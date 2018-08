Morales, entre risas: "¿Qué me han aplaudido tras el gol? Ni me he enterado, estaba asfixiado

Voz 1 00:00 todo tuyo con el héroe del partido hoy el mejor jugador sobre el campo el mejor del Levante y el mejor del partido diría yo jugaba moral

Voz 1991 00:06 pues qué tal buenas noches buenas noches muchísimas felicidades eh muchas gracias vaya manera de arrancar la temporada chicos ya has hecho de todo ha defendido ha atacado has hecho incluso faltas cuando había cuando había que hacerla a pesar de que te lleva la amarilla así hecho dos goles ha corrido como nadie estás casi como acabase la temporada pasada

Voz 0487 00:24 sí la verdad es que es una buena pretemporada ha sido complicada no porque tenía problemas en el pubis y tenía ganas de de que son molestias pasaran bueno incluso esta semana he tenido alguna molestia pero bueno al final hay que saber sufrir hoy en el partido de hoy por suerte no ha tenido esas molestias así he podido hacer todo lo que ha dicho no la verdad es que muy contento en lo personal también en en cuanto a al esfuerzo que ha hecho todo el equipo que que ha sido descomunal sobre todo porque ellos eh con la posesión del balón te van desgastando físicamente el equipo ha estado muy entero durante los noventa minutos

Voz 1991 01:04 el gol es una pasada el primero eh en la carretera que te pegas no sé si te lo han dicho ya pero recorre es setenta y siete metros desde que la tocas con la cabeza hasta que en de fines con el exterior el gol es una maravilla

Voz 0487 01:16 no lo me habían dicho los los metros que había recorrido

Voz 1991 01:18 mira te lo digo yo los he dado

Voz 0487 01:21 no no la verdad es que has Casio una buena jugada incluso yo cuando estoy encarando ya casi el final de tres cuartos de de su campo bien en defensa de ello si yo yo ha forzado y el incluso la toca ahí il hace un auto pase a su compañero que que prácticamente me he dejado delante de Pau y yo he visto que venía Amandi por la izquierda que venía bastante rápido hoy y creo que la única posibilidad de de tapar el tiro gran tirándose al suelo yo he pensado rápido hoy he creído que que iba a hacer esa acción hay recortado y bueno pues con el exterior cruzado al palo largo y bueno la verdad es que contento por los dos goles por este es el veto que que es un poquito de de aquí de lo que soy dentro del terreno de juego y la verdad que sirve para conseguir tres puntos que que hemos trabajado mucho y creo que hemos merecido

Voz 1991 02:14 Jornada uno ya es uno de los goles de la Liga lo tiene todo velocidad potencia control definición recorte malagueña para empezar la temporada si no estaban no no estén

Voz 0487 02:24 que ya te digo contento eh que que lo haya podido disfrutar mucha gente al final somos meros protagonista de un deporte que que mueve más así poder hacer disfrutar a la gente con con este tipo de acciones pues la verdad creo que para mí es es un orgullo y Massey sobre todo eh vale para hacer feliz a a nuestra afición y y sobre todo va a conseguir los tres puntos

Voz 1991 02:47 no los del Betis ya te aseguro que lo hemos disfrutado todos los que nos gusta

Voz 0487 02:50 bueno me imagino que que pese a que hayan sido derrotados pues aunque ahora ya rivalidad creo que que no va a salvar nada no porque disfrutando este gol oí igual no la verdad que le han aplaudido y todo no yo no me he dado cuenta porque he llegado a física o no voy a llamas

Voz 2 03:08 era el brazo que llevaba de capital

Voz 0487 03:11 sí sí si no ya me me estorbaba todo

Voz 2 03:14 iba tirando compañeros sí

Voz 0487 03:16 pensando dejarme respirar que no que no me llega al aire y no contento feliz si nada disfrutar de la victoria recuperar el esfuerzo que hemos hecho hoy nada disfrutar esta semana hay con ganas de que llegue el lunes y poder disfrutar de nuestra gente nuestro está bien

Voz 1991 03:30 Morales enhorabuena por la victoria por los goles que vengan muchos más una hora no

Voz 0487 03:33 no gracias un abrazo rompí Paul el punto y final