano a la hora de crear películas lo considera una buena fuente de material cinematográfico por ser algo que todos conocemos y que constituye uno de los elementos que conecta nuestra existencia

Voz 14 15:24 Hinault medio mes pringado Inca porque sí

Voz 1509 15:27 muy comprensivo con el maldito árbol

Voz 13 15:30 un árbol nunca representó un problema hasta que te divorciadas te te buscas de una mujer más joven

Voz 0530 15:37 en cuanto a las influencias el director discutió junto a la directora de fotografía Mónica al Elche USCA sobre algunas películas entre las que están obras de Michael Haneke Joachim Trier o David Lynch aunque su influencia sobre la película no fue directa emplearon su trabajo para encontrar puntos comunes mientras definían su idea del guión

Voz 15 15:56 ha desaparecido qué pena

Voz 1 16:01 hemos empezado de hacernos mirando aquí no estamos

Voz 0564 16:10 la cinta tiene algo de realidad el director añade que el mundo sea globalizado y adoptado un determinado

Voz 0530 16:16 el estilo de vida pero que parece que no es sostenible afirma que todos tenemos idénticos objetivos y que realmente tenemos que comprometernos de un modo u otro ser considerados con los demás que es esta manera de pensar y de vivir terriblemente individualista la que alimenta nuestra sociedad capitalista

Voz 2 16:32 esto es así desde que su hijo mayor desapareció no se suicida nadie lo sabe con certeza es posible pero no se encontró el cuerpo

Voz 13 16:41 creéis que justificarlo que así claro que o Mi amor sin Toledo desapareciera

Voz 0530 16:49 al final la tinta termina por ser el tipo de fábula en la que la mayor metáfora es la vida en comunidad en paz con otros seres humanos en este sentido se puede leer también como la historia de dos naciones unos grupos étnicos religiosos en conflicto es que considera que sus historias tienen algunas cosas en común con los problemas que podemos tener con nuestros vecinos

Voz 2 17:09 vengo a talar el árbol al final no no lo contaremos

Voz 17 17:18 aquí es Ki Duk y seguir y en bronca

Voz 0544 17:28 bueno no ya hemos empezado esta sección de noticias en la red en un tono calmado que es lo que me gustaría que siguiera toda esta sección no pero es que de Alejandra Morata yo no me fío mucho nunca se sabe Alejandro Alejandra ver

Voz 1509 17:41 últimamente estoy siendo muy buena Eli or no te podrás quejar pero bueno hoy si vengo con un poco de ganas de noticias de cine vale apetezca sea es la voz de Laura muchas gracias bueno lo importante voy a hablar de mi actor favorito de Hollywood por buen actor por guapo por divertido Ryan Reynolds

Voz 0544 17:56 bueno Alejandra así como buenas películas sólo ha hecho de tul

Voz 1509 18:00 mi Buried Enterrado de Rodrigo Cortés tampoco te pases bonobos de cuarenta no está mal no no sabéis a precios suerte el caso es que voy a hablar de él como personaje cómico no como actor el otro día estuvo en el programa de Jimmy Fallon y siempre que pasa por ese plató pasan cosas maravillosas por ejemplo el otro día Jimmy Fallon acabó casi vomitando en su propio estudio

Voz 0544 18:18 algo muy agradable para el público imagino cómo fue cómo fue eso

Voz 1509 18:21 pues a ver fue a promocionar la ginebra avión jugaron a dream con la versión alcohólica del cinco de El precio justo que consiste en tirar una ficha que caerá al azar en diferentes vasos y que contenían cosas tan apetitosos como sangre huevos con que Ebay combatido con mucha buscando en internet es maravilloso ideas Delicias y al pobre Jimmy Fallon le tocó Ginebra con Twin que unos pastelitos de natas y batidos rábano picante

Voz 0544 18:45 algo nada o mira esto toda tu infancia en ese cubo es la primera vez que bonitas en tu propio programa no

Voz 17 18:53 yo oh Dios mío

Voz 0544 18:58 y ahora Alejandra después del vómito un pequeño apunte de Juego de Tronos

Voz 1509 19:02 sí pero que no se crean nuestros oyentes que vamos a hablar de contenidos sino que el rodaje ya terminado y Messi Williams contó en una radio británica lo que se había llevado y aunque todos pensamos que iba a ser su espada pues no se ha llevado algo que no entraba en las apuestas de casi nadie su abrigo de cura también contó que intentó dar un discurso sólo pudo

Voz 0544 19:19 bueno pues luego seguimos con más noticias en las redes

Voz 6 20:13 You

Voz 0544 20:17 Madonna que cumple sesenta años y y ahora tengo muchas ganas de conocer ya noticias de Cine cine cine de verdad que sacaba el programa y Alejandra no me has contado novedades a ver qué has pescado por ahí esta semana

Voz 1509 20:28 no pues nos vamos a ir a Hollywood como Madonna y en primer lugar vamos a hablar del agente cero cero siete como todas las semanas hay preguntó cita para demostrar a los oyentes que claramente sabemos de cine ganarnos el sueldo cuáles son los requisitos para ser James Bond

Voz 0544 20:42 bueno pues James Bond tiene que ser británico

Voz 19 20:45 co saber poner ese acento claro bueno también tener presencia para asustar a los malos saber llevar traje y una pistola ser discreto no haber hecho grandes películas como protagonista

Voz 20 20:55 Ana Jimena de la edad que tendrá que estar en los treinta a los cuarenta

Voz 1509 20:59 exacto todo correcto una vez más aprobado siendo así nos podría Service Idris Elba que es conocido pero tampoco ha tenido grandes papeles sin embargo ha incumplido una importante condición es que se ha postulado en Twitter el otro día puso mi nombre es Elba Idris Elba teniendo en cuenta que suena su nombre como nuevo cero cero siete pues ya no sabemos si lo escucharemos algún día a decir aquello de

Voz 20 21:18 moco

Voz 1509 21:35 ahora vamos con una noticia que empieza a ser recurrente ya en el mundo del cine recuerdas lo que pasó hace algunas semanas

Voz 0809 21:40 todo Johansson sí sí sí tras una oleada de críos

Voz 0544 21:42 pocas porque iba a interpretar a un hombre Trans pues decidió renunciar a hacer esa película

Voz 1509 21:48 exacto pues bien esta semana le ha vuelto a suceder a varios actores en este caso que hace unos días se conocía que Disney incluiría en Jungle Cruise son personaje abiertamente gay el problema surgido cuando se ha anunciado el nombre del actor

Voz 0544 21:58 será Jay Whitehall no siempre

Voz 1509 22:01 zifios y digo en principio porque a Disney le han llovido críticas de todos lados porque la actores heterosexual veremos en qué se queda Dani Rovira que su compañero la película ha salido en su defensa con un verás cuando se enteren de que yo en esta peli algún personaje del siglo XVI

Voz 0544 22:14 bueno humor ante todo que es lo

Voz 1509 22:17 bueno es una moda es porque le ha sucedido a otra actriz a Ruby Ros la nueva Tudjman a que lean dit a quién le han dicho en los últimos días que es poco homosexual pero interpretar este personaje

Voz 0544 22:26 bueno venga todos coincidiremos en que lo dio en Internet quizás se nos está yendo un poquito de las manos hasta aquí este resumen de noticias de cada semana de la mano de Alejandra Morata vamos a volver ahora al cine porque se ha estrenado una película de animación para todas la familias se titula Vaya bichos cuenta de que va Laura Martínez

Voz 0564 22:47 Apolo un grillo viajero de gran corazón llega a la ciudad de los pequeños dichos en un momento en que el Reino está amenazado por la malvada Avispa Huguet que ha secuestrado a la Reina la abeja Margarita el grillo es acusado del crimen pero ayudado por una abeja y un simpático Piojo se lanzan a una peligrosa misión de rescate

Voz 0419 23:05 aparatito lo encontramos

Voz 21 23:07 digo a unos amigos míos vemos al culpable entramado todos desde el principio

Voz 20 23:17 yo no he dicho nada Teresa

Voz 0564 23:19 Vaya bichos es la adaptación a la gran pantalla de la famosa colección de libros infantiles bichitos curiosos del autor francés ante un gris situado en la cima de los escritores de literatura joven su colección tiene ya más de sesenta obras ha sido traducida a diecinueve idiomas y ha vendido más de dieciocho millones de ejemplares miran la miel

Voz 20 23:39 buenos días a la extracción de la Familia Real enseguida reina Margarita

Voz 0564 23:45 no se trata de una colorida fábula de animación para toda la familia está dirigida por el propio ex junto a Arnau Durán director de series de animación tan populares como el pequeño Nicolás

Voz 22 23:55 esta noche el culpable temer ser castigado será entregado como prenda al inmundo vampiros

Voz 23 24:03 soy inocente mejor incrimina

Voz 1509 24:06 la película está producida por los espías

Voz 0530 24:08 sales de El Principito la adaptación de la famosa novela de Saint Exupéry que se alzó con el premio César a mejor película de animación y participó en el Festival de Cannes Vaya bichos aterriza en España tras cosechar excelentes críticas en Francia su país de origen

Voz 20 24:21 nos han mentido la reina Margarita está viva el baile de las avispas si acabado el inglés del vampiro

Voz 0530 24:33 en el guión también participa el director junto a Arnau de la L'home y Christer abonar quién participó en diversos capítulos de la serie Heidi adaptada al 3D

Voz 20 24:41 la soledad es el precio que de la realeza

Voz 0530 24:45 las voces de la versión original de esta producción francesa corresponden a que va Adams Virginia en Fira a que vimos en la nominada al Oscar él ya Manuel curtida

Voz 24 24:53 cabreros en Los Miserables de mil novecientos sesenta y dos pero sobre todo conocido por ser la voz francesa de Matthew Perry en Friends Julien Ross ir el diseñador gráfico añade que su trabajo de creación se basa en las actitudes de los personal

Voz 0530 25:09 les vemos tres grandes familias de insectos las abejas de presentan suaves y con curvas las avispas que trabajaron a partir de un triángulo con picos y ángulos marcados y las plagas Se basan en formas más aleatorias porque no han encontrado su lugar

Voz 25 25:22 ahora espera tipificar nuestro jueves pitar explicarnos ATA

Voz 0530 25:28 sus guionistas afirman que se trata de una fábula con una posible lectura desde un punto de vista político y ecológico ya que el vagabundo extranjero se le acusa de todos los males la historia sustentada en temas universales con una dimensión épica y heroica

Voz 21 25:43 pero está vivo nadie piernas animal

Voz 26 25:50 esto se les Maite que es culpable

Voz 0419 25:54 a Antón Keynes confiesa que le gustaría que los niños recuerden la película como todavía recuerda el hoy o los gatos películas que le marcaron profundamente

Voz 12 26:07 la estirpe

Voz 0544 26:14 ya antes de terminar la Screen matinal vamos con otro estreno de la semana una comedia de espías feministas así es como la definido Alejandra Morata

Voz 27 26:26 ah

Voz 12 26:29 eh

Voz 0419 26:30 Mila Kunis vuelve a la gran pantalla en una película de comedia el género más

Voz 0809 26:33 currante la trayectoria de la actriz en el espía que me plantó su personaje tiene en su poder la posibilidad de salvar al mundo de un ataque terrorista

Voz 28 26:40 Drew me ha dicho que se entregamos el paquete va a morir mucha gente

Voz 0809 26:43 la cinta comienza con una Mila Kunis estrenando los treinta años sin mucho ánimo pues la reciente ruptura con su novio Justin Theroux que lleva meses escondiendo el un secreto

Voz 20 26:52 sólo queremos hablar de su novia y me dejo planta perdona

Voz 0809 26:57 la revelación la vida de la actriz cambia totalmente al ver que tiene en su poder un objeto que todo el mundo quiere y no precisamente para realizar buenas acciones con él en un momento sublime a todos para Cruz en esta nueva aventura en la que se marca el personaje lo hará con su mejor amiga Kate Mc Kinnon a quién hemos visto en Gaza fantasmas o una noche fuera de control ellas será la única persona la que confiara para poner a salvo el paquete ya no confía

Voz 28 27:23 es verdad que confidente Itu no cuentas hubo ahí porque esta no es una amistad Pepe montada por los ojos

Voz 0809 27:30 la química entre ambas en la película ha traspasado la pantalla ya que a pesar de no conocerse antes de esta pelicula ambas actrices han terminado siendo grandes amigas

Voz 0419 27:39 sí sí alaban entre ellas Miwa Mila Kunis increíble increíble persona increíblemente

Voz 20 27:44 si es un héroe Ignacio

Voz 29 27:49 Pinter Kate están todo perfecto literalmente no hay nada que esa mujer no pueda hacer ella es increíble y siempre está dispuesta a hacer todo o a jugar con todo es muy divertido trabajar con ella es un ser humano ahí es fue invento

Voz 30 28:09 en su aventura las protagonistas deberán tomar una decisión viajar

Voz 0530 28:13 o no a Europa llamarlas sin haber estado en euro

Voz 28 28:16 si quieres seguir y Palmar nada habiendo estado en euros

Voz 0809 28:19 se encontrarán con otro agente de la CIA que tratará de de tenerlas y las llevará las oficinas centrales donde quedarán sorprendidas al conocer quién dirige la inteligencia

Voz 20 28:27 el Unidese Dean no crisis esta es la sede del Gobierno

Voz 0419 28:34 sin embargo a pesar de incluir persecuciones en coche tiros y peleas no se debe olvidar que es una comedia por lo que la película dista mucho del género de acción de lo que nos beneficiamos es de que no teníamos que ser buenas en la acción de la película así que lo hicimos lo mejor que pudimos eso es lo que ves en pantalla no somos súper heroínas así que no teníamos que actuar como ellos lo harían sólo teníamos que hacer el trabajo de alguna manera

Voz 31 29:01 a quien quiere dar a todos

Voz 0419 29:12 estos película también introduce algunos momentos cómicos muy ligados a la actualidad es personas el esto con Snowden junio no ellos intento judíos estaba obsesionado

Voz 28 29:22 cuando antes aquella movida yo pensaba por qué nadie habla de que a Edward veló

Voz 0809 29:26 es una comedia descabellada con toques feministas está protagonizada por mujeres y dirigida por una mujer Susana Fogel son también las mujeres las encargadas de salvar el mundo en la cinta la película ofrece al espectador lo que promete muchas risas y una trama con picas de intriga in giros argumentales

Voz 32 29:42 me han pasado cosas terribles esta semana así la me

Voz 20 29:45 por semana

Voz 16 29:50 la Script este verano Elio Castro