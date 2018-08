El Larguero (1ª parte / 17/08/2018): Entrevista con Joan Montes y Sanedrín sobre la retirada de Navarro

Voz 1 00:00 jo

Voz 2 00:08 en la Cadena Ser Larguero Yago de Vega

Voz 1991 00:33 a las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este diecisiete de agosto día en el que ha arrancado la Liga en Primera División con dos encuentros en el que abría la competición en Montilivi no habido goles al final empate a cero entre el Girona y el Real Valladolid tenemos en juego el segundo desde las diez y cuarto en el Benito Villamarín está jugando el Betis contra el Levante Fran ronquido qué tal

Voz 0700 00:59 muy buenas hola qué tal Yago muy buena de momento con

Voz 1991 01:02 sorpresa si trece minutos de las

Voz 0700 01:04 segunda parte y acaba de marcar hace cinco en el ocho de la segunda el segundo el Levante no cualquier gol golazo de adiós que no enmudecido al Villamarín porque hay aquí cuarenta y seis mil almas que a pesar de ver perder al Betis siguen animando a su equipo pero que han levantado la sorpresa de la noche en un estadio que se las prometía muy feliz en el día de hoy después el pedazo de pretemporada que ha hecho el Betis que hoy está viendo caer a su equipo mucho toque mucho dominio de balón un porcentaje al Simon el dominio del Betis pero poca agresividad en el área rival en el área de oye era así que de momento cero dos abrió la cuenta Roger en el XXXVII cerquita ya de descanso ya poco del arranque de la segunda en el ocho estaba Morales ahí para marcarse un slalom llegar ante Pau iba tira el cancerbero bético cero dos lo dicho gana el Levante que no domina pero que tiene mucho más peligro cuando llega sí

Voz 1991 01:55 la verdad es que he tenido más pegada demostrado más pegada que el Betis en este partido ha llegado practicamente en dos ocasiones y ha hecho dos goles de momento se sorpresón en el Benito Villamarín si hay novedades volvemos para mañana otros tres partidos a las diez y cuarto en el Camp Nou debuta el Barcelona lo hace frente al Alavés y hoy ha dado la primera lista de convocados Ernesto Valverde donde están todos los fichajes de esta temporada se han quedado fuera Denis Suárez por lesión por decisión técnica Paco Alcácer que Munir Vermaelen ir Samper a las seis y cuarto en Balaídos Celta de Vigo español y a las ocho y cuarto en el estadio la cerámica Villarreal Real Sociedad además en Segunda división también se han disputado dos partidos en la jornada de hoy en el Carranza le ha ganado el Cádiz uno cero al Almería con tanto de Alex Fernández ir desde las diez bueno debía estar desde las diez en marcha el partido lo que pasa es que por problemas con la iluminación ha empezado un poquito más tarde ha empezado a las diez y cuarto tenemos en juego el partido del Carlos Belmonte entre el Albacete y el Deportivo de la Coruña Juanma Sevilla qué tal muy buenas

Voz 0995 02:54 hola Yago qué tal buenas noches saludos desde el Carlos Belmonte efectivamente estamos en el minuto quince de la segunda parte porque comenzó este partido con catorce minutos de retraso por un apagón ocasionado por una fuerte tormenta que ha caído aquí en Albacete en los minutos previos al inicio de este partido así que minuto quince segunda parte no hay goles en La Mancha Albacete cero Deportivo de La Coruña cero

Voz 1991 03:13 si hubiese novedades también en el Carlos Belmonte volveríamos para contarlas en cuanto al mercado de fichajes lo más destacado en el Villarreal la verdad es que mucha actividad de porque llega a Carlos Bacca procedente del Milán siete millones de euros y Samu Castillejo se va conjunto milanista por veinticinco Además el italiano Roberto Soriano sale cedido una temporada al Torino en el Valencia se han confirmado la salida de Simone Sasa al Torino también con opción de compra obligatoria para el conjunto italiano y en el Lega llegan tres jugadores el defensa Homero que llega cedido el Chelsea el delantero el Nesirky procedente del Málaga a cambio de cinco millones de euros el lateral Nyom que llega procedente del West Brom e inglés en calidad de cedido fuera del fútbol sin lugar a dudas la gran noticia del día la triste noticia del día el adiós de Juan Carlos Navarro el jugador a través de un comunicado ha informado que se retira y que ya no se vestirá de corto esta próxima temporada ya estaba comentando que el Barcelona estaba pensando se dejarle sin ficha para este año al final la situación ha sido insostenible y Juan Carlos Navarro ha decidido que que lo deja se va después de veinte temporadas en la Liga ACB una en la NBA con un palmarés envidiable son treinta hay cinco títulos con el Barcelona con el que ha jugado pues es que en vamos uno sólo decir los Hecansa mil ciento catorce partidos ha jugado con el Barça además también ha conseguido diez medallas con la selección española con la que ha jugado en doscientas cincuenta y tres ocasiones siendo el jugador español con más internacionalidades así que evidentemente en un instante vamos a analizar el alcance de esta noticia y hablamos de la figura de Juan Carlos Navarro las once treinta y cinco contado todo empezamos

Voz 1991 05:55 test de volver al Benito Villamarín con ese Betis cero Levante dos hablamos del Real Madrid Mario Torrejón qué tal muy buenas seguimos a vueltas con que si el Real Madrid va a reforzar o no la plantilla antes del XXXI agosto puede pasar de todo porque es el Real Madrid y ya se sabe que se pueda hacer una operación de un día para otro pero a día de hoy favorito un nombre encima de la mesa por el que se esté trabajando ninguno

Voz 1501 06:23 bueno es que soy muy ha contado ya no está convencido de que no tiene mejor plantilla jugador

Voz 1991 06:31 pero vamos a intentar mejorar esta comunicación porque aquí lo importante es que se entre los oyentes de de la información que contamos del del Real Madrid que como decimos estos días tiene parado el mercado de fichajes en parece que no ha cambiado mucho la situación a pesar de haber perdido esa Supercopa de Europa frente al Atlético de Madrid y que a día de hoy todavía quedan muchos días de mercado de fichajes a día de hoy la intención del Real Madrid momento no es fichar a nadie venimos comentando durante todos estos días que no va a tirar la casa por la ventana que no se va a dejar ciento veinte millones de euros en en un parche y que en el caso de que llegase un jugador sería un jugador de futuro no un jugador para tapar una carencia o una posible carencia en esta pretemporada en este arranque de de la temporada con lo cual o se presenta algo que convenza mucho al Real Madrid o de momento no va a hacer ningún tipo de fichajes lo que pasa que es lo que os digo esto es el Real Madrid y hasta última hora puede pasar cualquier cosa de momento no han prosperado las las negociaciones o mejor dicho no han prosperado y el hecho de que haya puesto un nombre encima de la mesa ya de convencido a la Casa Blanca lo que decíamos Mario de momento no hay objetivo fijado ningún jugador

sí esa Yago trece no está realmente firme en la decisión de no fichar absolutamente nada de lo reforzarse en este mercado de verano es sencillamente porque no hay nada en el horizonte de lo que está en venta o de lo que podría estar en venta que porque entre el Real Madrid es decir del Real Madrid no va a gastarse un dineral que jugadores que tiene a su entonces los tía ay el Madrid creo que tiene una gran plantilla mermada con la baja que sienten no pero no creo que haya nada en el horizonte toda vez que animar no lo eh pues evidentemente estoy ningún jugador que que le tiene al precio que pueden porque la gente se lo pues pero pensaron que lo que Agassi por ejemplo porque no conoce Lewandowski unos jugadores con la experiencia que tienen implica está demostrado es bueno porque el país han Jermaine o del que se a ciento cincuenta a ciento setenta es que para no jugadores que esa edad evidentemente está fuera del mercado que el Madrid no está dispuesto a aceptar así que ahora la mesa esta tarde eh ha corrido como la pólvora el rumor y vender a Edison al al Real Madrid o que no es cierto en tu puta porque todo está interesado aunque sí es verdad que el presidente ha estado en Madrid que hasta los mucho pues siempre es de primera línea Europa pero como dije siempre de la presentación pero nacidos Florentino Pérez sino que ha sido pero con una habitual estás uniones esferas europeas ex vicepresidente económico del Real Madrid estado evidentemente rodeado de todos nosotros sí pero en ningún momento saludo de de hacer negocio con nadie no hábito el nombre de traspasos en ningún caso fíjate tiene otra desde los rumores que todo el verano el día de ayer este Madrid Lopetegui en Rodrigo jugador el Barça ese que incluso podría llegar hasta dar los puso define lo impidió

sí señores al Real Madrid no le ha gustado esa decisión unilateral de Javier Tebas el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de la Liga en no no no le ha gustado el hecho de que haya tomado la decisión de que se van a jugar partidos en Estados Unidos y que los favoritos para que se desplacen allí sean él el Madrid el Barcelona Real Madrid no le gusta ni que no les hayan consultado ni que se haya tomado esta decisión sin decirles nada y que además están completamente contrarios a jugar partidos fuera del territorio nacional como estaba sugiriendo el presidente de la Liga el señor Javier Tebas así que contada la noticia ya pido disculpas por el sonido pero pero bueno más o menos que yo creo que ha quedado que ha quedado contado como decía está en juego en el Benito Villamarín el partido entre el Betis y el Levante veo que que vio que el Betis lo intenta pero cada contra el Levante es peligrosísima

Voz 0700 10:46 sí sí sí llega con mucha más profundidad que el Betis baja agresividad en el área hiló ha intentado incluso Setién haciendo dos cambios casi de una tacada uno detrás de otro porque ha introducido en el campo a Sanabria más pólvora en ataque junto a Loren en lugar de Woody Buzz ya debutado Inui con el Betis sea retirado Willian ojalá contra del Betis será dejó atrás Floren nuevamente arranca con el balón en su poder el Levante que se mete en campo bético es el que llega con más peligro sin duda alguna aunque el dominio sigue siendo del Betis que no encuentra la forma de abrir la lata

Voz 1991 11:20 quedan veintiún minutos más el descuento como está el público Rocky porque me consta que había muchísima ilusión con el Betis esta temporada que para mí ha confección ha sido de los equipos que mejor ha fichado este verano

Voz 0700 11:30 si hoy estaba escuchando a los analistas de Hora veinticinco con gallego y todos tanto Romero como incluso Kiko Narváez coincidía en que el Betis es un equipo a tener muy en cuenta eh para para grandes empresas esta temporada la gente del Betis piensa lo mismo hay un auténtico plan millón sea subido sea elevado el nivel ya el año pasado era buena eh pues aún así hoy no ha podido empezar con buen pie en el campeonato pero el público se lo está perdonando todo su equipo porque ve que juega que toca hay que toca aunque quizá ya te digo les falte agresividad en el área rival cuarenta y seis mil bético los que han respondido a la llamada de su equipo en este debut liguero ya ayer había quince mil en un entrenamiento que esto no es habitual en ningún campo de España o en ninguna ciudad deportiva pero ayer entrenamiento a puerta abierta aquí en el estadio y quince mil béticos lo vuelve a Intel dar el Betis disparo muy lejano se apodera de la bola Roger nueva ocasión para el Betis en este caso algo más peligro que las anteriores en esta segunda mitad quizás de las más destacadas pero no suficiente todavía como para meterse en el partido ya te digo que el público está respondiendo con cariño hacia su equipo

Voz 1991 12:36 eh hay novedad en el Carlos Belmonte en Segunda División abarcado

Voz 0995 12:40 el Depor Juanma Doll si efectivamente gol del Deportivo de la Coruña balón que pegó primero en el poste y finalmente Ed

Voz 7 12:48 Duarte a bocajarro bate a tome un Nadal ya adelanta al cuadro gallego en La Mancha minuto setenta de partido en el Carlos Belmonte a Albacete cero Deportivo de La Coruña uno

Voz 1991 12:59 delante al Deportivo de la Coruña que evidentemente es claro aspirante a lograr el ascenso esta temporada Benjamín Zarandona qué tal muy buenas noches ya no estaba en los planes iniciales el empezar la temporada así con esta derrota de momento en casa con el Levante

Voz 1501 13:15 la verdad que no yo creo que la expectación que hubo ayer el entrenamiento los fichajes nuevos todos los espectadores que han acudido al Villamarín y yo creo que no estaba en la esquina de nadie pre partido partido difícil y es que la continuidad del Levante está sino al trabajo la temporada pasada fue muy bueno no con con ese entrenador es que bueno partido y ha defendido mucho es cierto que el Betis está jugando mejor está llegando pero al final el importante Ségol levanté yo creo que está definiendo muy bien muy bien para mí hay un jugador que es que es fundamental que Morales que es un futbolista extraordinario que ya le conocemos desde el año pasado esas convenciones esa calidad esa definición y a día de hoy habrá que al Betis no se puede decir absolutamente nada porque está jugando bien está llegando está tocando pero pero no el gol

Voz 1991 14:06 pues Benji cuando acabe el partido volvemos y charlamos otro rato vale

Voz 1501 14:09 la fenomenal para

Voz 1991 14:11 han disputando este Betis cero Levante dos en primera división y este Albacete cero Deportivo de La Coruña uno en segunda la otra noticia del día es sin lugar a dudas el adiós de Juan Carlos Navarro Xavi Saisó qué tal muy buenas

Voz 1982 14:24 hola buenas noches yo creo que ya un poquito

Voz 1991 14:26 tirado por todos no por cómo se estaba desarrollando todas las última los últimos meses diría

Voz 1982 14:31 sí efectivamente hay que recordar que

Voz 8 14:34 cuando acabó la pasada temporada Navarro cuando

Voz 1982 14:37 y Baskonia eliminó al Barcelona dijo que él quería acabar de otra manera no era la última declaración que hacía pero a lo largo del verano dices bien poco a poco se ha sabido que entiendo yo que Pesic no contaba con él luego los informes que ha habido de la cúpula la deportiva Ivano pues eso poco a poco ha ido habla dando la la situación con los contactos de las reuniones que ha habido importando al final pues ha tomado esta decisión una decisión que llega eh yo creo bastante tarde porque sólo quedan seis días para que empiece la pretemporada bueno pues aparte de que Navarro no podrá despedirse de de las canchas de de los pabellones y demás pues bueno prácticamente ha sido justo una semana antes de que de que empiece el equipo de hecho a a entrenarse al final no sabemos Yago qué es lo que va a pasar con Navarro que va a estar va a estar integrado en la en la estructura del equipo va a haber una rueda de prensa en dos semanas tres cuando la gente vuelva de vacaciones aproximadamente bueno y a partir de ahí sabremos ya más detalles de ese adiós de Juan Carlos Navarro

Voz 1991 15:38 y has podido pulsar el ambiente entre gente del mundo del baloncesto y que te han dicho

Voz 8 15:44 bueno te puedes imaginar no cuando llega

Voz 1982 15:47 no ha sabido la noticia desde todo el mundo han llegado mensajes en las redes sociales en todos lados sigue habiendo en este momento Trending Topic bueno nosotros hemos buscado tres internacionales del Barcelona Andrés Jiménez Rus Yeste Grimau para un poco conocer qué opinan sus excompañeros de Navarro esto es lo que nos han dicho

Voz 6 16:06 he graciosamente contamos con menos a jugadores emblemáticos

Voz 9 16:11 pero bueno dado la situación pues bueno recordar

Voz 1959 16:17 pues bueno pues eh efectivamente eso que ha sido un jugador que por descontado ha marcado una época

Voz 10 16:22 tiene una toda la vida pues ha sido igual a un talento puro

Voz 1501 16:26 Mista que le ha hecho historia

Voz 11 16:28 la historia

Voz 10 16:31 una duda desde que desde que llegó pues pues los giros mortales tenemos procesos adaptación vienes desde que llegó al primer equipo pues era como si como si hubiera estado aquí todavía

Voz 1959 16:41 la feliz para ver personalmente compra

Voz 6 16:43 con un triste como

Voz 1959 16:46 espectador por no seguir no poder seguir disfrutando del manos de nuestros días duros con una sonrisa cuando hablamos de él porque todo lo que ha hecho disfrutar a los aficionados el del Barça como los aficionados de la mano de la selección española no con todo lo que han conseguido esta generación

Voz 1991 17:04 para hablar de la figura de Juan Carlos Navarro charlamos yo creo que una de las personas que mejor conoce que que le conoce como como jugador ya le vio jugar cuando tan sólo tenía siete ocho años y luego le hizo debutar en el Barça con diecisiete Joan Montes qué tal buenas noches hola buenas noches como se ha enterado de la noticia del adiós de Juan Carlos

Voz 6 17:21 bueno pues vosotros por la prensa germana ha llamado mucha gente ya han enterado porque había cobrado diario deportivo que como coma uno sabía nada de todo a través de la prensa radiofónica y que le parece

Voz 1991 17:35 sorprende esta noticia yo creo que ya tal y como se había dado últimamente la la cosa mucha sorpresa tampoco no

Voz 6 17:42 sí bueno la verdad que sorpresas no más que nada porque ya estaban dando muchas largas que fichaba muchos jugadores en ningún momento se decía que había una ficha para Navarro con lo cual no me sorprendido pero me sabe mal

Voz 1991 17:56 desde cuándo conoce a Juan Carlos Navarro

Voz 6 17:59 pero conozco desde que tiene de él tenía ocho nueve años porque yo entrenaba su hermano la hablaba alguna vez por él

Voz 12 18:05 el el jugaban un equipo de mire vasco

Voz 6 18:07 si su padre Montes los diez once yo decía pero no lo diferentes estilos con la izquierda y casualidades de la vida al cabo de este sueño infantil puede haber el Barcelona se juega él y entonces él me bien acaba el partido tiene directo dictó la Montes Figo usted me acuerdo que hice sí sí Griffith tiro con la izquierda yo defiendo Don Quijote tenía nueve años lo que me más directamente a los catorce quince años estuve con él hasta los veintiséis en diferentes facetas muy diferentes etapas alcohol

Voz 1991 18:43 cómo era Juan Carlos Navarro con esos ocho nueve años ya se le veía que era muy jovencito no pero ya se veía desparpajo en la en la cancha

Voz 6 18:51 bueno la verdad que detenía mucho cogía un balón y estaba tirando todo el día no paraba de de tirar al menos cuando yo lo vi que estaba absorba no eran las ocho La mañana que su hermano estaba cambiando y otros jugadores Isabel ya estaba cogiendo una pelota tiradas luego cuando ya lo ubican encadenó tres infantil a tirar y tal y luego ya veremos que siempre aunque jugamos en el entorno a ser útil con siete triples seguidos metieron unos siete que el último el último ocho metros menos público Un padre tuvo que decir a la guía como diciendo ya ha pasado y lo metió con lo cual pues bueno que una Nebreda que que que recuerdo con los boxeo

Voz 1991 19:34 el Le conocía perfectamente ya con diecisiete años le le hizo debutar en el en el Barça lo tenía claro no

Voz 6 19:42 bueno yo lo tenía claro y también allí si era un entrenador que venido de unos principios de de creencias ayudar en este caso la cantera de jugadores hechos en la base y yo intentaba ayudar será uno de era uno de ellos no y bueno hay filosofías de entrenadores yo una unos conceptos de mi filosofía es que a los jugadores realicen un bastante del bar del baloncesto nuestro no entonces yo a él lo veía un buen jugador tenía dos bases que no estaba mal en el serial pero como los conocía a todos yo llevo momento que empezó a entrenar Navarro porque el Barça competición aquel momento importantes llega un momento que ya lo hizo debutar en caliente ante importantes aquella temporada

Voz 1991 20:31 sí porque además no fue sólo debutar con diecisiete años de eso de ir entrando poco a poco un par de minutos sino que jugó minutos importantes ya con peso casi desde el principio eh

Voz 6 20:41 bueno él él también es cierto que hasta el momento ni Rafa que fresas exiliado Djordjevic no estaba también lo somos muy fino entonces John Lady minuto este titular en Málaga recuerdo el pabellón que no sí bueno recuerdo porque le pegaron para mí personal que no sólo aplicar también en la Copa del Rey el jugó a todo casi todo el primer cuarto el defensor era tarde Joventut robot en esos cuatro balones tuvimos siempre ah bueno alguna han personal pero claro cuando sacas un joven tampoco ayudó a veces el arbitraje entonces recuerdo que aquellas situaciones sobre todo

Voz 1991 21:25 qué es lo que más destacaría del juego de de de Navarro lo digo porque cuando hablas con los especialistas dice no no es el más rápido no es el más alto nos es más fuerte pero es que tiene un talento natural

Voz 6 21:36 bueno rápido es mucho eh sería recuerdo también una anécdota de un entrenador que estuvo de Barcelona que fue jugador Steve Trumbo que había estado en Estados Unidos debe hacerse cuando Esquerra os el blanco más rápido que ver si él era capaz de ser rápido el hacía acciones que parecían lentas pero al cabo muy rápido yo para mí era porque llevamos un killer un matador el cogía como lo deja ese es el tiraba y el metía lo tenía claro

Voz 1991 22:07 no hay sobretodo yo creo que el lo que más le caracterizaba es que como lo dejas es medio metro era rapidísimo Armando el el tira y además y además con una precisión tremenda eh

Voz 6 22:16 exacto estoy totalmente de acuerdo y ahora esto ya no se hecho una cosa que dice cómo lo ha podido sacar porque como mundo lo sabía lo que decía ha tenido más rápido y tal pero tenía puntería cogió la pelota aquel momento descargar cargaba y descargaba

Voz 13 22:33 sí sí sí sí sí eso es lo que hay en la

Voz 1991 22:36 herencia Arteta Mendel del resto son veinte temporadas en ACB más otra que estuvo en la en la NBA yo no sé si tú cuando lo lo conociste más joven y luego lo hiciste debutar ya con diecisiete años si pensabas que iba a tener una carrera de este tipo

Voz 6 22:53 no en absoluto haber ocultado que yo no estaba contento que sol tampoco ofreció el que en su momento podría llegar lejos la verdad que me alegra mucho lo que sí te digo que es una cosa que no sale nadie lo comunico ahora que recuerdo cuando el Barcelona estaba con Ivanovic no cesaron de pensar también Xavi que lo querían pasar conmigo se reunieron como hombre de club para el momento en el izquierda oye mira en tu Chaves de baloncesto turca días digo mira yo ficharía a Navarro que dice pero ya me entrar digo yo creo que venir porque la NBA está jugando pero él quiere venir y prioritario el Marc Gasol invicto invictos actuado con lo cual tiene desde la base ponerse desde bingos hoy en sentimental

Voz 1991 23:39 así pudieron traer a dos de los barrios

Voz 6 23:42 sólo al final se fue a los Memphis pero dije prioritario Navarro y realmente creo que fue un acierto porque la siempre Roca falso

Voz 1991 23:51 con qué momento se queda de la trayectoria de Juan Carlos Navarro

Voz 14 23:56 qué momentos que

Voz 6 23:57 hay muchos yo el Mundial disfruté mucho con todas la selección eh luego bueno generaciones de generación se se selección antes de esto pero que vamos a nivel de club pues bueno cuando quedamos la primera Copa de Europa el jugando minutos importantes y aparte jugaba Si bueno también me quedo un poco el primero de la segunda el venía de EEUU y de Pete Mickael creo que un jugador importante y con Ricky Rubio porque me quedo con muchos momentos lo con uno solo

Voz 1991 24:28 se le ha dado a Juan Carlos Navarro la la salida que merecía en el Barça

Voz 6 24:32 yo creo que no yo hace tiempo que la sección nos hacen bien las cosas y aparte arriba de los delictivos no parece que lleve el caso de Navarra no se tenía que haber hecho de otra manera creo yo yo creo que sí al año pasado se renovó tenían que haberse abonado el tipo de renovación que hacían y cómo lo eh porque esto es decir buena suerte hacemos la foto todo claro porque la arregla tú tienes que apartar un poco más cosas que Navarro bien pero también tienes que a pactar el momento dárselo a él o si realmente es sumamente dedicarnos cuentas mucho poder

Voz 1991 25:09 da un poco la sensación incluso que en las últimas temporadas cuando no le ha ido bien al Barça que es que no no es que le ha ido muy bien en los últimos años como que se miraba mucho a a Juan Carlos no que es el cargaba mucho responsabilidades cuando a lo mejor probablemente no tenía tanta no como se le sale culpaba

Voz 6 25:26 yo creo que me repito yo creo que se han hecho muy mal las cosas de allá Juan Carlos era culpable se han fichado muchos extranjeros es difícil estar ahí hay cada cada año vez seis caras nuevas y de otras zonas en la culpa yo creo que no creo que se ha cambiado la política que algún día lo mejor triunfará de esta manera fichando siempre gente de fuera malo sin de momento no triunfa pero antes antes de Navarro vieron muchos jugadores la primera Copa de Europa eso cuatro jugadores de la base Auvers tres en los típicos lo digo en la fuente Roberto Dueñas que él se ha dicho a los diecisiete años de aparte pues había otros jugadores César Bravo que ha pillado a dos jugadores más Nacho Martín cara a por hacer pues yo digo que la política el cambio y Navarro yo creo que en ese sentido la repercutido mucho

Voz 1991 26:20 se imaginaba ya ir al Palau no verá Juan Carlos Navarro en el parque o en el banquillo

Voz 6 26:25 bueno yo voy poco al lado la verdad yo hace tiempo desde que han cambiado la política tampoco me llegó ellos por tales como lo hacen no voy mucho cuando veo un partido me la tele con el Palau y que lo vieja que lo está haciendo para va a ser el partido de que había sido muy culé pero yo creo que que a la gente que lo hacen no ser muy culé vale vale me ha quedado claro que ha quedado claro donde ha quedado clarísimos

Voz 1991 26:53 con una palabra cómo definiría a Juan Carlos Navarro

Voz 14 26:58 bueno

Voz 6 27:00 es es es que una ha quemado un killer también que es un anotador del coge la pelota si son que un matador y ahora se ha vuelto muy pasador el baloncesto pero él cogió la pelota y el mira avalaron para mí es un matador es un killer es como Cristiano Ronaldo porque es un mira la pelota y mirada de hecho alguna vez la pasan pero no para mí ahora ha cambiado era lo que era a Navarro de años durante sus quince primeros años Gaultier ACB era un anotador

Voz 1991 27:37 killer me parece una maravillosa de definir la trayectoria de Juan Carlos Navarro eso quiero que ya nos deja ver las intenciones que tenía la pelotita a las manos de Juan Carlos el aro entre ceja y ceja cuando es la última vez que ha hablado con él no quede Sara saqueado

Voz 6 27:56 bueno yo coincidimos mucho luego es pues la ellos están los jugadores pleno mes últimamente sólo llamado no pero tampoco les molesta porque ellos van partido otro tiene muchos amigos pero coincidió ahora con Pau Gasol el partido quisieron para recalar para Fundación estaba Juan Carlos tuve el placer de hacer una foto con los dos Gasol es Víctor Sada que sólo pedí lo todo se levantaron porque los oyentes de los cuatro bastantes años me que esa foto la buscaba yo

Voz 1991 28:32 esa foto buena eh sí sí muy buena fotos seis es hubiera como poco

Voz 6 28:37 doble quitar Italia cometiendo estos cuatro eran el baloncesto de la base ya no está ninguno esas son

Voz 1991 28:44 los de el Basque de antes que gustaban el Barcelona no podríamos decir eso exacto exactamente cree que va a volver ese Barça algún día

Voz 6 28:52 me hubiese gustado porque yo creo que en toda España en Cataluña también se está haciendo con el baloncesto a nivel de selecciones se queda muy bien pero yo tengo algún jugador que ha salido a no están los amigos que lo ficha cuando era muy jovencitos Vila eh que que la verdad que que él ya se fue viendo que el futuro del Barcelona muy difícil si no sé si alguien al final cambiarán los directivos serán cuenta porque yo lo he dicho en Radio porque a ellos se lo he dicho alguna vez a Sando hasta fuera de que se competía con esto pero parece que lo más interesante es hablar con la humareda edificar jugador

Voz 1991 29:29 Joan Montes mil gracias por acercarnos un poco más la figura de Juan Carlos Navarro desde esos orígenes de desde que ya tenía siete ocho años empezó a empezar a a manejar la la mano izquierda y nada que que mil gracia

Voz 6 29:42 vale un abrazo muy fuerte vale que no a vosotros gracias

Voz 1991 31:56 con El Larguero con Yago de Vega doce y dos minutos tenemos dos partidos en juego uno en Primera hay otro en Segunda en Segunda hay novedades Juanma Sevilla porque ha empatado el Albacete ojo que está chupando eh

Voz 0995 32:09 sí porque está al Deportivo con un jugador menos así lo expulsado Krohn Dehli en esa jugada de penalti empatado Reitman a para el Albacete Yago ha dado cuatro minutos de descuento el Dépor con un hombre menos el Albacete con el empuje de su hinchada buscando el tanto de la victoria

Voz 1991 32:21 mi todo sea dicho Juanma el penalti me parece penalti hay que recordar que en Segunda División inexplicablemente no Aibar pero en este caso ha acertado el árbitro por lo menos desde mi punto de de vista luego Zulia a Coeli a Krohn y le van a tener que dar un tirón de orejas pero fuerte porque en la primera jornada de Liga que te echen por piar desde luego ya somos mayorcitos

Voz 0995 32:40 dejando al Depor con diez y que estaba sufriendo ahora hay mucho el conjunto gallego y en Albacete Yago se lo está creyendo ya estos últimos minutos de partido

Voz 1991 32:47 va a insistir en mucho el equipo de Ramis para conseguir la primera victoria de la temporada el que también está insistiendo es el Betis de Chacho un paradón Oller pero no no consiga acortar distancias eh a

Voz 0700 32:58 claro de Inui que será juzgado a larga distancia colocaba la pelota en el palo izquierdo de Oller a media altura y ahí estaba ayer para responder con un auténtico paradón en la que ahora sí es la ocasión más clara del Betis que efectivamente no consigue ya con meterse en el partido se han añadido cinco minutos se han consumido uno

Voz 1991 33:16 vendí a los mejores minutos del Betis curiosamente al final luchando ahora bastantes igual está mereciendo el gol pero ya igual llega un poco tarde no

Voz 0282 33:25 sin tarde de yo creo que no hay un jugador que la muchísimo de él que es un grandísimo futbolista que ha venido muy bien lo que pasa que yo he tiene que ir cogiendo puntos la forma pero las pocas acciones que ha tenido el Betis ahora mismo así de un mi yo creo que ha sido de calidad tiró voy Ollero y está la verdad que bastante

Voz 1991 33:43 ha tenido otra de cabeza aunque el Betis eh

Voz 0700 33:46 sí sí tampoco Loret lo intentaba ahí Sanabria acaba también un remate al final saca de puerta la pole movimiento el Levante el balón dividido el Levante se está dedicando ya sí puede no jugar al fútbol en lo que queda bella cómo se va a llevar el botín completo y por tanto el cero dos parece casi definitivo porque el Betis aunque lo intenta ya se va diluyendo el partido y poco a poco nos estábamos metiendo en el penúltimo minuto de este descuento de cinco que ha dado el árbitro Iglesias Villanueva lo intenta otra vez a través de Firpo va a cruzar ahí Junior la línea divisoria les persigue moral es que partidazos será marcados por arriba y ahora falta y tarjeta falta y tarjeta para el alma de Elche Levante que ha frenado un ataque del Betis rebasada la divisoria entraba por la izquierda el dominicano júnior va a votar el Betis una falta que va a colgar en el área del Levante

Voz 1991 34:43 partido de Morales ha sido evidentemente el mejor del partido de largo

Voz 0282 34:47 yo creo que Morales si no se levante porque habrá tenido seguramente pero si no se delante porque porque no ha querido porque es un futbolista para mí evidentemente respetando al Levante purista de un equipo un poquito más arriba no es un jugador muy sacrificado qué tal parte que tiene desborde Times zancada y luego tiene esa calidad que al final bueno el gol que ha metido es de auténtico crack prácticamente

Voz 1991 35:14 aquí que hay iba otra vez este Avis

Voz 1623 35:17 no mi nuevamente a la jugada muy parecida a la del gol conseguido por Morales otra vez Morales buscando el tercero para donde Pau pulmones Stiglitz de pelota en ese manchas vaya

Voz 0700 35:30 muelle que tiene

Voz 1623 35:32 cómo ha llegado como si nada y fresco para disparar incluso ahora ya se agacha para respirar busca aliento busca oxígeno iba a votar de esquina el Levante nueva ocasión para el equipo de Paco López

Voz 1991 35:44 barbaridad la carrera que ha pegado Morales en el noveno Day tres han sido unos cincuenta sesenta metros y es que ya en el gol que estaba comentando ahora vendí es una bola que recupera de cabeza en campo propio recorre setenta y siete metros él solo con la pelota al final de un pelín de suerte en un rebote pero el último regate vendiese maravilloso y la definición en el exterior una pasada

Voz 0282 36:06 sí porque además es lo que dices tú despeja Bartra el continuo con la carrera pero es que luego en el recorte se porque a mejor el exterior eso es un jugador de de de mucha calidad y lo tiene no si recuerdas el el la temporada pasada en San Mamés

Voz 1991 36:25 Pilar

Voz 12 36:26 cosa

Voz 0282 36:30 vete golazos y creo que al final le también quedado muy poco tiempo es decir gordo pero que es un jugador extraordinario Morales Satty zancada tiene trabajo de defensa no sé es un futbolista para mí muy superior a al equipo de

Voz 1623 36:46 cero de Morales Rafael a la contra por arrea pases en Levante y sobre la marcha sobre la marcha Morales en el pase de Rafael a la contra hace el tercero provoca incluso silbidos en gran parte del público verdiblanco y a plan esos en quienes reconocen la labor de este moral es el mejor del partido sin duda alguna que ha sido el gran artífice de la victoria de este Levante de Paco López cero tres cuando empiezan ya desfilar en el Villamarín queda un minutito Se ha congelado el santuario

Voz 0700 37:19 los béticos esto en las crónicas de las su son

Voz 1991 37:22 tropicales de vamos de libro a Morales ha hecho lo que ha querido cuando ha querido y como ha querido defendiendo provocando una falta que le le ha conllevado una cartulina amarilla cortando una contra sabiendo leer el partido ha hecho dos goles ha hecho lo que le ha dado la gana ahora volvemos al Villamarín porque está ya con el tiempo cumplido pero en el Carlos Belmonte acabó el partido Juanma

Voz 0995 37:44 sí tablas en el marcador bonito partido de fútbol sobre todo la segunda parte y en el segundo tiempo llegaron los dos tantos del partido os adelantaba al Deportivo con un gol de Duarte irradian Ana de penalti en la recta final del choque puso el empate definitivo a un gol esta a este partido que ha comenzado con algo más de diez minutos de retraso por ese apagón tras una fuerte tormenta así que final en el Carlos Belmonte Albacete uno Deportivo de La Coruña uno

Voz 1991 38:06 reparto de puntos entre el Albacete y el de porque está llamado esta temporada o debería estar peleando por el ascenso a Primera División y hay final también gracias Juan Maya hay final también en el Villamarín

Voz 0700 38:15 aunque bueno pues así suena así suena el Benito Villamarín para despedir a su equipo después de este decepcionante debut sobre todo por el marcador muy especialmente por una segunda parte en la que ha entregado ya del todo el partido ha tirado la toalla el Betis después de una primera de dominio donde el Levante ha sabido buscarles en todo momento el peligro las vueltas y tener más agresividad que el Betis de cara al marco de Pau López cero tres partidazo de Morales terminó el encuentro en el Villamarín decepcionante debut para los béticos cuarenta y seis mil béticos hoy aquí que se marchan cariacontecido con la derrota de su equipo en el arranque de Liga vendió Biden

Voz 1991 38:54 dementes un jarro de agua fría para la afición del Betis que empezaba esta temporada ilusionada además con con la competición europea con una plantilla yo creo muy compensada ha fichado muy bien el Betis vale que es una decepción vale que la imagen del primer partido no ha sido de todo bueno

Voz 13 39:09 pero me esto acaba de empezar tampoco nos pongamos nerviosos ya seamos catastrofistas no hombre

Voz 0282 39:15 yo creo que que tienen razón a partir de Liga el Betis hoy ha jugó muy bien porque ha jugado muy bien lo que pasa que no ha hija luego las ocasiones que ha tenido no ha tenido muchas pero lo que está claro que el Levante para mí ha estado en defensa muy bien yo un trabajo y que el año pasado con Paco ido o el que marca la diferencia lo hemos tablón de Morales ha marcado goles ha podido marcar un hat trick no pasa absolutamente nada plantilla este año se ha hecho muy bien compensada han doblado los puestos porque es un año muy bonito muy complicado además jugar tres competiciones y otra vez necesita muchos jugadores y yo creo que el partido pues tampoco estará más para mí el Betis o bien como siempre lo que ocurre que no ha metido un apetitoso ejerció

Voz 1991 40:03 cálida tranquilidad en el Benito Villamarín que esto es muy largo y acaba de empezar gracias vendió un abrazo un abrazo y aunque el emplazó a cuando podamos hablar con alguno de los protagonistas hasta ahora aunque las doce y diez minutos seguimos analizando el adiós de Juan Carlos Navarro porque están por ahí bueno sigue Xavi Saisó unimos a esta charla Antoni Daimiel ya Pacojo

Voz 1991 40:59 Juan Carlos Navarro veinte temporadas en ACB en más de mil cien partidos con el Barça que es una auténtica barbaridad una temporada en la NBA diez medallas con la selección española se va un mito del baloncesto español lo sigues por ahí verdad

Voz 13 41:13 aquí estamos llego Antoni Daimiel buenas noches las muy buenas noches Francisco José Delgado hola Pacojo muy buenas buenas noches a todos

Voz 1991 41:20 de miel que supone el adiós de Juan Carlos Navarro

Voz 0200 41:23 buenos la despedida de de dos décadas de de un jugador superior superlativo en uno de los mejores del baloncesto español y hoy baloncesto europeo es verdad que lo ha definido muy bien Joan Montes que lo estado escuchando con eso de del instinto del carácter asesino pero un asesino barra disfrutó en es decir él él siempre tenía presente que esto era un juego no irá de los que se divertía jugando no se le notaba y bueno pues un jugador ganador eh muchos ámbitos con muchos equipos con compañeros diferentes eso acredita bala bueno su categoría Inti bueno pues tenemos que ir acostumbrando no hemos vivido despedidas de algunos de estos miembros de de la selección N como el propio Navarro como Calderón como Felipe ir poco a poco pues Irán despidiéndose también ya de la práctica en activo y tenemos que ir acostumbrando a que esta generación bueno pues va a ser inauguró inigualable

Voz 1991 42:28 no nos llevamos una semanita que nos estamos quedando huérfanos Silva Seba luego Fernando Alonso deja la Formula Uno ahora Juan Carlos Navarro madre mía en fin que que que que frena en un poquito Pacojó que supone este adiós de Navarro que ha supuesto Navarro para el baloncesto

Voz 0699 42:41 lo primero que lo bueno es que estamos ya sábado y que sólo quedando esta semana estaremos que ya no se retire nadie más porque si no el lunes sean no sabemos con qué van a hacer el programa

Voz 1991 42:49 vamos que yo creo que

Voz 0699 42:53 bueno primero escuchando da a Daimiel fuimos debajo pero por tratar de aportar lo que es para mí personalmente lo que para mí ha sido personalmente navarro yo creo que se va a la magia según una manera diferente de entender el baloncesto si comenzamos la calidad en la altura creo que ese va el jugador que más calidad ha tenido por centímetro cuadrado en el baloncesto español de lo que yo ya conocido un jugador distinto imaginativo capaz de inventar cosas y capaz de hacer las cosas diferentes de los cien artículos que leído a lo largo del día porque claro hoy todos los compañeros se han volcado a hacer artículo lógicamente sobre él él y de una cosa que me perdonen creo que han sido gigantes pero no estoy seguro de que Navarro ha sido un Carrie antes de Carrie ah pues yo creo que eso lo define es decir un jugador diferente un jugador talentoso jugador con magia un jugador con instinto un jugador que es un superdotado pero que sin embargo hacía cosas como tal desde el superdotado para el baloncesto en fin en definitiva alguien que ha marcado una parte muy importante de la historia del baloncesto moderno español y que sin él no podríamos entender lo que ha sido el baloncesto en clubes de una selección en las últimas dos décadas

Voz 1991 44:03 eso

Voz 1982 44:05 bueno yo yo añadiría que con todo lo que han dicho tanto de miel con Pacojó que era un jugador también inteligente a la hora de buscar sus objetivos en en cada temporada yo recuerdo perfectamente tenía días marcados vamos a llamarle así en rojo en su calendario no sabía en qué partidos tenía que dar el máximo para su equipo yo creo que incluso la selección exactamente lo mismo y él se regulaba no se regulaba en estas cosas quería ser muy siempre que el físico se lo se lo permitía buena pues él sabía pues el partido contra el Real Madrid en el partido de la selección yo qué sé recuerdo en Lituania en la fase final que hizo en el Europeo que fue realmente extraordinaria bueno a un jugador además inteligente que sabía en todo momento lo que quería ir como podía responder a su pueblo

Voz 1991 44:55 Joan Montes lo ha definido como Killer si tuviese que definirlo con una palabra Antoni con cuál te quedarías

Voz 0200 45:02 pues es un jugador de blanco y negro en el siglo XXI en esa expresión no porque creo que los que más grandes jugadores del baloncesto europeo en los años sesenta setenta ochenta eran así eran puro talento como como Navarro no pero que Navarro

Voz 1982 45:20 no haya podido reinar en el siglo XXI

Voz 0200 45:22 dominan otros aspectos en los jugadores pues le da un mayor

Voz 1991 45:26 esto ventas no podíamos si no está mal vale fenomenal Pacojo

Voz 0699 45:32 pues un unicornio no está muy de moda algo de ciencia ficción algo diferente de lo que de lo que de lo que hemos visto en el baloncesto anterior quiero decir el baloncesto es un deporte de altos y que está dominado por tipos que machacan y que tiene mucho talento para hacerlo

Voz 6 45:50 pero el navarro ahí mental

Voz 0699 45:53 lo cosas diferentes como te decía antes la magia no para mí es eso es una rara avis dentro del baloncesto y además triunfando ir disfrutando y haciendo disfrutar a la gente con sexo

Voz 1982 46:05 descarado descarado en el buen sentido de la palabra y claro siempre es bueno

Voz 1991 46:10 he sentido descarado porque

Voz 1982 46:12 sí bueno ya de pequeño en el júnior

Voz 19 46:15 alguna vez lo ha contado también Joan Montes la palabra bomba Navarro

Voz 1982 46:19 no viene exactamente de su tiro de arqueólogo de la bomba sino que viene de que después de su debut en el Palau Blaugrana frente al Granada en las crónicas de ese día a día después en los periódicos siempre dicen esté chicos una bomba no entonces a partir de ahí lo de la bomba llegaron

Voz 1991 46:35 invitas no exacto luego llegaron las bombitas

Voz 1982 46:38 con el tiro ha quedado para superar a sus jugadores a sus compañeros más altos que él para que el balón entrara pero bueno yo creo que es un jugador descarado no descarado

Voz 1991 46:49 sí absolutamente mirando siempre siempre nos da pena un poco cómo ha terminado de Navarro en el en el Barça no sé si el Barça no ha terminado de portarse bien si tenía que haber actuado de otra forma no se algunos dicen que les habría gustado no que hubiese hecho Mumbrú es decir una temporada de despedida a sabiendo que ya se iba a la siguiente temporada impongo despedirse no de aquellos para ver porque yo creo en Navarro es el típico jugador que allá donde vas común Iniesta le cae bien a todo el mundo es aplaudido esa no es un tio polémico o no se lleva mal con ninguna afición bueno igual en Madrid un poquito más pero bueno quiero quiero decir que que es un tío querido yo creo por el mundo del baloncesto por todos en general nos da un poco pena la forma en la que Daimiel

Voz 0200 47:35 sí sí es verdad que que han sido un yo diría que sobre todo las dos últimas temporadas un poco embarradas no para lo que es el final de una gran carrera yo creo que influyen muchas cosas por supuesto que la deriva digamos de los últimos años de de lesiones en realidad él no digo disfrutar de dos temporadas seguidas de de buen la forma física siempre se interrumpía con todos esos problemas en el bíceps femoral sobre todo la pierna derecha en luego también el tipo de contrato éste no de que el año pasado les renuevan por diez años y luego año a año van mirando cuando se retira o no esto también ha imposibilitado no que que supiéramos todos durante la última temporada era la última de de Navarro y seguramente hubiera habido otras lecturas desde la afición desde la prensa porque he leído algunas entrevistas y escuchado algunas entrevistas a Navarro los últimos meses donde él a mí me llamaba la atención sobre todo que decía que que en estos últimos años el esperaba haber jugado con compañeros que le ganaran títulos a él es decir que hubiera otros líderes que tomarán el testigo suyo no cuando él ya pues tiene treinta y seis treinta y siete treinta y ocho años ya no está en en una buena condición física

Voz 1982 48:45 por eso no ha ocurrido con la gestión de las

Voz 0200 48:47 que avise estaba hablando ahora se suele decía a Joan Montes

Voz 1991 48:50 eso no precisamente que en los últimos años parece que se miraba mucho a Juan Carlos cuando habría que mirar a otros no claro que Juan Carlos ya llegaba un momento en el que estaba más de un complemento un complemento de lujo que eran otros los que tenía que tirar del carro al fin y al cabo

Voz 6 49:03 Pacojó a ver yo te lo sé

Voz 0699 49:05 presiones la primera no me gusta la manera de hacerlo público ni el día ni el modo se me parece todo muy frío muy raro quiero decir a mitad del mes de agosto cuando no hay baloncesto Se anuncia que se retira no sé si tengo la impresión de que de que es un poco una retirada de tapadillo y que le han empujado a retirarse porque si fuera así Si fuera pactado esto es una cosa que se pudiera haber dicho perfectamente en el final de la pasada temporada

Voz 1991 49:33 con un anuncio grande dentro de una cancha