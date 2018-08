¿De verdad necesitas todo lo que compras?

Voz 0927 00:00 se han planteado alguna vez que compramos demasiado que tenemos demasiadas cosas por ejemplo en casa que incluso a veces compramos simplemente por comprar pues atentos porque quién ha reflexionado mucho sobre sobres no lo ha reflejado en un libro Íbamos a hablar con él saber triunfar no es ganar no es tener no es poder es vivir todos los días David Puebla quiero que imaginen una cosa están probablemente en su casa miren todo lo que tienen alrededor todos los bienes que tienen encima de la mesa encima de la parador en el suelo cuentas cosas de esas sinceramente les pueden sobrar pues lo vamos a analizar Javier Saura muy buenos días

Voz 1 00:42 hola buenos días autor de la mudanza

Voz 0927 00:45 con qué me quedo es bueno de la editorial Colima cuéntanos por qué escribes este libro en el que habla un poco del consumo lógico

Voz 2 00:57 bien yo este libro lo vi porque bueno el momento de mi vida pasé por un y la necesidad de descubrir qué qué objetos debía poseer cuáles no no lo que hice fue desarrollaron una fórmula una fórmula matemática claro está en forma de de aplicación para el móvil que se llama con un qué es lo que nos ayuda para tomar una decisión de compra es decir el la aplicación lo que hace es pedir una serie de parámetros no personales del objeto que vamos a comprar y a través de una año de un resultado en forma de feliz todo metro nos dice si ese objeto que vamos a poseer unos va a proveer de felicidad en la mudanza digamos que ha informado en una novela muy sencillitas Air se explica el funcionamiento de esa fórmula matemática

Voz 0927 01:56 ya ya bueno tú en un momento determinado cambia tu vida tienes que empezar de cero y entonces es cuando dices y entonces pude ver con distancia lo dañino del exceso de posesiones y empecé a cuestionar me cada compra

Voz 2 02:09 sí

Voz 0927 02:10 realmente lo necesitó por eso decía al principio que se lo pensaran nuestros oyentes porque realmente crees que hay tantas cosas que tenemos lo comentaba ahora mismo aquí con mis compañeros hay tantas cosas que tenemos en casa me en cualquier sitio que realmente no necesitamos y reflexionamos tu crees que cambiaría mucho nuestro planteamiento de vida

Voz 2 02:28 bueno obviamente hay de todo hay gente que sí que sabe consumir obviamente no pero lo cierto es que no nos han educado para hacerlo la única educación que tenemos es la que nos da la publicidad que solamente nos dice lo bueno que tienen el puede ser esos objetos una Nos dicen lo negativo entonces lo que explica en el libro es son las dos cosas que nos dan nos quitan los objetos porque los objetos cuando los poseemos nos comprometemos cuando hemos comprado una cosa nos comprometemos a pagarle unos tributos a lo largo de toda nuestra vida en forma de siempre tiempo y dinero tiempo y nuestro dinero por lo que llegamos a la sencilla conclusión de que cuanto más objetos pues seamos menos tiempo y menos dinero vamos a tener el futuro por la que vamos a hacer más pobres entonces ahí digamos que se da la vuelta a la tortilla no siempre hemos pensado que es el más rico era el que más tenían no ahora estamos a dar cuenta que el que más tiene el que más objetos tiene va a tener menos tiempo en el futuro que es una cosa que hemos empezado a descubrir que bueno que es lo que más valoramos no nuestro tiempo

Voz 0927 03:44 en una tú dices momento si un ridículo reloj me había robado una tarde entera cuánto tiempo me habrían robado todos los objetos que poseía ya hablamos de gafas de sol cepillo de dientes la vía la guía de las cuestiones el móvil el cargador pero hay mucha gente que comprar tener cosas les hace felices

Voz 2 04:00 por supuesto es tienen su lado bueno es es indudable de hecho lo que lo que he hecho en el libro ha sido dividir los objetos los objetos nos proveen cosas buenas no hay tres tipos de cosas pues cosas tipo lavadora que son las que nos nos ahorran tiempo no porque tardan menos tiempo en lavar a máquina que la banda mano están las objetos tipo raqueta que son los que nos proveen tiempo de disfrute ir están las pues tipo jarrón que son digamos los que embellece nuestra vida y lo hacen más cómoda entonces sí por supuesto que los objetos tiene su lado su lado bueno pero es muy importante ver el el lado negativo no que nos piden esas objetos siempre tendremos que mantenerlos ordenarlo protegerlos y aprender a usarlos

Voz 0927 04:54 imam y mantenerlos porque a veces te planteas también eso no lo que cuesta eso el mantenimiento de las cosas que eso es algo en lo que normalmente no pensamos no

Voz 2 05:03 exactamente eso es la primera de las siglas de las siglas OPA la M es de mantenimiento se

Voz 0927 05:11 oye en un momento tiene dicen no entiendo por qué Nos gustaban tanto los centros comerciales de tu de tu relación dice ahora cuando lo recuerdo pienso que éramos como cuervos dice como sabes los cuervos son atraídos por las cosas brillantes pero inútiles para ellos como trozos de metal o guijarros dice que les ha traído esos objetos dice porque no saben lo que quieren como nosotros como nosotros

Voz 2 05:32 sí sí buena claro eso me refiero a ese momento en el que nos vamos a las tiendas sino un propósito concreto no siempre cae algo siempre cae algo entonces vamos buscando objetos brillantes que nos llamen la atención que nos convenza para llevarnos acaso no muchas veces no sabemos exactamente por qué tomamos esa decisión de compras no suele ser algo impulsivo oye pero reales

Voz 0927 05:57 de aquí un capítulo dice que que nos piden los objetos realmente es tanto lo que nos piden los objetos porque hay muchas cosas que realmente es el gasto del dinero pero tampoco te piden un cuidado especial ni un atención especial no lo sé hacer mezclen compañero juez que yo tengo un sillón lleno de cojines pero los cojines tampoco son es un gasto innecesario tú crees

Voz 1 06:18 que bueno la compensación entre el placer el no sé

Voz 2 06:25 siempre hay objetos a los que yo no puedo decir a quién le va a venir bien objeto no sólo tiene que decidir ahora mismo este libro digamos que ese es una guía que da pistas para descubrir qué objetos tema nacer feliz Fatih obviamente un cojín en un en un sillón puede ser fantástico maravilloso no tiene porqué no no pero sí me preguntabas si todos los objetos nos piden tanto pues hay objetos que sí que nos piden muchísima con pueda ser un coche no que estamos continuamente llevándolo a a las revisiones limpiando la etcétera Objetos que nos piden muy poquito como pueda ser un cojín pero siempre nos van a pedir algo siempre porque un cojín pues cuando se ensucia habrá que limpiarlo no habrá que colocarlo en su sitio no ordenarlo

Voz 0927 07:16 claro pero tú dices es uno de los capítulos que nos dan los objetos una lavadora una raqueta hablar de determinadas cosas que si nos dan no a lo mejor un florero pero los otros sí

Voz 2 07:27 claro claro bueno no un florido también nos da efectivamente llevar ropa que no es que de bien sin que claro no

Voz 0927 07:37 oye ir en un momento determinado el capítulo IV dice con qué me quedo con que nos debemos quedar qué criterios tenemos que tener a la hora de seleccionar lo que de verdad nos interesa lo que de verdad tenemos que tener en lo que de verdad nos tenemos que gastar dinero

Voz 2 07:51 pues lo más importante es decir con qué me quedo sin duda alguna es conocerse a uno mismo saber cuáles son mis mis propósitos para Kiki de esos objetos no eso no alaveses digamos que es individual nadie puede decirle a otra persona que se del quedar o no pero sí que yo creo que hay una hay una hay una máxima que creo que sí que sirvió bastante de una forma general que es tener poco bueno con bueno no me refiero a que sea de la mejor calidad sí sino que sea bueno para uno mismo no que el una cámara de fotos a lo mejor con una con comprarse un almacén sillita es mejor porque es más fácil usarla no yo una mejor que la máscara que hay en el mercado te lo complicado usarla que no lo consigue

Voz 0927 08:45 Doblas con propiedad porque además ser es inventor de de profesión aunque eres y tienes estudios de ciencias empresariales y otras muchas cosas hoy al final me ha gustado mucho la Guía de uso qué haces en la que te planteas qué cosas que que deberíamos replantearnos no yo creo que posibles preguntas que nos deberíamos hacer qué te quieres comprar disfrutarán comprando lo cuánto tiempo perderá desplazamientos disfrutará usando lo cuánto tiempo crees que lo vas a utilizar es decir te hace cuánto tiempo emplearía en realizar una acción sino tuvieras este objeto cuánto tiempo crees que vas a tenerlo no no no me digas que cada vez que vayamos de compras y tenemos que plantearnos estas cosas

Voz 3 09:26 por supuesto que no está ya está aquí

Voz 2 09:31 el uso de la aplicación que además que una se puede descargar gratuitamente para para ir ponía para Android esa aplicación en ese rellena de esos campos no te da un resultado pero insisto que lo importante no es el resultado que es orientativo lo importante son esas preguntas que uno se tiene que hacer al comprar un objeto no quiere decir que cada vez que te vas a comprar un dedal te tienes que hacer todas esas preguntas pero una vez de las has leído varias veces en la aplicación digamos que integrase en tus decisiones de una forma intuitiva

Voz 0927 10:06 automática automática entonces ya cuando

Voz 2 10:08 va a ser comparte una bicicleta pues directamente preguntas para saber cuántas veces volatilizado esta bicicleta no que muchas veces no nos lo planteamos

Voz 0927 10:17 es verdad es verdad bueno pues muy interesante la verdad es que al principio dije uy este libro pero te metes en él y la verdad es que te hace reflexionar sobre muchas cosas en sobre eso que llaman principio el consumo lógico la influencia de la publicidad el exceso de posesión de objetos que sin duda todos tenemos a decirlo del principio miren al rededor porque seguramente verán que hay muchas cosas que seguramente no utilizan que no les ha servido nunca para nada y qué le ha dado más disgustos que placer por ejemplo eh así que ya saben la mudanza con qué me quedo Javier Saura muchísima suerte eh oye por cierto una cosita en tu casa que tiene poquitas cosas

Voz 3 11:00 es muy seleccionadas y mucho menos la verdad es que intento que no entren