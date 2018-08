Tiene bemoles la batuta

Voz 1 00:00 y a partir de un hecho real yo creo tú crees que él crea nosotros creamos vosotros creéis ellos crean que esto es el recreo

Voz 2 00:42 las cinco de la tarde ocho minutos las cuatro y ocho en Canarias garita qué tal hola qué tal muy bien venido informado hoy también estoy ya tengo hoy a los ojos que nada más que ver Google por todas las hoy Sobrequés que quiere a hablando hoy si el otro día fuimos a Japón hoy nos vamos a China hay gente que no quería avanzarlas lo crea bueno ya está no hacer pues ya lo hemos hecho Raquel Marín nuestras neurocientífico a la que escuchamos ella está en Tenerife Raquel qué tal buenas tardes buenas tardes aquí estoy con una hora menos pero no se me nota no se te nota absolutamente bueno el que traen no sé cuántas horas menos más porque viene con jet lag desde de narices es Bryce F Bryce qué tal buenas tardes hago cinco menos pero como también en México son seis bueno tengo hay una mezcla que no sé qué hora es en realidad menos es que no se sabe cuántos días has estado entre México y Argentina no pierdo la noción del tiempo lo de perder la noción del tiempo Raquel eso le puede pasar igual a el cerebro masculino que al femenino sí en eso no se diferido si si tenemos todos nuestros ciclos canción suyo pero se diferencian en algo el el cerebro masculino y el femenino eso es un tópico es verdad eso vamos a hablar ahora vale vale vale enorme tampoco se adelantado querido toda la gente muy celosa por saben mucho cómo anda Milena Brody Borja o caña qué tal cómo estáis buenas tardes

Voz 2 02:08 jornada vosotros el tiene bemoles bueno

Voz 5 02:11 eh hay muchas preguntas hay que contestar preguntas

Voz 2 02:14 sobre el mundo de la música a ver si me acuerdo estoy fatal de memoria hablamos sobre sobre los directores que tú como director del programa pues a lo mejor te cae alguna ya nombre pero los directores yo recuerdo la la pregunta alguna la hizo aquí Bryce

Voz 6 02:29 yo hice una que que quería saber exactamente sin Toxo gesto significaban

Voz 2 02:33 algo no o sea algo de alabó también de de Performance pasajeros mientras que hasta Navia avanzar nada nada nada

Voz 0509 02:41 es un tema hasta las seis pues no te creas

Voz 2 02:46 Telecinco funciona

Voz 7 02:50 para qué treinta actividad lo que confunda la guía del vicio de Brines se hace de la noche entre sobre empleo

Voz 2 03:11 Brice F que los puedes contar entonces se tu periplo por Begic hoy y argentino porque todo está envuelto de tanto secretismo y esta tarde que tampoco pueda avanzar nada

Voz 6 03:30 bueno a México ido poco más por trabajo y luego ya que estaba por allí me escapado Argentina ha estado en México porque porque he ido que ya ya lo puedo ya lo puedo decir es que antes no podía bueno Paquita Salas estado grabando allí unas primos que han acompañado a Pakito a sólo siempre si yo sí soy sus hoy su epicentro

Voz 6 03:48 entonces bueno pues con motivo del estreno de la nueva serie de Netflix que está siendo toda una sensación que llama la Casa de las

Voz 6 03:59 ya es que cada cada serie que digo parece ser que engancha muchísimo

Voz 6 04:27 me imagino bueno fenómeno allí está funcionando además también muy bien en España e la creado un director que se llama Manolo Caro que que allí había hecho varias películas yo siempre decimos muy largos como Elvira te daría mi vida pero la estoy usando la vida inmoral de la pareja ideal o no

Voz 6 04:46 esta esta creo que tenía un título de esta serie cree que tenía así de largo pero en esta dicho no que en el buscador no se eh bueno una de las particularidades de la serie que trata sobre esta familia mexicana a la que le pasa de todo es que está protagonizada por la gran estrella mexicana Verónica Castro que Aguilar acordamos por series como Los ricos también lloran o porque era la chica de los de oído

Voz 2 05:08 que entran en también Verónica Castro que es la que hace de la matriarca en la matriarca realidad igual que hay matriarca igual que hay familia hay un negocio hay relaciones y sobretodo de idas venidas amorosas del pasado algún embarazo de dudoso origen etcétera quiero decir que con todos los condicionantes típicos de lo que sería el discurso argumental narrativo de un culebrón pero no es un culo

Voz 6 05:34 o sea tiene tiene como esa estructura el culebrón yo creo que Manolo Caro jugar un poco con eso como la estructura básica el culebrón de hecho está presencia Verónica Castro es lo curioso era Verónica Castro encendiéndose un porro de marihuana que fue algo como muy muy aunque que conmocionó mucho a los mexicanos no permite es igual a pero si me permite es un porro en sí pero claro juega con todo eso y de repente pues también entrar en los conflictos identidad de género no ahí está también el personaje de Paco León que la serie y que hace de José María

Voz 2 06:02 a José María poseen también bueno después también juega la serie primero un culebrón culebrón como mínimo

Voz 1826 06:08 tenía formato de una hora aquí con treinta hay pocos treinta minutos

Voz 6 06:12 comedia ya está ya está resuelto

Voz 1826 06:14 te tiene aire hasta cromático también en la careta que no recuerda Mujeres desesperadas pero después nos daba unos guiños así con el pasado por ejemplo ha recuperado una una canción que ha sido un emblema para una generación

Voz 8 06:39 la Marta Sánchez mexicana no

Voz 2 07:00 no no vale pero eh

Voz 8 07:03 bueno aparecen sin salir aparecen Gloria Trevi aparece Yuri y esta canción es una podríamos decir una de las canciones centrales de la banda sonora de de la Casa de las Flores

Voz 2 07:13 oye lo que lo que sí que ha llamado mucho la atención es que está funcionando es Trending Topic en muchos países sobre todo allí el hasta que éste deje lo cuento o no de la imitación del personaje el personaje central es Verónica Castro es la matriarca pero la primogénita esa que está generando todo tipo de imitaciones escuchen la por favor porque ella es Pau

Voz 10 07:39 Lina no olían concreta hipócrita porque como que

Voz 7 07:47 con fines las familias fines dos casas

Voz 10 07:50 no lo por favor Julián tú tienes todos reglas sesiones hemos eso sí te preocupa que se escuche que se sepa

Voz 11 08:00 bueno pues que no te preocupen las cosas de los demás

Voz 10 08:02 tampoco

Voz 12 08:05 con rehenes en México todo el mundo de descuidar quedó perdón

Voz 2 08:13 verdad

Voz 6 08:14 estábamos diciendo que está todo el mundo en en Redes México escribiendo de hecho con con la separación entre las palabras ya está todo el mundo inundando las redes

Voz 2 08:23 este despacito esos soy lo diremos en si están haciendo mes están imitando la incluso hay un concurso también así velado en redes de imitar el Challenge de Paulina Paula Clamores

Voz 1826 08:36 la monda de la la frase ésta que que

Voz 2 08:38 se nos ha escapado que es la frase símbolo del personaje es Ai Se me olvidó cancelar mariachi

Voz 0509 08:46 esto lo tienes tú de Whatsapp que lo he visto quién lo tengo de Estado has traiciona ya Luis Miguel ya está ya está árabe puesto ahí se me olvidó cancelaron mariachis bueno un fenómeno ahí

Voz 6 08:55 sí absoluto que más que que hemos hecho pues otra cosa es que en México ha sido comer bichos y sí la verdad es que me tengo que decir que me han encantado no me voy a hacer bicho filo y y ahí están todas partes claro bueno yo tengo que decir que un poco

Voz 2 09:10 preparado porque he ido comience dos

Voz 6 09:13 Manas en Punto MX aquí en Madrid que tienen menos de bicho es maravilloso ya había aprobado lo mismo que probado allí que son los gusanos de Maggie May que son como unos gusanos que sale de la planta del maíz hilos está moles que son como las larvas de hormiga bueno seca

Voz 8 09:28 suena raro puesto os aseguro que es delicioso pero nosotros lo puedes creer cómo se hace eso se hace

Voz 2 09:35 de vuelta y vuelta bueno los los gusanos se preparan

Voz 6 09:38 eh yo me lo he comido allí en tacos se preparan como pues con con verdura y todo esto hoy pero están ahí en pero si son nuestros gusanos como grandecitos

Voz 8 09:45 la cubos sí que creo que esas son Canarias

Voz 6 09:49 en el en los Scan moles son las voz de larva que se se se como que como que se fríe se ponen como bueno lo realmente los de Punto MX tan espectaculares porque tienen como una base crujiente bueno usted que sé que es una rara o pero os prometo que que que tienes que investigar esto eh porque eh porque además he leído una cosa muy espectacular que treinta gramos de insectos tienen las mismas proteínas que cuatrocientos gramos de filetes

Voz 2 10:14 no si es que es cierto que dicen que es el alimento del móvil

Voz 6 10:17 además hoy sí estoy investigando sobre esto sobre pues oye dónde dónde voy yo aquí en España para comer insectos que ya hayan voy a hacer asiduo he visto que en el mercado de la Boquería en Barcelona hay una tienda a la que se llama BCN insectos Gun en el que venden todo estos insectos de los que estamos hablando es que son tan típicos de la comida mexicana pero también otros que son típicos de otras cocinas como la de Zimbabue o la de eh Tailandia e un pues de repente tarántulas grillos también eh bueno tenéis que ver la cuenta de Instagram que es así B C N Sex porque las otras son muy impactantes realmente esa no parece que las fotos están hechas apostar para impactar de más pero luego hay platos preparados que tienen

Voz 1826 10:56 muy muy buena afines oye y allí en México funciona no sé si son exactamente como saltamontes sino son muy parecidos pero sí que se comen como si fueran chucherías si Sánchez como grillos también han a eso sí como que no tienen

Voz 6 11:10 en un nombre pero no no lo recuerdo a unos kilómetros como si te sí sí si esto también aprovechó ambientalmente como en bolsitas como estuvieras comiendo pipas todos vamos a echar de menos Vicky en Argentina que has hecho quise puedo decir pues no en Argentina mira una cosa que he hecho que me resultó muy curiosa es que me subidón Tiko

Voz 2 11:26 no lo habíamos hecho en todo el mundo

Voz 8 11:28 es turísticos medalla

Voz 6 11:30 mucho la atención también no fue muy buena idea porque en Argentina es diciembre como sea que hacía un poco de frío pero sí que iba con gente que estaba menos días que yo entonces nos permitió ver la ciudad así un poco más rápido y después me vi en todo el centro del barrio Montserrat Recoleta el barrio de Boca y la verdad es que la ciudad es preciosa tiene como un aire muy madrileño pero sí pero me encantó in otra cosa quizá allí fue lo que o lo que es avance lo que avance la semana pasada que es que he visto la película El Ángel eh la película que ha hecho Sebastián Ortega que es hijo de no es el productor el el director Luis Ortega los dos son hijos de Palito Ortega al cantante el hizo y la película es la historia de Carlos Robledo Puig que es un asesino el asesino en serie con más célebre de la historia de Argentina

Voz 2 12:17 veo que hay muchas referencias en las redes Lloll cómo voy buscando asesino en serie pero por otra cosa sabes en las redes así que hay muchas referencias ahí en Argentina está siendo también está siendo un fenómeno

Voz 6 12:27 bueno así un fenómeno absoluto ha tenido una de las taquillas más alucinantes de los de los últimos años lo hecho esta productora que ha hecho pues lo los últimos sucesos del cine argentino el clan Relatos Salvajes a ir esta película en concreto está coproducido también por el deseo con lo cual se estrena aquí también en en España en noviembre sí la verdad que merece mucho la pena es la historia este asesino pero pasada por un filtro que lo suaviza todo un poco que tiene incluso comedia hizo momentos como de violencia muy bonita

Voz 7 12:55 loca consideran la posibilidad de líder

Voz 13 12:58 hola

Voz 7 13:14 tenemos estoy Ladrón de nacimiento pero creo en esto es un arma

Voz 2 13:36 y además con el buen gusto de escoger una versión que esta que estamos escuchando de la Casa del Sol naciente como deba centrar sí

Voz 6 13:42 no la música de la película es alucinante de ataque que son hijos de Palito Ortega y y bueno lo también lo curioso del asunto es que me colé en el screening que le hacían a Susana Giménez si eso suena Jiménez es como la presentadora una de las pues ahora hemos míticas la televisión ellos yo estoy

Voz 2 13:58 a que sería aquí bueno por no hacerlo

Voz 6 14:00 no hay vulgaridad porque claro ella también una estrella de cine antes es como Blair

Voz 2 14:04 ya no es Ana Rosa Quintana no nos Ana Rosa

Voz 6 14:06 Ana Rosa Quintana si hubiera ganado un Goya eh bueno es que no es bueno Martínez tierras ha ganado mucho como presentadora como aquel no no lo tengo claro dónde luego el dato pero vamos que en su escriben puede conocerla buen yo es que soy muy fan de la televisión argentina P veo cuando cuando cenó porque como que me relaja mucho ver cómo unos aquí en Madrid como Youtube el canal de Youtube del trece di veo el bailando allí del trece es la cadena el trece de allí

Voz 2 14:31 no digo que como aquí también hay una trece pero hay una tres

Voz 6 14:33 pero mira televisión claro hombre si eso ocurre ahora tenía controla un poco porque es como que de repente estás viendo otra realidad que exista de verdad y entonces claro esto en Argentina conociendo algunas de las personas que veo allí digo madre mía es como conocerá a personajes de la tele

Voz 2 14:50 si tienes tiempo todavía de acercarte por él

Voz 1826 14:53 el el Festival de Cine de Comedia de Tarazona

Voz 6 14:55 mira yo estoy estoy todavía planteando porque estoy como con el tiempo pero el festival de Tarazona es uno de los pocos festivales que dedicados a la comedia que que que merece la pena como siempre darle un espacio que la comedia siempre está como tan apartada y mañana termina el festival todas las semanas llevan proyectándose cortometrajes también cada día un largometraje de comedia mañana ya es la gala de clausura a los premios el premio del público pero todavía hay tiempo de acercarse mañana esta gala de clausura y hoy a las últimas proyecciones ahora mismo deben estar empezando a las de cortometrajes y esta noche ponen las distancias de Elena atrape que es una película que estuvo en el Festival de Málaga donde ganó mejor película y además eh Mike Esparvel Alexandra Jiménez que son los protagonistas galardón Mejor Actor y Mejor Actriz respectivamente

Voz 1826 15:39 pues muy bien si estaba pensando que este fin de semana empieza la Liga después de tu viaje por América con la pulsión está algo más suavizada del deseo que te había dado repetía

Voz 2 15:50 no lo te digo que me pérdida del Boca Barça con lo cual bueno el Barça como cada día

Voz 1826 15:55 del del Gamper pero que tienes Liga tienes además ya competición oficial creo que eso va nuestra llamada

Voz 7 16:02 por qué los colores rojiblancos Condé por sí porque estamos

Voz 2 16:08 ya con la resaca de la Supercopa de Europa ganada por el Atlético de Madrid hoy de hecho empieza ya la Liga los atléticos pues que casi uno ha tenido tiempo de celebrarlo porque se ya de lleno en competición para muestra el Mono Burgos cree que parece que ya hemos estado escuchando como lomos Burgos o mono

Voz 0509 16:29 Mono Burgos qué tal buenas tardes sale Roberto nada ya te pasas no que es un disfrute al disfrute porque aquí estoy aún no me he ido a casa desde lo hace me invite a final de la Supercopa digo ahí se enreda uno a celebrar todo hoy que una Supercopa no se gana todos los días sí ya sabes que tuve que hacer yo entrenador lo viste nos partido tuvo Castellet entrenador porque el Cholo estaba en la grada que estaba sancionado por Kennedy hijo un al árbitro que no estaba de acuerdo por su métodos así con más sombras por esas palabras pero a mí las órdenes y a mandar que teníamos un sistema en el banquillo de un yogur de un hilo y él él y lo iba a la grada también me decía a dile que me están dos goles en la prórroga hicieron caso Irala que estás hablando con uno de los mejores guardametas yo me ponía la gorra ahí palomitas acuerdan no

Voz 2 17:22 sí claro pero es que lo tenemos tan presente que lo que todavía no hemos digerido mucho muchos es como pasaste de ser portero futbolista profesional en activo a tu nueva

Voz 0509 17:34 Navas y a su nueva configuración ya hace ya sé por dónde vas dónde vas que yo era un fuerte lazo que a veces se me escapaba el balón ya sé lo que está pensando que igual ya no estoy tan ágil no pues yo no soy un gato Ussía menos hoy tanto tanto no están no más o menos rockeros y que sirve rockero no perchero ya lo sé puse grande pero no es verdad no te pusiste fuerte no es no es tampoco la chaqueta que me hace gorda tu más visto manga corta que no no me siempre llevó tres cuartos en verano también Icomos plumas pues hace ancho inhalada entre entrenador luego también esté escribiendo un libro ahora que se llama asesinos de series

Voz 2 18:13 pero qué dices va a ser eso

Voz 0509 18:15 también estoy que pesar a una sesión con una excepción para la rabia también que a lo mejor tú me preguntas cualquier cosa de música clásica si os contamos monetarios yo he sido músico

Voz 2 18:26 cómo se cómo se va a llamar la atención

Voz 0509 18:29 pues mira se va llama moles tiene bemoles lo tenía nombre no tenía nombre le voy a poner es si tú me puedes preguntar para qué sirve el día pasó lo digo te lo que es lo pregunto para

Voz 2 18:40 qué sirve el diapasón Mono Burgos

Voz 0509 18:43 bueno pues ello es una es una oye que que no te oigo bien Roberto bueno Nos vemos un abrazo adiós

Voz 2 19:50 a las cinco y media en Canarias estamos aquí en la hora del recreo hoy es viernes y estamos con Raquel Marín autora entre entre otras muchas obras y cosas de Dale vida tu cerebro ella es neurocientífico Joy de lo poquito que lo hemos podido sacar se que va a intentar a ver si salimos ya de dudas sobre si hay diferencias físicas o algo más que física son no hay de ningún tipo entre el cerebro masculino y el femenino era eso verdad Raquel de eso hablaremos hoy también ha venido Edgar Hita el uno de los habituales Bryce F que acaba de aterrizar practicamente de su viaje entre México en Tina Argentina México ya está aquí y bueno Borja Ocaña y Milena Brody que es la chica a la que están ustedes escuchando aquí en esta canción que muy bien podría ser la canción central ya que hablamos de de series podría ser la canción central de la entrada de una serie islandesa

Voz 2 20:57 bueno esto esto no lo sé no lo sabe ella de lo que saben Milena Borja es del mundo de la música de la música clásica todo absolutamente todo

Voz 2 21:26 el teléfono de whatsapp es el seis teleférico seis dos siete cinco cuatro seis de de memoria ahora que tengo Opel delante seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis

Voz 18 21:36 es el teléfono de Bryce a nos en el que locura eh yo di el teléfono móvil Caza en en directo creo que no se percató nadie bueno ir a las tres y diez de la madrugada la peor hora para dar el teléfono por ahí la

Voz 2 21:56 exacto yo creo que igual que yo lo hice por inercia ya pueden llamar notaba preguntas y respuestas si noventa y tres pagada el teléfono yo creo que la gente también lo escucho por inercia llamó al teléfono de la radio afortunada Ana compromís repasa Paula Vázquez camión más o menos bueno dudas tiene bemoles casta en la red

Voz 8 22:25 sociales teléfonos seis Telecinco seis dos siete cinco cuatro seis

Voz 5 22:28 es una cuestión de empezar no le eso decimos nosotros estaremos pues hoy vamos a hablar como adelante la semana pasada sobre nuestros jefes sobre los directores de orquesta que nos habéis mandado muchas preguntas sobre eso así que se ve que es un tema que inquieta

Voz 16 22:40 yo estoy nervioso porque a ver son muy importantes dentro no orquestas como un entrenador

Voz 2 22:44 como el Mono Burgos dentro de un equipo de fútbol como digamos algo más chaqueta pero que no perdamos nuestro trabajo Milena ya también la esperada del vamos con Whatsapp

Voz 0657 22:56 buenas tardes soy Javier de Bañolas Girona en una ocasión el conteo un grupo de personas esta pregunta es más importante en una orquesta el conjunto de los músicos o el director bueno que aunque parezca increíble no no todo el mundo respondió lo mismo vuelo pues no se de otra manera hace la pregunta sería cómo sonaría una sinfonía sin director de orquesta

Voz 2 23:23 vale muchas gracias oye pues siguiendo con el símil futbolístico al que no sé si os vais a apelar otra vez pues es lo mismo no que importa más la plantilla o Lopetegui

Voz 5 23:33 claro es Javier muy buena pregunta ir Roberto también es normal que no nota hayan dado respuestas porque ambas partes son cruciales para que todo funcione pues si nos ponemos extremistas un director no puede ejecutar una obra sin músicos un entrenador no puede hace el fútbol sin sus futbolistas pero sin conjunto orquestal se pone a tocar una obra pues al final uno de ellos tiene que mandar y se convierte en directo así que depuso necesitan ambos lo que sí que está claro es que si fallón miembro de la Orquesta pues puede pasar desapercibido falla una nota ahí pues no pasa nada pero como país el director se lía parda vamos también el director pues tiene más responsabilidad en cuanto a decisiones de llevar la música que por ello también cobra bastante más que de los músicos los claro y también es muy importante en cuanto a que pues puede expira cualquiera que vea que no cumple con su trabajo verdad Borja sí sí sí

Voz 2 24:21 pero bueno ha pasado Borja pensó que ése parece digamos con otra pregunta quedarnos ha dicho Javier

Voz 16 24:34 que cómo sonaría una sinfonía sin director así que imaginamos el comienzo de la Quinta Sinfonía de Beethoven que es la de nuestra sintonía vamos a recordarlo momento a ver vale pues en situación el público delante el silencio de la sala más de cincuenta músicos y encima del escenario todo oscuro intentando que empieza a sonar esas notas juntas todo el mundo imposible dada

Voz 2 25:04 por todo el mundo la tenga aquí en la mente aún no porque al músico profesional

Voz 16 25:07 esto es como la Fórmula Raquel la Fórmula uno que pasa las las milésimas cuentan entonces en música todo tiene creéis que ir cronometrados íbamos a hacer una prueba aquí en directo en el estudio para que para que los intrahistoria Raquel también

Voz 2 25:20 es es que ahora mismo desde

Voz 16 25:23 pero Tenerife vamos a jugar sin director íbamos a decir cuatro notas es decir el Rey cree o para director pero sobre todo la tres al menos no vamos a respirar porque hay director respiramos

Voz 0509 25:35 hemos cada uno cuatro

Voz 16 25:37 otros sonidos os a cuatro sílabas le creo creo vale vale vale

Voz 2 25:44 eso sí

Voz 16 25:49 pero recordado tú lo hace mucho más Arandina claro si yo lo he hecho con un a menos que imagínate que tenemos a un músico mexicano pues lo más lento si sigue tu serías claro claro a ahí es verdad es que ahora voy a hacer de director ya vale lo Villa también digamos a narrar porque no todo el mundo puede verme las manos mover entre os voy a contar hasta cuatro que que porque no quieran porque no

Voz 2 26:18 pero el G

Voz 16 26:18 esto que nos marca el director sería contar hasta cuatro en el aire entonces yo voy a contar hasta cuatro empezamos a decir el recreo ya ves íbamos juntos

Voz 19 26:27 dos tres cuatro

Voz 0509 26:30 el rey

Voz 16 26:32 muy bien muy bien

Voz 2 26:34 bastante siento choque la coqueto lo hará sin ver las manos Raquel un concierto muy bien

Voz 5 26:44 vamos con más dudas en esta ocasión hemos agrupado varias que tienen que ver con la duda que nos punto Bryce hace dos semanas que es la de pues eso sí todos los gestos

Voz 16 26:52 cuál es de verdad cada uno tiene eso

Voz 5 26:54 baile abrió vamos a escuchar otra pregunta que no me han mandado pues para para que veáis que todo el mundo en los hace preguntas muy parecidas a ver

Voz 20 27:03 hola estoy en Madrid me Pablo cuando los músicos el director se ponen en posición qué piensan los músicos del director cuando mueve los brazos los mueve a su antojo

Voz 2 27:12 a las preguntas que simular que se tiene que ganar el sueldo que parece que me han dicho Milena Borja que cobra más cobra más

Voz 5 27:21 también Tamara Nos ha preguntado Tamada de Madrid que no falte donde es que como los músicos en tiendas director con ese baile de manos que hacen pues haber Miralles muy fáciles como los cocineros las recetas por ejemplo donde nació en Ucrania la patatas muy importante Se hacen un montón de platos con con la patata todo patata hasta postres con patata mi padre bueno mi madre más bien porque mi padre no lo hace también hace un fuera de patata que que pues que no lo he conseguido igualar iríais pero si sólo patata pues si algo así pasa con los directores que que todo el mundo tiene puso unos gestos marcados una normas Marjah marcadas pero pero no todo el mundo dirige igual no todo el mundo hace los mismos gestos así que pues igual que la patata caliente como

Voz 0509 28:02 luego directores más que otros

Voz 2 28:04 ya tiene que salir de la opa tiene que salir de ahí de del corazón ahora vosotros esperaba apartados del guión vosotros como músicos tenéis etiquetados a los directores quiero decir cuando viene uno dice bueno este este es el Michael Jackson por ejemplo eh quiere decir que este este se mueve este es excesivo

Voz 16 28:22 es el introspectivo al final jugamos como un poco a la voz es un pedestal donde se suben director tiene a cincuenta músicos haciendo un poco de Jurado y los hay hay músicos más benevolentes y hay otros que son un poquito más si a vosotros dos os van bien todos verdad

Voz 5 28:39 son construyendo nos dan hable homenaje como la vestimenta me encanta la patata

Voz 16 28:44 y a también decía que que que sentimos cuando le miramos y como ha dicho Milena hay una teoría común no entienden el día Ettore los músicos pues el lo que es el compás el tempo el ritmo la expresa con sus manos y nosotros la traducimos con los ojos así que cuando le miramos sentimos que lo que nos marca esta representado en en nuestra partitura así que vamos con el de la mano hasta el final de la obra en este caso y todos tenemos que empezar y terminar en el mismo compás sin que se convierta esto en una

Voz 1826 29:12 señor aquí no vale ser el más rápido de la clase llegará el primero eso no sirve aquí

Voz 5 29:16 pues no no aquí todos a la vez como en el recreo que hemos al a la vez hasta Raquel

Voz 19 29:22 sí yo también muy bien pues vamos con la última pregunta colaboran

Voz 0509 29:27 soy Guille de Madrid crías

Voz 2 29:29 a ver si es tan necesaria el abate

Voz 16 29:32 Puta en un concierto pues voy a seguir me voy a contestar esa pregunta ya seguir de que estamos hablando de comida de insectos de patata pues voy a seguir con el tema de comida que sobre la tortilla patada por ejemplo hay gente no sé cómo lo harás tú Roberto por ejemplo si la volteado en el aire o usas un plato pues hay distintas herramientas para hacer

Voz 2 29:51 no depende del día

Voz 16 29:53 Elena en lo que está claro es que si al final el resultado es bueno pues puedes usar lo que mejor te convenga con esto quiero decir que no es una herramienta imprescindible hay directores que mueven muy bien las manos nos echa en falta la batuta a tener en cuenta que no deja de ser una referencia dibujada en el aire como lo que he hecho yo en el en el juego lo bueno de la batuta es que es blanca sobre el fondo negro pues se distingue muy bien pero no todos los directores saben cocinar con ella porque requiere más técnica de lo que de lo que podéis imaginar al mover

Voz 5 30:22 listo pues si ya veo por qué te gusta lo comida e igual que aquí a todos pues para terminar ha dicho

Voz 2 30:30 dos

Voz 5 30:32 bueno hay para terminar con a contar una anécdota porque la batuta

Voz 19 30:37 tanto la gente la batuta matando a gente

Voz 5 30:40 pero literalmente no quiere decir que a Borja el hayan despedido por eso que ha dicho las tortillas y los directores

Voz 2 30:45 no no no que ha matado textualmente

Voz 5 30:48 sí sí sí textualmente la cuestión es que antiguamente los directores marcaban el pulso tenemos ya con el pie añadiendo al zapato una suela de madera o de hierro llamada cabe que quién quiera informarse pues puede mirarlo pero en el siglo XVII se decidió cambiar esta forma dirigir que no parecían muy amorosa así que el inventos atribuye a compositor Jean Baptiste Luigi a ver si lo dicho bien que comenzó a dirigir con un bastón de más de metro y medio golpeando contra el suelo para marcar el pulso y entonces en concierto en el Palacio de Luis cuarto se clavó la batuta en el pie fijaros que dolor marcando ahí el pulso el pie

Voz 6 31:23 tienes entonces la orquesta hizo una cosa como maravilloso largo

Voz 18 31:26 a simple eliminados yo creo que nosotros le

Voz 2 31:29 ahí salió el chachachá todo tienes que murió entonces

Voz 5 31:35 antes de la herida se cangrejo no y como también era bailarín no quiso que le cortas Alpi

Voz 1826 31:39 qué in ya si yo yo esto lo había leído pero me creía que era una leyenda urbana lo había leído en estas coaliciones que hay de ciento una o mil huy una manera de morir de manera

Voz 2 31:50 de forma absurda ahí lo había sucedido

Voz 16 31:52 hemos hicieron una película con esto vamos a poner un Twitter un tuit con con

Voz 1826 31:58 en las que tú para que pueda Gisbert para Kosovo y bueno la recreación alargará la recreación de aquello bueno todo es le pasó como al inventor del si no que que creo que murió también de su invento

Voz 2 32:09 desde el patinete esté moviendo con la oscilación del cuerpo vamos a ver si con los hemos algo más del cerebro

Voz 21 32:25 grogui P

Voz 2 32:30 Raquel Marín es neurocientífico científica autora de darle vida a tu cerebro Hinojosa también las lecciones básicas sobre el cerebro aquí cada viernes en el recreo así que hoy cerebro masculino y femenino Raquel pues sí menudo te Mazo

Voz 11 32:46 habrá guerra de sexos aquí

Voz 2 32:48 lo que pasa a ver qué pasa que la semana pasada

Voz 11 32:51 la mueran viento siempre tenemos tendencia a pensar que somos los cerebros normales y que los demás son los garitos no pero la cosa se complica cuando intentamos que sea con nuestros cerebros de diferente sexo Torres ahí e incluso los neurocientíficos tampoco en los ponemos muy de acuerdo

Voz 2 33:07 de que realmente se hay diferencias porque son distintos entre géneros se sabe no se sabe si tú de qué escuela eres a ver vamos a desarrollarlo

Voz 11 33:16 un tema controvertido porque cuando cuando se hacen las típicas análisis de cerebros no imágenes de cerebro pues a veces se ven cositas de diferencias pero realmente si miras cerebro a cerebro Novés tantas diferencias ves más cuando miras digamos entre géneros no es sin embargo hay hay opiniones muy muy contra muy contrarrestados depende de cuál es el origen de esas posibles diferencias no

Voz 2 33:39 por qué porque sería una norma general

Voz 1826 33:41 a aquellos que defiende que sí que hay diferencia o o como resultado de parte de la evolución cultural

Voz 11 33:47 pues ahí es donde donde empieza a los problemas porque bueno hay algunos negros psiquiatras hay por ejemplo una una canadiense que lo defiende a ultranza cordel Rafael que dice que que realmente las diferencias vienen como como resultado de desde las diferentes tradiciones y culturas en las que ha habido una división de roles muy marcada no soy realmente hasta qué punto pues eso ha producido esa esa también división por decirlo así de tareas cerebrales bueno en dos mil quince yo esto me gusta comentarlo porque fue un grupo de investigadores israelíes y alemanes que que concluyeron que en o que el que el cerebro su mosaico complejo y que no se puede realmente categorizar Ny en géneros ni en nada parecido no bueno y eso es interesante porque siempre en el siglo hasta el siglo XIX y digamos hasta hasta entrado ya el siglo XXI pues ha habido una tendencia a pensar que el cerebro masculino es el analítico el matemático en el cerebro que desde sería del hemisferio es que Izquierdo y el femenino pues es es más el creativo el emocionada no la mitad derecha y eso pues llegó a ser tan extremo como en el siglo XIX realmente se considera

Voz 2 34:50 a ultranza que el cerebro inferior era

Voz 11 34:53 el femenino que era el derecho era el más pusilánime bueno y de hecho fue una de las razones por las cuales no se permitía el voto a las mujeres no porque no éramos excesivamente racionales y no igual y más adelante hijos tan tan prontito como en dos mil seis e incluso un rector de Harvard llegó a afirmar que los chocó superaban a las chicas en matemáticas en ingeniería pues las diferencias biológicas de los cerebros

Voz 2 35:15 pero esto es una operación de antes que ayer no siglo estudios

Voz 11 35:18 estudio doce si como comprenderás hombre eso le costó el cargo porque realmente eso no está para nada demostrado idea dista mucho de ser realmente a la realidad no realmente yo opino personalmente que cada mentes genial y que tiene cada uno su propia

Voz 6 35:34 Eugenio

Voz 17 35:37 estoy haciendo esto

Voz 8 36:13 no parecen poder manejar varias tareas a la

Voz 2 36:16 eso dice el tópico Raquel siempre se piensa que que los chicos son somos más monotonía pero cierto en eso aparte aparte

Voz 11 36:25 bueno pues pues ahí realmente sí que hay una una cierta percepción generalizada neurocientífico que que afirma que sí que puede ser el caso en realidad bueno como sabemos no la el cerebro pues tiene diferentes regiones y cada una de ellas más o menos encarga de coordinar funciones distintas no pero parece que en el caso de femenino pues habría que no sería necesario reclutar tantas áreas distintas para para pasar de una tarea a otra o incluso de de sincronizar las es decir que estaría más interconectado de manera natural pero bueno eso tan bien es posible que tenga que ver con con nuestra propia evolución no

Voz 2 36:58 eso sería cuestión entonces de la adaptación evolutiva de cuando teníamos en nuestra historia una división marcada marcada muy fundamental entre hombres y mujeres tareas de hombres y mujeres

Voz 11 37:09 pues tendría mucho sentido porque si te pones a pensar también hasta hace nada teníamos unas tareas muy marcadas y muy divididas no en las mujeres pues teníamos labores mucho más más variadas de todo lo que es un nomadismo no Erasmus más del asentamiento de cuidar poco de

Voz 6 37:25 de la de la parte social del mantenimiento de la D

Voz 11 37:27 tendencia a la recolección hoy quiero pero pues tenía una tarea mucho más mucho más dirigida en ese sentido no aunque bueno yo me pregunto cómo será un poco el futuro porque como esa tendencia está cambiando es momento ahí bueno cada uno pues lealmente con independencia de género pues hace rerpeto lo que fue decir la gana pues entonces es posible que esa tendencia cambie no habrá que ver un poco cómo evoluciona nuestro cerebro

Voz 6 37:52 en

Voz 22 37:54 las Singapur

Voz 2 38:04 Israel en lo referente a las emociones porque a ver también tenemos relacionado que las manifestaciones afectivas en la pegó la empatía parece que siempre se ha atribuido más eso

Voz 11 38:15 a las chicas se soy bueno hay ten en cuenta que en las hormonas sexuales son distintas es obvio esas las hormonas sexuales tienen funciones muy muy importantes a nivel de cerebro con lo cual bueno ya de entrada es obvio que según tengas más vive el de hormona de un tipo de otro pues vas a tener a lo mejor reacciones distintas no sin embargo realmente emociones Bono ya hablamos la semana pasada un enamoramiento el cóctel neurológico brutal entonces realmente sería más bien una paleta en la que se combinan sutiles colores no en la que bueno seguramente no no podríamos deben no deberíamos categorizar Lorena B F tú eres más emotivo yo menos no pero sí es cierto que por ejemplo las neuronas espejo esas que Brice jefe no encontraba el otro día eh pues esa es parece ser más más y un numerosas en el cerebro Fermín y femenino y las ventas neuronas espejo son un poco las que nos permiten la empatía no hay que empatizar con los sentimientos y sensaciones digo otros no si esas parecen estar ser más numerosas en general en el cerebro femenino

Voz 2 39:12 ya entramos en debate debate arduo la ciencia ha entrado en debate sobre si en esta diferenciación también la qué pasa con la homosexualidad

Voz 11 39:21 es un tema que la que se está empezando a entrar muy tímidamente

Voz 2 39:24 que parece que hasta ahora bueno pues parece que

Voz 11 39:26 sí que hay un hay un estudio muy reciente hecho por por investigadores británicos que apunta a que la orientación homosexual sí parece que sea las condiciones no les van como una transición no es

Voz 2 39:37 ni orientación pero en minoría

Voz 11 39:40 en tal cosa sería como una especie de transición biológica entre una un cerebro puramente hetero IU cerebro bueno pues ya menos definido en esa en esa identidad pero bueno eso todavía está muy en estudio pero parece que sí que podría haber una especie de que de transición en en esa en ese tipo de conexiones muy bien ese tipo de actividades que no serían y realmente ni masculino ni femenino

Voz 1826 40:02 ya ya ya bueno hay hay debate la ciencia estudia se encarga de IBI de estudiar también al cerebro Raquel Marín pueden leer algo más en profundidad de lo que ya nos cuenta aquí cada viernes en darle vida tu cerebro su último libro en el Bloc Raquel Marín punto net bueno ahora de la coqueto

Voz 2 40:20 sabe de verdad al enterado de Madoff

Voz 2 40:40 íbamos a ir de viajes no sé si es así Lloret de Mar a Llorente no no no no mira el canalla

Voz 1826 40:49 están las vacaciones ahora ya al que ya no tenía vacaciones ya las ha cogido yo creo que ya hoy ya hoy ya es el

Voz 7 41:24 también juego

Voz 7 41:34 el pasito que hacer del cuerpo

Voz 2 41:42 vamos a recordar que no nos hacemos responsables de lo que haya encontrado como información más o menos fiel fidedigna en Internet aquí Edgar Hita

Voz 0509 41:50 eso vamos a dejarlo claro que nos hacemos responsables de lo que diga es primero si vais a China no intentes hablar chino sino sabes hablar chino

Voz 2 41:59 la idea no no está muy bien

Voz 0509 42:03 porque mi abuelo Gelasio está perdido con este tema porque el va a Alemania va a todos lados Eagles adapta claro buceando ir te meten palabras a su rollo me lo imagino en China yo querer Rulli extasiado pie Pekín Chinchina así o no

Voz 2 42:15 no ni lo intentamos nosotros intentamos hablar no

Voz 0509 42:18 no pero además dicen no intentes comunicarte con gestos tampoco funciona hay alguno podría parecer ofensivo vale no pueda hablar ni tampoco hacer gestos voy a poner una avioneta con una pancarta o a silbar en en silbo gomero también pero no pero tampoco porque dicen no Silver en China es inaceptable

Voz 7 42:42 chiquititos recomienda When buscar Rubén

Voz 0509 42:48 doble NG

Voz 2 43:06 bueno si viajamos a China hay cosas que debemos saber que que no sin también Llanos alertados también que pasaba algo parecido en Japón no parecido para que estas versiones

Voz 0509 43:14 no debes hacer chistes con apellidos chinos algunos apellidos pueden resultar graciosos pero ellos están muy orgullosos pues yo lo siento mucho pero lleva toda la vida aguantando bromas con el apellido y tal vez garita el señorita las eres una señorita eh pues así que llevo tengo dieciséis años sí más o menos que ellos que lleva aguantando bromas así que me las enfadarse si los apellidos de los a pienso igual que se han reído de mí ya está ya está basada bueno árabe con una contradicción porque dice intenta escoger un nombre corto y fácil para pronunciar en chino o la gente de podrá llamar como les parezca incluso basándose en alguna característica corporal con

Voz 16 43:52 eh moreno bajito o

Voz 0509 43:55 Pepe el viejo vale

Voz 2 43:57 o sea tú no te puedes meter con ellos por su nombre

Voz 0509 44:00 no haga bromas tú allí iba ni una broma eh ni una broma pero allí iban a colocar el gordo calvo periquito

Voz 2 44:06 seguro que ya verás

Voz 7 44:26 no es justo con los mayor

Voz 0509 44:28 es tampoco disputas con gente que tenga más rango que tú pro cómo voy a discutir Si no puedo hablar de hacer gestos y gestas el contraídas tú llegas discuten con un abuelo que es jefe de de su apellido listo oye si lo que quiere es emprender

Voz 2 44:41 allí va a hacer negocios también parece que aconsejan ir concierto tac semana

Voz 0509 44:47 para hablar de negocios a cerrar un acuerdo no lo hagas en una discoteca vale ellos separan el ocio del trabajo tampoco tampoco

Voz 2 44:55 te portes propuestas de matrimonio pero eso ni allí ni aquí

Voz 0509 44:57 hombre yo nunca Cerrón tratar una discoteca bueno el que cierra sale bien moralmente pero como como lo hacen ahí oye quiero compra acciones dice vale viene mucho por aquí sabes me lo imagino ya empleó estudias otra baja Day en la discoteca con la música a tope

Voz 24 45:12 el anillo usted dice que cepillado Hansen Dani yo tardío

Voz 2 45:27 consejos para ir a visitar ahora al gigante el gigante asiático de la mano de garita el que más mundo ellos se darle al

Voz 0509 45:35 el ordenador y no veas como un cañón de momento está complicado sobre casi todo está mal visto pero algo bueno también brindan con la copa ir te acuerdas que los japoneses no podía chin chin porque era una falta de respeto aquí no pone nada predice el primer brindis siempre lo hace el dueño de la casa bien por fin porque ya estaría bien el motivo de siempre el brinda que leíamos El hombre vamos a brindar no que menos pues que menos no pesado que es un pesado tanto brinda que acabamos de empezar ya está brindando siempre el primero que le da igual si es una boda una inauguración aunque va a en el Raval a las seis de la mañana vamos a brindar todo el rato brindando dormida venga va en este caso estoy de acuerdo con los chinos

Voz 7 46:13 guanche hubo mucho que impide oye y sobre lo de ser

Voz 2 46:22 obsequio oso regalar eso sí recomiendan bueno

Voz 0509 46:25 sí eso está bien eso pero con pegas como siempre no hagas un regalo muy ostentoso puedes avergonzar al que lo recibe vale entonces tachó el trato Rosa que iba a regalar lo tenía ahí pero nada más cosas que no puedes regalar ni que eso que no comen ni vino tampoco monedas extranjeras Maale que que supone lo de no regalar monedas extranjeras es porque alguno alguno las ha regalado una opinión cumple y ha dicho la dar una moneda de dos euros que juega flipa también dice en China no está eh no está bien visto regalar fruta en China dice a mí me regala fruta te falta Campos otra cosa que no sucede

Voz 2 47:00 oye en el tema de los regalos con la gente mayor también hay que tener especial

Voz 0509 47:03 el seis también los mayores a veces se niegan a recibir un regalo no pasa nada sólo tienes que insistir una vez más vamos como cuando mi abuela me decía Tomás cinco mil pesetas por lo mismo lo vimos lo tiene que decir dos veces que decía no de verdad abuela no lo quiero no me lo decía entre ya estás pensando Babel dos mil pesetas en chicle rosas que tran cromo las tres

Voz 2 47:24 lo debe venía a tu madre han ministro yo hombre

Voz 0509 47:41 cuando estés en una cola prepárate para recibir empujones codazos gritos intentarán colarse como sea hasta que vaya a mi madre vamos que no se cuela debe de lado lo nadie pero ni loca que me lo veo ahí a todo voces de intentando pas sería eh que además no es que no sólo no se cuelen a ella es que de las que imparte justicia aquella IC oiga señor usted no se cuele que la señora de rojo había llegado primera eh osea ella ella el parte ya va repartiendo que aquí todos tenemos prisa eh sea dos semanas allí eso de las colas saca

Voz 2 48:25 aquel Marín neurocientíficos muchísimas gracias hasta la próxima semana muchísimas gracias feliz fría feliz fin de semana Milena Brody hasta el viernes y hasta el viernes

Voz 7 48:37 Brice jefe pasarlo bien intentaré ir descanso

Voz 2 48:42 te veo lunes no si el lunes estaré aquí alegó

