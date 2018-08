Antoni Daimiel: "Navarro es un jugador en blanco y negro en el siglo XXI"

Voz 1 00:00 seva Juan Carlos Navarro veinte temporadas en ACB en más de mil cien partidos con el Barça que es una auténtica barbaridad una temporada en la NBA diez medalla

Voz 1991 00:13 has con la selección española se va un mito del baloncesto español seis sigues por ahí verdad

Voz 2 00:18 aquí estamos Yago Antoni Daimiel buenas noches muy buenas noches Francisco José Delgado o la Pacojo muy buenas buenas noches a todos

Voz 1991 00:25 Daimiel que supone el adiós de Juan Carlos Navarro

Voz 0200 00:29 buenos la despedida de de dos décadas de de un jugador superior superlativo en uno de los mejores del baloncesto español hoy baloncesto europeo es verdad que lo ha definido muy bien Joan Montes que lo estado escuchando con eso de del instinto del carácter asesino pero un asesino barra disfrutó en es decir él él siempre tenía presente que esto era un juego no irá de los que se divertía jugando no anotaba y bueno pues un jugador ganador eh en muchos ámbitos con muchos equipos con compañeros diferentes eso acredita bala bueno su categoría Inti bueno pues tenemos que ir acostumbrando no hemos vivido despedidas de algunos de estos miembros de de la selección N y como el propio Navarro como Calderón como Felipe ir poco a poco pues Irán despidiéndose también ya de la práctica en activo y tenemos que ir a acostumbrarnos que esta generación bueno pues va a ser inauguró inigualable

Voz 1991 01:33 no nos llevamos una semanita que nos estamos quedando huérfanos Silva Seba luego Fernando Alonso deja la Formula Uno ahora Juan Carlos Navarro veranea en fin que que que que frenen un poquito Pacojó que supone este adiós de Navarro que ha supuesto Navarro para el baloncesto

Voz 0699 01:47 lo primero que lo bueno es que estamos ya sábado y que sólo quedan dos días de esta semana esperemos que ya no se a nadie más porque sino no salvo que el programa

Voz 1991 01:55 los que yo creo que

Voz 0699 01:58 bueno primero escuchando darle a Daimiel fuimos debajo pero por lo que es para mí personalmente lo que para mí ha sido personalmente navarro yo creo que se va a la mafia según de manera diferente de entender el baloncesto y si condensa Mons la calidad en la altura creo que ese va el jugador que más calidad ha tenido por centímetro cuadrado en el baloncesto español de lo que yo ya conocido jugador distinto imaginativo capaz de inventar cosas y capaz de hacer las cosas diferentes de los cien artículos que he leído a lo largo del día porque claro hoy todos los compañeros se han volcado a hacer artículo lógicamente sobre él he leído una cosa que me perdonen creo que ha sido en gigantes pero no no estoy seguro de que Navarro ha sido un carril antes de Carrie pues yo creo que eso lo define es decir un jugador diferente un jugador talentoso jugador con magia un jugador con instinto un jugador que fue es un superdotado pero que sin embargo hacía cosas como tal desde el superdotado para el baloncesto en fin en definitiva alguien que ha marcado una parte muy importante de la historia del baloncesto moderno español y que sin él no podríamos entender lo que ha sido el baloncesto ni de clubes nivel selección en las últimas dos décadas

Voz 1982 03:10 bueno yo yo añadiría que con todo lo que han dicho tanto de miel con Pacojó que era un jugador también inteligente a la hora de buscar sus objetivos en en cada temporada yo recuerdo perfectamente tenía días marcados vamos a llamarle así en rojo en su calendario no sabía en qué partidos tenía que dar el máximo para su equipo yo creo que incluso la selección exactamente lo mismo y él se regulaba no se regulaba en estas cosas quería ser muy siempre que el el físico se lo se lo permitía buena pues él sabía el partido contra el Real Madrid en el partido de la selección yo qué sé recuerdo en Lituania en la fase final que hizo en el Europeo que fue realmente extraordinaria bueno un jugador además inteligente que sabía en todo momento lo que quería ir como podía responder a su país

Voz 1991 04:00 Joan Montes lo ha definido como Killer si tuviese es que definirlo con una palabra Antoni con cuál te quedarías

Voz 0200 04:08 pues es un jugador de blanco y negro en el siglo XXI en esa expresión no porque creo que eh los que más grandes jugadores del baloncesto europeo en los años sesenta setenta ochenta eran así eran puro talento como como Navarro no pero que Navarro haya podido reinar en el siglo XXI cuando dominan otros aspectos en los jugadores pues le da un mayor medir

Voz 1991 04:32 ventas si no está mal vale fenomenal Pacojo

Voz 0699 04:37 pues un unicornio no ahora que está muy de moda algo de ciencia ficción algo diferente de lo que de lo que de lo que hemos visto en el baloncesto un anterior quiero decir el baloncesto es un deporte de altos que está dominado por tipos que machacan y que tiene mucho talento para hacerlo pero Navarro ha inventado cosas diferentes como te decía antes la magia no para mí es eso es una rara avis dentro del baloncesto y además triunfando disfrutando y haciendo disfrutar a la gente con sexo

Voz 1982 05:11 descarado descarado en el buen sentido de la palabra claro

Voz 1991 05:15 he sentido descarado

Voz 3 05:18 porque bueno ya de pequeño en el júnior

Voz 4 05:21 alguna vez lo ha contado también Joan Montes la palabra bomba Navarro

Voz 1982 05:24 eh no viene exactamente de su tiro arqueólogo de la bomba sino que viene de que después de su debut en el Palau Blaugrana frente al Granada en las crónicas de ese día a día después en los periódicos siempre dicen este hecho los una bomba no entonces a partir de ahí lo de la bomba llegaron las bombitas no exacto luego llegaron las bombitas con el tiro ahora creado para superar a sus jugadores a sus compañeros más altos que él para que el balón entrara pero bueno yo creo que es un jugador descarado no descarado

Voz 3 05:54 sí absolutamente mirando siempre siempre no eh nos da pena un poco cómo ha terminado de Navarro en el en

Voz 1991 06:03 el Barça no sé si el Barça no ha terminado de portarse bien si tenía que haber actuado de otra forma no se algunos dicen que les habría gustado no que hubiese hecho Mumbrú es decir una temporada de despedida sabiendo que ya se iba a la siguiente temporada impongo despedirse no de aquellos porque yo creo en Navarro es el típico jugador que allá donde vas común Iniesta le cae bien a todo el mundo es aplaudido no es un tio polémico o no se lleva mal con ninguna afición bueno igual en Madrid un poquito más pero bueno quiero quiero decir que que sintió querido yo creo por el mundo del baloncesto por todos en general nos da un poco pena la forma en la que y miel

Voz 0200 06:40 sí sí es verdad que que han sido un yo diría que sobre todo las dos últimas temporadas un poco embarradas no para lo que es el final de una gran carrera yo creo que influyen muchas cosas por supuesto que la deriva digamos de los últimos años de de lesiones en realidad él no ha podido disfrutar de dos temporadas seguidas de de buena forma física siempre se interrumpía con todos esos problemas en el bíceps femoral sobre todo la pierna derecha en luego también el tipo de contrato éste no de que el año pasado les renuevan por diez años y luego año a año van mirando cuando se retira o no esto también ha imposibilitado no que que supiéramos todos durante la última temporada que era la última de de Navarro y seguramente hubiera habido otras lecturas desde la afición desde la prensa porque he leído algunas entrevistas y escuchado algunas entrevistas a Navarro los últimos meses donde él a mí me llamaba la atención sobre todo que decía que que en estos últimos años el esperaba haber jugado con compañeros que le ganaran títulos a él es decir que hubiera otros líderes que tomarán el testigo suyo no cuando él ya pues tiene treinta y seis treinta y siete treinta y ocho años ya no está en en una buena condición física y eso no ha ocurrido con la gestión de la que avise estaba hablando

Voz 1991 07:54 por eso yo le decía a Joan Montes eso no precisamente que los últimos años parece que se miraba mucho a Juan Carlos cuando habría que mirar a otros no que que Juan Carlos ya llegaba un momento en el que estaba más de un complemento un complemento de lujo que eran otros los que tenía que tirar del carro al fin y al cabo Pacojó a ver yo tengo dos

Voz 0699 08:10 es la primera no me gusta la manera de hacerlo público ni el día ni el modo Ny no sé me parece todo muy frío muy raro quiero decir a mitad del mes de agosto cuando no hay baloncesto Se anuncia que se retira no sé si tengo la impresión de que de que es un poco una retirada de tapadillo y que le han empujado a retirarse porque si fuera así si fuera pactado esto es una cosa que se pudiera haber dicho perfectamente en el final de la pasada temporada con un anuncio grande dentro de una cancha del Palau Blaugrana hay que se despida en activo como como se tienen que despedir una una estrella pues no se hace en el mes de agosto con un comunicado de aplazando la rueda de prensa etcétera etcétera y luego insisto tengo la la impresión de que es un poco un empuje que que le han fichado jugadores alrededor como padece te miran no tiene hueco Juan Carlos la independientemente de que es verdad que que Navarro porque la edad pasa ahí porque físicamente te te va golpeando no estaban en su mejor momento ni ni mucho menos pero desde luego yo no voy a decir que que tenga un hueco preponderante ahora mismo en el baloncesto Juan Carlos Navarro que hubiera podido ser titular del Barça porque eso estoy seguro de que no pero que todo se ha hecho muy mal que todo es muy raro que a mí me suena muy extraño te lo digo y por cierto quiero dar sacaba una cosa es verdad que Navarro es una persona muy querida dentro del baloncesto a mí que me sigue mucha gente en las redes sociales me he encontrado con gente del Real Madrid que me ha dicho para nosotros hace un fastidio pero hay que reconocer que lo lo que ha sido pero es que estaba recordando una cosa esta tarde y es que cuando él alcanzó el récord de Epi con con la selección el partido se jugó en Madrid y a toda la cancha se levantó para aplaudir a Juan Carlos Navarro quiero decir que el baloncesto en esto de de colores entiendo de rivales pero también entiendo de méritos yo creo que esta no es la la manera en la que éste tiene que despedir un mito

Voz 1982 10:06 sí bueno solamente recordar que el te lo decía anteriormente Yago el cuando acaba la temporada y el anuncia o dice dentro del vestuario recuerdo perfectamente que quiere seguir que le gustaría acabar bien yo creo que el problema radica en el año pasado no lo ha contado también Joan Montes es decir cuando el Barcelona firma el contrato de diez años a Juan Carlos Navarro yo creo que ahí es el es el momento también en el que tienen que pactar pues eso no a los Bryan no lo Alex Mumbrú de decir bueno el próximo año pues en todas las las pistas te hagan un homenaje tal cual eso no se hace se aparca y ahora yo entiendo que a pesar de vados lo preguntaremos en la primera rueda de prensa que que podamos entiendo que Pesic el entrenador no lo quiere porque si él quería jugar en el contrato se decía que los dos tenían que estar de acuerdo para que pudiera continuar o no pues entiendo que que ha sido sí entonces ya poco a poco Juan Carlos Navarro se ha ido dando cuenta bueno pues que no lo quieren no le dan ficha en soledad dorsal en este caso y que se vea abocado a jugar a tener una estructura esto en la estructura del del equipo prosigue también creo que que se ha hecho tarde de hecho me consta también con esto acabó llamó que no se ha premiado a más de un directivo es decir bueno va es que el jueves que viene empezamos la pretemporada y nos vamos a encontrar aquí con sesenta periodistas que querían saber si juega o no juega entonces vamos a vamos a menos a dar un comunicado

Voz 1991 11:31 no no Joan Montes otra cosa no pero sobre el Barça ha hablado clarinete con vosotros y acabo salvo la última Daimiel con qué momento te quedas de Juan Carlos Navarro ya sé que es muy difícil son veintiún años entre uno de NBA hay veinte de ACB

Voz 0200 11:47 sí ha tenido grandes momentos con la selección con el Barcelona yo yo creo que ya al quizás el el mejor nivel individual del mejor Navarro tengo la sensación que en que en las eliminatorias ya de de cuartos semifinales y luego la final del Eurobasket de dos mil once y yo creo que Eslovenia a cuartos de final ya hace un partido excelente y luego ese partido contra Macedonia en semifinales la final contra Francia yo creo que hay el estaba en momento de madurez tenía treinta y un años informáticamente estaba muy bien y con una confianza extrema

Voz 1991 12:23 you tube las narrada unas cuantas veces

Voz 0699 12:27 Final Four Euroliga dos mil diez en donde fue el envío de del Fútbol Club Barcelona de la segunda Euroliga del Barça evidentemente lo contaba Daimiel pero así dos mil once fase final de del Eurobasket los últimos tres partidos pero también quedaron los Juegos Olímpicos de Londres dos mil doce yo creo que ese trienio descubra el mejor Navarro es muy difícil como turistas quedarse con con un momento yo creo que esos tres son sus años de apogeo cada año tiene un momento un instante que que recordar y muy bueno

Voz 1982 13:01 no bueno yo con el Barcelona Un partido de esos que no se jugaba

Voz 4 13:06 a nada pero era en en en Navidad en el Palau frente al Real Madrid en ningún seguidor del del Real Madrid donde el el navarro

Voz 1982 13:14 mete XXXIII puntos creo que es un treinta y cinco de valoración y no falla ni un solo tiro es una exhibición realmente extraordinaria de Juan Carlos Navarro por lo que hacen en el Barça también coincidido en el en la fase final del dos mil once en el Zalgiris Arena donde por cierto Pacojó y yo fuimos testigos de esa famosa frase de bossa Malkovich que para mí lo definen la percepción pues a Malkovich creo que Damiá también estaba por ahí dice a un periodista bueno es que navarros muy buen chico te saluda te mete treinta puntos el luego te vuelve a Marc en marcha

Voz 1991 13:52 sí sí sí es un chaval lo que pasa en el campo como rival era muy puñetero las cosas como son cómo tenía que ser en fin no sé si ellos os queda alguno algo que decir de de Navarro

Voz 0699 14:05 pues poca cosa yo creo yo creo que eso es difícil de de ver la hora es decir todos vemos la dimensión de de la retirada pero yo creo que hay una cosa que sí que sí que nos pueden ayudar a entender lo que lo que ha sido Navarro cuando tú de un jugador en vez de buscar una comparación en el pasado se parecía a estas esperando a que en el futuro surja alguien que se parezca a él significa que ese jugador ha sido muy importante y que ha sido algo diferente yo creo que con Navarro encontramos eso si miramos al pasado no hay nadie parecido ya estamos deseando de que haya en el futuro alguien que nos parezca el eso ha sido Juan Carlos Navarro

Voz 1991 14:43 en fin Juan Carlos Navarro ya es pasado joe que duros una decir esto para el baloncesto Se retira lo deja deja un legado fantástico evidentemente ese número once no lo volverá Beastie ningún jugador del del Barça la ser retirada esa camiseta y a partir de ahora pues habrá que disfrutarlo en otras lides veremos a ver qué donde nos encontramos a a Juan Carlos Navarro

Voz 2 15:06 Xavi Saisó Antoni Daimiel Pacojo muchas gracias a los tres un abrazo un abrazo a las todo