"Recuerdo las miradas de amor la mañana después en Barcelona"

Voz 1826 00:00 paso a paso cada uno de los sonidos las imágenes los testimonios la gente que que entraba desde luego los compañeros trabajando nos acordamos por ejemplo de iba López es una joven es es una joven de París que el año pasado estaba ahí en la Rambla en ese epicentro que también le cambió la vida al día siguiente nos contaba en La Ventana como la tragedia había inundado las calles de solidaridad compartida

Voz 0911 00:21 la verdad es que también suben menos es de Barcelona damos más tranquila mucho más vivas no que como se nota que la vida va va recobrando y que la gente ya estamos charlando por las calles no lo que sí se nota un ambiente bueno como de de amor colectivo no como que que se iba caminando por la calle y se ve que la gente solidaria

Voz 1826 00:41 se veía en ese momento ya Veinticuatro horas después antes de que se hubieran cumplido las veinticuatro horas que la gente solidaria hizo hoy un año después de aquel día la hemos tenido todavía si cabe más presente porque su primer mensaje en las redes sociales ha sido hace un año Barcelona me dejó con más ganas de vivir sigamos amando Eva qué tal buenas tardes

Voz 0911 01:03 tarde cómo estás muy bien bueno pues hoy la verdad es que me cerca con el corazón un poco apretado pero bueno más que nada con una sonrisa en la cara no estoy bastante orgullosa el camino recorrido en este último año inhala esta mañana especialmente me he sentido pues muy agradecida de seguir estando aquí y aún más de tienes la oportunidad de hablar de ello oí decir escuchada

Voz 1826 01:24 eh tú no ir recuerdo cuando hablamos contó

Voz 1 01:27 digo tú vives no sé si

Voz 1826 01:29 a caballo entre entre París y Barcelona Barcelona París te pilló allí porque en ese momento porque ese día iba

Voz 0911 01:38 porque yo estaba de vacaciones a ello y un París pero crecí en Madrid cosa yo estaba de vacaciones y nada me quedé

Voz 2 01:45 sí fue él me quedaba ahí tres días y fuerte

Voz 0911 01:48 de vacaciones así que nada así que impacta bastante

Voz 1826 01:52 cómo lo recuerdas todo lo que pasó

Voz 0911 01:55 bueno pues ni de forma inevitable no es parte de mi ahora y lo estado recordando durante este año cada vía he aprendido a aliviar con ello teniendo en cuenta como me ha hecho crecer también como persona como como Humala no hizo bueno no voy a negarlo no ha sido un camino fácil pero bueno me gusta pensar que me ha enriquecido de alguna forma que son lecciones de vida que no tienen precio y que bueno que cada uno vive de manera muy personal distinta yo creo que que eso que desde aquel día no no he vuelto a hacer la misma pero de

Voz 3 02:25 siempre de forma positiva no se menciona a tres ciudades Madrid París Barcelona que son tres ciudades golpeadas por atentados yihadistas con toda la intención de golpear a las ciudades abiertas a las ciudades europeas cuál es la diferencia entre estas ciudades en cómo afrontan el después de un atentado

Voz 4 02:42 pues yo creo que sí

Voz 0911 02:43 el después suscita pues eso muchos sentimientos encontrados pero yo creo que sea el punto com fin común entre estas instinto hacía es que por encima de todo se respiraba pues lo que hablamos el año pasado no amor compartido que por lo menos lo que yo vivía lo que privaría al alza que ya mañana por ejemplo en Barcelona no la fuerte voluntad de de levantase junto sigue adelante y lo que decía esta la alcaldesa de París Anne Hidalgo que que las calles pues respiraban algo en más de alguna manera el ambiente era muy positivo o no que que las miradas con las que me crucé en Barcelona aquella mañana eran muy reconfortantes no no se sentía miedo yo creo que eso es algo muy alentador profundamente humano creo que es como la mejor forma de lidiar con con con lo que ha pasado hoy

Voz 5 03:30 ya

Voz 6 03:32 su objeto para para la están canciones moda para andar calmar Ansón enviada a manchar

Voz 1826 03:42 la poesía alcanza la música y Nos no suele servir no suele salvar en muchas ocasiones a ahí vale hemos pedido si ella escogería al una canción para un día como hoy un año después has escogido esta porque va

Voz 0911 03:59 lo está porque es un mensaje muy muy fuerte muy importante y ahí pues el título lo dice todo no es una canción contra Hermida pues es cosa es escoger este pa canción porque pues aquí estamos de pie no como ya ha dado esta mañana ahí íbamos a vivir y para mí esta canción es la primera en la que puedo pensar en un día como hoy hinchada por eso por eso me gustaría me gustó escucharlo

Voz 7 04:32 si vida canso sólo Cansado dónde comer solos