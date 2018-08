Joan Montes: "Tienes que pactar el momento de la retirada y dárselo a entender a él"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches como se ha enterado de la noticia del adiós de Juan Carlos

Voz 1 00:03 bueno pues lo vosotros por la prensa ajenos al me ha llamado mucha gente se han enterado porque había cobrado diario deportivo como aún no sabía nada de llegado a través de la prensa radiofónica y qué le parece

Voz 1991 00:17 sorprende esta noticia yo creo que ya tal y como ha dado últimamente la la cosa mucha sorpresa tampoco no

Voz 1 00:24 sí bueno la verdad que sorpresas no más que nada porque ya estaban dando muchas largas se fichado muchos jugadores en ningún momento se decía que había una ficha fuera Navarro con lo cual no no me ha sorprendido pero me sabe mal la verdad

Voz 1991 00:38 desde cuándo conoce a Juan Carlos Navarro

Voz 1 00:41 pero conozco desde que tiene de él tenía ocho nueve años porque yo entrenaba su hermano él hablado alguna vez por él que él él jugaba en un equipo de mire basket y su padre Montes los días diez once yo decía pero no lo diferente se tira a la izquierda y casualidades de la vida al cabo de tres años llevaba la selección nacional infantil puede haber el Barcelona juega a él y entonces él me bien acaba el partido un inédito acuerdos que vi hice sí sí

Voz 2 01:11 ese tiro con la izquierda adoleciendo ha habido Simón

Voz 1 01:14 entonces tenía nueve años lo que pasa que ya lo emprende más directamente a los catorce quince años estuve con él hasta los veintiséis en diferentes facetas muy diferentes etapas alcohol

Voz 1991 01:25 cómo era Juan Carlos Navarro con esos ocho nueve años ya se le veía que era muy jovencito no pero ya se le veía desparpajo en la en la cancha

Voz 1 01:33 bueno la verdad que detenían mucho le cogía un balón y estaba tirando todo el día no paraba de de tirar al menos cuando yo lo vi que estaba su hermano eran las ocho la mañana que hermanos estaba cambiando y otros jugadores y él ya estaba cogiendo una pelota la tirada luego eh ya lo vi en encadenó tres infantil era total no le gustaba tirar y tal y luego ya veremos que siempre que jugamos en ser se sentirán siete triples seguidos metieron los siete que el último el último hasta ocho metros menos público

Voz 2 02:06 detuvo es decir a la vía como haciendo ya ha pasado y lo metió con lo cual pues bueno una anécdota ya que que recuerdo con los votos

Voz 1991 02:16 el le conocía perfectamente ya con diecisiete años le le hizo debutar en el en el Barça lo tenía claro no

Voz 1 02:23 bueno yo no lo tengo nada claro y también allí si era un entrenador que venía de unos principios y creencias ayudar en este caso la cantera que fuese jugadores hechos en la base y yo intentaba ayudar barrocos será uno de mujer alguno de ellos no sí bueno hay filosofías de entrenadores yo una unos conceptos de mi filosofía es que los jugadores un bastante del del esto no esto no entonces yo a él lo veía un buen jugador tenía dos bases que no estaba mal en el serial pero como los conocía a todos llevo momento que empezó a entrenar Navarro porque el Barça en aquel momento importante llega un momento que ya lo hizo debutar en caliente tengo enteramente importantes aquella temporada

Voz 1991 03:12 sí porque además no fue sólo debutar con diecisiete años de eso de ir entrenando poquito a poco un par de minutos sino que jugó minutos importantes ya con peso casi desde el principio eh

Voz 1 03:23 bueno él él también es cierto que en aquel momento ni Rafa que fresas equilibrado Djokovic no estaba también lo somos muy fino y entonces John Lady el minuto este titular en Málaga recuerdo que el pabellón que no sí bueno porque le pegaron para mí personal que nosotros pitaron también la Copa del Rey el jugar todo casi todo el primer cuarto el Defensor del Joventut Illa robot en esos cuatro balones tuvimos siempre ah bueno alguna personal pero claro cuando sacas un joven tampoco ayudó a veces el arbitraje entonces recuerdo que aquellas situaciones sobre todo

Voz 1991 04:06 qué es lo que más destacaría del juego de de de Navarro lo digo porque cuando hablas con los especialistas Ne te dice no no es el más rápido no es el más alto no es más fuerte pero es que tiene un talento natural

Voz 1 04:18 bueno rápido es mucho eh sería recuerdo también una anécdota de un entrenador que estuvo ayudante de Barcelona que fue jugador Steve Trumbo que había estado en Estados Unidos en debe ciudades sé cuando Esquerra os el blanco más rápido que ver si él era capaz de ser rápido el hacía acciones que padecían lentas pero aun así cargado muy rápido yo para mí era lo que digamos un killer un como el cogía quiere avalar hoy como lo deja ese es el tiraba ahí él metía lo tenía claro

Voz 1991 04:49 no hay sobre todo yo creo que el lo que más le caracterizaba es que como lo dejas es medio metro era rapidísimo Armando el el tira y además y además con una precisión tremenda eh

Voz 1 04:58 exacto estoy totalmente de acuerdo y ahora esto ya no se ha hecho una cosa te dice cómo lo ha podido sacar porque como el mundo lo sabía lo que decía ha tenido más rápido y tal pero tenía puntería cogió la pelota hizo aquel momento descargar cargaba aparte descargaba

Voz 1991 05:15 sí sí sí sí sí eso es lo que le hizo de diferenciarse también del del resto son veinte temporadas en ACB más otra que estuvo en la en la NBA yo no sé si tú cuando lo lo lo lo conociste más joven y luego lo hiciste debutar ya con diecisiete años si pensaba es que iba a tener una carrera de este tipo

Voz 1 05:35 no en absoluto haber boutade que yo no estaba contento lo mismo que pago a Sol tampoco en el que en su momento podría llegar la verdad que me alegra mucho lo que sí te digo que es una cosa que no sale nadie lo comunico ahora que recuerdo cuando no Barcelona estaba con Ivanovic no cesaron de pensar también Xavi que lo querían pasar conmigo se reunieron como hombre de club del momento en que no oye mira en tu Chaves de baloncesto tú días digo mira yo ficharía a Navarro dice pero ya me entrar digo yo creo que va a venir porque la NBA está jugando pero él quiere venir prioritario el Marc Gasol invicto actuado con lo cual tiene desde la base porque se desde bingos hoy en sentimental que pudieron traer a dos de los tres porque al final se fue a los Memphis pero le dije prioritario Navarro y realmente creo que fue un acierto porque entre Roca aplausos

Voz 1991 06:33 con qué momento se queda de la trayectoria de Juan Carlos Navarro

Voz 3 06:38 qué momentos que

Voz 1 06:39 muchos yo el Mundial disfruté mucho con toda la selección luego bueno que generaciones de generación se selección europeos a nivel de club pues bueno cuando quedamos la primera Copa de Europa el juego minutos importantes y aparte jugaba Si bueno también me quedo un poco el primero de la segunda el venía de EEUU que Pete Mickael creo que era un jugador importante con Ricky Rubio porque me quedo con muchos momentos lo con uno solo

Voz 1991 07:10 se le ha dado a Juan Carlos Navarro la la salida que merecía en el Barça

Voz 1 07:14 yo creo que no yo hace tiempo que la sección nos hacen bien las cosas y y aparte arriba de los delictivos no parece que en el caso de Navarra no se tenía que haber hecho de otra manera creo yo yo creo que sí al año pasado se renovó tenían que haberse abonado el tipo de renovación que hacía mi como los eh porque esto es decir de hacemos la foto todo claro si lo la función tú tienes que apartar un poco más cosas Navarro bien pero también tienes que a pactar el momento oí dárselo ante era eh o si realmente es sumamente dedica no cuenta mucho con él

Voz 1991 07:51 da un poco la sensación incluso que en las últimas temporadas cuando no le ha ido bien al Barça que es que no nos ha ido muy bien en los últimos años como que se miraba mucho a a Juan Carlos no que es el cargaba mucho responsabilidades cuando lo mejor probablemente no tenía tanta no como se le sale culpaba

Voz 1 08:08 yo creo que me repito yo creo que se han hecho muy manos cosa que allá Juan Carlos era el culpable es artista con muchos extranjeros es difícil estar ahí hay cada cada año seis caras nuevas y de otras zonas en la culpa yo creo que aquí se ha cambiado la política que es lo mejor triunfará de esta manera fichando siempre gente de fuera malo se de momento en el triunfo pero antes antes de Navarro vieron muchos jugadores la primera Copa de Europa había tres o cuatro jugadores la base Auvers tres en los típicos lo digo en la fuente Roberto Lomeña que él se he dicho a los diecisiete años aparte de sabía otros jugadores César Bravo que me ha pillado ir dos jugadores más Nacho Martín por hacer pues yo digo que la política el cambio y Navarro yo creo que en ese sentido la repercutido mucho

Voz 1991 09:02 imaginado ya ir al Palau no ver a Juan Carlos Navarro en el parque o en el banquillo

Voz 1 09:07 bueno yo voy poco al Palau la verdad yo hace tiempo desde que han cambiado la política tampoco me llegó Jones por canales como lo hacen no voy mucho cuando veo un partido como la tele con el Palau y que lo vieja que se va a ser el partido que ya sé por qué había sido muy culé pero yo creo que la gente que lo hacen no ser buen culé vale vale

Voz 1991 09:30 me ha quedado claro me ha quedado clarísimo se con una palabra cómo definiría a Juan Carlos Navarro

Voz 3 09:40 bueno es

Voz 1 09:43 es que no ha quemado un killer también que es un anotador el coge la pelota ve claros si lo ve frases son que un matador en horas ha vuelto muy pasador y ha hecho más cosas en el baloncesto pero él cogió la pelota y el miraba claro para mí es un matadores un killer es como Cristiano Ronaldo porque es un mírala la opereta inmigrada hecho alguna de la pero yo para mí ahora ha cambiado todo lo que era a Navarro ante años durante sus quince primeros años Gaultier desde ACB era un anotador

Voz 1991 10:18 killer me parece una maravillosa de definir la trayectoria de Juan Carlos Navarro eso quiero que ya nos deja ver las intenciones que tenía la pelotita las manos de Juan Carlos el aro entre ceja y ceja cuando es la última vez que ha hablado con él pero no quede Sara ha saqueado

Voz 1 10:38 bueno no coincidimos luego mucho luego es por su por la ellos pagan los jugadores pleno mes últimamente algo llamado no pero tampoco les molesta que ellos van partido otro tiene muchos amigos pero coincidió ahora con Pau Gasol el partido quisieron recalar para Fundación estaba Juan Carlos tuve el placer de hacer una foto con los dos Gasol es Víctor Sada que sólo pedí lo todos se levantaron porque los oyentes de los cuatro bastantes años y me que esa foto la buscaba yo

Voz 1991 11:14 esa foto buena eh sí sí muy buena fotos otros seis ex

Voz 1 11:18 en el pueblo quitar Italia cometiendo estos cuatro eran el baloncesto de de la Base ahí ya no está ninguno son

Voz 1991 11:26 los de el Basque de antes que gustaban el Barcelona no podríamos decir eso es exactamente cree que va a volver ese Barça algún día

Voz 1 11:34 hemos hubiese gustado porque yo creo que en toda España en Cataluña también se está haciendo con el baloncesto a nivel de selecciones se queda muy bien pero yo tengo algún jugador que ha salido a no están los amigos que los ficha cuando eran muy jovencitos Vila eh que que la verdad que que él ya eso fue viendo que el Barcelona muy difícil no sé si alguien al final cambiarán los directivos que dan cuenta porque yo lo he dicho en Radio porque ellos se lo he dicho alguna vez a Sando hasta fuera que se confundían con esto pero parece que lo más interesante es habla con su madre y edificar jugador

Voz 1991 12:11 Joan Montes mil gracias por acercarnos un poco más la figura de Juan Carlos Navarro desde esos orígenes de desde que ya tenía siete ocho años empezó a empezar a a manejar la la mano izquierda y y nada que que mil gracias vale un abrazo muy fuerte vale gracias a vosotros