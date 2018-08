"Algo falló porque el atentado se produjo"

Voz 1715 00:00 quiero que saludemos les había dicho que íbamos a conversar con Dolores Delgado es la ministra de Justicia ministro muy buenas noches estábamos comentando en la tertulia de hora25 el homenaje de esta mañana cómo se había desarrollado le pregunto precisamente por la valoración cómo valora el Gobierno la forma en la que ha tenido lugar ese acto de hoy

Voz 0506 00:19 yo creo que el acto que ha sido muy emotivo realmente emotivo porque tenía mucho sentimiento y se vivía con las víctimas bueno pues ha centrado se ha centrado en las víctimas yo creo que la organización lo ha hecho pues correctamente muy bien intentando despolitizar o incluso centrar focalizar en en la figura de las víctimas y bueno ha sido ha sido increíble a mí me ha gustado muchísimo el acto luego además haría cuando pasamos saludando a cada uno de los familiares había tanta diversidad había gente joven gente mayor gente niño los agradecían tanto tanto que estuviéramos allí acompañando ha sido muy muy muy emotivo realmente

Voz 1715 01:10 en el estado más o menos aparecido fin más o menos grave la existencia de ejemplo de esa pancarta con lo cual no

Voz 0506 01:16 bueno lo de la pancarta es yo creo que que más secundario sea realmente no no procedía quién que la haya colocado pues realmente pretendía yo no creo que tanto un mensaje interior sino más bien un mensaje exterior y y realmente no yo confío que no haya quitado protagonismo a las víctimas ni dentro ni fuera de España porque hoy ahora lo estaban diciendo ustedes Si yo creo que en eso estamos todos de acuerdo todos los demócratas en que hoy hoy era un día de recuerdo para las víctimas

Voz 1715 01:52 y usted cree que el expresidente de la mitad ha estado a la altura

Voz 0506 01:56 bueno ha estado a estado allí ha gastado la mañana yo estaba en la mañana de alza o correcto yo creo que las instituciones hemos estado pues donde había que estar ahí en ese acto pues simbólico de conmemoración de recuerdo y de acompañamiento porque si se fijan una de las reivindicaciones de las víctimas es que necesitaban sentirse acompañadas porque ha sido un año muy duro ha sido en muchos casos todavía reclaman atención todavía reclaman ese compromiso que hemos adquirido con ellas hay por lo menos hoy ahí hemos estado para decirles que estamos acabados que hoy era un acto que seguimos con ellas desde luego

Voz 1715 02:42 ahora desde el Gobierno antes desde la Administración de Justicia ministra usted se siente interpelada cuando las víctimas denuncian como denunciaron ayer el abandono

Voz 0506 02:52 pues no es no no es un sentimiento de interpelación lo que es un sentimiento en ocasiones y de necesidad de dar respuesta a eso primero como bien dice como fiscal siempre hemos tenido en materia de terrorismo Un horizonte con las víctimas las víctimas son presente y las últimas jamás son el futuro de los procedimientos estampará ellas ir la necesidad de dar respuesta porque la requieren porque necesitan la verdad necesitan la justicia necesita la reparación pues está ahí y es verdad que cuando nos lo reclaman pues si sientes la necesidad de tener que cumplir con ello porque es nuestra obligación ni más ni menos

Voz 1715 03:36 hace unos días usted publicaba una reflexión sobre los sobre los atentados entre otras cosas decía que es importante que nos preguntemos qué falló le hago esa pregunta qué falló

Voz 0506 03:48 pues algo falló evidentemente que el atentado se produjo entonces yo también lo decía en ese en ese artículo cuando investigamos un atentado como por ejemplo este de Barcelona el de Cambrils y es importante determinar quiénes son los partícipes como sucedió de qué manera se produjo la responsabilidades los autores es tanto materiales como los adoctrinar Obres los reclutadores buenos te sabes material que utilizó etc etc el modus operandi pero todo eso que está muy bien nos tiene que servir también para determinar que no se produzcan futuros atentados eso está claro si en ese análisis que hacemos de cómo se produjeron los hechos debemos de hacer una autocrítica dónde estuvo el fallo que falló yo yo creo que llevamos un año se lleva un año de investigación ha hecho una investigación exhaustiva el juez del central cuatro Fernando Andreu si yo creo que debemos de estar al al final de esa investigación para determinar todo eso que he dicho antes pero sobre todo para hacer es autocrítica y decir bueno pues donde falló está claro que una célula como esta en Ripoll en una población de apenas diez mil habitantes y en dónde el proceso de radicalización fue rápido pero no tanto como para no percatarse de o percibir que se estaba produciendo algo bueno pues qué pasó por qué no llegó esa información pero yo creo que bueno ahí hay algunos interrogantes que tenemos que analizar Ibon oí estudiar claro

Voz 1715 05:32 es importante saber qué falló claro detrás del que hay un quién le pregunto por qué usted sabrá leído ya ha escuchado estos días algunos reproches algunas acusaciones de cierta gravedad desde una parte de la política catalana hacia el Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad

Voz 0506 05:48 bueno yo quiero decir eso no lo no lo comparto en en esta investigación pero en otras muchas Hidalgo muchísimos años en esto más de diez años dedicada al yihadismo pues yo he trabajado hemos trabajado la justicia con las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado con todas las del Estado español se ha trabajado hizo trabajando muy bien y hemos trabajado en coordinación hemos creado equipos conjuntos de investigación por ejemplo pues Policía Guardia Civil Guardia Civil Mossos d'Esquadra Mossos Policía en el caso de los atentados de Barcelona y Cambrils han trabajado los tres cuerpos coordinados por el Juzgado Central cuatro o sea que decir se ha trabajado vamos a ver que se pueden producir disfunciones ser una investigación pues sí por qué pues porque todo el mundo quiere aportar a todo el mundo quiere y no sé es cómo también un reto para las fuerzas y cuerpos pero que han estado trabajando aquí estamos es para un año prácticamente la investigación inconclusa pues realmente ha sido ha sido una investigación importante con el trabajo de todos eso tanto en este como en otros procedimientos eh

Voz 1715 07:01 mi de esa parte del sumario de la que ya se conoce el contenido porque se levantó el secreto hemos extraído algún detalle añadido informaciones que ya se conocían por ejemplo las visitas que el imam de Ripoll antes cuando estaba en la cárcel recibió por parte del CNI ahí por parte de la Guardia Civil dos del CNI ídolos de la Guardia Civil cree usted que se pudieron cometer errores en la valoración del riesgo

Voz 0506 07:23 ah pues mire el hecho de que de que haya individuos como como Es Satty que es el imán de Ripoll el cerebro parece ser de de este atentado y y el el elemento de radicalizar pasión de tres de los chicos que luego hicieron su influencia en los demás pues el hecho de que existan estos individuos que tanto CNIO como guardia civil o policía en otro caso o los propios Mossos decías que a determinados elementos que son bueno que tienen un perfil que merece la pena ser investigado o estudiado o analizado es bueno pues que está ahí ahora el ese momento este imán era tan peligroso como lo fue o después se demostró pues pues seguramente no será al final fíjese que en en el año dos mil cuatro Se inició una investigación que Chacal en la que tangencialmente aparecía este hombre con una célula Simon había unos cuantos yihadistas que que fueron condenados y después absueltos por el Tribunal Supremo pero aparecía Es Satty en ese momento Es Satty quedó fuera de la investigación porque no se le consideró en ese momento bueno pues que tenía o en el que no concurrían circunstancias para realizar sobre él una investigación bueno pues seguramente después ha ocurrido lo mismo piensa que este tipo de terrorismo supone a veces una radicalización exprés en tres cuatro seis meses alguien pasa de un pensamiento a la acción o pasa a comenzar a radicalizar pues eso a un grupo de chavales in crescendo in crescendo y hay un momento en el que toma la decisión de actuar esta es la perversión de este tipo de terrorismo yihadista que es en muchos casos es imprevisible pero por eso tenemos que adelantarnos nosotros tenemos que dar un paso más en las investigada

Voz 1715 09:33 exacto claro es un poco más allá porque se me ocurre una cosa ministra usted dice este proceso de radicalización puede ser Express yo le pregunto la respuesta al proceso exprés también es Express tenemos la capacidad de responder con la misma rapidez

Voz 0506 09:46 vamos a ver lo que lo que sí le puedo decir es que tenemos una gran especialización tenemos gente tanto en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como justicia que está especializada capacitada que tenemos ya una perspectiva histórica de este tipo de terrorismo no digo no digo muy bien con los años de ETA que era otra cosa pero sí con una intensidad enorme ese hacer unas investigaciones muy profundas se han evitado atentados lo cual quiere decir que el riesgo cero no tenemos social sería una temeridad decirlo pero si nos ha permitido adelantarnos en muchos casos a esa acción con lo cual y si estamos haciendo os están haciendo muchas cosas se siguen haciendo muchas cosas y se va trabajando en esa línea en la línea también de la coordinación a ver porque también esto es importante y bueno a ver se trata de de evitar la comisión de atentados fundamentalmente la prevención

Voz 1715 10:49 en ese mismo texto artículo que antes mencionábamos usted reclama una política criminal integral entiendo quisiera reclama es porque no existe yo entiendo que si no existe es porque aunque usted habla de coordinación sigue siendo mejorable

Voz 0506 11:02 claro claro bueno yo a ver Pedro yo creo que lo que todo es un tópico decirlo todo es mejorable yo creo que cuando vamos avanzando las investigaciones como le decía antes íbamos analizando que se ha hecho hacemos nuestras autocríticas cuando vamos determinando dónde se ha fallado o cómo podríamos haber mejorado no tanto el fallo pues nos vamos dando cuenta de elementos que tenemos que introducir por ejemplo a mí y uno de los temas de integrales pasa por una mejor ley de protección de testigos porque eh porque los testigos en materia de terrorismo yihadista forman parte del entorno de los terroristas son los que ven cómo se van radicalizando como se transformando como ellos mismos van cambiando en actitudes comportamientos tú lo pueden contar lo pueden contar si tienen garantías de contarlo tienen garantías y nosotros somos capaces de ofrecerles seguridad integridad libertad para cortarlo y eso lo tiene que dar una ley de protección de testigos es una de las medidas que se pueden tomar pero luego por otro lado no nos podemos olvidar de lo que es la integración social el respeto al diferente yo he dicho que el califato cuando cuando el Estado Islámico se estableció en Siria tenía un territorio pero el califato lo universal está en la mente de los terroristas yihadistas está en su mente y lo que tenemos que hacer es llenar esa mente de algo diferente a la violencia pasar pues por la educación pasa por la integración por llenar la cabeza de derechos humanos y me ocurren muchas cosas pero bueno quiero decir una política integrales no solamente medidas preventivas no sólo medidas represivas sino también medidas integradoras por supuesto

Voz 1715 12:54 una última pregunta sobre este asunto no no le parece ya sé que no depende de su departamento pero no me parece inaceptable que un año después de los atentados por cuestiones técnicas dicen todavía los Mossos y la Policía Nacional no puedan compartir bases de datos

Voz 0506 13:07 bueno yo creo que sí comparten lo que pasa es que no es mi departamento ahí nosotros tenemos bueno existe el cinco que es el Centro de Coordinación de terrorismo y crimen organizado

Voz 1715 13:22 eso encontró potente

Voz 0506 13:24 lo que funciona para los supuestos de descoordinación pero también de coordinación yo creo que es un un centro por donde deben de canalizarse cualquier disfunción que puede haber al respecto

Voz 1715 13:37 dos preguntas más sobre algo que no tienen que ver con con los atentados un robo más tiempo cree usted que está justificado lo que ocurre ayer en el Consejo del Poder Judicial haya dado amparo al juez Llarena

Voz 0506 13:48 bueno es que la situación que se ha dado en relación al juez Llarena en Bélgica es un poco complicada porque de alguna manera si nos vemos afectados todos porque se trata de un tema de de de la soberanía en la jurisdicción española entonces bueno la demanda es un poco complicada y él ha hecho lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial le permite que es plantear ese amparo o hacer esa solicitud de amparo al órgano al que lo tiene que hacer que es el Consejo General del Poder Judicial

Voz 1 14:22 así que me es un procedimiento reglado digamos

Voz 0506 14:26 exacto

Voz 1715 14:28 en el consejo dice en sus argumentos que esa demanda suponen un ataque planificado la independencia del juez usted comparte ese criterio

Voz 0506 14:37 bueno ya la valoración ya no no entro en valoraciones de del Consejo porque ellos tienen más elementos de los que puedo contar yo desde el Ministerio de Justicia de hecho yo no he leído el escrito formulado por Llarena ha que no puedo tampoco opinar al respecto

Voz 1715 14:53 mientras el Gobierno se va a presentar o no en esa ante esta demanda presentada en Bélgica

Voz 0506 14:59 sí sí nosotros lo que bueno lo que se ha hecho ha sido un análisis de la forma en la que se va a trabajar en la defensa de la soberanía de jurisdicción y esto pasa por el Ministerio de Justicia no tanto por la Abogacía del Estado porque nosotros no tenemos competencia en ese sentido sino por el pues en su caso contratar pues abogados que nos representen en en este caso en Bélgica en en el ante los tribunales belgas