Axel Torres nos dice los nombres a seguir de las ligas europeas

Voz 1991 00:00 pues ya tenemos en marcha todas las grandes ligas europeas buena excepto la Bundesliga empieza con la Copa este fin de semana pero ya empieza la Bundesliga la semana que viene Axel Torres qué tal muy buenas se Talia hago muy buena hay ganas no hay ganas de que empiece la Liga

Voz 0267 00:23 europeas si como dices algunas ya ya han arrancado otras están a punto de de hacerlo y además en competiciones internacionales como Champions Europa League vienen jugando previas desde hace algunos días pero ya entran en la definitiva a partir del martes osea que esto ya ya arrancado ya huele a temporada de verdad

Voz 1991 00:42 si te parece empezamos por la Premier vale sí sí perfecto vale el City el rival a batir favorito indiscutible de eso no hay duda sí

Voz 0267 00:50 sí creo que hay unanimidad al respecto creo que fue con mucha diferencia el mejor equipo por la distancia de puntos que marcó con respecto a los demás pero también por las sensaciones en el juego es suele sitúo en en un nivel muy superior Jon creo que no se adivina una una alternativa clara creo que va a haber una cierta pelea por la segunda plaza y si puede haber más más igualdad salvo que haya un ejercicio de complacencia extrema que es muy poco habitual en los equipos de Guardiola o que de repente desencadene en varias lesiones ahora de Brooklyn es verdad que se va a perder un unas cuantas semanas así va a ser importante pero yo creo que necesitaría la la al día un muchas más lesiones como esta para que el City no fuera

Voz 1991 01:39 Purito número uno se me antojan dos rivales a priori o los dos que tienen que estar molestando más uno es el Chelsea que no va a tener vamos a decir la distracción de la Champions ya le gustaría pero quiero decir que las fuerzas las puede concentrar en en la Premier el otro el Liverpool que me parece que tiene muy buen equipo X ha reforzado bien y que me da a mí que que va a ser uno de los que más duros el va a poner a City

Voz 0267 02:04 sí sí probablemente sean los dos grandes candidatos a la segunda plaza estoy de acuerdo el Liverpool es el que mejor ha fichado ya llegó a la final de la Copa de Europa ya hizo una premier bastante buena la verdad es que no no le pesó la buena trayectoria en en Champions en en competición doméstica no no es fácil llegar tan lejos en Europa y al mismo tiempo mantener ese ritmo de puntuación ya acabar asegurando una posición Champions una pelea muy dura con con el Chelsea con varios equipos que que estaban intentando acabar entre los cuatro primeros y encima como digo para mí es el equipo que mejor ha afirmado en Inglaterra el Chelsea es verdad ahí puede sacar ventaja de no estar en Copa de Europa hay algunas dudas razonables cambio de entrenador entrenador que no conoce la competición ha perdido algún jugador importante pero en general creo que es un un buen Chelsea un Chelsea muy zen entrado en en hacerlo bien en Copa en en Premier League y qué sensaciones está dejado Mourinho fue Mourinho Mourinho y el United de Mourinho en esta pretemporada cómo ves al al al United para el la temporada bueno hay mucha negatividad alrededor del Manchester United dio no no acabo de compartir la de manera tan extrema creo que el año las adicional segundos tienen una plantilla fuerte una plantilla que que ser reforzó bien hace doce meses y este año pues ha hecho más retoques no no ha hecho grandísimos fichajes de relumbrón pero es que llevó a Alexis en en invierno osea que el fichaje gordo lo hicieron hace seis meses para conseguirlo a un precio eh bueno más más accesible probablemente que en que la competencia para para asegurárselo porque iba a estar en una situación más difícil de de firmarlo así que bueno yo creo el Manchester United es verdad que que que si analiza es lo que ha fichado te puede parecer que es poco Fred es mejor que viene de Ucrania dio da lotes unilateral muy prometedor pero pero no muy conocido todavía hay puede dar la sensación de que Mourinho quería más y efectivamente quería más no pero pero bueno yo yo pienso que tampoco es un drama lo que tiene el Manchester United creo que bastaron en un escalón muy parecido al de los equipos que hemos comentado antes

Voz 1991 04:24 acabo con la Premier que jugador crees que este año va a sobresalir o que va a ser sorpresa o en quién tienes fe digamos a mí

Voz 0267 04:32 me gusta mucho Phil Forn que es el chico del Manchester City zurdo campeón del mundo sub diecisiete con Inglaterra tiene ahora dieciocho años es un interior muy finito un jugador que a Guardiola le encantó desde que llegó a a Manchester y fíjate las malas noticias a veces traen buenas sí Kevin De Bruyne no va a poder jugar en en las próximas semanas pero en esa posición Phil for them puede tener muchos más minutos ya en la Supercopa de Inglaterra en la Comunitat Schily hizo un partidazo tremendo ante el Chelsea y estoy convencido de que si tiene minutos no es fácil esa plantilla tres minutos pero sí los tiene creo que vas sorprender sorprendería iba a ser un jugador que pronto lo veremos el absoluta de plata

Voz 1991 05:14 la de Inglaterra el calcio a Italia mañana tenemos dos partidos a las seis que llevo Juve con el debut oficial de Cristiano el domingo tenemos un Torino Roma mañana lo más destacado es el el Kibo Juve en Axel alguien le puede toser hasta Juve

Voz 0267 05:30 en principio a es muy difícil es decir que ha ganado las siete últimas Ligas ya había poca competencia hasta ahora aunque es verdad que el Nápoles estuvo ahí hasta el final casi la temporada pasada pero si encima afirma Cristiano Ronaldo oí encima es el equipo que probablemente ha afirmado más jerarquía de de los grandes de Italia pues no debería haber mucha mucha emoción no porque entiendo que que Cristiano va a querer ganar la la liga italiana Cristiano quiere ganar siempre todos los partidos quiere marcar sí puede marcar tres mejor que dos es Cristiano Ronaldo es el mejor antídoto contra la complacencia que puede tener un equipo que lleva siete años ganando la Liga y que se podría pensar que quiere encarar más a Copa de Europa pero bueno Cristiano llega Cristiano quiere ganarse claro el no ha ganado además la Actors tituló que bueno querrá aumentar su colección no

Voz 1991 06:25 eh besa Cristiano firmando los mismos números que en que en el Real Madrid

Voz 0267 06:30 bueno ha tenido números distintos en todas sus temporadas es es cierto que

Voz 1991 06:36 al último Cristiano

Voz 0267 06:37 sí porque no el último cristianos que no necesitaba tantos espacios yo recuerdo de cuando Cristiano llegó a España se decía bueno en España le va a costar más porque las defensas son mejores es un jugador que con espacios marca diferencias pero veremos y sin tantos espacios los los marca en Italia Se podría decir un poquito lo mismo no pero pero Cristiano se ha reconvertido en un rematador espectacular en un jugador que no necesita contragolpes para hacer goles no necesita tiros desde fuera para hacer goles es que les en tras aparece irán a los mejores centrales en fútbol en juego aéreo no gana en en en en todo tipo de jugadas yo creo que la liga italiana es verdad que es muy táctica es verdad que tiene jugadores con mucho oficio defensores a aquellos duros y fuertes Si más más feos que digamos más efectivos que bonitos no a la hora de de jugar como centrales pero pero creo que Cristiano Ronaldo ahora mismo va a marcar diferencias

Voz 1 07:42 lo que en general la liga italiana es de menor nivel

Voz 0267 07:45 española te parece la Roma la única posible alternativa a la Juve es decir el primero del resto no creo que el Inter si tuviera que apostar pondría el Inter segundo pondré al Inter segundo a ha fichado bien hay un proyecto bueno un entrenador con carácter con personalidad como es el Atleti eh con un subidón el conseguir acabar en en posición Champions en los últimos minutos en la última jornada al año ha pasado creo que que eso ha reforzado el proyecto han han intensificado gestiones para traer a juegas como la otra Martínez por ejemplo Golán también son son incorporaciones interesantes ello al al Inter lo pongo de de segundo en mi en nipón

Voz 1991 08:27 para la Roma sí pero

Voz 2 08:30 Clemente te a la Roma no estaba muy lejos vale vale no no no no no no no

Voz 0267 08:35 para mí la decepción probablemente sea el Nápoles que pe pero bueno es tanto estos también en un nivel similar es decir del segundo al quinto puede haber muy poquitos puntos en en Italia pero pero la sensación es que la Roma a en el segundo año del proyecto Monchi que viene de hacer semifinales de Champions League que jugadores jóvenes que que ya tienen más rodaje y van van a explotar English si es un equipo que va a estar ahí seguro

Voz 1991 09:02 peras del Milán este año porque lleva unos últimas temporadas de drama eh

Voz 0267 09:05 que lo haga mejor creo que lo lo va a hacer mejor creo que el año pasado ya esperábamos que lo hiciera mejor todos estábamos bastante emocionados con los fichajes que había hecho en verano y luego no elegí por orden

Voz 2 09:17 como el Mclaren de Fernando Alonso que esperábamos más de lo mismo si incluso

Voz 0267 09:22 lo bueno cambio de entrenador Monte la no no dio con la tecla llegó luego Gattuso vamos a ver vamos a ver creo que es un creo que es un equipo que con Higuaín desde luego tiene a un delantero que ha hecho goles en en todos los equipos en los que ha estado algo que en Italia además ha hecho más goles aún que que creo que domina ese campeonato ha adaptado su juego a lo que es la liga italiana tiene que dar un salto de calidad Gonzalo Higuaín además del los buenos futbolistas que en tres cuartos de campo ellos ya ya firmaron el año anterior

Voz 1991 09:53 la segunda es que ahora te tengo que preguntar por la Bundesliga hay por Francia pero es que tenemos protagonista no sé si has visto el partido entre el Betis y el Levante que ha hecho un partidazo Morales Rocky estas con el producto

Voz 3 10:02 si todo tuyo con el héroe del partido y el mejor jugador sobre el campo el mejor del Levante y el mejor del partido diría yo

Voz 1991 10:09 Morales qué tal buenas noches todo La Habana noche más felicidades eh muchas gracias vaya manera arrancar la temporada chicos a has hecho de todo ha defendido ha atacado has hecho incluso faltas cuando había cuando había que hacerla a pesar de que ETA lleva la amarilla así hecho dos goles ha corrido como nadie estás casi como acabase la temporada pasada

Voz 0487 10:27 sí la verdad es que es una buena pretemporada ha sido complicada no porque tenía problemas en el pubis y aquí tenía ganas de de que son molestias pasaran y bueno incluso esta semana he tenido alguna molestia pero bueno al final hay que saber sufrir aquí en el partido de hoy por suerte no he tenido esa molestia así podido hacer todo lo que ha dicho no la verdad que muy contento de lo personal también en en cuanto al esfuerzo que ha hecho todo el equipo que que ha sido descomunal sobre todo porque ellos eh con la posesión del balón te van desgastando físicamente el equipo ha estado muy entero durante los noventa minutos

Voz 1991 11:07 el gol es una pasada el primero eh en la carretera que te pegas no sé si te han dicho ya pero recorre es setenta y siete metros desde que la tocas con la cabeza hasta que él define es con el exterior el gol es una maravilla

Voz 0487 11:19 no lo han dicho los los metros que había recorrido ya te lo digo yo los he contado una uno no la verdad que que ha sido una buena jugada incluso dio cuando estoy encarando ya casi el final de tres cuarto de de su campo muy bien en defensa de ellos sí yo Llegó forzado y el incluso la toca y la hace un autopase a a su compañero que que prácticamente me deja delante de de Pau hoy y he visto que venía Amandi por la izquierda que venía bastante rápido hoy y creo que la única posibilidad de de tapar el tiro eran tirándose al suelo yo he pensado rápido oí y he creído que que iba a hacer esa acción hay recortado y muy bueno pues con el exterior la cruzado al palo largo y bueno la verdad es que contento por los dos goles por este sobre todo que que es un poquito de de mi muy de lo que soy dentro del terreno de juego y la verdad que sirve para conseguir tres puntos que que hemos trabajado mucho y creo que hemos merecido

Voz 1991 12:17 Jornada uno ya es uno de los goles de la Liga lo tiene todo velocidad potencia control definición recorte

Voz 0487 12:23 venía a empezar la temporada si no está mal no está mal no saben que ya te digo contento eh que que lo haya podido disfrutar mucha gente al final somos meros protagonistas de un deporte que que mueve masas y poder hacer disfrutar a la gente con con este tipo de acciones pues la verdad lo que para mí es es un orgullo y Massey sobre todo vale para hacer feliz a a nuestra afición y y sobre todo va a conseguir los tres puntos

Voz 1991 12:50 bueno los del Betis ya te aseguro que lo hemos disfrutado todos los que nos gusta el fútbol

Voz 0487 12:53 me imagino que que pese a que hayan sido derrotados pues aunque haya rivalidad creo que que no pasará nada no porque disfrutan los tengo muy bueno la verdad es que te han aplaudido y todo yo no me no me he dado cuenta porque he llegado a Fisichella uno había llamas has tirado el aquí te que llevaba más de capital si si no ya me estorbaba todo compañero sigue pensando dejarme respirar que no que no me llega al aire y no contento feliz aquí nada disfrutar de la victoria recuperar el esfuerzo que hemos hecho y nada disfrutar esta semana y con ganas de que llegue el lunes y poder disfrutar de nuestra gente nuestro está bien

Voz 1991 13:33 hora de enhorabuena por la victoria por los goles que vengan muchos más una hora

Voz 0487 13:36 hacia es un abrazo en rompí Paul el punto y final

Voz 3 13:38 pues nada eh que Setién sea aquejado de un penalti la segunda parte que él ha visto sobre canales que no lo ha visto así Iglesias Villanueva que el entrenador de Morales dice que si lo que ha hecho lo lo marca Messi mañana lo vemos en todos los telediarios a todas horas Mora lo estamos viendo y lo estamos viendo

Voz 1991 13:54 gracias aunque un abrazo a abrazo fuerte estábamos con Axel Torres analizando las ligas europeas nos quedaban por analizar dos Axel tengo tres minutos por delante por lo menos un apunte de cada una no nos da no se Bundesliga eh hay Copa este fin de semana arranca el próximo fin de semana la competición liguera evidentemente aquí estamos un poquito como como en Italia no el Bayern el rival

Voz 0267 14:16 sí sí yo diría que casi con con menos incógnita que en Italia no aún aunque esperamos del Borussia Dortmund una mejor versión y la tiene que dar porque realmente tiene mucha acumulación de talento hoy el año pasado empezó muy mal y no no nos normal debería estar más cerca del del Bayern pero pero todo lo que no sea campeón sería un sorpresón mayúsculo no son esa es la dinámica ahora mismo en el fútbol europeo en prácticamente en todos los países hay un equipo muy dominador creo que en España tenemos Clemente la liga más abierta una una pelea este año a tres que que no tienen ninguna de las otras grandes ligas

Voz 1991 14:57 y acabamos en Francia donde el gran favorito aquí también es el París Saint Germaine donde yo creo que llamamos saber a un Neymar que ya le vimos bien el año pasado pero mucho más asentado

Voz 0267 15:07 sí sí más esos vamos a ver si no tiene una lesión que le corte la la temporada también no que yo creo que le le le hizo mucho daño al grupo ya ya a él por supuesto muy parado incluso llegó al Mundial muy muy cortito muy justito hoy sí

Voz 1 15:23 tiene que ser el año en el que reafirme que que no se equivocó

Voz 0267 15:28 Ellos están sobretodo muy pendientes de la Champions League creo que son muy conscientes de que se les va a juzgar por lo que hagan en la Copa de Europa pero bueno eso tiene un nivel máximo de distracción si si si lo tiras todo lo apuesta todo a la Copa de Europa pues puedes tener alguna sorpresa como ya le ocurrió al París hace dos años no cuando el Mónaco le ganó la Liga pero no es un Mónaco con tanta madurez con tanta experiencia es un Mónaco que ha apostado de manera descarada por jugadores jóvenes y yo veo muy difícil que pueda competir incluso te diría que para mí el Lyon y el Marsella podrían podrían esta

Voz 1991 16:02 lo más cerca Axel Torres como siempre un placer un abrazo