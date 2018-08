De simpatizar con las redes salafistas a luchar contra el terrorismo yihadista

Voz 1826 00:00 siempre surge esa esa duda esa pregunta la reflexión como cayeron en las redes salafistas más radicales bueno se lo vamos a preguntar Dine Vaughn mina que nació Marruecos llegó a España hace diez años él había vivido vivió esa experiencia bueno ahora habla de ello desde otra óptica como experto en la lucha contra ese tipo de de radicalización contra ese tipo de terrorismo es delegado territorial para Marruecos en una comunidad de inteligencia y seguridad

Voz 1 00:29 la global va Dine qué tal muy buenas tardes

Voz 2 00:34 muy buenas tardes primero pues

Voz 3 00:38 mira el respeto reconocimiento a todos Barcelona gracias por la invitación

Voz 1826 00:45 Es Satty gracias por atendernos Por amarte a esta hora ahí en esta tarde aquí a La Ventana tú cuentas que fuiste adoctrinados captado por el salafismo yihadista con cuántos años

Voz 3 00:57 qué es exactamente cuando tenía dieciséis diecisiete años más o menos pues radicalizado pues eso puesto la ciudad en cual crisis Marruecos era ahí sigue a salirle hoy son de captación de de radicales el hecho de allí salieron por ejemplo decenas de terroristas entre ellos que eran amigos íntimos au vecinos íntimamente pues colega sí pero bueno gracias a mi familia especialmente mi mi padre en esta ocasión pues mi proceso mundo fui tan lejos puede salir en un tiempo

Voz 1826 01:35 ya en tiempo cómo dónde y quiero decir Nos está explicando que gracias sobre todo a la acción de tu familia de tu padre pero como se dan cuenta a ellos iraquí es tan fácil después de desvincularse de ese núcleo que ahora me cuentas así es muy cerrados y actúa a modo mira precisamente esta semana hemos estado hablando aquí del proceso de captación de adopción de de las sectas fue realmente sencillo una vez que saltan las alarmas y tu padres se da cuenta de que tú estás metido en algo en algo raro en algo que puede ser perverso

Voz 4 02:07 sí

Voz 3 02:08 pues aquí es un poco diferente porque mis padres Emma que supo que tenido mucha influencia sobre mí no entonces que tenía miedo de de exactamente me acuerdo que en las dos los atentados de Casablanca en dos mil tres un día después de de de aquellos que que quitar la la la la chilaba etc etc entonces sí con una una vigilancia muy muy cerca de de pasea de mí mis movimientos M actividad sí claro yo iba a partir de aquel momento pues la influencia de de de de mis padres pues tenía que primero maniobrar pero no vamos a un nuevo de no eran eran muy muy muy controladas tampoco hubo en Internet para para para poder sigue consumiendo esta propaganda propaganda carodistas prioriza entonces todos estos factores pues ayudaron para que entonces el de la localización fue más más sencillo de lo que de lo que tenemos que es mucho más difícil

Voz 1826 03:16 ahora es mucho más complicado sobre todo dices por la cantidad de de propaganda el acceso mucho más fácil a través de Internet dices

Voz 3 03:25 la mente eso eso te te que te quiero

Voz 1040 03:27 te quiero pedir en el Estado tenía miento Casablanca Casablanca es el preludio del 11M de Atocha las sedes de este adoctrinamiento de esta radicalización que tú sufrís toques pero es que experimenta este es religiosa

Voz 4 03:40 sí por supuesto que también teledirigidos hacia

Voz 1040 03:43 la la convicción de de morir y matar y matar vamos morir matando matar muriendo es religioso

Voz 3 03:50 en eso es totalmente es totalmente de Rocío incisa aquí estamos hablando de la de la idea de la de la Illa allá pues existen esas ramas de Billy ahora que algunas toledanas lo tienen en consideración de una forma u otra una interpretación de nadie debería de ser una forma u otra es una cosa que dentro de la doctrina ahora en generaría aquí pues a los Hermanos Musulmanes y la crisis pues llegada ya es un vamos sois héroes se iba la práctica de una forma

Voz 1826 04:26 ahora bien si no te quería pedir si puedes estar unos minutos más con nosotros tenemos que hacer una pausa obligada una circunstancia que es más técnica que otra cosa ya sé si vamos a ir a publicidad pero es una cuestión técnica yo te agradecería que que estuvieras con nosotros unos minutos más y enseguida porque me parece muy interesante hoy precisamente

Voz 3 04:47 se viene hablando contigo y escucharte muchas gracias

Voz 5 04:52 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 6 04:56 con eh

Voz 7 05:07 no que va

Voz 6 05:11 creo que sí que dice

Voz 1826 05:18 estamos a veintidós minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias hace un año de los atentados terroristas en Barcelona en la Rambla y en Cambrils estamos hablando con Dine bovina nacido en Marruecos y el allí no estaba contando cómo fue adoctrinados captado por el yihadismo lo fue en su adolescencia minutos antes de entrar en la organización jerarquizada fue

Voz 1 05:45 fue sacado fue salvado por

Voz 1826 05:48 su familia por por su padre estamos hablando aquí con Aitor Álvarez y con ICO Matías Vallés desde desde Mallorca y Matías le preguntaba por si el atractivo era sobre todo era espiritual era religioso era sobre eso sobre lo que estábamos hablando verdad eh nos decías que era el atractivo espiritual

Voz 3 06:07 pues es puramente espiritual porque aquí estamos cuando hablamos de este tema estamos hablando y una edil iré a que se llama de una doctrina que es que está muy desarrollada y a lo largo de estos lo estamos hablando de mil cuatrocientos años de trabajo doctrinal sobre esta estabilidad para que vamos a tener dentro no

Voz 2 06:30 entonces pues mí

Voz 3 06:34 sí si vas a una persona o para detectar a un perfil de estos de estos tipos siempre tenemos que tener en cuenta que ella era la la la DGAIA de las de la cual o sea bien el perfil que tenemos entre entre las manos

Voz 1826 06:56 ya el perfil de aquella persona como tú adolescente de Marruecos o las personas que pueden ser captadas en según qué entornos de suburbios urbanos como hemos conocido en o de alguna localidad en Europa bien sean Ripoll o bien sea en un en un barrio de Bruselas el perfil es el mismo de aquella persona que puede entrar

Voz 3 07:17 no no no no es totalmente son totalmente el continente es muy podemos hablar de una por Gelco una persona que sufrió un proceso de la localización en Marruecos que uno que está en Egipto o que está en en París o que están en España au en Afganistán

Voz 1826 07:35 en qué se diferencian que está en España en el que está en Europa

Voz 3 07:38 vale por ejemplo si estamos hablando de los que están en España la mayoría el tendremos esta tendremos dos dos dos categorías una categoría de lo que las personas que han y que estaban integrara hizo con el proceso de la localización hizo agua integrarse no entonces por ejemplo si estamos hablando de las personas estamos hablando aquí actor principal que es la identidad son que son los que hemos timeming identidad si estamos hablando de alguna persona de Marruecos pues ni es marroquís porque Marruecos es extranjero ni es español porque se considera hubo europeo porque se considerara sea de forma general como como ciudadanos de segunda vamos no

Voz 8 08:21 aunque AENA que acá porque los de Ripoll ya habían nacido habían nacido en Ripoll eran catalanes osea pese a ello no se sentían un lugar ni de lo otro es así

Voz 3 08:29 exactamente eso lo tienen problemas de en entidad hice estamos hablando de uno por ejemplo que han migrado hacia Europa sean desde la duración vamos a decir pues estamos hablando de otro otro otro tipo de problemas que es la marginación que es la delincuencia que es el sentimiento de de de Osea un victimismo victimismo sea mixta que hay en todo en todo el mundo sin culpable responsable sobre el pueblo musulmán por por Sucre forja impidió entre entre paréntesis

Voz 2 09:01 los que injusticia Senyera

Voz 3 09:04 aquí la falsa estoy hablando desde sus perspectivas

Voz 1040 09:07 pero no no va hay que se se puede aceptar esta frustración que describe es incluso la desesperación y el odio pero lo que no ciento nos cuesta mucho entender es cómo se convence a alguien de que tiene que matar es decir no es lo mismo quemar un coche que alquilaron una furgoneta y arrasar por las Ramblas zigzagueante matando a Ciudadanos

Voz 4 09:24 cómo se lo de esto arraigada hasta este punto osea hasta morir por la causa o pasó

Voz 3 09:33 que son muy largo y aquí estoy en casa frases unos no es un proceso de de vamos al me al común vamos a convencer a Savater primero empieza de la niñez de de la decoración en casa en las escuelas en el sí pude discurso que sea consumido el tipo de la frustración que genera el sujeto o incluso su internos no sólo no entonces todo este cúmulo de cosas cuando llegamos al punto de que fue captado por una red salafista yihadista por ejemplo o por una organización terrorista directamente pues empieza un adoctrinamiento intensivo a dos días de la siempre en la mayoría de ellas hasta llegar a convencer a este sujeto de las recompensas eh la sala recompensa religiosas que existen tras volviese por la causa entre otras cosas hay algunos puntos que están muy muy famosos las opuestas por ejemplo si vírgenes

Voz 2 10:39 la y y la promesa de que una persona cuando muere lo está está causa pueden intervenir ante Dios para para que vienen los pecados de de su familia estoy hablando siempre de la

Voz 3 10:55 a las dos crisis interna que entonces eso compensa espirituales son una está estaría intensifica edad esconde la PSOE y a la vive y cómo sientan en ningún túnel no oye no ven más allá de lo que tienen

Voz 1040 11:13 que viene el sentido en el lado positivo va en Arabia Saudí Press presumen de tener un experimento para de radicalizar yihadistas sistemáticamente perdona que te personal dice pero tú puedes convencer a un terrorista islámico de que deje de serlo

Voz 3 11:27 yo personalmente no

Voz 1040 11:29 el experto puede conseguirlo

Voz 3 11:31 poco para realizar una persona tenemos que tener un factor muy muy claro primero y osea uno uno que están en proceso avanzado radicalización es como si estamos si lo ponemos en una la habitación con cuatro paneles para él todo lo que viene fuera de estos paredes está equivocado es el enemigo IS pagarme que caída el infierno que no entiende que su entonces para poder discutir con uno y dar el primer paso en sus de esa radicalización y tenemos que tiene que ir a él a humo que piensa como él que tiene tuvo su su aspecto su barba su Lada etcétera etcétera

Voz 1826 12:12 lo que tiene que escuchar el discurso de un igual porque sino la única forma es prevenirlo

Voz 3 12:19 exactamente sería la única forma estrés

Voz 1826 12:22 ya tú eres partidario de controlar los discursos en las mezquitas

Voz 3 12:27 desde luego si hay que controlados sí sí sí yo sé que él lo que estoy diciendo que me es la décima después por la comunidad musulmana pero las mesquitas aquí en Europa en España concretamente hay que controlar tanto el discurso que osea que se emiten dentro como la las fuentes de financiación porque son obviamente nichos todas para no no no generalizar pero varias de ellas son un nicho de discurso del odio y de de de financiación pues que viene de países del otro

Voz 1826 12:57 yo o la otra

Voz 3 13:00 papel del mundo tiene

Voz 1826 13:02 mira fue captado adoctrinados salió Baez dire muchísimas gracias gracias por tu testimonio